¿Alguna vez has salido de viaje y no has tenido a nadie que pudiera ocuparse de tus plantas? ¿Olvidas a menudo regar tus plantas de interior o no te acuerdas si lo hiciste?

El nuevo Netro Stream es un sistema de riesgo de interior automatizado que permite regar con precisión tus plantas. Es posible programar el riego automático por días o activarlo manualmente, tanto pulsando sobre los botones del apartado como a través del smartphone.

Tras un tiempo utilizando el Netro Stream, a continuación os presento mi análisis a fondo de este interesante dispositivo inteligente.

Diseño y montaje

Netro Stream es un caja de plástico blanco de 10.4 x 10.4 x 5.6 cm con un diseño discreto que busca pasar desapercibido al ser colocado en el suelo o sobre un mueble.

En la parte trasera, Netro Stream cuenta una entrada y dos salidas independientes de agua, con el objetivo de que puedas definir dos zonas separadas de riego con distintas rutinas. Encima de cada salida hay un botón físico que, si es pulsado dos veces seguidas, activa el riego manualmente durante 1 minuto o lo interrumpe si estaba en marcha.

En la parte trasera también encontramos un conector USB-C que permite alimentar el dispositivo. No obstante, incorpora una gran batería recargable que, según la compañía, le permite funcionar «durante semanas». Esto significa que podrías incluso quitar la corriente eléctrica (o sufrir un apagón mientras estás fuera) sin que tus plantas sufrieran por ello.

A las entradas y salidas de agua se conectan los tubos que transportan el agua desde tu contenedor de agua hasta las plantas. Netro incluye un tubo transparente de 18 metros de longitud y 4 mm de diámetro interior, que debes cortar en segmentos según tus necesidades.

También incluye 16 conectores de tres vías (en forma de «T») y 4 conectores de cuatro vías (en forma de «X») que permiten expandir la red de riego a varias macetas dentro de una misma zona.

En el extremo de cada tubo debes colocar uno de los 16 adaptadores de goteo que incluye Netro — dos de ellos, de color negro, están pensados para aquellos casos en los que solo tengas una planta por zona, ya que son capaces de aguantar mayor presión. En caso de que quieras cerrar tubos temporalmente, puedes colocar unos tapones incluidos.

Al tubo que va al contenedor de agua se le conecta un pequeño filtro que evita que entren al circuito pequeñas partículas que podrían atascarlo o causar daños. El contenedor de agua en sí no está incluido en el set, ya que puedes utilizar cualquier recipiente que pueda almacenar agua.

En la parte superior de Netro Stream encontramos un LED de gran tamaño de conexión WiFi que se ilumina en distintos colores: blanco (tratando de conectar a red WiFi), verde (conectado a red WiFi), verde parpadeante (comunicación reciente con servidores de Netro), rojo (problemas de conexión), azul parpadeante (emparejamiento Bluetooth activo), amarillo (reseteado a valores de fábrica).

Además, encima encontramos un LED encima de cada salida de riego que se puede iluminar en colores azul (agua bombeando) y azul parpadeante (escasez de agua), y otro LED de energía que se ilumina en colores rojo (batería cargando), rojo parpadeante (batería agotándose) o apagado (batería totalmente cargada)

Por último, Netro ha incluido un soporte que permite sujetar Netro Stream a, por ejemplo, el contenedor de agua, una maceta u otro objeto.

Funcionamiento

El primer paso que debes hacer es conectar el Netro Stream a la corriente y descargar la app Netro en tu smartphone. Desde la app, debes añadir un nuevo accesorio (Netro Stream) para comenzar la configuración.

Durante el proceso de configuración, tendrás que elegir la red WiFi de tu hogar para que el Netro Stream tenga conexión a Internet y puedas controlarlo desde el teléfono.

A continuación, podrás definir las dos zonas independientes. En mi caso, he configurado una salida de agua (zona 1) para una Monstera y otra salida (zona 2) para un Poto. Como comentaba antes, es posible extender una zona a varias maceras usando los conectores de tubos incluidos en la caja.

Para cada zona, si lo deseas, puedes crear un programa automático que afecte a una sola zona a ambas. Es posible seleccionar hora de inicio / fin, meses de funcionamiento, repetición (cada cuantos días, cuáles días de la semana, días pares o impares) y la fecha de inicio. También es posible programar un riego de una sola vez, y crear un programa de respaldo que se realizará cuando se pierda la conexión WiFi.

Desde la página principal, es posible ver cuánto tiempo hace que se ha regado dicha zona, así como cuándo ocurrirá el próximo riego (si está programado). También podemos ver el estado de la batería, iniciar un riego manual en ese momento o demorar la programación.

Netro Stream tiene un monitor de flujo incorporado para realizar un seguimiento de la cantidad de agua utilizada en cada zona. En caso de escasez de agua, recibes una notificación automática para que rellenes el contenedor de agua.

Precio

Netro Stream está a la venta por 🛒 $99 en la web de Netro, a lo que tienes que sumar gastos de envío.Puedes realizar el pago con tarjeta de crédito o utilizando Paypal.

Otros productos interesantes de la marca son Netro Sprite (🛒 79,99€) y Netro Spark (🛒 199,99€), dos controladores de riego inteligentes para sustituyen a los programadores de riego de jardín tradicionales.

Yo llevo utilizando Netro Sprite varios años y permite programar riegos con total flexibilidad, así como saltarlos automáticamente si ha llovido en tu zona recientemente. También lo puedes complementar con Netro Whisperer (🛒 79,99€), un sensor de humedad y temperatura de la tierra que informa a Sprite o Spark sobre si es necesario o no regar.

Por último, los Netro Pixie (🛒 99,53€) y Pixie Z1 son temporizadores de riego controlables por Internet que se conectan directamente a un grifo.

Conclusiones

Si quieres despreocuparte del riego diario de tus plantas o marcharte de viaje sin depender de que alguien entre a casa a regar tus macetas, Netro Stream es un producto muy recomendable.

Su sencillez de uso tanto manualmente como a través de la app, su capacidad de programación y su registro de riegos pasados hacen de este dispositivo un aliado ideal para mantener tus macetas siempre verdes. En mi caso, me ha resultado especialmente útil para viajes largos, ya que ahora sé que las plantas seguirán recibiendo su riego como si estuviera en casa.