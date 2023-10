Huawei presentó hace unos días sus auriculares FreeBuds Pro 3 (🛒 199,90€ en Tienda Huawei | Amazon), los más avanzados de la compañía.

Estos auriculares TWS llegan con un diseño compacto con resistencia IP54, sonido audio de alta definición Hi-Res Dual Driver, tecnología de cancelación de ruido ANC 3.0, llamadas nítidas con tecnología Pure Voice 2.0 y una buena autonomía.

🎁 Llévate una pulsera de actividad Huawei Band 8 de regalo al comprar tu HUAWEI FreeBuds Pro 3 con el cupón exclusivo 🏷️ATEKNOFILOFB3. Más información aquí.

He tenido oportunidad de probar a fondo los nuevos FreeBuds Pro 3 durante algunas semanas y, a continuación, os presento mi análisis a fondo.

👉🏻 Índice

Diseño y construcción

Los FreeBuds Pro 3 son unos auriculares fabricados en plástico que resultan muy ligeros, ya que cada unidad pesa tan solo 5,8 gramos. Esto hace que podamos llevarlos muchas horas en el oído sin que resultan para nada pesados.

Además de las almohadillas de tamaño mediano que vienen puestas, Huawei ha incluido almohadillas de tamaño ultrapequeño, pequeño y grande en la caja para que escojas las que mejor se adaptan a tu oído.

Esto no solo es importante para tu comodidad, sino también para mejorar el aislamiento frente al ruido. Es posible realizar una prueba de ajuste de almohadillas desde el smartphone para determinar si deberías probar otro tamaño que te ajuste mejor.

En mi experiencia, los FreeBuds Pro 3 resultan cómodos incluso después de largas sesiones con ellos escuchando música o manteniendo llamadas telefónicas. Se mantienen en su sitio aunque hagas movimientos bruscos, por lo que puedes utilizarlos en el gimnasio.

Ls FreeBuds Pro 3 tienen un mango alargado y ancho que sobresale alrededor de 1,5 centímetros del oído. Otros auriculares sobresalen menos y, por tanto, se ven más discretos. Los auriculares cuentan con un pequeño mango que permite manejar la reproducción de música y las llamadas mediante pellizcos, así como controlar el volumen mediante deslizamientos.

En este punto, merece la pena notar que, al colocarte los auriculares, los pequeños mangos se apoyan en el antitrago, un pequeño cartílago que sobresale de la parte inferior de la oreja. Esto hace que sea algo complicado pellizcar el mango con dos dedos o realizar cualquier gesto sin alterar la posición del auricular.

Los FreeBuds Pro 3 llegan con un estuche ovalado con una carcasa de cristal un tacto muy suave y un peso ligero. Según explica Huawei, el nanocristal de una sola pieza del estuche de carga es un 32% más resistente al desgaste. El estuche de carga incluye una bisagra oculta, diseñada para resistir más de 100.000 aperturas y cierres.

El estuche cuenta con unos imanes que hacen que los auriculares no se salgan ni siquiera al colocar el estuche boca abajo. El incremento de la superficie expuesta de los auriculares facilita su extracción. La tapa se cierra con firmeza, por lo que no hay peligro de que se salgan.

En un lateral del estuche, hay un botón que nos permite emparejar los FreeBuds con un smartphone si lo mantenemos apretado durante unos segundos. Por último, en la parte inferior encontramos un conector USB Tipo-C que nos permite cargar el estuche (y los auriculares si están dentro) mediante un cable.

Los auriculares están disponibles en tres colores: verde (Green), plata (Silver Frost) y blanco (Ceramic White). En mi caso, he tenido oportunidad de probar los auriculares en color verde, como se puede apreciar en las fotografías.

Los auriculares (no la caja) cuentan con certificación IP54, por lo que son resistentes a las salpicaduras, al agua y al polvo. Por tanto, puedes llevarlos al gimnasio sin preocuparte de que se puedan estropear por el sudor.

Configuración

La configuración inicial de los FreeBuds Pro 3 es sencilla. Basta con abrir el estuche de los FreeBuds Pro 3 cerca de un smartphone y mantener apretado unos segundos el botón lateral para que los auriculares se pongan en modo emparejamiento.

Si no cuentas con un smartphone Huawei, debes instalar antes la app HUAWEI AI Life de Huawei. Esta app no está disponible en la Play Store de Google, pero, por suerte, puedes descargarla fácilmente desde aquí.

Desde la app AI Life es posible acceder al nivel de carga de auriculares/estuche, configurar las acciones mediante los gesto de pellizco / deslizamiento, probar el ajuste de almohadillas, buscar auriculares, activar efectos de sonido, establecer el modo de cancelación de ruido, ajustar la prioridad de calidad de sonido, actualizar el firmware, etc.

App AI Life en Android

Si estás pensando en utilizar los FreeBuds Pro 3 con un iPhone, tendrás que descargar e instalar la app AI Life, que afortunadamente está disponible en la App Store.

Uso de los HUAWEI FreeBuds Pro 3

Nada más introducir los FreeBuds Pro 3 en los oídos, se escucha un sonidito que indica que ya están listos para funcionar. La conexión con el smartphone se realiza mediante Bluetooth 5.2 y permite la conexión simultánea a varios dispositivos.

Como ocurre con otros auriculares, cuando estamos escuchando música, es suficiente con quitarse uno de ellos para que la reproducción se interrumpa. Si lo vuelves a introducir antes de unos minutos, la reproducción de música se reanudará.

Los FreeBuds Pro 3 incluyen un sensor de presión en la zona superior de la parte alargada, que puede personalizarse con distintas acciones al realizar un pellizco simple, doble, triple o prolongado.

Un pellizco simple permite reproducir / pausar la música y contestar / cancelar una llamada; un pellizco doble permite pasar a la siguiente canción y rechazar una llamada; un pellizco triple permite regresar a la anterior canción; y un pellizco prolongado permite modificar el modo de cancelación activa de ruido. Deslizar el dedo hacia arriba o abajo permite subir o bajar el volumen, lo que resulta muy práctico.

Es posible desactivar las acciones asociadas a los gestos, así como establecer una nueva acción de activación del Asistente de Voz a un pellizco prolongado.

Sonido y funcionalidades

Huawei se ha tomado interés en ofrecer una sonido con detalles al incluir un driver dinámico de 11 mm y un driver de diafragma planar. Con la tecnología cross-over digital, el sonido puede elevarse hasta 48 kHz o descender hasta 14 Hz.

Es posible elegir varios efectos de sonido: amplificación de graves, amplificación de agudos, voces, sinfonía y Hi-Fi Live en la app AI Life. También es posible crear tu propio efecto de sonido mediante un ecualizador de 10 bandas.

A través de esta app, también es posible seleccionar dos modos de calidad de sonido: Priorizar la calidad de la conexión (activo por defecto), que equilibra la estabilidad de la conexión con la calidad del sonido, y Priorizar la calidad del sonido, que utiliza más batería y puede producir retardo en algunos casos.

Los HUAWEI FreeBuds Pro 3 son compatibles con los códecs SBC, AAC, L2HC 2.0 (solo disponible en determinados smartphones HUAWEI con EMUI 13 o posterior) y LDAC de Sony. Cuentan con los certificados HWA y Hi-Res Audio Wireless, lo cual permite una transmisión de audio de 990 kbps para disfrutar de sonidos en alta definición repletos de detalles.

Sin embargo, no es compatible con LHDC (un codec que ofrece una gran calidad de sonido con un bitrate de hasta 900 kbps a 24 bit/96 kHz y una latencia baja) ni con Apt-X de Qualcomm (en ninguna de sus variantes: aptX Low Latency, aptX HD ni aptX Adaptive).

Hi-Res Audio Wireless se define oficialmente como «la capacidad de reproducir toda la gama de sonidos de grabaciones que han sido masterizadas a partir de fuentes de música de calidad superior a la de un CD», y está ampliamente aceptada y reconocida entre los entusiastas del audio.

La experiencia auditiva de unos auriculares varía en función de la estructura del canal auditivo de cada persona y de cómo lleve puestos los auriculares. HUAWEI FreeBuds Pro 3 utilizan un algoritmo de ecualización adaptativa triple, que detecta el nivel de volumen, la forma del canal auditivo y el estado de uso en tiempo real, y aplica el nivel de sonido y los ajustes de ecualización óptimos.

Los FreeBuds Pro 3 producen un sonido excelente. La profundidad de los graves, la riqueza de los tonos medios y la nitidez de los agudos se combinan ofreciendo una experiencia auditiva que está a la altura de los mejores auriculares TWS. No distorsionan a volúmenes elevados, por lo que puedes escuchar la música al volumen que prefieras.

A la hora de realizar llamadas, la tecnología Pure Voice 2.0 permite cancelar los ruidos fuertes y bulliciosos mientras hablas por teléfono para que se te escuche bien.

Según Huawei, la capacidad de cancelación del ruido de fondo se ha mejorado en 5 dB para que puedas disfrutar de llamadas en alta definición, incluso en entornos ruidosos como el metro, aeropuertos y calles concurridas. Además, la capacidad de cancelación del ruido del viento se ha mejorado en un 80% para que puedas conversar con facilidad cuando estés junto al mar o montes en bicicleta. En mis pruebas, no he tenido problemas para que me escucharan con claridad incluso en entornos ruidosos.

Los HUAWEI FreeBuds Pro 3 incorporan I ntelligent ANC 3.0, un algoritmo de cancelación de ruido adaptativo AI actualizado que proporciona, en tiempo real, una mejora del 50% en la cancelación de ruido.

Los auriculares están equipados con tres micrófonos situados dentro y fuera del oído, que no sólo detectan el ruido externo, sino que también captan el ruido adicional en el canal auditivo. A continuación, utiliza esta información para generar con precisión ondas sonoras inversas de cancelación de ruido,

Huawei ofrece tres modos de cancelación de ruido: Desactivado, Cancelación de Ruido y Atención.

El modo Cancelación de Ruido consigue reducir en gran medida el ruido ambiente del entorno, especialmente en lugares con un ruido de fondo constante, como la cabina de un avión, el vagón de un tren o en casa con la lavadora funcionando, etc. Si el ruido de fondo es más errático — por ejemplo, una conversación entre dos personas al lado — la cancelación no es tan efectiva.

Huawei ofrece cuatro modos de cancelación de ruido: Dinámico (ajusta automáticamente la cancelación de ruido según el entorno, el canal auditivo y la postura de uso), Cómodo (ideal para lugares con poco ruido), General (ideal para lugares ruidosos) y Ultra (ideal para lugares extremadamente ruidosos).

El modo Atención permite escuchar los sonidos del entorno sin tener que quitarnos los auriculares, a la vez que mejora la audición de las voces. Este modo es más apropiado que el modo desactivado si quieres hablar con alguien, ya que en este último todo se escucha amortiguado por el aislamiento que producen las almohadillas en el oído.

Los FreeBuds Pro 3 permanecen todo el tiempo emparejados con el smartphone, incluso si te alejas a varios metros de distancia. Yo los encuentro especialmente prácticos para poder hablar por teléfono mientras me muevo por casa con las manos ocupadas.

Los auriculares pueden conectarse simultáneamente a dos dispositivos a la vez, incluyendo televisiones, PCs, tabletas, teléfonos móviles y más. Así, por ejemplo, estando conectados los FreeBuds Pro 3 a un PC para una videoconferencia, sólo tienes que tocar un auricular para contestar una llamada que entra en el teléfono.

A través del Centro de Control de la app AI Life, puedes ver a qué dispositivos está conectado y configurar tu dispositivo preferido.

El rendimiento del chip y las optimizaciones de los algoritmos permiten reducir la latencia en los juegos. Para disfrutar de esta cualidad, es necesario activar el modo de baja latencia en la app AI Life. Ahora bien, para evitar un audio inestable en entornos con una alta congestión de red, como aeropuertos, esta función se deshabilita cuando los auriculares están desconectados.

Los FreeBuds Pro 3 incorporan una funcionalidad Buscar que hacen sonar los auriculares en caso de que los hayas perdido y estén a menos de 20 metros del teléfono.

Autonomía y carga de batería

Los FreeBuds Pro 3 cuentan con una batería de alta densidad de 55 mAh en cada auricular y 510 mAh en el estuche de carga.

Con una carga completa, es posible escuchar hasta 4,5 horas de música con la cancelación de ruido activada, y 6,5 horas si está desactivada. Si añadimos la autonomía que proporciona el estuche de carga, podemos llegar a 22 / 31 horas de reproducción de música con / sin cancelación de ruido activa.

En mis pruebas, la autonomía ha quedado ligeramente por debajo de esas cifras, más cerca de las 4 / 6 horas con cancelación ruido activada / desactivada.

Se trata de una autonomía correcta para unos auriculares con cancelación activa de ruido, aunque algunos rivales ofrecen más horas de batería. El tiempo en standby es de 270 días cuando los auriculares se colocan en el estuche de carga y la tapa se mantiene cerrada.

La carga del estuche se realiza mediante cable USB Tipo-C o mediante carga inalámbrica. Los auriculares tardan unos 40 minutos en cargarse al 100% dentro del estuche y el estuche de carga tarda en cargarse unos 60 minutos por cable USB-C y 150 minutos de manera inalámbrica.

Precio y promoción de regalo

Los HUAWEI FreeBuds Pro 3 están a un precio de 199,90€ en Tienda Huawei | Amazon.

Utilizando el cupón exclusivo 🏷️ATEKNOFILOFB3 en la compra de los auriculares, obtendrás una HUAWEI Band 8 de regalo. El cupón estará disponible del día 18 de octubre hasta el 30 de noviembre de 2023

🎁 ¿Cómo conseguir la HUAWEI Band 8 de regalo?

Para aplicar el cupón 🏷️ATEKNOFILOFB3, debes seguir los siguientes pasos:

PASO 1: Dirígete a la página de compra de los HUAWEI FreeBuds Pro 3 y pulsa sobre el botón AÑADIR que verás en el recuadro «HUAWEI Band 8 Bundle»

PASO 2: A continuación, pulsa sobre el botón rojo «Añadir a la cesta» para añadir el bundle HUAWEI FreeBuds Pro 3 + HUAWEI Band 8 a la cesta

PASO 3. Después pulsa sobre el icono de la cesta de la compra en la esquina superior derecha y, una vez allí, verás los dos productos en la cesta. Pulsa sobre «Utilizar un cupón» e introduce ATEKNOFILOFB3.

Conclusiones

Los FreeBuds Pro 3 son unos auriculares ligeros (5,8 gramos), que resultan cómodos incluso tras muchas horas de uso. Con almohadillas disponibles en cuatro tamaños, los auriculares se adaptan perfectamente al oído y soportan movimientos bruscos de la cabeza sin caerse. Además, los auriculares (pero no la caja) son resistentes al agua y el polvo con certificación IP54.

Huawei ha incluido un sensor de presión en los laterales de cada auricular que permite iniciar/parar música, avanzar/retroceder pistas, contestar/rechazar llamadas, modificar el modo de cancelación o activar el asistente de voz mediante un pellizco simple, doble, triple o prolongado. También es posible subir/bajar el volumen con solo deslizar el dedo por el mango que sobresale.

El único problema es que, al colocarse los auriculares en el oído, el mango queda muy cerca de la oreja, por lo que resulta algo complicado pellizcar el mango sin mover el auricular.

El proceso inicial de configuración de los FreeBuds Pro 3 es sencillo: Basta con abrir el estuche y pulsar el botón lateral para que se pongan en modo emparejamiento. En caso de que los enlaces con un smartphone Huawei, no tendrás que hacer nada más, pero con otras marcas de Android o con iPhone tendrás que descargar la app AI Life para tener acceso a todas las funciones.

En el día a día, el manejo de los auriculares resulta muy cómodo. Extraes los auriculares del oído y la música se interrumpe. Los introduces de nuevo y la música prosigue.

Los FreeBuds Pro 3 ofrecen una excelente calidad de sonido con un driver dual formado por un driver dinámico de 11 mm y un driver de diafragma planar. El audio puede ser personalizado a través de la app AI Life mediante efectos de sonido predeterminados o tus propios ajustes mediante un auricular de 10 bandas.

Una de las características destacadas de estos auriculares es el soporte de audio de alta definición Hi-Res Audio Wireless gracias al soporte de los codecs L2HC 2.0 (solo en determinados smartphones Huawei con EMUI 13 o posterior) y LDAC de Sony. También es compatible con SBC y AAC,.

Sin embargo, no es compatible con LHDC (un codec que ofrece una gran calidad de sonido con un bitrate de hasta 900 kbps a 24 bit/96 kHz y una latencia baja) ni con Apt-X de Qualcomm (en ninguna de sus variantes: aptX Low Latency, aptX HD ni aptX Adaptive).

Otra característica interesante de los FreeBuds Pro 3 es la presencia de cancelación activa de ruido, además de un modo de atención que reproduce en tu oído el sonido que captan los micrófonos. De esta forma puedes mantener perfectamente una conversación a pesar de llevar puestos unos auriculares de tapón, que aíslan en gran medida del sonido externo.

En mi experiencia, la cancelación de ruido funciona muy bien, sobre todo con ruidos monótonos como los motores de un avión, el tráfico rodado o el sonido de fondo de la lavadora en casa. En cuanto al modo atención, el sonido externo se escucha bien pero tu propia voz suena bastante amortiguada.

Huawei ha incluido algunas mejoras para cursar llamadas en entornos ruidosos sin complicaciones gracias a la tecnología Pure Voice 2.0, que permite cancelar los ruidos fuertes y bulliciosos. La capacidad de cancelación del ruido del viento se ha mejorado en un 80%.

Los FreeBuds Pro 3 ofrecen conexión Bluetooth simultánea con dos dispositivos, lo que permite conmutar rápidamente entre el ordenador y el teléfono si, por ejemplo, recibes una llamada mientras estás usando el ordenador.

La autonomía de los FreeBuds Pro 3 es correcta, sin ser para nada espectacular, ya que ofrece, en teoría, 4,5 / 6,5 horas de reproducción de música con / sin cancelación de ruido, aunque en mis pruebas la realidad ha quedado algo por debajo, más cerca de 4 / 6 horas de reproducción.

Su estuche alberga batería para un total de 22 / 31 horas de reproducción y los mantiene cargados cuando están dentro. Este estuche puede cargarse mediante un cable USB Tipo-C convencional, así como mediante carga inalámbrica

Los HUAWEI FreeBuds Pro 3 están a la venta por 199,90€ (Tienda Huawei | Amazon). Si utilizas el cupón exclusivo 🏷️ ATEKNOFILOFB3, recibirás una pulsera de actividad HUAWEI Band 8 de regalo (más información en el apartado Precio)

Lo mejor:

Auriculares con diseño moderno en tres posibles colores (negro, blanco y verde). Estuche con tamaño compacto y batería integrada.

Auriculares con diseño moderno en tres posibles colores (negro, blanco y verde). Estuche con tamaño compacto y batería integrada. Comodidad en el oído gracias a un peso ligero (5,8 gramos) y la disponibilidad de almohadillas en cuatro tamaños para un mejor ajuste.

Comodidad en el oído gracias a un peso ligero (5,8 gramos) y la disponibilidad de almohadillas en cuatro tamaños para un mejor ajuste. Excelente sujeción al oído incluso al realizar movimientos bruscos con la cabeza.

Excelente sujeción al oído incluso al realizar movimientos bruscos con la cabeza. Configuración simple con smartphones (requiere descarga de una app en caso de smartphones que no sean Huawei).

Configuración simple con smartphones (requiere descarga de una app en caso de smartphones que no sean Huawei). Manejo cómodo mediante pellizcos simples, dobles, triples o prolongados en la superficie del auricular, así como gesto de deslizamiento para subir/bajar volumen.

Manejo cómodo mediante pellizcos simples, dobles, triples o prolongados en la superficie del auricular, así como gesto de deslizamiento para subir/bajar volumen. Buena calidad de sonido en todo el rango de frecuencias. Soporte de audio de alta resolución Hi-Res.

Buena calidad de sonido en todo el rango de frecuencias. Soporte de audio de alta resolución Hi-Res. Conexión simultánea a dos dispositivos diferentes.

Conexión simultánea a dos dispositivos diferentes. Buena cancelación activa de ruido con un modo atención que permite poder mantener conversaciones sin tener que retirar los auriculares.

Buena cancelación activa de ruido con un modo atención que permite poder mantener conversaciones sin tener que retirar los auriculares. Carga mediante cable USB-C o de manera inalámbrica

Carga mediante cable USB-C o de manera inalámbrica Certificación IP54 para resistencia de los auriculares a las salpicaduras, el agua y el polvo.

Lo peor: