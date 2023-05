Huawei Watch Buds: Análisis del reloj con auriculares integrados [REVIEW]

¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del nuevo HUAWEI WATCH Buds.

Cada vez más personas llevan un reloj inteligente en la muñeca y unos auriculares en el bolsillo, así que HUAWEI ha tenido una idea genial: ¿Por qué no fusionar ambos dispositivos en uno solo? Dicho y hecho, HUAWEI ha lanzado un reloj inteligente que alberga en su interior un par de auriculares.

El HUAWEI WATCH Buds posee una pantalla AMOLED de 1.43″, multitud de funciones de salud (ritmo cardíaco, SpO2, sueño, estrés), monitorización de ejercicios y batería de hasta 3 días. Ademas, incorpora unos auriculares muy compactos en su interior, que se cargan mientras se encuentran en su compartimento.

Diseño

A diferencia de otros relojes de la marca, HUAWEI WATCH Buds está disponible en un único tamaño, que corresponde al más grande de otros modelos, por lo que no es el reloj ideal para quienes tienen muñecas pequeñas o huyen de los relojes voluminosos.

La caja está fabricada en acero inoxidable y tiene un grosor de 15 mm (excluyendo el área del sensor trasero), por lo que es bastante más grueso que otros relojes inteligentes del mercado. De igual forma, su peso (sin correa) es de 66,5 gramos, que también supera a muchos otros modelos de reloj.

A modo de referencia, el Apple Watch Ultra, que es uno de los relojes más voluminosos, tiene un grosor de 14,4 mm y un peso de 61 gramos. El Samsung Galaxy Watch5 Pro se queda en 10,5 mm de grosor y un peso de 46,5 gramos.

Dicho esto, el reloj no se siente excesivamente grande en la muñeca, aunque obviamente no pasa desapercibido. Si es posible, te aconsejaría que lo probases en alguna tienda antes de hacerte con él.

El reloj lleva con una correa de piel de buena calidad, pero me hubiera gustado encontrarme con una segunda correa más pequeña para quienes tienen una muñeca algo más delgada.

HUAWEI WATCH Buds cuenta con un cristal 3D que cubre la esfera y se curva en los bordes, justo donde el cristal se une a la caja. Se trata de cristal de silicato de aluminio y litio muy resistente. De hecho, según HUAWEI, este cristal es más fino que el del HUAWEI WATCH GT 3 y un 25% más resistente.

A la derecha, encontramos un botón pulsable (no gira como la corona del HUAWEI WATCH GT3), que permite encender la pantalla si está apagada, volver a la pantalla de inicio en cualquier momento o, si ya estamos en ella, abrir la página con la lista de todas las apps disponibles. Si mantienes el botón pulsado unos segundos, puedes apagar o reiniciar el reloj.

HUAWEI afirma que este botón cuenta con el patrón 710 Clous de Paris, pero es tan sutil que, si no te lo dicen (o sacas una foto de cerca), no lo notas.

A diferencia de algunos relojes de HUAWEI, no es posible hacer una doble pulsación sobre la corona para ver las apps recientemente abiertas.

En la parte trasera del reloj encontramos un sensor que incluye ocho fotodiodos dispuestos de manera circular, junto con dos fuentes de luz que permiten escanear la muñeca con precisión. Como veremos más adelante, el reloj puede hacer seguimiento del ritmo cardíaco, niveles de oxígeno en sangre, número de escalones subidos, nivel de estrés, horas y fases de sueño y entrenos físicos.

El aspecto más novedoso de este reloj es que posee un pulsador en la parte inferior de la caja que, al ser presionado, hace que la tapa con la pantalla se abra para dar acceso a una pareja de auriculares. Estos auriculares son bastante pequeños (22 × 10 × 10 mm) y ligeros (4 gramos cada uno), y llegan con tres tamaños de almohadillas.

Al abrir el reloj, los auriculares quedan pegados a través de unos imanes a la tapa que se abre, por lo que resulta muy fácil extraerlos. Para guardarlos, basta con abrir el reloj e introducirlos en los dos compartimentos del interior destinados a tal efecto. Allí cargan su batería a través del reloj.

Si te preocupa que el mecanismo de apertura acabe por estropearse, HUAWEI afirma que lo ha sometido a 100.000 pruebas de apertura y cierre y una prueba de estrés de 5 kg, por lo que es robusto y duradero.

Los auriculares tienen clasificación IP54, pero, dado que HUAWEI WATCH Buds dispone de una tapa abatible, no es impermeable, así que es mejor que no utilices el reloj bajo el agua. Es importante que mantengas los compartimentos de los auriculares secos y lejos de zonas húmedas. Si entra agua, debes secarla con un bastoncillo de algodón o una toalla de papel.

Pantalla

HUAWEI WATCH Buds cuenta con una pantalla AMOLED circular con un diámetro de 1.43″ y una resolución de 466 × 466 píxeles, lo que implica una densidad de píxeles de 326 ppp.

