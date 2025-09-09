Apple Watch Ultra 3: la evolución del reloj más extremo de Apple

💻 ¡MS Office rebajado! ¡Actualiza tu PC con MS Office 2021 de por vida por 31,55€! [ Saber más ]

Apple ha presentado el nuevo Apple Watch Ultra 3, un modelo pensado para deportistas, aventureros y usuarios que buscan el máximo rendimiento en condiciones exigentes. Esta generación llega con una pantalla más avanzada, conectividad mejorada y mayor autonomía.

El Apple Watch Ultra 3 incorpora una nueva pantalla con un área de visualización más amplia, logrando mostrar más información sin necesidad de aumentar el tamaño de la caja. Además, ofrece un mayor nivel de brillo, lo que mejora la visibilidad en exteriores, incluso bajo la luz directa del sol.

La pantalla siempre activa se ha optimizado para ofrecer una actualización cada segundo, lo que garantiza una mayor precisión al mostrar datos como la hora, métricas de entrenamiento o notificaciones.





El Apple Watch Ultra 3 estrena conectividad 5G para un rendimiento superior en llamadas, streaming y aplicaciones dependientes de datos. Además, añade conexión por satélite, lo que permite enviar mensajes o comunicarte incluso en lugares sin cobertura móvil. Este servicio será gratuito durante los primeros dos años.

Uno de los aspectos más destacados del Apple Watch Ultra 3 es su batería, que alcanza hasta 42 horas de duración. Esta autonomía extendida lo convierte en un reloj ideal para expediciones largas o entrenamientos intensos al aire libre.

El Apple Watch Ultra 3 mantiene su robustez gracias a la caja de titanio, disponible en dos acabados: negro y natural. Su construcción lo hace resistente y ligero, preparado para soportar las condiciones más extremas.

Precio y disponibilidad

El Apple Watch Ultra 3 estará disponible el día 19/9 por 899€.