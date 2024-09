Blink, compañía propiedad de Amazon, fabrica cámaras de seguridad para interiores y exteriores, sistemas de seguridad y timbres con vídeo.

Uno de sus últimos productos es el timbre Blink Mini 2 (🛒 39,99€), una cámara de vigilancia con IA de tamaño compacto capaz de detectar personas, foco LED integrado para disfrutar de visión nocturna en color, un campo de visión ampliado y una calidad de imagen mejorada.

Blink Mini 2 cuesta 🛒 39,99€ para uso en interiores y 🛒 49,99€ para uso en exteriores si se combina con el adaptador de corriente resistente a la intemperie de Blink.

He instalado Blink Mini 2 en el interior de mi casa y, tras probarlo durante varias semanas, a continuación os traigo mis impresiones.

👉🏻 Índice

Instalación

La Blink Mini 2 mantiene el mismo tamaño que el modelo anterior, pero ahora incorpora un útil foco LED que permite la visión nocturna en color.

El diseño de Blink Mini 2 hace que sea fácil colocar la cámara en casi cualquier lugar donde necesites. La cámara llega con un soporte con dos tornillos y un cable USB-C de 4 metros para conectar el adaptador de corriente (no incluye batería, por lo que requiere estar siempre enchufada).

Dependiendo de la orientación de donde se vaya a ubicar la cámara, debes usar uno de los dos puntos de montaje:

El punto de montaje vertical (para paredes u otras superficies verticales) se encuentra debajo del puerto USB en la parte posterior de la cámara.

El punto de montaje horizontal (para superficies planas y techos) está ubicado en la parte inferior de la unidad.

La instalación es realmente fácil, ya que basta con retirar la cubierta superior del soporte y usar los tornillos incluidos para fijar el soporte a la superficie. Luego, se debe volver a colocar la cubierta superior en el soporte.

La cabeza de la cámara puede pivotar alrededor del soporte para ajustar el ángulo de visión a nuestro gusto. Es posible incluso colocarla boca abajo y girar la imagen en la app.

Como novedad, Blink Mini 2 está preparada para soportar condiciones de exterior cuando se combina con el adaptador de corriente resistente a la intemperie de Blink (🛒 9,99€). Es posible comprar este adaptador por separado o conjuntamente con la cámara en un pack.

Para configurar la cámara, basta con instalar la app Blink en tu smartphone iOS o Android, y crear una cuenta desde la propia app si no la tienes ya. A continuación, pulsas sobre el icono «Agregar dispositivo» + en la pantalla de inicio de la aplicación Blink, escaneas el código QR del dispositivo y sigues las instrucciones de la app.

Funcionamiento

El uso de Blink Mini 2 es como cámara de vigilancia. La app Blink permite configurar que, ante la detección de un movimiento, envíe una notificación a tu móvil.

Es posible excluir ciertas zonas de la imagen mediante una cuadrícula para que ignore el movimiento en dichas zonas. Esto es útil si la cámara está apuntando a zonas en las que pueden detectarse movimientos que no impliquen una amenaza (por ejemplo, si capta una ventana dentro de casa).

También puedes configurar el tiempo de reactivación (cuánto tiempo tiene que pasar entre dos eventos de movimiento para que avise), la sensibilidad de la detección de movimiento y la duración del vídeo grabado (entre 5 y 30 segundos).

Blink Mini 2 incorpora un foco LED para permitir la captura de vídeo a color por la noche. Es posible configurar la intensidad de brillo de la luz, así que hacer que se encienda cuando se detecte movimiento.

El chip que incorpora Blink Mini 2 ofrece detección de personas con IA, pero es necesario disponer de un plan de suscripción de Blink. Con esta funcionalidad, puedes recibir alertas sólo cuando se detecta a una persona y no a un animal u objeto. Esto puede resultar bastante útil, sobre todo en exteriores, ya que a veces el viento puede producir movimientos de ramas de árboles o plantas que no suponen una amenaza.

De igual forma, si quieres revisar grabaciones pasadas, necesitarás disponer de un plan de suscripción de Blink o, en su defecto, hacerte con el módulo Sync Module 2.

Bink no ha introducido ningún tipo de geolocalización, por lo que si decides hacer uso de las capacidades de videovigilancia, recibirás notificaciones por movimiento tanto si estás fuera de casa (y se ha producido una intrusión), como si estás en casa y has sido tú mismo quien ha disparado la alerta.

Blink permite configurar tres niveles de calidad de imagen. En el nivel más alto («excelente») que he configurado, la calidad del vídeo 1080p es buena, incluso cuando la luz de fondo es intensa y se produce una situación de contraluz. Por la noche la calidad empeora, pero cumple de sobra con su cometido.

La lente que incorpora es gran angular (143º en diagonal), por lo que el campo de visión es amplio, aunque no tanto como otras cámaras con lentes más amplias.

Aquí podemos ver la misma imagen capturada por la Blink Mini 2 y por la Ring Stick Up Cam Pro (🛒 179,99€). Aunque la imagen de la Blink Mini 2 es más nítida, el campo de visión de la Ring Stick Up Cam Pro es más amplio.

Ring Stick Up Cam Pro (arriba) vs, Blink Mini 2 (abajo)

Módulo de sincronización

El módulo de sincronización no es una compra obligatoria, pero es bastante interesante, especialmente si no quieres contratar el plan de suscripción y/o no has conectado el dispositivo por cable.

Cada módulo de sincronización es visible en la aplicación Blink y puede tener hasta diez dispositivos conectados.

El módulo de sincronización tiene un puerto USB-A para conectar una llave USB donde se almacenarán hasta 256 GB de vídeos de movimiento en su propia unidad.

Blink Mini 2 guarda automáticamente los vídeos en la unidad USB, a menos que tengas un plan de suscripción de Blink. Si tienes una suscripción, los vídeos se almacenan en la nube de Blink y se guarda una copia de seguridad de los vídeos una vez al día en la unidad USB.

Es importante tener en cuenta que el módulo Blink Sync 2 no aporta las mismas funcionalidades que un plan de suscripción de Blink. Esta tabla resume bien las opciones disponibles y lo que aporta el módulo de sincronización:

Sin plan de suscripción

Plan Blink Básico Plan Blink Plus Número de dispositivos soportados No aplica 1 Número ilimitado de dispositivos por cuenta Notificaciones activadas por el movimiento Sí Sí Sí Transmisión en Live View Sí Sí Sí Grabación de vídeo de detección de movimiento Disponible con Sync Module 2 Sí Sí Grabación en Live View (no incluye vídeos en directo ampliados) Sí Sí Extended Live View (disponible solo para cámaras Mini) Sí Sí Historial de vídeo ilimitado de 30 días Sí Sí Copia de seguridad de almacenamiento local opcional Disponible con Sync Module 2 Sí Sí Acceso rápido a vídeos (mira tus vídeos al instante tan pronto como se graben) Sí Sí Compartir vídeo Sí Sí Captura de fotos (imágenes capturadas periódicamente para mayor cobertura) Sí Sí Detección de personas Sí Sí Posponer personalizado (pausa temporalmente las alertas de movimiento hasta por 24 horas) Sí Momentos (varios clips se agrupan automáticamente en un solo vídeo) Sí 10 % de descuento en dispositivos Blink en amazon.es Sí Precio 30€/año

(o 3€/mes) 100€/año

(o 10€/mes)

Integraciones con otros servicios

Blink Mini 2 es compatible con Amazon Alexa, lo que permite a cualquier dispositivo con pantalla compatible con Alexa mostrar la imagen captada por la cámara del timbre.

Con Alexa, es posible configurar rutinas que se ejecuten cuando se detecte o se deje de detectar movimiento durante un tiempo mínimo configurable. De esta forma, es posible, por ejemplo, hacer que se encienda una luz cuando alguien se acerque al campo de visión de la cámara.

También admite integración con la plataforma IFTTT de automatización de tareas con el disparador «detección de movimiento».

Lamentablemente, no es compatible con Google Assistant ni con HomeKit de Apple, dos asistentes muy populares para controlar dispositivos del hogar.

Precio

Blink Mini 2 tiene un precio de 🛒 39,99€ (🛒 49,99€ con adaptador de corriente para uso en exteriores) y trae todo lo necesario para instalarlo en casa. Con la compra, recibes una suscripción gratuita de 30 días al plan de suscripción de Blink.



Si quieres almacenar vídeos sin una suscripción y acceder en cualquier momento a una grabación pasada, tendrás que hacerte con el módulo de sincronización Sync Module 2 (🛒 39,99€).



En definitiva, Blink Mini 2 es una compra muy recomendable si quieres instalar una cámara de vigilancia compacta para detectar movimiento y personas, tanto en interior como en exterior. Ahora bien, para aprovechar la detección de personas, tendrás que hacerte con una suscripción a un plan Blink.