Airpods Pro 3 ya son oficiales: Todas las novedades
Apple ha presentado oficialmente los nuevos AirPods Pro 3, unos auriculares que llegan con mejoras significativas en sonido, diseño y funciones orientadas tanto a la salud como a la comunicación.
Los AirPods Pro 3 ofrecen un audio más envolvente, con graves más profundos y definidos, gracias a una renovada arquitectura interna. Además, la cancelación activa de ruido ha sido perfeccionada, alcanzando una eficacia hasta el doble de potente respecto a la generación anterior, en parte gracias a nuevas almohadillas optimizadas.
Una de las novedades más llamativas es la traducción en tiempo real, impulsada por Apple Intelligence. La función no se limita a palabras sueltas, sino que interpreta frases completas. Así, cuando hablas, tu iPhone muestra la traducción en pantalla para tu interlocutor, y si ambos utilizan los AirPods Pro 3, cada persona escucha la conversación directamente en su idioma.
El diseño también se ha refinado para ofrecer una experiencia más cómoda, ahora con cinco tamaños de almohadillas que se adaptan mejor a cada usuario. Los auriculares cuentan con certificación IP57, lo que garantiza resistencia al sudor y a las salpicaduras de agua.
Otra novedad destacada es la incorporación de sensores para medir la frecuencia cardíaca, una función pensada para el seguimiento deportivo que es compatible con más de 50 tipos de ejercicio.
En cuanto a la autonomía, Apple ha logrado un incremento importante: los AirPods Pro 3 alcanzan hasta 8 horas de reproducción con cancelación de ruido activa y hasta 10 horas en modo transparencia con ayuda auditiva.
Los nuevos AirPods Pro 3 tendrán un precio de 249 dólares en Estados Unidos y ya se pueden reservar desde hoy.
Precio y disponibilidad
Los AirPods Pro 3 estarán disponible el día 19/9 a un precio de 249€