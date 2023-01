¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del timbre EufyCam Doorbell Dual.

Eufy es una de las marcas que más modelos de cámaras de vigilancia ofrece y, recientemente, ha lanzado su timbre Eufy Doorbell Dual, que ofrece dos cámaras para controlar quién llama a la puerta o se acerca, y además puede monitorizar los paquetes que se han dejado en el suelo.

Eufy Doorbell Dual está a la venta por 🛒 249€, aunque en este momento en Amazon hay cupón de rebaja de 40€, por lo que se quedan en 209€.



Desde hace unas semanas, vengo utilizando la Eufy Doorbell Dual en la puerta de mi casa. A continuación, os traigo mis impresiones.

Instalación

El primer paso para utilizar esta cámara es instalar la app eufy Security en tu smartphone iOS o Android, crear una nueva cuenta y añadir la base HomeBase 2 incluida en la caja siguiendo las instrucciones de la app.

Recientemente, Eufy ha lanzado una nueva HomeBase 3, que añade algunas funcionalidades adicionales de IA y permite instalar un disco duro para una mayor capacidad de almacenamiento local. A día de hoy, Eufy Doorbell Dual no es compatible con HomeBase 3, pero lo será en marzo de 2023 según su documento de soporte.

Esto puede ser útil si te haces con la nueva base (yo la tengo porque viene incluida con las cámaras Eufycam 3), ya que no necesitarás tener dos bases diferentes, HomeBase 2 y HomeBase 3.

Para enlazar la HomeBase 2, debes conectarla en primer lugar a un puerto LAN del router y seleccionar la opción Añadir dispositivo en la app. Una vez que la base haya sido configurada, podrás desconectarla del puerto Ethernet y colocarla en cualquier otro lugar de tu casa, ya que se conectará por WiFi a Internet.

La HomeBase 2 actúa como concentrador para conectar todas tus cámaras Eufy y almacena las grabaciones en su almacenamiento local de 16GB.

La conexión con las cámaras Eufy se realiza en la banda de 866 MHz, según se puede leer en la hoja de características. La ventaja de esta banda es que ofrece un alcance superior a las redes WiFi de 2.4 GHz y, por supuesto, también la de 5 GHz.

Esto significa que puedes colocar las cámaras a bastante distancia de la base, y no es necesario que tengas cobertura WiFi en el lugar donde las coloques. Solo necesitas cobertura WiFi (o un punto de red Ethernet) en el sitio donde coloques la HomeBase 2.

En mi caso, tengo la base situada en la cocina, cuya ventana da al frontal de la casa. El timbre está situado también en el frontal, a unos 10 metros.

Eufy Doorbell Dual es un timbre bastante grande si lo comparamos con otras opciones del mercado. Posee unas dimensiones de 16,5 × 5.3 × 2.8 cm y un peso 250 gramos. Solo está disponible en color negro con acabado brillante, por lo que las huellas y las gotas de agua de la lluvia quedan bastante marcadas.

La instalación depende de si la puerta principal de tu casa dispone de un botón de timbre tradicional con una tensión de 8-24 voltios, o si quieres colocarlo en un lugar sin botón de timbre.

Si quieres aprovechar la instalación eléctrica el botón de timbre existente, no tendrás que preocuparte por la batería. En mi caso, el lugar donde he instalado Eufy Doorbell Dual no tenía un botón de timbre, por lo que he optado por la instalación que hace uso de la batería.

En la caja viene incluido un paquete de tornillos, un soporte de fijación, una cuña de fijación de 15°, un lápiz extractor y una plantilla de posicionamiento. Utilizando la plantilla, basta con realizar dos agujeros en la pared para atornillar el soporte a la pared y, sobre el soporte, colocar el dispositivo. Eufy recomienda situar el aparato a una altura de 1,2 metros.

En mi caso, he optado por pegar el soporte a la pared con cinta adhesiva de doble cara, que aguanta perfectamente el peso del dispositivo. Dado que pruebo muchos dispositivos, evita agujerear la pared siempre que sea posible, aunque obviamente es la opción recomendada para un uso a largo plazo.

Eufy incluye una cuña de fijación de 15º que permite colocar el dispositivo mirando ligeramente hacia un lado. Esto es útil si colocas el dispositivo a un lado de la puerta y quieres que la cámara apunte directamente a la persona que está delante de ella.

Una vez colocado el dispositivo en el soporte, no es fácil extraerlo a no ser que utilices un «pincho» de gran tamaño que Eufy incluye en la caja para insertarlo por un orificio superior y liberar el mecanismo de sujeción. Ahora bien, esto también significa que, si tu Eufy Doorbell Dual está expuesto en la calle, cualquiera con este pincho o uno similar podría robarlo.

Las cámaras cuentan con la certificación IP65 y puedes operar entre -20ºC y 50ºC, por lo que resiste perfectamente la lluvia, la nieve e incluso el sol del verano. Mientras que con mi timbre anterior, Blink Video Doorbell, la cámara tendía a empañarse por dentro los días húmedos, con Eufy Doorbell Dual esto no ha ocurrido.

Eufy Doorbell dual incorpora un aro LED de color azul alrededor del pulsador que puede configurarse para que se encienda por la noche.

Una vez colocado Eufy Doorbell Dual en el lugar deseado, puedes añadir el dispositivo a la app de forma sencilla.

El dispositivo tiene una batería integrada de 6.500 mAh que, supuestamente, dura 6 meses si graba alrededor de 10 eventos de movimiento al día con 20 segundos cada vez. Una vez que recibas una alerta de batería baja, puedes recargar el dispositivo cómodamente con un cable micro-USB.

Te recomiendo que utilices un puerto USB de la propia base HomeBase, que le aporta la máxima potencia de carga o, en su defecto, que utilices un cargador de 5V/2A. El proceso de carga puede durar varias horas, en función del nivel de carga de partida.

Funcionamiento

La app eufy Security permite configurar las opciones de detección de movimiento. Los sensores de PIR (basado en temperatura corporal) y radar pueden distinguir sujetos cercanos y lejanos, lo que, según Eufy, reduce el 95% de las falsas alarmas.

La app permite establecer una zona de actividad dentro del campo visual de cada cámara, de forma que se ignore el movimiento fuera de dicha zona, así como ajustar la sensibilidad de detección de movimiento.

También es posible seleccionar si queremos ser avisados de cualquier movimiento o solamente de personas, así como la sensibilidad de la detección. Eufy Doorbell Dual integra un radar, y es posible configurar que recibamos una notificación cuando el radar detecta movimiento.

En mis pruebas, Eufy Doorbell Dual no ha generado apenas falsas alarmas, salvo en algunos días de lluvia intensa, donde ha confundido la lluvia con movimiento. También se me ha dado la situación de que, estando dentro de casa con la luz encendida, mi sombra proyectada sobre el suelo de la calle ha sido detectada como movimiento. En todo caso, han sido situaciones muy aisladas.

Eufy ofrece una curiosa funcionalidad llamada detección de merodeadores. Cuando Eufy Doorbell Dual detecta a alguien que está rondando demasiado tiempo cerca de la puerta, recibes una notificación. Puedes hacer que el dispositivo se ocupe de la persona con una respuesta de voz automática que puedes grabar on tu propia voz. Puedes decirle a la persona que se vaya, que no te interesa lo que venga a ofrecerte o que la estás observando a través del timbre, por ejemplo.

Eufy Doorbell Dual posee capacidades de IA para la detección de caras conocidas. De esta forma, puedes configurar que no recibas una alerta si la cara que se ha detectado es de una persona conocida. En mis pruebas, han sido pocas las veces en las que ha identificado correctamente la cara. Quizás sea cuestión de tiempo.

Otra función curiosa es Protección de entrega, que protege los paquetes que te dejan en la puerta gracias a IA. Esta funcionalidad funciona mejor con paquetes rectangulares que caen dentro del campo de visión de la cámara inferior. Ofrece tres funcionalidades:

Protección de paquetes: Cuando alguien se acerca a tu paquete, el dispositivo reproduce automáticamente el audio que tú elijas

Cuando alguien se acerca a tu paquete, el dispositivo reproduce automáticamente el audio que tú elijas Alerta de paquete no recogido: Puedes recibir notificaciones a una hora del día para recoger paquetes y evitar que se queden en la calle.

Puedes recibir notificaciones a una hora del día para recoger paquetes y evitar que se queden en la calle. Asistencia para la comprobación en directo de paquetes: Cuando te encuentres fuera y enciendas la vista en directo para ver si tu paquete permanece en la puerta de forma segura, la cámara te indicará automáticamente la hora de entrega del paquete y todos los visitantes que se han acercado al paquete después de la entrega.

