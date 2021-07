Análisis y opinión del analizador inteligente de piscinas Blue Connect Plus

Si tienes una piscina en casa, seguro que eres consciente del trabajo que supone mantenerla en buen estado.

Una de las tareas que más tiempo requiere es la medición de los parámetros del agua para asegurar que la piscina está en buen estado, y podemos bañarnos con total tranquilidad.

En el mercado, existen distintas soluciones para llevar a cabo estas mediciones: tiras reactivas, gotas reactivas, pastillas reactivas, medidores electrónicos, medidores digitales, etc. Elijas la que elijas, lo que no cambia es que debes medir tu piscina frecuentemente para bañarte con tranquilidad.

Por suerte, existe un dispositivo llamado Blue Connect, de la prestigiosa marca Bueriiot, que mide el estado del agua (temperatura, pH, ORP/Redox y, opcionalmente, conductividad) hasta 20 veces al día y te ayuda a mantener la piscina.

Actualmente puedes adquirir dos modelos de Blue Connect: Blue Connect Go (🛒 219,00€) o Blue Connect Plus (🛒 374,90€). He tenido oportunidad de probar el dispositivo Blue Connect Plus en mi propia piscina y, a continuación, os traigo mis impresiones.

Puesta en marcha

Blue Connect tiene el aspecto de una pequeña boya de color azul o, como me dijo una amiga, de termo de café 😊. Tiene una altura de 253 mm y un diámetro de 96 mm, aunque la mayor parte del cuerpo permanece sumergido bajo el agua, por lo que solo la parte superior es visible.

Dado que Blue Connect se controla totalmente mediante una app, lo primero que debes hacer para configurarlo es instalar la app Blueriiot en tu móvil iOS o Android, y crear un usuario/contraseña. A continuación, debes dirigirte a Parámetros > Blue Connect > Añadir para introducir el número de serie del dispositivo.

Para enlazar tu Blue Connect, debes «activar» físicamente el dispositivo, que, como se explica en la guía de usuario, se consigue agitándolo con un golpe fuerte hacia ti hasta que emite dos pitidos. El dispositivo quedará vinculado a tu cuenta y estará listo para funcionar.

El analizador Blue Connect ,llega con un tapón de almacenamiento enroscado en la parte inferior con un líquido para proteger la sonda durante el transporte. Este tapón también se utiliza si tienes que mover el dispositivo fuera del agua o para mantener los sensores sumergidos durante la temporada invernal, por ejemplo.

Antes de introducir Blue Connect en el agua, debes retirar el tapón, enjuagar la sonda con agua limpia y colocar de nuevo el tapón para proteger las sondas.

El siguiente paso es colocar Blue Connect en la piscina. En mi caso, Blue Connect flota libremente, por lo que se va moviendo con la corriente y, en ocasiones, parece que le guste acercarse a ti.

Si prefieres que permanezca en un lugar fijo, es posible atarlo a un punto de sujeción — por ejemplo, una escalerilla — con una pequeña cuerda que viene incluida en la caja. En mi piscina, no hay escalerilla sino escalones de obra, por lo que no he encontrado un lugar al que sujetarlo — tampoco me importa que se mueva libremente.

Otra posibilidad es colocarlo en la sala técnica de la piscina, utilizando un accesorio llamado Fit50 que incluye una abrazadera, una tapa y dos pernos para acoplarlo a una tubería.

Este accesorio viene incluido en el Blue Connect Plus, pero se vende por separado en otros modelos. Este accesorio debe instalarse en una tubería por la que circule el agua de la piscina. En las opciones de la app, es posible especificar la programación del filtrado para que las medidas se tomen cuando el agua está circulando.

Mediciones del agua

Blue Connect no se conecta a la red WiFi de tu casa ni mediante una red celular móvil, sino que envía los datos a través de la red Sigfox. Se trata de unar red de IoT (Internet of Things) pensada para tener un bajo consumo y que es independiente de los despliegues de telefonía, por lo que tiene cobertura en zonas remotas.

En esta web puedes comprobar si tu zona tiene cobertura Sigfox. En caso de que tu piscina esté fuera de una zona de cobertura, puedes comprar Blue Extender, que permite utilizar la red WiFi de tu casa para que Blue Connect envíe sus medidas.

También puedes tomar medidas mediante Bluetooth si te acercas al Blue Connect con tu smartphone.

Blue Connect toma hasta 20 mediciones del agua de forma automática cada día, y las envía a los servidores de Blueriiot a través de la red Sigfox (o a través de WiFi si utilizas Blue Extender). Esto permite tener un seguimiento exhaustivo de los parámetros de tu piscina, pudiendo actuar tan pronto como uno de ellos se sale de los valores recomendados.

Blue Connect mide cuatro parámetros del agua: temperatura del agua, pH, ORP/REDOX y conductividad.

La temperatura del agua (°C) es una medida útil de confort, ya que a poca gente le gusta sumergirse en una piscina cuando el agua está muy fría. Por otro lado, una temperatura demasiado elevada reduce la eficacia del cloro y facilita el desarrollo de microorganismos. La precisión de esta medida es +/-0,2ºC y la resolución es 0,1ºC.

El pH (potencial de hidrógeno) mide el carácter ácido o básico del agua. Cuando se altera y no está entre los valores ideales de 7,2 a 7,6, puede producir problemas como enturbiar el agua, disminuir el poder desinfectante de los productos clorados o provocar alguna irritación en la piel a los bañistas. La precisión de esta medida es +/-0,1 y la resolución es 0,1.

Si te preguntas cómo de precisa es esta medida, en general la medició que hace Blue Connect está en línea con lo que obtengo con un fotómetro y pastillas reactivas. Si el valor no es el mismo, la diferencia suele ser de +/-0,1, que está dentro del rango de error de ambos dispositivos, fotómetro y Blue Connect.

El ORP/REDOX (medición del cloro activo en mV) proporciona información sobre el poder desinfectante del agua. Se estima que el agua, inactiva viralmente y desinfectada, se da cuando el potencial REDOX se encuentra entre los 650 y 750 mV. La precisión de esta medida es +/-20mV y la resolución es 1mV.



La conductividad/salinidad (μS) mide la concentración de sales inorgánicas en el agua por la capacidad de esta última para conducir electricidad. Un incremento de la conductividad refleja una excesiva concentración de productos utilizados en el tratamiento del agua, lo que puede constituir un riesgo para la salud de los bañistas. La precisión de esta medida es +/-10% y la resolución es 1μS/cm.



Quizás eches de menos la medición del cloro libre, que es uno de los parámetros clave que te dicen que debes controlar en cualquier manual de mantenimiento de piscinas. En realidad, la medición del ORP/REDOX puede sustituir a esa medición, ya que precisamente informa del poder desinfectante del agua.

También hay otros parámetros que no mide Blue Connect y que deberías controlar de vez en cuando, como el cloro residual (o combinado), el ácido cianúrico, la alcalinidad y la dureza del agua.

App Blueriiot

La app Blueriiot (iOS | Android) permite configurar Blue Connect y visualizar todas las mediciones que realiza. De hecho, es la única forma de acceder a las mediciones, ya que no existe un portal web donde puedan ser consultadas.

La app Blueriiot se organiza en 4 secciones principales: Panel de control, Tabla de valores, Guía de mantenimiento y Parámetros.



La sección Panel de control informa sobre el estado de Blue Connect, la temperatura del agua, la hora en la que se tomó la última medición, la meteorología local y la calidad del agua de la piscina.

La sección Tabla de valores informa de los valores medidos por Blue Connect, las tendencias y los valores ideales.

La información se muestra de manera intuitiva, con tres franjas de colores que indican si el valor medido es bueno, malo o requiere atención. Además, junto a algunos valores aparece una flecha que indica si la tendencia es ascendente o descendente.

Si pulsas sobre cualquiera de los cuatro parámetros, accedes a una gráfica donde puedes ver la evolución en el día, la semana o el mes.

La sección Guía de mantenimiento informa sobre las operaciones que tienes que realizar para mantener la calidad del agua en su piscina.

Por ejemplo, si el valor de redox es demasiado bajo, la app indica que añadas la cantidad concreta de cloro que necesita tu piscina (en función de los datos de la piscina que hayas introducido en la app). Es posible marcar la acción como realizada para mantener un registro histórico.

Por último, la sección Parámetros permite realizar varias tareas de gestión. El apartado Mi piscina permite introducir información sobre el tipo de piscina, su ubicación, el volumen de agua, la impermeabilidad, el año de construcción, el tipo de regulación de pH, el método de desinfección, la presencia de una bomba de filtración, etc.

También es posible configurar dos marcas comerciales de productos de piscina — Astralpool y CTX — para que las recomendaciones sobre productos a añadir sean específicas de esas marcas.

En mi caso, yo tengo seleccionada la opción de productos químicos estándar, que no se refiere a ninguna marca en concreto. Me gustaría que fuera posible introducir manualmente los datos del producto que utilizo, para que las recomendaciones de la app fueran más específicas.

Desde esta sección también se pueden configurar notificaciones personalizadas para recibir alertas en caso de que la piscina requiera atención inmediata.

Una funcionalidad interesante de Blue Connect es que se integra con los asistentes inteligentes Amazon Alexa y Google Assistant.

En mi caso, he activado la skill de Alexa de Blueriiot y es posible preguntar a Alexa por la temperatura del agua (Alexa, pregúntale a Blueriiot la temperatura del agua), si el agua está apta para baño (Alexa, pregúntale a Blueriiot cómo está mi piscina) o cuál fue la última medida (Alexa, pregúntale a Blueriiot la última medida).

También es posible conectar el servicio con IFTTT y hay disponible un buen número de disparadores: nueva medida de agua, temperatura está muy baja / correcta / muy alta, PH está muy bajo / correcto / muy alto, ORP está muy bajo / correcto / muy alto, Salinidad está muy baja / correcta / muy alta, no se han recibido mediciones en 2 horas, temperatura / pH / ORP están por debajo o por encima de un valor.

Por último, es posible compartir la piscina con otras personas, para que puedan acceder a los datos de la piscina desde la app.

Mantenimiento

Blue Connect tiene una batería integrada que, según la compañía, ofrece una duración de 2 años. Una vez que se agote, debes reemplazarla mediante un sencillo procedimiento adquiriendo una nueva batería (🛒 15€).

La sonda tiene una vida útil de 2 años, dependiendo del uso, y también puede reemplazarse de forma sencilla adquiriendo una nueva sonda (🛒 101€).

Por último, se recomienda calibrar Blue Connect al principio de la temporada y, para ello, puedes adquirir un kit que contiene 2 bolsitas de pH4, 2 bolsitas de pH7 y 2 bolsitas de ORP468 mV (🛒 19€).

Precio

Blue Connect está disponible en dos variantes: Blue Connect Go y Blue Connect Plus.

Blue Connect Go (🛒 219,00€) es apto para piscinas y spas desinfectados con cloro y bromo (pero no para aquellos desinfectados con un sistema de electrolisis), y ofrece 3 mediciones: temperatura de agua, pH y ORP/Redox. Las mediciones se realizan por Bluetooth mediante un botón en la aplicación.

Es posible adquirir la suscripción Blueriiot Premium que habilita la realización de 20 mediciones automáticas por Sigfox, historial de datos, alerta si se requiere acción, cuenta multiusuario, personalización avanzada (rangos de medición, horario de la bomba de filtración, tiempo y pronóstico a 5 días, y compatibilidad con Amazon Alexa y Google Assistant).

Blue Connect Plus (🛒 374,90€) añade la medición de la conductividad, incluye el accesorio Fit50, da acceso a Blueriiot Premium de por vida y da acceso a una plataforma llamada Virtual Pool Care de seguimiento para profesionales de piscina.

Existen dos variantes de Blue Connect Plus: Platinum y Gold. La variante Platinum es adecuada para piscinas y spas desinfectados con cloro y bromo, pero no para aquellos desinfectados con un sistema de electrolisis. La variante Gold es adecuada para piscinas y spas desinfectados con cloro, bromo y sal.

Blue Connect Go Blue Connect Plus Compatibilidad Piscinas y spas Piscinas y spas Compatibilidad con tratamiento Cloro, Bromo Cloro, Bromo y Cloración salina Sensores Temperatura Sí Sí pH Sí Sí Sonda ORP Platinum Sí – Sonda ORP Gold (especial para cloración salina) – Sí Conductividad (salinidad del agua) – Sí Aplicación Blue Connect (iOS y Android) Panel de Medición Sí Sí Guía práctica con recomendaciones personalizadas Sí Sí Compatibilidad con Blue Check Sí Sí Aplicacion Blue con Sigfox, mediciones, avisos, alertas Suscripción Blueriiot Premium opcional Sí (suscripción Premium incluida de por vida) Accesorios y servicios Blue Fit (abrazadera local técnico) Compatible Incluido en el Pack Blue Extender Compatible Compatible Conectividad Bluetooth Sí Sí Sigfox Con Blueriiot Premium 20 mediciones diarias Wi-Fi Precisa Blue Extender Precisa Blue Extender Precio 🛒 219,00€ 🛒 374,90€





Conclusiones

Si tienes una casa con piscina, sabes de sobra que mantener la piscina en condiciones requiere trabajo diario. Parte de ese trabajo es medir los parámetros del agua para asegurar que es apta para el baño, y ahí es donde Blue Connect supone una gran ayuda.

La principal ventaja de Blue Connect es que realiza hasta 20 mediciones al día (si contratas la suscripción Blueriiot Premium o adquieres el modelo Plus) y envía los datos a tu smartphone, por lo que puedes decir adiós a las tiras reactivas, gotas reactivas o cualquier otro medidor manual. En mi caso, he pasado de medir con gotas reactivas a consultar la app cada mañana .

Únicamente tienes que abrir la app para conocer el estado de tu piscina y acceder al histórico para consultar la tendencia de cada parámetro. Además, la app envía una notificación si la piscina requiere atención urgente.

Blue Connect no requiere conexión WiFi en tu piscina, sino que envía los datos a través de la red Sigfox, que tiene cobertura incluso en zonas remotas. En caso de que tu piscina no esté cubierta por esta red, existen alternativas para usar tu red WiFi como Blue Extender, o siempre puedes recurrir a tomar medidas con Bluetooth.

Blue Connect Go toma tres medidas clave de tu piscina: temperatura, pH y ORP/REDOX. Esta última es una medida del poder de desinfección de la piscina y, por tanto, te indica si tienes que añadir más cloro. Además, con el modelo Blue Connect Plus, obtienes también la medida de la conductividad.

Obviamente, existen más parámetros a controlar en una piscina — como el cloro residual (o combinado), el ácido cianúrico, la alcalinididad y la dureza del agua — que no se pueden medir con Blue Connect, pero no se requiere medirlos con tanta frecuencia.

La app Blueriiot no solamente muestra los valores medidos con una indicación de si son buenos, malos o requieren atención, sino que es capaz de orientarte sobre qué tratamiento debes dar a tu piscina para corregir su estado. De esta forma, cualquier persona, aunque no tenga muchos conocimientos sobre agua, puede mantener la pisicina en un estado óptimo para el baño.

Por último, la app se integra con los asistentes Amazon Alexa y Google Assistant, por lo que sin necesidad de abrir la app, tú o cualquier persona que viva en casa, puede conocer si la piscina está lista para un baño.

En conclusión, si buscas un dispositivo que te libere de parte del trabajo de mantener la pisicna, Blue Connect Go (🛒 219,00€) o Blue Connect Plus (🛒 374,90€) son dispositivos muy recomendables.

Lo mejor:

Adecuado para piscinas de cloro, bromo y, en el modelo Platinum, también para sal. Calibrado de fábrica.

Adecuado para piscinas de cloro, bromo y, en el modelo Platinum, también para sal. Calibrado de fábrica. Dispositivo compacto, que puede colocarse tanto flotando en la piscina como acoplado a una tubería de la sala técnica con un accesorio.

Dispositivo compacto, que puede colocarse tanto flotando en la piscina como acoplado a una tubería de la sala técnica con un accesorio. Conectividad Sigfox, que evita la necesidad de tener cobertura WiFi o de datos móviles en la piscina.

Conectividad Sigfox, que evita la necesidad de tener cobertura WiFi o de datos móviles en la piscina. Medición de los parámetros más importantes del agua de la piscina: temperatura, pH, ORP/REDOX y, en el modelo Plus, conductividad. Escala con colores para saber si los valores son buenos.

Medición de los parámetros más importantes del agua de la piscina: temperatura, pH, ORP/REDOX y, en el modelo Plus, conductividad. Escala con colores para saber si los valores son buenos. Mediciones frecuentes (hasta 20 el día) con notificaciones de alerta en el smartphone en caso de que se requiera acción inmediata.

Mediciones frecuentes (hasta 20 el día) con notificaciones de alerta en el smartphone en caso de que se requiera acción inmediata. Recomendaciones sobre los productos y cantidades a añadir a la piscina para corregir desviaciones.

Recomendaciones sobre los productos y cantidades a añadir a la piscina para corregir desviaciones. Batería con una duración de 2 años.

Batería con una duración de 2 años. Integración con asistentes virtuales como Amazon Alexa y Google Assistant para preguntar mediante voz sobre el estado de la piscina, así como IFTTT para automatizar rutinas.

Lo peor:

Algunos parámetros del agua menos importantes (cloro combinado, alcalinidad, ácido cianúrico, dureza) no son medidos por la sonda.

Algunos parámetros del agua menos importantes (cloro combinado, alcalinidad, ácido cianúrico, dureza) no son medidos por la sonda. Coste elevado frente a medidores manuales. Necesario sustituir la batería (🛒 15 €) y la sonda (🛒 101 €) al cabo de dos años, lo que supone un desembolso adicional.