El nuevo iPhone 14 en color «amarillo canario» ya está disponible: Así luce en la realidad

Hace unos días, Apple anunció un nuevo color amarillo para los iPhone 14 y iPhone 14 Plus. Este color se suma a los colores verde oliva, azul celeste y lirio que ya estaban disponibles desde el lanzamiento el año pasado.

En Teknófilo ya nos hemos hecho con un iPhone 14 Plus en este llamativo color, que sorprende a primera vista por su acabado chillón.

Como indicábamos en el título, el nuevo color no es un amarillo apagado, sino un tono realmente intenso que destaca en la mano. La parte trasera tiene un acabado brillante, mientras que los bordes laterales tienen un acabado mate que lo tiñen de un tono dorado.

Sin duda, es un color dirigido a aquellos que prefieren no pasar desapercibidos, ya que, cuando estás en una llamada con el iPhone en la oreja o lo dejas en la mesa boca abajo, atrae miradas.

Por lo demás, el iPhone 14 / 14 Plus amarillo es, como no podía ser de otra forma, exactamente igual al resto de colores en cuanto a prestaciones. Viene con un sistema de cámara dual, el potente chip A15 Bionic y prestaciones de seguridad como Emergencia SOS vía satélite (aún no disponible en España) y detección de accidentes.

Precio y disponibilidad

Los iPhone 14 y iPhone 14 Plus ya están disponibles con capacidades de 128 GB, 256 GB y 512 GB desde 🛒 1.009 € (Mediamarkt | Amazon | Apple) y 🛒 1.159 € (Mediamarkt | Amazon | Apple), respectivamente.