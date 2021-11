Análisis de las cámaras de seguridad EufyCam 2 Pro

¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado de las cámaras EufyCam 2 Pro.

Si posees una casa unifamiliar, es posible que quieras monitorizar el exterior de la vivienda a través de cámaras de seguridad que te alerten rápidamente si detectan alguna actividad sospechosa y hagan sonar la alarma.

Eufy es una de las marcas que más opciones de cámaras ofrece, y uno de los packs más avanzados es el formado por dos cámaras EufyCam 2 Pro con resolución 2K y una base HomeBase 2 (🛒 329,99€).

Dado que desde hace unos meses vivo en un chalet, he decidido instalar dos cámaras EufyCam 2 Pro, una en la parte delantera de la casa y otra en el jardín trasero. Tras probarla durante algunas semanas, a continuación os traigo mis impresiones.

Instalación de las cámaras

El primer paso para utilizar estas cámaras es instalar la app eufy Security en tu smartphone iOS o Android, crear una nueva cuenta y añadir la base HomeBase 2 siguiendo las instrucciones de la app.

Para enlazar la base, debes conectarla en primer lugar a un puerto LAN del router y seleccionar la opción Añadir dispositivo en la app. Una vez que la base haya sido configurada, podrás desconectarla del puerto Ethernet y colocarla en cualquier otro lugar de tu casa, ya que se conectará por WiFi a Internet.

La HomeBase 2 actúa como concentrador para conectar las cámaras y almacena las grabaciones en su disco duro local.

La conexión con las cámaras Eufy se realiza en la banda de 866 MHz, según se puede leer en la hoja de características. La ventaja de esta banda es que ofrece un alcance superior a las redes WiFi de 2.4 GHz y, por supuesto, también la de 5 GHz.

Esto significa que puedes colocar las cámaras a bastante distancia de la base, y no es necesario que tengas cobertura WiFi en el lugar donde las coloques. Solo necesitas cobertura WiFi (o un punto de red Ethernet) en el sitio donde coloques la HomeBase 2.

En mi caso, tengo la base situada en la cocina, cuya ventana da al frontal de la casa. Una cámara está colocada en el frontal de la casa, a unos 7 metros de la base, mientras que la otra está en la parte trasera, a más de 20 metros metros de la base y con dos paredes entre medias. En la siguiente imagen he marcado la posición de las cámaras con «X» y la de la cámara con una chincheta.

La instalación de la cámara EufyCam 2 Pro es bastante sencilla, ya que su cuerpo es magnético, por lo que puedes colocarla sobre una verja, una barandilla o cualquier otra superficie metálica y queda fijada con fuerza a pesar de que llueva o haya mucho viento.

Si no tienes nada a lo que pegarla, puedes instalar un soporte de montaje con un par de tornillo, que además te da la posibilidad de girar la cámara para en el soporte para que mire hacia donde quieras.

Las cámaras cuentan con la certificación IP67, por lo que resiste perfectamente la lluvia o la nieve.

Para conseguir el máximo alcance, debes colocar la cámara a una altura de 2-3 metros y, dentro de lo posible, evita que le dé el sol de frente. El rango de detección de movimiento es de hasta 10 metros, tal y como muestra esta figura, aunque el campo de visión es superior.

Una vez colocadas las cámaras EufyCam 2 Pro en los lugares deseados, puedes añadir las cámaras en la app de forma sencilla. Una base HomeBase 2 soporta hasta 16 cámaras diferentes.

Cada cámara tiene una batería integrada que supuestamente dura 1 año si graba alrededor de 300 segundos de vídeo al día. En mi experiencia, la autonomía resulta ser bastante inferior ya que ronda los 6 meses, aunque todo depende de cuántos eventos se produzcan, la calidad de la grabación, etc.

Por suerte, la cámara puede recargarse fácilmente a través de un conector USB integrado. Te recomiendo que utilices el puerto USB que incorpora la propia base HomeBase 2, que le aporta la máxima potencia de carga o, en su defecto, utiliza un cargador de 5V/2A.

