LEGO presentó a principios de junio el set del Escudo del Capitán América (76262), ideal para los amantes de la franquicia Marvel. Este set está formado por 3.000 piezas y, con un diámetro de 47 centímetros, el escudo tiene un tamaño que es dos tercios del real.

El set incluye un soporte sobre el que se puede colocar el escudo una vez construido, con una placa identificativa con el logotipo de LEGO, el logotipo de la Saga del Infinito y el nombre del Capitán América.

LEGO ha etiquetado el set «para fans adultos (+18)». Está a la venta por 209,99€ en la tienda oficial de LEGO (ver ofertas en 🛒 Amazon) y llegó a las tiendas el 1 de agosto.

A continuación, te contamos cómo ha sido la experiencia de montar este set y nuestra opinión.

📕 Índice:

Diseño y funcionamiento

El set recrea una réplica del escudo del Capitán América y, con un diámetro de 47 centímetros, resulta ideal para exhibirlo en una estantería. Queda especialmente bien si es expuesto junto al Martillo de Thor (🛒 169,90)

Diseñar un escudo con formas redondeadas utilizando ladrillos de LEGO, con formas predominantemente rectas, no parece tarea fácil. Sin embargo, LEGO ha conseguido crear un escudo que, visto de frente, tiene un aspecto curvado espectacular.

👉🏻 Curiosidad: LEGO afirma necesitó algunas ideas y técnicas poco convencionales para convertir ladrillos LEGO cuadrados y angulosos en un diseño limpio, redondo y curvo.

Además, la compañía solo quiso utilizar elementos que ya existieran en el mundo LEGO, para que los aficionados tuvieran la sensación de que ellos también podrían haberlo diseñado.

Las franjas rojas y blancas de la periferia dejan paso al círculo central azul sobre el que apoya la icónica estrella blanca del Capitán América. Aunque la forma parece sencilla, consta de 36 paneles teselados y los huecos entre ellos son mínimos, casi desapareciendo cuando se ve desde lejos.

La estrella no está integrada en la superficie del escudo, sino que sobresale de ella. Teniendo en cuenta lo complicado que es hacer una estructura de cinco puntas con ladrillos de LEGO, resulta comprensible que no haya podido ser mejor integrada.

Puede parecer un poco raro que el frontal del escudo esté repleto de studs (los tacos circulares de la parte superior de los ladrillos), en lugar de ser totalmente liso como el escudo original. Sin embargo, en mi opinión, esto no es un problema, sino que reafirma la estética LEGO.

Al dar la vuelta al set, el escudo pierde su belleza, ya que el reverso deja ver todas las piezas que forman la estructura sobre la que apoya el frontal. Tampoco incluye una agarradera en la parte trasera para sujetar el escudo con la mano o el brazo, posiblemente porque la estructura no aguantaría.

Por tanto, este set está pensado para ser expuesto y visto de frente, lo cual tiene bastante sentido teniendo en cuenta que trae un soporte donde apoyarlo.

La construcción del set incluye un soporte donde el escudo descansa en una ranura situada inmediatamente detrás de la placa y se apoya en un ángulo atractivo.

El set viene con una Minifigura del Capitán América que puedes acoplar al soporte de manera que queda suspendido en el aire. Lamentablemente, esta figura no es nueva, sino que ya ha aparecido dos veces anteriormente en otros sets.

Piezas y construcción

Este set cuenta con 3.128 piezas, pero su manual de instrucciones de montaje es sorprendentemente delgado. Esto se debe a que la construcción es muy repetitiva y las instrucciones te indican que repitas algunos pasos hasta 36 veces.

Por tanto, el montaje de este set puede resultar algo monótono, especialmente si lo comparamos con otros sets. A su favor debo decir que, al menos, las estructuras a repetir son pequeñas, por lo que resulta menos monótono que duplicar estructuras grandes.

No es un set difícil de construir y, si en algún momento tienes problemas, resulta muy útil echar mano de la guía 3D que puedes descargar para móvil o tablet. En mi caso, mover y girar la estructura en 3D me sirvió para darme cuenta de que algo no iba bien, y pude echar atrás y corregir el problema.

La construcción del set me ha llevado tres tardes, dedicando alrededor de dos o tres horas al día, aunque posiblemente puedas hacerlo en menos de tiempo si estás totalmente concentrado en esa tarea. Por su naturaleza repetitiva, es un set que se presta mucho a construir junto a otras personas.

Como sugiere el manual, es importante manipular el escudo sujetándolo por debajo por el centro, no por los bordes. Si no lo haces, podrías quedarte con parte del escudo en la mano, ya que es un set bastante frágil.

Conclusiones y precio

Si eres aficionado a Marvel, el set Escudo de Capitán América (76262) es uno de los sets que vas a querer tener expuesto en tu estantería.

Aunque la experiencia de construcción resulta algo repetitiva, el escudo tiene un aspecto espectacular y refleja muy bien el diseño del original. La forma curvada es atractiva y no se perciben apenas huecos en la estructura frontal. La estrella lisa en el frontal es la guinda del pastel.

El set Escudo del Capitán América (76262) está a la venta por 209,99€ en la tienda oficial de LEGO (ver ofertas en 🛒 Amazon).