Análisis del Huawei MateBook X Pro (2021) a fondo y opinión

Huawei ha puesto un foco cada vez mayor en los ordenadores portátiles, quizás motivado por las dificultades a las que se enfrenta a la hora de vender smartphones.

En la actualidad, Huawei tiene un buen número de dispositivos en su catálogo. La serie MateBook X es la más potente de la compañía y compite frente a portátiles de gama alta de las series Dell XPS, HP Spectre o Lenovo Yoga.

A principios de mayo, Huawei presentó su nuevo portátil Huawei MateBook X Pro 2021, que es una revisión del modelo de 2020 con una nueva solución de refrigeración y un nuevo procesador Intel de 11ª generación más potente.

El Huawei MateBook X Pro posee una pantalla de 13.9″, procesador Intel Core i5/i7 de 11ª generación, 16 GB LPDDR4x, 512 GB / 1 TB SSD, 4 altavoces, 2 micrófonos, 2 puertos USB-C, 1 puerto USB-A, lector de huella, batería de 56 Wh y sistema operativo Windows 10 Home. Su precio en la configuración más potente es de 🛒1.799€.

He tenido oportunidad de probar el nuevo Huawei MateBook X Pro con procesador Intel Core i7-1165G7, 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. A continuación, os traigo mi opinión sobre este interesante portátil.

Diseño y construcción

El Huawei MateBook X Pro posee un cuerpo de aluminio de aspecto elegante que, en esta ocasión, está disponible en dos colores: gris espacial y verde esmeralda. El modelo que he probado es el gris espacial, que es el más clásico.

Con un peso de 1,33 kg y un grosor de 14,6 mm., se trata de un portátil que no ocupa mucho espacio si lo metemos en una mochila y tampoco pesa demasiado si tenemos que transportarlo.

Mientras que la mayoría de los portátiles poseen una pantalla con un ratio de aspecto 16:9, el Huawei MateBook X Pro apuesta por un ratio 3:2, por lo que la forma del portátil es más cuadrada y menos alargada que en equipos.

Hablando de la pantalla, esta tiene un acabado brillante y está rodeada por marcos de color negro bastante estrechos. De hecho, según la compañía, el Huawei MateBook X Pro ofrece un ratio de pantalla-a-cuerpo de un 91 por ciento.

La bisagra que une la pantalla con la base sujeta ambos elementos con firmeza, por lo que la pantalla permanece inmóvil incluso cuando tecleas con fuerza. Tampoco se mueve fácilmente si tocas la pantalla con el dedo, lo cual es interesante ya que el panel es táctil.

A la hora de abrir la tapa del portátil, encontramos una muesca en el borde que nos facilita esta tarea y, en mis pruebas, he conseguido abrir la tapa con una sola mano sin tener que sujetar la base con la otra.

La pantalla se puede abatir hasta unos 60º pasada la posición vertical, pero no es posible colocarla completamente en horizontal ni mucho menos darle la vuelta por completo para usar el portátil en modo tablet.

Al lado izquierda, el portátil posee dos puertos USB-C compatibles con Thunderbolt que permiten la carga a 65W y un conector de auriculares de 3.5 mm. Al lado derecho, encontramos un puerto USB-A compatible con USB 3.2. Echo menos una ranura para tarjetas SD y un puerto HDMI, así como algún puerto USB-A adicional o incluso un Kensington lock.

En la parte inferior del portátil, encontramos cuatro apoyos que elevan el portátil unos milímetros sobre la mesa cuando está apoyado.

Huawei ha incluido un diseño dual del ventilador Shark Fin, que funciona junto con unos módulos de disipación de calor para mejorar el flujo de aire y enfriar el ordenador rápidamente.

Parte inferior del Huawei MateBook X Pro

Huawei ha hecho un buen trabajo con el teclado de MateBook X Pro, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un portátil muy delgado.

El espacio entre las teclas es suficiente para evitar errores al escribir y las teclas presentan un tacto agradable y un recorrido suficiente — aunque no tanto como el teclado de los Lenovo ThinkPad T o HP Spectre/EliteBook. El teclado carece de algunas teclas como PgUp y PgDn que, al menos yo, echo de menos.

El teclado está retroiluminado con dos niveles de intensidad, aunque la luz no es demasiado intensa en ninguno de los dos casos.

Por defecto, la luz del teclado se apaga a los 15 segundos pero es posible incrementar este tiempo hasta 5 minutos o incluso que se quede encendido permanentemente utilizando la herramienta PC Manager preinstalada.

El trackpad es bastante grande (143 mm de diagonal) y presenta un tacto suave. No cuenta con botones visibles pero puede ser pulsado en la parte inferior, a izquierda o derecha. El problema aquí es que el recorrido de la pulsación es bastante reducido, por lo que no resulta tan cómodo de usar como otros portátiles.

Pantalla

El Huawei MateBook X Pro posee una pantalla LTPS (silicio policristalino de baja temperatura) de 13.9″ que ofrece una resolución de 3.000 x 2.000 píxeles, lo que implica una densidad de píxeles de 260 ppp.

Esta densidad de píxeles está por encima de lo que encontramos en muchos portátiles del mercado, por lo que su nitidez es muy elevada.

A diferencia de otros portátiles, la pantalla posee un ratio de pantalla 3:2, en lugar del ratio 16:9 habitual. Esto significa que la pantalla de MateBook X Pro es más alta, lo que es bueno a la hora de trabajar y navegar por Internet, pero hace que se vean franjas horizontales negras bastante grandes al ver una película o serie diseñada para televisión o cine.

La matriz de sub-píxeles de la pantalla es de tipo RGB, como es habitual en los paneles LCD. En las pantallas RGB, los sub-pixeles se organizan uno a continuación de otro en hileras rojo-verde-azul (RGB), como se puede apreciar en la imagen anterior.

Matriz RGB de la pantalla LCD

Aunque no he encontrado información al respecto, en mis pruebas no he encontrado ningún indicio de que el Huawei MateBook X Pro cuente con un sensor de luminosidad.

El brillo máximo de la pantalla es 570 nits según mis propias mediciones con el ordenador conectado a la corriente. Este valor está por encima del valor de 450 nits que indica Huawei en su página web. Se trata de un valor bastante alto, que supera a muchos portátiles de gama alta.

El acabado de la pantalla es brillante, por lo que bajo la luz del sol produce reflejos que resultan molestos a la hora de utilizar el portátil. Algunos fabricantes incorporan pantallas mate que reducen esto reflejos. Esto no es necesariamente un problema ya que la mayoría de personas utilizan sus portátiles en interiores.

El color negro es bastante profundo, con un brillo de tan solo 0,26 nits, lo que hace que el contraste sea bueno, en torno a 1.700:1. Este valor está un poco por encima del valor de 1.500:1 que indica Huawei en su web.

El panel de Huawei MateBook X Pro ofrece una gama de colores que cubre el 100% del espacio de color sRGB y un 73% del del espacio de color Adobe RGB utilizado habitualmente en fotografía.

Estos valores indican que la pantalla puede presentar con fidelidad colores de aplicaciones ofimáticas, pero carece de la amplitud de color necesaria para fotógrafos y editores de vídeo profesionales.

La fidelidad de los colores es excelente, ya que el error medio resulta ser 2.1 dE (un valor por debajo de 4 dE se considera excelente y por encima de 9 se considera inaceptable), y el error máximo es de 4.1 dE. Son datos muy buenos que pocos portátiles consiguen alcanzar.

La temperatura de color de la pantalla resulta ser de 7.009ºK, un valor algo por encima del nivel de referencia de 6.500 ºK, lo que implica que el blanco posee un cierto tinte azulado, aunque no es apenas perceptible. El valor de gamma, 2.3, es casi perfecto.

Como he comentado anteriormente, la pantalla es táctil, lo que permite pulsar sobre la pantalla para ciertas acciones. Dado que la pantalla no se puede girar para convertir el portátil en un tablet, no acabo de ver mucho sentido a tener una pantalla táctil y, de hecho, rara vez levanto los dedos del teclado para tocarla.

Hardware y rendimiento

El Huawei MateBook X Pro puede ser configurado con un chip Intel Core i7-1165G7 o Intel Core i5-1135G7, en ambos casos chips de undécima generación de Intel.

En mi caso, he tenido oportunidad de probar el modelo con chip Intel Core i7 que, por otro lado, parece ser el único que se puede adquirir en la web de Huawei España.

ℹ Así es el chip Intel Core i7-1165G7

El Intel Core i7-1165G7 es un procesador de cuatro núcleos de bajo consumo diseñado para portátiles avanzados, y fue presentado en septiembre de 2020. Cuenta con cuatro núcleos Willow Cove habilitados para Hyper-Threading que funcionan a 2,8 GHz y que aumentan hasta 4,7 GHz (frecuencia Boost de un solo núcleo).

La iGPU Iris Xe Graphics G7 está basada en la arquitectura Gen 12. Es mucho más rápida que la antigua Iris Plus G7 (Ice Lake) y especialmente que la UHD Graphics 620 (Comet Lake).

El Core i7 fue el segundo modelo más rápido de la línea TGL-UP3 cuando fue lanzado. La frecuencia base de reloj del Core i7-1185G7, más caro, es 200 MHz superior, su velocidad de reloj Boost es 100 MHz superior y su iGPU Iris Xe G7 es también ligeramente más rápida, hasta 1.340 MHz.

Este portátil viene con una única configuración de 16 GB de RAM LPDDR4x a 4.266 MHz y las opciones de almacenamiento son 512 GB o 1 TB de PCIe NVMe SSD.

Aunque es posible reemplazar el disco SSD, no es posible incrementar la memoria RAM, sustituir el módulo WLAN ni, por supuesto, reemplazar la tarjeta gráfica.

Como ya he comentado, el modelo que he probado posee un procesador Intel Core i7, 16GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. A continuación, vamos a ver los resultados en algunas pruebas de rendimiento.



La prueba Geekbench 5 de rendimiento de la CPU ha dado unos resultados de 1.474/5.002 puntos en las prueba mononúcleo / multinúcleo. Este rendimiento es bastante elevado en la prueba mono-núcleo, pero en multinúcleo está por debajo de lo que ofrece, por ejemplo, el Huawei MateBook 14 con AMD Ryzen 7, que obtiene resultados alrededor de 1.200 / 6.600 puntos.

En Cinebench 4D, la prueba de CPU multi-core ha conseguido 3.529 puntos, mientras que la prueba CPU mono-core se ha quedado en 1.291 puntos.

En las pruebas PCMark 10 de rendimiento, el Huawei MateBook X Pro consigue 4.858 puntos en la prueba de PCMark 10 y 4.461 puntos en la prueba de PCMark 10 Extended. Se trata de resultados que están en línea con su hardware.

En cuanto al almacenamiento, como he comentado, el Huawei MateBook X Pro llega con discos SSD PCIe de 512 GB o 1 TB. El modelo que he probado está equipado con el disco de 1 TB, que viene dividido en dos particiones. En las pruebas de rendimiento de CrystalMark, ha conseguido una velocidad máxima de 3.4 GB/s de lectura y 3 GB/s de escritura.

En el apartado gráfico, el Huawei MateBook X Pro cuenta con el chip gráfico Intel Iris Xe Graphics G7 (GPU Tiger-Lake U con 96EUs).

ℹ Así es el chip gráfico Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs

La GPU Intel Iris Xe es una tarjeta gráfica integrada en las CPUs Tiger-Lake U de gama alta (15 – 28 Watt) que utiliza la arquitectura Xe (Gen12) y se presentó en septiembre de 2020.

Esta GPU tiene una velocidad de reloj base de 400 MHz en todas las CPUs y puede aumentar hasta 1340 MHz (i7-1185G7). La variante más lenta sólo ofrece 1100 MHz de refuerzo (i5-1130G7, TDP de 12 vatios).

El rendimiento depende de la configuración del TDP del portátil y de la refrigeración utilizada. El chip puede configurarse con un TDP de 12 y 28 vatios por defecto y el rendimiento está en torno a una GeForce MX350 dedicada.

Comparada con la antigua GPU Ice Lake Iris Plus G7, la nueva GPU Tiger Lake debería ser aproximadamente el doble de rápida.

En el benchmark 3DMark, he obtenido 698 puntos en Time Spy Extreme, 1.481puntos Time Spy y 3.978 en Fire Strike. Estos resultados son bastante altos, aunque obviamente no puede competir frente a un portátil para gaming.

En juegos, cabe esperar un rendimiento algo más pobre que otras tarjetas gráficas para gaming debido a la falta de memoria gráfica dedicada y de soporte de controladores. Los juegos que sean muy exigentes pueden presentar problemas de rendimiento, pero otros menos demandantes funcionan bien.

En el juego Fortnite he obtenido una tasa media de unos 40-45 FPS con los ajustes de calidad por defecto, pero con he sufrido bastantes parones al moverme por el mapa. También he probado el juego A Plague Tale Innocence, cuyas gráficos 3D son complejos pero se mueve con bastante soltura.

Algunos juegos, como Forza Horizon 4, no se pueden ejecutar con normalidad debido a que la tarjeta gráfica no está soportada.

La solución de refrigeración de MateBook X Pro está formada por dos ventiladores con un nuevo diseño que, junto con los módulos ultra delgados de disipación de calor VC, mejoran el flujo de aire y enfrían el ordenador rápidamente.

En mis pruebas, el ordenador se ha mantenido silencioso hasta que lo he sometido a condiciones de carga elevada, que hacen que los ventiladores suenen con más fuerza. En todo caso, la presencia de una tarjeta gráfica integrada en lugar de una discreta hace que no sea necesaria tanta refrigeración y, en consecuencia, es un portátil bastante silencioso.

En esa situación, he llegado a medir 41ºC en la superficie de la zona inferior del portátil, lo que puede resultar algo molesto si tienes el ordenador apoyado sobre las piernas.

En la prueba de rendimiento sostenido usando Prime95, se aprecia un descenso rápido de la frecuencia de trabajo dede 2.6 GHz durante los primeros segundos hasta alrededor de 1,8 GHz, donde se estabiliza. Otros portátiles se estabilizan en valores más altos, lo que les permite ofrecer un mejor rendimiento sostenido.

Lector de huella en el botón de encendido



El MateBook X Pro cuenta con un lector de huella dactilar integrado en el propio botón de encendido, que permite desbloquear el ordenador de forma sencilla al pulsar el botón para encender el ordenador o, si está en reposo, la pantalla.

Es posible almacenar hasta 10 huellas dactilares y el botón tiene memoria, por lo que si el ordenador está apagado, la lectura de la huella se guardará hasta que termine de encenderse para que no tengas que volver a pulsar el botón.

En el aspecto de conectividad inalámbrica, Huawei MateBook X Pro soporta Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac en las bandas de 2.4 y 5 GHz, así como WiFi 6 (802.11ax). También ofrece conectividad Bluetooth 5.1.

La calidad de sonido es bastante buena, ya que cuenta con cuatro altavoces. Dos de ellos están situados a los lados del teclado y los otros dos están situados en la parte inferior, cerca de las esquinas frontales. Estos altavoces están en una configuración de frecuencia dividida para ofrecer graves profundos y agudos claros.

El volumen máximo es bastante alto, por lo que es posible utilizar el portátil para realizar audio conferencias en salas grandes.

Además, cuenta con dos micrófonos delanteros que permiten captar la voz desde hasta 5 metros de distancia, lo que permite más libertad de movimiento a la hora de hacer llamadas. El algoritmo de audio también filtra el ruido ambiental.

Huawei indica que el MateBook X Pro posee una batería de 56 Wh, que ofrece 10 horas de reproducción de vídeo local, 11 horas de trabajo ofimático y 11 horas de navegación web.

Con mi uso habitual del portátil — navegación web por Chrome con más de una decena de pestañas abiertas, aplicaciones de mensajería WhatsApp/Telegram, correo electrónico Outlook y retoque de fotografías con Photoshop — he conseguido unas 10 horas de autonomía con el brillo de la pantalla a un valor medio.

El Huawei MateBook X Pro soporta carga rápida y, según la compañía, consigues 4 horas de autonomía con solo 30 minutos de carga. En mis pruebas, la carga completa ha llevado aproximadamente 90 minutos con el cargador de 65W incluido, que es bastante compacto.

También es posible cargar el portátil utilizando el puerto USB-C con un cargador convencional pero se recomienda utilizar un cargador potente para que la carga sea más rápida.

La herramienta PC Manager de Huawei permite establecer un sistema de protección de batería que permite establecer tres modos de carga:

Casa, que detiene la carga de la batería cuando llega al 70% para extender su vida útil

Oficina, que detiene la carga de la batería cuando llega al 90% para equilibrar la autonomía de la batería y para extender su vida útil

Viaje, que carga la batería totalmente para garantizar su autonomía.

Cámara web oculta en una tecla

La cámara del Huawei MateBook X Pro posee una resolución 1MP. Permite grabar vídeo 720p, una resolución suficiente para realizar videoconferencias, pero en 2021 me hubiera gustado ver 1080p, especialmente ahora que las conferencias web se han convertido en algo habitual.

La cámara está escondida en un tecla «de pega» situada entre F6 y F7, que está oculta permanentemente hasta que pulsas sobre ella y queda al descubierto. Como curiosidad, el portátil cuenta con un orificio a modo de «desagüe» en la tapa inferior del portátil para que, si derramas líquido por encima, este salga por debajo.

La ubicación de la cámara no me convence ya que la imagen se capta desde demasiado abajo, por lo que se ve más la barbilla y la nariz que los ojos — un ángulo nada favorecedor. Además, si realizas una videoconferencia y tecleas a la vez, lo que se ve en la pantalla son tus manos y dedos gigantes. Y si apoyas el portátil sobre las piernas, va a ser difícil que la cámara enfoque tu cara.

Software

A pesar del veto estadounidense, Microsoft está autorizado a seguir trabajando con Huawei, por lo que el nuevo Huawei MateBook X Pro corre Windows 10 y recibe actualizaciones regularmente.

Todos los portátiles con Windows 10 son muy parecidos en lo que se refiere a software y, normalmente, las diferencias entre unos y otros dispositivos radican en las aplicaciones adicionales que el fabricante ha precargado, y que suelen ser bloatware.

El Huawei MateBook X Pro corre Windows 10 Home, la versión de consumo del sistema operativo de Microsoft. Si necesitas Windows 10 Pro o superior, puedes actualizar tu versión en la Tienda Microsoft.

Además, he comprobado con la herramienta PC Health de Microsoft que este equipo podrá ejecutar Windows 11.

Además de las herramientas del sistema de Windows y la versión de prueba de Office 365, encontramos algunos enlaces a la descarga de apps y juegos como Spotify, Photoshop Express, March of Empires: War of Lords, Hidden City: Aventura de objetos ocultos y más

Windows 10 incorpora su Tienda para hacerte con aplicaciones de confianza pero, por supuesto, puedes descargar e instalar tus propias aplicaciones de Internet sin ninguna limitación.

Huawei incluye una herramienta llamada PC Manager que permite gestionar el ordenador. Es posible ver la lista de todos los drivers y comprobar si están actualizados, así como ver todas las características del hardware incluido y realizar un diagnóstico.

Esta aplicación también permite conectar de forma inalámbrica un smartphone de Huawei con solo apoyar el smartphone sobre la superficie del portátil.

Integración de los smartphones Huawei



Esta conexión no solamente permite transferir fotografías y vídeos que hayamos tomado con el teléfono, sino que la pantalla del teléfono aparecerá en el ordenador portátil y se actualiza en tiempo real. Esto permite arrastrar y soltar archivos entre ellos, en ambos sentidos, de forma totalmente transparente, como si fuera una unidad de disco adicional.

De hecho, es posible editar archivos del teléfono en el ordenador portátil mientras, a la vez, chateas con alguien en el móvil usando el teclado y ratón del ordenador.

Otra utilidad muy práctica es la posibilidad de compartir el portapapeles entre ambos dispositivos, para no tener que andar enviando por correo direcciones de páginas web u otros textos. También es posible contestar llamadas en el ordenador.

Precio

El Huawei MateBook X Pro con procesador Intel Core i7-1165G7, 16GB de RAM y 1 TB de almacenamiento está a la venta por 🛒1.799€.

Esta es la única configuración de hardware que está disponible en la web de Huawei, aunque las especificaciones técnicas indican que existen otras variantes con procesador Core i5 en lugar de Core i7 o 512GB de almacenamiento en lugar de 1TB.

Conclusiones

El Huawei MateBook X Pro es un portátil con un diseño muy elegante, que cuenta con un cuerpo compacto y ligero fabricado en aluminio y disponible en colores gris espacial o verde esmeralda.

Nada más abrir el portátil, encontramos un teclado con teclas retroiluminadas grandes y separadas, que ofrecen un recorrido suficiente, aunque algunos portátiles más gruesos ofrecen un recorrido más profundo. El teclado es bastante completo, aunque echo de menos las teclas PgUp y PgDn.

El trackpad posee un tamaño bastante generoso y admite pulsaciones en la parte inferior, resultando cómodo de utilizar. De nuevo, el recorrido de las pulsaciones es escaso, lo que puede producir pulsaciones indeseadas al utilizarlo.

El botón de encendido integra un lector de huella dactilar, por lo que basta apoyar el dedo para encima para encender el ordenador o activar la pantalla para acceder a nuestro escritorio.

El Huawei MateBook X Pro incorpora 2 puertos USB-C, 1 puerto USB-A y un conector de auriculares de 3.5 mm. Puestos a pedir, no hubiera estado mal un puerto HDMI, un slot para tarjeta micro-SD y algún puerto USB-A adicional. Si vas a usar el portátil en espacios compartidos, quizás eches de menos un Kensington Lock.

La pantalla de Huawei MateBook X Pro posee una elevada resolución de 3.000 x 2.000 píxeles y ofrece una excelente reproducción de color en términos de fidelidad, aunque no cubre un gamut de color tan amplio como otros portátiles. Su brillo máximo, en torno a 570 nits, es muy elevado y permite utilizar el portátil en entornos iluminados, aunque con ciertos reflejos.

El Huawei MateBook X Pro está disponible con procesadores Intel Core i7-1165G7 o Intel Core i5-1135G7 de 11ª generación, en ambos casos con gráficos integrados Intel Iris Xe sin posibilidad de optar por una tarjeta gráfica discreta más potente.

Este procesador viene acompañado por 16GB de RAM LPDDR4x, y es posible elegir entre 512 GB o 1 TB de almacenamiento PCIe NVMe SSD. No obstante, en España, la única configuración que parece estar a la venta es la que hemos probado, formada por procesador Intel Core i7, 16GB de RAM y 1TB de almacenamiento.

En el día a día, las aplicaciones de productividad, la reproducción de vídeo y el navegador se mueven con fluidez, por lo que para mi uso habitual no he echado de menos más potencia. No obstante, en las pruebas de rendimiento sostenido, se aprecia una bajada bastante acusada del rendimiento.

En cuanto al rendimiento gráfico 3D, los juegos se mueven razonablemente bien, pero no es un portátil especialmente indicado para jugar. De hecho, ciertos juegos como Forza Horizon 4, no son compatibles.

El ratio 3:2 de la pantalla es ideal para trabajar o navegar por Internet, pero no es el mejor para ver películas ya que aparecen franjas bastante anchas por encima y por debajo. En todo caso, si lo haces, te alegrará saber que los cuatro altavoces suenan bien.

El Huawei MateBook X Pro posee una batería de 56 Wh que ofrece una buena autonomía, ya que en mis pruebas he obtenido unas 10 horas de uso continuado con un uso moderado. El proceso total de carga con el cargador incluido de 65W lleva una hora y media, por lo que es relativamente rápido.

En el apartado software, el Huawei MateBook X Pro corre Windows 10 Home, que puedes actualizar a otras versiones pagando en la web de Microsoft. Este portátil es compatible con Windows 11, por lo que podrás actualizarlo más adelante.

Si tienes un smartphone de Huawei, te alegrará saber que ofrece una aplicación llamada PC Manager que permite conectar de forma inalámbrica tu móvil para ver la pantalla del teléfono en el escritorio e incluso poder arrastrar archivos de uno a otro de forma transparente o contestar llamadas.

En conclusión, si buscas un portátil elegante, con una excelente pantalla, capaz de ejecutar aplicaciones con suavidad y con una autonomía muy respetable, el Huawei MateBook X Pro es una gran opción.

Lo mejor:



Diseño atractivo y dimensiones/peso que lo hacen fácilmente transportable.

Teclado y trackpad cómodos de utilizar y de gran tamaño. Teclas retroiluminadas.

Pantalla con panel LCD con buen brillo máximo (570 nits) , excelente fidelidad de color, elevada nitidez y un ratio 3:2 ideal para trabajar y navegar por Internet (no tanto para ver películas).

Rendimiento elevado para aplicaciones de productividad gracias a un chip Intel Core i7 de 11ª generación, 16GB de RAM LPDDR4x y 1TB de almacenamiento SSD.

Funcionamiento silencioso la mayor parte del tiempo.

Lector de huella integrado en el botón de encendido.

Conectores tanto USB-A (x1) como USB-C (x2) para periféricos y carga del ordenador

Sonido con buena calidad gracias a cuatro altavoces y dos micrófonos frontales.

Software para ver la pantalla de un smartphone Huawei en el escritorio de Windows, transferir ficheros con solo arrastrar y contestar llamadas.

Autonomía respetable (unas 10 horas alejado del cargador) y carga rápida (90 minutos).

Cámara web situada en una tecla «de pega» que capta la imagen desde muy abajo, por lo que no es ideal para videoconferencias

Rendimiento sostenido inferior al de algunos rivales. Potencia gráfica algo limitada si quieres utilizar el portátil para jugar o edición 3D

Número de puertos limitados para ciertos usos (sin HDMI, sin ranura para microSD, solo un puerto USB-A). Ausencia de Kensington Lock para evitar robos.

Nota: El dispositivo Huawei MateBook X Pro ha sido cedido amablemente por Huawei España para la realización de este análisis.