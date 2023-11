Tras su anuncio original en septiembre de 2020, Amazon Luna finalmente ha llegado a España, Francia e Italia este mes.

Este servicio funciona en una variedad de dispositivos como smartphones, tablets, ordenadores, televisores inteligentes (Samsung y LG) y Fire TV. Para una experiencia óptima de juego y una mayor selección de títulos, es recomendable adquirir alguna suscripción de pago y el mando controlador propio de Luna.

He tenido oportunidad de probar Luna durante algunos días y, a continuación, os traigo mis impresiones sobre el servicio.

¿Qué necesitas para jugar?

Luna es la oferta de Amazon en el mercado del cloud gaming, que hace que los juegos se ejecuten en servidores remotos y se transmitan a un dispositivo de tu elección, por lo que no necesitas hacerte con una consola y puedes llevar los juegos siempre contigo.

La compatibilidad con dispositivos es amplia, ya que los jugadores móviles pueden acceder a Luna desde:

Navegador web Safari en iPhone o iPad, o en Chrome en un dispositivo Android.

Navegadores web Chrome y Microsoft Edge en ordenadores Windows, Mac y Chromebook

Aplicación dedicada en Fire TV y tablets Fire

Televisores inteligentes Samsung y LG (solo modelos a partir de 2021)

» 🎮 Prueba Amazon Luna «

Como los juegos se transmiten directamente desde la nube, necesitará una conexión a Internet de alta velocidad para disfrutar plenamente de lo que se ofrece. Amazon recomienda una velocidad de descarga de 10 Mbps para disfrutar de juegos con la resolución máxima de Luna de 1080p y una velocidad de fotogramas de 60 fps.

Amazon también sugiere que te conectes a la banda de 5 GHz de tu red Wi-Fi si está disponible. Las pruebas para este análisis se han llevado a cabo en una conexión de fibra óptica de 600 Mbps y una conexión WiFi en la banda de 5 GHz.

Configuración e interfaz

Amazon Luna requiere poco esfuerzo para configurarse. Si estás accediendo a través de un navegador web en tu ordenador, todo lo que necesitas hacer es dirigirte al sitio web de Luna, iniciar sesión con tu usuario de Amazon y estarás listo para jugar.

Actualmente no hay aplicaciones Luna en la App Store de Apple o la Play Store de Google, pero puedes crear un icono de acceso a la web en tu escritorio con bastante facilidad si quieres un acceso rápido:

En iOS, simplemente navega a la página web Luna de Amazon, toca el botón «Compartir» en la parte inferior de la pantalla y luego «Agregar a la pantalla de inicio»

En Android, presiona los tres puntos a la derecha de la barra de búsqueda en Chrome y añade la aplicación desde allí.

Si accedes a Luna desde un dispositivo Fire TV o un televisor inteligente (lista de modelos compatibles aquí), Luna está disponible como una aplicación para Fire TV, y la misma aplicación se puede encontrar en televisores inteligentes de Samsung y LG compatibles.

Luna ofrece una interfaz intuitiva, independientemente de si estás usando un controlador, una pantalla táctil o un ratón. Hay una barra de herramientas con siete pestañas: Inicio, Biblioteca, Lista de juegos, Búsqueda, Couch, Stream y Configuración.

La pestaña Inicio muestra el contenido en filas. En la parte superior, tienes «Continuar jugando», que enumera los juegos que has iniciado anteriormente en orden cronológico inverso. La mayoría de las otras filas están pensadas para ayudarte a encontrar algo nuevo para jugar.

La pestaña Biblioteca que proporciona una lista de todos los juegos que has jugado y viene con algunas opciones útiles de filtrado y clasificación. Estos te permiten listar los juegos por género, tipo de juego y mi contenido (Epic Games, Jackbox, Luna+, Prime Gaming y Ubisoft+) y se pueden ordenar.

Couch es una función interesante que te permite jugar a títulos cooperativos locales con amigos que no tienen acceso a Luna (siempre que tengan una cuenta de Amazon). Arranca un título compatible, pulsa Tab+Shift en tu teclado o el botón Luna/centro de tu mando para que aparezca la ventana de Luna en el juego y podrás seleccionar «Iniciar una sesión de Luna Couch». Al hacerlo, se crea un código que luego se puede compartir con un amigo, quien puede introducirlo en el sitio web de Luna y unirse a su sesión desde donde se encuentre.

Para aquellos que quieran compartir su experiencia de juego con el resto del mundo, Luna ofrece la posibilidad de transmitir su juego directamente a Twitch. Una vez que hayas vinculado tus cuentas de Luna y Twitch, puedes transmitir tus partidas a tus espectadores e iniciar juegos de Luna desde Twitch.

Por último, la pestaña Configuración te permite modificar algunos aspectos de tu experiencia con Luna. Desde aquí, puede administrar tus controladores y suscripciones, establecer controles parentales, vincular Luna a tus cuentas de Epic Games, Twitch, Ubisoft y Discord y ajustar la calidad de audio y video.

Las opciones de audio y video son limitadas. Solo puedes seleccionar entre resoluciones de 720p y 1080p, que usan aproximadamente 5 GB y 10 GB de datos por hora, y si deseas sonido estéreo, envolvente 5.1, envolvente 7.1 o tener la salida de audio configurada automáticamente.

Ten cuidado porque, en mi caso, escogí 5.1 y, aunque se escuchaba sonido por mi pareja de HomePods enlazados con el televisor, no se oían las voces, por lo que tube que escoger sonido estéreo.

Mando controlador Luna



Amazon Luna admite varias opciones de control. El mejor integrado de estos es el controlador Luna, pero si posees un controlador Xbox One, DualSense, DualShock 4 o Razer Kishi, puedes usar uno de esos en su lugar. Los controles del ratón y el teclado también son compatibles, y también existe la opción de usar tu teléfono como controlador o controles de pantalla táctil para juegos portátiles.

El controlador Luna es excelente, con un aspecto a medio camino entre el mando Pro de Nintendo Switch y el mando de Xbox. Se trata de un gamepad negro con dos sticks analógicos desplazados y botones frontales A/B/X/Y dispuestos según la disposición de Xbox. Los sticks, los botones frontales y los gatillos tienen un tacto firme .

Los botones de menú se sitúan alrededor de un gran botón Luna que se ilumina en color morado cuando el gamepad está en uso y en color blanco cuando está buscando enlace. Encima del botón Luna hay un micrófono y debajo un botón de micrófono.

Este mando puede ser alimentado por USB-C o un par de pilas AA, y Amazon incluye un par de pilas en la caja. Sin embargo, no son recargables y las pilas recargables no se pueden recargar en el mando Luna a través de USB-C.

Una de las ventajas del mando Luna sobre las opciones de terceros es su capacidad para conectarse a través de Wi-Fi a los servidores de Luna directamente, lo que, según Amazon, reduce la latencia entre 17 y 30 milisegundos. Esto es importante para juegos de acción, ya que unos pocos milisegundos pueden marcar la diferencia entre esquivar un golpe o no hacerlo.

En general, no he sufrido un retardo significativo entre las pulsaciones de los botones y las respuestas en pantalla, aunque la acción no es tan inmediata como una consola tradicional.

El mando Luna ofrece vibración, y permite conectar un auricular a través del puerto de 3,5 mm incluido. Cuando no estés usando auriculares, el micrófono integrado del mando permite usar el chat de voz en el juegos.

Amazon ofrece este controlador a un precio especial de lanzamiento de 🛒 39,99 € hasta el 27 de noviembre. Además, el clip para móvil Made for Amazon para el mando Luna está disponible por 🛒 14,99 € para aquellos que deseen disfrutar de la experiencia de juego desde su teléfono.

Ten en cuenta que el mando Luna también puede ser utilizado como un mando Bluetooth convencional con tu smartphone o PC, por lo que es una buena compra.

Por último, en caso de necesidad, puedes utilizar el smartphone como mando con la app Mando Luna. No es la mejor forma de jugar, pero Amazon ha hecho un buen trabajo incorporando funciones y ajustes a este modo, como retroalimentación háptica configurable, botones deslizables y la posibilidad de elegir entre los diseños Principal, Arcade y Conducción. Por desgracia, no puedes arrastrar y soltar los botones exactamente donde los quieres, pero sigue siendo una buena opción si estás en un apuro.

Catálogo de juegos



El factor determinante de si un servicio de juegos en la nube triunfa o fracasa es el catálogo de juegos. Luna tiene un catálogo razonable de juegos, siempre que hablemos del conjunto completo de suscripciones.

Las opciones de suscripción son:

Prime (incluida en Amazon Prime): Ofrece media docena de títulos rotativos junto con los juegos de PC de Ubisoft que ya posees.

Ofrece media docena de títulos rotativos junto con los juegos de PC de Ubisoft que ya posees. Luna+ ( 9,99 € al mes) : Ofrece videojuegos de todos los géneros, desde acción y aventura hasta clásicos retro, con títulos populares como Team Sonic Racing, Bob Esponja: Batalla por Fondo de Bikini o Batman: Arkham Knight.

Ofrece videojuegos de todos los géneros, desde acción y aventura hasta clásicos retro, con títulos populares como Team Sonic Racing, Bob Esponja: Batalla por Fondo de Bikini o Batman: Arkham Knight. Ubisoft+ (17,99 € al mes): Ofrece los últimos títulos de Ubisoft, incluyendo el exitoso Assassin’s Creed Mirage y el próximo lanzamiento Avatar: Frontiers of Pandora.

Ofrece los últimos títulos de Ubisoft, incluyendo el exitoso Assassin’s Creed Mirage y el próximo lanzamiento Avatar: Frontiers of Pandora. Jackbox Games (4,99 € al mes): Esta suscripción incluye juegos para fiestas como Quiplash, Trivia Murder Party o Drawful.

En el momento de escribir este artículo, los juegos disponibles para los miembros Prime son siete: Encodya, Fortnite, Tiny Lands, Get Packed: Couch Chaos, Q.U.B.E. 10th Anniversary, Ride 4 y Trackmania Starter Access.

Juegos incluidos con Amazon Prime

La suscripción a Luna+ abre considerablemente sus opciones. El número total de juegos disponibles es de 100 y se trata de una mezcla de títulos independientes menos conocidos, juegos clásicos más antiguos y algunos títulos AAA de los últimos años como Devil May Cry 5, Resident Evil 2, Control o Batman: Arkham Night.

Catálogo de juegos de Luna+



Si esta selección se te queda corta, quizás quieras probar la suscripción a Ubisoft+, que da acceso a los últimos títulos de Ubisoft, como Assassin’s Creed Mirage y el próximo lanzamiento Avatar: Frontiers of Pandora. Tienes la lista completa aquí.

Catálogo de juegos de Ubisoft+

La última suscripción es Jackbox Games, que incluye alrededor de diez paquetes de juegos, cada uno de los cuales contiene unos cuantos juegos de fiesta que giran en torno a cuestionarios y resolución de acertijos.

Como se puede ver, la biblioteca de juegos de Luna es amplia, pero carece de títulos AAA populares en otras plataformas como EA Sports FC24, Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) o GTA V, por citar algunos.

La principal cuestión es que dependes de Amazon y sus socios en lo que se refiere a qué juegos puedes disfrutar. Con títulos que rotan y desaparecen regularmente, no hay garantía de que un juego al que has dedicado muchas horas no desaparezca algún día.

Rendimiento de los juegos



Mi experiencia con Luna utilizando un Fire TV 4K Max (mi televisor LG OLED de 2017 no ofrece la app Luna) conectado por WiFi jugando principalmente a Batman: Arkham Knight, Resident Evil 2 y Lego DC Super Villains ha sido positiva, con tiempos de carga rápidos — aunque no tanto como una consola de nueva generación — y un rendimiento gráfico bueno, sin parones.

Al utilizar un navegador Chrome o Microsoft Edge en un ordenador con Windows 11, la experiencia también ha sido buena, sin sufrir parones ni pérdidas de conexión, estando conectado a través de WiFi.

Los juegos de Luna se transmiten en calidad hasta 1080p a 60 fps, con la opción de limitar la resolución a 720p. Amazon ha dicho que llegará el soporte 4K «pronto», pero esta promesa se hizo en 2020, por lo que no parece que la compañía esté poniendo mucho empeño en aumentar la resolución.

Dado que es probable que muchas personas jueguen a los juegos de Luna en un monitor Full HD, un ordenador portátil o un teléfono, esto no es un gran problema y las imágenes son más que adecuadas. Sin embargo, si juegos en un televisor o monitor 4K, la diferencia en gráficos con una consola de nueva generación es visible.

Precio y competidores

Como ya he comentado, Luna ofrece diversas opciones de suscripción: Luna+ (videojuegos de todos los géneros por 9,99 € al mes), Ubisoft+ (algunos de los mejores títulos de Ubisoft por 17,99 € al mes) y Jackbox Games (juegos populares para fiestas por 4,99 € al mes).

» 🎮 Prueba Amazon Luna «

A pesar de la desaparición de Google Stadia, el intento de Google en el mundo del streaming de juegos, todavía hay cierto interés en los servicios de juegos en la nube bajo demanda.

Sony y Microsoft tienen servicios de juegos por streaming como parte de sus suscripciones PlayStation Plus y Xbox Game Pass. Para acceder a los títulos de PlayStation desde la nube, deberás estar suscrito al nivel Premium de PS Plus, que cuesta 16,99€/mes. El servicio de juegos en la nube de Xbox está vinculado a Game Pass Ultimate, que está disponible en una suscripción mensual de 14,99€/mes.

La competencia adicional proviene de Nvidia GeForce Now, que requiere que inicies sesión en tus tiendas de juegos existentes o cuentas de editor antes de poder jugar a juegos específicos en la nube. El servicio admite títulos de Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect y GOG, pero varios editores, incluidos Capcom, Konami y Rockstar Games, han optado por eliminar sus juegos del servicio.

Conclusiones

La plataforma de juegos en streaming Luna es fácil de usar, se puede acceder a ella desde una amplia gama de dispositivos y ofrece muchas opciones de control.

En mis pruebas, el rendimiento con un dispositivo Fire TV o un navegador con Windows es bueno, tanto a nivel gráfico como de rapidez en la respuesta, especialmente si utilizas el mando Luna con conexión directa a la nube por WiFi.

Amazon ofrece diversos niveles de suscripción con acceso a diferentes títulos, incluyendo una opción para acceder al catálogo de Ubisoft+. Ahora bien, la variedad de juegos disponibles no es tan amplia como el de una consola tradicional — no podrás jugar a títulos como EA Sports FC24, Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) o GTA V — y depende de lo que Amazon y sus socios quieran ofrecer en cada momento.

En definitiva, si no buscas juegos en concreto, sino que lo que quieres es pasar un buen rato jugando sin la molestia de estar atado a una consola, Luna es una buena alternativa.

» 🎮 Prueba Amazon Luna «