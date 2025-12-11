Mi experiencia real con placas solares de Octopus tras 1 año: Rendimiento, ahorro en factura y deducción en IRPF en 2025

💻 ¡Ofertas del Black Friday! ¡Office 2021 Pro disponible a 29,28€! ¡Paga una vez y úsalo de por vida! [ Saber más ]

En noviembre de 2024, decidí instalar placas solares en mi vivienda unifamiliar y, tras analizar las distintas opciones del mercado y comparar presupuestos, finalmente opté por Octopus Energy por sus buenas referencias y precios competitivos.

Hace unos meses, compartí mi experiencia desde el momento en que decidí contratar con ellos hasta pasado un mes de funcionamiento. En este artículo, comparto mi experiencia tras un año completo de uso de las placas solares: rendimiento real de las placas, ahorro en las facturas y subvenciones que he aplicado.

Al final del artículo, te doy códigos de descuento si vas a contratar electricidad o placas con Octopus Energy.



Mi instalación: 21 placas (11 kWp), inversor de 10 kW y batería de 10 kWh

Mi vivienda cuenta con un tejado con unas dimensiones muy generosas con «cuatro aguas» (cuatro lados), por lo que no he tenido problemas de espacio ni de orientación.

Mi instalación incluye:

21 placas LONGi de 530 Wp ( potencia pico de 11 kW) distribuidas en dos «aguas» del tejado

distribuidas en dos «aguas» del tejado 7 optimizadores para evitar el impacto de sombras de chimeneas..

para evitar el impacto de sombras de chimeneas.. Inversor HUAWEI SUN2000-10K-LC0 con una potencia máxima de 10 kW

con una potencia máxima de 10 kW Baterías HUAWEI LUNA2000-10-S0 con una capacidad de 10 kWh para almacenar la energía producida por las placas y utilizarla cuando se pone el sol.

La razón por la que instalé esta potencia es porque mi objetivo era dejar de calentar mi casa mediante gas natural para pasar a utilizar las dos bombas de calor / frío que tengo instaladas en casa (una por planta) y que, mediante canalizaciones, llegan a todas las habitaciones principales. Estos equipos son ya algo antiguos y, cuando están funcionando, cada una consume una potencia de alrededor de 2,7 kW.

Si quieres saber el precio de toda la instalación, es de unos 16.500€ con IVA incluido. Otras ofertas con equipamiento similar se acercaban a los 20.000€.

Producción solar real durante un año

En la siguiente gráfica se puede ver en línea roja sólida la producción real de electricidad por parte de las placas solares durante los 12 meses que he tenido funcionando las placas. Todos los meses corresponden a la producción real en 2025, salvo diciembre que corresponde al año 2024.

En este punto, conviene recordar que la producción está muy influenciada por la nubosidad. Los días nubosos generan muchísima menos electricidad que los días despejados. Esta es la razón por la que la producción en marzo fue inferior a la de febrero.

Si tienes curiosidad por saber cómo compara la producción real con la producción estimada con la herramienta PVGIS, en esta gráfica se ha representado en línea verde discontinua. Como se puede apreciar, la estimación que se consigue con la herramienta es bastante acertada.

Producción diaria real y producción diaria estimada según PVGIS

Parte la producción solar se utiliza para consumo propio y, otra parte, se exporta a la red eléctrica en forma de «excedente solar» si el consumo de la casa es inferior a la producción y la batería ya está llena. Muchas compañías eléctricas «pagan» (normalmente, en forma de hucha virtual) los excedentes solares, aunque el precio que pagan es cada vez más bajo.

Por otro lado, cuando la producción solar es baja, se utiliza energía de la batería y, cuando esta se agota, se importa de la red eléctrica.

En mi casa, la producción solar en los últimos 12 meses ha sido de 16 MWh y se han importado 4,1 MWh de la red eléctrica. De los 20,1 MWh totales (generados por las placas más importados de la red eléctrica), se han vertido a la red 7.8 MWh y se han usado 12,1 MWh para consumo propio.

Producción y uso de electricidad durante un año

En esta gráfica se puede ver la evolución mensual de la generación de energía por placas solares (amarillo) + importación de energía de la red eléctrica (naranja).

Durante los meses de abril a octubre, la importación de energía de la red eléctrica es insignificante, mientras que en los meses de diciembre y enero es mucho más elevada, ya que la calefacción por aire consume bastante energía y las horas de sol son escasas.

En esta gráfica se puede ver la evolución mensual del consumo en el hogar (verde claro) + exportación a la red eléctrica (verde oscuro).

Durante los meses de abril a septiembre, la exportación de energía es bastante elevada, ya que se produce mucha energía durante las horas de sol, pero en los meses de diciembre y enero es realmente escasa, ya que a las pocas horas de luz se suma que solo se exporta una vez que la batería está llena.

Ahorro real en las facturas de energía

Antes de la instalación de placas, mi factura energética se dividía entre gas natural (calefacción y agua caliente) y electricidad (aire acondicionado, iluminación y electrodomésticos).

Dado que vivo en un chalet individual, la factura de gas natural era bastante elevada, ya que el consumo de calefacción en los meses de invierno era muy alto, con facturas de hasta 400€ al mes para los meses más fríos. La factura de electricidad se disparaba especialmente en los meses de verano debido al uso de aire acondicionado.

Tras la instalación de placas solares, he dejado de utilizar la calefacción por gas natural y he pasado a calentar la casa mediante los dos sistemas de aire acondicionado por conductos, uno por planta, que pueden expulsar aire tanto frío como caliente.

Como resumen, estos son mis costes de energía anuales antes y después de instalar placas solares.

Coste anual de energía

antes de placas solares Coste anual de energía

con placas solares (*) Ahorro anual Gas natural 2.084 € 283 € Electricidad 1.328 € 1.018 € Total 3.412 € 1.300 € 2.112 €

(*) Este coste es antes del posible descuento producido por el vertido de excedentes solares

Aquí se puede ver la evolución del coste de energía a lo largo del año, teniendo en cuenta las facturas de electricidad y gas natural.

Costes de energía (gas + electricidad) durante 2024 y 2025

A este ahorro tendríamos que sumar el descuento en la factura eléctrica producido por el vertido de excedentes solares. Teniendo en cuenta he vertido 7.8 MWh y, asumiendo un precio de 4 céntimos por kWh, mi coste de energía se habría visto reducido en 312€ adicionales al año, dando un ahorro de 2.424 € al año.

🐙 El caso especial de Octopus Zero: Factura cero de electricidad durante dos o tres años

En mi caso, al instalar placas solares + batería con Octopus Energy, garantizan dos o tres años de factura de electricidad cero con Octopus Zero, pero no compensas los excedentes solares. Tener factura cero durante dos años me da más ahorro que compensar excedentes.

En mi caso, tengo factura cero de electricidad durante dos años, pero para el análisis he incluido los costes de las facturas obviando este punto, ya que esta situación solo se da durante dos años.

Ten en cuenta que Octopus Zero realmente no es consumo ilimitado durante dos o tres años, sino que te dan un crédito promocional anual en función del número de placas instaladas:

Número de placas Crédito promocional 10 a 11 paneles con batería 940€ (equivalente a 3.500 kWh) 12 o 13 paneles con batería 1.000€ (equivalente a 4.000 kWh) 14 o 15 paneles con batería 1.090€ (equivalente a 4.500 kWh) 16 o 17 paneles con batería 1.230€ (equivalente a 5.000 kWh) 18 o 19 paneles con batería 1.287€ (equivalente a 5.500 kWh) 20 paneles con batería 1.384€ (equivalente a 6.000 kWh)

Crédito promocional al contratar Octopus Zero

Este crédito sirve para pagar todos los términos de tu factura, no solamente el consumo eléctrico. La tarifa Octopus Zero que contraté tenía un precio de 0,085 €/kWh (tramo valle), 0,135 €/kWh (tramo llano) y 0,198 €/kWh (tramo punta). La potencia tenía un coste de 0,078 €/kW/día (punta) y 0,007 €/kW/día (valle).

Deducción en el IRPF al instalar placas solares

En mi caso, he aprovechado la deducción en el IRPF del 60% del coste de mi instalación recogida en la Ley 10/2022, que aplica a obras realizadas por propietarios de viviendas en edificios de uso predominantemente residencial (por ejemplo, un chalet) para mejorar la eficiencia energética del edificio.

Para optar a esta deducción, es necesario cumplir uno de estos requisitos (en mi caso, mi instalación ha cumplido ambos):

Reducción del consumo de energía primaria no renovable de, al menos, un 30%.

Mejora de la calificación energética del edificio para obtener una clase A o B.

Es importante tener en cuenta que se necesitan certificados expedidos por persona técnica competente, tanto de la situación previa (siempre que no hubiera transcurrido un plazo de dos años entre la fecha de su expedición y la del inicio de las obras), como de la situación posterior a las obras. Algunos instaladores no emiten el certificado antes de las obras, por lo que no puedes optar a esta deducción.

]

El momento de deducirse es en los ejercicios anuales, con una base máxima de deducción: 5.000€/año. La base máxima acumulada de deducción no puede superar los 15.000€. Por lo tanto, la deducción máxima es de 9.000€ (60% de 15.000€) con un límite anual de 3.000€. Si se excede en un ejercicio la base máxima, se puede trasladar a los 4 ejercicios siguientes sin que en ningún caso la base acumulada de la deducción pueda exceder de 15.000€

En mi caso, dado que el coste de mi instalación supera los 15.000€, voy a deducir el máximo, 9.000€, por lo que el coste real de mi instalación será de 16.500 € – 9.000 € = 7.500€. Asumiendo los 2.424 € de ahorro anual que he calculado en el apartado anterior (en realidad, en mi caso, con Octopus Zero, es superior, ya que los dos primeros años el coste de electricidad es cero), amortizaré la inversión en 3 años, siempre que la eficiencia de las placas y la batería se mantenga similar.

Adicionalmente, es posible que tu ayuntamiento también ofrezca algún tipo de incentivo que incremente este ahorro. En mi caso, hay un pequeño descuento en el IBI del que también me he beneficiado.

Descuento si contratas Octopus Energy









Si tienes cualquier pregunta, puedes dejarla en los comentarios.

