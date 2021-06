¿Para qué sirve una VPN? Algunos usos que quizás no conocías

En el pasado, las VPN eran una herramienta casi exclusiva de los usuarios profesionales que necesitaban acceder a recursos de su empresa desde el exterior de la red corporativa.

Sin embargo, actualmente, cada vez más usuarios particulares hacen uso de las apps de VPN para aumentar la privacidad de sus conexiones, acceder a servicios de streaming de países extranjeros o seguir viendo la televisión local cuando estás de viaje.

Para qué puedes utilizar una VPN

Cuando te conectas a Internet a través de una red WiFi pública — como un aeropuerto, una cafetería o un hotel — otras personas pueden tener acceso a las webs por las que navegas o, incluso, acceder a información privada que introduces en ciertas webs.

En estos casos, el uso de una VPN permite proteger tu navegación ya que establece un túnel seguro y crifrado desde tu ordenador hasta un nodo seguro, desde el que se produce la navegación. De esta forma, nadie puede conocer los sitios por lo que navegas e incluso los sitios web a los que accedes no ven tu dirección IP real.

Una VPN también puede servir para ver canales de televisión locales (La 1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco, La Sexta, etc.) cuando te encuentras fuera de tu país, como cuentan en VPNpro, ya que la mayoría de estas emisiones están bloqueadas si accedes desde fuera.

Otra utilidad que se ha puesto de moda en los últimos tiempos es la de aceder al catálogo de servicios de streaming de otros países. Servicios como Netflix, HBO Max, Hulu o Disney+ ofrecen distintos catálogos en cada país o, en algunos casos, no están disponibles.

Con una VPN puedes escoger el país desde el que navegas, de forma que podrás acceder a los servicios de streaming y catálogos de otros países. Por ejemplo, si utilizas Netflix, podrás desbloquear el catálogo de Estados Unidos, que ofrece contenidos no disponibles en otros países.

A continuación, puedes ver una prueba que he realizado. A la izquierda podemos ver los resultados al buscar «ink master», una serie que no está disponible en España, con la VPN desactivada. A la derecha, podemos ver los mismos resultados al utilizar una VPN vía Estados Unidos. Como se puede apreciar, los resultados son diferentes.

Recientemente, con el estreno de Godzilla vs. Kong en HBO Max, muchas personas que no querían ir al cine por temor al coronavirus y a quienes no les importa ver la película en inglés, utilizaron una VPN para suscribirse durante un mes a HBO Max por $9,99 y disfrutar de la película en casa.

En ciertos países donde se bloquean aplicaciones, una VPN es la única forma que tienen los usuarios de seguir utilizando estos servicios.

Esto ocurre, por ejemplo, en China, donde una gran cantidad de apps están bloqueadas, o en Nigeria, donde el reciente anuncio del gobierno del bloqueo de Twitter ha llevado a los usuarios a descargar apps de VPN.

¿Utilizas una VPN en tus dispositivos? ¿Cuál es el uso principal que le das?