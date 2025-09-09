iPhone 17: Pantalla más brillante, chip A19 y cámara de 48 MP

💻 ¡MS Office rebajado! ¡Actualiza tu PC con MS Office 2021 de por vida por 31,55€! [ Saber más ]

Apple ha presentado el nuevo iPhone 17, un dispositivo que supone un salto en diseño, rendimiento y fotografía móvil.

Su pantalla de 6,3 pulgadas con tecnología ProMotion ofrece una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz y puede descender a 1 Hz para ahorrar batería. Los marcos son más delgados que en el iPhone 16, y el brillo máximo alcanza los 3.000 nits, lo que lo convierte en uno de los paneles más luminosos del mercado.

La resistencia también ha mejorado con el nuevo Ceramic Shield 2, que ofrece tres veces más protección frente a arañazos. Además, el recubrimiento especial de la pantalla reduce significativamente los reflejos, mejorando la legibilidad en exteriores.

En el corazón del dispositivo se encuentra el chip A19, fabricado en un proceso de 3 nm. Incluye una CPU de 6 núcleos con 2 núcleos de alto rendimiento y 4 de eficiencia, junto a una GPU de 5 núcleos con trazado de rayos acelerado por hardware, sombreado de malla y escalado MetalFX.

El chip integra también un motor de pantalla capaz de gestionar ProMotion y la pantalla siempre activa, y un Neural Engine de 16 núcleos que aumenta el ancho de banda de memoria y mejora la eficiencia en tareas de inteligencia artificial.

La batería ofrece un salto importante, con 8 horas más de reproducción de vídeo respecto al iPhone 16, y es capaz de alcanzar el 50% de carga en solo 20 minutos gracias a la carga rápida.

En el apartado fotográfico, el iPhone 17 equipa una cámara principal de 48 megapíxeles con píxeles de 2 μm en modo cuádruple y estabilización óptica por desplazamiento de sensor, que garantiza imágenes nítidas y detalladas incluso en condiciones de poca luz. Esta cámara permite un zoom 2x de alta calidad gracias al recorte del sensor.

Junto a ella se encuentra una cámara ultra gran angular de 48 megapíxeles con apertura f/2.2, píxeles de 1,4 μm y enfoque híbrido, ideal para capturar paisajes y escenas amplias. El sistema se completa con una cámara macro de 12 megapíxeles que permite acercarse al sujeto a tan solo unos centímetros manteniendo gran detalle.

La cámara frontal también ha sido renovada con un sensor el doble de grande que en la generación anterior y un campo de visión más amplio. Su diseño cuadrado permite capturas en alta resolución tanto en formato vertical como horizontal, y la inteligencia artificial ajusta el encuadre automáticamente en función del número de personas que aparecen en la toma.

Precio y disponibilidad

El iPhone 17 puede reservarse a partir del 12/9 a las 14:00 y estará disponible el día 19/9 con los siguientes precios:

256 GB: 959€

512 GB: 1.209€