En mi opinión, esta funcionalidad está más pensada para las casas americanas, que no están valladas, sino que se puede acceder libremente hasta la puerta de la casa. En todo caso, en mi propia casa, puedo abrir la puerta exterior a través de Internet para que el mensajero deje el paquete en las escaleras, por lo que esta funcionalidad me permite ver el paquete, aunque no hay riesgo de robo.

Detección de paquetes

Si alguien pulsa el timbre, es posible personalizar una respuesta automática grabando un fragmento de audio que se reproduce por el altavoz integrado. Si no has conectado tu Eufy Doorbell Dual a tu timbre actual, tienes varias opciones para hacer que suene un timbre dentro de casa:

Utilizar la base HomeBase como avisador, haciendo que reproduzca alguno de los tonos de alerta preconfigurados a un nivel de volumen ajustable.

Conectar un dongle USB a la base HomeBase para conectar un timbre Eufy.

Conectar Alexa para que alguno de tus dispositivos Echo reproduzca un aviso.

En este punto es importante notar que Eufy Doorbell Dual no tiene la capacidad de abrir la puerta de casa, sino que únicamente actúa como timbre convencional.

Eufy DoorBell Dual ofrece dos cámaras:

La cámara superior (principal) tiene un ángulo de visión de 160º y puede grabar en formato 2K (2560 x 1920 píxeles)

tiene un ángulo de visión de 160º y puede grabar en formato 2K (2560 x 1920 píxeles) La cámara inferior (para paquetes) tiene un ángulo de visión de 130º y puede grabar en formato FullHD (1920 x 1080 píxeles).

La cámara ofrece imágenes nítidas, colores realistas, poca distorsión y buen contraste, aunque me hubiera gustado un gran angular algo más amplio en la cámara superior.

La calidad de imagen del vídeo está por encima de lo que he encontrado en otros dispositivos similares, como se puede apreciar en esta comparativa entre Blink Video Doorbell y Eufy DoorBell Dual. Aunque el ángulo de visión de la cámara de Blink es más amplio, la calidad de imagen es bastante más pobre (ambas fotos fueron capturadas en el mismo momento).

A continuación, podemos ver un vídeo grabado durante el día, donde se combinan ambas cámaras en una única vista.

EufyCam DoorBell Dual permite grabar vídeo en condiciones de relativa poca luz pasando a un modo de grabación noche en blanco y negro que hace uso de luz infrarroja, como se puede apreciar en este ejemplo.

Una característica interesante es que Eufy Doorbell Dual cuenta con un micrófono y un altavoz, por lo que puedes hablar con quien esté delante de la cámara utilizando la app de tu teléfono.

El audio bidireccional se escucha bastante bien y se puede ajustar el volumen, aunque hay algo de retardo.

La app permite revisar todos los eventos de vídeo que ha registrado cada cámara en los últimos días, siendo posible ver el vídeo e incluso descargarlo a tu teléfono. También puedes acceder a tus grabaciones a través de la web de eufy.

Con objeto de ajustar el consumo de batería a tus necesidades, Eufy ofrece un gestor de energía que permite establecer uno de estos cuatro modos de trabajo:

Vigilancia óptima, que graba clips de vídeo de hasta 60 segundos y trata de grabar cada evento el máximo tiempo posible.

Monitoreo del equilibrio, que ajusta automáticamente el período de tiempo de detección para reducir las posibilidades de detectar el mismo objeto dos veces en un período corto. Este es el que yo tengo activo.

Duración óptima de la batería, que aumenta la autonomía, ya que solo funciona como timbre, sin detección de movimiento. El LED del timbre está apagado.

Personalizar la grabación, que permite personalizar la duración de los clips de vídeo y los períodos de detección.

La cámara permite ajustar la calidad de grabación de video (codificación de vídeo de alta o baja compresión), la calidad de transmisión (automática según la velocidad de la red, alta, media o baja), el modo de streaming a pantallas inteligentes Alexa (prioridad al smartphone o a la pantalla inteligente) y activar el HDR (solo está recomendado si la imagen se ve mal).

De igual forma, también es posible ajustar la configuración de audio, mediante la grabación de audio durante la grabación de vídeos, y el volumen del altavoz y del timbre.

Otra opción de personalización son las notificaciones.

Es posible configurar el contenido de las notificaciones a más eficiente (solo texto), efecto completo (primero texto, luego miniatura) o incluir miniatura (texto y miniatura). También permite personalizar el tono de alerta cuando se detecta movimiento.

Eufy ofrece dos modos de funcionamiento: en casa y fuera de casa.

En cada uno de estos modos, se puede configurar el retraso de la alarma, el retraso de la salida y, para cada cámara, si se debe grabar vídeo, enviar notificación, o hacer sonar de la alarma de la HomeBase al detectar movimiento.

En lugar de tener que activar cada modo a mano, la app de Eufy cuenta con una funcionalidad de geovallado que permite establecer la dirección de tu casa y, mediante la geolocalización de tu móvil y el de otros miembros de tu familia que hayan instalado la app, activar automáticamente los modos en casa y fuera de casa.

La funcionalidad de geovallado es mi mayor frustración con las cámaras Eufy, ya que la mayoría de las veces no es capaz de ubicar alguno de los dos iPhone en los que he instalado la app. En consecuencia, el sistema no cambia automáticamente entre los modos en casa y fuera de casa cuando salimos o entramos en casa.

Esto obliga a tener que abrir la app manualmente para que se actualice la ubicación, lo cual resulta muy tedioso. Este problema ya me ocurría con los iPhone 12, luego con los iPhone 13 y ahora con los iPhone 14. Según he podido leer en los foros, es un problema generalizado.

También es posible activar los modos en casa y fuera de casa por franja horaria de lunes a viernes, aunque no veo especialmente cómoda esta funcionalidad y preferiría que el geovallado funcionase.

Una de las características más interesantes de las cámaras EufyCam es que no es necesario pagar por el almacenamiento de vídeo. El vídeo se almacena localmente en la HomeBase 2, en lugar de en la nube, gracias a su almacenamiento integrado de 16GB.

Con esta capacidad, puede almacenar 3 meses de vídeo asumiendo que grabas 25 vídeos al día de 15 segundos cada uno. Si superas esta capacidad, se van borrando los eventos más antiguos.

Adicionalmente, si lo deseas, es posible configurar los clips de la cámara de vídeo para que se almacenen en un dispositivo NAS mediante RTSP. No hay soporte para SMB, FTP, ONVIF o CIFS.

La ventaja de contar con tu propio almacenamiento es que no tienes que pagar una suscripción mensual para acceder a tus grabaciones, como ocurre con otras cámaras. La desventaja es que, si te roban o se rompe la base HomeBase (o tu dispositivo NAS), pierdes todos los vídeos, por lo que no te servirá de mucho haber instalado las cámaras.

Si quieres paz mental, puedes contratar alguno de los planes de almacenamiento en la nube: 2,99/mes o $29,99/año por 30 días de grabación para 1 dispositivo, o $9,99/mes o $99,99/año para 10 dispositivos.

Eufy DoorBell Dual se conecta con Google Assistant y Amazon Alexa, pero no ofrece soporte para Apple HomeKit. Tampoco ofrece soporte para IFTTT ni otros sistemas de control domótico como SmartThings, Wink, Nest, Home Assistant, o Blue Iris.

Precio

👉🏻 Sobre la seguridad de Eufy

En las últimas semanas, Eufy ha acaparado algunos titulares debido a que ciertas retransmisiones de vídeo podían quedar expuestas y, además, se descubrió que se enviaban algunas capturas de imagen a la nube, incumpliendo la promesa de que todo el almacenamiento es local.

La compañía respondió ante estas acusaciones afirmando que que está «adoptando un nuevo enfoque de la seguridad doméstica», diseñado para operar localmente y «siempre que sea posible» evitar los servidores en la nube.

Eufy reconoció que utiliza servidores en la nube para almacenar imágenes en miniatura, y que mejoraría su redacción para que los clientes que quisieran alertas móviles lo supieran. La empresa no respondió a otras afirmaciones de los analistas de seguridad, como que se podía acceder a las secuencias de vídeo en directo a través de VLC Media Player con la URL adecuada, cuyo esquema de cifrado podría ser averiguado.

Conclusiones

La instalación de Eufy Doorbell Dual es sencilla y, a diferencia de otras cámaras de seguridad, no es necesario que tengas cobertura WiFi en el exterior, ya que se comunica con la base HomeBase 2 incluida en la caja a través de una conexión inalámbrica de gran alcance.

Eufy DoorBell Dual cuenta con dos cámaras, una enfocando al frente con resolución 2K y ángulo de visión de 160º, y otra enfocando al suelo, para detectar paquetes, con resolución 1080p y ángulo de 130º.

Las cámaras ofrecen una excelente calidad durante el día, con imágenes nítidas, colores vivos y buen contraste. Nada que ver con otros timbres inteligentes que he probado. En condiciones de poca luz, se activa el modo de Visión Nocturna que, mediante infrarrojos, graba vídeo en blanco y negro.

Eufy ha incluido un buen número de funcionalidades asistida por IA, como identificar caras familiares, detectar / ahuyentar) a merodeadores, detectar / ahuyentar a quien se acerque a un paquete dejado en tu puerta. También te puede avisar si tienes un paquete sin recoger.

Eufy DoorBell Dual puede conectarse al timbre de tu casa para que, al pulsar sobre el botón, suene dentro de tu casa. O, si no quieres complicarte, puedes configurarlo para que suele la base HomeBase o tus altavoces Echo con Alexa.

Es posible descolgar la llamada desde el móvil y mantener una conversación con la persona que ha llamado al timbre, pero no ofrece la posibilidad de abrir una puerta remotamente, por lo que no es un sustituto de un portero automático.

Los vídeos quedan almacenados en la propia base HomeBase 2 y no es necesario pagar ninguna suscripción mensual, como ocurre con otras cámaras

La capacidad de su memoria integrada de 16 GB da para tres meses antes de que se empiecen a borrar las grabaciones más antiguas. Si quieres tranquilidad mental, puedes contratar un servicio para que se guarden en a nube de Eufy.

El sistema admite dos modos de funcionamiento — en casa o fuera de casa — que permiten configurar si, en caso de detectar movimiento mientras estás en casa o fuera de ella, se te enviará una notificación y/o sonará la alarma.

También cuenta con una funcionalidad de geovallado que, supuestamente, permite instalar la app en los móviles de miembros de la familia para que los modos en casa y fuera de casa se activen automáticamente en función de la ubicación de su móvil. En mi experiencia (y la de otros usuarios en los foros), esta funcionalidad falla, ya que la app no envía los cambios de ubicación.

Por último, Eufycam Doorbell Dual es compatible con Google Assistant y Amazon Alexa. La integración con HomeKit no está disponible, ni tampoco con IFTTT.

En definitiva, si andas detrás de un timbre inteligente para proteger el exterior tu casa, Eufycam Doorbell Dual es una excelente opción por calidad de imagen, capacidades de IA y ausencia de un coste recurrente.



Lo mejor:

Diseño compacto, fácil de instalar y resistente al agua (IP65) y las temperaturas extremas.

Diseño compacto, fácil de instalar y resistente al agua (IP65) y las temperaturas extremas. Gran alcance de conectividad inalámbrica entre la base y el dispositivo, que evita la necesidad de disponer de cobertura WiFi en el exterior de casa.

Gran alcance de conectividad inalámbrica entre la base y el dispositivo, que evita la necesidad de disponer de cobertura WiFi en el exterior de casa. Buena calidad de imagen de las cámaras: resolución 2K/1080p, colores naturales y alto contraste.

Buena calidad de imagen de las cámaras: resolución 2K/1080p, colores naturales y alto contraste. Funcionalidades avanzadas como identificar caras familiares, detectar paquetes, ahuyentar merodeadores, etc.

Funcionalidades avanzadas como identificar caras familiares, detectar paquetes, ahuyentar merodeadores, etc. Posibilidad de establecer una comunicación de dos vías con la persona que llama al timbre gracias al micrófono y altavoz que incorpora.

Posibilidad de establecer una comunicación de dos vías con la persona que llama al timbre gracias al micrófono y altavoz que incorpora. Funcionamiento con batería que evita tener que disponer de corriente eléctrica en el punto de instalación.

Funcionamiento con batería que evita tener que disponer de corriente eléctrica en el punto de instalación. Grabación de los vídeos en el almacenamiento interno de la base HomeBase, que evita tener que pagar suscripciones por almacenamiento en la nube.

Grabación de los vídeos en el almacenamiento interno de la base HomeBase, que evita tener que pagar suscripciones por almacenamiento en la nube. Integración nativa con Amazon Alexa y Google Assistant.

Lo peor:

La cámara principal no tiene un gran angular tan amplio como otros dispositivos.

La cámara principal no tiene un gran angular tan amplio como otros dispositivos. La funcionalidad de geovallado para activar los modos en casa o fuera de casa en función de la ubicación de los miembros de la familia tiende a fallar.