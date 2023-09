En los últimos años, las estaciones de energía portátiles se han convertido en un gran aliado de los usuarios que disfrutan de las excursiones en el campo o, simplemente, quieren ahorrar energía en casa.

EcoFlow es una marca líder en este segmento y tiene en su catálogo algunos de los productos más avanzados, como el generador de energía portátil EcoFlow RIVER 2 Max (🛒 599€ en Amazon), que se puede combinar con paneles solares como el panel solar portátil bifacial EcoFlow de 220W (🛒 599€ en Amazon).

EcoFlow RIVER 2 MAx posee una capacidad de 512 Wh y puede entregar energía a través de 2 enchufes de corriente alterna (500W, máximo 1.000W), 3 puertos USB-A (12W por puerto, 24W en total), 1 puerto USB-C (100W), 2 puertos CC DC5521 (3A por puerto) y 1 toma de vehículo (10A, 126W). A la hora de cargarlo, es posible hacerlo mediante corriente alterna (660W máximo), una toma de vehículo (100W máximo), un puerto USB-C o energía solar (220W máximo)

He tenido oportunidad de probar EcoFlow RIVER 2 Max durante algunas semanas junto con el panel solar portátil bifacial EcoFlow de 220W y, a continuación, os traigo mis impresiones.

Acerca de EcoFlow



EcoFlow es una empresa de soluciones de energía renovable y portátil que fue fundada en 2017 en China y llega a España tras estar presente en más de 100 mercados. Tiene la misión de reinventar la forma en la que el mundo accede a la energía mediante la propuesta de soluciones de almacenamiento de energía limpias, silenciosas y renovables.

EcoFlow lidera el camino del almacenamiento y el consumo de energía con sus productos de tecnología solar líderes en el mercado, así como con el primer ecosistema doméstico inteligente del mundo.

La compañía dispone de dos gamas:

DELTA ofrece las soluciones más potentes enfocadas tanto al suministro energético del hogar como al entorno profesional como primer paso para la vida fuera de la red eléctrica,

ofrece las soluciones enfocadas tanto al suministro energético del hogar como al entorno profesional como primer paso para la vida fuera de la red eléctrica, RIVER son las baterías más ligeras y están orientadas a un uso recreativo, como son los campings, o para un uso doméstico que no requiera dispositivos de gran potencia.

Construcción

La estación EcoFlow RIVER 2 Max posee unas dimensiones de 27 × 26 × 19,6 cm y un peso de 6 kg, por lo que es un dispositivo fácilmente transportable, siempre que te desplaces en vehículo o a distancias cortas, ya que es demasiado pesado para llevarlo a cuestas mucho rato.

Su rango de funcionamiento está comprendido desde -10ºC hasta 45ºC para descarga, y desde 0ºC hasta 45ºC para carga, así que no deberías tener problema en utilizarlo casi en cualquier lugar.

La estación de energía está fabricada en plástico en dos tonos de color gris. La construcción da sensación de robustez y calidad, y cuenta con un asa en la parte superior trasera para facilitar el agarre.

Como es habitual en estos dispositivos, no posee protección frente al agua. De hecho, tiene ranuras para expulsar el aire por las que puede entrar muy fácilmente agua y polvo, así que debes tener cuidado a la hora de elegir el lugar donde lo colocas.

En el frontal, encontramos la pantalla LCD con una gran cantidad de información útil, como la cantidad de energía restante en porcentaje absoluto y en horas estimadas de uso (con el consumo de energía de ese momento).

También se muestra la potencia de energía que está entregando y recibiendo (en caso de que esté cargando), información sobre qué puertos están activos (CA, USB-A, USB-C, coche), indicador de ventilador en funcionamiento, avisos de temperatura anormalmente alta/baja, aviso de sobrecarga, estado de limitación del nivel de carga/descarga y estado de las conexiones WiFi / Bluetooth.

A la derecha de la pantalla, está la sección de corriente continua con el conector de coche, con una tapa protectora, y dos conectores de corriente continua.

Bajo la pantalla, encontramos el botón de encendido (pulsación corta) o apagado (pulsación larga). Una vez encendido, se puede pulsar una vez para apagar la pantalla.

A la izquierda de la pantalla, tenemos los cuatro puertos USB — tres puertos USB-A y un puerto USB-C (este último puede utilizarse tanto de entrada como de salida) — que pueden utilizarse directamente sin tener que pulsar ningún botón.

Debajo de la pantalla, encontramos los dos enchufes de corriente alterna (CA), con un pulsador para activar / desactivar estas salidas.

En la parte trasera tenemos el puerto de entrada de carga de corriente alterna (CA) y el puerto de entrada de carga solar o vehículo.

Por último, en los laterales encontramos los ventiladores ocultos tras unas rejillas.

Por defecto, el generador entra en modo de reposo después de 5 minutos sin uso, y la pantalla LCD se apaga automáticamente. Cuando el producto detecta cualquier cambio de carga u operaciones, la pantalla LCD se enciende. Para encender o apagar la pantalla LCD a voluntad, puedes pulsar brevemente el botón principal de encendido.

Junto con el generador, también llegan tres accesorios: cable de carga de corriente alterna (CA), cable de carga de coche y cable de conexión DC5521.

Entrada de energía

Es posible cargar la batería de la estación de energía de varias formas:

A través del puerto de corriente alterna (220-24 V~50 Hz/60 Hz, 10A corriente de entrada máx.)

(220-24 V~50 Hz/60 Hz, 10A corriente de entrada máx.) A través del puerto de coche (12V/24V, 8A, 100W máx.) / puerto de carga solar (11-50V, 13 A, 220 W máx.)

(12V/24V, 8A, 100W máx.) / (11-50V, 13 A, 220 W máx.) A través del puerto USB-C (5/9/12/15/20V 5A, 100 W máx.)

Se tarda aproximadamente 1 hora en cargar el 100% de su capacidad a través de corriente alterna utilizando el cable incluido en el paquete gracias a la carga rápida X-Stream de 660 vatios, unas 6 horas con cargador de coche y unas 3-6 horas mediante paneles solares de 220W.

Por si te lo preguntas, es posible utilizar el generador mientras se está cargando.

En mis pruebas, utilizando el panel solar portátil Bifacial EcoFlow de 220W orientado al sur, he conseguido cargar a unos 160W a medio día en septiembre, con un día bastante soleado. Esto significa que, bajo estas circunstancias, necesitaría unas tres horas para cargar la estación por completo utilizando este panel solar.

El panel solar EcoFlow tiene la ventaja de que es totalmente plegable, por lo que cuando no está en uso abulta muy poco (82 × 46 × 2,5 cm, 9,5 kg). Cuando se despliega, los cuatro segmentos ocupan una superficie de 82 × 183 cm.

Además, este panel es dos en uno. Con un lado principal de 220 W y un lado de 155 W en la parte posterior para la luz ambiental, puedes capturar hasta un 25% más de energía solar y cargar el generador aún más rápido.

La propia funda donde se guardan los paneles actúa como un soporte que permite regular la inclinación de los paneles para maximizar la incidencia de los rayos del sol.

Salida de energía

La estación de energía puede entregar una potencia total de 500 vatios, que debería ser suficiente para la mayoría de dispositivos electrónicos.

En total, encontramos los siguientes puertos de salida de energía:

1 puerto USB-C hasta 100W (5/9/12/15/20V − 5A)

hasta 100W (5/9/12/15/20V − 5A) 3 puertos USB-A hasta 12W por puerto (5V − 2.4A)

hasta 12W por puerto (5V − 2.4A) 2 puertos de corriente alterna (220V − 50/60Hz hasta 500W, pico de 1.000W)

(220V − 50/60Hz hasta 500W, pico de 1.000W) 1 puertos de corriente continua (12,6V − 10A/3A/3A, 126 W máx.)

Es posible conectar equipos mediante corriente alterna que requieran picos de hasta 1.000 vatios, por ejemplo durante el arranque, pero si superas los 500 vatios de forma sostenida, se activará la protección de sobrecarga y tendrás que desconectar y esperar unos segundos antes de volver a utilizarlo.

👉🏻 Funcionalidad X-Boost de EcoFlow

En caso de que necesites mantener una potencia elevada de forma sostenida, puedes activar la tecnología X-Boost de EcoFlow a través de la app. Esta tecnología puede suministrar alimentación continua a un dispositivo de hasta 1.000 vatios, pero con una reducción del voltaje que se suministra.

Por tanto, la función X-Boost no puede utilizarse en todos los dispositivos eléctricos — no es compatible con aparatos con protección de voltaje (como los instrumentos de precisión). Es más adecuado para dispositivos de calefacción, secadores de pelo, electrodomésticos de cocina y herramientas eléctricas.

Los puertos USB-A no soportan ningún tipo de carga rápida (ni Qualcomm QuickCharge ni otra del mercado), por lo que cargar un móvil de gran batería puede resultar algo tedioso. Por suerte, incorpora un puerto USB-C con carga hasta 100 vatios que resulta mucho más útil. Dado que los puertos USB-C son cada vez más omnipresentes, no me hubiera importado ver más puertos USB-C y menos USB-A.

Si no vas a utilizar los enchufes de corriente alterna, es buena idea apagarlos, ya que solo el hecho de tenerlos activos drena la energía de la batería alrededor de un 2% por hora. Es posible ajustar el tiempo de espera en la app desde 30 minutos hasta 24 horas, o puedes desactivarlo por completo.

El generador posee una batería de 512 Wh, que debería ser suficiente para cargar más de 35 veces un smartphone o más de 6 veces un portátil, y puede alimentar un ventilador o una mininevera durante 10 horas, así como un router WiFi durante 38 horas.

En mi opinión, la estación de carga no es solo útil si vas a hacer una excursión, sino también para reducir la factura de electricidad. Es posible cargar la estación por la noche o en fines de semana, cuando la electricidad es más barata, o mediante energía solar (si adquieres on paneles solares) y utilizarla para alimentar dispositivos en horas cuando la electricidad es más cara.

EcoFlow afirma que la estación utiliza baterías LFP (LiFePO4), una variante de la batería de litio convencional donde este material se sustituye en su mayoría por láminas de fosfatos de hierro. Según EcoFlow, estas baterías pueden soportar 3.000 ciclos a más del 80% de capacidad.

Esto significa que, utilizando la RIVER 2 Max seis veces a la semana, 3000 ciclos completos del 100% durarán 9,6 años hasta que descienda al 80%.

El generador soporta Suministro de Alimentación de Emergencia. Cuando se conecta a la red eléctrica a través de un cable de carga de corriente alterna , se pueden alimentar dispositivos eléctricos a través de las tomas de salida de corriente alterna (la energía procederá de la red eléctrica y no del generador en esta situación).

En caso de un apagón repentino, el generador puede cambiar automáticamente al modo de alimentación por batería en 30 ms. Es una función básica de SAI, ya que no admite la conmutación a 0 ms. Esto significa que no deberías conectar el producto a ningún dispositivo que requiera un tiempo de conmutación de 0 ms, como servidores de datos y estaciones de trabajo.

En mis pruebas en el día a día, el generador ha activado el ventilador con bastante frecuencia, tanto al cargar su batería a máxima potencia como al entregar energía a otros dispositivos — incluso con potencias de salida bastante bajas de unos 40 vatios. No obstante, hay que tener en cuenta que las pruebas se han hecho en verano, con una temperatura ambiente de unos 27ºC.

En cuanto al ruido del ventilador, es bastante llevadero, alrededor de 47 dBa medidos a un metro de distancia según mis propias mediciones. EcoFlow indica en la hoja de especificaciones que el ventilador puede llegar a 62 dBa, pero desconozco a qué distancia se ha medido.

App móvil

Uno de los aspectos más interesantes de este generador es que se puede manejar a través de una app móvil por Internet, gracias a que tiene conectividad WiFi (incluso puedes dar acceso a miembros de la familia y controlar el dispositivo juntos). En caso de que estés en un lugar sin WiFi, puedes usar la conexión Bluetooth.

La app EcoFlow permite ver de un solo vistazo una gran cantidad de información útil, como la temperatura del dispositivo, el nivel de batería (porcentaje y horas), la potencia total de entrada, la potencia total de salida y la potencia concreta para cada puerto.

Además, en el apartado de Configuración, es posible ajustar la potencia para la carga rápida por corriente alterna desde 100 hasta 660 vatios, el tiempo de espera antes de apagado del generador, el tiempo de espera antes de apagado de la pantalla, el tiempo de espera de las tomas de CA antes de apagarse automáticamente, etc.

Para aumentar la vida de la batería, la app permite establecer los niveles de porcentaje de descarga y carga. Por defecto, el porcentaje es de 0 a 100%, pero se puede ajustar para reducir los ciclos de carga.

Precio y conclusiones

El generador de energía portátil EcoFlow RIVER 2 Max está a la venta por 🛒 599 €, que es un precio muy interesante para un dispositivo de estas características.

En caso de que estés interesado en hacerte con un panel solar, EcoFlow recomienda estos tres paneles solares compatibles con la estación:

Panel solar portátil EcoFlow de 110 W por 🛒 339 €

Panel solar portátil EcoFlow de 160 W por 🛒 395 €

Panel solar portátil Bifacial EcoFlow de 220W por 🛒 599 €

En mi opinión, EcoFlow RIVER 2 Max es un generador muy interesante por su construcción robusta, la gran capacidad de la batería, sus múltiples opciones de entrada/salida de energía, y las posibilidades que ofrece la app de EcoFlow para configurarlo a nuestro gusto.