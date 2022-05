Proscenic P11 Smart: Análisis de la potente aspiradora tipo escoba

En los últimos años, la limpieza del hogar se ha revolucionado gracias a la evolución de las aspiradoras tradicionales, que han pasado a ser dispositivos inteligentes y, en algunos casos, incluso autónomos.

Proscenic, fundada en 2013, se ha convertido en una empresa líder en el campo de los electrodomésticos inteligentes y, recientemente, ha llegado a España.

Su aspiradora P11 Smart es una aspiradora tipo «escoba» sin cable, con una elevada capacidad de succión de 30.000 Pa, cuatro accesorios de cepillos luz LED, batería para 60 minutos, pantalla táctil y una app inteligente. Su precio en Amazon España es de 🛒 239,00€, aunque hay un cupón de 40€ de descuento que la deja en 199,00€.

He tenido oportunidad de probar el aspirador Proscenic P11 Smart durante algunos días y, a continuación, os traigo mis impresiones.

👉🏻 Índice

Diseño

La aspiradora Proscenic P11 Smart es una aspiradora de tipo «escoba», es decir, tiene un tubo metálico que acaba en un cepillo intercambiable.

En la parte superior el cuerpo principal, que alberga la pantalla táctil, el motor de aspiración y el contenedor de polvo.

En su mayor parte, es de color gris oscuro o negro, aunque algunas zonas están tenidas de color azul (o, siendo precisos, cyan).

El contenedor de polvo es transparente, por lo que podemos ver fácilmente cómo el polvo y la suciedad se va acumulando. Cuenta con una marca «MAX» que nos da una idea sobre cuándo deberíamos vaciarlo para asegurar la mejor limpieza.

Posee una capacidad de 650 ml, por lo que es de los más grandes que podemos encontrar.

En el mango del aspirador encontramos un botón tipo gatillo que sirve para encender y apagar el dispositivo. Mientras que para encender la aspiradora es necesario realizar una pulsación un poco larga (alrededor de un segundo), para apagarla es suficiente con una pulsación muy corta.

Un aspecto curioso es que, al apagar la aspiradora, se ajusta automáticamente al modo fuerte de aspiración durante tres segundos. Según se indica en las instrucciones, este comportamiento es normal.

La pantalla táctil se ilumina al encender la aspiradora. Muestra información del estado de la batería, la potencia de aspiración (AUTO, modo Eco y modo Máximo) y tres iconos de error (bloqueo del cepillo de suelo, cortocircuito del cepillo de suelo y ventilador anormal). También aparece el icono de Bluetooth cuando está conectada a nuestro smartphone.

La parte inferior de la pantalla es táctil y permite ajustar la potencia de aspiración mediante pulsaciones simples.

En la parte inferior del cuerpo, encontramos la batería, que cuenta con unos conectores para carga por contacto. La carga se realiza mediante una estación de carga que puede pegarse o atornillarse a la pared.

No obstante, si no te gusta esta opción, puedes extraer la batería fácilmente y cargarla directamente en la estación de carga. El hecho de que la batería sea extraíble también permite reemplazarla si, con el tiempo, pierde capacidad, así como hacerte con dos para asegurar que siempre hay una cargada. Cada batería cuesta 🛒 45,00€.

El manejo de la aspiradora en el día a día es cómodo, ya que el peso del cuerpo es ligero. La aspiradora gira y resbala con suavidad por el suelo, por lo que resulta cómoda de mover.

Ahora bien, echo de menos que la aspiradora se mantenga en vertical por sí misma. Si, en algún momento de la limpieza, tenemos que soltarla, no hay más remedio que apoyada sobre el suelo porque ni siquiera se mantiene apoyado en una pared, ya que resbala.

Funcionamiento

Proscenic ha incluido cuatro accesorios para facilitar la limpieza:

Cepillo eléctrico de suelo , que está indicado para limpiar suelos duros, azulejos o alfombras de pelo corto.

, que está indicado para limpiar suelos duros, azulejos o alfombras de pelo corto. Mini cepillo eléctrico , que se puede utilizar para sofás, colchones, cunas, etc. Se recomienda utilizar sin el tubo largo de metal.

, que se puede utilizar para sofás, colchones, cunas, etc. Se recomienda utilizar sin el tubo largo de metal. Accesorio 2 en 1 , que que se puede utilizar para limpiar techos, estanterías, teclados de ordenador y huecos estrechos que no son fáciles de limpiar.

, que que se puede utilizar para limpiar techos, estanterías, teclados de ordenador y huecos estrechos que no son fáciles de limpiar. Cepillo redondo, que se puede utilizar para limpiar el escritorio, el estante, el sofá, la alfombra de pelo corto si se conecta directamente al motor, o lugares altos como el techo o cortinas si se usa el tubo de metal.

Por cierto, también hay disponible un cepillo para mascotas para asear, recortar y desprender el pelo, así como absorber el polvo de su superficie, pero debes comprarlo aparte por 🛒 69€.

Cuatro cepillos incluidos en la caja

Gracias a su motor de 450W, ofrece una capacidad de aspiración de 30.000 Pa. Así, el aspirador P11 Smart es capaz de capturar sin problemas el polvo y la suciedad del suelo. En mis pruebas, he limpiado con éxito el suelo mi casa y la tela del sofá, sin que quedase ningún resto de suciedad.

Un aspecto que me ha gustado es que apenas quedan pelos enredados en el rodillo del cepillo, sino que pasan directamente al compartimento de polvo. En otras aspiradoras que he probado, es muy habitual que el rodillo acabe totalmente rodeado de pelo.

Un aspecto interesante del cepillo eléctrico es que cuenta con cuatro LED para iluminar zonas oscuras o rincones que ayuda a que no se escape ningún resto de suciedad.

Según el fabricante, la aspiradora produce un ruido de 78 dB. No es especialmente ruidosa, pero está claro que una aspiradora no es un electrodoméstico silencioso.

Como comentábamos antes, P11 Smart permite ajustar la potencia en 3 niveles, siendo uno de ellos automático (AUTO). En este modo, la aspiradora se ajusta automáticamente al modo Máximo cuando detecta que está pasando por encima de una alfombra.

La aspiradora cuenta con un proceso de filtración de cuatro etapas: una etapa ciclónica, un filtro de acero inoxidable, un filtro HEPA, un filtro de esponja y un tamiz de acero inoxidable. Según la compañía, así que consigue capturar el 99,99% de las partículas y se expulsa al exterior solo aire limpio.

Lo que no encontramos en esta aspiradora es una función de fregado, que sí que está presente en algunos otros dispositivos.

En todo caso, la función de fregado de este tipo de dispositivos no suele ser la mejor, por lo que esta omisión no es algo preocupante.

La batería de la aspiradora ofrece energía para hasta 60 minutos en modo Eco, 30 minutos en modo AUTO y 15 minutos en el modo Máximo.

Por suerte, no suele ser necesario utilizar el modo Máximo, ya que su autonomía es bastante limitada en este modo, y con el modo Auto es posible limpiar un piso normal a fondo sin problemas.

El proceso de carga es bastante rápido, ya que se recarga por completo en 2-2,5 horas.

App

La app Proscenic, disponible para iOS y Android, permite acceder a datos estadísticos de la aspiradora: el registro de minutos por limpieza para las y el tiempo que ha pasado en cada modo (Eco, Máximo o Auto).

La app también indica cuándo deberías reemplazar el filtro en base al uso que has dado a la aspiradora. En las Opciones, es posible actualizar el firmware de la app.

En este punto, debo decir que no he sido capaz de conectarla a la red WiFi de mi casa, a pesar de escoger una red de 2.4 GHz como se indican en las instrucciones. Tampoco he conseguido conectarla por Bluetooth a un iPhone. En su lugar, he optado por la conexión a través de Bluetooth con un teléfono Android, que sí que ha funcionado.

Precio

La aspiradora Proscenic P11 SMART se puede adquirir en España por un precio de 🛒 239 euros. En el momento de escribir este análisis, hay disponible un cupón de 40 euros de descuento.