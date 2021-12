Redmi Watch 2 Lite: Análisis a fondo y opinión [REVIEW]

¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del Redmi Watch 2 Lite.

A principios de noviembre, Redmi anunció su nuevo reloj Redmi Watch 2 Lite (🛒 69,99€), pero no ha sido hasta el mes de diciembre cuando el reloj ha llegado a nuestro país.

El Redmi Watch 2 Lite es una versión más asequible del Redmi Watch, por lo que sus características técnicas son ligeramente inferiores, así como también su precio.

El reloj cuenta con una pantalla LCD IPS de 1.55″, medición de ritmo cardíaco, saturación de oxígeno en sangre y horas de sueño, monitorización de 100 ejercicios, GPS integrado y batería hasta 10 días.

He tenido oportunidad de utilizar el Redmi Watch 2 Lite durante algunas semanas y, a continuación, os traigo mis impresiones.

Diseño y construcción

El Redmi Watch 2 Lite está disponible en un único tamaño, cuyas dimensiones (41 × 35 × 10,7 mm) coinciden exactamente con las del Apple Watch Series 7 más pequeño, el de 41 mm.

Esto significa que el reloj puede resultar algo pequeño para quienes prefieren llevar relojes voluminosos en la muñeca, pero, por otro lado, también resulta menos molesto para quienes tienen una muñeca estrecha y huyen de grandes dispositivos.

La caja del reloj es de plástico y está disponible en colores marfil, azul y negro, siendo este último el que he tenido la oportunidad de probar. Lógicamente el plástico no puede competir frente al aluminio u otros materiales más sofisticados en aspecto y resistencia, pero es un sacrificio lógico dado su precio.

El Redmi Watch 2 Lite recuerda mucho al aspecto del Apple Watch, ya que cuenta con una caja cuadrada con esquinas redondeadas. Sin embargo, a diferencia de aquél, las bordes laterales son completamente planos y carece de una corona digital.

Si escoges una esfera con fondo negro, el frontal parecerá que es todo pantalla, pero si escoges una esfera colorida, en seguida apreciarás que el borde que rodea la pantalla es bastante grueso, lo que resta espacio al área de visualización.

El Redmi Watch 2 Lite no es un smartwatch excesivamente pesado, ya que pesa tan solo 35 gramos, pero, obviamente, es más grande y pesado que una pulsera de actividad, por lo que en función del uso que le vayas a dar es posible que prefieras hacerte con una pulsera más ligera.

Aunque a mí no me molesta para dormir, hay quienes lo pueden encontrar demasiado grande para llevarlo en la cama, por lo que no aprovecharán la funcionalidad de monitorización de sueño.

El reloj cuenta con un único botón al lado derecho. Este botón actúa como botón de Inicio y activa el menú de apagado si lo mantienes pulsado. Por supuesto, la pantalla es táctil, por lo que la forma de interactuar con el reloj es a través de su pantalla.

Los cuerpos de reloj de color negro, marfil y azul incluyen una correa del color correspondiente fabricada en TPU que puede ajustarse entre 140 y 210 milímetros. Las correas negra y azul cuentan con protección antibacteriana.

La correa tiene un tacto suave y, en el tiempo que la he llevado puesta, la he encontrado muy cómoda. Si prefieres otro color, puedes adquirir correas adicionales.

En la parte de atrás del reloj encontramos el sensor de ritmo cardíac.BioActive que mide el ECG y la presión arterial en tiempo real.

Por último, otra de las características del Redmi Watch 2 Lite es que cuenta con resistencia al agua 5 ATM / IP68, lo que significa que se puede usar en la piscina, al nadar cerca de la orilla o durante otras actividades acuáticas poco profundas.

Sin embargo, Redmi indica que no se debe utilizar en duchas de agua caliente, saunas o al bucear. Además, se debe evitar que el reloj reciba el impacto directo de corrientes rápidas durante deportes acuáticos. El nivel de resistencia al agua no es permanente y puede disminuir con el tiempo.

Pantalla

El Redmi Watch 2 Lite cuenta con una pantalla IPS LCD de 1.55″, que no es muy grande en comparación con otros relojes inteligentes. El uso de un panel LCD en lugar de OLED significa que los negros no son puros y el contraste no es tan elevado.

La pantalla posee una resolución de 320 × 360 píxeles, lo que le otorga una densidad de píxeles de 311 ppp, que es una cantidad suficiente para asegurar una buena nitidez.

Los ángulos de visión no son tan amplios como me gustaría. La luminosidad de la pantalla se reduce si giras la muñeca, por lo que conviene apuntar la pantalla hacia tus ojos a la hora de leer el contenido.

Lamentablemente, el Redmi Watch 2 Lite no cuenta con un modo de Pantalla Siempre Activa que mantenga la esfera visible en todo momento mientras llevas el reloj puesto. Esto es lógico ya que el panel es LCD, en lugar de OLED, por lo que consume mucha energía aún cuando solo haya unos pocos píxeles encendidos.

En su lugar, es necesario hacer el gesto del giro de muñeca para que la pantalla se encienda. La detección del gesto es algo lenta, y el reloj tarda hasta 2 segundos en encender la pantalla.

Según mis propias mediciones con un colorímetro X-Rite y el software Calman Ultimate, el brillo máximo es 330 nits, que no es un valor especialmente alto, teniendo en cuenta que otros relojes de gama alta llegan hasta 900-1.000 nits.

Detalle de la pantalla del Redmi Watch Lite 2

Redmi no ha incluido un sensor de luminosidad, lo que significa que es necesario ajustar el brillo de la pantalla manualmente. Esto da lugar a situaciones en las que la pantalla se ve demasiado iluminada (por ejemplo, a oscuras en casa) y demasiado apagada (por ejemplo, en exteriores).

Si entramos en un cine o en otro lugar donde no queremos que el reloj nos interrumpa, podemos activar el modo No molestar que desactiva la vibración y mantiene la pantalla apagada.

Redmi no ha revelado que la pantalla esté protegida por Gorilla Glass, por lo que podemos imaginar que no cuenta con ninguna protección.

Hardware

Redmi no ha revelado el procesador que incorpora el reloj, así que no cabe esperar que sea uno de última generación — de ser así, lo habría compartido.

Tampoco indica la cantidad de memoria RAM o el almacenamiento que incorpora, así que estamos bastante ciegos respecto al hardware.

Por tanto, solo nos queda hablar de la experiencia de uso. El Redmi Watch 2 Lite no es un reloj lento, pero tampoco se siente especialmente fluido en comparación con otros relojes (más caros, eso sí).

Al arrastrar el dedo sobre la pantalla, se nota un cierto retardo entre el movimiento del dedo y el de la pantalla, y también se perciben pequeños saltos en el desplazamiento, sobre todo al hacer scroll vertical en los menús o las notificaciones.

El Redmi Watch 2 Lite cuenta con GPS/Glonass/Beidou/Galileo, por lo que podemos utilizar el reloj para salir a correr y hacer seguimiento de nuestras rutas sin necesidad de llevar un smartphone a cuestas. Sin embargo, no permite navegación por mapas para poder llegar a nuestro destino con ayuda del reloj.

El reloj se conecta normalmente al teléfono mediante Bluetooth 5.0, pero no posee conectividad WiFi para funcionar aún cuando el reloj está fuera del alcance por Bluetooth del teléfono. Tampoco cuenta con la opción de conectividad celular para salir de casa sin el teléfono a cuestas.

En mi opinión, una ausencia más importante es la de una antena NFC, ya que no es posible realizar pagos móviles desde el reloj.

El Redmi Watch 2 Lite posee batería de 262 mAh que, según la compañía, ofrece 10 días de uso típico y 5 días de uso intenso.

A modo de referencia, el modo de uso normal se mide en las siguientes condiciones:

monitorización de la frecuencia cardíaca establecida en el intervalo de 30 minutos predeterminado

monitorización del sueño activada (con la monitorización avanzada desactivada)

monitorización de estrés durante todo el día activada

2 mediciones del oxígeno en sangre al día

Seguimiento de pasos sin pausa de 24 horas activado

100 notificaciones diarias

2 alarmas configuradas cada día

100 veces de levantar para activar para comprobar la pantalla todos los días

Datos sincronizados con el teléfono una vez al día

2 veces de 30 minutos de deportes al aire libre (con GPS activado) cada semana.

En mi uso diario, el Redmi Watch 2 Lite ha aguantado alrededor de 6 días con una sola carga con el sensor de ritmo cardíaco activo, la funcionalidad Pantalla Siempre Activa encendida y la monitorizando los ciclos del sueño y la saturación de oxígeno en sangre por la noche.

La carga se realiza a través de un cargador USB que termina en unos pines que se acoplan magnéticamente a la parte trasera del reloj. Con este cargador, el reloj se carga de 0% a 100% en alrededor de 1 hora y cuarto.

Aplicación Xiaomi Wear

Toda la configuración del reloj se realiza a través de las app Xiaomi Wear (💾 Play Store de Android) o Xiaomi Wear Lite (💾 App Store de Apple)

La aplicación Xiaomi Wear es compatible con cualquier teléfono Android que corra al menos Android 6, y xiaomi Wear Lite funciona en un iPhone con al menos iOS 10, así que, en la práctica, es compatible con casi todos los smartphones del mercado.

Con la aplicación, podemos emparejar mediante Bluetooth nuestro teléfono con el Redmi Watch 2 Lite. Además, ofrece varias opciones de aplicaciones y ajustes, como veremos a continuación.

Una de las cosas que podemos hacer con la aplicación Xiaomi Wear es transferir esferas de reloj. La app ofrece 4 esferas precargadas en el propio reloj, pero podemos descargar más de 120 esferas desde Internet organizadas por temas: 4 de fotos, 11 mecánicas, 13 formales, 11 de actividad, 15 de utilidad, 6 de Spider-man, 14 simples, 12 de ciencia ficción, 15 de pinturas, 13 de ciencia y tecnología, 3 de LXH y 5 de Ali.

Esferas disponibles

Lamentablemente, las esferas no admiten ninguna personalización. No es posible cambiar el fondo, la fuente, el color o las complicaciones. Solamente en una esfera podemos elegir la foto que queremos que se vea de fondo.

Esfera con fotografía personalizada

Desde la app del teléfono, podemos seleccionar las apps cuyas notificaciones se mostrarán en el reloj, así como si queremos que se muestren en la pantalla de bloqueo y que enciendan la pantalla del reloj. En caso de que estemos usando activamente el teléfono, no se mostrarán notificaciones en el reloj.

Interfaz

El Redmi Watch 2 Lite utiliza un sistema operativo propietario sin especificar. Me hubiera gustado que Redmi optase por Wear OS, en lugar de optar por un sistema del que no sabemos nada y que no ofrece muchas funcionalidades

Por defecto, al encender el reloj, se muestra la esfera seleccionada, y si pulsamos sobre ella durante unos segundos podemos seleccionar cualquier otra esfera. El reloj puede almacenar varias, así que es sencillo cambiar entre una esfera y otra.

Durante el uso normal del reloj, cuando llega una notificación, el reloj vibra y la pantalla se enciende (opcionalmente) para mostrar información sobre la notificación.

Si no haces caso a la notificación en el momento en que te llega, no tienes forma de saber que tienes notificaciones pendientes ya que Redmi no ha añadido ningún testigo a la esfera del reloj (por ejemplo, un punto de color) que así lo indique.

Lo que sí que puedes hacer es arrastrar la pantalla hacia abajo para ver si hay notificaciones pendientes, ya que ese es el lugar donde se muestran todas las que están pendientes de leer. Pulsando encima de una de ellas, se puede leer completa.

Redmi no permite interactuar con notificaciones desde el reloj. A diferencia de otros relojes, no es posible contestar mensajes, ni siquiera con respuestas predeterminadas. Si descartamos una notificación en el reloj, esta no desaparece en el teléfono, lo cual es un pequeño incordio.

Al arrastrar la pantalla principal a la izquierda o girar el bisel a la derecha, accedemos a los widgets Podemos seleccionar cualesquiera de los siguientes widgets:

Ritmo cardíaco

Oxígeno en sangre

Tiempo

Entrenamiento

Estadísticas

Sueño

Estrés

Música

Uno de los widgets disponibles

Si arrastramos la pantalla de arriba a abajo en la pantalla de Inicio, accedemos al panel rápido donde podemos encontrar accesos rápidos a ciertos ajustes como:

No molestar

Levantar para activar

Alarma

Linterna

Activar pantalla durante 5 minutos

Ajustes

Además, podemos ver el nivel de batería restante y si existe conexión Bluetooth activa con el teléfono.

Si pulamos el botón lateral, accedemos a todas las aplicaciones que están instaladas en el reloj:

Entrenamiento

Actividad

Estadísticas

Ritmo cardíaco

SpO2

Sueño

Estrés

Respiración

Ciclos

Tiempo

Música

Cámara

Alarma

Cronómetro

Temporizador

Brújula

Notificaciones

Encontrar teléfono

Linterna

Ajustes

El Redmi Watch 2 Lite también resulta útil para no perder llamadas. Si recibimos una llamada, el reloj vibra y en la pantalla vemos el nombre de la persona que está llamando. Desde el propio reloj no podemos mantener conversaciones ya que no cuenta con micrófono ni altavoz, así que la única opción es colgar la llamada.

Funcionalidades

La app Entrenamiento permite iniciar una sesión de ejercicio desde el reloj. Por defecto, podemos escoger entre Correr al aire libre, Caminar, Correr en cinta, Excursionismo, Carrera en pista, Ciclismo al aire libre, Ciclismo en interior, Estilo libre, Natación en piscina, Aguas abiertas, Elíptica, Yoga, Máquina de remo, Saltar a la cuerda, Senderismo, HIIT y Triatlón.

Es posible añadir más entrenos correspondientes a deportes acuáticos (14), actividades al aire libre (6), entrenamiento (24), baile (8), deportes de combate (11), deportes con balón (19), deportes de invierno (7), deportes recreativos (8) y otros (3).

Al iniciar un entreno, el reloj monitoriza el ritmo cardíaco y el consumo de calorías. Al terminar, podemos ver en la pantalla del reloj estadísticas del tiempo de ejercicio, calorías totales, calorías activas, ritmo cardíaco (máximo / mínimo / medio), porcentaje en cada zona de ritmo cardíaco (ligero, intensivo, aeróbico, anaeróbico, VO2 max).

Esta información también está disponible en el apartado Actividad del reloj y en la pestaña Estado de la app Xiaomi Wear. Desde la app, también es posible iniciar un entrenamiento.

La app Estadísticas muestra información sobre la actividad física del día organizada en tres apartados: calorías activas, pasos caminados y horas de pie. Estas estadísticas son similares a los anillos de actividad del Apple Watch.

La app Ritmo cardíaco muestra los latidos por minuto puntuales, datos estadísticos del ritmo cardíaco (media, descanso, máximo y mínimo) y la zona de ritmo cardíaco.

Desde el reloj, es posible iniciar una medición puntual y, en la app, se puede seleccionar cada cuánto tiempo queremos que se mida el ritmo cardíaco (1, 5, 10 y 30 minutos) así como la posibilidad de recibir alertas de ritmo cardíaco elevado en reposo (por defecto, 120 LPM) o en actividad (por defecto, 180 LPM).

La app SpO2 muestra la saturación de oxígeno en sangre, incluyendo datos estadísticos (media, valor máximo y valor mínimo). Dado que es necesario estar en reposo, las medidas se toman cuando estás durmiendo o, bajo demanda, desde el propio reloj.

La app Sueño muestra las horas de sueño, la hora a la que te acostaste y despertaste, la media de latidos por minuto, la media de saturación de oxígeno en sangre. En el móvil se puede ver también la distribución de horas de sueño por fases y la evolución del ritmo cardíaco y oxígeno en sangre.

La app Estrés mide, como su propio nombre indica, el nivel de estrés (es decir, la reacción de tu cuerpo a desafíos) cuando estás inactivo, indicando valores medios, máximo y mínimo. También es posible ver el tiempo que pasas en estado de estrés severo, moderado, leve o relajado.

La app Respiración permite realizar ejercicios de respiración con una duración entre 1 y 5 minutos, y con ritmo lento, moderado y rápido. Durante el ejercicio, un círculo se expande y se contrae en la pantalla y se produces pequeñas vibraciones en la muñeca para saber cuándo cambiar entre exhalar e inhalar.

La app Ciclos permite comprobar la fecha del próximo período, el período fértil y los días de ovulación.

Además de las apps de salud, Redmi ha incluido otras apps en el reloj:

Tiempo muestra la previsión meteorológica del día y de los próximos días, así como datos útil como el nivel de polen, la probabilidad de lluvia, la velocidad del viento y el índice ultravioleta.

muestra la previsión meteorológica del día y de los próximos días, así como datos útil como el nivel de polen, la probabilidad de lluvia, la velocidad del viento y el índice ultravioleta. Música permite controlar la reproducción en el móvil, pero no es posible almacenar música en el reloj para escucharla sin conexión.

permite controlar la reproducción en el móvil, pero no es posible almacenar música en el reloj para escucharla sin conexión. Cámara permite accionar el disparador de la cámara de manera remota, lo que permite tomar una fotografía a distancia si dejas apoyado el teléfono.

permite accionar el disparador de la cámara de manera remota, lo que permite tomar una fotografía a distancia si dejas apoyado el teléfono. Alarma permite configurar despertadores que se repitan uno o varios días a la semana. Ahora bien, dado que el reloj no tiene altavoz, la forma de despertarte es mediante vibraciones en la muñeca.

permite configurar despertadores que se repitan uno o varios días a la semana. Ahora bien, dado que el reloj no tiene altavoz, la forma de despertarte es mediante vibraciones en la muñeca. Cronómetro permite iniciar el cronómetro, pero debes tener en cuenta que no puede ejecutarse en segundo plano, por lo que no podrás salir de esta app.

permite iniciar el cronómetro, pero debes tener en cuenta que no puede ejecutarse en segundo plano, por lo que no podrás salir de esta app. Temporizador permite establecer una cuenta atrás.

permite establecer una cuenta atrás. Brújula muestra en la pantalla del reloj una brújula digital que puede ayudar a que te orientes.

muestra en la pantalla del reloj una brújula digital que puede ayudar a que te orientes. Notificaciones muestra las notificaciones pendientes de leer en el reloj.

muestra las notificaciones pendientes de leer en el reloj. Encontrar teléfono permite localizar el teléfono, en caso de que no recuerdes donde lo has dejado pero esté conectado por Bluetooth.

permite localizar el teléfono, en caso de que no recuerdes donde lo has dejado pero esté conectado por Bluetooth. Linterna ilumina la pantalla en color blanco para que alumbre a nuestro alrededor si estamos a oscuras.

A diferencia de otros relojes inteligentes, el Redmi Watch 2 Lite no cuenta con ningún asistente de voz, que puede resultar útil para dar ciertas órdenes con la voz, por ejemplo mientras conduces.

Tampoco es posible descargar apps adicionales, por lo que tienes que conformarte con las que vienen instaladas por parte de Redmi.

Precio

El Redmi Watch 2 Lite es un reloj de precio muy asequible, ya que solo cuesta 🛒 69,99€.

Con un precio aún inferior, se encuentra el Mi Watch Lite (🛒 59,99€), que posee una pantalla LCD de 1.4″, monitorización del ritmo cardíaco y el sueño, registro de 11 modos de deporte y batería de hasta 9 días de duración.

Si buscas algo mejor pero un poco más caro, el Mi Watch (🛒 116,99€) posee una pantalla circular AMOLED de 1.4″, monitorización del ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, estrés y sueño, más de 100 modos de deporte y batería de hasta 16 días de duración.

Conclusiones

El Redmi Watch 2 Lite cuenta con una caja de forma cuadrada con esquinas redondeadas, cuyo diseño recuerda mucho al Apple Watch, aunque sus bordes laterales son planos y carece de la corona digital.

La caja está construida en su plástico, por lo que su acabado no es tan sofisticado como el de otros relojes fabricados en aluminio o incluso acero. Ahora bien, cuenta con resistencia al agua 5 ATM, lo que permite utilizarlo para natación y otros deportes acuáticos.

Redmi ofrece un buen número de esferas para el reloj de estilos muy diferentes, y algunas de ellas cuentan con pequeños widgets que aportan información adicional, pero no ofrecen casi ninguna opción de personalización.

La pantalla del reloj es un panel LCD IPS de 1.55″ que está rodeada por un marco bastante generoso (consejo: escoge una esfera con fondo negro para que no se note). La pantalla se ve razonablemente bien, aunque no presenta un brillo, contraste y color tan bueno como otros relojes con pantalla OLED.

Redmi no ofrece la funcionalidad de pantalla siempre activa, sino que debemos confiar en el gesto de girar la muñeca para encender la pantalla, que a veces tarda casi 2 segundos en iluminarse.

La hoja de especificaciones no detalla el hardware que incorpora el reloj, pero posiblemente no sea un chip muy potente. En mi experiencia, responde con retardo a las pulsaciones y no se mueve todo lo fluido que me gustaría al hacer scroll horizontal/vertical o al desplazaros para leer las notificaciones.

El Redmi Watch 2 Lite ofrece diversas funciones de salud, como la monitorización del ritmo cardíaco, el estrés, el sueño e incluso el nivel de oxígeno en sangre. Es posible consultar estadísticas en el propio reloj o en la app Xiaomi Watch que acompaña al reloj.

Si eres aficionado al deporte, te alegrará saber que el reloj permite monitorizar más de 100 tipos de entreno diferente. Además, incorpora GPS, por lo que puede registrar las rutas si sales a correr sin tener que depender del teléfono — ahora bien, el reloj no puede almacenar ni reproducir música, sino que dependes del teléfono.

El reloj utiliza su propio sistema operativo, que se comunica con teléfonos Android e iOS para mostrar las notificaciones en la pantalla. Ahora bien, no es interactuar con las notificaciones, ni tampoco instalar apps adicionales a las que vienen preinstaladas, lo que limita su utilidad frente a otros relojes con Wear OS.

La comunicación entre el reloj y el teléfono se realiza mediante Bluetooth 5.0, y no existe una variante con conectividad celular. Tampoco encontramos NFC, por lo que no es posible realizar pagos desde el reloj.

El Redmi Watch 2 Lite cuenta con una batería de 262 mAh que ofrece hasta 10 días de autonomía, una marca que es bastante elevada. La carga se realiza mediante un conector que se acopla magnéticamente a la parte de atrás y la carga completa lleva algo más de una hora.

En mi opinión, el Redmi Watch 2 Lite está indicado para quienes busquen un reloj sencillo, que permita leer notificaciones, registrar entrenos y monitorizar ciertos aspectos de la salud. Ahora bien, debes tener en cuenta que la interfaz se mueve con cierta lentitud y carece de ciertas funcionalidades (como pagos móviles).

