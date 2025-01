Tras cuatro años viviendo en una casa unifamiliar, el pasado mes de noviembre me decidí a instalar placas solares en mi tejado. Después de pedir presupuestos a varias empresas, finalmente opté por Octopus Energy.

En este artículo, os cuento cómo ha sido mi experiencia desde el momento en que decidí contratar con ellos hasta que ha pasado un mes de funcionamiento. Al final del artículo, te doy 😱 códigos de descuento si vas a contratar electricidad o placas con Octopus Energy.

Mi instalación: 21 placas (11 kWp), inversor de 10 kW y baterías de 10 kWh

Afortunadamente, mi vivienda cuenta con un tejado con unas dimensiones muy generosas que, además, da a cuatro lados (es decir, tiene «cuatro aguas»), por lo que no he tenido problemas de espacio ni de orientación.

Mi instalación ofrece una potencia pico de 11 kW con 21 placas LONGi de 530 Wp. (21 x 530 W = 11,13 kW de potencia pico). Las placas están distribuidas en dos «aguas» del tejado: 13 placas orientadas casi perfectamente al sur (14º) y 8 placas orientadas al este (-75º). El tejado tiene una inclinación de 28º.

Estas placas están conectadas a un inversor HUAWEI SUN2000-10K-LC0 con una potencia máxima de 10 kW y, además, cuento con un conjunto de baterías HUAWEI LUNA2000-10-S0 con una capacidad de 10 kWh para almacenar la energía producida por las placas y utilizarla cuando se pone el sol. También he incluido siete optimizadores para evitar el impacto de sombras de chimeneas.

La razón por la que he instalado esta potencia es porque mi objetivo es dejar de calentar mi casa mediante gas natural para pasar a utilizar las dos bombas de calor / frío que tengo instaladas en casa (una por planta) y que, mediante canalizaciones, llegan a todas las habitaciones principales. Estos equipos son ya algo antiguos y, cuando están funcionando, cada una consume una potencia de alrededor de 2,7 kW.

Si quieres saber el precio de toda la instalación, es de unos 16.500€ con IVA incluido. Otras ofertas con equipamiento similar se acercaban a los 20.000€.

Contratación con Octopus Energy: ¿Por qué con ellos?

Como comentaba en la introducción, solicité presupuestos a varias empresas instaladoras, pero finalmente opté por Octopus Energy por dos motivos: su oferta económica era muy buena, se ocupan de todos los trámites (emisión de certificados, solicitud de permisos, tramitación de ayudas, etc.) y las referencias que tenía de otras personas que habían contratado con ellos eran positivas.

Además, si instalas placas solares + batería con Octopus Energy, te garantizan dos o tres años de factura de electricidad cero con Octopus Zero, lo cual es un punto de ahorro a tener en cuenta. Ahora bien, realmente no es consumo ilimitado, sino que te dan un crédito promocional en función del número de placas instaladas:

Número de placas Crédito promocional 10 a 11 paneles con batería 940€ (equivalente a 3.500 kWh) 12 o 13 paneles con batería 1.000€ (equivalente a 4.000 kWh) 14 o 15 paneles con batería 1.090€ (equivalente a 4.500 kWh) 16 o 17 paneles con batería 1.230€ (equivalente a 5.000 kWh) 18 o 19 paneles con batería 1.287€ (equivalente a 5.500 kWh) 20 paneles con batería 1.384€ (equivalente a 6.000 kWh)

Crédito promocional al contratar Octopus Zero

Este crédito sirve para pagar todos los términos de tu factura, no solamente el consumo eléctrico. La tarifa Octopus Zero que tengo contratada hasta el 27 de noviembre de 2025 tiene un precio de 0,085 €/kWh (tramo valle), 0,135 €/kWh (tramo llano) y 0,198 €/kWh (tramo punta). La potencia tiene un coste de 0,078 €/kW/día (punta) y 0,007 €/kW/día (valle).

Octopus envía un presupuesto que incluye un estudio sobre el rendimiento esperado del sistema y los ahorros estimados, aunque es bastante menos profundo que el que recibí de otras empresas. En todo caso, mi recomendación es que realices tú mismo la estimación de generación solar utilizando la web PVG de la Unión Europea.

Una vez cerrado el presupuesto con el agente comercial de Octopus Energía, conciertan una videollamada con un ingeniero que solicita ver algunas zonas de tu casa, como el cuadro eléctrico, el lugar donde vas a querer instalar los equipos y los registros cercanos. En mi caso, fue suficiente con la videollamada, pero, según me explicaron, podrían haber concertado una visita presencial en caso de que no lo hubieran visto claro.

Tras la videollamada, ajustamos algunos aspectos del presupuesto — por ejemplo, sustituimos los dos inversores HUAWEI presupuestados originalmente de 5 kW y 4 kW por un único inversor HUAWEI de 10 kW — y cerramos la fecha de la instalación dos semanas después.

La hora de la verdad: La instalación

La instalación estaba planificada para tres días, pero realmente solo les llevó un día y medio. Incluso podrían haberlo acabado en un solo día si no fuera porque les costó encontrar por dónde pasar los cables desde el inversor hasta el cuadro eléctrico, ya que los tubos de canalización de los cables eléctricos de mi casa estaban completamente ocupados.

Tampoco ayudó el hecho de que uno de los cables de la batería no había quedado bien encajado, y a los instaladores les llevó bastante tiempo detectar por qué las baterías no arrancaban correctamente. Una vez localizado el fallo, la solución fue inmediata.

El proceso de instalación fue bien y todo quedó perfectamente configurado y colocado según lo previsto. El inversor y la batería quedaron instalados en el garaje y los cables que conectan con las placas van dentro de un tubo que baja por un lado de la casa.

Las placas quedaron instaladas en los dos laterales del tejado (sur y este), aprovechando al máximo el espacio disponible.

He quedado contento con la instalación, ya que si bien es cierto que se produjeron unos pequeños desperfectos — la pared que rodea el cuadro eléctrico se manchó cuando un instalador apoyó las manos sucias y una zona del techo de la cocina, donde estaba la tapa de registro por la que se introdujeron cables, se dañó — Octopus Energy se ocupó de repararlos unos días después sin ningún coste.

Desde entonces, no he tenido ninguna incidencia importante, salvo un salto del diferencial, que, en principio, ha sido resuelto sustituyéndolo por otro de más capacidad y ajustando el inversor para que interrumpa temporalmente su funcionamiento cuando se sobrepase cierto umbral de corriente. Por el momento, no ha vuelto a saltar, aunque todavía es pronto para cantar victoria.

La instalación de las placas tuvo lugar el 19 de noviembre y, un mes después, ya tenía todos los trámites completados: instalación legalizada, subvención del IBI solicitada al ayuntamiento y los dos certificados energéticos (antes y después de la instalación) emitidos para la desgravación en el próximo IRPF (hasta un 60%).

Rendimiento de las placas solares

FusionSolar es la aplicación de Huawei que permite controlar el funcionamiento del sistema. Es posible acceder tanto a través de la web como desde un smartphone iOS o Android, aunque no hay versión específica para tablet.

La app permite ver la generación de energía en un momento determinado (con un retraso de hasta 5 minutos), la cantidad de energía que se importa/exporta a la red eléctrica, el estado de las baterías y muchas estadísticas históricas. Si se produce algún error, recibes una notificación sobre el problema.

App FusionSolar de HUAWEI

Mediante la web PVG que he mencionado antes, calculé la producción solar que puedo esperar cada mes y, en diciembre, mi producción real (26,55 kWh) ha coincidido de manera sorprendente con lo esperado (26,50 kWh).

Como se puede observar en la gráfica, el mes de diciembre es el peor del año en cuanto a producción de energía fotovoltaica, ya que los días son más cortos y el sol está más bajo. A partir de aquí, todo va a ser mejorar.

Producción diaria estimada de mi sistema fotovoltaico por mes

Hay que tener en cuenta que estas estimaciones se basan en datos históricos, pero la realidad varía en función de si hay muchos o pocos días nublados. De hecho, la producción solar en diciembre ha variado entre 8 kWh (un día en el que apenas salió el sol) y 35 kWh (un día muy soleado).

Conclusiones y descuentos si contratas Octopus Energy

Mi experiencia instalando placas solares con Octopus Energy ha sido positiva, tanto por las condiciones económicas (oferta con precio ajustado y tarifa Octopus Zero con la que no pagaré electricidad durante dos años) como por la instalación que realizaron y la rapidez a la hora de llevar a cabo los trámites para legalizar la instalación y generar los certificados energéticos.

Si decides instalar placas solares o cargador de vehículo eléctrico con Octopus Energy, utiliza este enlace para obtener 200€ de descuento si instalas placas solares y 50€ de descuento si instalas tu cargador.

👉🏻 Importante: El descuento de 200€ se suma a otros descuentos promocionales que pueda ofrecer Octopus Energy. Así, por ejemplo, cuando yo contraté mi instalación, había una promoción de 500€ de descuento hasta el 31 de octubre que se habría sumado a estos 200€ 😊

Y si quieres contratar una tarifa de electricidad con Octopus Energy, utiliza este enlace para conseguir 50€ de crédito para pagar tus facturas.

Si tienes cualquier pregunta, puedes dejarla en los comentarios o utilizar este hilo de X.

