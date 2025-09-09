Apple Watch Series 11: todas las novedades del nuevo reloj inteligente

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

Apple ha presentado oficialmente el nuevo Apple Watch Series 11, una generación que refuerza la resistencia, mejora la conectividad y suma nuevas funciones de salud y bienestar.

El Apple Watch Series 11 mantiene la estética reconocible de la serie, pero con una mejora clave: su cristal protector es ahora dos veces más resistente que en el Apple Watch Series 10, lo que aumenta la durabilidad frente a golpes y arañazos en el uso diario.

Por primera vez, el Apple Watch Series 11 incorpora conectividad 5G, lo que se traduce en descargas más rápidas, mejor rendimiento en llamadas y mayor fiabilidad en el uso de aplicaciones que dependen de conexión de datos.

Apple sigue apostando por la monitorización de la salud con una novedad muy relevante: la detección de hipertensión. El reloj recopila datos de los últimos 30 días y, en caso de detectar posibles valores de tensión alta, envía una notificación al usuario para que pueda tomar medidas preventivas.

El seguimiento del sueño también se ha renovado. Ahora, cada mañana el Apple Watch Series 11 muestra una puntuación de sueño basada en múltiples factores, como la duración, calidad y fases de descanso. Estos datos se pueden consultar en detalle desde el iPhone y permiten llevar un seguimiento de la evolución a lo largo del tiempo.

En cuanto a la batería, el Apple Watch Series 11 alcanza hasta 24 horas de autonomía, lo que garantiza un día completo de uso intensivo, incluso con funciones avanzadas de salud y conectividad activa.

Apple ofrece el nuevo Apple Watch Series 11 en cajas de aluminio y titanio, con distintos acabados para adaptarse a todos los gustos. Como en generaciones anteriores, estará disponible con una amplia gama de correas intercambiables.

Precio y disponibilidad

El Apple Watch Series 11 estará disponible el día 19/9 a los siguientes precios: