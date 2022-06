⏰ ¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del realme GT NEO 3T.

Hace unos días, realme presentó la serie GT NEO 3, compuesta por: GT NEO 3 150W, GT NEO 3 80W, GT NEO 3T y GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition.

El realme GT NEO 3T cuenta con una pantalla AMOLED de 6,6″ a 120Hz, procesador Snapdragon 870 5G, 8 GB de RAM, 128/256 GB de almacenamiento, cámara trasera gran angular (64MP, f/1.8) + gran angular (8MP, f/2.3) + macro (8MP, f/2.4), cámara frontal gran angular (16MP, f/2.5) y batería de 5.000 mAh con carga rápida a 80W.

El realme GT NEO 3T llega a España con un precio oficial de 429,99€ (8/128GB) y 469,99€ (8/256GB), pero puedes encontrar buenas ofertas en Amazon.

A continuación, os traigo mi análisis a fondo tras probarlo durante algunas semanas.

Diseño y construcción

La serie realme GT NEO 3T posee un diseño inspirado en las carreras de coches y, para el realme GT NEO 3T, la compañía ha adaptado los elementos de la bandera a cuadros en sus variantes de color Amarillo Dash y Blanco Drifting.

No ocurre lo mismo con la variante en color Negro Sombra, que es precisamente la que he probado, ya que presenta un sobrio acabado en color gris oscuro en la parte trasera. Afortunadamente, las huellas dactilares no quedan demasiado marcadas en su superficie.

El chasis del teléfono está hecho de plástico, por lo que la sensación al tacto y a la vista no resulta tan premium como otros smartphones construidos en aluminio. Tampoco cabe esperar el mismo grado de resistencia ante golpes.

La parte de atrás, también de plástico, alberga las cámaras y el flash sobre un módulo rectangular que sobresale ligeramente de la superficie. Dado que el módulo se encuentra en una esquina, el teléfono baila ligeramente al pulsar sobre la pantalla cuando está apoyado sobre una superficie plana.

Si nos fijamos en el frontal, encontramos una pantalla plana de 6.6″ con la cámara frontal en un orificio en la esquina superior izquierda. El diámetro del orificio no es demasiado grande, por lo que no resulta molesto.

Los marcos que rodean la pantalla son estrechos y simétricos, si bien el marco inferior (conocido habitualmente como «la barbilla») es ligeramente más grueso que el resto.

Su ratio de pantalla a cuerpo es de un 93% según la compañía, pero un 86% según GSM Arena 🤷🏻‍♂️.

La compañía no hace referencia a ninguna protección del cristal en la hoja de especificaciones, pero en algunos sitios aparece que incorpora protección Gorilla Glass 5 en la pantalla. Esto significa que posee cierta protección frente a golpes y arañazos.

realme GT NEO 3T tiene un grosor de 8.65 mm, pero la parte trasera está ligeramente curvada a los lados, por lo que aparenta ser más delgado de lo que realmente es. Su peso es de 195 gramos, así que no es excesivamente pesado para los estándares de hoy en día.

El teléfono cuenta con motor lineal de eje X que se puede ver en las cuatro direcciones proporcionando una sensación de vibración 3D agradable

A continuación, vamos a revisar los distintos elementos que encontramos en los laterales del teléfono.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido, que presenta una buena sensación al tacto.

En el lateral izquierdo encontramos dos botones de volumen.

La parte superior del teléfono está libre de cualquier elemento.

La parte inferior del teléfono posee un conector USB-C, el altavoz y la bandeja para dos tarjetas nanoSIM.

realme no ha dotado al teléfono protección frente al agua, aunque sería raro encontrar esta protección en smartphones de este rango de precios.

Pantalla

realme GT NEO 3T posee una gran pantalla AMOLED E4 de 6.6″ con ratio alargado 20:9. La resolución de la pantalla es Full HD+ (2.400 x 1.080 píxeles), lo que implica una densidad de píxeles elevada de 398 ppp.

En caso de que te preguntes qué significa «E4» en el nombre de la pantalla, hace referencia a la última generación de paneles AMOLED de Samsung. Estos paneles ofrecen un brillo máximo algo superior y, sobre todo, un menor consumo de energía respecto a la generación anterior E3.

Un atractivo del panel es su tasa de muestreo de 360 Hz, así como su tasa de refresco de 120 Hz.

La tasa de refresco de 120 Hz se traduce en una experiencia de visualización más fluida, sobre todo al moverte por la interfaz o hacer scroll en aplicaciones como el navegador web, Twitter, Instagram o la galería de fotos.

Una mayor tasa de refresco también implica un mayor consumo de batería. Por suerte, el realme ofrece tres modos de funcionamiento: normal (60 Hz), alta (120 Hz) y selección automática.

Los modos de tasa alta (120 Hz) y automática son adaptativos. Esto significa que los contenidos se muestran normalmente a 120 Hz pero se reducen a 60 Hz si la imagen permanece estática varios segundos o al reproducir ciertos contenidos como vídeos (60 Hz).

En este punto, desconozco cuál es la diferencia entre elegir el modo de alta tasa o la selección automática.

Algunos smartphones son más avanzados y pueden reducir la tasa de refresco hasta 10 Hz (o incluso menos) si, por ejemplo, estás viendo una imagen estática, pero en el segmento de precio en el que nos encontramos, realme GT NEO 3T cumple sobradamente.

La matriz de sub-píxeles del panel es de tipo PenTile, como es habitual en los paneles OLED. Esto significa que los sub-píxeles se colocan en forma de rombo con una mayor cantidad de sub-píxeles de color verde que de color rojo o azul. Por tanto, la resolución efectiva del panel es inferior a a la nominal cuando la pantalla muestra colores azules o rojos.

Las pantallas LCD que poseen otros teléfonos cuentan con matrices RGB, donde los sub-pixeles se colocan uno a continuación de otro, en hileras rojo-verde-azul (RGB), por lo que la resolución anunciada aplica por igual a los sub-píxeles de cada color.

Según la compañía, la pantalla cubre el 100% de los espacios de color sRGB y Display P3. Si no estás familiarizado con los espacios de color, el espacio sRGB (Rec. 709) es el estándar de Android (y, en general, del mundo de la informática), mientras que el espacio Display P3 ofrece una mayor gama de colores y es utilizado en la industria cinematográfica.

Existe un espacio de color aún más amplio llamado Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible por el ojo humano.

Ningún panel actual es capaz de mostrar este último espacio de color completo, sino que normalmente se quedan en torno al 60 por ciento.

realme GT NEO 3T ofrece dos modos de calibración de la pantalla: Intenso, Natural y Pro.

El modo de color Intenso viene activado por defecto y muestra colores algo sobre-saturados, ya que activa el espacio de color DCI P3. Muchos usuarios prefieren colores intensos antes que colores realistas, por lo que no es casual que este sea el modo establecido por defecto.

El modo de color Natural muestra colores más fieles a la realidad, por lo que es el más adecuado para situaciones en las que la fidelidad del color importa: editar fotografías y vídeo, realizar compras de prendas de vestir, etc. En ambos modos, podemos ajustar la temperatura de color a nuestro gusto.

Por último, el modo de color Pro permite elegir entre un modo Cinemático, que viene ser el modo de pantalla DCI P3, y un modo Brillante que utiliza una gama de colores más amplia para mostrar colores aún más vivos.

Para analizar la calidad de la pantalla, he realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

Como he comentado, por defecto está activo el modo Intenso, que apunta al gamut de color DCI P3 (cubre un 95% de este espacio de color según mis mediciones), por lo que los colores se pueden ver sobresaturados al utilizar apps estándar, ya que estas utilizan normalmente el espacio sRGB.

Este modo tiene una ventaja importante al utilizar el teléfono a plena luz del día dado que, bajo el sol, los colores pierden fuerza.

En el modo Intenso, el error medio en la fidelidad de color respecto al gamut DCI P3 es bueno, 2.9 dE (un valor por debajo de 4 dE se considera excelente y por encima de 9 se considera inaceptable), y el error máximo resulta ser 7.2 dE.

La temperatura de color es 7.259ºK, bastante por encima del nivel de referencia de 6.500ºK, por lo que se aprecia un tono azulado en apps con el fondo blanco como el navegador.

Resultados con el modo de pantalla Intenso



El modo Natural está pensado para reflejar con mayor fidelidad el gamut sRGB, que es el que se utiliza normalmente en la industria informática y de los smartphones.

Este es el modo que debes elegir si buscas la máxima fidelidad de color en los contenidos de apps y juegos de acuerdo con cómo los diseñó el desarrollador — aunque los colores se perciben más apagados que con el modo Intenso.

Con el modo sRGB activo, la pantalla cubre alrededor del 99% del gamut sRGB. El error medio en la fidelidad de color es excelente, tan sólo 1.3 dE y el error máximo resulta ser 2.4 dE. La temperatura de color, 6.500ºK, es, sencillamente, perfecta.

Resultados con el modo de pantalla Natural



El brillo máximo con el control de brillo en modo manual es de 468 nits según mis mediciones. Este valor de brillo se ha medido con el 100% de la pantalla iluminada (lo que se conoce como APL 100%).

En el modo de brillo automático, cuando estamos bajo una luz intensa como la del sol, el brillo aumenta hasta un máximo de 766 nits. realme habla de un brillo máximo de 1.300 nits, pero no especifica con que porcentaje de pantalla iluminada ha logrado esa marca.

En la siguiente gráfica, se refleja el brillo máximo con el 100% de la pantalla iluminada, que es como se suele medir este parámetro. En comparación con otros smartphones (aunque más caros), el brillo máximo de realme GT NEO 3T es bueno, aunque queda lejos de los buques insignia.

Los ángulos de visión son amplios, aunque la luminosidad se ve reducida al observar la pantalla desde un ángulo.

Este panel no es compatible con contenidos HDR, por lo que no puedes disfrutar de vídeos con alto rango dinámico en servicios de streaming como YouTube o Netflix.

En los ajustes de Pantalla y Brillo encontramos una opción llamada modo Confort visual, que activa un filtro de luz azul para reducir la fatiga ocular limitando la cantidad de luz azul que emite la pantalla. Este modo se puede activar manualmente, a ciertas horas, o desde que se pone el sol hasta que amanece, siendo posible controlar la intensidad del efecto.

La funcionalidad de Pantalla Siempre Activa también está presente, por lo que cuando el teléfono no está en uso la pantalla muestra información útil como la fecha, hora, nivel de batería e iconos de notificaciones.

Pantalla siempre activa

realme también ha incorporado un par de funcionalidades relacionadas con la mejora de vídeo: refinador de imágenes de vídeo, que mejora la definición de los vídeos de baja calidad, y el potenciador de color de vídeo, que amplía la gama de colores de grabaciones SDR a HDR para una mejor experiencia visual. En ambos casos, si se activan estas funcionalidades, aumenta el consumo de batería.

Otra característica interesante es la posibilidad de aumentar artificialmente los fotogramas de los vídeos desde 30 fps (o menos) hasta 60 o 120 FPS usando MEMC. Para hacer uso de esta funcionalidad, es necesario activar la opción Mejora del movimiento en vídeo.

MEMC (o Estimación y Compensación de Movimiento) es una técnica de interpolación que inserta frames en los vídeos para que estos se vean con más suavidad. La mayoría de las películas y programas de televisión se graban a 24 o 30 FPS, pero con MEMC, pueden reproducirse a más FPS.

También está presente un modo de vídeo HDR brillo, que aumenta el brillo de la pantalla cuando se reproducen vídeos HDR a costa de aumentar el consumo de batería y el calentamiento del teléfono

Rendimiento

realme GT NEO 3T llega con el procesador de gama media-alta Snapdragon 870 5G, que fue anunciado en enero de 2021 como un chip a medio camino entre el Snapdragon 865+, buque insignia de 2020, y el Snapdragon 888, el más potente de 2021.

👉 Info: Así es el chip Qualcomm Snapdragon 870 5G

El Qualcomm Snapdragon 870 5G es un chip fabricado en un proceso de 7 nm. Integra un núcleo «Prime» que alcanza 3,2 GHz, tres núcleos de alto rendimiento ARM Cortex-A77 hasta 2,42 GHz y cuatro núcleos ARM Cortex-A55 de bajo consumo que alcanzan 1,8 GHz

En comparación con el Snapdragon 865+, de características similares y más antiguo, el Prime Core funciona 100 MHz más rápido y la GPU tiene una velocidad ligeramente superior. Por tanto, el Snapdragon 870 es ligeramente más rápido que los antiguos Snapdragon 865 y 865 Plus y se sitúa por detrás del Snapdragon 888 de gama alta.

La plataforma móvil integra un módem Qualcomm X55 5G con soporte para Sub-5 y mmWave y bandas globales 5G con una velocidad de hasta 7,5 GBit/s (descarga).

La GPU integrada sigue siendo la Adreno 650 y ofrece una velocidad de reloj ligeramente superior, de 670 MHz.

El DSP Hexagon 698 integrado ofrece un rendimiento KI de hasta 15 TOPS (frente a los 7 TOPS del 855) y sigue utilizando una combinación de CPU, GPU, HVX y núcleos Tensor. El ISP del Spectra 480 tampoco se ha modificado. El controlador de memoria integrado soporta LPDDR5 con hasta 2.750 MHz y LPDDR4X con 2.133 MHz.

El teléfono llega con 8 GB de RAM LPDDR4x. No es una cantidad muy elevada en los tiempos que corren, pero debería ser suficiente para la mayoría los usuarios que se interesen por este teléfono. Tampoco es el tipo de RAM más rápido, aunque no esperábamos LPDDR5 en un smartphone de este rango de precios.

El teléfono cuenta con la tecnología DRE — Expansión Dinámica de RAM, por sus siglas en inglés — gracias a la cual se puede utilizar parte del almacenamiento interno como memoria RAM virtual. Es posible seleccionar 2, 3 o 5 GB de espacio adicional.

El acceso a esta funcionalidad está un poco escondido ya que tienes que acceder a Ajustes > Información del dispositivo > RAM. Aunque la he tenido activa, no sabría decir si el uso de esta funcionalidad ha marcado alguna diferencia, ya que su funcionamiento es invisible.

El teléfono posee 128 o 256 GB de almacenamiento, que no puede ser almacenado mediante micro-SD. El almacenamiento es de tipo UFS 3.1, que es hasta 3 veces más rápido que UFS 3.0 y consume menos energía.

A continuación, vamos a ver los resultados de realme GT NEO 3T en diversos benchmarks, lo que nos dará una idea de la potencia de este terminal en comparación con otros smartphones.

En el benchmark AnTuTu v9, ha conseguido un resultado de 653.532 puntos, una puntuación propia de su chip.

En el benchmark Geekbench 5 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 989/2.603 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que son unos resultados buenos.

En el test de rendimiento general PCMark 3.0 que mide el rendimiento al realizar tareas cotidianas, ha obtenido una puntuación de 13.197 puntos, un valor bastante alto.

En el apartado de almacenamiento, el teléfono obtiene unos resultados buenos en las pruebas de AndroBench de velocidad de lectura y escritura.

El realme GT NEO 3T cuenta con una cámara de vapor de acero además de una estructura de 8 capas que consiste en una lámina de grafeno, otra cámara de vapor, gel térmico, lámina de cobre, gel, película de silicio + lámina de cobre y otra lámina de grafeno. realme dice que es la mayor superficie de refrigeración en un dispositivo de la marca con 4.129 mm².

En la prueba CPU Throttling que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el rendimiento ha caído un 18% en dicho período. Esto significa que el desempeño al ejecutar apps muy exigentes no se ve apenas afectado tras largos períodos de uso.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversas pruebas gráficas para comprobar el rendimiento esperable en juegos.

En la prueba GFXBench con APIs tradicionales, el teléfono ha logrado unos resultados altos.

En las pruebas de GFXBench basadas en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal/OpenGL y Vulkan), consigue también unos resultados buenos.

En la nueva prueba 3DMark Wild Life Unlimited, el teléfono ha conseguido un resultado en la franja baja.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado varios juegos 3D exigentes — Real Racing 3, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile .

Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

Los tres juegos obtienen una tasa estable cerca de 60 FPS en Asphalt 9 y Call of Duty, y 71 FPS en Real Racing 3, con picos hasta 120 FPS.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS Min. FPS Min.-Máx. %CPU

%GPU

Asphalt 9 60 100% 49-61 12% 71% Real Racing 3

71 78% 59-120 8% 47% Call of Duty 60 100% 51-60 19% 52%

(*) Configuración de calidad de los juegos:



Asphalt 9: Calidad gráfica configurada a «predeterminado»

Real Racing 3: Calidad gráfica por defecto

Call of Duty Mobile: Calidad gráfica «media» y cuadros por segundo a velocidad «máxima».

Como cabía esperar, realme GT NEO 3T ha obtenido un rendimiento bueno en las pruebas de rendimiento, aunque queda claramente por debajo de otros buques insignia que cuestan más dinero.

En general, el teléfono se mueve con fluidez y no he experimentado signos de lag durante el tiempo que he probado el teléfono.

En el aspecto de conectividad, es compatible con Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 y USB Tipo-C 2.0. El puerto USB-C es compatible con OTG, por lo que podemos conectar una llave USB o un disco duro para acceder a su almacenamiento desde el teléfono. También cuenta con NFC.

El teléfono es compatible con redes 5G. El compartimento para SIM ofrece espacio para dos tarjetas nano-SIM, por lo que puedes hacer uso de la funcionalidad Dual SIM. Ahora bien, no es compatible con eSIM.

Seguridad biométrica

realme ha incorporado un lector de huella integrado bajo la pantalla. En mi experiencia, resulta rápido a la hora de desbloquear el teléfono.

Para desbloquear el teléfono, es necesario que veamos iluminado el logotipo de la huella dactilar en la parte inferior de la pantalla. Aunque normalmente está apagado, basta con coger el teléfono para que se ilumine y podamos colocar el dedo para iniciar el desbloqueo.

El reconocimiento de huella se produce al apoyar el dedo sobre la pantalla sin necesidad de presionar. Durante la lectura de la huella se muestra en pantalla una animación que podemos personalizar eligiendo entre ocho posibilidades.

El reconocimiento de huella es fiable siempre que coloquemos el dedo en la zona correcta. Por suerte, el área de reconocimiento de la huella es bastante amplia, por lo que no es necesario acertar con el dedo en el lugar exacto. Ahora bien, en mi opinión, el lector de huella está situado demasiado abajo y no resulta cómodo alcanzarlo con el dedo.

realme incorpora una funcionalidad llamada Inicio rápido que permite abrir apps durante el proceso de desbloqueo si mantienes el dedo en el sensor de huella hasta que aparecen los iconos. Sin levantar el dedo, pudees deslizarlo hasta un icono y soltarlo para iniciar la función o app correspondiente.

realme también ha incorporado su sistema de reconocimiento facial, que permite desbloquear el teléfono utilizando simplemente nuestra cara. La identificación de la cara tiene lugar de forma muy rápida, permitiéndonos acceder al smartphone sin tener que hacer nada salvo mirar el teléfono.

El teléfono ofrece una opción para iluminar la pantalla con objeto de proyectar luz sobre nuestra cara y que el reconocimiento pueda ocurrir incluso a oscuras. También incluye elegir si queremos quedarnos en la pantalla de bloqueo o acceder directamente al escritorio al completar el reconocimiento.

Ahora bien, debemos tener en cuenta que el reconocimiento facial es simplemente 2D, por lo que no es tan seguro como el reconocimiento facial 3D que incorporan otros dispositivos y podría ser engañado mediante una fotografía o un vídeo. A este respecto, realme ha añadido un control que obliga a que tus ojos estén abiertos para que el teléfono se desbloquee.

Por esta razón, el reconocimiento facial no está disponible para ciertas actuaciones sensibles como operaciones bancarias o confirmar pagos móviles.

realme permite elegir de forma individual si quieres usar el desbloqueo facial para desbloquear el dispositivo, acceder a aplicaciones protegidas por contraseña o acceder a la caja fuerte.

Batería

La batería de realme GT NEO 3T posee una capacidad de 5.000 mAh, que a priori es más que suficiente para su pantalla de 6.6″ y su hardware.

Según la compañía, esta batería proporciona 29 horas de llamadas telefónicas, 26 horas de reproducción de vídeo y 88 horas de reproducción de música.

Para comprobar la autonomía, he llevado a cabo la prueba de batería del conocido test PCMark: Work 3.0.

🔋 Info: Cómo llevamos a cabo las pruebas de autonomía



Dada la importancia que tiene la pantalla en el consumo de la batería, es importante calibrar con un colorímetro (o un instrumento similar) las pantallas al mismo nivel absoluto de brillo (no es válido ponerlo al 50%) si quieres obtener resultados de autonomía comparables entre dispositivos.

De lo contrario, los resultados pueden verse muy afectados por el nivel de brillo de la pantalla de cada smartphone y, por tanto, no son comparables. Comento esto aquí porque no todos los análisis tienen esto en cuenta y, en esta prueba, se ven a veces valores absurdos.

En el caso de PCMark: Work 3.0, el propio test indica que la prueba debe realizarse con la pantalla calibrada a 200 nits para que los resultados sean comparables. Así es como nosotros realizamos las pruebas de autonomía los smartphones.

PCMark Work 3.0 pone a prueba la autonomía del terminal al realizar una mezcla de tareas cotidianas y exigentes ya que la prueba simula la navegación por páginas web, la escritura de textos e inserción de imágenes, la aplicación de filtros a fotografías, la edición de vídeos y la manipulación de datos.

En la prueba, he obtenido un resultado impresionante de 13 horas y 43 minutos con la frecuencia de actualización de la pantalla configurada en Automático. Al configurar la pantalla a frecuencia alta (120 Hz), la autonomía es 13 horas y 45 minutos, y al establecerla en frecuencia normal (60 Hz) aumenta a 14 horas y 12 minutos.

En el día a día, la autonomía del teléfono es muy buena y no deberías tener problema para aguantar un día y medio o incluso más, si no juegas habitualmente.

En el apartado de Batería, encontramos un botón Ahorrar energía que propone acciones para reducir el consumo de batería. En mi caso, me ha sugerido desactivar algunas aplicaciones que consumen mucha batería y desactivar GPS.

También ofrece un modo de ahorro de energía que, opcionalmente, reduce el brillo de la pantalla, cambia el tiempo de apagado automático de la pantalla a 15 segundos, desactiva la sincronización en segundo plano y reduce la frecuencia de actualización de la pantalla.

Es posible indicar que el modo de ahorro de energía se desactive cuando la batería supere el 90% de carga. También es posible configurar que el modo de ahorro de energía se active automáticamente al llegar a un nivel de batería en concreto.

Otra opción es el modo superahorro de batería que reduce el rendimiento del sistema y solo permite ejecutar un número limitado de aplicaciones simultáneamente.

realme ofrece un ajuste llamado optimizar uso de la batería que optimiza automáticamente las aplicaciones que están agotando la batería en segundo plano. Otra funcionalidad llamada congelación rápida de aplicación congela automáticamente las apps inactivas para que no gasten batería y no puedas enviar ni recibir mensajes, ni leer información del teléfono.

También encontramos la funcionalidad espera optimizada con tres opciones: modo ultra standby (con la pantalla apagada, se cierran algunas apps en segundo plano para reducir el consumo de batería y, de hecho, el consumo se reduce aún más si está inactivo), modo equilibrado (consume menos batería y reduce las notificaciones cuando duermes) y desactivado.

realme GT NEO 3T cuenta con carga rápida Dart de 80W y, a diferencia de otros smartphones, la compañía ha incluido un cargador rápido en la caja para que puedas cargar rápidamente la batería.

Como se puede ver en la siguiente gráfica, el tiempo de carga es muy corto. El proceso completo de carga dura 38 minutos, por lo que es muy rápido. La proceso de carga es bastante lineal, y el 50% se logra en alrededor de 15 minutos.

Por último, realme ha incorporado la carga nocturna optimizada. Para reducir el envejecimiento de la batería, el teléfono memoriza la rutina de carga diaria para poder controlar la velocidad de carga por la noche y evitar sobrecargas.

Interfaz y funcionalidades

realme GT NEO 3T corre Android 12 y, por encima del sistema operativo, realme ha incorporado su propia capa de personalización realme UI 3.0.

Con realme UI 3.0, la compañía ha intentado conseguir un diseño más expresivo, una disposición de elemento mejor organizada y una experiencia más fluida de la interfaz.

Para empezar, los iconos han sido renovados gracias a un nuevo diseño en 3D. El contorno añade peso, y se emplea una técnica semitransparente para que se vea un diseño más moderno. Así, el diseño de los iconos resulta más colorido y tridimensional. En comparación con realme IU 2.0, se ha incorporado una paleta de colores más amplia para adaptarse al gusto de los jóvenes.

realmeUI 3.0

realmeUI 3.0 incluye un diseño que proporciona una mayor sensación de espacio en todo el sitio. El tamaño del título, así como el contraste de los símbolos y el texto, se han incrementado para destacar visualmente los elementos más importantes.

Las animaciones han sido optimizadas para proporcionar una experiencia más fluida gracias al motor de animación AI. realme también ofrece una ventana flotante 2.0 que puedes personalizar para diferentes usos de multitarea.

Otra funcionalidad interesante es Barra lateral inteligente, que ofrece un acceso rápido a algunas de tus aplicaciones favoritas. El sistema permite ajustar la posición de la barra lateral.

Pantalla dividida y ventana flotante

Gracias a la compresión de memoria, se mejora el rendimiento general de apertura de aplicaciones en un 13% y se prolonga la duración de la batería en un 12%.

La Pantalla Siempre Activa también ofrece más opciones de personalización. Basta con subir una foto y disfrutar de una pantalla única con la silueta de la persona, como ya vimos en su día en OnePlus.

realme UI 3.0 permite a los usuarios ver los permisos de las aplicaciones de forma visual, así como una lista de permisos de las aplicaciones y una amplia información sobre el uso de determinadas aplicaciones. La compañía también ha añadido una nueva opción de ubicación aproximada.

Aunque no son novedad, realme ofrece algunas funcionalidades interesantes como Clonador de aplicaciones que permite iniciar sesión con dos cuentas diferentes en la misma app al mismo tiempo.

Esto es útil para apps que no permiten configurar varias cuentas. Lamentablemente, esta funcionalidad no permite seleccionar cualquier app, sino solo algunas como Messenger, Skype, Facebook, Twitter, Google Pay, Telegram o WhatsApp.

Otra funcionalidad relacionada con la privacidad es Caja fuerte, que permite mantener lejos de miradas ajenas fotografías, vídeos, música y cualquier otro contenido. realme permite proteger el acceso a este contenido mediante un PIN o la huella dactilar.

Si solo queremos restringir el acceso a una o varias apps, podemos hacer uso del Bloqueo de aplicaciones, que permite proteger mediante PIN, huella dactilar o reconocimiento facial el acceso a una aplicación. Es posible incluso ocultar el icono de la app en la pantalla de inicio y el cajón de aplicaciones. Para que aparezca es necesario introducir en el teclado numérico del marcador telefónico un código numérico con el signo almohadilla al principio y al final (por ejemplo, #123456#).

realme ofrece una funcionalidad llamada Clonar teléfono que permite transferir rápidamente todos los datos guardados en el teléfono antiguo (incluidas fotos, contactos y aplicaciones) al nuevo teléfono.

Si tienes niños cerca, agradecerás una funcionalidad llamada Espacio infantil que permite restringir el acceso a unas cuantas aplicaciones, limitar el tiempo de uso y controlar el tipo de cambios de configuración que pueden realizar los niños sobre el teléfono.

realme incorpora la funcionalidad No molestar, que pone el teléfono en modo silencio (sin vibraciones) a determinadas horas/días.

También es posible permitir las notificaciones (de cualquier app, no es posible filtrar), mensajes o llamadas de ciertos contactos, silenciar contenido multimedia, así como no silenciar una segunda llamada de un mismo número en un intervalo de 3 minutos. Lo que no es posible es que este modo se active automáticamente en función de eventos del calendario.

En el apartado de ausencias, realme no proporciona una interfaz tipo escritorio al estilo de DeX de Samsung o EMUI Desktop de Huawei.

A la hora de disfrutar de juegos, realme incluye una funcionalidad llamada Espacio de Juegos. Esta funcionalidad mejora el rendimiento de los juegos al asignar más recursos hardware al juego (a costa de una menor duración de la batería y un mayor calentamiento), limitar el acceso a la red de las aplicaciones en segundo plano para mejorar la latencia al jugar en red, e impedir los ajustes de brillo automáticos.

También permite activar un modo de juego sin distracciones, que bloquea herramientas de juegos, navegación por gestos, ajustes rápidos, notificaciones, llamadas y alarmas.

Es posible seleccionar tres modos de rendimiento:

Modo GT , que mejora el rendimiento de CPU y GPU, pero aumenta el consumo de batería.

, que mejora el rendimiento de CPU y GPU, pero aumenta el consumo de batería. Modo equilibrado , que mantiene un equilibrio entre rendimiento y consumo de batería.

, que mantiene un equilibrio entre rendimiento y consumo de batería. Modo de baja energía, que reduce la calidad visual de los juegos para disminuir el consumo de batería.

La funcionalidad Espacio de Juegos está pensada para los aficionados a los juegos

Durante las partidas, puedes deslizar desde la esquina superior izquierda hacia el centro para abrir los ajustes de Espacio de Juegos rápidamente, así como para abrir la aplicación Messenger, Discord o WhatsApp en una pequeña ventana sin salir del juego.

Es posible bloquear llamadas entrantes, mostrar notificaciones en viñeta o bloquear notificaciones para impedir la aparición de notificaciones emergentes en la zona superior de la pantalla. Ofrece una opción de optimización táctil, que permite ajustar la sensibilidad del toque y de deslizamiento, así como prevenir toques involuntarios, bloquear gestos de captura de pantalla o de pantalla dividida.

realme también permite grabar la pantalla durante partidas incluyendo el sonido del sistema y del micrófono, así como la imagen de la cámara frontal y las pulsaciones sobre la pantalla. También puedes realizar pausas en las grabaciones y reanudarlas más tarde.

El apartado realme Lab ofrece algunas funcionalidades experimentales:

Audio modo dual, que permite conectar unos auriculares con Bluetooth y unos auriculares con cable a la vez.

que permite conectar unos auriculares con Bluetooth y unos auriculares con cable a la vez. Cápsula del sueño, que restringe el uso del teléfono para descansar y dormir mejor.

que restringe el uso del teléfono para descansar y dormir mejor. Medición de frecuencia cardíaca, que hace uso del sensor de huella dactilar para medir el pulso.

Por último, en términos de bloatware, lamentablemente el realme GT NEO 3T viene con algunas apps de terceros preinstaladas como Facebook, TikTok, Amazon o LinkedIn.

Multimedia

realme GT NEO 3T ofrece sonido estéreo ya que cuenta con dos altavoces: uno en la parte inferior del smartphone, a la derecha del conector USB Tipo-C de carga, y otro en el borde superior de la pantalla.

El sonido no es completamente simétrico, ya que el altavoz inferior suena con más potencia que el altavoz frontal.

El sonido que se emite posee un volumen bastante potente, aunque al nivel máximo de volumen el sonido suena bastante estridente.

Como es habitual en los smartphones, se echa de menos una mayor riqueza de tonos, sobre todo en los bajos, por culpa del pequeño tamaño de sus altavoces.

realme no ha incluido el conector de 3.5mm, por lo que tendrás que recurrir a un adaptador de USB-C a 3.5 mm o utilizar auriculares USB-C / Bluetooth.

realme GT NEO 3T es compatible con sonido Dolby Atmos, lo que debería aportar una mayor profundidad al sonido.

En cuanto a codecs de audio, es compatible con SBC, AAC, aptX, aptX HD, IDAC e IHDC.

realme GT NEO 3T permite aplicar varios efectos de sonido: inteligente (reconoce la situación y aplica los efectos de sonido óptimos), teatro/cine, juego y música.

De igual forma, también es posible adaptar el sonido a cuatro situaciones: interiores (cuando no hay mucho ruido), en movimiento (ideal para lugares con muchos ruidos y personas), desplazamiento (para transporte público) y vuelo (para disfrutar de entretenimiento durante un vuelo).

realme emplea su propia app Música como reproductor de música por defecto. Esta app organiza la música en cuatro pestañas: Canciones, Intérprete, Álbumes y Listas de reproducción.

Es un reproductor bastante simple, sin posibilidad de descargar carátulas ni letras de canciones. Tampoco es posible reproducir la música almacenada en un dispositivo externo (como un disco NAS) ni en un servicio en la nube.

A la hora de ver fotografías, realme GT NEO 3T recurre a su propia aplicación Fotografías que muestra todas las imágenes almacenadas en el teléfono y permite editarlas.

Esta app es capaz de crear recuerdos (vídeos) a partir de fotografías tomadas en el mismo lugar/fecha y puede identificar personas en las fotografías a las que puedes poner nombre para realizar después búsquedas por persona.

Ambas acciones se producen en segundo plano cuando el teléfono está conectado a la corriente con la pantalla apagada.

La reproducción de vídeo es buena y el teléfono es capaz de reproducir sin problemas ficheros compatibles con suavidad gracias a su procesador.

He probado a reproducir algunos vídeos 1080p, en ambos casos codificados tanto con H.264 como en el más moderno y eficiente HEVC (H.265), y los cuatro se han reproducido con suavidad.

También puedes disfrutar de servicios de streaming como YouTube o Netflix en la gran pantalla del smartphone. Por supuesto, cuenta con la librería necesaria para obtener la certificación Widevine L1 y he comprobado que es capaz de reproducir contenidos de YouTube en HDR, pero no en Netflix.

Cámara

realme GT NEO 3T cuenta con una cámara trasera triple:

Cámara principal gran angular (25 mm) de 64 MP (1/2.0″, 0.7µm) con apertura f/1.8 y PDAF

gran angular (25 mm) de 64 MP (1/2.0″, 0.7µm) con apertura f/1.8 y PDAF Cámara ultra gran angular (119º) de 8 MP (1/4.0″, 1.12µm) con apertura f/2.3

de 8 MP (1/4.0″, 1.12µm) con apertura f/2.3 Cámara macro de 2MP con apertura f/2.4

En este conjunto de cámaras, hay algunas ausencias importantes. Por un lado, la cámara principal no tiene estabilización óptica, por lo que cabe esperar un peor rendimiento con luz escasa. Por otro lado, se echa de menos la cámara teleobjetivo, aunque eso hubiera aumentado significativamente el precio del smartphone.

La cámara ofrece un modo Pro que permite modificar distintos parámetros como el balance de blancos, el enfoque, el tiempo de exposición y la sensibilidad ISO. También es posible guardar las imágenes en formato RAW.

Cámara principal (gran angular)

Comenzando por la cámara principal, realme ha incorporado un sensor de 64 MP, aunque por defecto las fotografías se toman en 16 MP haciendo uso de la tecnología pixel binning que combina 4 píxeles en 1 para reducir el ruido y mejorar el rendimiento en condiciones de poca luz.

Es posible activar un modo de super alta resolución de 64MP, que permite disparar a la resolución completa del sensor.

A continuación, podemos ver un ejemplo de las misma fotografía tomada a 16 y 64 MP, así como un recorte de ambas. Con más píxeles, la imagen se ve más nítida.

La cámara principal ofrece una buena calidad de imagen en condiciones de buena luz, como podemos apreciar en las siguientes fotografías.

El teléfono captura imágenes de buena calidad con una buena cantidad de detalles. Los colores son vivos pero no exagerados, salvo en algunas ocasiones — por ejemplo, al tomar fotografías de vegetación, los colores se ven algo sobresaturados. El rango dinámico es amplio y la exposición es correcta.

Fotografías tomadas en condiciones de buena luz

Por la noche, la calidad de imagen empeora ya que la ausencia de estabilización óptica pasa factura. Aún con todo, las imágenes resultan perfectamente utilizables, como se puede apreciar en estos ejemplos.

Las imágenes se ven nítidas, con una buena cantidad de detalles, incluso en las zonas oscuras. La exposición es correcta en su punto y las fuentes de luz se ven bien, sin destellos. Los colores también se ven bastante vivos.

Fotografías tomadas en condiciones de poca luz

realme cuenta con un modo Noche, que aumenta la nitidez de la imagen, reduce el ruido y modifica ligeramente el tono de color. El rango dinámico también se mejorado, con sombras más iluminadas sin que las luces se vean quemadas.

Este modo requiere varios segundos de captura, por lo que es bastante más lento que el modo Foto normal. A continuación, podemos ver algunos ejemplos.

Modo Foto y modo Noche con cámara gran angular

realme ha incorporado un sistema de reconocimiento de escena por IA que ajusta algunos parámetros de la foto (por ejemplo, la saturación de los colores) para mejorar la imagen. Cuando está activado, la interfaz de cámara indica el nombre de la escena que ha reconocido.

Mi consejo es que lo utilices con cuidado, ya que las imágenes resultantes pueden verse demasiado artificiales ya que tiende a hacer que los colores salgan mucho más vivos.

Cámara ultra gran angular

La siguiente cámara es la cámara ultra gran angular, que cuenta con una resolución de 8MP, una apertura bastante limitada de f/2.3 y carece de estabilización óptica.

Una cámara ultra gran angular aporta una gran versatilidad a la hora de capturar fotografías de paisajes o arquitectura. Personalmente encuentro este tipo de lentes muy útiles ya que permiten tomar fotografías mucho más espectaculares y creativas que la cámara normal.

En comparación con la cámara principal, se nota una pérdida de nitidez y rango dinámico, pero el resultado sigue siendo muy válido. Aunque muchas veces este tipo de cámaras producen fotos con colores apagados, la cámara ultra gran angular de realme presenta colores vivos, en línea con los de la cámara principal.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas por el día.

Aunque con una lente ultra gran angular es más difícil que la fotografía salga movida, su limitada apertura y la ausencia de estabilización hacen que esta cámara no esté pensada para tomar fotografías por la noche, como se puede apreciar en algunas de las siguientes capturas.

El modo Noche también está disponible con la cámara ultra gran angular y consigue mejorar la calidad de imagen significativamente. El rango dinámico es claramente superior y se preserva bastante detalle, aunque se echa de menos una mayor nitidez.

Modo Foto y modo Noche con cámara ultra gran angular

Cámara macro

Por último, tenemos la cámara macro que permite tomar fotografías a una distancia de unos 4 centímetros.

Su sensor con baja resolución de 2MP y limitada apertura de f/2.4 hace que la calidad de imagen no sea gran cosa y, además, el resultado es bastante parecido al que conseguiríamos tomando la misma foto con la cámara principal y recortando los 2MP centrales. En mi opinión, es una cámara prescindible.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con la lente macro.

Fotografías con la cámara macro

Modo Retrato

realme GT NEO 3T es capaz de tomar fotografías en modo Retrato detectando el contorno de la persona que queremos fotografiar mediante una cámara profundidad con sensor monocromo.

Lamentablemente, el modo Retrato solo permite ajustar la profundidad de campo durante la captura, pero no a posteriori, por lo que nos la jugamos a que el recorte salga bien.

El modo Retrato utiliza la cámara principal gran angular, por lo que el rostro tiende a verse deformado, con una nariz prominente, especialmente si te acercas para tomar un primer plano. Otros smartphones permiten activar un modo zoom 2X que, aun siendo un recorte, ayuda a no tener que acercarse tanto a la persona.

A continuación, podemos ver varios retratos de ejemplo y, si nos acercamos a cualquiera de ellas, podremos apreciar que hace un buen trabajo a la hora de separar a la persona del fondo, incluso en la zona del pelo.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomados con el modo Retrato:

Fotografías tomadas en modo Retrato

Cámara frontal

La cámara frontal posee un sensor de 16MP (1/3.0″, 1.0µm) con apertura f/2.5 que ofrece un modo de belleza que nos permite suavizar la piel, aumentar/reducir el tamaño de la cara, retocar la barbilla, agrandar los ojos, reducir la nariz, etc. Un aspecto interesante de la cámara frontal es que puede iluminar la pantalla para iluminar nuestro rostro y poder tomar selfies en condiciones de poca iluminación.

A pesar de que no cuenta con enfoque automático, la calidad de la imagen es correcta. Las capturas ofrecen una buena nitidez, como podemos apreciar en estos selfies de ejemplo, aunque su gran angular (26 mm) hace que los rostros captados de cerca se vean deformados con ojo de pez, con una nariz más grande que la realidad.

Un aspecto que me ha gustado es que la cámara frontal ofrece HDR, por lo que el fondo sigue siendo visible a pesar de que esté muy iluminado. En otros smartphones, el fondo pasa a ser una gran mancha blanca si estás a contraluz (que suele ser lo habitual para no salir con los ojos medio cerrados).

Selfies

La cámara frontal también permite tomar selfies con el modo Retrato, que ofrece un resultado demasiado acertado a la hora de separar el sujeto del fondo.

Selfie con efecto Retrato activado

Grabación de vídeo

realme GT NEO 3T puede grabar vídeo a resolución hasta 4K a 60 fps con la cámara principal, pero solo 1080p a 30 fps con la cámara ultra gran angular.

A continuación, podemos algunos vídeos capturados por el teléfono, que ofrece una calidad de imagen buena y estable por el día, pero muy oscura por la noche.

Vídeos grabados con la cámara principal



Llamadas de voz

En las pruebas que he realizado la calidad de la voz durante las llamadas es correcta y he podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades.

Precio

El realme GT NEO 3T llega a España con un precio oficial de 429,99€ (8/128GB) y 469,99€ (8/256GB), pero puedes encontrar buenas ofertas en Amazon.

Si eres amante de Dragon Ball, el realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition (🛒 499,99€) está hecho para ti ya que cuenta con una caja, un diseño y un tema inspirados en la popular serie.

Otra buena alternativa dentro de la familia es el realme GT NEO 3 (🛒 599€), que cuenta con pantalla AMOLED de 6.7″ a 120 Hz, procesador MediaTek Dimensiry 8100, 6/8 GB de RAM, 128/256 GB UFS 3.1, cámaras traseras gran angular (50MP, f/1.9) + ultra gran angular (8MP, f/2.3 + macro (2MP, f/2.4), cámara frontal (16MP, f/2.5), y batería de 5.000 mAh con carga rápida de 80W.

realme GT NEO 3T Dragon Ball Z Edition

Conclusiones

El diseño del realme GT NEO 3T está inspirado en la bandera a cuadros de las carreras de coches, al menos en sus variantes de color blanco y amarillo, ya que el color negro sombra que he probado tiene un acabado gris oscuro mucho más sobrio.

No es un dispositivo muy voluminoso, pero tampoco es de los más finos y ligeros que puedes encontrar, ya que su grosor alcanza los 8,65 mm y su peso los 195 gramos. Se trata de un peso bastante alto para un dispositivo con un chasis y una cubierta trasera de plástico.

El frontal está ocupado por una pantalla de 6.6″ con un orificio para la cámara frontal en la esquina superior izquierda.

Los marcos que rodean la pantalla son todo lo estrechos que cabe esperar en un teléfono de este rango de precios, siendo el inferior (la «barbilla») algo más grueso.

El teléfono posee un panel AMOLED E4 con resolución FullHD+, lo que implica una abundante densidad de píxeles de 398 ppp.

La pantalla ofrece una tasa de refresco de hasta 120 Hz, por lo que los contenidos se desplazan de forma muy suave.

Además, existe un modo automático que ajusta la tasa a la más adecuada, 60 o 120 Hz, en función del contenido contenido mostrado. Ahora bien, la frecuencia no disminuye por debajo de 60 Hz, por lo que el consumo de batería no es tan reducido como en otros smartphones que pueden bajar a 10 Hz o menos.

La fidelidad de color de la pantalla es buena, tanto en el modo Natural (frente al gamut sRGB) como en el modo Intenso (frente al gamut DCI P3).

El brillo máximo de la pantalla, 766 nits, es correcto, aunque queda lejos de lo que obtienen otros smartphones de gama alta, que por otro lado son mucho más caros.

realme ha incluido la pantalla ambiente, que enciende la pantalla cuando llega una notificación, así como la pantalla siempre activa, que permite mostrar la hora, fecha, batería e iconos de notificaciones permanentemente en pantalla.

El teléfono incorpora un lector de huella dactilar bajo la pantalla, que permite desbloquear el teléfono con solo apoyar el dedo encima. Este lector resulta fiable a la hora de identificar la huella y el proceso de desbloqueo es rápido.

realme también ha incorporado reconocimiento facial que, de nuevo, es muy rápido a la hora de identificarnos, aunque no es un sistema tan seguro como la huella al tratarse de reconocimiento 2D.

En términos de hardware, realme GT NEO 3T con el chip Snapdragon 870 5G de gama media-alta, un chip que fue presentado a principios de 2021. Este chip está a medio camino entre el Snapdragon 865+, buque insignia de 2020, y el Snapdragon 888, el más potente de 2021.

Este chip viene acompañado por 8 GB de RAM LPDDR4x, que debería ser suficiente para mantener una gran cantidad de apps abiertas en memoria. realme ha incorporado la posibilidad de utilizar parte del almacenamiento como RAM virtual para añadir hasta 5 GB, aunque a decir verdad, es difícil decir si marca la diferencia en el día a día ya que su funcionamiento es invisible.

También encontramos 128 o 256 GB de almacenamiento UFS 3.1, que es muy rápido. Lamentablemente, no se puede ampliar mediante micro-SD, ya que solo incorpora espacio para dos tarjetas nanoSIM.

En los benchmarks, realme GT NEO 3T ha obtenido puntuaciones medias en todas las pruebas, como cabía esperar dado su hardware. En el día a día, se mueve con una fluidez aceptable, sin parones ni largos tiempos de espera a la hora de abrir apps o cambiar entre tareas.

En cuanto a capacidad gráfica, he podido medir tasas bastante estables de 60 FPS o más en Asphalt 9, Call of Duty y Real Racing 3, por lo que la experiencia a la hora de jugar es excelente.

Cabe mencionar que realme incorpora un modo Juego que permite concentrarnos mejor en nuestras partidas (por ejemplo, desactivando notificaciones y llamadas entrantes) e, incluso, incrementar el rendimiento del dispositivo mientras jugamos.

realme GT NEO 3T llega con una gran batería de 5.000 mAh que resulta más que suficiente para un smartphone con una pantalla de su tamaño.

En la prueba de batería, el smartphone ha obtenido resultados bastante muy buenos. y, en el día a día, no deberías tener problemas para aguantar un día y medio o incluso más con una sola carga.

realme incorpora carga rápida a 80 W, que es capaz de cargar el 100% de la batería en menos de 40 minutos, así que es realmente rápida.

realme GT NEO 3T cuenta con dos altavoces que ofrecen sonido estéreo. El teléfono suena razonablemente bien, aunque se echan de menos bajos más contundentes.

Lamentablemente, realme no ha incluido un conector de auriculares de 3.5 mm, lo que significa que tendrás que utilizar auriculares USB-C o Bluetooth. Tampoco incluye radio FM.

En el aspecto de conectividad, realme GT NEO 3T llega con WiFi 6, Bluetooth 5.2, USB Tipo-C 2.0 y conectividad 5G con soporte Dual SIM. Además, cuenta con NFC para pagos móviles.

En el apartado fotográfico, realme GT NEO 3T cuenta con una cámara trasera triple formada por una cámara gran angular (64MP, f/1.8), ultra gran angular (8MP, f/2.3) y macro (2MP, f/2.4). Se echan de menos una cámara teleobjetivo, aunque estas hubieran aumentado el precio del conjunto.

En condiciones de buena luz, las imágenes tomadas por la cámara principal (gran angular) son buenas, pero en condiciones de luz escasa, la falta de estabilización óptica y el pequeño tamaño del sensor hace que el ruido aparezca. En todo caso, el resultado es bastante aceptable y, gracias al modo noche, se consiguen capturas utilizables.

Por supuesto, el teléfono admite un modo Retrato, desenfocando el fondo de la imagen con bastante precisión. El modo Retrato utiliza la cámara gran angular sin ningún tipo de zoom, por lo que es necesario alejarse un poco del sujeto a fotografiar para que rostro no se vea deformado y la nariz se vea muy grande.

La cámara ultra gran angular tiene una resolución y una apertura limitada, por lo que si bien las capturas por el día son muy aceptables, por la noche resultan prácticamente inutilizables, incluso cuando se utiliza el modo Noche.

La cámara macro tiene una resolución limitada y, en mi opinión, es una lente prescindible ya que el resultado es similar a acercarse con la cámara principal y hacer un recorte.

La app de cámara ofrece un modo Pro (solo para la cámara principal) con muchas opciones de control manual y la posibilidad de disparar en un modo Extra HD, que captura las fotografías utilizando toda la resolución del sensor.

En cuanto a grabación de vídeo, puede grabar a resolución 4Ka 60 fps con la cámara principal, y 1080p a 30 fps con la cámara frontal.

La cámara frontal posee un sensor de 16MP con apertura f/2.5 y ofrece una calidad aceptable, aunque su gran ángulo de visión hace que el rostro aparezca algo deformado si no alejas bastante la mano. Esta cámara ofrece también la funcionalidad de modo Retrato, que ofrece un buen resultado.

A nivel de software, realme GT NEO 3T llega con Android 12 y, por encima, la capa de personalización Realme UI 3.0, que viene a ser la misma capa que ColorOS de OPPO.

Esta capa añade un gran número de funcionalidades añadidas como permisos granulares para apps, clonado de aplicaciones para multi-cuenta, gestos sobre la pantalla apagada, barra lateral inteligente, bloqueo de aplicaciones, teclado seguro, ocultar apps en el escritorio y una caja fuerte para proteger archivos.

El teléfono trae bastante bloatware, con casi una decena de apps preinstaladas, que, al menos pueden ser desinstaladas.

El realme GT NEO 3T llega a España con un precio oficial de 429,99€ (8/128GB) y 469,99€ (8/256GB), pero puedes encontrar buenas ofertas en Amazon.

¿Merece la pena comprar el realme GT NEO T? Si buscas un smartphone con una buena pantalla, sonido estéreo, rendimiento sólido y una batería muy competente, realme GT NEO 3T es una buena opción, aunque no puede competir en diseño y en las cámaras con smartphones más caros.

Lo mejor:

Diseño con marcos razonablemente estrechos alrededor de la pantalla.

Diseño con marcos razonablemente estrechos alrededor de la pantalla. Pantalla AMOLED E4 con buena nitidez, amplio gamut de color y frecuencia de refresco a 120 Hz que se adapta al contenido mostrado.

Pantalla AMOLED E4 con buena nitidez, amplio gamut de color y frecuencia de refresco a 120 Hz que se adapta al contenido mostrado. Buen rendimiento gracias al chip Snadpragon 870, 8GB de RAM LPDDR4x y 1287256 GB de almacenamiento UFS 3.1.

Buen rendimiento gracias al chip Snadpragon 870, 8GB de RAM LPDDR4x y 1287256 GB de almacenamiento UFS 3.1. Software realme UI 3.0 con funcionalidades que amplían las prestaciones de Android: clonación de apps, cifrado de apps, gestos sobre pantalla, caja fuerte, esconder apps, espacio de juegos, etc.

Software realme UI 3.0 con funcionalidades que amplían las prestaciones de Android: clonación de apps, cifrado de apps, gestos sobre pantalla, caja fuerte, esconder apps, espacio de juegos, etc. Lector de huella integrado bajo la pantalla que desbloquea el teléfono rápidamente, así como reconocimiento facial 2D.

Lector de huella integrado bajo la pantalla que desbloquea el teléfono rápidamente, así como reconocimiento facial 2D. Soporte para doble SIM con conectividad 5G.

Soporte para doble SIM con conectividad 5G. Soporte de NFC.

Soporte de NFC. Excelente autonomía y carga rápida a 80W con cargador incluido en la caja

Excelente autonomía y carga rápida a 80W con cargador incluido en la caja Altavoces estéreo