La pantalla se ve muy nítida, como era de esperar gracias a su densidad de píxeles. Los píxeles individuales son indistinguibles y los ángulos de visión son lo suficientemente amplios para poder ver el reloj desde ángulos extremos, algo fundamental en un reloj.

La calidad de la pantalla es buena y está en línea con lo que cabe esperar en las pantallas AMOLED: color negro profundo, contraste elevado y unos colores vibrantes.

Utilizando un colorímetro X-Rite y el software Calman Ultimate, he medido un brillo máximo de 415 nits. Otros relojes inteligentes obtienen valores más altos, pero este nivel de brillo es suficiente para que la pantalla resulte visible en exteriores.

La pantalla posee un sensor que ajusta el brillo automáticamente a las condiciones de iluminación del entorno.

Si nos vamos a dormir o entramos en un lugar donde no queremos que el reloj nos interrumpa, podemos activar el modo no molestar que desactiva la vibración y mantiene la pantalla apagada.

Por suerte, cuenta con una opción de Pantalla Siempre Activa (AOD), que mantiene la esfera visible en todo momento, con un brillo atenuado y una interfaz simplificada sin widgets, mientras llevas el reloj puesto. La pantalla no se limita a mostrar imágenes en blanco y negro, sino que también hace uso de color.

Aunque esta funcionalidad reduce la autonomía, las pantallas AMOLED tienen la ventaja de que los píxeles de color negro no se encienden, por lo que solo los píxeles iluminados consumen energía.

El reloj reconoce automáticamente el gesto de girar la muñeca para encender la pantalla. Es posible seleccionar si queremos que se vea el diseño de la esfera completa o la pantalla AOD al hacer el gesto. El gesto funciona bien aunque, de vez en cuando, la pantalla se enciende accidentalmente.

Hardware

HUAWEI no ha desvelado el tipo de procesador, la cantidad de memoria RAM o el almacenamiento que incorpora el reloj. Normalmente si un fabricante incluye un chip de última generación o unas especificaciones potentes, lo publicitan abiertamente.

En todo caso, el reloj responde fácilmente a las pulsaciones, la navegación por las opciones del menú es suave y las apps se abren con rapidez. Ahora bien, HUAWEI WATCH Buds no puede dejar apps en segundo plano sino que, nada más salir de una app, esta se cierra — salvo excepciones como la app Música que sigue sonando.

Como comentaba, no sabemos con cuánto almacenamiento cuenta, pero no hay demasiadas apps de terceros para descargar desde la App Gallery, así que este almacenamiento está destinado casi por completo a almacenar música.

En el aspecto de conectividad, es compatible con Bluetooth, pero no permite conexión por WiFi ni celular, lo que significa que el reloj debe estar siempre cerca del teléfono para recibir notificaciones o utilizar funciones que requieren de acceso a Internet.

Para un posicionamiento preciso e independiente del teléfono, el reloj es compatible con los sistemas de satélites GPS, Beidou, GLONASS, Galileo y BDS, lo que permite registrar la ubicación cuando hacemos ejercicio sin el teléfono a cuestas.

El reloj viene acompañado por un buen número de sensores, como acelerómetro, giroscopio, frecuencia cardíaca y efecto Hall. No incluye barómetro, brújula ni sensor de temperatura. Tampoco es capaz de detectar caídas o accidentes de coche.

No cuenta con micrófono y altavoz, por lo que no podemos utilizar el reloj para interactuar con un asistente virtual ni, por supuesto, realizar o responder llamadas. Ahora bien, como incorpora unos auriculares en el interior, esto no es tan necesario como en otros relojes.

HUAWEI no publica la capacidad de la batería en la hoja de especificaciones, pero, según algunos medios, tiene una capacidad de 410 mAh. Para ponerlo en perspectiva, el HUAWEI GT3 Pro posee una batería de 530 mAh.

HUAWEI promete una autonomía combinada (reloj+auriculares) de tres días, que está bastante por debajo de lo que ofrecen otros relojes de la marca. La razón debemos buscarla en el espacio interior que ahora ocupan los auriculares, que no puede ser aprovechado para batería, y que la batería se comparte entre el reloj y los auriculares, que son cargados cuando están dentro.

En mis pruebas, he obtenido una autonomía de seis días con la monitorización de frecuencia cardíaca, nivel de oxígeno en sangre y seguimiento del sueño activados, pero sin utilizar los auriculares. En el momento en el que utilizas auriculares para escuchar música o hacer llamadas diariamente, la autonomía se reduce a los tres días prometidos.

Los auriculares en sí ofrecen unas tres horas de autonomía fuera del reloj con la cancelación de ruido activa, que no está mal dado su pequeño tamaño, pero que claramente está por debajo de otros auriculares inalámbricos.

Los auriculares se cargan automáticamente dentro del reloj, consumiendo una carga completa alrededor del 10% de la batería del reloj.

Si no quieres gastar batería del reloj, puedes activar el modo de ahorro de energía a través de los ajustes de la batería. En ese caso, los auriculares solo se cargan cuando pones a cargar el reloj, por lo que más vale que lo cargues frecuentemente o te quedarás sin batería. Sin la opción de ahorro de energía, cuando la batería del reloj baja del 10%, deja de cargar los auriculares.

La carga del reloj se realiza a través de un cargador por contacto en poco más de una hora, y también es posible cargar el reloj con un cargador inalámbrico Qi convencional. Esto es realmente útil, ya que es mucho más fácil encontrar un cargador inalámbrico que los cargadores propietarios que suelen llevar la mayoría de los relojes.

Conexión

HUAWEI WATCH Buds es compatible con teléfonos Android 7.0 (o posterior), iOS 9.0 (o posterior) y EMUI 12 (o posterior). Si no tienes un teléfono de HUAWEI, necesitarás descargar la app Salud de HUAWEI para emparejar el reloj con tu teléfono mediante Bluetooth.

👉🏻 ¿Cómo instalar la app Salud de HUAWEI?

En iOS es muy sencillo, ya que la app Salud está en la App Store de Apple. Sin embargo, en Android, la app no está en Play Store, por lo que debes desacargarla desde la App Gallery (si la has instalado en tu teléfono) o directamente desde la página web de HUAWEI.

El emparejamiento es bastante sencillo, ya que basta con escanear el código QR que aparece en la pantalla con la cámara del teléfono para sincronizarlo.

En mi caso, lo he probado con un Pixel 7 sin problemas, salvo para habilitar las notificaciones de apps en el reloj, que no era posible. Para solucionarlo, debes dirigirte a Ajustes > Apps > Salud de HUAWEI, pulsar en la opción Más en la esquina superior derecha, después sobre Permitir ajustes restringidos y finalmente en Permitir. A continuación, puedes volver a la app HUAWEI Salud, habilitar Notificaciones y seguir las instrucciones.

Aplicación Salud

La app presenta varias pestañas en la parte inferior — Salud, Ejercicio, Descubrir, Dispositivos y Yo — desde las que podemos acceder a la información de actividad física y salud, iniciar entrenos o configurar las opciones del reloj.

La pestaña Salud muestra, en primer lugar, información sobre nuestra actividad física como las calorías activas, los minutos de actividad, el número de pasos caminados, la hora a la que nos hemos levantado de la cama y el estrés anímico. Es posible conmutar entre una vista de anillos de actividad y la más reciente de trébol de actividad.

En esa misma pestaña, también encontramos tarjetas con información adicional:

Registros de ejercicios , que muestra las sesiones de ejercicio que hemos realizado. Por ejemplo, si hemos hecho una caminata, podemos ver la ruta recorrida, la duración, las calorías consumidas, gráficas con la evolución de pasos/minutos y más.

, que muestra las sesiones de ejercicio que hemos realizado. Por ejemplo, si hemos hecho una caminata, podemos ver la ruta recorrida, la duración, las calorías consumidas, gráficas con la evolución de pasos/minutos y más. Tréboles de salud , que permite registrar actividades que nos ayudan a llevar una vida más saludable como beber agua, sonreír, respirar, hacer ejercicio, caminar, etc. También es posible crear planes personalizados en función de si queremos combatir el estrés, el sobrepeso, la falta de sueño, la debilidad del sistema inmune, etc.

, que permite registrar actividades que nos ayudan a llevar una vida más saludable como beber agua, sonreír, respirar, hacer ejercicio, caminar, etc. También es posible crear planes personalizados en función de si queremos combatir el estrés, el sobrepeso, la falta de sueño, la debilidad del sistema inmune, etc. Corazón , que muestra la evolución de la frecuencia cardíaca a lo largo del día y la frecuencia en reposo.

, que muestra la evolución de la frecuencia cardíaca a lo largo del día y la frecuencia en reposo. Peso, que permite registrar el peso y ver su evolución

que permite registrar el peso y ver su evolución Sueño , que muestra las horas de sueño totales de cada día y las horas en cada fase (profundo, liviano, REM).

, que muestra las horas de sueño totales de cada día y las horas en cada fase (profundo, liviano, REM). Estrés , que mide el nivel de estrés una vez que has calibrado el reloj por primera vez respondiendo a ciertas preguntas sobre cómo te sientes.

, que mide el nivel de estrés una vez que has calibrado el reloj por primera vez respondiendo a ciertas preguntas sobre cómo te sientes. Saturación de oxígeno en sangre , que muestra las mediciones de SpO2 a lo largo del día.

, que muestra las mediciones de SpO2 a lo largo del día. Temperatura de la piel, que muestra las mediciones de la temperatura cutánea a lo largo del día. Es importante notar que este reloj no mide la temperatura de la piel, por lo que no aparecerán datos aquí.

que muestra las mediciones de la temperatura cutánea a lo largo del día. Es importante notar que este reloj no mide la temperatura de la piel, por lo que no aparecerán datos aquí. Anillos de actividad, que muestra el progreso para cerrar los anillos (calorías activas, actividad y horas en actividad).

La pestaña Ejercicio permite seleccionar un ejercicio como correr al aire libre, correr en cinta, caminata o bicicleta. La app también da consejos sobre cómo llevar a cabo los ejercicios.

La pestaña Descubrir muestra promociones, consejos de salud, consejos para practicar deportes y eventos de interés.

La pestaña Dispositivos permite configurar diversos aspectos del reloj como:

Seleccionar la esfera del reloj: Puedes elegir esferas gratuitas, aunque la mayoría de las opciones son de pago. Algunas apps permiten personalizar aspectos del diseño (fondo de pantalla, estilo, widgets, etc).

Puedes elegir esferas gratuitas, aunque la mayoría de las opciones son de pago. Algunas apps permiten personalizar aspectos del diseño (fondo de pantalla, estilo, widgets, etc). Auriculares: Permite configurar el control de ruido, activar las llamadas HD, configurar gestos sobre los auriculares, realizar una prueba de ajuste de almohadillas y más.

Permite configurar el control de ruido, activar las llamadas HD, configurar gestos sobre los auriculares, realizar una prueba de ajuste de almohadillas y más. Monitorización de la salud: Monitorización de la calidad de sueño, monitorización continua de la frecuencia cardíaca, prueba de estrés automática, medición de SpO2 automático y medición continua de la temperatura de la piel.

Monitorización de la calidad de sueño, monitorización continua de la frecuencia cardíaca, prueba de estrés automática, medición de SpO2 automático y medición continua de la temperatura de la piel. Música: Permite transferir y gestionar música del reloj.

Permite transferir y gestionar música del reloj. App Gallery: Permite instalar apps procedentes de la tienda de HUAWEI, aunque el catálogo de apps es bastante reducido.

Permite instalar apps procedentes de la tienda de HUAWEI, aunque el catálogo de apps es bastante reducido. Notificaciones: Permite seleccionar de qué apps queremos recibir notificaciones en el reloj.

Permite seleccionar de qué apps queremos recibir notificaciones en el reloj. Buscar dispositivo: Permite buscar el reloj o los auriculares.

Permite buscar el reloj o los auriculares. Alarma : Permite establecer una alarma y activar la alarma inteligente, que puede sonar en cualquier momento desde 5 minutos antes si el reloj detecta que no estás en fase de sueño profundo.

: Permite establecer una alarma y activar la alarma inteligente, que puede sonar en cualquier momento desde 5 minutos antes si el reloj detecta que no estás en fase de sueño profundo. Informes del tiempo , que muestra pronósticos del tiempo en el reloj.

, que muestra pronósticos del tiempo en el reloj. Contactos favoritos: Permite añadir hasta 10 contactos favoritos al reloj para acceder más rápidamente a ellos. Los contactos favoritos se sincronizar con el teléfono automáticamente.

Permite añadir hasta 10 contactos favoritos al reloj para acceder más rápidamente a ellos. Los contactos favoritos se sincronizar con el teléfono automáticamente. Wallet: Permite pagar con el reloj si estás en un país que tenga este servicio habilitado (no lo está en España).

Permite pagar con el reloj si estás en un país que tenga este servicio habilitado (no lo está en España). Respuestas rápidas: Permite establecer respuestas rápidas para enviar desde el reloj.

Por último, la pestaña Yo permite consultar tu perfil, ver informes semanales, consultar las medallas que has conseguido y otra información.

Software

HUAWEI WATCH Buds corre HarmonyOS 3.0, y su manejo se realiza a través de la pantalla táctil y el botón de función. Es una forma bastante cómoda de interactuar con el reloj.

Por defecto, al encender el reloj, muestra la esfera seleccionada, y, si pulsamos sobre ella durante unos segundos, podemos seleccionar cualquier otra esfera almacenada en el propio reloj.

Durante el uso normal del reloj, cuando llega una notificación, el reloj vibra y la pantalla se enciende para mostrar información sobre la notificación. Si hacemos scroll sobre la pantalla podemos leer la notificación completa.

Lamentablemente, el reloj no permite apenas interactuar con las notificaciones. Es posible configurar respuestas predeterminadas para ciertas apps, pero solo para algunas. Entre ellas, no está la app de Gmail, por ejemplo.

Durante el uso normal del reloj, si arrastramos la pantalla de inicio del reloj hacia arriba, accedemos a una vista con las notificaciones pendientes de leer.

Al arrastrar la pantalla principal a la izquierda accedemos a tarjetas de información. Podemos seleccionar un máximo de seis tarjetas de entre las siguientes:

Contactos

El tiempo

Estrés

Fase lunar

Frecuencia cardíaca

Frecuencia cardíaca en reposo

Índice de capacidad de carrera

Música

Planes de ejercicio

Registros de actividad

Registro de llamadas

Sueño

SpO2

Wallet

Si arrastramos la pantalla hacia abajo en la pantalla de Inicio, accedemos a los ajustes rápidos que permiten activar el modo no molestar, establecer la pantalla activa, configurar la alarma, buscar dispositivo, configurar la cancelación de ruido de los auriculares y acceder a Ajustes.

Además, podemos ver el nivel de batería restante del reloj y los auriculares, la fecha y el estado de la conectividad Bluetooth.

HUAWEI WATCH Buds también resulta útil para no perder llamadas. Si recibimos una llamada, el reloj vibra y en la pantalla vemos el nombre de la persona que está llamando. Desde el propio reloj podemos aceptar la llamada, pero tendremos que ponernos los auriculares para atenderla.

Es posible iniciar una llamada pulsando sobre alguno de nuestros contactos favoritos, siempre que antes te hayas puesto los auriculares. No es posible iniciar una llamada marcando manualmente el número de teléfono, ya que no hay una app de Teléfono como tal.

El reloj permite controlar la reproducción de música, bien sea la que se reproduce en el teléfono o la que está almacenada en el propio reloj. Lamentablemente, no cuenta con una opción para activar el disparo remoto de la cámara desde el reloj.

Si pulsamos sobre el botón lateral, accedemos a todas las aplicaciones instaladas en el reloj:

Ajustes

Alarma

Buscar dispositivo

Contactos

Cronómetro

Ejercicio

Ejercicios de respiración

El tiempo

Estado del ejercicio

Estrés

Frecuencia cardíaca

Linterna

Música

Notificaciones

Registro de llamadas

Registros de actividad

Registros del ejercicio

SpO2

Sueño

Temporizador

Vida saludable

Wallet

Es posible descargar nuevas aplicaciones desde la App Gallery, aunque el catálogo de apps disponibles es bastante escaso. En el momento de realizar este análisis, solo hay 30 aplicaciones disponibles.

En general, las apps tienen poco interés e incluso algunas son en idiomas diferentes al español e inglés (por ejemplo, hay una app en árabe). Quizás la app más interesante es Petal Maps, que te permite iniciar una ruta y obtener las instrucciones de navegación en el reloj.

Salud y deporte

El sensor de ritmo cardíaco integrado en la parte de atrás del reloj puede tomar medidas periódicas mientras llevamos puesto el reloj y enviarlas a la aplicación de Salud para que puedas consultarlas más tarde. Sin embargo, a diferencia de algunos relojes, no es posible registrar un electrocardiograma.

A la hora de monitorizar el sueño, HUAWEI WATCH Buds registra tus ciclos REM, tus fases de sueño profundo y ligero, y el tiempo total de sueño, midiendo y puntuando el tiempo que pasas durmiendo y ayudándote a mejorar la calidad de tu descanso.

El reloj también puede estimar los niveles de SpO2 (la concentración de oxígeno en tu torrente sanguíneo), que siempre debería estar por encima del 90%. Las mediciones se toman a lo largo de todo el día y no solo cuando duermes, lo que supone una mejora respecto a algunos relojes y pulseras de actividad.

Otra de las funcionalidades es la monitorización del estrés, que calcula cada cierto tiempo el nivel de estrés al que estás sometido. Para que las medidas sean precisas, es necesario calibrar inicialmente el reloj respondiendo a un cuestionario sobre tu nivel de estrés en ese momento.

Si eres deportista, te alegrará saber que HUAWEI WATCH Buds permite monitorizar más de 80 tipos de entrenos:

Aerobic

Artes marciales

Barra fijo

Barras paralelas

Carrera de montaña

Correr al aire libre

Correr en cinta

Caminar al aire libre

Caminar en interiores

Bádminton

Balonmano

Baile jazz

Baile latino

Baile urbano

Baile en plaza

Baile (general)

Balón prisionero

Ballet

Barco dragón

Béisbol

Biatlón

Bici

Bici elíptica

Bici estática

Billar

Bobsleigh

Body combat

Bolos

Boxeo

Ciclismo BMX

Carrera de obstáculos

Carreras

Columpiarse

Criquet

Crossfit

Curlin

Danza del vientre

Dardos

Disco volador

Equitación

Escalada en roca

Esgrima

Ejercicio físico

Ejercicio funcional

Ejercicio en grupo

Ejercicio a intervalos

Ejercicio de core

Ejercicio de fuerza

Escalada en roca

Escaladora

Esquí

Esquí de fondo

Fútbol playa

Gateball

Hockey

Hockey sobre hielo

Hula Hoop

Juego de la cuerda

Karate

Kendo

Kick boxing

Laser tag

Máquina de remo

Monopatín

Montar en trineo

Moto de agua

Nadar en piscina

Nadar en aguas abiertas

Orientación

Parkour

Patinaje

Patinaje sobre hielo

Pesca

Pilates

Piragüismo

Puenting

Rafting

Remo

Rugby

Saltar a la comba

Salto en paracaídas

Senderismo en montaña

Senderismo

Sepak takraw

Snowboard

Softbol

Spinning

Squash

Subir escaleras

Surf

Surf de remo

Taekwondo

Taichí

Tenis de mesa

Tenis

Tiro con arco

Triatlón

Vela

Volante

Voleibol

Voley playa

Volar cometas

Yoga

Para ciertos ejercicios como caminar, correr, máquina de remo y bici elíptica, el reloj puede detectar automáticamente que estás haciendo deporte tras varios minutos de actividad física, y registra información como el tipo, la duración y las calorías quemadas.

Cuando dejas de hacer ejercicio durante un tiempo, el reloj reconoce automáticamente que te has detenido y desactiva esa función.

Gracias a los indicadores de monitorización como el ritmo, la frecuencia cardíaca y la distancia recorrida, el reloj analiza el índice de carrera, el estrés y la carga del entrenamiento, el nivel de recuperación y la frecuencia cardíaca de recuperación. A partir de estos datos, proporciona consejos para planificar mejor la intensidad y el tiempo de tus ejercicios y mejorar así la calidad del entrenamiento.

Cuando terminas ciertos entrenamientos, se generan automáticamente las trayectorias recorridas en la aplicación Salud para que puedas compartirlas con tus amigos e invitarlos a unirse, o para guardarlas para el futuro.

HUAWEI ofrece 13 rutinas de carrera que están formadas por varias etapas y te van guiando mediante mensajes de voz. Por ejemplo, la rutina carrera suave dura 28 minutos y combina una caminata rápida (3 minutos), trote (22 minutos) y caminata rápida (3 minutos). Esta rutina está indicada para acostumbrase a correr distancias largas y es buena para la recuperación.

Los datos recopilados por HUAWEI Salud pueden sincronizarse con apps deportivas de otros fabricantes.

Auriculares

Lo que hace a HUAWEI WATCH Buds un reloj único es que, en su interior, almacena un par de pequeños auriculares, resolviendo el problema de olvidar o perder los auriculares durante el uso diario.

Estos auriculares son verdaderas piezas de tecnología en miniatura, ya que cuentan con drivers de sonido integrados en un espacio extremadamente limitado. En comparación con los auriculares tradicionales, son un 50% más pequeños y ocupan un 90% menos de espacio. Con un peso neto de sólo unos 4 gramos, se sienten muy ligeros

Como ya he comentado, para facilitar el acceso a los auriculares, HUAWEI WATCH Buds utiliza una matriz de imanes, que permite que los auriculares se fijen a la parte superior de la tapa cuando ésta se abre. Además, se recargan cuando se vuelven a meter en la caja, con dos anillos de carga en la superficie de los auriculares que permiten recargarlos en cualquier ángulo.

Ambos auriculares tienen el mismo diseño cilíndrico octogonal y detectan automáticamente en qué oreja están insertados únicamente por el movimiento de nuestra cabeza. Así, puedes llevar, quitarte y devolver los dos auriculares sin tener que distinguir entre auricular izquierdo y derecho.

Si se llevan con una orientación incorrecta, los auriculares corrigen de forma inteligente los canales de audio izquierdo y derecho. Además, están equipados con la tecnología Ear Canal Adaptive para adaptarse a la estructura de tu canal auditivo.

Los auriculares también ofrecen controles Táctiles de Aurícula de Área Amplia. Esto significa que los controles táctiles no solo cubren golpecitos en los auriculares, sino también en el pabellón auricular y el área delante de las orejas. Es posible acceder a múltiples funciones con solo tocarse las orejas, lo que facilita un reconocimiento táctil más preciso:

Doble toque para responder o rechazar una llamada, o reproducir o pausar una canción.

Triple toque para activar o desactivar la cancelación de ruido.

HUAWEI permite la personalización de los gestos, lo que facilita programar lo que necesitas.

En cuanto a la calidad del sonido, los auriculares están equipados con un diafragma planar de rango completo y ofrecen un audio bastante potente, de frecuencia completa y alta resolución, sobre todo teniendo en cuenta su pequeño tamaño.

Son compatibles con los codecs de audio AAC, SBC y L2HD (propietario de HUAWEI). También incluyen un ajuste de ecualización en la propia app de Salud para afinar la salida de audio.

Además de escuchar música, los auriculares incorporan dos micrófonos con captación de audio y un sensor de conducción ósea. Los dos micrófonos pueden captar tanto la voz como el sonido ambiente, mientras que el sensor de conducción ósea identifica los sonidos a través de las reverberaciones en los huesos del usuario y absorbe su voz, distinguiéndola de los ruidos ambientales.

El audio captado se procesa mediante un algoritmo de reducción de ruido que cancela el ruido y mejora las voces para ofrecer un sonido más claro en llamada. En la práctica, la cancelación activa de ruido funciona bien, aunque queda lejos del aislamiento que se consigue con auriculares que tapan toda la oreja.

Un inconveniente de los auriculares es que solo se conectan al reloj y al smartphone emparejado, no siendo posible conectarlo con otros dispositivos que utilices, como un ordenador portátil, una tablet o un televisor.

Precio

En el mercado, no hay ningún reloj (que yo conozca) que ofrezca una propuesta similar, por lo que sus competidores son relojes inteligentes y auriculares inalámbricos convencionales.

Conclusiones

HUAWEI WATCH Buds es un reloj inteligente de aspecto elegante, con un diseño de esfera circular similar a un reloj convencional. Posee una una caja de acero inoxidable sobre la que se sitúa la esfera cubierta por un cristal 3D curvado en los bordes.

Con un grosor de 15 mm y un peso de 66,5 gramos, este es uno de los relojes más voluminosos que podemos encontrar en el mercado. La razón debemos buscarla en su característica más única: el reloj alberga en su interior un par de auriculares inalámbricos a los que se puede acceder levantando la tapa de la pantalla.

Esta inusual construcción con tapa ha hecho que, lamentablemente, HUAWEI WATCH Buds no ofrezca una gran resistencia al agua, por lo que no puedes utilizarlo para deportes acuáticos ni llevarlo puesto en la piscina o la ducha.

La pantalla del HUAWEI WATCH Buds se ve muy bien y consigue valores de brillo razonablemente buenos (aunque no tanto como otros rivales), asegurando una correcta visibilidad al aire libre. Además, posee un sensor de iluminación que ajusta el brillo de la pantalla a la luz ambiente automáticamente.

Su panel AMOLED ofrece negros profundos, colores vivos y ángulos de visión amplios. HUAWEI ofrece la posibilidad de que la pantalla permanezca siempre encendida, con un nivel de brillo atenuado y una interfaz simplificada para no consumir apenas batería, pero mostrando información relevante incluso a color.

En cuanto al hardware, HUAWEI no da información sobre sus componentes internos, pero el reloj es capaz de mover la interfaz y las apps con fluidez y, en el uso diario, no he experimentado parones ni lentitud al abrir o cerrar apps. Ahora bien, un aspecto que no me gusta tanto es que, una vez que sales una app, esta se cierra y la próxima vez que entras no recuerda el punto donde la dejaste.

HUAWEI tampoco revela la capacidad de la batería, pero afirma que ofrece 3 días autonomía combinada reloj+auriculares. Se trata de un valor inferior a los que ofrecen otros relojes de la marca, como era de esperar dado que buena parte del espacio interior está ocupado por los auriculares, en lugar de por una batería, y a que esta batería está compartida por reloj y auriculares.

En mi experiencia, he conseguido una autonomía de unos 6 días, teniendo activa la monitorización del ritmo cardíaco, fases de sueño, estrés y SpO2, pero sin utilizar los auriculares ni el GPS. En el momento en el que empiezas a usar con frecuencia los auriculares, la autonomía del conjunto se reduce a los 3 días prometidos.

La carga de la batería se realiza a través de un conector imantado que se acopla a la parte de atrás y lleva poco más de 1 hora. Además, soporta carga inalámbrica Qi estándar y, si tienes un smartphone con carga inalámbrica inversa, puedes cargarlo sobre su espalda.

HUAWEI WATCH Buds corre HarmonyOS 3.0, el sistema operativo propietario de la casa. Las notificaciones que llegan al teléfono se muestran en la pantalla del HUAWEI WATCH Buds, pero apenas puedes interactuar con las notificaciones desde el reloj. Solo se incluyen algunas respuestas predeterminadas para ciertas aplicaciones.

El reloj se conecta con el teléfono únicamente a través de Bluetooth, no siendo posible la conexión mediante WiFi ni por eSIM, por lo que es necesario que el reloj se encuentre cerca del teléfono para que estén conectados

No cuenta con altavoz ni micrófono, por lo que no es posible realizar y contestar llamadas desde el propio reloj, sino que es necesario utilizar los auriculares integrados.

El reloj incorpora un buen número de aplicaciones de serie para controlar la reproducción de música (almacenada en el teléfono o incluso en el propio reloj), establecer alarmas, medir el ritmo cardíaco, registrar entrenos, etc.

Lamentablemente, no es posible realizar pagos móviles, ya que esta funcionalidad no está disponible en nuestro país.

El ecosistema de apps de HUAWEI es bastante limitado comparado con Wear OS de Google o watchOS de Apple. Se echan de menos apps como Instagram, WhatsApp, Twitter, Facebook o la suite de Google (no está disponible Google Maps, por ejemplo). De hecho, en el momento de escribir este análisis, hay solo 30 apps disponibles para descarga y muchas de ellas son en otros idiomas diferentes al español e inglés.

HUAWEI ha incorporado sensores que permiten monitorizar el ritmo cardíaco, medir el nivel de saturación de oxígeno en sangre durante todo el día, registrar el nivel de estrés y monitorizar las horas y calidad del sueño. No cuenta con un sensor de temperatura ni barómetro.

El HUAWEI WATCH Buds es capaz de monitorizar más de 80 entrenamientos. Para algunos ejercicios, el reloj puede detectar automáticamente el inicio y el final del entreno. Para el resto, debes iniciarlos manualmente desde el reloj. Mientras lo llevas a cabo, en el reloj puedes ver información útil y, por supuesto, al terminar, se guarda toda la información.

El reloj cuenta con GPS integrado que mide distancias y registra nuestras rutas cuando salimos a correr sin necesidad de llevar el teléfono a cuestas.

El aspecto diferencial de este reloj es que cuenta con un par de pequeños auriculares inalámbricos que se guardan y cargan en su interior, bajo la tapa que alberga la pantalla. Los dos auriculares son idénticos y puedes insertarlos indistintamente en un oído u otro, ya que detectan automáticamente el lado al que están y ajustan el canal de audio.

A pesar de su pequeño tamaño, incorporan micrófonos para mantener conversaciones y ofrecen cancelación activa de ruido. La calidad de sonido es bastante buena, sobre todo teniendo en cuenta su pequeño tamaño y su ligero peso, solo 4 gramos.

Un inconveniente de estos auriculares es que solo se conectan al reloj y al smartphone emparejado, pero no a otros dispositivos que utilices. Su autonomía tampoco es la mejor, ya que ofrecen unas tres horas de uso con cancelación de ruido activa antes de agotar su batería.

En conclusión, HUAWEI WATCH Buds es una excelente opción si quieres «olvidarte de olvidarte» los auriculares cuando sales de casa, registrar tu actividad física, monitorizar tu salud, y no perderte las notificaciones. Ahora bien, presenta algunas limitaciones que no están presentes en otros relojes.

Lo mejor:

Diseño atractivo en acero inoxidable, cristal resistente y correa de piel.

Diseño atractivo en acero inoxidable, cristal resistente y correa de piel. Pantalla circular AMOLED con resolución elevada, brillo razonable, ángulos de visión amplios, negros profundos, colores vivos y un modo de pantalla siempre activa.

Pantalla circular AMOLED con resolución elevada, brillo razonable, ángulos de visión amplios, negros profundos, colores vivos y un modo de pantalla siempre activa. Buen rendimiento que hace que la interfaz y las apps se muevan con fluidez, sin parones.

Buen rendimiento que hace que la interfaz y las apps se muevan con fluidez, sin parones. Carga inalámbrica estándar Qi que permite utilizar un cargador inalámbrico convencional o un smartphone con carga inversa.

Carga inalámbrica estándar Qi que permite utilizar un cargador inalámbrico convencional o un smartphone con carga inversa. Seguimiento de la salud con registro de ritmo cardíaco, saturación en sangre, horas y fases del sueño y nivel de estrés.

Seguimiento de la salud con registro de ritmo cardíaco, saturación en sangre, horas y fases del sueño y nivel de estrés. Seguimiento de la actividad deportiva con más de 80 entrenos disponibles. Detección automática del inicio/fin de algunos ejercicios.

Seguimiento de la actividad deportiva con más de 80 entrenos disponibles. Detección automática del inicio/fin de algunos ejercicios. GPS integrado para medir distancias y registrar rutas.

GPS integrado para medir distancias y registrar rutas. Compatibilidad con smartphones Android e iOS.

Compatibilidad con smartphones Android e iOS. Integra unos auriculares compactos con buena calidad de sonido, cancelación activa de ruido, detección automática de oreja izquierda o derecha y controles táctiles en buena parte de la oreja.

Integra unos auriculares compactos con buena calidad de sonido, cancelación activa de ruido, detección automática de oreja izquierda o derecha y controles táctiles en buena parte de la oreja. Compartimento dentro del reloj para guardar los auriculares y que se carguen automáticamente.

Compartimento dentro del reloj para guardar los auriculares y que se carguen automáticamente. Ideal para quienes pierden los auriculares con frecuencia o los olvidan al salir de casa.

Lo peor:

Reloj de gran tamaño, que no sienta bien a personas con muñecas pequeñas.

Reloj de gran tamaño, que no sienta bien a personas con muñecas pequeñas. Ecosistema de apps más limitado que en Wear OS de Google o watchOS de Google.

Ecosistema de apps más limitado que en Wear OS de Google o watchOS de Google. Ausencia de registro del ECG, control de la presión sanguínea, detección de caídas/accidentes o lectura de la temperatura corporal.

Ausencia de registro del ECG, control de la presión sanguínea, detección de caídas/accidentes o lectura de la temperatura corporal. Autonomía más limitada que otros relojes inteligentes de HUAWEI.

Autonomía más limitada que otros relojes inteligentes de HUAWEI. No es posible interactuar con la mayoría de las notificaciones (salvo respuestas rápidas para algunas)

No es posible interactuar con la mayoría de las notificaciones (salvo respuestas rápidas para algunas) No es posible realizar pagos desde el reloj.