Funcionamiento

La app eufy Security permite configurar las opciones individuales de cada cámara:

Cámara activada: Activa o desactiva la cámara.

Activa o desactiva la cámara. LED de estado: Enciende o apaga el LED de estado de la cámara.

Enciende o apaga el LED de estado de la cámara. Visión nocturna automática: Activa de manera automática la visión nocturna en blanco y negro por la noche.

Activa de manera automática la visión nocturna en blanco y negro por la noche. Detección antirrobo: Activa la alarma sonora si la cámara detecta que está siendo movida.

Activa la alarma sonora si la cámara detecta que está siendo movida. Filigrana: Añade una marca de tiempo y/o un logotipo a la grabación de vídeo.

Añade una marca de tiempo y/o un logotipo a la grabación de vídeo. Detección de movimiento: Permite establecer una zona de actividad dentro del campo visual, ajustar la sensibilidad de detección de movimiento y configurar el tipo de detección: solo personas o todos los movimientos.

Permite establecer una zona de actividad dentro del campo visual, ajustar la sensibilidad de detección de movimiento y configurar el tipo de detección: solo personas o todos los movimientos. Gestión de energía: Ajusta el modo de trabajo a duración óptima de la batería (duración de vídeo de 20 segundos), vigilancia óptima (duración de vídeo de 60 segundos) o personalizar grabación (ajuste personalizado de longitud de grabación e intervalo de reactivación)

Ajusta el modo de trabajo a duración óptima de la batería (duración de vídeo de 20 segundos), vigilancia óptima (duración de vídeo de 60 segundos) o personalizar grabación (ajuste personalizado de longitud de grabación e intervalo de reactivación) Calidad de vídeo: Ajusta la calidad de retransmisión a automático, alto, medio o bajo.

Ajusta la calidad de retransmisión a automático, alto, medio o bajo. Calidad de grabación: Ajusta la calidad de grabación de vídeo a 2K HD o Full HD (1080p)

Ajusta la calidad de grabación de vídeo a 2K HD o Full HD (1080p) Configuración de audio: Activa o desactiva el micrófono, la grabación de audio y el altavoz, y permite ajustar el volumen del altavoz.

Activa o desactiva el micrófono, la grabación de audio y el altavoz, y permite ajustar el volumen del altavoz. Notificación: Configura el contenido de las notificaciones a más eficiente (solo texto), efecto completo (primero texto, luego miniatura) o incluir miniatura (texto y miniatura). También permite personalizar el tono de alerta cuando se detecta movimiento.

Configura el contenido de las notificaciones a más eficiente (solo texto), efecto completo (primero texto, luego miniatura) o incluir miniatura (texto y miniatura). También permite personalizar el tono de alerta cuando se detecta movimiento. NAS (RSTP): Permite configurar los clips de la cámara de vídeo almacenados en el dispositivo NAS mediante RTSP.

La cámara EufyCam 2 Pro ofrece un gran campo de visión de 140 grados, por lo que puede cubrir un área bastante amplia.

La calidad de imagen del vídeo está a la altura de la mayoría de las cámaras de seguridad de gama alta, especialmente si escogemos el modo 2K HD (2.304 × 1.296 píxeles). La cámara ofrece imágenes nítidas, colores realistas, poca distorsión y buen contraste.

A continuación, podemos ver un vídeo grabado durante el día por la cámara trasera:

Un problema de algunas cámaras de seguridad es que, cuanto más lejos está una persona, más complicado resulta distinguir su rostro. A un par de metros, los rostros suelen ser nítidos y claros con mucho contraste, pero conforme se aleja, puede ser difícil distinguir los rasgos de un desconocido.

Eufy ha abordado este problema añadiendo la Mejora Inteligente de la Imagen. Cuando la inteligencia artificial detecta una cara, se centra en las caras para producir una imagen más definida y mejor iluminada de los rostros de la imagen.

La cámara EufyCam 2 Pro posee una lente con apertura f/2.0 que permite grabar vídeo en condiciones de relativa poca luz. No obstante, cuando la luz es realmente escasa, se activa la Vision Nocturna, que ofrece una imagen en blanco y negro con un alcance para la detección de movimiento de algo menos de 8 metros.

La imagen es bastante clara, aunque resulta bastante más complicado distinguir las caras por la noche, como podemos ver en este ejemplo captado por la cámara frontal.

Una característica interesante es que la cámara cuenta con un micrófono y un altavoz, por lo que puedes hablar con quien esté delante de la cámara utilizando la app de tu teléfono. El audio bidireccional se escucha bastante bien y se puede ajustar el volumen, aunque se cuela bastante el ruido ambiente.

La EufyCam 2 Pro también tiene una sirena que suena a 100 dB, que es lo suficientemente fuerte como para ahuyentar a alguien.

La app permite revisar todos los eventos de vídeo que ha registrado cada cámara en los últimos días, siendo posible ver el vídeo e incluso descargarlo a tu teléfono. También puedes acceder a tus grabaciones a través de la web de eufy.

Eufy ofrece dos modos de funcionamiento: en casa y fuera de casa. En cada uno de estos modos, se puede configurar el retraso de la alarma, el retraso de la salida y, para cada cámara, si se debe grabar vídeo, enviar notificación, hacer sonar de la alarma de la cámara y/o hacer sonar la alarma de la HomeBase al detectar movimiento.

En lugar de tener que activar cada modo a mano, la app de Eufy cuenta con una funcionalidad de geovallado que permite establecer la dirección de tu casa y, mediante la geolocalización de tu móvil y el de otros miembros de tu familia que hayan instalado la app, activar automáticamente los modos en casa y fuera de casa.

La funcionalidad de geovallado es mi mayor frustración con estas cámaras, ya que la mayoría de las veces no es capaz de ubicar alguno de los dos iPhone en los que hemos instalado la app y el sistema no cambia automáticamente entre los modos en casa y fuera de casa cuando salimos o entramos en casa.

Esto obliga a tener que abrir la app manualmente para que se actualice la ubicación, lo cual resulta muy tedioso. Este problema me ocurría con los iPhone 12 y ahora también me ocurre con los iPhone 13. Según he podido leer en los foros, es un problema generalizado.

También es posible activar los modos en casa y fuera de casa por franja horaria de lunes a viernes, aunque no veo especialmente cómoda esta funcionalidad y preferiría que el geovallado funcionase.

Una de las características más interesantes de la EufyCam 2 Pro es que no es necesario pagar por el almacenamiento de vídeo. El vídeo se almacena localmente en la HomeBase 2, en lugar de en la nube, gracias al almacenamiento integrado de 16 GB. Los vídeos antiguos se eliminan automáticamente al cabo de un tiempo.

La desventaja de este sistema es que, si te roban la base HomeBase 2, pierdes todos los vídeos, por lo que no te servirá de mucho haber instalado las cámaras. Si quieres paz mental, puedes contratar alguno de los planes de almacenamiento en la nube: 2,99/mes o $29,99 por 30 días de grabación hasta 1080p para 1 dispositivo, o $9,99/mes o $99,99/mes para 10 dispositivos.

Como toda buena cámara de seguridad inteligente, puede conectarse a su asistente doméstico. La EufyCam 2 Pro se conecta con los tres grandes: Apple HomeKit, Google Assistant y Amazon Alexa.

Ahora bien, tras conectarla a HomeKit durante unos días para tener grabación de vídeos en la nube (tengo contratados 2TB en iCloud), he optado por desconectarla. La razones son que el vídeo seguro de HomeKit consume más batería (no se realiza filtrado de eventos en la propia cámara por IA), no admite grabación en 2K H, y se fuerzan ciertos ajustes como activar el LED de grabación y desactivar la filigrana.

También la he probado con Alexa y, aunque las cámaras aparecen en la app como sensores de movimiento, no he conseguido que se dispare nunca la detección de movimiento 🤷.

Precio

El sistema de cámaras EufyCam 2 Pro puede adquirirse en forma de pack de dos cámaras más la Eufy HomeBase 2 por 🛒 329,99€.

Adicionalmente, puedes hacerte con cámaras EufyCam 2 Pro adicionales por 🛒 179,99€.

Conclusiones

Si andas detrás de un sistema de cámaras para proteger el exterior tu casa, las cámaras EufyCam 2 Pro junto con la HomeBase 2 son una buena opción.

La instalación de las cámaras es realmente sencilla y, a diferencia de otras cámaras de seguridad, no es necesario que tengas cobertura WiFi en el exterior ya que se comunican directamente con la base HomeBase 2 a través de una conexión inalámbrica de gran alcance.

Las cámaras ofrecen una buena calidad de imagen durante el día, siendo capaces de grabar vídeo 2K HD con un excelente colorido y contraste. Colocándolas a 2-3 metros de altura, son capaces de detectar movimiento hasta 10 metros y, mediante el uso de IA, se pueden restringir los avisos a la detección de personas.

En condiciones de poca luz, se activa el modo de Visión Nocturna que graba vídeo en blanco y negro, por lo que ni la imagen ni las caras se ven tan claras, pero es más que suficiente para distinguir lo que ocurre.

Los vídeos quedan almacenados en la propia base HomeBase 2 y no es necesario pagar ninguna suscripción mensual, como ocurre con otras cámaras, aunque si quieres tranquilidad mental, puedes contratar un servicio para que se guarden en a nube de Eufy.

El sistema admite dos modos de funcionamiento — en casa o fuera de casa — que permiten configurar si, en caso de detectar movimiento mientras estás en casa o fuera de ella, se te enviará una notificación y/o sonará la alarma.

También cuenta con una funcionalidad de geovallado que, supuestamente, permite instalar la app en los móviles de miembros de la familia para que los modos en casa y fuera de casa se activen automáticamente en función de la ubicación de su móvil. En mi experiencia (y la de otros usuarios), esta funcionalidad falla continuamente ya que la app no envía los cambios de ubicación.

Lo mejor:

Cámaras con diseño compacto, fáciles de instalar gracias a la superficie trasera imantada y resistentes al agua IP67.

Cámaras con diseño compacto, fáciles de instalar gracias a la superficie trasera imantada y resistentes al agua IP67. Gran alcance de conectividad inalámbrica entre la base y las cámaras, que evita la necesidad de disponer de cobertura WiFi en el exterior de casa.

Gran alcance de conectividad inalámbrica entre la base y las cámaras, que evita la necesidad de disponer de cobertura WiFi en el exterior de casa. Buena calidad de imagen de las cámaras: resolución 2K HD, colores naturales y alto contraste. Modo de Visión Nocturna para ver lo que ocurre en condiciones de poca luz.

Buena calidad de imagen de las cámaras: resolución 2K HD, colores naturales y alto contraste. Modo de Visión Nocturna para ver lo que ocurre en condiciones de poca luz. Funcionalidades avanzadas como la detección de personas para hacer saltar alertas solo cuando realmente hay una amenaza o la posibilidad de excluir zonas de la detección de movimiento.

Funcionalidades avanzadas como la detección de personas para hacer saltar alertas solo cuando realmente hay una amenaza o la posibilidad de excluir zonas de la detección de movimiento. Posibilidad de establecer una comunicación de dos vías gracias al micrófono y altavoz que incorpora cada cámara.

Posibilidad de establecer una comunicación de dos vías gracias al micrófono y altavoz que incorpora cada cámara. Alarma sonora con un elevado volumen en la base y en las propias cámaras. Opción antirrobo que dispara la alarma si las cámaras se mueven.

Alarma sonora con un elevado volumen en la base y en las propias cámaras. Opción antirrobo que dispara la alarma si las cámaras se mueven. Funcionamiento con batería que se carga fácilmente a través de un conector USB.

Funcionamiento con batería que se carga fácilmente a través de un conector USB. Grabación de los vídeos en el almacenamiento interno de la base, que evita tener que pagar suscripciones por almacenamiento en la nube

Lo peor: