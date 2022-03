Análisis del smartwatch Amazfit GTR 3 Pro

¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del Amazfit GTR 3 Pro.

En los últimos años, Huami, el fabricante detrás de los dispositivos Amazfit, se ha hecho un nombre muy identificable en el mercado de los relojes inteligentes.

En octubre del año pasado, la compañía anunció el Amazfit GTR 3 Pro, un reloj de diseño cuidado que llega repleto de funcionalidades de salud y con una batería inagotable.

Amazfit GTR 3 Pro cuenta con una pantalla AMOLED de 1,45″, batería de 450 mAh (12 días de uso típico), sensores de salud (medición de pulso y medición de oxígeno en sangre SpO2,), sensores de actividad (acelerómetro, giroscopio, brújula, altímetro y GPS) y sistema operativo Zepp OS compatible con Android e iOS.

Amazfit GTR 3 Pro ya está a la venta en España por 🛒 189,90€ en la web de Amazfit, pero puedes encontrarlo a veces por 🛒 179€ en Amazon España y otros distribuidores.



He tenido oportunidad de probar el Amazfit GTR 3 Pro durante algunas semanas y, a continuación, os cuento mis impresiones.

Diseño y construcción

Amazfit GTR 3 Pro es uno de los relojes inteligentes más elegantes que puedes encontrar. Su frontal está ocupado por una esfera de cristal ligeramente redondeado en los bordes, que se incrusta en un cuerpo de aluminio.



A simple vista, podría parecer que la pantalla del reloj no tuviera marco alrededor de la misma, ya que el frontal se ve completamente uniforme con la esfera que viene seleccionada por defecto. Huami ha jugado muy bien con la interfaz del reloj y el diseño de las esferas para que el fondo sea negro y no sea se distinga dónde acaba la pantalla y dónde empieza el marco.

La realidad es que hay un marco negro alrededor de la pantalla que, sin ser excesivamente grueso, es claramente visible cuando la esfera no tiene fondo negro.

Amazfit afirma que la pantalla cuenta con un recubrimiento anti huellas dactilares y, en general, no tengo queja al respecto, aunque las huellas se notan.

Amazfit GTR 3 Pro tiene 10,7 mm. de grosor y 32 gramos de peso, por lo que, sin ser un reloj especialmente ligero ni compacto, resulta un reloj cómodo de llevar, tanto por el día como por la noche si quieres que monitorice tus ciclos de sueño. Para poner estas cifras en perspectiva, el Apple Watch Series 7 posee un grosor idéntico de 10,7 mm. y el Samsung Galaxy Watch 4 Classic de 11 mm.

A la derecha, el reloj tiene una corona giratoria con respuesta háptica en la parte superior. Al pulsar la corona, se abre la lista de aplicaciones y, si la giras con los dedos, te desplazas por ellas sin tener que tocar la pantalla. Si lo mantienes pulsado, puedes lanzar una app de tu elección (por defecto, Alexa).

En la parte inferior del lateral derecho, encontramos un botón simple que permite activar rápidamente otra app de nuestra elección (por defecto, un entrenamiento).

La navegación por la interfaz se realiza mediante gestos en la pantalla: arrastrar en vertical, arrastrar en horizontal o tocar sobre la pantalla.

La base de aluminio está unida mediante unos enganches a una correa de 22 mm. En caso de que no te guste la que viene incorporada, puedes comprar fácilmente otro modelo porque es estándar.

La correa es de piel en el modelo Cuero Café y de fluoroelastómero en el modelo Negro infinito. Me hubiera gustado ver más opciones de colores y correas, pero, pudiendo reemplazarla fácilmente, tampoco es un problema.

La correa que he probado es la de cuero, que se ve elegante. Debido al material utilizado, no es una correa apropiada si pretendes utilizar el reloj para actividades acuáticas.

Amazfit GTR 3 Pro cuenta con resistencia al agua hasta 50 metros, por lo que no solamente puedes llevarla puesta cuando te duchas (si utilizas una correa apropiada), sino que además puede monitorizar tus sesiones de natación.

Ahora bien, Amazfit advierte que no debes bañarte con agua tibia ni tampoco agua caliente. Si te duchas o te bañas con agua caliente, los cambios rápidos de temperatura pueden provocar que la expansión y la contracción dañen el reloj y su clasificación de resistencia al agua.

Por último, en la parte inferior, la que queda en contacto con la piel, encontramos el sensor BioTracker 3.0, con seis fotodiodos y dos LEDs para tomar medidas de nuestra salud. A los lados, encontramos dos pines magnéticos de carga para llenar la batería.

Pantalla

Amazfit GTR 3 Pro posee una pantalla circular AMOLED de 1.45″, que es lo suficientemente grande para que podamos ver todos los mensajes y avisos con comodidad.

La pantalla posee una resolución de 480 × 480 píxeles, lo que se traduce en una densidad de píxeles de 331 ppp. Es un valor alto, lo que se traduce en textos e iconos nítidos, sin bordes dentados a simple vista como encontramos en otros relojes.

El brillo de la pantalla se ajusta en función de la luz ambiental (no todos los relojes pueden presumir de brillo automático) y, si lo prefieres, puedes establecer el brillo en modo manual para ajustarlo a tu gusto. En general, el ajuste de brillo responde bien a los cambios de iluminación y, por tanto, he dejado el modo automático todo el tiempo.

Según la compañía, la pantalla ofrece un brillo máximo de 1.000 nits, aunque me temo que este será un valor «pico» cuando solo una parte de la pantalla esté iluminada.

Al tratarse de una pantalla AMOLED, el negro es profundo y los colores se ven muy vivos, resaltando todavía más sobre el fondo negro de la pantalla. En definitiva, la pantalla de este reloj se ve de manera excelente.

Es posible encender la pantalla mediante una pulsación en el botón lateral o a través del gesto de giro muñeca.

El gesto de la muñeca funciona bastante bien y, salvo ocasiones puntuales, la pantalla se enciende siempre al primer intento. Ahora bien, presenta un ligero retardo, por lo que tienes que acostumbrarte a girar la muñeca, esperar alrededor de 1 segundo y mirar la pantalla.

En el propio reloj, podemos elegir entre unos pocos diseños diferentes de pantalla principal con un número variable de módulos (complicaciones) además de la hora. Algunas de ellas permiten personalizar las complicaciones y también las hay que incluyen animaciones.

Entre las complicaciones disponibles, se encuentran PAI, oxígeno en sangre, calorías quemadas, distancia, sueño, humedad, presión del aire, frecuencia cardíaca, pasos, índice UV, tiempo, batería, viento, etc. No todas las complicaciones pueden utilizarse en todas las esferas, ya que hay complicaciones de diferentes tamaños y formas.

A través de la aplicación Zepp, podemos acceder a la Tienda de Esferas del reloj donde podemos escoger otros diseños para la pantalla principal. En el momento de escribir este análisis, hay una gran cantidad de diseños de esfera donde elegir.

En la tienda también podemos descargar unas esferas simples con la hora colocada en distintas posiciones que permiten personalizar la imagen de fondo, pudiendo escoger una fotografía de nuestra galería.

Amazfit GTR 3 Pro ofrece un modo de pantalla siempre activa que muestra la hora todo el tiempo con el diseño de la esfera elegida o, si preferimos, con un diseño estándar.

En función de la esfera, podemos ver alguna información adicional en la pantalla siempre activa como el número de pasos caminados. También está disponible un modo de apagado «inteligente» que apaga la pantalla siempre activa si el reloj detecta que te has dormido o que te lo has quitado de la muñeca.

En mis pruebas, al irme a la cama, me ha resultado un poco molesto que la pantalla siempre activa se mantuviera encendida, por lo que al final he encontrado más útil programar las horas a las que esta funcionalidad se debe desactivar.

Por último, es posible configurar un modo Teatro que atenúa el brillo de la pantalla al valor mínimo, silencia los sonidos y deshabilita las funcionalidades de Levantar para Despertar y la Pantalla Siempre Activa. Como el propio nombre indica, este modo es útil si vas al teatro o el cine y no quieres que la pantalla se ilumine accidentalmente.

Manejo del reloj y funcionalidades

Amazfit GTR 3 Pro se conecta al smartphone a través de una conexión Bluetooth 5.0 una vez que se instala la app Zepp en el smartphone. Para emparejar el reloj con el smartphone, debemos usar la app para leer el código QR que aparece en pantalla nada más encenderlo por primera vez.

El reloj soporta conectividad WiFi, pero solamente para transferir música del móvil al reloj, por lo que, en el día a día, no es posible mantener el reloj conectado al teléfono a través de la red WiFi de tu casa, lo cual sería útil si te alejas de tu teléfono y pierdes la conexión por Bluetooth. Tampoco existe la posibilidad de utilizar conectividad celular, a diferencia de otros relojes que sí que soportan eSIM.

El reloj se mueve rápidamente, sin parones ni lentitud al manejar las distintas funcionalidades. En este aspecto, el rendimiento del Amazfit GTR 3 Pro está a la altura de relojes inteligentes mucho más caros.

Si arrastramos hacia arriba desde la pantalla de inicio, podemos ver las notificaciones pendientes de leer. Desde la propia app Zepp del smartphone podemos elegir qué apps pueden enviar notificaciones al reloj y si solamente deben enviarse si la pantalla del smartphone está bloqueada.

No es posible interactuar con las notificaciones más allá de leerlas, así que no podrás responder a mensajes de WhatsApp con respuestas predefinidas, ni podrás borrar mensajes de correo electrónico o aceptar invitaciones a eventos, por citar algunos ejemplos.

Si arrastramos hacia abajo desde la esfera del reloj, accedemos al centro de control, donde podemos ver información como la fecha, día de la semana o nivel de batería y conexión al reloj. También encontramos accesos directos a la linterna, brillo, modo no molestar, ahorro de energía, bloqueo de pantalla, buscador del teléfono, modo teatro y mantener la pantalla encendida por 20 minutos.

Si pulsas el botón superior en la esfera del reloj, puedes abrir la lista de aplicaciones. En la mayoría de las páginas, deslizar hacia la derecha te devuelve a la pantalla anterior.

Si pulsamos el botón lateral, accedemos a distintas aplicaciones:

PAI

Frecuencia cardíaca

Oxígeno en sangre

Medición con un toque

Sueño

Teléfono

Tiempo

Música

Alarma

Calendario

Configuración

Más

El apartado PAI es un indicador de actividad fisiológica personal para ayudarte a comprender tu estado físico. Sus siglas corresponden con Inteligencia de Actividad Personal (PAI) y está basado en los datos de frecuencia cardíaca, la intensidad de la actividad diaria y una evaluación exhaustiva dinámica y multidimensional de los datos fisiológicos personales.

Mantener un valor de PAI por encima de 100 ayuda a reducir el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular y aumenta la esperanza de vida según diversos estudios.

El apartado Frecuencia cardíaca muestra nuestros latidos por segundo y vemos una gráfica con nuestro historial de ritmo cardíaco. Si arrastramos hacia arriba, podemos ver cuánto tiempo hemos pasado en los estados relajado, moderado, intensivo, aeróbico, anaeróbico y VO2 máximo.

En la app Zepp del smartphone es posible establecer la monitorización automática de ritmo cardíaco: por defecto, 1 vez por minuto, pero se puede configurar cada 5, 10 o 30 minutos.

Es posible configurar que, cuando el reloj detecta que estás haciendo ejercicio, se incremente automáticamente la frecuencia de detección para garantizar la exactitud de los datos de ritmo cardíaco durante los entrenamientos.

También es posible establecer una alerta de ritmo cardíaco si este supera un valor preestablecido entre 100 y 150 latidos por minuto (por defecto, 150 lpm) y no se ha producido ninguna actividad obvia en los últimos 10 minutos. También es posible establecer una alerta de frecuencia cardíaca baja excepto cuando estás durmiendo.

A diferencia de otros relojes, no es posible registrar el electrocardiograma (ECG) ni puede detectar caídas fuertes.

El apartado Oxígeno en sangre mide la saturación de oxígeno en sangre, que es la relación de oxihemoglobina (HbO2) frente al volumen total de hemoglobina (Hb) en sangre. Es un parámetro fisiológico importante para medir el ciclo respiratorio de las personas.

Para realizar la medición, es necesario ajustar bien el reloj en la zona superior de la muñeca y quedarte muy inmóvil durante la medición, que lleva alrededor de un minuto. Cuando estás en estado reposo durante un tiempo prolongado, el dispositivo mide automáticamente el oxígeno en sangre.

El apartado Medición con un toque permite medir todos los indicadores de salud a la vez con un solo toque en 45 segundos: frecuencia cardíaca, estrés, oxígeno en sangre y respiraciones por minuto.

En cuanto al registro del sueño, el reloj es capaz de detectar incluso siestas durante el día. Durante el sueño, registra el sueño profundo, sueño ligero y movimiento ocular rápido (REM). En mis pruebas, el reloj ha detectado bien cuándo me he ido a dormir y cuándo me he despertado.

También ofrece una funcionalidad llamada calidad de respiración al dormir, que te informa si experimentas molestias al respirar mientras duermes. La calidad de la respiración al dormir puede verse afectada por la postura al dormir, el peso, la bebida y otros factores. En mi caso, he obtenido la puntuación más alta (100), como era de esperar ya que no tengo ningún problema respiratorio conocido.

El apartado Entrenamiento permite iniciar un entrenamiento de alguno de los siguientes deportes: correr al aire libre, caminata, ciclismo, cinta de correr, spinning, natación en piscina, elíptica, montañismo, senderismo, elíptica, máquina de remo, entrenamiento de fuerza, yoga, esquí, entrenamiento libre, snowboard, saltar a la cuerda, subir escaleras, deportes electrónicos y más.



En el apartado «más», se pueden acceder a más de 150 entrenamientos organizados por categorías, por lo que sería raro que tu deporte favorito no esté en la lista (vale, sí, pádel no está en la lista). Además, el reloj es capaz de detectar automáticamente el inicio de 8 entrenamientos: carrera al aire libre, caminata en interiores, caminata, cinta de correr, ciclismo, máquina de remo, elíptica y natación en piscina.

Para todos los entrenamientos, Amazfit ha incluido una vista de pantalla siempre activa con los datos más importantes.

En cada uno de estos apartados se miden distintos aspectos y, en los que son al aire libre, puedes utilizar el sistema de posicionamiento del reloj para medir la distancia y registrar el recorrido ya que el reloj es compatible con GPS, GLONASS, BDS y QZSS. Ten en cuenta que esto gastará más rápidamente la batería de tu reloj.

Si te aburre correr solo, puedes competir contigo mismo con la Liebre virtual. El reloj mostrará un icono para representar una de las carreras registradas anteriormente, junto con otro icono para mostrar el rendimiento actual, a fin de darte un objetivo que superar para intentar mejorar en casa carrera

El apartado Historial de entrenamiento recoge tus últimos entrenos, y el apartado Actividad muestra tu progreso de Movimiento, Ejercicio y De pie. Aquí es posible establecer recordatorios para ponerte de pie tras mucho tiempo sentado y marcarte objetivos de pasos y consumo de calorías.

El apartado Estado del entrenamiento calcula la carga de entrenamiento en función de las puntuaciones de Exceso de consumo de oxígeno después del ejercicio generadas en los últimos siete días para evaluar la cantidad de actividad. Esto permite ajustar la intensidad de tu programa de entrenamiento posterior según tu rango de puntuación de carga de entrenamiento

El apartado Estrés calcula tu nivel de estrés en base a la variabilidad de frecuencia cardíaca (HRV). El control del estrés ayuda a comprender como aliviarlo al tiempo.

El apartado Tiempo muestra la temperatura actual / mínima / máxima, la previsión meteorológica, la velocidad del viento, la hora de salida / puesta de sol y la previsión del tiempo.

El apartado Música permite controlar la reproducción de música del smartphone desde la propia muñeca. Es posible cambiar de pista, pausar la reproducción y subir/bajar el volumen. Además de poder reproducir música del teléfono a través de Bluetooth, puedes almacenar unas 300-500 canciones MP3 en el reloj para reproducirlas de manera independiente gracias a sus 2,3 GB de almacenamiento libre interno (no hay soporte para reproducción en local de Spotify u otros servicios de streaming)

El apartado Alarma permite establecer una o varias alarmas, cada una de las cuales puede sonar una vez o varios días a la semana. Calendario permite ver tu agenda de eventos.

El apartado Teléfono permite realizar llamadas desde el reloj aprovechando que cuenta con micrófono y altavoz integrados, bien sea marcando un número, escogiendo un contacto de la agenda o consultando las llamadas recientes.

El apartado Más nos permite acceder a otras aplicaciones: Sol y luna, Brújula,Barómetro,Seguimiento de ciclo, Respirar, Termómetro, Cronómetro, Cuenta atrás, Buscar mi teléfono, Reloj mundial, Tarea pendiente, Notas de voz, Temporizador Pomodoro y Fotografía remota

Por último, el apartado Ajustes nos permite modificar la configuración del reloj: esfera del reloj y hora, red y conexiones, pantalla, sonido y vibración, entrenamiento, preferencias de usuario y sistema.

Si arrastramos a derecha e izquierda desde la pantalla de inicio, podemos ir pasando por varias pantallas con acceso rápido a ciertas aplicaciones (actividad, ritmo cardíaco, música, tiempo, PAI, etc.).

Una de estas pantallas tiene tarjetas para acceder a Alexa, tiempo, clima de varios días, PAI, alarma, sueño, frecuencia cardíaca, actividad, oxígeno en sangre, teléfono, programa, estrés, termómetro, reloj mundial, tarea pendiente, cuenta atrás, último entrenamiento, entrenamiento total, estado del entrenamiento, VO2 max, música, seguimiento de ciclo, medición con un toque, respirar y cronómetro.

Me parece muy interesante la posibilidad de interaccionar a Alexa, ya que es uno de los asistentes virtuales más completos. Puedes utilizarlo para configurar una alarma, hacer una pregunta, obtener una traducción y más cosas. Si no tienes Internet, también tienes acceso a un asistente de voz offline integrado para operaciones como activar un modo deportivo o abrir una función de salud mediante comandos de voz.

Una ausencia importante es NFC ya que no es posible realizar pagos utilizando el reloj. Me hubiera gustado ver esta característica ahora que los pagos inalámbricos se han convertido en algo muy popular.

Por último, no es posible instalar apps de terceros, así que no podrás instalar apps como Google Maps, Here Maps, Uber, SmartThings, IFTTT u otras. Lo que sí que incorpora es una mini App Store propia con algunas pocas apps: GoPro, Home Connect, Hora de agua, BMI, Pregnancy Assistant, Watch Storage Space, Brush teeth, Real-time Heart Rate, Color identification, Linterna SOS, Calorías y Calculadora.

App Zepp

La app Zepp está disponible para Android e iOS, y durante mis pruebas la he utilizado en un Samsung Galaxy S21+. La app Zepp muestra tres pestañas en la parte inferior: Página de inicio, Salud y Perfil.

La pestaña Página de inicio muestra un resumen de tu actividad diaria: puntuación PAI, sueño, frecuencia cardíaca, estrés, oxígeno en sangre, peso, BMI, historial de entrenamiento, pasos, calorías, calidad de respiración durante el sueño, etc.

Si pulsas sobre alguno de estos apartados, puedes acceder a información más detallada sobre cada uno de ellos.

Aplicación Zepp

La pestaña Salud permite iniciar una caminara, una carrera o un trayecto en bicicleta, establecer objetivos de ejercicio y añadir amigos.

Por último, la pestaña Perfil permite configurar nuevos dispositivos, establecer objetivos de actividad y peso y realizar otras configuraciones.

Un aspecto que me gusta de esta app es que es posible conectarla con la aplicación Salud de iOS, Google Fit de Android, Relive y Strava para compartir la información de actividad física con estas apps.

Batería y proceso de carga

Amazfit GTR 3 Pro tiene una capacidad de 450 mAh. que, según el fabricante, ofrece 12 días de autonomía con un uso típico, 6 días de uso intensivo y 35 horas de uso continuo de GPS.



👉🏻 ¿Qué es un uso típico o un uso intensivo?

El uso típico incluye la monitorización continua del ritmo cardíaco cada 10 minutos, la monitorización del sueño, la recepción de 200 notificaciones al día, la activación de la pantalla al girar la muñeca 100 veces al día, la realización de llamadas Bluetooth durante 15 días y reproducción de música por Bluetooth durante 30 minutos a la semana, la medición de los niveles de oxígeno en la sangre cinco veces al día, la operación del reloj con la pantalla brillante durante 5 minutos, ejercitarse 3 días a la semana durante 30 minutos cada vez y usar el GPS durante 30 minutos.

El uso intensivo incluye la monitorización continua del ritmo cardíaco cada 1 minuto, la monitorización del sueño y de la calidad de respiración durante el sueño, la monitorización del estrés, la recepción de 150 notificaciones al día con encendido de la pantalla, la activación de la pantalla al girar la muñeca 100 veces al día, la realización de llamadas Bluetooth durante 60 minutos y reproducción de música por Bluetooth durante 60 minutos a la semana, la medición de los niveles de oxígeno en la sangre cinco veces al día, la operación del reloj con la pantalla brillante durante 15 minutos, la activación del asistente de voz online y offline, ejercitarse 3 días a la semana y usar el GPS durante 30 minutos.

En mis pruebas, la autonomía ha estado en torno a 7-10 días sin llevar a cabo apenas entrenamientos físicos. Se trata de una autonomía superior a muchos relojes inteligentes, lo que es un alivio para no tener que estar cargando a diario.

Debes tener en cuenta que esta autonomía variará en función de las opciones que actives pero, en cualquier caso, debería aguantar bastantes días seguidos alejado del cargador.

La carga del reloj se realiza mediante un cable USB con dos conectores magnéticos que se acoplan a la parte trasera del reloj, aunque se suelta con bastante facilidad si lo mueves un poco. El cable solo sirve para este reloj, por lo que no conviene perderlo ni dejárselo en casa cuando salimos a un viaje largo (hubiera estado bien que utilizara un conector USB-C).

El tiempo de carga es, según las especificaciones, unas 2 horas. En mi experiencia, el reloj ha cargado en aproximadamente ese plazo de tiempo.

Precio

Amazfit GTR 3 Pro ya está a la venta en España por 🛒 189,90€ en la web de Amazfit, pero puedes encontrarlo a veces por 🛒 179€ en Amazon España y otros distribuidores.

Conclusiones

Amazfit GTR 3 Pro destaca por su atractivo diseño, con una esfera circular con una pantalla rodeada por un marco que se confunde con el fondo negro de la mayoría de las esferas, dando la sensación de que nos encontramos ante un reloj que es todo pantalla.

El cuerpo del reloj está hecho aluminio, que aporta un toque elegante. Con 10,7 mm de grosor y 32 gramos de peso, no es de los relojes más finos y ligeros pero, en mi experiencia, resulta cómodo de llevar en la muñeca, tanto por el día como cuando estás durmiendo, y además es resistente al agua hasta 50 metros.

El reloj llega con una correa de fluoroelastómero o cuero, en función de la variante de color que elijas. La correa de cuero que he probado presenta un acabado elegante, aunque, como es obvio, no es apropiada para la ducha o deportes acuáticos.

El reloj cuenta con un panel AMOLED de 1.45″ con una densidad de píxeles de 331 ppp, por lo que es lo suficientemente grande y nítida para ver todos los mensajes y avisos con comodidad.

La pantalla alcanza un brillo máximo bastante elevado, permitiendo ver la pantalla bajo el sol, y cuenta con un sensor de luz ambiente para ajustar el brillo de la pantalla a la iluminación ambiental. La pantalla ofrece colores muy vivos, por lo que las esferas resultan muy llamativas.

Es posible personalizar la esfera del reloj con varios diseños que vienen preinstalados, así como con otros que pueden descargarse a través de la app Zepp del smartphone.

Algunos diseños de esfera pueden ser personalizados mediante módulos (complicaciones) como PAI, pasos, batería, humedad, de pie, rayos UVA, ritmo cardíaco, calorías, ritmo cardíaco o tiempo.

El reloj ofrece la funcionalidad de Pantalla Siempre Activa que muestra permanentemente en pantalla la fecha y la hora, así como información adicional si eliges ciertas esferas o estás en medio de un entreno. Es posible configurar que esta pantalla se apague cuando detecta que estás dormido o que te has quitado el reloj, para ahorrar batería.

La interfaz del reloj se maneja de forma muy sencilla mediante toques en la pantalla, gestos de arrastrar vertical y horizontalmente con el dedo, pulsaciones en los dos botones y el giro de la corona circular. Una forma útil de encender la pantalla es activando el gesto de giro de muñeca, que funciona bastante bien.

La conexión del Amazfit GTR 3 Pro con el smartphone se realiza a través de Bluetooth 5.0, no siendo posible utilizar una conexión WiFi (salvo para transferir música del móvil a los 2,3 GB de almacenamiento interno del reloj) ni tampoco una conexión celular (no soporta eSIM). Todo el proceso de emparejamiento se realiza mediante la app Zepp, disponible para Android e iOS.

El reloj ofrece una buena cantidad de funcionalidades, tanto de monitorización de la salud como de uso cotidiano para no tener que echar mano del móvil a cada momento.

En combinación con el smartphone, es posible recibir avisos de llamadas y contestar desde el reloj gracias a su micrófono/altavoz incorporados, ver notificaciones de apps (aunque no es posible responder), establecer alarmas y recordatorios, controlar la reproducción de música del smartphone o del propio reloj, capturar una fotografía de forma remota, etc.

También incorpora el asistente de voz Alexa para poder configurar una alarma, hacer una pregunta, obtener una traducción e incluso manejar dispositivos inteligentes de tu hogar. Cuando no tienes conexión, también tienes acceso a un asistente de voz offline que permite ciertas operaciones como activar un modo deportivo o abrir una función de salud mediante comandos de voz.

Lo que no encontramos en este reloj es una tienda con aplicaciones de terceros, ya que el único lugar desde el que podemos instalar apps es la App Store de la app Zepp, que solo cuenta con 12 aplicaciones en este momento y, en general, son pequeñas apps tipo Calculadora, Linterna SOS, etc.

En cuanto a funcionalidades de salud, permite medir la actividad (anillos de movimiento, ejercicio y de pie) monitorizar el ritmo cardíaco de forma continua, registrar el sueño en sus distintas fases, medir el nivel de oxígeno (SpO2), medir la calidad de la respiración mientras duermes, medir el estrés, hacer seguimiento de la salud femenina, llevar a cabo ejercicios de respiración y registrar 150 tipos ejercicios diferentes (8 de ellos con detección automática).

Además, cuenta con GPS, por lo que no es necesario llevar el smartphone a cuestas para registrar la ruta si salimos a caminar, correr o ir en bici. Un punto a favor es que la app Zepp se integra con las apps Salud de iOS, Google Fit, Strava y Relive.

A nivel de salud, lo que no incluye es la medición de electrocardiograma (ECG) ni la detección de caídas fuertes.

Una buena cualidad de este reloj es su autonomía, ya que podemos utilizarlo durante unos 7-10 días (12 días según el fabricante) sin tener que cargarlo. La carga se realiza mediante un cable USB con dos conectores magnéticos propietarios en el extremo, y el proceso lleva unas 2 horas.

En el apartado de ausencias, echo de menos la tecnología NFC, ya que no es posible realizar pagos móviles acercando el reloj a un terminal de pago.

En conclusión, si buscas un reloj elegante y cómodo de utilizar, con numerosas funcionalidades de salud y una excelente autonomía, Amazfit GTR 3 Pro es una excelente opción para tu muñeca.

Lo mejor:

Diseño muy atractivo con cuerpo de aluminio y un frontal circular de cristal.

Diseño muy atractivo con cuerpo de aluminio y un frontal circular de cristal. Pantalla AMOLED de 1,45″ a color con esferas personalizables, brillo automático, elevada nitidez y pantalla siempre activa.

Pantalla AMOLED de 1,45″ a color con esferas personalizables, brillo automático, elevada nitidez y pantalla siempre activa. Rendimiento elevado, sin parones a la hora de movernos por la interfaz.

Rendimiento elevado, sin parones a la hora de movernos por la interfaz. Posibilidad de realizar y recibir llamadas telefónicas desde la muñeca gracias al altavoz y micrófono integrados.

Posibilidad de realizar y recibir llamadas telefónicas desde la muñeca gracias al altavoz y micrófono integrados. Medición de entrenos para 150 ejercicios con métricas específicas para algunos de ellos y detección automática de inicio de 8 actividades.

Medición de entrenos para 150 ejercicios con métricas específicas para algunos de ellos y detección automática de inicio de 8 actividades. Conectividad GPS para registrar rutas sin tener que salir con el teléfono a cuestas.

Conectividad GPS para registrar rutas sin tener que salir con el teléfono a cuestas. Detección del ritmo cardíaco, nivel de oxígeno en sangre, nivel de estrés, temperatura corporal y actividad física.

Detección del ritmo cardíaco, nivel de oxígeno en sangre, nivel de estrés, temperatura corporal y actividad física. Detección automática de los períodos y fases de sueño, así como de la calidad de respiración durante el sueño.

Detección automática de los períodos y fases de sueño, así como de la calidad de respiración durante el sueño. Métrica «PAI» que tiene en cuenta la frecuencia cardíaca y la intensidad del ejercicio para darnos un índice de estado físico.

Métrica «PAI» que tiene en cuenta la frecuencia cardíaca y la intensidad del ejercicio para darnos un índice de estado físico. Integración con las aplicaciones Salud de iOS y Google Fit de Android.

Integración con las aplicaciones Salud de iOS y Google Fit de Android. Reproducción de música del teléfono y almacenada localmente desde el reloj.

Reproducción de música del teléfono y almacenada localmente desde el reloj. Autonomía buena, en torno a 7-10 días. Carga en 2 horas mediante un conector magnético.

Autonomía buena, en torno a 7-10 días. Carga en 2 horas mediante un conector magnético. Sumergible en agua hasta 50 metros.

Lo peor: