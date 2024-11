¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Mi opinión para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del Moto g85 5G.

En el mes de julio, Motorola anuncio su nuevo smartphone de gama media del año, Moto g85 5G, que busca diferenciarse de otros dispositivos por su diseño con marcos estrechos y pantalla curvada a los lados — una primicia en la familia Moto g.

El Moto g85 5G (299€, ver ofertas en 🛒 Amazon) llega con una pantalla P-OLED de 6,7″ procesador Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, 8/12 GB de RAM, 128/256 GB de almacenamiento, cámara trasera gran angular (50MP, f/1.8) + ultra gran angular (8 MP, f/2.2), cámara frontal (32MP, f/2.4) y batería de 5.000 mAh con carga rápida a 30W.

He tenido oportunidad de probar el Moto g85 5G durante varias semanas y, a continuación, os presento mi análisis a fondo.

👉🏻 Índice del análisis

Diseño

El frontal del Moto g85 5G está dominado por una gran pantalla de 6.7″ rodeada por unos marcos que sorprenden por su delgadez en su rango de precios, especialmente a los lados. Parte del mérito lo tiene su pantalla curvada a los lados, que hace que los marcos a derecha e izquierda casi desaparezcan a la vista.

No es habitual encontrar pantallas curvadas en dispositivos de precio asequible. De hecho, es la primera vez que un teléfono de la serie Moto g exhibe curvas a los lados.

Como resultado, nos encontramos ante un smartphone con una relación de pantalla-a-cuerpo de un 91% según GSMArena.

Motorola ha optado por una cámara frontal perforada en el centro de la zona superior, con un tamaño bastante estándar. Otros smartphones sitúan la cámara perforada en la esquina superior izquierda y, en mi opinión, ahí pasa más desapercibida, tanto en el uso diario como al ver vídeos o jugar en horizontal. En todo caso, hay quien prefiere la simetría de tenerla en el centro.

Moto g85 5G utiliza cristal reforzado Gorilla Glass 5 para proteger la pantalla. Aunque es una versión algo antigua (fue anunciada en 2016), sin duda es mejor que no contar con ninguna protección.

El chasis del teléfono está hecho de plástico, por lo que no resiste tan bien los golpes como los teléfonos con cuerpo metálico.

El teléfono está disponible en un acabado en silicona que imita la piel en colores azul o verde, y en un acabado en plástico tradicional de color gris mate. El modelo que he probado es el de color verde, que tiene un acabado ligeramente rugoso en la parte de atrás, como si fuera piel. No es el color que yo me compraría, pero entiendo que puede tener su público entre aquellos que buscan algo diferente.

La parte trasera cuenta con un módulo rectangular que alberga las dos cámaras y el flash. Este módulo está situado en la zona superior izquierda y emerge del teléfono, sin apenas sobresalir. Por tanto, el teléfono no baila apenas al pulsar sobre la pantalla mientras está apoyado en una mesa.

La cubierta trasera incluye el logotipo de Moto en el centro, con un tamaño y aspecto bastante discreto.

Con un grosor de 7,6 mm. y un peso de 171 gramos, el Moto g85 5G no es un teléfono grueso ni pesado, sino más bien lo contrario.

Moto afirma que el teléfono cuenta con un diseño repelente de agua que crea una barrera para proteger el dispositivo frente a exposiciones moderadas al agua, como derrames accidentales, salpicaduras o gotas de lluvia. Ahora bien, no está diseñado para sumergirse en el agua, ni para exponerse a agua presurizada u otros líquidos.

Pantalla

Moto g85 5G cuenta con una pantalla P-OLED de 6,7″ con resolución FullHD+ (2.400 × 1.080 píxeles) y un ratio de aspecto alargado (20:9), lo que se traduce en una densidad de píxeles de 395 ppp.



P-OLED son las siglas de Plastic Organic Light Emitting Diode (diodo emisor de luz orgánico de plástico). Es un tipo de tecnología de pantalla OLED que utiliza un sustrato de plástico en lugar del tradicional sustrato de vidrio.

Algunas ventajas de la tecnología pOLED son su mayor durabilidad y resistencia a arañazos y grietas, la reducción de marcos y, sobre todo, su menor coste de producción. Las ventajas de la tecnología P-OLED frente a su hermana OLED la han hecho cada vez más popular en el mercado de los smartphones, no solo en los plegables, donde son habituales, sino en smartphones de todas las formas y tamaños.

Moto ha incorporado la posibilidad de elegir una tasa de refresco de 60 Hz, 120 Hz o Automático. La mayor tasa se traduce en una experiencia de visualización más fluida, sobre todo al movernos por la interfaz o hacer scroll en aplicaciones como Chrome, X, Instagram o la galería de fotos.

Ahora bien, debemos tener en cuenta que solo puede conmutar entre valores fijos de 60, 90 y 120 Hz. Esto significa que el modo Automático no se ajusta al contenido como otros smartphones con paneles LTPO, que pueden establecer el refresco a 24, 30 o 48 Hz al ver un vídeo, o reducir la tasa a 1 o 10 Hz al ver contenido estático para ahorrar energía.

La pantalla ofrece una tasa de muestreo táctil de 240 Hz, lo que asegura una respuesta rápida cuando estás jugando a títulos donde la velocidad de reacción importa.

El panel utiliza la modulación por Ancho de Pulso (PWM, por sus siglas en inglés) para regular el nivel de brillo de la pantalla. Si quieres saber más sobre esta tecnología, hemos hablado de ella aquí. La tecnología PWM produce un parpadeo que pasa desapercibido para mayoría de las personas, pero, si no es suficientemente rápido, puede producir dolores de cabeza, picor de ojos o, incluso, mareos a personas con ojos sensibles.

Aunque Moto no lo especifica, he medido una tasa PWM de ∼720 Hz. Según el estándar IEEE PAR1789, la pantalla presenta un mínimo riesgo de provocar molestias a personas con ojos sensibles. No es mi caso, pero si a veces sientes picor en los ojos o dolor de cabeza tras usar el móvil mucho tiempo, esta puede ser la explicación.

Modulación PWM

Para analizar la calidad de la pantalla hemos realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

Motorola ofrece tres modos de color: Natural, Brillante e Intenso (este último es el activo por defecto). Si buscas la mayor fidelidad de color, el modo Natural es tu mejor aliado, ya que los otros dos tienden a saturar en exceso los colores para producir imágenes más impactantes, pero menos realistas.

Lamentablemente, no cuenta con soporte HDR, por lo que no podrás disfrutar de este tipo de contenidos en servicios de streaming compatibles.

En el modo de color Natural, que es el que ofrece colores más realistas, Moto g85 5G ofrece una fidelidad de color buena, ya que el error medio resulta ser ΔE = 1.3 con un error máximo ΔE = 2.7 frente al espacio sRGB.

La gama cromática de la pantalla cubre el 100% del espacio de color sRGB y un 74% del más amplio DCI-P3. En cuanto a la temperatura de color, nos encontramos con 6.6956ºK, que está bastante cerca del valor de referencia, lo que significa que la pantalla no presenta ningún tinte de color.

Resultados en el modo de color Natural

En el modo Brillante, la pantalla ofrece una fidelidad de color igualmente buena, con un error medio de ΔE = 1.1 y un error máximo ΔE = 3 frente al espacio de color DCI-P3. Se trata de valores muy buenos.

En este modo, el teléfono cubre el 100 % de los espacios de color sRGB y DCI P3. El color blanco presenta una temperatura de color de 6.585ºK, muy cerca del nivel de referencia 6.500ºK, por lo que la pantalla no presenta ningún tinte de color.

Resultados en el modo de color Brillante

En el modo Intenso, la pantalla ofrece una fidelidad de color mejorable, con un error medio de ΔE = 2.8 y un error máximo ΔE = 5.4 frente al espacio de color DCI-P3, que reflejan colores poco reales. Como el propio nombre deja entrever, este modo presenta colores más saturados (intensos) que la realidad, por lo que está pensado para quienes prefieren colores vivos, aunque no sean muy reales.

En este modo, el teléfono cubre el 150% del espacio de color sRGB y 100% del espacio DCI P3. El color blanco presenta una temperatura de color de 7.225ºK, por encima del nivel de referencia 6.500ºK, por lo que la pantalla exhibe un tinte de color azulado.

Este tono azulado es algo que posiblemente Motorola ha hecho a propósito ya que los usuarios suelen preferir una pantalla azulada frente a una anaranjada, ya que eso último se asocia con algo antiguo. En todo caso, Motorola ofrece un ajuste para modificar la temperatura de color de la pantalla y por tanto puedes regularla a tu gusto.

Resultados en el modo de color Intenso

Según mis propias mediciones, el brillo máximo se encuentra alrededor de los 480 nits en el modo de brillo manual, pero aumenta temporalmente hasta 1.196 nits cuando activamos el ajuste automático de brillo y nos encontramos bajo una luz intensa como la del sol, ya que se activa el modo HBM (High Brightness Mode).

Motorola habla de un brillo máximo de 1.600 nits, pero no indica bajo qué condiciones se ha probado. Al reducir la zona iluminada de la pantalla hasta un 18%, el brillo medido ha aumentado hasta 1.500 nits, por lo que probablemente esos 1.600 nits correspondan con una medición con una zona muy pequeña de la pantalla iluminada. Por tanto, es un valor que sirve de poco.

Los colores no se ven alterados al observar la pantalla desde un ángulo y el brillo también se mantiene inalterado.

Moto ofrece una funcionalidad llamada Pantalla atenta, que hace que la pantalla no se atenúe ni entre en modo suspensión mientras la estás mirando.

También está presente la funcionalidad Luz nocturna, que da un tono ámbar a la pantalla. Esto no solo permite ver o leer mejor en lugares con luz tenue, sino que también puede ayudarte a conciliar el sueño más rápido. Es posible programar este modo, así que como la intensidad del efecto.

A pesar de contar con una pantalla OLED, Moto no ha incorporado la funcionalidad de Pantalla Siempre Activa que encontramos en algunos teléfonos. En su lugar, Moto ofrece una funcionalidad Salvapantallas que se activa cuando el teléfono está cargando.

Hardware y rendimiento

Moto g85 5G posee un procesador de gama básica Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, que fue anunciado a mediados de este año.

En muchos aspectos, el Snapdragon 6s Gen 3 ofrece unas especificaciones muy similares a las del Snapdragon 695 de 2021. Sólo ha aumentado ligeramente la velocidad de reloj de la parte de la CPU y se ha adaptado su compatibilidad con la cámara. No esperamos, por tanto, un gran rendimiento.

👉 Así es el Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3

El Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 (SM6375) es un chip basado en ARM para smartphones y tablets del segmento medio-alto. El chip ofrece dos núcleos rápidos basados en ARM Cortex-A78 hasta 2,3 GHz y 6 núcleos de potencia basados en ARM Cortex-A55 hasta 2 GHz.

El diseño del chip y los datos técnicos son similares a los del antiguo Snapdragon 695. El Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 se fabrica con la antigua tecnología de 6 nm y tiene una velocidad de reloj máxima más alta, así como algunas características nuevas en comparación con el 695. Como resultado, el rendimiento es ligeramente superior al del antiguo Snapdragon 695.

La gráfica integrada es la Adreno 619. El módem 5G llamado Snapdragon X51 alcanza un máximo de 2,5 GBit / 0,8 GBit (descarga/carga) y es compatible con mmWave. El subsistema FastConnect 6200 ofrece Bluetooth 5.2 y Wi-Fi 5 (sondeo 8×8, doble banda, 2×2). Es compatible con todos los sistemas de posicionamiento por satélite importantes, como GPS, QZSS, GLONASS, SBAS, Beidou y Galileo.

El procesador de señal de imagen para las cámaras admite 3 cámaras. La cámara principal permite hasta 108 megapíxeles y la grabación de imágenes en formato HEIC también es posible.

Moto g85 5G llega con 8 o 12 GB de memoria RAM. La versión con 12 GB de RAM que he probado se maneja bastante bien con la multitarea, siendo posible mantener un buen número de apps abiertas simultáneamente sin que se cierren.

Moto ofrece una funcionalidad llamada Mejora de la RAM que convierte hasta 12 GB de almacenamiento interno en memoria RAM, llegando así a 24 GB. No soy especialmente fan de la memoria virtual, ya que es bastante lenta en comparación con la RAM, pero todo ayuda.

La memoria RAM que incorpora es de tipo LPDDR4x, que no es la más rápida, pero es la que solemos encontrar en smartphones de gama media.

Moto g85 5G incorpora 128 o 256 GB de almacenamiento, que debería ser suficiente para la mayoría de los usuarios. El almacenamiento es de tipo eUFS 2.2, que no es especialmente rápido.

Dado que incorpora una ranura para tarjetas SIM y microSD, es posible ampliar el almacenamiento del teléfono en caso de que te quedes sin espacio o quieras mover contenidos fácilmente entre el teléfono y un ordenador, por ejemplo.

El puerto USB-C es de tipo USB 2.0, lo que puede resultar algo lento si acostumbras a mover datos entre el smartphone y un ordenador. Como referencia, USB 2.0 está limitado a 480 Mb/s, mientras que USB 3.1 puede alcanzar 20 Gb/s.

El puerto es compatible con OTG, por lo que puedes conectar una llave USB-C y acceder a ella como si fuera almacenamiento externo. Ahora bien, no soporta DisplayPort sobre USB-C para ver la pantalla en un televisor o monitor.

He sometido a Moto g85 5G a algunas pruebas de rendimiento para ver qué tal se comporta frente a otros teléfonos de gama alta y, a continuación, se incluyen los resultados de cada test.

En el benchmark AnTuTu v10.3, ha conseguido un resultado de 480.123 puntos, una puntuación en la franja baja.

En el benchmark Geekbench 6 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 911/2.037 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que de nuevo son unos resultados en la gama media.

En el test de rendimiento general PCMark 3.0, que mide el rendimiento al realizar tareas cotidianas, ha obtenido una puntuación de 12.399 puntos, un valor intermedio.

En la prueba de almacenamiento Disk Speed Test que mide el rendimiento en lectura y escritura, ha obtenido una velocidad de lectura de 948 MB/s y una velocidad de escritura de 278 MB/s, por debajo de otros smartphones con almacenamiento más rápido.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversos benchmarks gráficos para comprobar el rendimiento esperable en juegos.

En las pruebas de GFXBench basadas en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal en iOS y Vulkan en Android), el teléfono consigue unos resultados más bien pobres.

En la prueba Wild Life Extreme Unlimited de 3DMark, también ha obtenido un resultado bajo.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado varios juegos 3D exigentes: Real Racing 3, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile.

Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

👉 ¿Conoces GameBench Pro? GameBench Pro es la herramienta líder de la industria para medir el rendimiento de juegos en smartphones Android e iOS. Si quieres saber más, puedes visitar su página web.

Los juegos obtienen una tasa estable alrededor de 30 FPS en Asphalt 9, 60 FPS en Call of Duty y 70 FPS en Real Racing 3. Se trata de valores razonables, aunque, durante las partidas, se notan algunos parones ocasionales. No es un smartphone para los más aficionados a los juegos.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS FPS Min.-Máx. %CPU

%GPU

Asphalt 9 30 100% 28-31 9% 28% Real Racing 3

71 100% 58-78 11% 55% Call of Duty 58 98% 39-60 16% 55%

(*) Configuración de calidad de los juegos:



Asphalt 9: Calidad gráfica configurada a «alta»

Real Racing 3: Calidad gráfica por defecto

Call of Duty Mobile: Calidad gráfica «alta» y cuadros por segundo a velocidad «máximo»



Además del rendimiento puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador.

En la prueba CPU Throttling que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado bastante bueno, ya que el rendimiento ha caído solo hasta un 78%.

En la prueba 3DMark Wild Life Stress Test, que mide la reducción en el rendimiento gráfico tras 20 minutos de carga sostenida, el teléfono también ha obtenido un resultado excelente de 99.6%, lo que significa que el rendimiento gráfico no empeora tras un largo período de tiempo de uso.

En general, Moto g85 5G ha conseguido resultados modestos en los benchmarks, como era de esperar dado el hardware que incorpora.

En el día a día, el teléfono se mueve con suficiente suavidad y, aunque no responde tan rápidamente a las pulsaciones como otros smartphones, no se producen parones preocupantes ni se siente lento. Dicho esto, algunas apps sí que se perciben algo perezosas. Un buen ejemplo es la app Cámara, que presenta retardo al abrir la app, cambiar entre cámaras, realizar capturas o mover el encuadre.

Conectividad

Moto g85 5G soporta Bluetooth 5.1, WiFi 5 (en las bandas de 2.4 y 5 GHz) y con NFC para pagos móviles.

En cuanto a conectividad celular, es compatible con redes 5G y puede conectarse a la banda por debajo de 6 GHz (Sub-6). El compartimento para SIM ofrece espacio para una sola tarjeta SIM, pero es compatible con eSIM, por lo que puedes llevar dos números a la vez con la funcionalidad Dual SIM con nanoSIM + eSIM.

Moto ofrece la posibilidad de hacer llamadas usando WiFi. Lógicamente es necesario que el operador ofrezca esta funcionalidad, que cada vez está más extendida y resulta muy útil para poder realizar llamadas e incluso, en algunos casos, recibir SMS, aunque no tengas cobertura celular.

En las pruebas que he realizado, la velocidad de red tanto por Wi-Fi como por conexión celular ha sido buena.

Moto g85 5G ha alcanzado los 600 Mbps de bajada y de subida en mi router con una conexión de fibra óptica de 600 Mbps. En la prueba de conectividad celular, se alcanzaron los 163 Mbps de bajada y 6 Mbps de subida con una conexión 5G de Orange.

Moto ha incluido compatibilidad con un buen número de sistemas de posicionamiento: GPS, Glonass, Galileo y Beidou. Lamentablemente, no soporta GPS de doble frecuencia (L1 + L5), por lo que el posicionamiento no es tan preciso.

Por último, Moto no ha incorporado emisor de infrarrojos en caso de que quieras utilizar el teléfono para controlar alguno de tus electrodomésticos.

Biometría

Moto ha incorporado un lector de huella dactilar debajo de la pantalla, que permite desbloquear el teléfono al colocar el dedo sobre una zona concreta de la zona inferior de la pantalla.

Mientras que los buques insignia cuentan con un sensor ultrasónico que crea una imagen 3D del dedo mediante ondas de sonido, el moto g85 5G incluye un sensor óptico que genera imágenes 2D, por lo que no es tan rápido, fiable ni seguro. Por ejemplo, si tienes los dedos húmedos, el escáner puede tener problemas para identificar tu huella.

Para desbloquear el teléfono, basta con colocar el dedo sobre la zona del lector de huella siempre que la marca del área de lectura aparezca en la pantalla. Esto ocurre si levantamos el teléfono (se ilumina la pantalla de bloqueo) o si este nota un ligero movimiento (se ilumina solo la zona de la huella).

El reconocimiento de huella funciona algo lento, ya que entre que colocas el dedo y se desbloquea pasa algo más de un segundo. Al menos, parece ser bastante fiable y, en general, no tienes que repetir el intento para que reconozca la huella.

Por último, la posición del lector de huella está demasiado baja para mi gusto, ya que no es la posición natural en la que se apoya el dedo al sujetar el teléfono.

El lector de huella está integrado bajo la pantalla



Moto también ha añadido un sistema de desbloqueo facial 2D que funciona bastante bien y se percibe rápido a la hora de desbloquear.

Batería

La batería de Moto g85 5G ofrece una capacidad de 5.000 mAh, una cantidad razonable para un smartphone con este tamaño de pantalla.

Para comprobar la autonomía, he llevado a cabo la prueba de batería del conocido test PCMark: Work 3.0.

ℹ️ Info: Una reflexión sobre las pruebas de autonomía



Dada la importancia que tiene la pantalla en el consumo de la batería, es importante calibrar con un colorímetro (o un instrumento similar) las pantallas al mismo nivel absoluto de brillo (no es válido ponerlo al 50%) si quieres obtener resultados de autonomía comparables entre dispositivos.

De lo contrario, los resultados pueden verse muy afectados por el nivel de brillo de la pantalla de cada smartphone y, por tanto, no son comparables. Comento esto aquí porque no todos los análisis tienen esto en cuenta y, en esta prueba, se ven a veces valores absurdos.

En el caso de PCMark: Work 3.0, el propio test indica que la prueba debe realizarse con la pantalla calibrada a 200 nits para que los resultados sean comparables. Así es como nosotros realizamos las pruebas de autonomía los smartphones.

PCMark Work pone a prueba la autonomía del terminal al realizar una mezcla de tareas cotidianas y exigentes ya que la prueba simula la navegación por páginas web, la escritura de textos e inserción de imágenes, la aplicación de filtros a fotografías, la edición de vídeos y la manipulación de datos.

Dado el impacto que tiene la tasa de refresco en la autonomía de los smartphones, he realizado esta prueba dos veces: una con la tasa de refresco fija a 60 Hz y otra a 120 Hz.

En la prueba con la pantalla configurada a 60 Hz he obtenido un resultado de 15 horas y 13 minutos, que es un valor alto. En caso de que la configuremos a 120 Hz, consigue un resultado de 13 horas y 15 minutos, alrededor de un 13 por ciento menos.

En la práctica, la autonomía de Moto g85 5G es bastante buena, tanto a 60 Hz como a 120 Hz. En general, no deberías tener problemas para llegar al final del día con un uso bastante intenso.

Moto incluye una funcionalidad llamada Batería automática, que limita el consumo de las aplicaciones que no se usan frecuentemente. El teléfono aprende la forma en que usas las aplicaciones con el tiempo. Ahora bien, puede que las notificaciones de estas apps se reciban con retraso.

Otra opción interesante si andamos justos de batería es Ahorro de batería, que restringe la actividad en segundo plano, activa el tema oscuro, desactiva efectos visuales, conexiones de red y funciones que consumen batería. También está disponible una funcionalidad de ahorro de batería máximo, que restringe las funciones del sistema para ahorrar la mayor cantidad de batería.

Batería

Moto g85 5G cuenta con carga Turbo Power a 30 vatios, que no es excesivamente rápida, pero tampoco es de las más lentas. Lamentablemente, Moto no incluye ningún cargador en la caja, sino únicamente un cable.

En mis pruebas, con un cargador estándar USB-PD, el proceso completo de carga ha llevado 1 hora y 15 minutos. En 30 minutos, se obtiene cerca de un 60 por ciento de carga.

Moto ha incluido carga optimizada, que estudia tus patrones de carga y predice cuánto tiempo suele estar enchufado. Tras establecer un patrón, carga la batería hasta el 80% y, después, espera para cargar el 20% restante un poco antes de lo que desenchufes. Al reducir el tiempo de carga por encima del 80%, se reduce la posibilidad de sobrecargar la batería.

Una función curiosa es la protección contra sobrecarga en el menú Batería. Cortará la carga una vez que detecte que el teléfono no ha estado desenchufado durante tres días seguidos y mantendrá la batería cargada a un 80%, que es un valor mucho más saludable.

Como era de esperar, Moto no ha incluido carga inalámbrica en el Moto g85 5G, ya que esto es algo que suele estar limitado a los smartphones de gama alta.

Software

Moto g85 5G llega con la capa de personalización MyUX, que en este caso está basada en Android 14.

En el momento de realizar este análisis, mediados de noviembre, la última actualización de seguridad que tiene es la de agosto de 2024. No está, por tanto, muy actualizado.

Moto se ha comprometido a ofrecer tres años de actualizaciones principales de Android y cuatro años de parches de seguridad. Se trata de períodos bastante normales para un dispositivo de este rango de precios, que quedan lejos de lo que obtienen los mejores smartphones del momento.

La capa de personalización MyUX realiza pocos cambios visuales sobre Android 14, por lo que su aspecto es muy similar al de Android puro (AOSP).

Al arrastrar la pantalla hacia abajo, aparecen cuatro ajustes rápidos: Conectividad WiFi, datos móviles, Bluetooth y No molestar.

Debajo de estos ajustes, podemos ver todas las notificaciones. Si seguimos arrastrando hacia abajo, aparecen otros cuatro ajustes rápidos (que puedes arrastrar a la izquierda para ver más ajustes rápidos) y el control de brillo.

Moto permite personalizar el diseño escogiendo colores, fuentes, formas de los iconos, cuadrícula de iconos, sonidos y el modo oscuro. Además, ofrece un conjunto de temas ya prediseñados que puedes seleccionar, así como crear tus propios temas.

También permite controlar el teléfono con gestos sencillos:

Inicio rápido: Toca dos veces la parte trasera del dispositivo para ejecutar acciones personalizadas (abrir una aplicación, cambiar a la última aplicación, volver a inicio, grabar la pantalla, hacer captura de pantalla, reproducir/pausar la música o grabar audio).

Toca dos veces la parte trasera del dispositivo para ejecutar acciones personalizadas (abrir una aplicación, cambiar a la última aplicación, volver a inicio, grabar la pantalla, hacer captura de pantalla, reproducir/pausar la música o grabar audio). Barra lateral: Arrastra la pantalla a la izquierda para mostrar una barra con aplicaciones que al ser pulsadas, se abren en una ventana flotante.

Arrastra la pantalla a la izquierda para mostrar una barra con aplicaciones que al ser pulsadas, se abren en una ventana flotante. Captura rápida: Gira dos veces la muñeca con rapidez para iniciar la cámara en cualquier momento.

Gira dos veces la muñeca con rapidez para iniciar la cámara en cualquier momento. Linterna rápida: Enciende o apaga la linterna agitando dos veces de arriba a abajo

Enciende o apaga la linterna agitando dos veces de arriba a abajo Captura de pantalla con tres dedos: Para hacer una captura de pantalla, puedes mantener pulsada cualquier parte de la pantalla con 3 dedos ligeramente separados

Para hacer una captura de pantalla, puedes mantener pulsada cualquier parte de la pantalla con 3 dedos ligeramente separados Levantar para desbloquear: Desbloquea el dispositivo levantándolo y mirando la pantalla.

Desbloquea el dispositivo levantándolo y mirando la pantalla. Poner boca abajo para No molestar: Coloca el teléfono boca abajo para activar el modo No molestar.

Coloca el teléfono boca abajo para activar el modo No molestar. Coger para silenciar: Levanta el teléfono para silenciar el timbre durante una llamada entrante.

Levanta el teléfono para silenciar el timbre durante una llamada entrante. Deslizar para dividir la pantalla: Desliza el dedo de un lado a otro de la pantalla para ver dos aplicaciones en la pantalla dividida.

Desliza el dedo de un lado a otro de la pantalla para ver dos aplicaciones en la pantalla dividida. Mantener pulsado el botón de encendido: Abre el menú de encendido o activa el asistente digital. Es posible personalizar la duración de la pulsación7

Abre el menú de encendido o activa el asistente digital. Es posible personalizar la duración de la pulsación7 Pulsar dos veces el botón de encendido: Activa la cámara.

Activa la cámara. Controles multimedia: Permite utilizar las teclas de volumen para cambiar de pista cuando la pantalla está apagada.

Control por gestos

Moto ha incluido un ajuste para establecer la luz de los bordes de la pantalla cuando recibes una llamada entrante, suena una alarma o recibes una notificación. Es posible escoger entre cinco colores: azul oscuro, turquesa, violeta, amarillo y blanco.

Si te gusta jugar en el móvil, Motorola incluye una app Juegos que recoge todos los juegos que tengas instalados. Para cada juego, es posible configurar diversas opciones:

Modo de rendimiento: Turbo, equilibrado o ahorro de batería

Frecuencia de actualización de la pantalla: Seguir la del sistema, 60, 90 o 120 Hz

Resolución de la pantalla: Original o reducida

Detección de esquinas: Inhabilitar, área pequeña o área grande

Luces acústicas: Los bordes del teléfono se iluminan cuando se detectan sonidos de un juego.

Latencia de WiFi: Mejora la latencia de la conexión WiFi para conseguir una ventaja competitiva.

Durante una partida, tenemos acceso a una barra lateral con multitud de opciones: bloquear llamadas, bloquear notificaciones, modo bloqueado, sensibilidad táctil, luces acústicas, latencia de WiFi, abrir app en ventana flotante, etc.

En las últimas versiones de Android, Google ha invertido mucho en la privacidad y seguridad de Android. Moto ha incluido algunas funcionalidades adicionales en este aspecto como:

Carpeta segura: Un lugar protegido en el que almacenar aplicaciones y archivos, a salvo de miradas exclusivas mediante un método de desbloqueo.

Un lugar protegido en el que almacenar aplicaciones y archivos, a salvo de miradas exclusivas mediante un método de desbloqueo. Detección de phishing: Recibes alertas cuando visitas un sitio web potencialmente peligroso.

Recibes alertas cuando visitas un sitio web potencialmente peligroso. Bloqueo automático: Bloquea el teléfono automáticamente cuando estás fuera de tus lugares de confianza o si lo desconectas de dispositivos de confianza.

Bloquea el teléfono automáticamente cuando estás fuera de tus lugares de confianza o si lo desconectas de dispositivos de confianza. Protección antirrobo: Bloquea la pantalla del dispositivo si detecta que lo han robado.

Bloquea la pantalla del dispositivo si detecta que lo han robado. Protección de red: Muestra advertencias cuando el dispositivo se conecte a WiFi inseguras o utilice un protocolo poco seguro. También permite bloquear aplicaciones cuando el dispositivo está conectado a una red WiFi abierta.

Muestra advertencias cuando el dispositivo se conecte a WiFi inseguras o utilice un protocolo poco seguro. También permite bloquear aplicaciones cuando el dispositivo está conectado a una red WiFi abierta. Bloquear la red y la seguridad: Las funciones relacionadas con la seguridad y la red pueden activarse cuando el teléfono está bloqueado. De esta forma, es más fácil localizar el teléfono y proteger tus datos en caso de que lo pierdas o te lo roben.

Las funciones relacionadas con la seguridad y la red pueden activarse cuando el teléfono está bloqueado. De esta forma, es más fácil localizar el teléfono y proteger tus datos en caso de que lo pierdas o te lo roben. Reordenar el teclado del PIN: Los números del teclado de PIN se muestran en orden aleatorio cada vez que tengas que desbloquear el teléfono.

Seguridad

Moto ha incluido una app llamada Smart Connect que permite conectar teléfonos, tablets y PC de Motorola y Lenovo. Eso permite abrir aplicaciones en varios dispositivos para realizar llamadas, responder a mensajes y más. También hace posible controlar dispositivos Android desde un PC con un teclado y un ratón, utilizar la tablet como segunda pantalla o acceder al contenido rápidamente mediante la bandeja de uso compartido.

Smart Connect

Por último, la app Moto Secure incluye algunas opciones de seguridad interesantes, como la protección de estafas en línea que muestra alertas sobre sitios webs peligrosos, la protección de red que avisa cuando te conectas a redes WiFi no seguras o el teclado de PIN aleatorio que cambia el orden de los números.

Moto Secure

Mientras que otros fabricantes han incluido funcionalidades de IA generativa en sus teléfonos, Motorola no ha incluido ninguna función para eliminar personas no deseadas en imágenes, mover objetos, grabar y resumir llamadas, ayudar en la escritura de emails, traducir conversaciones de teléfono, etc.

Multimedia

Moto g85 5G cuenta con altavoces estéreo, uno en la parte superior y otro en el borde lateral inferior. El altavoz de la parte superior está en integrado en el auricular para el oído, mientras que el otro está junto al conector USB-C.

El sonido de los altavoces del Moto g85 5G resulta agradable, con una buena reproducción de tonos medios y agudos. Dado que los altavoces son bastante diferentes, se percibe cierta asimetría.

Al máximo volumen, el sonido se escucha con una potencia elevada, pero con cierta distorsión, por lo que no es recomendable poner un volumen tan alto. Al menos, tienes la tranquilidad de que oirás el teléfono cuando te llamen.

Moto g85 5G es compatible con sonido surround Dolby Atmos, que puedes disfrutar tanto con auriculares como con los altavoces del propio teléfono.

Para los altavoces, es posible configurar audio inteligente, que identifica el contenido y realiza ajustes automáticos para ofrecer el mejor sonido, o elegir alguno de los modos preestablecidos: música, película, juego, podcast y personalizado. Este último muestra un ecualizador para ajustar el sonido.

Otra opción interesante es IA de Crystaltalk, que reduce el ruido de fondo en llamadas VoIP.

Moto g85 5G no incorpora conector de 3.5 mm, por lo que si acostumbras a escuchar música o jugar con auriculares, tendrás que hacerte con unos inalámbricos o con conector USB-C.

Una funcionalidad que me gusta es el Volumen multitarea, que permite controlar los volúmenes individuales de varias aplicaciones. También puede silenciar automáticamente las aplicaciones que siempre silencias de forma manual.

Moto no incorpora su propio reproductor de música, sino que hace uso de YT Music, la aplicación de Google que permite escuchar música en streaming o almacenada en el propio teléfono.

Tampoco encontramos una app de Galería propia, sino que Moto recurre a Google Fotos para visualizar fotografías, capturas de pantalla y vídeos.

App Fotos de Google

Por supuesto, podemos disfrutar de vídeo de servicios de streaming como Netflix, Amazon u otros y, además, Moto g85 5G cuenta con la biblioteca Widevine L1, por lo que es posible ver contenidos de estos servicios de streaming en HD.

Cámaras

Moto g85 5G llega con dos cámaras traseras con las siguientes características:

Cámara gran angular con sensor Sony LYTIA 600 de 50 MP (1/1.95″, 0.8μm) y lente con apertura f/1.8, enfoque PDAF y estabilización óptica.

con sensor Sony LYTIA 600 de 50 MP (1/1.95″, 0.8μm) y lente con apertura f/1.8, enfoque PDAF y estabilización óptica. Cámara ultra gran angular con sensor de 8MP (1.12μm) y lente con apertura f/2.2.

En cuanto a la cámara frontal, tiene las siguientes características:

Cámara gran angular con sensor de 32 MP (0.7 µm) y lente con apertura f/2.4. Enfoque fijo.

La app Cámara es bastante sencilla. Para cambiar entre modos, debes arrastrar el dedo para ir pasando por los diferentes modos en modo carrusel: cámara lenta, vídeo, foto, retrato, Pro y Más. En el apartado Más encontramos escáner, color selectivo, visión nocturna, panorámica, ultra-Res, captura dual, fotomatón, maqueta, cámara rápida, color selectivo y captura dual.

Junto a los modos, encontramos accesos directos a las lentes de ultra gran angular (0.x) y gran angular (1x), con opciones adicionales para ampliación 2x por software y macro (🌷). También hay botones para acceder a Google Lens y a filtros. En el otro lado, encontramos iconos para flash, preferencia de imagen (estilo natural o mejora automática), temporizador, relación de aspecto y ajustes.

Si eres un usuario avanzado, te alegrará saber que Moto incluye un modo Pro que permite ajustar a mano parámetros como la sensibilidad ISO, la distancia de enfoque, la exposición, el balance de blancos y más. Además, hay una opción para guardar las imágenes en formato RAW para su posterior edición.

Cámara gran angular (principal)

La cámara principal cuenta con un sensor LYTIA 600, la submarca de Sony para sensores de imagen que fue anunciada el año pasado. Se trata de un sensor de imagen CMOS apilado de 50 megapíxeles efectivos orientado al segmento popular. Cuenta con algunas características de alta gama, como el enfoque automático en todos los píxeles.

A pesar de su elevada resolución de 50 MP, el tamaño de píxel de 0,8 μm no es demasiado grande, por lo que el rendimiento con poca luz se puede ver afectado. Al menos, cuenta con una lente con apertura f/1.8 que incluye estabilización óptica — algo que no es tan habitual habitual en este rango de precios — por lo que el rendimiento con poca luz podría verse mejorado.

Por defecto, las fotografías se toman en 12.5 MP haciendo uso de la tecnología pixel binning que combina 4 píxeles en 1 para reducir el ruido. Sin embargo, es posible activar un modo de super alta resolución en el que las capturas se realizan a 50 MP.

A continuación, podemos ver un detalle de una captura a 12.5 MP y otra a 50 MP. Es obvio que la segunda ofrece una mayor nitidez.

Capturas a 50 MP y 12.5 MP

En primer lugar, he querido analizar la calidad de la imagen en condiciones de luz abundante. En las siguientes imágenes, podemos apreciar que la cámara principal ofrece un nivel de detalle adecuado y una buena reproducción de color.

En algunas capturas con mucho contraste entre zonas brillantes y oscuras, el HDR automático funciona bastante bien.

Fotografías tomadas con la cámara gran angular con luz abundante

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas por la noche, con un nivel de luz bastante escaso.

La calidad de la imagen captada por la cámara gran angular es bastante buena para su rango de precios, ya que es de los pocos smartphones de su categoría que cuenta con estabilización óptica. Tenemos imágenes con buen colorido y un ruido bastante contenido, aunque el rango dinámico es algo escaso y algunas zonas en escenas complicadas aparecen quemadas.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular con luz escasa

Cámara ultra gran angular

La cámara ultra gran angular incluye un sensor de 8 MP tras una lente que ofrece una apertura f/2.2, y cuenta con enfoque automático.

Las capturas durante el día ofrecen una exposición acertada y un buen colorido, pero la menor resolución del sensor hace se capture poco detalle. Si vas a utilizar la imagen para redes sociales, no tendrás problema, pero si pretendes ampliarla para ver detalles o realizar un recorte, notarás que falta nitidez.

Un problema que he encontrado es que, en ocasiones, al activar la cámara ultra gran angular, todo se ve desenfocado y es necesario pulsar sobre la pantalla para que enfoque.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular con luz abundante

La apertura de la lente es limitada y el sensor no es muy grande, por lo que el resultado en situaciones de poca luz es claramente mejorable. El ruido está muy presente y, en condiciones de noche cerrada, como algunas de esta serie, las capturas son poco utilizables.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular con luz escasa

Esta cámara permite la captura de fotografías en modo Macro a cortas distancias, como se puede apreciar en estos ejemplos. La calidad es simplemente correcta.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular en modo Macro



Modo Retrato

Moto g85 5G permite tomar fotografías en modo Retrato detectando el contorno de la persona que queremos fotografiar y difuminando el fondo de la imagen para producir el conocido efecto bokeh.

La lente ideal para tomar un retrato es aquella con una distancia focal de unos 50-70 mm, lo que equivale a un zoom 2-3x, por lo que los teléfonos que tienen lente teleobjetivo, suelen utilizarla para tomar retratos.

Dado que Moto g85 5G no tiene este tipo de lente, debemos recurrir a la cámara gran angular, que no es la ideal ya que distorsiona el rostro si te acercas mucho, por ejemplo para tomar un primer plano. Lamentablemente, no permite elegir una ampliación 2x (que sería equivalente a unos 50 mm), a pesar de la elevada resolución de su sensor. Es por ello que los mejores retratos que puedes tomar son a cierta distancia, sin intentar planos cercanos

Un aspecto que me gusta del modo Retrato es que permite ajustar la profundidad de campo tanto durante la captura como a posteriori en la Galería, lo que da la posibilidad ajustar el desenfoque a nuestro gusto o, incluso, descartar el desenfoque si la detección del contorno no se ha realizado correctamente.

El efecto de desenfoque está bien conseguido y, en general, el recorte del pelo es bueno, aunque esto depende mucho del fondo de la imagen.

A continuación, podemos ver algunas imágenes tomadas con el modo Retrato.

Fotografías tomadas en modo Retrato

Cámara frontal

La cámara frontal posee un sensor de 32 MP (tamaño de píxel 0,7 µm) y viene acompañada por una lente con apertura f/2.4, pero no posee enfoque automático, por lo que deberás ajustar la distancia entre la cámara y tu cara a, aproximadamente, un brazo, para que se te vea correctamente enfocado.

Aquí podemos ver algunos selfies capturados con la cámara frontal. Los selfies poseen una buena calidad y ofrecen una gran nitidez debido a la alta resolución del sensor.

Selfies tomados con la cámara frontal



La cámara frontal también puede tomar selfies en modo Retrato, como podemos ver en estos ejemplos, y el resultado es bastante bueno.

Selfies tomados en modo Retrato con la cámara frontal

Grabación de vídeo

La cámara principal puede grabar vídeo en Full HD/1080p (1920×1080) a 30 o 60 fps, pero no es capaz de grabar en formato 4K. Es posible grabar en formato H.265 (HEVC) para reducir el espacio que ocupan los vídeos, aunque puedes tener problemas para reproducir los vídeos en ciertos dispositivos.

A continuación, podemos ver un par de vídeos grabados con la cámara gran angular. Durante el día, la grabación peca de temblorosa, mientras que, por la noche, la imagen se ve algo borrosa por el ruido presente, empobreciendo la calidad de la imagen.

Vídeos grabados con Moto g85 5G

Llamadas de voz

En las pruebas que he realizado, la calidad de la voz es correcta y hemos podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades.

Precio

El Moto g85 5G está oficialmente a la venta por 299 € (ver ofertas en 🛒 Amazon) con 12 GB / 256 GB.

Mi opinión

Moto g85 5G posee una pantalla de 6,7″ rodeada por unos marcos que, para su rango de precios, se ven bastante estrechos, gracias a que la pantalla está curvada a los lados. Además, la pantalla cuenta con protección Gorilla Glass 5 que, aún siendo ya un poco antigua, ayudará a protegerla frente a golpes y arañazos.

El teléfono está disponible en un original acabado en silicona azul o verde que imita la piel, así como un acabado más clásico en plástico de color gris mate. El chasis del teléfono también es de plástico, por lo que no se siente tan sofisticado como otros teléfonos en aluminio y cristal.

El teléfono cuenta con un panel P-OLED de 6.7″ con resolución Full HD+, lo que se traduce en una elevada densidad de píxeles de 395 ppp.

Según mis mediciones, la pantalla alcanza un brillo máximo en torno a 1.200 nits cuando se encuentra bajo una luz intensa como el sol. Se trata de un valor bueno, que no te dará problemas al usar el smartphone al aire libre.

El gamut de color es amplio (cubre el espacio DCI P3), pero no es compatible con HDR. De los tres modos de color que ofrece, los modos Natural y Brillante ofrecen la mejor fidelidad de color frente a los espacios sRGB y DCI-P3 respectivamente, pero, por defecto, viene activo el modo Intenso, que muestra colores más vivos (aunque menos realistas).

La pantalla ofrece tasa de refresco hasta 120 Hz, lo que se traduce en una mayor fluidez al hacer scroll o movernos por la interfaz.

Permite escoger una tasa automática, pero solo varía entre 60, 90 y 120 Hz, por lo que no ahorra tanta batería como otros smartphones que pueden reducir el refresco hasta 1 o 10 Hz si, por ejemplo, estás viendo una imagen estática.

Moto ha integrado un lector óptico de huella dactilar bajo la pantalla, que desbloquea con fiabilidad el teléfono, pero es algo lento. También ofrece reconocimiento facial 2D, que funciona de forma rápida, aunque no sea tan seguro.

Moto g85 5G posee un procesador Qualcomm Snapdragon 6s Gen3, que fue lanzado a mediados de este año, pero cuyo rendimiento es similar al del Snapdragon 695 de 2021. Acompañando a este chip encontramos 8 o 12 GB de RAM LPDDR4x y 128 o 256 GB de almacenamiento UFS 2.2 con opción de ampliar mediante micro-SD.

En las pruebas de benchmark que he llevado a cabo, el rendimiento del smartphone ha sido modesto, pero razonable para su rango de precios. A favor del teléfono debo decir que el rendimiento apenas decae tras períodos prolongados de uso.

En el día a día, Moto g85 5G se mueve con bastante fluidez y en ningún momento he sufrido parones importantes, aunque el teléfono se nota algo más lento que otros dispositivos con hardware más potente (y mayor precio). Algunas apps, como la de Cámara, se notan perezosas al cambiar entre modos y lentes, por ejemplo.

Los juegos 3D se desenvuelven sin grandes problemas y he medido tasas bastante estables de FPS en juegos 3D que van desde 30 FPS en Asphalt 9 hasta unos 70 FPS en Real Racing 3, aunque con algunos parones ocasiones.

Moto g85 5G llega con una batería de 5.000 mAh, que ofrece una autonomía buena, tanto a la tasa de refresco de 60 Hz como si activamos la tasa de 120 Hz. En general, no tendrás problemas para llegar al final del día con suficiente batería restante.

El teléfono cuenta con carga por cable de 30 vatios, así que es una velocidad razonable. En mis pruebas, se ha cargado por completo en 1 hora y 15 minutos con un cargador USB-PD estándar, ya que no viene con cargador en la caja. Como era de esperar, no ofrece carga inalámbrica.

En el aspecto de conectividad, ofrece WiFi 5, Bluetooth 5.1 y NFC, pero no dispone de emisor de infrarrojos. Es compatible con redes 5G (en la banda Sub-6GHz) y, aunque no incluye un espacio para una segunda tarjeta SIM, admite Dual SIM mediante nanoSIM + eSIM.

Moto g85 5G llega con dos cámaras traseras que permiten tomar fotografías con gran angular y ultra gran angular.

La cámara principal cuenta con un sensor de 50 MP y una lente con apertura f/1.8, así como estabilización óptica — una agradable sorpresa. Esta cámara combina 4 píxeles en 1 para generar imágenes de 12.5 MP con menos ruido, pero también es posible tomar capturas con super resolución de 50 MP con mayor nitidez.

En condiciones de buena luz, la calidad de imagen de la cámara principal es razonablemente buena para su rango de precios y, cuando la luz escasea, la presencia de estabilización óptica consigue superar las limitaciones del pequeño tamaño del sensor para producir imágenes buenas.

La cámara ultra gran angular se desenvuelve bien con buena luz, pero sufre bastante por la noche, con ruido abundante y poca nitidez. Esta cámara permite fotografías Macro, pero los resultados no son especialmente destacables.

Moto g85 5G permite capturar fotografías en modo Retrato y, debido a la ausencia de cámara teleobjetivo, utiliza la lente gran angular, que no es la ideal para este tipo de tomas porque deforma la cara a distancias cortas.

El recorte de la silueta es bastante bueno y, en general, los resultados son perfectamente utilizables. Un aspecto que me gusta es que podemos ajustar el grado de desenfoque a posteriori para mejorar la imagen.

En cuanto a la cámara frontal, su resolución de 32 MP es muy elevada y, en general, ofrece una buena calidad de imagen. Es posible tomar selfies en modo Retrato, con un resultado bastante acertado.

La cámara trasera gran angular es capaz de grabar vídeo hasta resolución 1080p a 60fps. La cámara frontal puede grabar videos hasta 1080p a 30fps. Ninguna de las dos cámaras puede grabar vídeo 4K.

Moto g85 5G ofrece una buena experiencia sonora a través de dos altavoces (uno en el auricular del oído y otro en el borde inferior junto al conector USB-C) que producen un sonido estéreo con soporte Dolby Atmos. No posee conector de auriculares de 3.5 mm, que es algo que cada vez se ve menos.

Moto incorpora en este teléfono la capa de personalización MyUX, basada en Android 14. Para este teléfono, Moto se ha comprometido a ofrecer tres años de actualizaciones principales de Android y cuatro años de parches de seguridad.

MyUX incorpora funcionalidades interesantes para control del teléfono con gestos, carpeta segura, protección ante conexiones inseguras, apertura de apps en ventanas flotantes, ejecución de dos apps en pantalla dividida Además, incorpora algunas funcionalidades para juegos que permiten disfrutar de partidas sin distracciones, grabar partidas, etc.

Sin embargo, no hay ninguna funcionalidad de IA generativa para editar imágenes, contestar mensajes, resumir emails, etc.

El Moto g85 5G está oficialmente a la venta por 299 € (ver ofertas en 🛒 Amazon) con 12 GB / 256 GB.

En mi opinión, si buscas un smartphone de precio asequible con un diseño original, pantalla con buena calidad de imagen, batería de gran capacidad con carga rápida y una cámara bastante sólida, el Moto g85 5G es una buena elección.

Lo mejor y lo peor

👍🏻 Lo mejor:

Diseño diferente, especialmente en las versiones con imitación de piel. Buen aprovechamiento del frontal con marcos estrechos rodeando la pantalla.

Diseño diferente, especialmente en las versiones con imitación de piel. Buen aprovechamiento del frontal con marcos estrechos rodeando la pantalla. Pantalla con alta tasa de refresco, elevada nitidez, amplio gamut de color, buena fidelidad de color, elevado brillo máximo y filtrado de luz azul.

Pantalla con alta tasa de refresco, elevada nitidez, amplio gamut de color, buena fidelidad de color, elevado brillo máximo y filtrado de luz azul. Capa de personalización MyUX con funcionalidades añadidas sobre Android 14.

Capa de personalización MyUX con funcionalidades añadidas sobre Android 14. Altavoces que ofrecen sonido estéreo con soporte Dolby Atmos.

Altavoces que ofrecen sonido estéreo con soporte Dolby Atmos. Cámara trasera gran angular y cámara frontal con buen rendimiento general. Función de macro.

Cámara trasera gran angular y cámara frontal con buen rendimiento general. Función de macro. Autonomía sólida gracias a su batería de 5.000 mAh y carga rápida a 30W.

Autonomía sólida gracias a su batería de 5.000 mAh y carga rápida a 30W. Resistencia a salpicaduras de agua.

👎🏻 Lo peor:

Rendimiento modesto con algunos parones en apps como Cámara.

Rendimiento modesto con algunos parones en apps como Cámara. Grabación de vídeo limitada a 1080p.

Grabación de vídeo limitada a 1080p. Lector de huella algo lento y situado demasiado abajo en la pantalla.

Si te ha gustado el análisis, comparte el artículo en tus redes sociales. También puedes pulsar este botón: Tweet