Análisis del smartwatch Amazfit T-Rex 2

Huami, el fabricante detrás de los dispositivos Amazfit, se ha hecho un nombre en el mercado de los relojes inteligentes.

En mayo, la compañía anunció el Amazfit T-Rex 2 (🛒 229€), un reloj resistente con pantalla AMOLED de 1,39″, resistencia al agua de 10 ATM, hasta 24 días de duración de la batería y más de 150 modos deportivos, entre otras características.

He tenido oportunidad de probar el Amazfit T-Rex 2 durante algunas semanas y, a continuación, os cuento mis impresiones.

Diseño y construcción

Amazfit T-Rex 2 está dirigido a quienes buscan un reloj inteligente capaz de soportar condiciones difíciles.

El reloj cuenta con la certificación MIL-STD 810G para su uso a temperaturas entre -40 °C y +70 °C, resistencia a la humedad durante 240 horas, resistencia a la niebla salina de 96 horas, resistencia al hielo y a la lluvia helada y resistencia ante impactos.

Ahora bien, Amazfit recomienda quitarse el reloj cuando vayas a darte una ducha, un baño caliente o entrar en una sauna, dado que la gran cantidad de vapor puede afectar el sellado y hacer que se deteriore el nivel de impermeabilidad en el futuro. Esto resulta algo chocante en un reloj que, supuestamente, es muy resistente.

El reloj es resistente al agua hasta 10 ATM. Esto significa que se puede usar para nadar, pero Amazfit no lo recomienda para buceo o esnórquel profundo.



En mis pruebas en la piscina, he detectado que, al contacto con el agua, la pantalla registra muchas pulsaciones fantasma, por lo que es importante que bloquees la pantalla antes de introducirte en el agua. Otros relojes, como el Apple Watch, también son complicados de manejar con la pantalla mojada, pero al menos no registran pulsaciones fantasma nada más introducirlos en el agua.

El aspecto del reloj es el de un reloj deportivo, con una construcción en plástico donde destaca un grueso aro exterior bañado de metal que rodea la pantalla circular. El reloj está disponible en cuatro colores: Negro y dorado astral, Negro brasa, Verde salvaje y Caqui desierto.

Con un peso de 66,5 gramos y unas medidas de 47,1 x 47,1 x 13,65 mm., se trata de un reloj más pesado y voluminoso que otros, por lo que no es apto para quienes quieren llevar en la muñeca algo discreto. Personalmente, no lo he encontrado incómodo de llevar por la noche, pero me consta que para muchas personas, dormir con algo tan grande en la muñeca resulta molesto.

La navegación por la interfaz se realiza principalmente mediante gestos en la pantalla: arrastrar en vertical, arrastrar en horizontal o tocar sobre la pantalla.

El reloj también cuenta con cuatro botones físicos, dos a cada lado. Los dos botones de la derecha son SEL y BACK, que permiten seleccionar una opción e ir hacia atrás.

Los dos botones de la izquierda corresponden con UP y DOWN, y permiten desplazarnos por la pantalla sin usar la pantalla táctil. Aunque pueda parecer que estos botones están de más, resultan útil cuando estás en el agua, ya que la pantalla no responde bien ante pulsaciones cuando está mojada.

La base del reloj está unida a una correa de silicona de 22 mm absorbente de sudor. A diferencia de otros relojes, no es posible cambiarla por otra correa.

La correa se adapta bien a casi todos los tamaños de muñeca (entre 140 y 205 mm según el fabricante), ya que cuenta con múltiples orificios donde puedes insertar la hebilla. En todo caso, dado el gran volumen del reloj en sí, no es un dispositivo adecuado para muñecas pequeñas.

El tratamiento oleofóbico de la pantalla podría ser mejor, ya que las huellas quedan bastante marcadas en la pantalla tras un cierto uso, como se puede apreciar en este ejemplo.

Las huellas quedan bastante marcadas en la pantalla

En la parte inferior, la que queda en contacto con la piel, encontramos el sensor BioTracker 3.0, con seis fotodiodos y dos LEDs para tomar medidas de nuestra salud. A los lados, encontramos dos pines magnéticos de carga para llenar la batería.

El sensor óptico BioTracker 3.0 proporciona un seguimiento rápido y preciso las 24 horas de la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno en sangre (SpO2) y los niveles de estrés. También puede detectar la velocidad de la respiración y medir de forma rápida estas cuatro métricas de salud con un solo toque.

Pantalla

El reloj posee una pantalla circular AMOLED de 1.39″, que es lo suficientemente grande para que podamos ver todos los mensajes y avisos con comodidad.

La pantalla posee una resolución de 454 × 454 píxeles, lo que se traduce en una densidad de píxeles de 326 ppp. Es un valor alto, lo que se traduce en textos e iconos nítidos, sin bordes dentados a simple vista como encontramos en algunos relojes.

El brillo de la pantalla se ajusta en función de la luz ambiental (no todos los relojes pueden presumir de brillo automático) y, si lo prefieres, puedes establecer el brillo en modo manual para ajustarlo a tu gusto. En general, el ajuste de brillo responde bien a los cambios de iluminación y, por tanto, he dejado el modo automático todo el tiempo.

Al tratarse de una pantalla AMOLED, el negro es profundo y los colores se ven muy vivos, resaltando todavía más sobre el fondo negro de la pantalla. En definitiva, la pantalla de este reloj se ve de manera excelente.

Es posible encender la pantalla mediante una pulsación en el botón lateral o a través del gesto de giro muñeca.

El gesto de la muñeca funciona bastante bien y, salvo ocasiones puntuales, la pantalla se enciende siempre al primer intento. Ahora bien, presenta un ligero retardo, por lo que tienes que acostumbrarte a girar la muñeca, esperar alrededor de 1 segundo y mirar la pantalla.

En el propio reloj, podemos elegir entre unos pocos diseños diferentes de pantalla principal con un número variable de módulos (complicaciones) además de la hora. Algunas de ellas permiten personalizar las complicaciones y también las hay que incluyen animaciones.

Entre las complicaciones disponibles, se encuentran PAI, oxígeno en sangre, calorías quemadas, distancia, sueño, humedad, presión del aire, frecuencia cardíaca, pasos, índice UV, tiempo, batería, viento, etc. No todas las complicaciones pueden utilizarse en todas las esferas, ya que hay complicaciones de diferentes tamaños y formas.

A través de la aplicación Zepp, podemos acceder a la Tienda de Esferas del reloj donde podemos escoger otros diseños para la pantalla principal. En el momento de escribir este análisis, hay una gran cantidad de diseños de esfera donde elegir, algunos de ellos de pago.

En la tienda también podemos descargar unas esferas simples con la hora colocada en distintas posiciones que permiten personalizar la imagen de fondo, pudiendo escoger una fotografía de nuestra galería.

Amazfit T-Rex 2 ofrece un modo de pantalla siempre activa que muestra la hora todo el tiempo con el diseño de la esfera elegida o, si preferimos, con un diseño estándar.

En función de la esfera, podemos ver alguna información adicional en la pantalla siempre activa como el número de pasos caminados. También está disponible un modo de apagado «inteligente» que apaga la pantalla siempre activa si el reloj detecta que te has dormido o que te lo has quitado de la muñeca.

En mis pruebas, al irme a la cama, me ha resultado un poco molesto que la pantalla siempre activa se mantuviera encendida, por lo que al final he encontrado más útil programar las horas a las que esta funcionalidad se debe desactivar.

Por último, es posible configurar un modo Cine que atenúa el brillo de la pantalla al valor mínimo, la pantalla no se ilumina al recibir notificaciones y se deshabilitan las funcionalidades de Activar al levantar la muñeca y Siempre Visible. Como el propio nombre indica, este modo es útil si vas al teatro o el cine y no quieres que la pantalla se ilumine accidentalmente.

Manejo del reloj y funcionalidades

Amazfit T-Rex 2 se conecta al smartphone a través de una conexión Bluetooth una vez que se instala la app Zepp en el smartphone. Para emparejar el reloj con el smartphone, debemos usar la app para leer el código QR que aparece en pantalla nada más encenderlo por primera vez.

No soporta conectividad WiFi, por lo que no es posible mantener el reloj conectado al teléfono a través de la red WiFi de tu casa, lo cual es útil si te alejas de tu teléfono y pierdes la conexión por Bluetooth. Tampoco existe la posibilidad de utilizar conectividad celular, a diferencia de otros relojes que sí que soportan eSIM.

El reloj se mueve rápidamente, sin parones ni lentitud al manejar las distintas funcionalidades. En este aspecto, el rendimiento del Amazfit T-Rex 2 está a la altura de relojes inteligentes de gama alta.

La interfaz de Zepp OS resulta fácil de manejar. Todas las funciones importantes que se utilizan en el día a día están a unas pocas pulsaciones y no he tenido problemas para encontrar lo que necesito en los menús del reloj.

Si arrastramos hacia la derecha desde la pantalla de inicio, podemos ver las notificaciones pendientes de leer.

Desde la propia app Zepp del smartphone podemos elegir qué apps pueden enviar notificaciones al reloj. En el caso de iOS, tenemos que ir esperando a que las apps envíen su primera notificación desde que hemos instalado el reloj para que aparezcan en la lista.

En iOS no es posible interactuar con las notificaciones más allá de leerlas, así que no podrás responder a mensajes de WhatsApp o redes sociales con respuestas predefinidas, ni tampoco a través de un teclado o por voz. Sin embargo, en Android es posible elegir entre algunas respuestas predefinidas o emojis para responder a mensajes.

Si arrastramos la pantalla hacia arriba, podemos ver tarjetas con información útil. Por defecto, podemos ver tarjetas para el Tiempo, último entrenamiento, estado del entrenamiento, PAI, alarma, sueño, frecuencia cardíaca, actividad y oxígeno en sangre.

Opcionalmente, podemos añadir tarjetas para el clima de varios días, evento, estrés, reloj mundial, tarea pendiente, cuenta atrás, entrenamiento total, VO2 max, música y seguimiento de ciclo.

Si arrastramos hacia abajo desde la esfera del reloj, accedemos al centro de control, donde podemos ver información como la fecha, día de la semana o nivel de batería y conexión al reloj.

También encontramos accesos directos a la linterna, brillo, modo no molestar, ahorro de energía, bloqueo de pantalla, buscador del teléfono, modo cine y mantener la pantalla encendida por un tiempo configurable.

Si arrastramos hacia la izquierda en la pantalla de inicio, se abre la lista de aplicaciones:

PAI

Entrenamiento

Historial de entrenamiento

Estado del entrenamiento

Frecuencia cardíaca

Oxígeno en sangre

Medición con un toque

Estrés

Actividad

Sueño

Brújula

Barómetro

Tiempo

Música

Alarma

Calendario

Configuración

Más

El apartado PAI es un indicador de actividad fisiológica personal para ayudarte a comprender tu estado físico. Sus siglas corresponden con Inteligencia de Actividad Personal (PAI) y está basado en los datos de frecuencia cardíaca, la intensidad de la actividad diaria y una evaluación exhaustiva dinámica y multidimensional de los datos fisiológicos personales.

Mantener un valor de PAI por encima de 100 ayuda a reducir el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular y aumenta la esperanza de vida según diversos estudios.

El apartado Entrenamiento permite iniciar un entrenamiento de alguno de los siguientes deportes: carrera al aire libre, caminata, cinta de correr, correr en patio, ciclismo, natación en piscina, natación en aguas abiertas, montañismo, senderismo, entrenamiento de fuerza máquina de remo, triatlón, deporte multidisciplinar, swing de golf, snowboard, saltar a la cuerda, subir escaleras y más.



En el apartado «más», se pueden acceder a 158 entrenamientos organizados por categorías, por lo que sería raro que tu deporte favorito no esté en la lista (vale, sí, pádel no está en la lista).

Categoría de deportes Modos deportivos Correr y andar Carrera al aire libre, cinta de correr, caminata, carrera de senderos, caminata en interiores, marcha atlética, carrera en pista Ciclismo Ciclismo, spinning, bicicleta de montaña, BMX Natación Natación en piscina, natación en aguas abiertas, natación con aletas, natación sincronizada Entrenamientos al aire libre Montañismo, senderismo, orientación, escalada, pesca, caza, monopatín, patinaje sobre ruedas, parkour, cuatrimoto, motocicleta todoterreno Deportes de interior Elíptica, máquina de remo, máquina para subir escaleras, stepper, spinning, gimnasia en interiores, ejercicios aeróbicos mixtos, cross training, ejercicios aeróbicos, calistenia en grupo, body combat, entrenamiento de fuerza, entrenamiento de paso, entrenamiento de core, ejercicios de flexibilidad, entrenamiento libre, HIIT, yoga, pilates, gimnasia, barra fija, barras paralelas, battle ropes, estiramientos Baile Square dance, baile de salón, danza del vientre, ballet, baile urbano, zumba, bailes latinos, danza jazz, hip-hop, pole dance, break dance, danza folclórica, danza, danza moderna, disco, tap Deportes de combate Boxeo, lucha, artes marciales, taichí, muay thai, judo, taekwondo, kárate, kickboxing, esgrima, jiu-jitsu, kendo Deportes de pelota Fútbol, fútbol playa, baloncesto, voleibol, voley playa, béisbol, sóftbal, rugby, hockey, tenis de mesa, bádminton, tenis, squash, gateball, críquet, balonmano, bolos, polo, ráquetbol, billar, sepak takraw, dodgeball, waterpolo, hockey sobre hielo, jianzi, fútbol sala, footbag, bola lionesa, pelota, floorball, swing de golf Deportes acuáticos Navegación, navegación a vela, kayak, remo, barco dragón, surf de remo, surf de interior, tubing, esquí acuático, esnórquel, kite surf, surf (se agregará a través de actualización OTA) Deportes de invierno Esquí, snowboard, esquí alpino, esquí de fondo, esquí de orientación, biatlón, patinaje al aire libre, patinaje cubierto, curling, bobsleigh y tobogganing, descenso en trineo, moto de nieve, raquetas de nieve Juegos de mesa y cartas Ajedrez, damas, go, bridge, juego de mesa Otros Saltar la cuerda, tiro con arco, equitación, conducción, subir escaleras, triatlón

Además, el reloj es capaz de detectar automáticamente el inicio de 8 entrenamientos: carrera al aire libre, cinta de correr, caminata, caminata en interiores, ciclismo, natación en piscina, máquina de remo y elíptica.

Para todos los entrenamientos, Amazfit ha incluido una vista de pantalla siempre activa con los datos más importantes.

En cada uno de estos apartados se miden distintos aspectos y, en los que son al aire libre, puedes utilizar el sistema de posicionamiento del reloj para medir la distancia y registrar el recorrido ya que el reloj es compatible con posicionamiento GPS de doble banda y 5 sistemas de posicionamiento por satélite.

Si te aburre correr solo, puedes competir contigo mismo con la Liebre virtual. El reloj mostrará un icono para representar una de las carreras registradas anteriormente, junto con otro icono para mostrar el rendimiento actual, a fin de darte un objetivo que superar para intentar mejorar en cada carrera

Amazfit airma que, en una futura actualización OTA, añadirá funciones de Importación de ruta y Navegación en tiempo real.

El apartado Historial de entrenamiento recoge tus últimos entrenos, y el apartado Estado del entrenamiento calcula la carga de entrenamiento en función de las puntuaciones de Exceso de consumo de oxígeno después del ejercicio generadas en los últimos siete días para evaluar la cantidad de actividad. Esto permite ajustar la intensidad de tu programa de entrenamiento posterior según tu rango de puntuación de carga de entrenamiento

Frecuencia cardíaca muestra nuestros latidos por segundo y vemos una gráfica con nuestro historial de ritmo cardíaco. Si arrastramos hacia arriba, podemos ver cuánto tiempo hemos pasado en los estados relajado, moderado, intensivo, aeróbico, anaeróbico y VO2 máximo.

En la app Zepp del smartphone es posible establecer la monitorización automática de ritmo cardíaco: por defecto, 1 vez por minuto, pero se puede configurar cada 5, 10 o 30 minutos.

Es posible configurar que, cuando el reloj detecta que estás haciendo ejercicio, se incremente automáticamente la frecuencia de detección para garantizar la exactitud de los datos de ritmo cardíaco durante los entrenamientos.

También es posible establecer una alerta de ritmo cardíaco si este supera un valor preestablecido entre 100 y 150 latidos por minuto (por defecto, 150 lpm) y no se ha producido ninguna actividad obvia en los últimos 10 minutos.

También es posible establecer una alerta de frecuencia cardíaca baja excepto cuando estás durmiendo. A diferencia de otros relojes, no es posible registrar el electrocardiograma (ECG).

El apartado Oxígeno en sangre mide la saturación de oxígeno en sangre, que es la relación de oxihemoglobina (HbO2) frente al volumen total de hemoglobina (Hb) en sangre. Es un parámetro fisiológico importante para medir el ciclo respiratorio de las personas.

Para realizar la medición, es necesario ajustar bien el reloj en la zona superior de la muñeca y quedarte muy inmóvil durante la medición, que lleva alrededor de un minuto. Cuando estás en estado reposo durante un tiempo prolongado, el dispositivo mide automáticamente el oxígeno en sangre.

El apartado Medición con un toque permite medir todos los indicadores de salud a la vez con un solo toque en 45 segundos: frecuencia cardíaca, estrés, oxígeno en sangre y respiraciones por minuto.

El apartado Estrés calcula tu nivel de estrés en base a la variabilidad de frecuencia cardíaca (HRV). El control del estrés ayuda a comprender como aliviarlo al tiempo.

Actividad muestra tu progreso de Movimiento, Ejercicio y De pie. Aquí es posible establecer recordatorios para ponerte de pie tras mucho tiempo sentado y marcarte objetivos de pasos y consumo de calorías.

En cuanto al registro del sueño, el reloj es capaz de detectar incluso siestas durante el día. Durante el sueño, registra el sueño profundo, sueño ligero y movimiento ocular rápido (REM). En mis pruebas, el reloj ha detectado bien cuándo me he ido a dormir y cuándo me he despertado.

También ofrece una funcionalidad llamada calidad de respiración durante el sueño, que te informa si experimentas molestias al respirar mientras duermes. La calidad de la respiración al dormir puede verse afectada por la postura al dormir, el peso, la bebida y otros factores. En mi caso, he obtenido la puntuación más alta (100).

El apartado Tiempo muestra la temperatura actual / mínima / máxima, la previsión meteorológica, la velocidad del viento, la hora de salida / puesta de sol y la previsión del tiempo.

El apartado Música permite controlar la reproducción de música del smartphone desde la propia muñeca. Es posible cambiar de pista, pausar la reproducción y subir/bajar el volumen. No hay soporte para reproducción en local de Spotify u otros servicios de streaming, ni tampoco existe la posibilidad de almacenar música en el reloj.

El apartado Alarma permite establecer una o varias alarmas, cada una de las cuales puede sonar una vez o varios días a la semana. Calendario permite ver tu agenda de eventos.

El apartado Más nos permite acceder a otras aplicaciones: Sol y luna, Brújula,Barómetro,Seguimiento de ciclo, Respirar, Cronómetro, Cuenta atrás, Buscar mi teléfono, Reloj mundial, Tarea pendiente, Temporizador Pomodoro y Fotografía remota.

Por último, el apartado Ajustes nos permite modificar la configuración del reloj: esfera del reloj y hora, pantalla, sonido y vibración, entrenamiento, preferencias de usuario y sistema.

Dado que el teléfono no cuenta con micrófono, no es posible realizar ni contestar llamadas de voz desde el reloj, grabar notas de voz o interactuar con un asistente de voz (Alexa como en otros relojes Amazfit). Lo único que es posible es aceptar o rechazar una llamada.

Otra ausencia importante es NFC ya que no es posible realizar pagos utilizando el reloj. Me hubiera gustado ver esta característica ahora que los pagos inalámbricos se han convertido en algo muy popular.

No es posible instalar apps de Android Wear, así que no podrás instalar apps como Google Maps, Here Maps, Uber, SmartThings, IFTTT u otras. Lo que sí que incorpora es una mini App Store propia con algunas pocas apps: Coin Toss, Notify for GClock, Notify for Big Notif, Notify for Buttons, Notify for Maps, GoPro, Holiday Calendar, Home Connect, Hora de agua, BMI, Pregnancy Assistant, Watch Storage Space, Brush teeth, Real-time Heart Rate, Color identification, Linterna SOS, Calorías y Calculadora.

App Zepp

La app Zepp está disponible para Android e iOS, y durante mis pruebas la he utilizado en un iPhone 13 Pro. La app Zepp muestra tres pestañas en la parte inferior: Página principal, Salud y Perfil.

La pestaña Página principal muestra un resumen de tu actividad diaria: Pasos, sueño, frecuencia cardíaca, PAI, actividades, etc.

Si pulsas sobre alguno de estos apartados, puedes acceder a información más detallada sobre cada uno de ellos.

Aplicación Zepp

La pestaña Salud permite iniciar una caminata, una carrera o un trayecto en bicicleta, establecer objetivos de ejercicio y añadir amigos.

Por último, la pestaña Perfil permite configurar nuevos dispositivos, establecer objetivos de actividad y peso y realizar otras configuraciones.

Un aspecto que me gusta de esta app es que es posible conectarla con la aplicación Salud de iOS, Google Fit de Android, Relive y Strava para compartir la información de actividad física con estas apps.

Batería y proceso de carga

Amazfit T-Rex 2 tiene una capacidad de 500 mAh que, según el fabricante, ofrece 24 días de autonomía con un uso típico, 45 días en modo ahorro de batería, 10 días de uso intensivo, 26 horas en modo GPS preciso, 50 horas en modo GPS equilibrado y 58 horas en modo GPS ahorro de energía.



Escenario de uso típico: Control de la frecuencia cardíaca siempre activado y medición a intervalos de 10 minutos, control del sueño habilitado; esfera de reloj estática seleccionada; 150 inserciones de mensajes al día; 3 notificaciones de llamadas por día; levantar la muñeca para ver la hora del reloj 100 veces; comprobar el oxígeno en sangre 5 veces al día; operaciones con pantalla encendida durante 5 minutos al día; GPS funcionando durante 90 minutos a la semana.

Escenario de ahorro de batería: Modo de ahorro de batería, que desactiva la conexión Bluetooth, la frecuencia cardíaca y otras funciones, y solo registra los pasos e información básica del sueño.

Escenario de uso intensivo: Control de la frecuencia cardíaca siempre activado y medición a intervalos de 1 minuto, control del sueño habilitado con 8 horas de control de la calidad de la respiración durante el sueño; control de estrés habilitado; esfera de reloj animada seleccionada; 150 inserciones de mensajes al día que iluminan la pantalla; recibir 3 notificaciones de llamadas por día; levantar la muñeca para ver la hora del reloj 100 veces; comprobar el oxígeno en sangre 5 veces al día; operaciones con pantalla encendida durante 15 minutos al día; GPS funcionando durante 120 minutos a la semana.

Escenario de GPS Preciso: Control de la frecuencia cardíaca y movimiento con GPS (frecuencia dual, todos los satélites) activados.

Modo GPS Equilibrado: Control de la frecuencia cardíaca y movimiento con GPS (frecuencia individual, GPS + Beidou) activados.

Modo GPS Ahorro de energía: Control de la frecuencia cardíaca y ejercicio con GPS (frecuencia individual, bajo consumo de energía del GPS) activados.

En mis pruebas, la autonomía ha estado en torno a 20 días sin llevar a cabo apenas entrenamientos físicos. Se trata de una autonomía superior a muchos relojes inteligentes, lo que es un alivio para no tener que estar cargando a diario.

Debes tener en cuenta que esta autonomía variará en función de las opciones que actives pero, en cualquier caso, debería aguantar bastantes días seguidos alejado del cargador.

La carga del reloj se realiza mediante un cable USB con dos conectores magnéticos que se acoplan a la parte trasera del reloj, aunque se suelta con bastante facilidad si lo mueves un poco. El cable solo sirve para este reloj, por lo que no conviene perderlo ni dejárselo en casa cuando salimos a un viaje largo.

El tiempo de carga es, según las especificaciones, unas 2 horas. En mi experiencia, el reloj ha cargado en aproximadamente ese plazo de tiempo.

Precio

Amazfit T-Rex 2 está a la venta en España por 🛒 229€ en Amazon España.

Una buena alternativa sigue siendo su antecesor Amazfit T-Rex (🛒 103€), que cuenta con una pantalla AMOLED de 1.3″, sensor de frecuencia cardíaca, 14 modos deportivos, batería para 20 días de uso normal y GPS integrado.

Otra opción es Amazfit T-Rex Pro (🛒 129€), que posee una pantalla AMOLED de 1.3″, pulsioxímetro, medición de VO2Max, monitor de estrés, más de 100 modos deportivos, batería para 18 días de uso normal y GPS integrado.

Conclusiones

Amazfit T-Rex 2 destaca por su diseño deportivo y su alta resistencia, ya que está preparado para funcionar en las condiciones climatológicas más adversas y presenta una resistencia al agua de 10 ATM.

El reloj cuenta con una pantalla circular rodeada por un aro bastante grueso que la protege de golpes. En los laterales, encontramos cuatro botones, dos a cada lado. Con 66,5 gramos de peso y 13,65 mm de grosor, nos encontramos ante un relojes inteligentes bastante voluminoso y pesado, no apto para quienes quieren llevar algo discreto en la muñeca.

El reloj llega con una correa de silicona de 22 mm, con multitud de perforaciones para ajustarse al grosor de cualquier muñeca entre 140 y 205 mm. Ahora bien, la correa no es intercambiable por otra.

El reloj cuenta con un panel AMOLED de 1.39″ con una densidad de píxeles de 326 ppp, por lo que es lo suficientemente grande y nítida para ver todos los mensajes y avisos con comodidad.

La pantalla alcanza un brillo máximo elevado, permitiendo ver la pantalla bajo el sol, y cuenta con un sensor de luz ambiente para ajustar el brillo de la pantalla a la iluminación ambiental. La pantalla ofrece colores muy vivos, por lo que las esferas resultan muy llamativas.

Es posible personalizar la esfera del reloj con varios diseños preinstalados, así como con otros que pueden descargarse a través de la app Zepp del smartphone (algunos de ellos de pago).

Algunos diseños de esfera pueden ser personalizados mediante módulos (complicaciones) como PAI, pasos, batería, humedad, de pie, rayos UVA, ritmo cardíaco, calorías, ritmo cardíaco o tiempo.

El reloj ofrece la funcionalidad de Pantalla Siempre Activa que muestra permanentemente en pantalla la fecha y la hora, así como información adicional si eliges ciertas esferas o estás en medio de un entreno. Es posible configurar que esta pantalla se apague cuando detecta que estás dormido o que te has quitado el reloj, para ahorrar batería.

La interfaz del reloj se maneja de forma muy sencilla mediante gestos y pulsaciones sobre la pantalla, así como mediante pulsaciones en los botones físicos. Una forma útil de encender la pantalla es activando el gesto de giro de muñeca, que funciona bastante bien, aunque presenta un cierto retardo.

La conexión con el smartphone se realiza a través de Bluetooth, no siendo posible utilizar una conexión WiFi ni tampoco una conexión celular (no soporta eSIM). Todo el proceso de emparejamiento se realiza mediante la app Zepp, disponible para Android e iOS.

El reloj muestra las notificaciones que recibimos en el teléfono, pero en iOS no permite interactuar con ellas, así que no es posible contestar con respuestas predefinidas, borrar emails o aceptar citas. En Android, sin embargo, sí que es posible responder con respuestas predefinidas.

En cuanto a funcionalidades de salud, permite medir la actividad (anillos de movimiento, ejercicio y de pie) monitorizar el ritmo cardíaco de forma continua (pero no medir el ECG), registrar el sueño en sus distintas fases, medir el nivel de oxígeno (SpO2), medir la calidad de la respiración mientras duermes, medir el estrés, hacer seguimiento de la salud femenina, llevar a cabo ejercicios de respiración y monitorizar 158 tipos de entrenos diferentes (8 de ellos con detección automática).

Además, cuenta con GPS, por lo que no es necesario llevar el smartphone a cuestas para registrar la ruta si salimos a caminar, correr o ir en bici. Próximamente, será posible importar rutas, pero a día de hoy esta opción todavía no está disponible.

El reloj solo permite instalar apps desde su propia tienda en la app Zepp, que cuenta con menos de 20 aplicaciones en este momento y, en general, son pequeñas apps tipo Calculadora, Linterna SOS, etc.

Echo de menos la presencia de un micrófono para poder atender llamadas cuando el teléfono está lejos, grabar notas de voz o interactuar con un asistente de voz (Alexa está disponible en otros modelos de la marca).

También se echa en falta almacenamiento local para música, si quieres salir a hacer deporte sin el teléfono pero con música, y de la tecnología NFC, ya que no es posible realizar pagos móviles acercando el reloj a un terminal de pago.

Una buena cualidad de este reloj es su autonomía, ya que he podido utilizarlo durante unos 20 días (ofrece 24 días de uso típico según el fabricante) sin tener que cargarlo. La carga se realiza mediante un cable USB con dos conectores magnéticos propietarios en el extremo, y el proceso lleva unas 2 horas.

En conclusión, si buscas un reloj deportivo y resistente, con numerosas funcionalidades de salud y una excelente autonomía, Amazfit T-Rex 2 es una buena opción para tu muñeca.

Lo mejor:

Diseño resistente de aspecto deportivo con buenos acabados y botones físicos.

Diseño resistente de aspecto deportivo con buenos acabados y botones físicos. Pantalla AMOLED de 1,39″ a color con esferas personalizables, brillo automático, elevada nitidez y pantalla siempre activa.

Pantalla AMOLED de 1,39″ a color con esferas personalizables, brillo automático, elevada nitidez y pantalla siempre activa. Rendimiento elevado, sin parones a la hora de movernos por las opciones.

Rendimiento elevado, sin parones a la hora de movernos por las opciones. Interfaz cómoda de utilizar con toques en la pantalla o pulsación de los botones.

Interfaz cómoda de utilizar con toques en la pantalla o pulsación de los botones. Medición de entrenos para 158 ejercicios con métricas específicas para algunos de ellos y detección automática de inicio de 8 actividades.

Medición de entrenos para 158 ejercicios con métricas específicas para algunos de ellos y detección automática de inicio de 8 actividades. Conectividad GPS para registrar rutas sin tener que salir con el teléfono a cuestas.

Conectividad GPS para registrar rutas sin tener que salir con el teléfono a cuestas. Detección del ritmo cardíaco, nivel de oxígeno en sangre, nivel de estrés y actividad física.

Detección del ritmo cardíaco, nivel de oxígeno en sangre, nivel de estrés y actividad física. Detección automática de los períodos y fases de sueño, así como de la calidad de respiración durante el sueño.

Detección automática de los períodos y fases de sueño, así como de la calidad de respiración durante el sueño. Métrica «PAI» que tiene en cuenta la frecuencia cardíaca y la intensidad del ejercicio para darnos un índice de estado físico.

Métrica «PAI» que tiene en cuenta la frecuencia cardíaca y la intensidad del ejercicio para darnos un índice de estado físico. Integración con las aplicaciones Salud de iOS y Google Fit de Android.

Integración con las aplicaciones Salud de iOS y Google Fit de Android. Autonomía buena, en torno a 20 días de uso típico. Carga en 2 horas mediante un conector magnético.

Autonomía buena, en torno a 20 días de uso típico. Carga en 2 horas mediante un conector magnético. Adecuado para deportes acuáticos gracias a su resistencia de 10 ATM

Lo peor: