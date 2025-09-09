iPhone 17 Pro: todas las novedades en diseño, batería y cámaras

💻 ¡MS Office rebajado! ¡Actualiza tu PC con MS Office 2021 de por vida por 31,55€! [ Saber más ]

Apple ha presentado el nuevo iPhone 17 Pro, un modelo que combina diseño renovado, resistencia avanzada y un salto notable en potencia y fotografía.

El dispositivo está protegido en su parte frontal por Ceramic Shield 2 y, por primera vez, en la trasera por Ceramic Shield, lo que lo convierte en uno de los teléfonos más duraderos del mercado.

El chasis está fabricado en una aleación de aluminio anodizado, disponible en tres acabados: plata, azul profundo y naranja cósmico. Este material no solo reduce el peso, sino que también mejora la disipación térmica, apoyada por un nuevo sistema de control de calor con cámara de vapor que garantiza un rendimiento sostenido incluso bajo carga intensiva.

Apple ha rediseñado el interior del dispositivo con un módulo forjado que crea más espacio para los componentes y permite integrar una batería de mayor capacidad. Gracias a ello, el iPhone 17 Pro alcanza hasta 39 horas de reproducción de vídeo, la mejor autonomía en un iPhone Pro hasta la fecha.

En el corazón del terminal se encuentra el chip A19 Pro, construido para maximizar la eficiencia y ofrecer un salto en potencia gráfica y computacional. Integra una CPU de 6 núcleos y una GPU con Dynamic Caching de segunda generación, aceleración de trazado de rayos por hardware y compresión unificada de imagen.

Además, sus aceleradores neuronales alcanzan hasta 4 veces la capacidad de cómputo del A18 Pro, lo que se traduce en un enorme avance en tareas de inteligencia artificial y fotografía computacional.

El sistema de cámaras también da un salto significativo. En la parte trasera, todos los sensores son de 48 megapíxeles: la cámara principal, el ultra gran angular y el teleobjetivo. Este último permite una ampliación 4x a 48 MP y llega hasta 8x a 12 MP gracias a un diseño tetraprisma con estabilización óptica avanzada.

En la parte frontal, la cámara de 18 MP ofrece un ángulo de visión más amplio y compatibilidad con la función Center Stage, que ajusta dinámicamente el encuadre en videollamadas.

En el terreno del vídeo, el iPhone 17 Pro refuerza su perfil profesional con la posibilidad de grabar en ProRes RAW, manteniendo la máxima fidelidad para la edición y la posproducción.

Con este conjunto de innovaciones, el iPhone 17 Pro se posiciona como el modelo más completo y potente de la línea Pro, combinando diseño de alta gama, eficiencia térmica, una batería más grande y un sistema de cámaras versátil que cubre desde fotografía cotidiana hasta producción audiovisual profesional.

Precio y disponibilidad

Los iPhone 17 Pro / Pro Max pueden reservarse a partir del 12/9 a las 14:00 y estarán disponibles el día 19/9 con los siguientes precios: