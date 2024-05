¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete a la sección de Mi opinión para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del robot aspirador.

Los robots aspiradores se han puesto de moda en los últimos años por su inestimable ayuda a la hora de mantener la casa limpia. Una de las compañías líderes en este segmento es Cecotec, que, desde 1995, trabaja para ofrecer productos de calidad y confianza adaptados a las necesidades de sus clientes.

Conga 8290 Immortal Ultra Power (🛒 249€) es un robot con funciones de aspiración y fregado avanzadas. Ofrece una potencia de succión de 7.000 Pa, 280 minutos de autonomía, navegación inteligente mediante láser, sistema de aspiración y fregado con 3 niveles de potencia, manejo a través de una app, soporte de mapas con fronteras virtuales, y compatibilidad con Alexa.

Además, llega con una estación de autovaciado de polvo con capacidad de 3 litros, que simplifica aún más la labor de mantenimiento del robot aspirador.

He tenido oportunidad de probar el robot aspirador durante un tiempo en mi casa y, a continuación, os traigo mis impresiones.

» 🧹🪣 Comprar Conga 8290 Immortal Ultra Power «

Apartados del análisis

Diseño

Como otros robots aspirador, Conga 8290 Immortal Ultra Power tiene forma de cilindro achatado. Posee un diámetro de unos 35 cm. y una altura total de unos 10 cm, así que está línea con lo que solemos encontrar en estos productos.

Con estas dimensiones, no puede colarse por debajo de la mayoría de los sofás ni tampoco pasar entre las patas de algunas sillas, pero sí que es capaz de subirse a alfombras o pequeños escalones o pasar por debajo de puertas de armario abiertas.

Conga 8290 Immortal Ultra Power

El robot tiene un diseño moderno, con un elegante color negro. No me hubiera importado verlo en color blanco, ya que, en mi experiencia con otros robots, el color negro no disimula muy bien el polvo. Al menos, se trata de un tono mate donde la suciedad debería pasar más desapercibida.

En la parte superior, encontramos un botón de encendido / pausa que permite activar / interrumpir el funcionamiento del robot y un botón Casa que manda el robot de vuelta a la base de carga.



Botón Encendido y Casa

Utiliza un sistema láser para medir la distancia a los objetos que le rodean. El sistema láser es más rápido y preciso que los sistemas de cámara apuntando hacia el techo que utilizan otros robots, y además puede crear un mapa tras la primera limpieza.

Otra punto a favor del sistema láser es que no requiere luz en la habitación, por lo que el robot puede limpiar en total oscuridad. Esto es especialmente útil si dejamos al robot aspirador limpiando cuando no estamos en casa.

El pequeño inconveniente del sistema láser es que puede tener problemas para, por ejemplo, pasar por debajo del faldón de un sofá o una cama, ya que considera que es un obstáculo. Además, el módulo láser se sitúa encima del robot, por lo que el aparato en sí es más alto y puede tener dificultades para pasar por sitios con poca altura.

Módulo láser

En el frontal, se encuentra el sensor de luz estructurada 3D que escanea a su alrededor en busca de obstáculos. Con esta tecnología, el robot puede medir la longitud, anchura y altura de los obstáculos en su camino para evitarlos de forma efectiva.

Sensor de luz estructurada

En el lado trasero, posee un compartimento para almacenar el polvo y un depósito de agua para fregado, al que se acopla un paño que se arrastra por el suelo para secar.

Aunque Cecotec no indica las capacidades de ambos espacios, según mis pruebas el compartimento para polvo tiene 285 ml de capacidad, que no es una capacidad muy grande, pero tampoco importa porque cuenta con una base de vaciado automático, así que no te obligará a hacerlo tú.

El depósito de agua tiene, según mis pruebas, una 295 ml de capacidad, que está bastante por encima de lo que solemos encontrar en otros robots.

Compartimento de polvo y agua

Por último, si le damos la vuelta, encontramos el cepillo principal. Es importante limpiarlo cada pocos ciclos de limpieza ya que es fácil que se enganche el pelo.

En un lado, se encuentra el cepillo lateral, que permite al robot atrapar la suciedad y dirigirla al cepillo principal para atraparla. Junto a la rueda frontal, se encuentra el detector de alfombras.

Parte inferior con la mopa acoplada

Configuración

La instalación del robot es muy sencilla, ya que solo tienes que encontrar un lugar cerca de un enchufe donde colocar la estación de carga y vaciado de polvo, a donde volverá el robot después de cada limpieza.

Es importante que esté en un lugar con cobertura WiFi para que pueda recibir órdenes desde la app, que está disponible para iOS y Android. He utilizado la app para iOS y, al menos en la versión que he utilizado durante las pruebas, el teléfono tiende a calentarse y consumir mucha batería al tener la app abierta. Espero que sea un problema puntual que se solucione en futuras versiones.

Durante el proceso de configuración en la app, basta con acercar el teléfono al robot para que lo detecte automáticamente y, tras introducir las credenciales de la red WiFi (asegúrate que es la de 2.4 GHz), se conecta a Internet.

A partir de entonces, todo se controla desde la app — desde crear el mapa de la planta hasta dar órdenes de limpieza o actualizar el firmware.

El robot puede aspirar y, opcionalmente, fregar. En caso de que quieras que friegue, es necesario que llenes el depósito de agua (en mis pruebas, da para algo más de una limpieza antes de agotarse) y que acoples un paño de fregado. El paño se ensucia bastante, por lo que conviene meterlo en la lavadora de vez en cuando.

La primera vez que lo utilizas, crea un mapa de la planta y la divide en habitaciones de forma automática. Aunque hace un buen trabajo a la hora de reconocer habitaciones, es posible que necesites dividir o juntar habitaciones. También puedes asignar un nombre a cada habitación.

Mapa de la planta en la app



Si vives en un casa con varias plantas, estás de suerte porque puede almacenar varios mapas. Por tanto, puedes usar el robot aspirador para limpiar cualquiera de las plantas sin que tener que hacer el mapa de cero.

Un aspecto interesante es que es posible definir rectángulos y barreras de paso donde el robot no puede acceder. Esto permite crear barreras virtuales para que el robot no entre en determinadas zonas o, por ejemplo, no se escape de casa si la puerta está abierta.

En mi casa, por ejemplo, he creado un par de zonas prohibidas alrededor de dos estanterías cuyas baldas inferiores están a ras de suelo, ya que el robot se subía encima al limpiar.

Desde la app, es posible configurar tres niveles de aspiración — Eco, Normal y Fuerte — y tres niveles de fregado — Bajo, Medio y Alto. También es posible escoger tres modos de limpieza: limpieza inteligente (por detecto), limpieza completa (barre dos veces) y bordes (limpia esquinas y rodapiés).

No es posible personalizar los niveles de aspiración y fregado para cada habitación, sino que el ajuste que elijas en cada programa de limpieza se aplica a toda la casa.

La app ofrece una función de Limpieza profunda, que realiza una limpieza en modo bordes, continúa limpiando en zigzag en sentido horizontal y vertical y, después, vuelve a la base de autovaciado. Es el modo a elegir para conseguir la mejor limpieza de la casa.

Es posible programar trabajos de limpieza para limpiar una o varias habitaciones a ciertas horas y días de la semana. Al definir el programa, puedes escoger la intensidad de aspiración y de fregado, así como si se debe aplicar el modo Turbo, que activa la potencia de succión al máximo cuando el robot aspirador detecta una alfombra

La app ofrece algunos modos rápidos de limpieza que permiten definir el área y la configuración de la limpieza y guardar dicha selección. Así, basta con seleccionar el modo rápido de limpieza para que el robot empiece a limpiar de forma automática conforme a lo definido en ese modo.

Los modos de limpieza rápida existentes son: Limpiar el pasillo, Fregar el baño, Limpieza después de una fiesta, Limpieza primaveral, Control manual (permite controlar el movimiento del robot), Limpiar la cocina, Limpiar una habitación, Me marcho a trabajar, Aspirar el comedor y Limpieza puntual.

Me gustaría poder añadir nuevos modos rápidos, ya que estás limitado a los que vienen por defecto, así como reordenarlos. En mi iPhone 15 Pro, solo se ven dos modos en la pantalla sin hacer scroll y, en mi caso, no tiene mucho sentido que los dos primeros sean limpiar el pasillo y fregar el baño, porque no son los que más uso.

Otra funcionalidad interesante es que puedes enlazarlo con Alexa a través de su skill para poder iniciar o parar la limpieza mediante instrucciones de voz. Lo que no se puede hacer es aceptar órdenes de voz vía Alexa para que limpie una habitación en concreto. Eso debes solicitarlo a través de la app.

Lamentablemente, no parece existir integración con Google Assistant, Samsung SmartThings, Apple Home o IFTTT.

Funcionamiento

Para iniciar una limpieza, puedes dirigirte a la app y pedirle que limpie toda la planta, varias habitaciones, una única habitación o una zona concreta. Durante la limpieza, puedes ver en todo momento el recorrido que está haciendo el robot por la casa.

Como todos los robots aspirador, es bastante ruidoso, así que trato de activar el robot cuando me voy de casa para que no me moleste el ruido ni me «coma» los pies cuando estoy sentado.

En mis pruebas, el robot aspirador ha sido capaz de esquivar con bastante acierto obstáculos de cierta altura (sillas, mesas, sofás, etc.), pero ha tenido dificultades a la hora de esquivar otros a ras de suelo, como cables o calcetines tirados por la habitación, que los arrastra.

Algunos robots aspirador cuentan con cámaras capaces de reconocer pequeños objetos mediante IA y, de esta forma, esquivarlos. Esto es especialmente útil si tienes mascotas que pueden dejar un regalito por la casa, para evitar que se esparza. Además, la presencia de una cámara también permite utilizar el robot aspirador como equipo de vigilancia cuando no estamos en casa.

En mi experiencia, hace un buen trabajo a la hora de aspirar migas, suciedad, polvo y pelo del suelo. Tras una limpieza, el suelo se ve más limpio y basta con abrir el depósito de polvo para comprobar la gran cantidad de suciedad que ha capturado. A esto ayuda su elevada potencia máxima de succión de 7.000 Pa, por encima de muchos robots aspiradores.

Como la mayoría de los robots que friegan, solo utiliza agua para fregar. Si lo deseas, puedes añadir unas gotas de producto de limpieza, siempre y cuando no sea corrosivo. Debes tener cuidado, ya que podrías obstruir los conductos por los que sale el agua.

El robot realiza movimientos vaivén en «Y» al pasar la mopa, imitando los movimientos de una persona al fregar. Aunque los suelos quedan más limpios cuando utilizas la función de fregado que sin usarla, el uso de agua no es comparable a lo que puedes hacer con una fregona y productos de limpieza, ya que no es capaz de sacar manchas pegadas.

Además, es necesario retirar la mopa después de fregar para que se seque adecuadamente. Algunos robots aspirador más avanzados (y más caros) incorporan un sistema que limpia la mopa con agua e, incluso, la seca después para evitar la aparición de gérmenes.

Compartimento de agua para fregado

Cuando la limpieza termina, el robot vuelve a la estación de carga automáticamente. Si la batería comienza a agotarse antes de terminar de limpiar, vuelve a la estación a recargarse antes de continuar limpiando, así que no tienes que preocuparte porque el robot se quede tirado en medio de una limpieza.

Tiene una batería de 5.200 mAh que, según el fabricante, proporciona unos 280 minuto de autonomía, es decir, casi 5 horas de limpieza continua. En mis pruebas, la limpieza y fregado de una planta de algo más de 50 m² de suelo a limpiar lleva cerca de una hora de tiempo. El tiempo de carga es de 4-5 horas.

Base de vaciado

Un aspecto diferencial de este robot es que incorpora una estación de vaciado de polvo, que permite vaciar automáticamente el compartimento donde se guarda la suciedad recogida por el robot aspirador. Para ello, cuenta con una bolsa desechable de 3 litros de capacidad, que debería durar alrededor de tres meses, aunque depende de la frecuencia de uso y la suciedad de la casa.

Esto permite que te despreocupes de vaciar el compartimento de polvo durante muchas semanas, por lo que resulta muy cómodo.

Además, cuenta con un sistema de detección de seguridad de las bolsas para evitar que el robot se vacíe cuando la base no tiene la bolsa puesta.

Bolsa de recogida de suciedad

Mantenimiento

El robot guarda registro de todas las limpiezas que ha hecho e indica lo que falta hasta que toque cambiar el cepillo lateral, cepillo principal, filtro y mopa. Es importante que reemplaces estos accesorios cuando toca, ya que de lo contrario la efectividad de limpieza disminuirá.

Puedes encontrar repuestos en la tienda online de Cecotec.

Precio

Conga 8290 Immortal Ultra Power está a la venta a un precio 🛒 249,99€ en la web de Cecotec, un precio muy atractivo para un robot aspirador de estas características que incluye una base de vaciado de polvo.

Mi opinión

Existen muchos robots aspirador en el mercado, pero pocos ofrecen la potencia y prestaciones de Conga 8290 Immortal Ultra Power. Posee una elevada potencia de succión, capacidad de fregado, control mediante una app con multitud de opciones y una estación base con vaciado automático de polvo.

Lo mejor de todo es que toda esta tecnología tiene un precio muy asequible, ya que está a la venta por 249€ en la web de Cecotec. Muchos robots aspiradores con prestaciones similares tienen precios superiores, por lo que este robot aspirador es una compra muy recomendable.

» 🧹🪣 Comprar Conga 8290 Immortal Ultra Power «

👍🏻Lo mejor:

Control mediante una avanzada app para iOS / Android y el asistente virtual Alexa.

Control mediante una avanzada app para iOS / Android y el asistente virtual Alexa. Mapas precisos con la posibilidad de crear zonas prohibidas donde el robot no limpia.

Mapas precisos con la posibilidad de crear zonas prohibidas donde el robot no limpia. Ruta de limpieza eficiente, sin dejarse ninguna zona de la casa ni pasar dos veces por el mismo sitio.

Ruta de limpieza eficiente, sin dejarse ninguna zona de la casa ni pasar dos veces por el mismo sitio. Programación de limpiezas periódicas a determinadas horas / días de la semana.

Programación de limpiezas periódicas a determinadas horas / días de la semana. Dos modos de funcionamiento (aspiración de polvo y fregado de suelos con agua) con buenos resultados de limpieza.

Dos modos de funcionamiento (aspiración de polvo y fregado de suelos con agua) con buenos resultados de limpieza. Alta potencia de succión en el modo de aspiración gracias a sus 7.000 Pa.

Alta potencia de succión en el modo de aspiración gracias a sus 7.000 Pa. Nivel de ruido comedido en el modo normal de aspiración

Nivel de ruido comedido en el modo normal de aspiración Autonomía suficiente para limpiar plantas grandes sin tener que volver a la base.

Autonomía suficiente para limpiar plantas grandes sin tener que volver a la base. Base de vaciado de polvo que reduce las labores de mantenimiento.

Base de vaciado de polvo que reduce las labores de mantenimiento. Precio atractivo frente a sus competidores

👎🏻Lo peor: