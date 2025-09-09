iPhone 17 Air: el iPhone más delgado y resistente de la historia ya está aquí

🎒 ¡Vuelta al cole! ¡Prepárate para el regreso con las ofertas de PcComponentes! [ Saber más ]

Apple ha presentado el nuevo iPhone 17 Air, un modelo que marca un antes y un después en el diseño de la compañía.

Con un grosor de tan solo 5,6 mm, se convierte en el iPhone más delgado jamás fabricado, combinando ligereza con un nivel de resistencia sin precedentes.

La carcasa está fabricada en titanio de grado aeroespacial y, por primera vez, tanto el frontal como la parte trasera están protegidos con Ceramic Shield, lo que convierte al iPhone 17 Air en el smartphone más resistente en la historia de Apple.

El módulo de cámaras ha sido rediseñado y equipa un sensor principal de 48 megapíxeles, capaz de capturar imágenes con gran nivel de detalle y fidelidad cromática. Gracias a su construcción ultradelgada, Apple ha logrado integrar este sistema sin comprometer la estética del dispositivo.

En su interior, estrena el nuevo chip N1 de comunicaciones inalámbricas, compatible con Wi-Fi 7, Bluetooth 6 y Thread, pensado para ofrecer conexiones más rápidas y estables en todo momento. A esto se suma un módem C1X diseñado por Apple, que dobla la velocidad respecto al anterior C1, mejorando la experiencia en descargas y llamadas sobre redes móviles.

El iPhone 17 Air funciona exclusivamente con eSIM, eliminando por completo la bandeja de tarjetas físicas y consolidando el futuro de la conectividad móvil totalmente digital.

En cuanto a la autonomía, Apple asegura que ofrece batería para todo el día, pese a su delgado diseño. El sistema de gestión energética y la eficiencia de sus componentes permiten mantener el equilibrio entre potencia y duración de la batería.

El iPhone 17 Air es, en definitiva, un dispositivo que combina elegancia extrema, innovación en conectividad y resistencia avanzada, consolidándose como el smartphone más refinado y futurista de Apple hasta la fecha.

Precio y disponibilidad

El iPhone 17 Air puede reservarse a partir del 12/9 a las 14:00 y estará disponible el día 19/9 con los siguientes precios:

256 GB: 1.219€

512 GB: 1.469€

1 TB: 1.719€