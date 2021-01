⏰ ¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado de Honor MagicBook 14.

En los últimos años, Honor ha lanzado algunos portátiles de precio asequible que ofrecen un buen equilibrio entre prestaciones y coste.

A mediados de 2020, Honor comenzó a comercializar en España su nuevo portátil Honor MagicBook 14 y, a finales de ese mismo año, lanzó una nueva versión Honor MagicBook 14 7nm con un procesador más potente y más almacenamiento.

El Honor MagicBook 14 7nm llega con una pantalla FullHD de 14″, procesador AMD Ryzen 5 4500U, 8 GB DDR4, 512GB NVMe PCIe SSD, batería de 56 Wh y sistema operativo Windows 10 Home. Su precio oficial es de 749,90 €.

He tenido oportunidad de probar el nuevoHonor MagicBook 14 7nm durante algunas semanas. A continuación, os traigo mi opinión sobre este interesante portátil.

Índice de contenidos

Diseño y construcción

El Honor MagicBook 14 posee un cuerpo de aluminio de aspecto elegante, que está únicamente disponible en color gris. Honor ha querido añadir algo de color al portátil y ha optado por un borde biselado con un acabado en color azul brillante.

Con un peso de 1,38 kg y un grosor de 15,9 mm. en su punto más grueso, se trata de un portátil compacto, que no ocupa mucho espacio si lo metemos en una mochila ni pesa demasiado si tenemos que transportarlo bajo el brazo.

Borde biselado de color azul brillante

La pantalla del Honor MagicBook 14 ofrece un ratio 16:9, por lo que la «huella» del portátil es más rectangular que otros portátiles con pantalla 3:2 que encontramos en el mercado.

Hablando de la pantalla, esta tiene un acabado brillante y está rodeada por marcos de color negro de 4.8 mm bastante estrechos De hecho, según la compañía, el Honor MagicBook 14 ofrece un ratio de pantalla-a-cuerpo de un 84 por ciento.

La bisagra que une la pantalla con la base sujeta ambos elementos con firmeza, por lo que la pantalla permanece inmóvil incluso cuando tecleas con fuerza. Tampoco se mueve fácilmente si tocas la pantalla con el dedo aunque conviene que sepas que no cuenta con una pantalla táctil.

Como curiosidad, Honor afirma que ha probado la durabilidad de la bisagra abriendo y cerrando el portátil hasta 50.000 veces. Asumiendo que abres y cierras el portátil 15-20 veces cada día (una cantidad bastante alta), esto significa que aguantará al menos 7 años.

A la hora de abrir la tapa del portátil, encontramos una muesca en el borde de la base que nos facilita esta tarea, pero la rigidez de la bisagra hace que necesitemos usar las dos manos, una para sujetar la base y otra para abrir la tapa.

La pantalla se puede abatir 90º hasta dejarla completamente horizontal, pero no se puede seguir girando para usar el portátil en modo tablet — lo cual tiene sentido ya que la pantalla no es táctil.

El portátil llega con una suficiente selección de puertos ya que, a la izquierda, encontramos un puerto USB-C que permite la carga (pero no admite salida de vídeo), un conector USB-A tipo USB 3.0 y un puerto HDMI. Al lado derecho, encontramos otro puerto USB-A tipo USB 2.1 y un conector de auriculares de 3.5 mm. Solo echo de menos una ranura para tarjetas SD.

En la parte inferior del portátil, encontramos unas tiras horizontales que sobresalen y, por tanto, elevan el portátil unos milímetros sobre la mesa cuando está apoyado.

Esto permite que el aire circule y se introduzca por la rejilla que oculta el ventilador y disipador que dirigen el aire caliente de la CPU a la parte trasera del portátil.

Parte inferior del Honor MagicBook 14

Honor ha hecho un buen trabajo con el teclado de MagicBook 14, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un portátil muy delgado. El espacio entre las teclas es suficiente para evitar errores al escribir y las teclas presentan un tacto agradable y un recorrido suficiente — aunque no tanto como el de los ThinkPad de Lenovo.

El teclado está retroiluminado con dos niveles de intensidad, aunque la luz no es demasiado intensa en ninguno de los dos casos.

Por defecto, la luz del teclado se apaga a los 15 segundos pero es posible incrementar este tiempo hasta 5 minutos o incluso que se quede encendido permanentemente utilizando la herramienta PC Manager preinstalada.

El trackpad es bastante grande (135 mm de diagonal) y presenta un tacto suave, aunque está hecho de plástico en lugar de cristal. No cuenta con botones visibles pero puede ser pulsado en la parte inferior, a izquierda o derecha. Como suele ocurrir en este tipo de trackpads, las pulsaciones son algo ruidosas, especialmente si estás en un ambiente silencioso.

Pantalla

El Honor MagicBook 14 posee una pantalla LCD IPS de 14″ que ofrece una resolución FullHD de 1.920 x 1.080 píxeles, lo que implica una densidad de píxeles de 157 ppp.

Esta densidad de píxeles está por debajo de algunos portátiles del mercado, por lo que su nitidez no es tan alta como otro rivales. De hecho, si te fijas bien o te acercas a la pantalla, es posible distinguir los píxeles a simple vista.

La pantalla posee un ratio de pantalla 16:9, por lo que está especialmente pensada para disfrutar de películas y series diseñadas para televisión, y no tanto para trabajar, donde un ratio 3:2 suele ser más apropiado.

La pantalla presenta ciertas fugas de luz en los bordes, especialmente en el borde inferior y superior, que se notan principalmente al ver películas con bandas negras por encima y por debajo en la oscuridad — aunque no es demasiado acusado. Por otro lado, dado que la pantalla es LCD IPS y no OLED, las bandas negras no son completamente oscuras sino que se nota que están retroiluminadas.

La matriz de sub-píxeles de la pantalla es de tipo RGB, como es habitual en los paneles LCD. En las pantallas RGB, los sub-pixeles se organizan uno a continuación de otro en hileras rojo-verde-azul (RGB), como se puede apreciar en la imagen siguiente.

Matriz RGB de la pantalla LCD del Honor MagicBook 14

Para analizar la calidad de la pantalla, he realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

Aunque no he encontrado información al respecto, en mis pruebas no he encontrado ningún indicio de que el Honor MagicBook14 cuente con un sensor de luminosidad.

El brillo máximo de la pantalla es 264 nits según mis propias mediciones, que puede resultar algo escaso si planeas utilizar el portátil en lugares muy iluminados, como bajo la luz del sol o cerca de ventanas. Otros portátiles superan con creces los 300 nits e incluso rondan los 500 nits de brillo, por lo que se queda un poco corto.

El acabado de la pantalla es brillante, por lo que bajo la luz del sol produce reflejos que resultan molestos a la hora de utilizar el portátil. Algunos fabricantes incorporan pantallas mate que reducen esto reflejos. Esto no es necesariamente un problema ya que la mayoría de personas utilizan sus portátiles en interiores.

El color negro es bastante profundo, con un brillo de tan solo 0,16 nits, lo que hace que el contraste sea bueno, en torno a 1.600:1.

La fidelidad de los colores es buena, ya que el error medio resulta ser 4.4 dE (un valor por debajo de 4 dE se considera excelente y por encima de 9 se considera inaceptable), pero el error máximo es muy elevado, 19.5 dE, y se da en el color azul puro.

El panel de HonorMagicBook 14 ofrece una gama de colores algo limitada, ya que cubre solamente el 63% del espacio de color sRGB y un 47% del del espacio de color Adobe RGB utilizado habitualmente en fotografía.

Estos valores indican que la pantalla no está especialmente pensada para trabajos de edición de fotografía y vídeo, ya que muchos colores no se pueden representar. Sin embargo, para labores de ofimática, correo electrónico o navegación web no deberías tener problema.

La temperatura de color de la pantalla resulta ser de 6.517ºK, un valor muy cercano al nivel de referencia de 6.500ºK, lo que implica que el blanco no posee ningún tinte de color apreciable. El valor de gamma, 1.8, está algo alejado del ideal, 2.2.

Hardware y rendimiento

El Honor MagicBook llega con un chip AMD Ryzen 5 4500U de 6 núcleos (frecuencia base/máxima de 2.4/4GHz), y está construido alrededor de la arquitectura de AMD Renoir (Zen 2) de 7 nm.

En comparación con el chip AMD Ryzen 5 4600U, el Ryzen 5 4500U no ofrece SMT, pero por lo demás tiene un rendimiento bastante parecido. Con dos núcleos menos, el Ryzen 5 4500U es claramente más lento que el Ryzen 7 4700U y 4800U en cargas de trabajo multihilo pero el rendimiento de un solo núcleo es muy similar.

Además de los seis núcleos de la CPU, también integra una tarjeta gráfica Radeon RX Vega 6 con 6 CUs y una frecuencia de trabajo hasta 1500 MHz. El controlador de memoria de doble canal soporta RAM DDR4 hasta 3200 MHz y LPDDR4 hasta 4266 MHz de bajo consumo. Además, en el chip se encuentran 8 MB de caché de nivel 3.

La única opción de memoria RAM disponible es 8 GB de RAM DDR4 2666 MHz, y en cuanto a almacenamiento solo puede ser configurado con 512 GB de PCIe NVMe SSD.

Para conocer el rendimiento de este portátil, hemos realizado algunas pruebas con benchmarks populares.

La prueba Geekbench 5 de rendimiento de la CPU ha dado unos resultados de 1.090 / 4.791 puntos en las prueba mononúcleo / multinúcleo.

En Cinebench 4D, la prueba de CPU multi-core ha conseguido 5.599 puntos, mientras que la prueba CPU mono-core se ha quedado en 1.126 puntos.

En las pruebas PCMark 10 de rendimiento, el Honor MagicBook 14 ha conseguido 4.664 puntos en la prueba de PCMark 10 y 3.697 puntos en la prueba de PCMark 10 Extended.

En cuanto al almacenamiento, como hemos comentado, el Honor MagicBook 14 llega con un disco SSD PCIe de 512 GB. En las pruebas de rendimiento de CrystalMark, ha conseguido una velocidad máxima de 2.5 GB/s de lectura y 1.8 GB/s de escritura.

Pruebas de rendimiento Cinebench 4D



En el apartado gráfico, el Honor MagicBook 14 cuenta con una GPU Vega 6 integrada. No es una tarjeta pensada para jugar pero podrás echar algunas partidas ocasionales sin mucho problema.

En el benchmark 3DMark, he obtenido 910 puntos Time Spy, 2.383 en Fire Strike y 9.050 en Sky Diver. Estos resultados no son especialmente altos, sobre todo si los comparamos con otros portátiles enfocados al gaming.

En el juego Fortnite he obtenido una tasa media de unos 17-19 FPS con los ajustes por defecto con DirectX 12, que son «Alta» para calidad, sombras, atialiasing, texturas, efectos y posprocesado. La distancia de visión estaba establecida en «Lejos» y la resolución 3D en «100%».

También he probado el juego A Plague Tale Innocence, cuyos gráficos 3D son demasiado complejos para que el portátil pueda moverlos con fluidez incluso con unos ajustes gráficos bastante bajos.

Como ya podíamos anticipar, el rendimiento en juegos 3D no es demasiado bueno, por lo que si eres aficionado a los juegos, deberías evaluar otros portátiles con mejores tarjetas gráficas para no resignarte a configurar la calidad a un nivel bajo.

Juego A Plague Tale Innocence



La solución de refrigeración de MagicBook 14 está formada por un ventilador que está conectado al procesador mediante un par de disipadores de calor. El ventilador ha visto aumentado el número de aspas en un 49%, lo que permite un flujo de aire más efectivo que aumenta la disipación de calor en un 38%.

En mis pruebas, el ordenador se ha mantenido silencioso hasta que lo he sometido a condiciones de carga elevada, que hacen que el ventilador suene con fuerza, aunque no resulta molesto.

En esa situación, he llegado a medir 42ºC en la superficie de la zona inferior del portátil, lo que puede resultar algo molesto si tienes el ordenador apoyado sobre las piernas.

Lector de huella en el botón de encendido del Honor MagicBook 14

El Honor MagicBook 14 cuenta con un lector de huella dactilar integrado en el propio botón de encendido, que permite desbloquear el ordenador de forma sencilla al pulsar el botón para encender el ordenador o, si está en reposo, la pantalla.

Es posible almacenar hasta 10 huellas dactilares y el botón tiene memoria, por lo que si el ordenador está apagado, la lectura de la huella se guardará hasta que termine de encenderse para que no tengas que volver a pulsar el botón.

En el aspecto de conectividad inalámbrica, el Honor MagicBook 14 soporta Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac en las bandas de 2.4 y 5 GHz, así como Bluetooth 5. No obstante, me hubiera gustado ver conectividad WiFi 6 (802.11ax), una versión más moderna de Bluetooth, o incluso una opción con conectividad celular.

La calidad de sonido es bastante buena, sobre todo teniendo en cuenta que no tiene una rejilla en la superficie del teclado para los dos altavoces. En su lugar, los altavoces están a ambos lados del trackpad apuntando hacia abajo.

Aunque sobre una mesa suenan bastante bien, debes tener cuidado si lo apoyas sobre tus piernas porque el sonido se amortigua. El volumen máximo es bastante alto, por lo que es posible utilizar el portátil para realizar audio conferencias en salas grandes. Además, cuenta con varios micrófonos para captar mejor la voz.

Honor indica que el MagicBook 14 posee una batería de 56 Wh, que ofrece 10 horas de trabajo ofimático, 9,5 horas de reproducción de vídeo local 1080p, y 9,4 horas de navegación web.

Con mi uso habitual del portátil — navegación web por Chrome con más de una decena de pestañas abiertas, aplicaciones de mensajería WhatsApp/Telegram, correo electrónico Outlook y retoque de fotografías con Photoshop — he conseguido aproximadamente 6-7 horas de autonomía con el brillo de la pantalla a un valor medio.

El Honor MagicBook 14 soporta carga rápida y, según mis pruebas, consigues un 40% de carga con solo media hora de carga.La carga completa desde cero lleva aproximadamente 100 minutos con el cargador de 65W incluido, que es bastante compacto.

También es posible cargar el portátil utilizando el puerto USB-C con un cargador convencional pero se recomienda utilizar un cargador potente para que la carga sea más rápida.

La herramienta PC Manager permite establecer un sistema de protección de batería que permite establecer tres modos de carga:

Casa, que detiene la carga de la batería cuando llega al 70% para extender su vida útil

Trabajo, que detiene la carga de la batería cuando llega al 90% para equilibrar la autonomía de la batería y para extender su vida útil

Viaje, que carga la batería totalmente para garantizar su autonomía.

Cámara web oculta en una tecla

La cámara del Honor MagicBook 14 permite captar vídeo 720p, una resolución suficiente para realizar videoconferencias pero me hubiera gustado ver 1080p, especialmente ahora que las videoconferencias se han convertido en algo habitual.

La cámara está oculta en un tecla «de pega» situada entre F6 y F7, que está oculta permanentemente hasta que pulsas sobre ella y queda al descubierto. Como curiosidad, el portátil cuenta con un orificio a modo de «desagüe» en la tapa inferior del portátil para que, si derramas líquido por encima, este salga por debajo.

La ubicación de la cámara no me convence mucho ya que la imagen se capta desde demasiado abajo, por lo que se ve más la barbilla y la nariz que los ojos — un ángulo nada favorecedor. Además, si realizas una videoconferencia y tecleas a la vez, lo que se ve en la pantalla son tus manos y dedos gigantes.

Software

A pesar del veto estadounidense, Microsoft está autorizado a seguir trabajando con Honor, por lo que el Honor MagicBook 14 corre Windows 10 y recibe actualizaciones regularmente. Además, ahora que Honor es una compañía independiente de Huawei, esto tampoco debería ser un problema en el futuro.

Todos los portátiles con Windows 10 son muy parecidos en lo que se refiere a software y, normalmente, las diferencias entre unos y otros dispositivos radican en las aplicaciones adicionales que el fabricante ha precargado, y que suelen ser bloatware.

El Honor MagicBook 14 corre Windows 10 Home, la versión para usuarios de consumo del sistema operativo de Microsoft. Si necesitas Windows 10 Pro o superior, puedes actualizar tu versión en la Tienda Microsoft.

Además de las herramientas del sistema de Windows y la versión de prueba de Office 365, encontramos algunos enlaces a aplicaciones para instalar de terceros como Roblox, Adobe Photoship Express, y así como algunos juegos como Mach of Empires: War of Lords y Hidden City: Aventura de objetos ocultos.

Windows 10 incorpora su Tienda para hacerte con aplicaciones de confianza pero, por supuesto, puedes descargar e instalar tus propias aplicaciones de Internet sin ninguna limitación.

Integración de los smartphones con EMUI con el Honor MagicBook 14

Honor incluye una herramienta llamada PC Manager que permite gestionar el ordenador. Es posible ver la lista de todos los drivers y comprobar si están actualizados, así como ver todas las características del hardware incluido y realizar un diagnóstico.

Esta aplicación también permite conectar de forma inalámbrica un smartphone de Huawei o Honor con solo apoyar el smartphone sobre la superficie del portátil.

Esta conexión no solamente permite transferir fotografías y vídeos que hayamos tomado con el teléfono, sino que la pantalla del teléfono aparecerá en el ordenador portátil y se actualiza en tiempo real. Esto permite arrastrar y soltar archivos entre ellos, en ambos sentidos, de forma totalmente transparente, como si fuera una unidad de disco adicional.

Las fotografías del smartphone pueden transferirse fácilmente al portátil

De hecho, es posible editar archivos del teléfono en el ordenador portátil mientras, a la vez, chateas con alguien en el móvil usando el teclado y ratón del ordenador.

Otra utilidad muy práctica es la posibilidad de compartir el portapapeles entre ambos dispositivos, para no tener que andar enviando por correo direcciones de páginas web u otros textos. También es posible contestar llamadas en el ordenador.

Precio

El Honor MagicBook 14 7nm está disponible en la web de Honor a un precio de 749,90 €. Lamentablemente, no es posible hacer cambios en la configuración así que no podemos, por ejemplo, ampliar el almacenamiento o la memoria RAM.

Honor también comercializa un portátil con especificaciones algo inferiores, Honor MagicBook 14, que posee un procesador AMD Ryzen 5 3500U y un disco de 256GB. Su precio es de 579,90 €.

Si estás interesado en otras opciones, una buena alternativa es el Huawei MateBook 14 2020 AMD, que está disponible en tres variantes:

Huawei MateBook 14 2020 AMD (Ryzen 5 4600H, 8 GB RAM, 256 GB SSD): 849 €

Huawei MateBook 14 2020 AMD (Ryzen 5 4600H, 16 GB RAM, 512 GB SSD): 949 €

Huawei MateBook 14 2020 AMD (Pantalla táctil, Ryzen 7 4800H, 16 GB RAM, 512 GB SSD): 1.049 €

Conclusiones

El Honor MagicBook 14 es un portátil compacto con un cuerpo de aluminio de color gris, que está rematado por un borde biselado en color azul brillante que le aporta un toque diferente.

El portátil posee un teclado con teclas retroiluminadas grandes y separadas, que ofrecen un recorrido suficiente al ser pulsadas. El trackpad tiene un tamaño bastante generoso y, auque no tiene botones físicos, admite pulsaciones en la parte inferior.

El botón de encendido integra un lector de huella dactilar, por lo que basta apoyar el dedo para encima para desbloquear el ordenador. Dado que tiene memoria, basta con pulsarlo una vez para que el ordenador se encienda, arranque y se desbloquee automáticamente el escritorio.

El portátil incorpora un número de puertos suficiente. A la izquierda, encontramos un puerto USB-C que permite la carga a 65W (pero no admite salida de vídeo), un puerto USB-A compatile con USB 3.2 y un puerto HDMI. Al lado derecho, encontramos 1 puerto USB-A compatible con USB 2.1 y un conector de auriculares de 3.5 mm.

La pantalla ofrece una buena reproducción de color en términos de fidelidad, aunque otros portátiles muestran colores más ajustados a la realidad. Tampoco el gamut de color es tan amplio como otros portátiles, por lo que no está indicado para retoque profesional de fotografía o vídeo. Su brillo máximo, en torno a 264 nits, es algo escaso para ser utilizado en condiciones de luz abundante.

El Honor MagicBook 14 llega con un procesador Ryzen 5 4500U con gráficos integrados GPU Vega sin posibilidad de optar por otro procesador o tarjeta gráfica. Este procesador llega con una única configuración de 8 GB de RAM DDR4 2666 MHz y 512 GB de almacenamiento PCIe NVMe SSD.

En el día a día, las aplicaciones ofimáticas, la reproducción de vídeo y el navegador se mueven con fluidez, por lo que para mi uso habitual no he echado de menos más potencia. Aún con todo, no es un portátil que recomendaría si el uso que le vas a dar es la ejecución de software exigente, como edición de vídeo o modelado 3D.

En cuanto al rendimiento en juegos, estos se mueven con una tasa de FPS más bien justita salvo que reduzcas los ajustes de calidad gráfica, por lo que no es portátil para gamers. Podrás echar alguna partida ocasional, pero hay otros equipos más pensados para este fin.

Si te gusta ver películas en el portátil, la pantalla 16:9 de este portátil es ideal para ver vídeo. Además, los altavoces suenan bien a pesar de que están escondidos a ambos lados del trackpad y miran hacia abajo.

El Honor MagicBook 14 posee una batería de 56 Wh que ofrece una buena autonomía, ya que en mi experiencia he obtenido unas 6-7 horas de uso continuado con un uso moderado. El proceso total de carga con el cargador incluido de 65W lleva poco más de una hora y media, por lo que es relativamente rápido.

En el apartado software, el Honor MagicBook 14 corre Windows 10 Home, que puedes actualizar a otras versiones pagando en la web de Microsoft.

Si tienes un smartphone de Huawei o Honor, te alegrará saber que ofrece una aplicación llamada PC Manager que permite conectar de forma inalámbrica tu móvil para ver la pantalla del teléfono en el escritorio e incluso poder arrastrar archivos de uno a otro de forma transparente o contestar llamadas.

En conclusión, si buscas un portátil atractivo, cómodo de transportar, capaz de ejecutar aplicaciones ofimáticas y multimedia con suavidad, y que ofrezca una buena autonomía, el Honor MagicBook 14 es una buena opción.

Lo mejor:



Diseño atractivo y dimensiones/peso que lo hacen fácilmente transportable.

Diseño atractivo y dimensiones/peso que lo hacen fácilmente transportable. Teclado y trackpad cómodos de utilizar y de gran tamaño. Teclas retroiluminadas.

Teclado y trackpad cómodos de utilizar y de gran tamaño. Teclas retroiluminadas. Rendimiento bueno para aplicaciones de ofimática, reproducción de vídeo, navegación por Internet y juegos poco exigentes.

Rendimiento bueno para aplicaciones de ofimática, reproducción de vídeo, navegación por Internet y juegos poco exigentes. Funcionamiento silencioso la mayor parte del tiempo (aunque bajo una carga de trabajo elevada, el ventilador se escucha y la base del portátil se calienta)

Funcionamiento silencioso la mayor parte del tiempo (aunque bajo una carga de trabajo elevada, el ventilador se escucha y la base del portátil se calienta) Lector de huella integrado en el botón de encendido.

Lector de huella integrado en el botón de encendido. Conectores USB-A para poder conectar periféricos que todavía no usan USB-C, y conector USB-C no solamente para transferencia de datos sino también para suministro de energía.

Conectores USB-A para poder conectar periféricos que todavía no usan USB-C, y conector USB-C no solamente para transferencia de datos sino también para suministro de energía. Sonido con buena calidad a pesar de que los altavoces no son visibles.

Sonido con buena calidad a pesar de que los altavoces no son visibles. Software para ver la pantalla de un smartphone Huawei/Honor en el escritorio de Windows, transferir ficheros con solo arrastrar y contestar llamadas.

Software para ver la pantalla de un smartphone Huawei/Honor en el escritorio de Windows, transferir ficheros con solo arrastrar y contestar llamadas. Autonomía respetable (aguanta unas 6-7 horas alejado del cargador) y carga rápida (unos 100 minutos).

Pantalla con brillo algo escaso (264 nits) y resolución limitada (157 ppp). Fidelidad de color y amplitud cromática no tan alta como otros portátiles.

Pantalla con brillo algo escaso (264 nits) y resolución limitada (157 ppp). Fidelidad de color y amplitud cromática no tan alta como otros portátiles. Cámara web situada en una tecla «de pega» que capta la imagen desde muy abajo, por lo que no es ideal para videoconferencias

Cámara web situada en una tecla «de pega» que capta la imagen desde muy abajo, por lo que no es ideal para videoconferencias Potencia limitada si quieres utilizar el portátil para edición de vídeo, juegos exigentes o herramientas 3D

Potencia limitada si quieres utilizar el portátil para edición de vídeo, juegos exigentes o herramientas 3D Sin opciones de configuración ni ampliación del hardware

Nota: El dispositivo Honor MagicBook 14 ha sido cedido amablemente por Honor España para la realización de este análisis.