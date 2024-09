¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Mi opinión para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del nuevo BOOX Go 6.

El pasado mes de agosto, BOOX, fabricante líder en tecnología de tinta electrónica, anunció el lanzamiento de su nuevo tablet compacto de tinta electrónica: BOOX Go 6. Este dispositivo destaca por su tamaño compacto, que lo hace ideal para transportarlo.

BOOX Go 6 (🛒 169,99€) tiene una pantalla de tinta electrónica de 6” de alta calidad, una batería de gran duración, compatibilidad con múltiples formatos y soporte de aplicaciones Android. Tras varios días de uso, a continuación os traigo mi opinión sobre este dispositivo.

Diseño y construcción

BOOX Go 6 posee un diseño compacto, de tan sólo 6,8 mm de grosor y 146 gramos de peso. Su aspecto es similar al de los lectores de libros electrónicos Kindle, con un ratio de aspecto 12:9.

Su carcasa está fabricada en plástico, pero tiene un buen aspecto. El frontal está dominado por la pantalla, rodeada por unos marcos que, sin ser especialmente estrechos, facilitan el agarre sin producir pulsaciones inesperadas en la pantalla. El marco inferior es considerablemente más ancho que el resto.

Lamentablemente, el BOOX Go 6 no incluye botones físicos para pasar páginas. Otros lectores sí que incluyen botones personalizables que resultan cómodos en el día a día.

La pantalla está cubierta por un cristal, aplicado sobre la pantalla del tinta electrónica, para protegerla de arañazos y otros daños. El uso de este cristal ha permitido prescindir del reborde alrededor de la pantalla, de modo que esta queda al ras con el cuerpo del dispositivo. Esto hace que su aspecto sea más moderno.

En el lado superior, encontramos el botón de encendido.

En el lado inferior, posee el puerto USB-C para carga del dispositivo y acceso a contenidos externos (soporta OTG), así como una ranura con la bandeja para la tarjeta microSD.

En los lados derecho e izquierdo, no encontramos ningún elemento. La parte trasera posee una textura lisa, que resulta algo resbaladiza en la mano. Me hubiera gustado ver una textura más rugosa, como la que encontramos en otros modelos de la marca.

El dispositivo no es capaz de detectar la orientación en la que lo estás sujetando, por lo que si lo coges al revés tendrás que darle la vuelta o rotar la pantalla manualmente desde el centro de control.

BOOX no ha incluido resistencia a salpicaduras, por lo que debemos tener cuidado de que no se moje si lo utilizamos en la bañera o la piscina.

Pantalla

BOOX Go 6 cuenta con una pantalla en blanco y negro de 6.1″, que es un tamaño bastante bueno para leer libros, aunque algunos usuarios con dificultades de vista pueden echar de menos una pantalla algo más grande. Eso resultaría más cómodo para la lectura, pero haría el dispositivo más grande e incómodo de transportar.

Las pantalla resulta nítida, con una resolución de 1.448 × 1.072 píxeles, que implica una densidad de píxeles de 300 ppp. Esta resolución compara bien con los mejores dispositivos de tinta electrónica, como el Kindle Scribe, que ofrece también 300 ppp.

La pantalla utiliza tecnología E-Ink Carta 1300, que ofrece un mejor contraste y una tasa de refresco más rápida en comparación eon E-Ink Carta 1200, presente en muchos lectores electrónicos. La densidad de píxeles no ha aumentado y, en general, el salto de Carta 1200 a Carta 1300 es una evolución pequeña.

La pantalla ofrece 16 niveles de grises, por lo que es adecuada para texto, pero produce degradados de los matices de color y poco detalle en imágenes o vídeos.

En la siguiente imagen podemos ver la misma página de un libro real y del BOOX Go 6. Como se puede apreciar, la diferencia de nitidez es inapreciable.

Detalle de una página en el BOOX Go 6 y en un libro real

Mientras que algunos modelos de lectores BOOX incorporan pantallas de tinta electrónica a color, no es el caso del BOOX Go 6, que únicamente puede mostrar contenidos en blanco y negro.

La pantalla táctil es precisa, pero hay que acostumbrarse a que reacciona un poco más despacio que las pantallas IPS u OLED y que, a veces, deja restos de pantallas anteriores.

El uso de tecnología de tinta electrónica favorece la ausencia de reflejos, incluso en exteriores, y evita la fatiga visual de las pantallas tradicionales. BOOX ha incorporado una luz frontal ajustable que produce un brillo uniforme y, además, incorpora un sensor de luz ambiente, por lo que el brillo de la pantalla se ajusta a la iluminación ambiente.

En exteriores, la pantalla produce algo de reflejos, pero son mínimos en comparación con una pantalla convencional. El brillo máximo es suficientemente intenso para poder leer al aire libre sin dificultad.

Si descargas una app desde Play Store, es conveniente configurar los ajustes de imagen adecuados para esa app. Para cada aplicación, es posible escoger diferentes ajustes de imagen:

Pantalla: Configuración de DPI Fuentes en negrita de títulos, menús y textos del cuerpo Eliminar aliasing de las fuentes Actualización de pantalla completa al pasar las páginas

Blanquear: Agregar trazos al texto Color de fondo Suavizado de imagen Otros colores

Actualización de pantalla: Modo Normal: Buen efecto de pantalla, adecuado para lectura general de textos Modo Velocidad: Con un efecto ghosting ligero, es adecuado para revisar rápidamente imágenes y texto. Modo Fast: Con un efecto ghosting ligeramente más pronunciado, es adecuado para revisar páginas con imágenes y textos. Modo X: Con una pérdida de detalle más fuerte, es adecuado para ver webs y vídeos.

Realce de color oscuro

Filtro de color claro

Alto contraste

El sistema de luz frontal tiene un ajuste de la temperatura del color que permite regular el tono de la pantalla, permitiendo escoger desde una luz blanca convencional hasta una luz ámbar que, supuestamente, ayuda a conciliar mejor el sueño si lees antes de ir a dormir.

Lamentablemente, no es posible programar cuándo se debe activar la luz cálida indicando una hora de inicio y fin o, como en otros dispositivos, con la salida y puesta del sol.

En teoría, BOOX Go 6 ofrece un modo oscuro que invierte los colores para que fondo de la pantalla sea negro y las letras blancas. Sin embargo, no he sido capaz de encontrar la opción que permite activar este modo, lo que me lleva a pensar que estará disponible en una futura actualización de firmware (en la web se indica que está disponible con la última versión de firmware, pero yo lo tengo actualizado).

Hardware

Aunque BOOX no revela el nombre del chip que lleva BOOX Go 6 en su interior, es fácil averiguar que incorpora un chip Qualcomm Snapdragon 662. Este chip ya tiene un tiempo de vida, dado que fue anunciado en septiembre de 2019.

➡️ ¿Cómo es el chip Qualcomm Snapdragon 662?

Se trata de un chip de gama media-baja que se encuentra sobre todo en tabletas y smartphones Android. Cuenta con 8 núcleos Kryo 260 (diseño personalizado, con capacidad de 64 bits) divididos en dos clústeres: un clúster rápido de cuatro núcleos hasta 2 GHz (Kryo 260 Gold – derivado del Cortex-A73) y un clúster de eficiencia de ahorro de energía hasta 1.8 GHz (Kryo 260 Silver – derivado del Cortex A53). Ambos clústeres pueden utilizarse conjuntamente.

Además de los 8 núcleos de CPU, el SoC integra una GPU Adreno 610 de gama media con un controlador de memoria LPDDR4 (doble canal) y es compatible con Wi-Fi (802.11ac + MIMO, máx. 867 Mbps), Bluetooth 5 y LTE (módem X12 LTE con hasta 600 Mbps de descarga y 150 Mbps de subida).

Este chip viene acompañado por 2 GB de memoria RAM, que es una cantidad muy escasa, aunque este no es un dispositivo en el que vayas a querer tener abiertas muchas apps a la vez.

En el día a día, el dispositivo se mueve con una fluidez aceptable, pero se nota un cierto retardo al utilizar aplicaciones, navegar por Internet o mover la interfaz. Si eres un poco impaciente, te puede cansar un poco las esperas.

Posee 32 GB de almacenamiento tipo UFS 2.1 que, sin ser el más rápido, debería ser suficiente para el tipo de apps y contenidos que vas a utilizar. Además, como ya he comentado, se puede ampliar mediante una memoria micro-SD.

En el apartado de conectividad, trae soporte WiFi en las bandas de 2.4 y 5 GHz, así como para Bluetooth 5.0.

No incorpora conectividad celular en ninguna de sus variantes, ni siquiera mediante eSIM, aunque lógicamente te puedes conectar al punto de acceso WiFi creado por tu smartphone si necesitas descargar un libro.

El dispositivo tiene un reproductor de audio preinstalado, para que puedas escuchar música o audiolibros.

Para utilizarlo, basta con ejecutar un archivo de audio y escucharlo a través de auriculares o altavoces externos por Bluetooth o mediante el conector USB-C, ya que no posee altavoces.

Funcionalidades

🗒️ Nota: En esta sección, he incluido capturas de pantalla obtenidas directamente desde el dispositivo. Aunque se muestran a color, la pantalla del dispositivo solo muestra blanco y negro.

BOOX Go 6 corre Android 11, aunque el sistema operativo queda totalmente oculto bajo la capa de personalización de BOOX.

Interfaz de BOOX Go 6

En la parte superior, encontramos la barra horizontal de sistema, que muestra el estado del dispositivo incluyendo hora, acceso rápido al centro de control, estado de la conexión WiFi y nivel de batería.

Para mostrar las notificaciones, basta con arrastrar la pantalla desde el extremo superior hacia abajo en la mitad izquierda de la pantalla, mientras que para mostrar el centro de control debemos hacer lo mismo en la mitad derecha de la pantalla.

En el centro de control encontramos accesos directos a WiFi, Bluetooth, ajustes rápidos (centro E-Ink, Rotación, Feedback, Bola de navegación, AI Assistant, Modo Niños, BOOXDrop Screen Mirroring, Captura de Pantalla, Refresco completo, Grabación de pantalla, Silenciar notificaciones, No molestas, Ubicación, Zona WiFi, Modo Avión y BooxDrop), volumen y pantalla (luz y temperatura de color).

Si arrastras la pantalla hacia arriba desde la zona central inferior, vuelves a la pantalla de inicio. Si lo haces desde la zona izquierda, se abre el Centro E-Ink, que permite ajustar la imagen para cada app (realce de color oscuro, filtro de color claro, alto contraste, modo de actualización de pantalla, etc.) y, si lo haces desde la zona derecha, vas atrás.

También existen gestos laterales. Si arrastras el dedo arriba/abajo en la parte izquierda o derecha de la pantalla, puedes elegir si subes/bajas el volumen, la temperatura de color, el brillo, la mejora de color oscuro o el filtro de color claro. En la parte inferior, encontramos una barra horizontal con distintos iconos de aplicaciones ancladas: biblioteca, tienda, almacenamiento, aplicaciones y ajustes.

Si lo deseas, puedes activar la NaviBall en la pantalla, un acceso directo para ciertos ajustes o funciones frecuentes.

Para transferir documentos al dispositivo desde tu ordenador, puedes hacerlo de varias maneras:

Si tu BOOX Go 6 está conectado a la misma red WiFi que tu ordenador, puedes utilizar la app preinstalada BooxDrop, que permite transferir ficheros con solo teclear una dirección en el navegador de tu ordenador. Si no está conectado a la misma red WiFi, puedes utilizar el servicio cloud conectándote a https://push.boox.com e identificándote con tu cuenta de BOOX.

BOOX Drop en un navegador



Para transferir documentos al dispositivo desde tu dispositivo móvil, además de las formas anteriores, puedes descargar la app BOOX Assistant para Android o iOS. Esta app no solo permite enviar contenidos, sino también acceder a tus notas.

App BOOX Assistant

El principal uso de BOOX Go 6 es como lector de documentos o libros electrónicos, ya que es compatible con 24 formatos, incluyendo PDF, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT y PPTX.

En mis pruebas, he transferido varios libros en formato EPUB y no he tenido ningún problema para leerlos cómodamente en el dispositivo.Lamentablemente, el lector integrado no puede ser utilizado con libros que tienen un sistema de gestión de derechos digitales (DRM). Para eso, tienes que descargar una app de terceros, como la app de Kindle u otras tiendas de libros.

Entre las apps nativas, encontramos AI Assistant, Bola de Navegación, BooxDrop, Calculadora, Diccionario, Calendario, Galería, Grabadora, Help Center, Memorandum de calendario, Neobrowser, Play Store, Pulsar para Leer, Reloj, Salvapantallas y Tienda de aplicaciones.

La app de tienda es bastante limitada, siendo la mayoría de los títulos libros clásicos.

La app de navegador permite navegar por Internet, aunque la experiencia no es la mejor, ya que el refresco resulta lento a la hora de hacer scroll y se quedan restos de la imagen anterior en la pantalla. De igual forma, aunque técnicamente puedes ver vídeos y jugar a juegos en el BOOX Go 6, no es algo recomendable, ya que el contenido en movimiento no se ve muy bien.

Navegador web

BOOX Go 6 incorpora AI Assistant, un asistente con inteligencia artificial basado en GPT3 al que puedes hacer preguntas como si fuera ChatGPT. No acabo de verle la utilidad en un lector de libros electrónicos, pero ahí está por si lo necesitas.

AI Assistant

Batería

La duración de la batería es elevada, ya que, con una sola carga, su batería de 1.500 mAh aguanta muchos días de uso. El dispositivo solo soporta carga a 10W, por lo que tarda bastante tiempo en cargarse por completo.

Mi opinión

BOOX Go 6 es un lector compacto, con un tamaño y peso que lo hacen fácilmente transportable. Su aspecto es atractivo y moderno, gracias a su pantalla a ras del frontal y sus marcos relativamente estrechos.

Uno de los aspectos diferenciales del BOOX Go 6 es su pantalla de 6» de tinta electrónica con un formato 12:9 similar a otros libros electrónicos. Cuenta son un sensor de luminosidad que permite adaptar el brillo al entorno, que no encontramos en muchos lectores.

BOOX Go 6 incluye varias aplicaciones preinstaladas, entre ellas una para leer libros que soporta una gran cantidad de formatos de documentos y libros electrónicos. Lamentablemente, carece de botones físicos para pasar páginas, por lo que la experiencia de lectura no es tan cómoda como otros lectores.

Además, incorpora la Play Store de Google, por lo que puedes descargar cualquier app compatible con Android y, por tanto, esto abre la puerta a cualquier lector de libros del mercado (por ejemplo, la app Kindle).

El dispositivo se mueve con fluidez mejorable, ya que su chip de 2019 y sus escasos 2 GB de RAM hacen que no sea muy rápido a la hora de cambiar entre aplicaciones, pasar de página, navegar por Internet, etc. En todo caso, si lo vas a utilizar principalmente para leer libros electrónicos, no tendrás mucho problema.

BOOX Go 6 tiene un precio de 🛒 169,99€. En mi opinión, es una compra muy recomendable si buscas un dispositivo muy compacto y cómodo para leer libros, con un precio asequible.

Lo mejor:

Buena ergonomía gracias a un diseño fino y una construcción ligera, que lo hacen fácilmente transportable.

Buena ergonomía gracias a un diseño fino y una construcción ligera, que lo hacen fácilmente transportable. Pantalla de 6.1″ con alta resolución (300 ppp en blanco y negro), excelente contraste, buen brillo máximo e iluminación uniforme. Múltiples opciones de refresco de pantalla, incluso seleccionables para cada app individual.

Pantalla de 6.1″ con alta resolución (300 ppp en blanco y negro), excelente contraste, buen brillo máximo e iluminación uniforme. Múltiples opciones de refresco de pantalla, incluso seleccionables para cada app individual. Interfaz de usuario sencilla e intuitiva, que facilita la transferencia de documentos desde el ordenador o la nube.

Interfaz de usuario sencilla e intuitiva, que facilita la transferencia de documentos desde el ordenador o la nube. Soporte nativo para multitud de formatos, incluido EPUB y PDF.

Soporte nativo para multitud de formatos, incluido EPUB y PDF. Soporte para la descarga de apps desde la Google Play Store, lo que permite instalar cualquier app.

Soporte para la descarga de apps desde la Google Play Store, lo que permite instalar cualquier app. Autonomía excelente de varios días con un uso normal.

Lo peor: