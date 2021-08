Oppo Band: Análisis a fondo y opinión

🎉💻 ¡Ahorra! Consigue Windows 10 Pro por 14€ y Office 2019 Pro Plus por 39€ para siempre [ Ofertas ]

¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado de la Oppo Band.

Las pulseras de salud se han convertido en un accesorio muy popular. Gracias a ellas, puedes llevar el recuento de los pasos, medir las calorías que quemamos, monitorizar el ritmo cardíaco y conocer mejor la calidad de nuestro sueño, entre otras funcionalidades. Si practicas algún deporte, puedes guardar un registro de los entrenos.

Recientemente, Oppo ha anunciado su pulsera de actividad Oppo Band, que ofrece un buen número de funcionalidades de salud (monitorización de SpO2, ritmo cardíaco, ejercicios de respiración, registro de entrenos, etc.) y tiene un precio asequible.

La pulsera se ha lanzado en dos versiones, Sport y Style, cuya única diferencia está en la correa: goma flúor en el modelo Style y TPU en el modelo Sport. El modelo que he probado es la Oppo Band Sport, con un aspecto más deportivo.

La Oppo Band tiene un precio oficial de 49,00€, pero puedes encontrarla por solo 🛒 34,00 en oferta, por lo que resulta bastante asequible.

He tenido oportunidad de probar la pulsera Oppo Band durante varias semanas y, a continuación, os presento mis impresiones sobre ella.

Diseño y construcción

La Oppo Band tiene un cuerpo fabricado en policarbonato que va insertado en una correa hecha de material elastómero flexible similar al que se emplea en muchos relojes deportivos. La correa tiene un acabado negro mate y queda pegada a tu muñeca cuando la llevas puesta.

La hebilla es un pincho de aluminio que se introduce en alguno de los orificios de la correa. La correa está disponible en un único tamaño, pero puede adaptarse a circunferencias de muñeca entre 130 y 205 mm, por lo que es apta para cualquier persona. El ancho de la correa es de 15 mm.

A la hora de ajustar la pulsera en la muñeca, la presencia de un sensor de ritmo cardíaco implica que debemos tener un cierto cuidado para que esté en contacto permanente con la piel para medir el ritmo cardíaco continuamente.

Con un peso sin correa de 10,3 gramos y un grosor de 11,95 mm, la Oppo Band es muy ligera y compact, por lo que resulta cómoda de llevar, tanto por el día como en la cama para dormir. El cuerpo principal puede extraerse de la correa y, de hecho, tendrás que hacerlo para cargarla en la base.

Ahora bien, tampoco pasa desapercibida, por lo que debes acostumbrarte a llevar siempre algo en la muñeca, incluso cuando duermes.

La Oppo Band no tiene ningún botón frontal, sino que la navegación por la interfaz se realiza mediante gestos en la pantalla: arrastrar en vertical, arrastrar en horizontal o pulsar (una vez o de forma prolongada) sobre la pantalla.

Oppo ha dotado a la pulsera de resistencia al agua hasta 50 metros, por lo que no solamente puedes llevarla puesta cuando te duchas o te bañas en la piscina, sino que además puede monitorizar tus sesiones de natación. Yo he probado a bañarme en la piscina con ella y, como cabía esperar, no he tenido ningún problema.

Pantalla

La pulsera Oppo Band posee una pantalla AMOLED con una diagonal de 1.1″, que no aprovecha todo el frontal del dispositivo sino que está rodeada por unos gruesos marcos, especialmente el inferior donde se sitúa el logotipo de Oppo.

La resolución de la pantalla es 294 x 126 píxeles, lo que nos da una densidad de píxeles elevada de 291 ppp. Esto se traduce en textos e iconos nítidos, sin bordes dentados a simple vista.

Aunque Oppo no ha compartido el nivel de brillo que puede ofrecer la pantalla, en mis pruebas no he tenido problemas para usar la pulsera bajo la luz del sol subiendo el brillo al máximo.

El mayor inconveniente es que el brillo de la pantalla no se ajusta a la luz ambiental sino que debes escoger entre 5 niveles. Para exteriores, tendrás que establecer al menos un nivel 4 (80%) para ver la pantalla con comodidad, pero en interiores con 2 o 3 (40% o 60%) será suficiente.

Tener que andar cambiando el brillo si entras o sales de casa es un poco engorroso, sobre todo porque se requieren varias pulsaciones hasta llegar al ajuste.

Al menos, es posible configurar un modo Nocturno que atenúa automáticamente el brillo de la pantalla durante la noche a ciertas horas programadas.

La pantalla puede ser encendida mediante una pulsación en el frontal o mediante el gesto de giro muñeca. El gesto de la muñeca funciona bastante bien y, salvo ocasiones puntuales, la pantalla se enciende siempre al primer intento. Ahora bien, presenta un cierto retardo, por lo que tienes que acostumbrarte a girar la muñeca, esperar 1-2 segundos y ver.

Lamentablemente, no existe la posibilidad de establecer un modo de reloj permanente que muestre la hora todo el tiempo, por lo que tenemos que recurrir a encender la pantalla cada vez.

En la propia pulsera, podemos elegir entre cinco diseños diferentes de esfera y, a través de la aplicación del smartphone, podemos acceder a esferas adicionales. En el momento de escribir este análisis, hay más de 40 diseños diferentes de pantalla donde elegir, y algunas de ellos presentan una animación.

La mayoría de estas esferas muestran la hora y fecha, pero algunas muestran widgets con información adicional como el número de pasos, las calorías quemadas. Sin embargo, no es posible personalizar estos widgets con otra información en ningún caso.

Esfera animada de la Oppo Band

Manejo de la pulsera y funcionalidades

El manejo de la Oppo Band se realiza mediante toques en la pantalla. La pulsera responde bien a las pulsaciones y se mueve de forma fluida.

Si das un toque a la pantalla mientras está apagada, esta se enciende, y si tapas la pantalla con la mano mientras está encendida, se apaga.

Por otro lado, si, estando en la pantalla principal, pulsas una vez sobre la pantalla, se accede a una pantalla de resumen donde podemos ver si la conectividad Bluetooth está activa, la batería restante, el número de pasos caminados y las calorías consumidas.

Por último, si arrastramos hacia derecha o izquierda, vamos pasando por las esferas que tengamos configuradas en la pulsera.

Dado que rara vez quiero cambiar la esfera, hubiera preferido que el cambio de esfera se produjera con una pulsación larga sobre la pantalla y que el desplazamiento horizontal mostrase algún tipo de acceso directo o información más útil.

Si arrastramos hacia arriba o hacia abajo desde la pantalla principal, pasamos por las distintas opciones de menú: Actividades, Ejercicio, Ritmo cardíaco, SpO2, Sueño, Respire, Clima, Herramientas y Configuración.

El apartado Actividades muestra un resumen de nuestros datos de actividad: número de pasos, calorías, duración del ejercicio, número de veces de actividad.

El apartado Ejercicio permite escoger entre 12 posibles entrenos como correr al aire libre, correr en interiores, correr para perder grasa, caminar al aire libre, ciclismo al aire libre, ciclismo en interiores, entrenador elíptico, máquina de remo, criquet, bádminton, natación en piscina, yoga y ejercicio libre.

Detener un entreno puede resultar un poc laborioso ya que hay que deslizar el dedo, hacer una pulsación larga para pausar y luego pulsar el botón para detener. Supongo que se trata de evitar que se detenga un entreno accidentalmente, pero se podría haber hecho más sencillo.

Dado que no incorpora GPS, tienes que esperar a que el GPS del teléfono esté listo para ciertos entrenos. Esto puede llevar casi un minuto y, en ocasiones, he tenido que intentarlo varias veces hasta que he conseguido que se conectase al GPS de mi iPhone.

El apartado Ritmo cardíaco muestra nuestros latidos por segundo. En la app del teléfono, es posible activar el seguimiento de la frecuencia cardíaca para que se mida a lo largo del día cada 6 minutos, cada 2 minutos o en tiempo real.

También es posible activar una alerta de frecuencia cardíaca en reposo que te avisa si tu frecuencia cardíaca se mantiene por encima del valor establecido (por defecto, 120 latidos por minuto) durante 10 minutos.

También es posible activar una alerta de frecuencia cardíaca en ejercicio que avisa si, mientras haces ejercicio, tu frecuencia supera el valor establecido (por defecto, 174 latidos por minuto).

Medición del ritmo cardíaco

El apartado SpO2 lleva a cabo una medición puntual de la saturación de oxígeno en sangre. Para que la medición tenga éxito, es importante que mantengas la mano inmóvil durante el proceso.

La Oppo Band no mide la saturación de oxígeno en sangre de forma continua durante el día sino que tenemos que activarlo manualmente. Por la noche, sí que es posible que se tomen medidas continuas o a intervalos para analizar la calidad del sueño.

El apartado Sueño incluye información útil como el tiempo de sueño total, el tiempo de sueño profundo y el tiempo de sueño ligero. Sin embargo, la pulsera no es capaz de registrar el período REM.

Para ver más estadísticas, tienes que recurrir a la app del smartphone, donde se muestra también un análisis de la respiración con el nivel de SpO2, número de interrupciones e incluso una puntuación del sueño que tiene en cuenta diversos factores como la hora a la que te fuiste a dormir, la cantidad de tiempo profundo, el nivel de SpO2 mientras duermes, etc.

El apartado Respire ayuda a relajarte a través de un ejercicio de respiración guiado en el que la pulsera te va indicando cuándo debes inhalar y exhalar. Al terminar, te indica la frecuencia cardíaca promedio.

El apartado Clima ofrece información sobre el clima y la previsión metereológica, pero en mi pulsera enlazada con un iPhone no indica nada salvo un mensaje «conecte su celular a la red para sincronizar la información climática.»

El apartado Herramientas incluye varios subapartados:

Control de música, que permite controlar la reproducción de música del smartphone desde la propia pulsera. Es posible cambiar de pista, pausar la reproducción y subir/bajar el volumen. Ahora bien, no posee almacenamiento para música, por lo que dependemos siempre de tener el smartphone enlazado.

Cronómetro

Temporizador

Reloj despertador, que permite ver las alarmas configuradas.

Cámara, que permite utilizar la pulsera como botón de disparo para capturar una foto. Me hubiera gustado que hubiera un cierto retardo para que no aparezcas fotografiado con el dedo en la pantalla.

Buscar teléfono celular, que permite localizar el teléfono móvil (aunque con mi iPhone no funciona)

El apartado Mensajes muestra las notificaciones del smartphone que han llegado a la pulsera. Desde la app smartphone podemos escoger qué apps pueden enviar notificaciones a la pulsera.

En el caso de iOS, Oppo ofrece una lista ya establecida de apps — WeChat, Facebook, Gmail, Imo, Instagram, LINE, LinkedIn, Mail, Messenger, Outlook, Snapchat, Teams, Twitter, Truecaller, Viber, Zalo y WhatsApp — y existe un último grupo llamado Otros

Si activamos el apartado Otros, recibiremos todas las notificaciones del resto de apps, no siendo posible activar individualmente solo algunas apps. Esto significa que, si quieres recibir notificaciones de, por ejemplo, Telegram o TikTok, no tienes más remedio que activar el grupo Otros y, por tanto, recibirás notificaciones de cualquier app no incluida en la lista anterior.

Notificación de Gmail en la pulsera

En el caso de Android, es posible escoger individualmente cada una de las apps que tenemos instalada en nuestro smartphone, por lo que el grado de personalización es mayor.

No es posible interactuar con las notificaciones más allá de leerlas, así que no podrás responder a mensajes de WhatsApp con respuestas predefinidas, ni podrás borrar mensajes de correo electrónico o tampoco aceptar invitaciones a eventos, por citar algunos ejemplos. Tampoco es posible descartar una notificación que ya hemos visto.

El apartado Configuración permite activar el modo No Molestar, ajustar el Brillo de la pantalla, establecer el tiempo de visualización de la hora, establecer la intensidad de la vibración, apagar la pulsera, reiniciar la pulsera, restablecer los ajustes de fábrica o ver información sobre la pulsera.

La Oppo Band avisa de llamadas entrantes en la pantalla y puede mostrar la información de contacto. Ahora bien, no es posible realizar ni contestar llamadas con la pulsera ya que no tiene micrófono ni altavoz.

La ausencia de micrófono y altavoz también hace que no sea posible invocar a un asistente virtual como Google Assistant, Siri o Alexa con la pulsera.

Una ausencia importante es NFC ya que no es posible realizar pagos utilizando la Oppo Band. Me hubiera gustado ver esta característica ahora que los pagos inalámbricos son la forma recomendada de pagar para evitar el contacto.

Por último, no es posible descargar apps en la pulsera más allá de las que vienen instaladas por defecto.

App HeyTap Health

La app HeyTap Health está disponible para Android e iOS, siendo esta última la versión que he probado. Esta app muestra dos pestañas en la parte inferior: Salud, Fitness y Gestionar. Como curiosidad, la pestaña Fitness no está disponible en iOS.

La pestaña Salud muestra información sobre la salud:

Resumen de actividad frente a tu objetivo diario (en porcentaje): número de pasos, tiempo de ejercicio, calorías quemadas y sesiones de actividad.

Evolución de la frecuencia cardíaca a lo largo del día.

Horas de sueño ligero/profundo de la última noche.

Registro de ejercicio.

Evolución del nivel de SpO2 durante la noche.

Si pulsas sobre cualquiera de estos apartados, puedes acceder a información más detallada, así como el registro histórico por semana, mes y año.

La pestaña Fitness solo está disponible en Android y permite iniciar un entrenamiento de carrera o caminata desde la app.

La pestaña Gestionar ofrece varios apartados:

Esferas para añadir/quitar esferas a la pulsera

Sincronizar notificaciones del teléfono para escoger qué apps deben enviar notificaciones a la pulsera

Ajustes de ejercicio y salud para establecer los objetivos de actividad (pasos, quema de calorías), recordatorios de movimiento, seguimiento de la frecuencia cardíaca (periodicidad y alertas), seguimiento del SpO2 durante el sueño y pausa automática de los ejercicios.

Alarmas para configurar hasta 5 alarmas que harán que la pulsera vibre.

Aplicaciones de pulsera para modificar el orden y la aparición de los menús en la pulsera.

Preferencias para configurar la activación de la pantalla al levantar la muñeca, la mano en la que llevas la pulsera, el modo nocturno y la activación automática del controlador de música cuando se reproduce música en el teléfono

Consejos para aprender a manejar la pulsera

Actualización del dispositivo para actualizar el firmware de la pulsera

Acerca de la pulsera para ver información como el número de serie, la dirección de Bluetooh o desemparejar la pulsera

Es que es posible conectar la app con la app Salud de iOS y Google Fit de Android con objeto de compartir la información de actividad física con estas apps. Según indica la propia app, con Google Fit de Android se sincronizan datos de pasos, calorías, frecuencia cardíaca y sueño, mientras que con Salud de iOS se sincroniza el contador de pasos y los datos de calorías.

Batería y proceso de carga

La pulsera Oppo Band tiene una batería con capacidad de 100 mAh, cuya autonomía depende del uso que demos a la pulsera.

Oppo da algunas estimaciones en función de las opciones activas:

12 días con el control de la frecuencia cardíaca en tiempo real y el encendido de la pantalla al levantar la muñeca apagados. El usuario verifica la hora 30 veces y recibe 30 notificaciones de mensajes y dos notificaciones de llamadas entrantes por día, y se activan dos alarmas por día.

con el control de la frecuencia cardíaca en tiempo real y el encendido de la pantalla al levantar la muñeca apagados. El usuario verifica la hora 30 veces y recibe 30 notificaciones de mensajes y dos notificaciones de llamadas entrantes por día, y se activan dos alarmas por día. 7 días con la monitorización periódica de SpO2 durante el sueño de 9 horas, la monitorización de la frecuencia cardíaca en tiempo real y el encendido de la pantalla al levantar la muñeca activados. El usuario recibe 100 notificaciones de mensajes y realiza media hora de ejercicio por día

con la monitorización periódica de SpO2 durante el sueño de 9 horas, la monitorización de la frecuencia cardíaca en tiempo real y el encendido de la pantalla al levantar la muñeca activados. El usuario recibe 100 notificaciones de mensajes y realiza media hora de ejercicio por día 3 días con la monitorización continua de SpO2 durante 9 horas, la monitorización de la frecuencia cardíaca en tiempo real y el encendido de la pantalla al levantar la muñeca activados. El usuario recibe 100 mensajes y realiza media hora de ejercicio por día.

En cualquier caso, debería aguantar un buen número de días alejado del cargador. En mi experiencia, me muevo en torno a los 7 días.

La carga de la pulsera se realiza mediante una base que se acopla a la parte interior del módulo principal. Ahora bien, en la variante Sport es necesario extraer el módulo de la correa para cargarlo.

El tiempo de carga es algo superior a 1 hora según mi propia experiencia.

Precio y competidores

La Oppo Band tiene un precio de 49,00€, pero puedes encontrarla por solo 🛒 34,00 en oferta en este momento.

Si andas detrás de una pulsera de actividad económica, la Mi Smart Band 6 (🛒 37,80€) es una buena opción ya que tiene una pantalla AMOLED más grande de 1.56″, soporte para 30 entrenos,monitorizaciónn del ritmo cardíaco, seguimiento del sueño, monitorización de SpO2, resistencia al agua hasta 50 metros y batería para 14 días.

Si nos fijamos en otras marcas, otra opción es la Honor Band 6 (🛒 49,90€) que posee una pantalla AMOLED de 1,47″, medición de frecuencia cardíaca y SpO2, monitorización de 10 tipos de deporte, resistencia al agua hasta 50 metros y batería de 180 mAh.

Conclusiones

Oppo ha decidido entrar en el mercado de las pulseras de actividad con la Oppo Band, que es una opción bastante asequible de este tipo de dispositivos.

Comenzando por su diseño, la Oppo Band resulta cómoda de llevar ya que el módulo principal es bastante compacto y ligero. Aunque Oppo solo comercializa un tamaño de correa, tiene suficientes puntos de anclaje para que se adapte bien al diámetro de tu muñeca.

La Oppo Band posee un panel AMOLED de 1.1″ con una densidad de píxeles de 291 ppp, que es lo suficientemente nítido para ver todos los mensajes y avisos con comodidad, aunque algunas pulseras rivales aprovechan mejor el espacio del frontal y ofrecen un área de visualización más grande.

La pantalla es bastante brillante, por lo que no tendrás problemas para utilizar la pulsera bajo el sol si estableces el brillo más alto. Lamentablemente, no cuenta con un sensor de luz ambiente sino que es necesario ajustar el brillo manualmente y eso es un poco engorroso.

Desde la app HeyTap Health se pueden descargar más de 40 diseños diferentes para la esfera pero los diseños no son personalizables salvo, en algunos casos, la imagen de fondo. Por tanto, estás limitado a los widgets que trae cada esfera.

La interfaz de la pulsera se maneja de forma fluida mediante toques en la pantalla y gestos de arrastrar vertical y horizontalmente. Otra forma de encenderla es activando el gesto de giro de muñeca, que funciona bastante bien.

La Oppo Band ofrece una gran cantidad de funcionalidades, tanto de monitorización de la salud como de uso cotidiano para no tener que echar mano del móvil a cada momento.

En combinación con el smartphone, es posible recibir avisos de llamadas (pero no contestar desde la pulsera ya que no tiene micrófono ni altavoz), ver notificaciones de apps (aunque con algunas limitaciones en iOS), establecer alarmas, controlar la reproducción de música del smartphone y tomar fotografías de forma remota con la cámara del smartphone.

En cuanto a las funcionalidades de salud, permite monitorizar el ritmo cardíaco, medir el nivel de SpO2 (de forma continua solo por la noche), monitorizar las horas de sueño profundo/ligero (pero no el período REM), y realizar ejercicios de respiración.

También es posible monitorizar 12 entrenos diferentes (algo por debajo de otros rivales). Uno de estos entrenos es natación ya que la pulsera es sumergible hasta 50 metros.

Una característica importante de una pulsera es su autonomía, y Oppo habla de un máximo de 12 días sin tener que cargarla, aunque depende de las funcionalidades que actives. En mi experiencia, me muevo alrededor de siete días alejado del cargador. A la hora de cargarla, Oppo ofrece una base que obliga a sacar el módulo principal de la correa.

En el apartado de ausencias, echo de menos la tecnología NFC, ya que no es posible realizar pagos móviles acercando la pulsera a un terminal de pago.

Tampoco cuenta GPS ni con almacenamiento para música, por lo que dependemos del smartphone si salimos a correr/andar/ir en bici y queremos registrar la ruta o escuchar música.

La Oppo Band tiene un precio de 49,00€, pero pudes encontrarla actualmente por solo 🛒 34,00 en oferta.

Lo mejor:

Construcción ligera y compacta, que hace que resulte cómoda de llevar durante todo el día (y la noche)

Construcción ligera y compacta, que hace que resulte cómoda de llevar durante todo el día (y la noche) Pantalla OLED de 1,1″ a color que muestra una gran cantidad de información con más de 40 diseños. Brillo elevado para ver la pantalla incluso bajo la luz del sol.

Pantalla OLED de 1,1″ a color que muestra una gran cantidad de información con más de 40 diseños. Brillo elevado para ver la pantalla incluso bajo la luz del sol. Aviso de llamadas entrantes y notificaciones de apps (con algunas limitaciones en iOS).

Aviso de llamadas entrantes y notificaciones de apps (con algunas limitaciones en iOS). Medición de entrenos para 12 entrenos con métricas específicas para algunos de ellos. Registro de rutas en combinación con el GPS del smartphone.

Medición de entrenos para 12 entrenos con métricas específicas para algunos de ellos. Registro de rutas en combinación con el GPS del smartphone. Detección continua del ritmo cardíaco y actividad física para una mejor comprensión del estado de nuestra salud.

Detección continua del ritmo cardíaco y actividad física para una mejor comprensión del estado de nuestra salud. Monitorización del nivel de oxígeno en sangre (SpO2) aunque no de forma continua salvo por la noche.

Monitorización del nivel de oxígeno en sangre (SpO2) aunque no de forma continua salvo por la noche. Integración con las aplicaciones Salud de iOS y Google Fit de Android

Integración con las aplicaciones Salud de iOS y Google Fit de Android Detección automática de los períodos de sueño (ligero/profundo pero no REM), y recomendaciones sobre cómo descansar mejor.

Detección automática de los períodos de sueño (ligero/profundo pero no REM), y recomendaciones sobre cómo descansar mejor. Control de la reproducción de música y la cámara del teléfono desde la pulsera.

Control de la reproducción de música y la cámara del teléfono desde la pulsera. Autonomía buena, hasta 12 días (según Oppo) y alrededor 7 días (en mi experiencia).

Autonomía buena, hasta 12 días (según Oppo) y alrededor 7 días (en mi experiencia). Sumergible en agua hasta 50 metros.

Sumergible en agua hasta 50 metros. Precio asequible.

Lo peor: