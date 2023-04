¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del Samsung Galaxy A54 5G.

La serie Galaxy A es la gama de smartphones más vendida de Samsung y, en los últimos años, ha heredado características de la gama alta Galaxy S como la estabilización óptica, la conectividad 5G, la alta tasa de refresco en la pantalla o la carga rápida.

Hace unas pocas semanas, Samsung presentó dos nuevos modelos de esta familia: Galaxy A54 5G y Galaxy A34 5G. Los dos modelos presentan similitudes, pero también diferencias importantes en aspectos como el tamaño de la pantalla o las cámaras. Como era de esperar, el Galaxy A54 5G es el más potente de lod dos.

El Samsung Galaxy A54 5G llega con una pantalla SuperAMOLED FullHD+ de 6.4″ a 120 Hz, procesador Exynos 1380, 8 GB de RAM, 128/256GB de almacenamiento, conectividad 5G, cámaras de 50MP f/1.8 (principal) + 12MP f/2.2 (ultra gran angular) + 5MP f/2.4 (macro), cámara frontal de 32MP f/2.2 y batería de 5.000 mAh con carga rápida por cable a 25W.

He tenido la oportunidad de probar el Samsung Galaxy A54 5G durante unas semanas y, a continuación, os traigo mi análisis en profundidad.

Diseño y construcción

El Samsung Galaxy A54 5G llega con una pantalla de 6,4″ rodeada por marcos que, personalmente, encuentro algo más gruesos de lo que me gustaría. Al menos el grosor es bastante uniforme, si bien la barbilla tiene una altura ligeramente superior.

Samsung ha optado por una cámara frontal perforada en la propia pantalla, como viene siendo habitual en los smartphones de gama media y alta de la marca desde hace tiempo.

En esta ocasión, Samsung ha situado el orificio en el centro, con un tamaño bastante pequeño que pasa desapercibido la mayor parte del tiempo.

A la hora de utilizar apps que no se ejecutan a pantalla completa, el orificio no interfiere, ya que la zona donde está ubicado pertenece al área notificaciones.

Ahora bien, en juegos que se ejecutan a pantalla completa de lado a lado (sin barras negras a derecha o izquierda), el orificio sí que puede obstaculizar lo que vemos en pantalla.

En este aspecto, hubiera preferido ver la cámara en la esquina superior izquierda para que, al sostenerlo en horizontal, no interfiriese con la interfaz.

El Samsung Galaxy A54 5G ofrece un ratio de pantalla a cuerpo de un 83% según GSM Arena. Es un valor correcto para un smartphone de gama media, aunque queda lejos de los dispositivos de gama alta, que consiguen un aprovechamiento del 90% gracias a marcos más finos.

De hecho, el Samsung Galaxy A54 5G con su pantalla de 6,4″ es mas grande que el Samsung Galaxy S23+ de 6,6″, ya que este último tiene marcos mucho más estrechos rodeando la pantalla.

La pantalla es totalmente plana y está protegida por Gorilla Glass 5 que, sin ser la versión más reciente del recubrimiento de Corning, debería ser suficiente para protegerlo de arañazos y golpes.

Los laterales del teléfono son de plástico, así como la cubierta trasera. Samsung llama a este material glasstic, que viene a ser plástico con apariencia de cristal, pero no ofrece una sensación tan buena al tacto ni se percibe tan sofisticado. En todo caso, es cuestión de gustos, porque también es cierto que el cristal es delicado.

En la parte trasera, encontramos las cámaras directamente sobre la superficie trasera, siguiendo el diseño de la nueva familia Galaxy S23. En lugar de tener un módulo de cámara, las tres lentes emergen de la cubierta trasera rodeadas por un aro plateado, dando un aspecto más premium.

Las tres cámaras sobresalen unos 2 mm de la superficie y, al estar situadas en una esquina, hacen que el teléfono baile al tocar la pantalla mientras está apoyado sobre una mesa.

Con un grosor de 8,2 mm y un peso de 202 gramos, el Galaxy A54 5G no es un smartphone especialmente voluminoso, al menos para los estándares de hoy en día.

La nueva familia Galaxy A54 está disponible en cuatro colores — Awesome Lime (verde lima), Awesome Graphite (gris oscuro), Awesome Violet (violeta) y Awesome White (blanco).

En mi caso, he probado el primero de los colores que, aunque tiene un acabado brillante (¿por qué ha vuelto Samsung a los acabados brillantes en la serie Galaxy A?). Por suerte, en este caso, las huellas dactilares no quedan apenas marcadas sobre su superficie al tener un tono muy claro. No creo que ocurra lo mismo con tonos oscuros.

A continuación, vamos a revisar los cuatro lados del Galaxy A54 5G para ver con qué elementos nos encontramos.

En el lateral derecho encontramos un botón alargado de volumen y el botón de encendido.

El lateral izquierdo está libre de cualquier botón o ranura.

En la parte superior encontramos una bandeja con ranura híbrida nanoSIM / microSD.

La parte inferior del teléfono alberga un conector USB-C y el altavoz.

El gran tamaño de la pantalla y su aspecto alargado hace que resulte complicado alcanzar la zona superior del teléfono con una sola mano. Samsung mejoró la accesibilidad de los controles cuando lanzó One UI y, como en el pasado, incorpora un modo de una sola mano que permite reducir el tamaño de la pantalla y que esta quede pegada a un lado.

Aunque no es habitual en la gama media, Samsung ha dotado al Galaxy A54 5G de resistencia IP67 frente al polvo y el agua, por lo que no debería haber ningún problema si el smartphone se moja accidentalmente.

Ahora bien, no debemos olvidar que los daños por agua no están cubiertos por la garantía, por lo que no deberías utilizar el móvil para tomar fotografías subacuáticas — confieso que, en el pasado, yo he utilizado un teléfono Samsung para tomar fotos dentro de la piscina, pero no es una práctica recomendable ya que, con el tiempo y el uso, la protección frente al agua se degrada.

Pantalla

El Samsung Galaxy A54 5G cuenta con un panel Super AMOLED de 6.4″ con ratio 19.5:9 y, como es habitual en Samsung, esquinas redondeadas. Se trata de un tamaño de pantalla suficientemente grande para disfrutar de fotos y vídeos, navegar por páginas web, pasar horas mirando redes sociales o echar unas partidas a algún juego.

La resolución de la pantalla del Galaxy A54 5G es Full HD+ (2.340 × 1.080 píxeles), una cantidad de píxeles más que suficiente, ya que la densidad resulta ser de 403 ppp.

Aunque muchos smartphones de gama alta cuentan con resoluciones Quad HD+, en la práctica, la resolución Full HD+ es más que suficiente para una pantalla de este tamaño, ya que los píxeles resultan indistinguibles a simple vista. Además, cuanto menor es la resolución, mayor es la autonomía ya que el procesador tiene que mover menos píxeles.

La matriz de sub-píxeles del Samsung Galaxy A54 5G es de tipo PenTile, como es habitual en los paneles OLED.

Esto significa que los sub-píxeles se colocan en forma de rombo con una mayor cantidad de sub-píxeles de color verde que de color rojo o azul. Por tanto, la resolución efectiva del panel es inferior a a la nominal cuando la pantalla muestra colores azules o rojos.

La pantalla es compatible con HDR10 y HLG, y, en mis pruebas, he conseguido que YouTube muestre la opción de calidad HDR en los vídeos compatibles. Sin embargo, Netflix no me ha permitido reproducir en HDR, aunque esto puede deberse a que el teléfono no haya sido certificado todavía por esta plataforma.

Samsung ha incorporado la posibilidad de elegir una tasa de refresco estándar (60 Hz) o adaptable (60 o 120 Hz). La mayor tasa se traduce en una experiencia de visualización más fluida, sobre todo al hacer scroll en aplicaciones como Chrome, Twitter, Instagram o la galería de fotos.

Ahora bien, debemos tener en cuenta que solo puede conmutar entre dos valores, 60 y 120 Hz. Esto significa que el modo adaptable no se ajusta tan bien al contenido como otros smartphones con paneles LTPO, que pueden ajustar el refresco a 24, 30 o 48 Hz al ver un vídeo, ni puede reducir la tasa a 1 Hz al utilizar la Pantalla Siempre Activa.

En mis pruebas, con la tasa adaptable a 120 Hz, la pantalla está la mayor parte del tiempo configurada a 120 Hz, incluso al ver vídeos, pero disminuye a 60 Hz si, por ejemplo, observas la pantalla durante unos segundos sin tocar nada o en ciertos juegos.

Samsung ha incorporado una funcionalidad llamada Protector de la Vista que ajusta los niveles de luz azul de forma automática, en función de la hora del día, para reducir las molestias en los ojos y ayudar a conciliar el sueño por la noche.

Ofrece dos modos de funcionamiento: adaptable y personalizado. El modo adaptable ajusta automáticamente los colores en función de la hora del día, con pequeñas variaciones durante el día y colores mucho más cálidos por la noche. En el modo personalizado, puedes elegir la temperatura de color que más te guste y el horario en el que se aplica (siempre, del anochecer al amanecer o tu propio horario).

A continuación, vamos a llevar a cabo un conjunto de pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro para comprobar la calidad de la pantalla del Samsung Galaxy A54 5G.

Samsung ofrece dos modos de pantalla: Natural e Intenso. El modo Natural es el que refleja los colores de forma más natural en el gamut estándar sRGB que utilizan casi todas las apps, mientras que el modo Intenso está pensado para producir colores más vibrantes.

En el modo Natural, la fidelidad es excelente, ya que el error medio al mostrar contenidos sRGB resulta ser muy bajo, 2.4 dE (un valor por debajo de 4 dE se considera excelente y por encima de 9 se considera inaceptable), aunque el error máximo es 3.6 dE, algo más elevado.

La temperatura de color de la pantalla en el modo Natural es 6.432ºK, prácticamente igual que el nivel de referencia de 6.500ºK, lo que implica un color blanco puro sin ningún tinte de color.

Resultado de pruebas de pantalla en el modo Natural

El modo Intenso aprovecha todo el gamut de color del panel OLED, por lo que ofrece una amplitud de colores impresionante, cubriendo aproximadamente el 100% del espacio de color DCI P3.

Ahora bien, si activamos este modo, notaremos que los colores se ven sobre-saturados ya que la inmensa mayoría de apps de Android están creadas pensando en que la pantalla ha sido calibrada para el gamut sRGB.

Esa es la razón por lo que Samsung denomina Intenso a este modo. A pesar de que los colores sean irreales, mucha gente prefiere ver colores más vibrantes, aunque no sean fieles realidad, que colores reales más apagados. Este modo tiene además otra ventaja importante y es que resulta muy útil cuando utilizamos el teléfono a plena luz del día dado que, bajo el sol, los colores pierden fuerza.

El inconveniente de ver colores sobresaturados es que puedes comprar un artículo en una app (ropa, mueble, accesorio, funda, etc.) pensando que es de un color y llevarte una sorpresa cuando te llegue a casa. O retocar fotografías en el móvil para luego descubrir cuando se las envías a otra persona que los colores no son tan vivos como tú pensabas.

Debido al exceso de saturación de los colores que he comentado, la fidelidad de color del modo Intenso respecto al gamut sRGB no es buena El error medio resulta ser 5.6 dE y el error máximo resulta ser también elevado, 11 dE (la mayor disparidad de color se da en el color rojo).

No obstante, frente al gamut DCI P3, la fidelidad resulta ser algo mejor con un error medio de 3.8 dE y un error máximo de 8.5 dE. La cuestión es que, como he comentado, la mayoría de apps de Android apuntan al espacio de color sRGB.

La temperatura de color es 6.949ºK, por encima del nivel de referencia de 6.500ºK, lo que implica un tono azulado que es apreciable en aplicaciones con fondo blanco, como el navegador. Existe cierta tendencia a los fabricantes a hacer que sus pantallas azuleen ya que, instintivamente, los colores cálidos se asocian a cosas antiguas (como un papel viejo) y los colores fríos a cosas modernas.

Por suerte, Samsung ha añadido un ajuste de color blanco llamado Balance de color que permite alterar el nivel de rojo, verde y azul de la pantalla. De esta forma podemos reducir el nivel de azul y acercarnos bastante al valor ideal de 6.500ºK.

Resultado de pruebas de pantalla en el modo Intenso

El brillo máximo del Samsung Galaxy A54 5G con el brillo automático desactivado es de unos 417 nits. Al activar el modo de brillo automático, se tiene acceso al modo de alto brillo, que me ha permitido medir un brillo de 895 nits bajo una luz intensa como el sol.

Se trata de un nivel de brillo bastante alto, sobre todo teniendo en cuenta el rango de precios en el que nos encontramos. Por ponerlo en perspectiva, es un valor más alto que el iPhone 14 / 14 Plus o el Xiaomi 12T.

En esta gráfica comparativa, reflejo el valor de brillo máximo con la pantalla iluminada al 100% en color blanco, ya que es la forma habitual de medir y comparar el brillo de una pantalla.

El color negro es muy profundo, hasta el punto de que el colorímetro ha sido incapaz de medir ningún nivel de brillo. Esto significa que los negros son realmente negros y el contraste es, teóricamente, infinito. Una ventaja de un color negro tan profundo es que, al ver una película, las franjas negras alrededor de la imagen se ven completamente negras. Además, los píxeles de color negro no consumen batería, por lo que el modo oscuro de Android tiene mucho sentido en pantallas OLED.

Las pantallas OLED tienen un comportamiento peculiar al ser observadas desde un ángulo. Por un lado los emisores de luz están más cerca de la superficie, y esto hace que el contraste y el brillo varíen menos al desplazarnos respecto al centro, pero por otro lado la matriz Pentile provoca que los colores se distorsionen.

En el caso del Galaxy A54 5G, los ángulos de visión son amplios y los colores no se ven apenas alterados al observar la pantalla desde un ángulo.

Una característica interesante de la pantalla del Samsung A54 es la función Always On Display (Pantalla Siempre Activa) que hace que el teléfono muestre la hora (con varios diseños de reloj disponibles) y la fecha cuando el teléfono está bloqueado, junto con iconos de notificaciones con colores. El nivel de brillo de los elementos de la pantalla se ajusta en función de la luz ambiente.

Es posible configurar que la pantalla Always On Display esté activa en todo momento, solo durante 10 segundos cuando toquemos la pantalla, entre determinadas horas o al recibir una notificación. También es posible controlar la reproducción de música desde esa pantalla.

Pantalla Always On Display

Hardware y rendimiento

El Samsung Galaxy A54 llega con el chip de gama media Exynos 1380 de Samsung, que fue presentado a finales de febrero y debuta con esta nueva familia de smartphones.

Este chip supone una mejora clara respecto al Exynos 1280 del Samsung Galaxy A53 5G, gracias a la incorporación de dos núcleos adicionales de alto rendimiento en la CPU y un núcleo extra de GPU. Merece la pena recordar que, en mi análisis del Galaxy A53 5G, este no resultó no ofrecer una potencia suficiente para mover el teléfono con fluidez, así que esta mejora es muy bienvenida.

📲 ¿Cómo es el chip Exynos 1380?

El chip Exynos 1380 tiene 8 núcleos, cuatro grandes núcleos Cortex A78 a 2,4 GHz y cuatro pequeños núcleos Cortex A55 a 2 GHz.

La CPU está emparejada con una GPU ARM Mali G68 MP5 de cinco núcleos a 950 MHz. Completa este paquete una NPU que, según Samsung, puede realizar hasta 4,9 billones de operaciones por segundo (TOPS) y un módem 5G capaz de alcanzar velocidades de descarga de hasta 3,67 Gbps.

Además, el Exynos 1380 admite un sensor de cámara de hasta 200 MP y puede ofrecer un retardo de obturación cero para resoluciones que alcancen los 64 MP.

El chip también es compatible con la estabilización electrónica de la imagen (EIS) para obtener imágenes sin temblor. Por último, el Exynos 1380 puede controlar una pantalla FHD+ a 144 Hz.

El Samsung Galaxy A54 5G viene con 8 GB de memoria RAM LPDDR4x, que debería ser suficiente para ofrecer una buena experiencia de multitarea.

Samsung ofrece la funcionalidad RAM Plus que asigna almacenamiento para ser usado como RAM extra y, en este teléfono, puedes escoger cuánta RAM virtual quieres utilizar desde 2 hasta 8 GB. No soy especialmente fan de esta funcionalidad, ya que usar el almacenamiento como RAM deriva en una experiencia de uso más lenta, pero ahí está.

He sometido al Galaxy A54 5G a algunas pruebas de rendimiento para ver qué tal se comporta frente a otros teléfonos de gama alta y, a continuación, incluyo los resultados en cada test.

En el benchmark AnTuTu v9, ha conseguido un resultado de 509.947 puntos, un valor algo superior a su antecesor.

En el benchmark Geekbench 6 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 1.006/2.775 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo.

En el test de rendimiento general PCMark 3.0, ha obtenido una puntuación buena de 11.550 puntos, prácticamente la misma que su antecesor.

En el apartado de almacenamiento, el teléfono obtiene unos resultados bastante pobres en las pruebas de AndroBench de velocidad, especialmente en los tests de lectura/escritura secuenciales.

A continuación, vamos a ver los resultados del Samsung Galaxy A54 5G en diversas pruebas gráficas para comprobar el rendimiento esperable en juegos.

En las pruebas de GFXBench basadas en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal/OpenGL y Vulkan), consigue unos resultados buenos.

En la prueba 3DMark Wild Life Unlimited, el teléfono ha conseguido un resultado correcto.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado varios juegos 3D exigentes — Real Racing 3, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile — y, en general, la experiencia al jugar con el Samsung Galaxy A54 5G es buena.

Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

👉 ¿Conoces GameBench Pro? GameBench Pro es la herramienta líder de la industria para medir el rendimiento de juegos en smartphones Android e iOS. Si quieres saber más, puedes visitar su página web.

En Real Racing, se obtiene una tasa muy variable, que va desde 59 hasta 120 FPs, con una media bastante buena de 100 FPS. En Asphalt 9 he conseguido una tasa estable de 30 FPS, que es algo baja. Por último, en Call of Duty la cosa ha ido mejor y consigue 60 FPS bastante estables.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS Min. FPS Min.-Máx.

%CPU

Asphalt 9 30 100% 30-30 9% Real Racing 3

100 93% 59-120 14% Call of Duty 60 99% 46-60 13%

(*) Configuración de calidad de los juegos:



Asphalt 9: Calidad gráfica configurada a «predeterminado»

Real Racing 3: Calidad gráfica por defecto.

Call of Duty Mobile: Calidad gráfica «baja» y cuadros por segundo a velocidad «alta» por defecto.

Además del rendimiento puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador.

En la prueba CPU Throttling que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado bastante bueno, ya que el rendimiento cae solo un 12% en dicho período. Esto significa que el desempeño al ejecutar apps muy exigentes puede verse solo un poco afectado tras largos períodos de uso. La gráfica detallada de evolución del rendimiento puede verse aquí.

La prueba 3DMark Wild Life Stress Test mide la variación en el rendimiento gráfico tras 20 ejecuciones del test.

En esta prueba, el Samsung Galaxy A54 5G ha obtenido unos resultados excelentes ya que el rendimiento se mantiene en un 99% tras 20 ejecuciones del test gráfico. Esto quiere decir que en apps intensivas en gráficos, como juegos, no deberías ver una caída rendimiento tras largas partidas. Se puede ver la gráfica detallada de evolución aquí.

En conclusión, el Samsung Galaxy A54 5G ofrece unos resultados buenos, en línea con el hardware que incorpora, si bien no puede competir en potencia bruta frente a otros smartphones más caros.

En el día a día, no he notado problemas de lag al moverme por las apps más habituales, mejorando en este aspecto a su antecesor, que sí que sufría retardo al, por ejemplo, cambiar entre apps o salir de una app al escritorio. Ahora bien, la app de Cámara no se libra de un cierto retardo al cambiar entre modos de disparo o lentes, ya que no ocurre de manera instantánea.

No he tenido problemas con la multi-tarea, ya que los 8 GB de RAM son más que suficientes para mantener varias aplicaciones abiertas en memoria sin que se cierren inesperadamente.

El Samsung Galaxy A54 5G se comercializa en variantes de almacenamiento de 128 o 256 GB. Por las velocidades de transferencia que he medido, este almacenamiento parece ser de tipo UFS 2.2, así que no es tan rápido como el que incluyen los smartphones de gama alta.

En caso de que quieras ampliar el almacenamiento, puedes utilizar la segunda bandeja de tarjeta SIM para insertar una tarjeta micro-SD de hasta 1 TB.

Aunque 128 GB deberían ser suficientes para la mayoría de los usuarios (quedan libres alrededor de 100 GB), si no quieres tener problema con el almacenamiento en un futuro, es buena idea que optes por la variante de 256 GB.

El puerto USB-C es de tipo USB 2.0 y es compatible con OTG, por lo que puedes conectar una llave USB-C y acceder a ella como si fuera almacenamiento externo. Sin embargo, no es compatible con salida de vídeo.

En cuanto a conectividad, el Samsung Galaxy A54 5G es compatible con WiFi 802.11 a/b/g/n/ac en las bandas de 2.4 y 5 GHz, así como con Wi-Fi 6 (802.11ax).

El Galaxy A54 5G también soporta conectividad Bluetooth 5.3, NFC y varios sistemas de posicionamiento (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, QZSS), pero no posee GPS Dual. No cuenta con radio FM.

En cuanto a conectividad celular, el Samsung Galaxy A54 5G es compatible con redes 5G, como su propio nombre indica, aunque únicamente en la banda de Sub-6 por debajo de 6 GHz.

El Samsung Galaxy A54 5G ha alcanzado por WiFi una velocidad descarga / subida de 300 Mbps con una conexión de fibra simétrica de 300 Mbps. En la prueba de conectividad celular, he medido velocidades de alrededor de 12 Mbps de bajada y 23 Mbps de subida con conexión 5G de Orange, en una zona sin una gran cobertura.

Biometría

Samsung ha incorporado un lector de huella debajo de la pantalla del Galaxy A54 5G que permite desbloquear el teléfono de forma cómoda al apoyar el dedo sobre una zona de la pantalla.

Para desbloquear el teléfono, basta con colocar el dedo sobre la zona de la pantalla donde está ubicado el lector incluso con la pantalla apagara. Un aspecto que me gusta del Galaxy A54 5G es que la zona de la huella aparece marcada en la pantalla Always On Display, por lo que es más sencillo acertar que en otros smartphones.

Samsung ha colocado el área de lectura de la huella en un lugar cómodo de alcanzar con el dedo, aunque no hubiera estado mal que estuviera colocado un poco más arriba.

En las pruebas que he llevado a cabo, el desbloqueo es fiable, aunque no es de los más rápidos. Es importante acertar con el dedo en la zona de lectura ya que, de lo contrario, no se reconoce la huella. También es importante que el dedo esté seco, ya que, con el dedo mojado, tarda más o, directamente, no funciona.

Reconocimiento de huella dactilar del Samsung Galaxy A54 5G

Samsung también ha incluido un sistema de reconocimiento facial que utiliza una imagen 2D, por lo que no es tan seguro como el reconocimiento 3D del iPhone o ciertos smartphones Android ni tampoco funciona en la oscuridad.

En cualquier caso, en mis pruebas no he sido capaz de engañar al sistema con una fotografía de mi rostro ni siquiera en el modo de reconocimiento más rápido que reduce la seguridad. También es posible elegir si los ojos deben estar abiertos para desbloquear, si quieres evitar que accedan a tu teléfono mientras duermes.

Samsung permite tener activos a la vez el reconocimiento de huella y rostro, por lo que podemos utilizar en cada momento el que más nos convenga.

Batería

El Samsung Galaxy A54 5G con su pantalla de 6.4″ llega con una batería de 5.000 mAh, que debería ser más que suficiente para este tamaño de pantalla.

Para comprobar la autonomía, he llevado a cabo la prueba de autonomía de la batería del conocido test PCMark: Work 3.0.

👉🏻 Una reflexión sobre las pruebas de autonomía



Dada la importancia que tiene la pantalla en el consumo de la batería, es importante calibrar con un colorímetro (o un instrumento similar) las pantallas al mismo nivel absoluto de brillo (no es suficiente con ponerlo al 50%) si quieres obtener resultados de autonomía comparables entre dispositivos.

De lo contrario, los resultados pueden verse muy afectados por el nivel de brillo de la pantalla de cada smartphone y, por tanto, no son comparables. Comento esto aquí porque no todos los análisis tienen esto en cuenta y, en esta prueba, se ven a veces valores absurdos.

En el caso de PCMark: Work 3.0, el propio test indica que la prueba debe realizarse con la pantalla calibrada a 200 nits para que los resultados sean comparables. Así es como nosotros realizamos las pruebas de autonomía los smartphones.

PCMark Work 3.0 pone a prueba la autonomía del terminal al realizar una mezcla de tareas cotidianas y exigentes ya que la prueba simula la navegación por páginas web, la escritura de textos e inserción de imágenes, la aplicación de filtros a fotografías, la edición de vídeos y la manipulación de datos.

Dado el impacto que tiene la tasa de refresco en la autonomía de los smartphones, he realizado esta prueba dos veces: una con la pantalla a 60 Hz y otra con la frecuencia adaptable hasta 120 Hz.

En la prueba con la pantalla configurada a una tasa de 60 Hz he obtenido un resultado de 12 horas y 36 minutos, que es un valor bastante alto para un smartphone.

Si ajustamos la tasa de refresco a una tasa de 120 Hz, la autonomía se reduce a 11 horas y 41 minutos, lo que supone una caída de alrededor de solo un siete por ciento.

En la práctica, la autonomía del Galaxy A54 5G es muy buena y no deberías tener problemas para llegar al final del día con batería restante.

Si quieres extender la autonomía de tu dispositivo, te alegrará saber que, además de configurar la pantalla a 60 Hz, puedes hacer uso del modo de ahorro energía.

El modo de ahorro de energía limita el rendimiento máximo de la CPU al 70%, reduce el brillo en un 10%, restringe el uso de redes y ubicación en segundo plano, desactiva la pantalla Always On Display y cambia la conectividad de 5G a 4G/LTE.

Además, es posible activar un modo de ahorro de energía aún más exigente activando la opción Limitar apps y pantalla Inicio que limita el número de aplicaciones que podemos utilizar, limita todas las actividades en segundo plano, desactiva los contenidos Edge y cambia a un tema Oscuro.

Samsung también ofrece una funcionalidad llamada batería adaptable, que limita el uso de la batería por parte de las aplicaciones que no usas normalmente. No obstante, no sabemos bien cómo funciona esta opción ya que la explicación sobre este modo es muy escasa.

Samsung también permite seleccionar individualmente aquellas aplicaciones que no queremos que consuman batería cuando no están siendo utilizadas.

Opciones de batería y ahorro de energía

Samsung ha incorporado una opción que permite poner en modo inactivo apps que llevan un tiempo sin usarse. Estas aplicaciones no se ejecutan en segundo plano, por lo que es posible que no reciban actualizaciones ni envíen notificaciones. Podemos elegir manualmente aquellas apps que no queden nunca inactivas, así como aquellas que deben estar siempre en modo inactivo.

El Galaxy A54 5G ofrece carga rápida por cable a 25W. Samsung ya no incluye el cargador en la caja, por lo que tendrás que hacerte con uno.

En mis pruebas, con un cargador USB-PD estándar de 65W, el proceso completo de carga del Galaxy A54 5G me ha llevado un total de 1 hora y 54 minutos. Es muy posible que, con un cargador de Samsung, estos tiempos se reduzcan.

Como podemos apreciar en la gráfica, la carga es bastante lineal. En 30 minutos, se carga un poco más del 30 por ciento de la batería.

Proceso de carga del Samsung Galaxy A54 5G



Lamentablemente, el Samsung Galaxy A54 5G no es compatible con carga inalámbrica, lo cual es una pena ya que cada vez resulta más interesante este tipo de carga por la comodidad que supone poder cargar el teléfono con solo apoyarlo sobre la base.

Software

El Samsung Galaxy A43 5G corre Android 13 y, por encima del sistema operativo, incorpora la capa de personalización Samsung One UI 5.1.



Samsung garantiza cuatro actualizaciones del sistema operativo y cinco años de actualizaciones de seguridad. Esto significa que el Galaxy A54 5G recibirá Android 17 dentro de cuatro años.

Por defecto, Samsung One UI tiene activo el cajón de aplicaciones, aunque ofrece la opción de desactivarlo si preferimos tener todos los iconos en el escritorio. Para acceder al cajón, basta con arrastrar ligeramente la pantalla hacia arriba estando en el escritorio. También es posible activar un botón que dé acceso al cajón de aplicaciones.

En los Ajustes podemos configurar que, al arrastrar la pantalla hacia abajo, no se abra el cajón, sino el panel de notificaciones, algo que resulta útil ya que la zona de notificaciones y accesos rápidos queda algo lejos del dedo por la longitud de la pantalla.

Por defecto, la cuadrícula de iconos es 4×5, lo que hace que los iconos se vean con un tamaño demasiado grande, por lo que mi consejo es que la cambies a 4×6, 5×5 o 5×6. De igual forma, también podemos cambiar el tamaño de la cuadrícula del cajón de aplicaciones.

Samsung permite navegar por la interfaz mediante los tres botones de navegación tradicionales o a través de gestos de navegación a pantalla completa.

Samsung ofrece dos tipos de gestos de navegación: gestos de deslizamiento desde cada área de la parte inferior (izquierda, centro y derecha) y gestos de deslizamiento desde los laterales y la parte inferior como los de Android.

One UI 5 trae sutiles cambios en la interfaz de usuario para un aspecto fresco y nuevo, que incluyen iconos renovados de las aplicaciones, animaciones mejoradas y colores simplificados.

Los widgets apilados permiten colocar varios widgets juntos conseguir una pantalla de inicio más limpia, y también existe un widget de sugerencias inteligentes que sugiere apps en función de tu uso del teléfono.

Widgets apilados

El panel de notificaciones en la parte superior muestra la hora/fecha y un acceso directo a Ajustes. A continuación, encontramos una fila de botones que dan acceso rápido a seis ajustes, sin ningún texto. Algunos de estos iconos — como WiFi, Sonido, Bluetooth, etc. — abren diversas opciones al mantenerlos pulsados.

Debajo, aparecen dos botones llamados Control y Sala multimedia que nos permiten controlar dispositivos y escenas de SmartThings, y la reproducción de contenido multimedia en nuestro teléfono y otros dispositivos Samsung.

Luego encontramos las notificaciones, aunque es posible desplegar muchos más ajustes rápidos y acceder al control de brillo arrastrando de nuevo la primera hilera hacia abajo o utilizando el gesto de arrastrar el panel de notificaciones con dos dedos. Si pulsamos sobre los tres puntos que hay junto al control de brillo, podemos des-/activar el brillo automático.

Panel de notificaciones y accesos rápidos

La pantalla de bloqueo puede mostrar una imagen diferente cada vez que desbloqueas el teléfono. Samsung ofrece un abundante conjunto de imágenes de alta calidad en 10 categorías diferentes: paisajes, plantas, vida, perros, gatos, animales, arte, comida, postres y especial.

Ahora también permite establecer fondos de vídeo directamente en la pantalla de bloqueo. Es más una curiosidad que algo útil, ya que el consumo de batería puede ser significativo si desbloqueas el teléfono con frecuencia.

Una de las funcionalidades más útiles es Always On Display, que muestra permanentemente información de hora/fecha e iconos de notificaciones en la pantalla aún cuando está apagada. Si pulsamos dos veces sobre un icono, se abre dicha aplicación al desbloquear el teléfono.

Samsung ofrece varios diseños para el reloj que se muestra en la pantalla Always On Display, y es posible incluso mostrar elementos de color, fotografías o emojis.

Además del reloj de la pantalla Always On Display, también podemos personalizar el reloj de la pantalla de bloqueo. Si estamos fuera de nuestro huso horario habitual, podemos hacer que el teléfono muestre dos relojes, uno con la hora local y otro con la de casa.

Estando en la pantalla Always On Display, podemos hacer un doble toque en la pantalla para ver la pantalla de bloqueo con todas las notificaciones.

Samsung ofrece unos widgets que pueden utilizarse en la pantalla de bloqueo y en la pantalla Always On Display. Estos widgets dan acceso a controles de reproducción de música, el tiempo, la agenda para hoy, información de la siguiente alarma, grabadora de voz, salud digital, y modos y rutinas Bixby.

Para ver los widgets desde la pantalla Always On Display hay que hacer un doble toque sobre la hora y, después, deslizar la pantalla hacia abajo. Estando en la pantalla de bloqueo, basta con pulsar sobre la hora.

Desde la pantalla de bloqueo propiamente dicha podemos acceder rápidamente a dos aplicaciones configurables a través de unos iconos de acceso directo que se sitúan en las esquinas de la parte inferior de la pantalla. Por defecto, tenemos acceso al teléfono y a la cámara. Como novedad, Samsung permite ahora añadir la grabadora de voz como acceso rápido.

Samsung incorpora una funcionalidad llamada Quick Share, que viene a ser la versión de Samsung del AirDrop de Apple, así como Compartir con Nearby, que es la versión de Google. Ambas funcionalidades permiten compartir rápidamente ficheros con personas que estén cerca de ti, pero Quick Share solo funciona con terminales Samsung.

El Samsung Galaxy A54 5G Ultra incorpora la función Multi Window para ejecutar dos aplicaciones en pantalla dividida, abrir una app en una ventana flotante con un grado de transparencia seleccionable o minimizar una app abierta en un icono flotante en el escritorio.

El teclado del Galaxy A54 5G resulta cómodo de utilizar gracias al gran tamaño de la pantalla. Incorpora la funcionalidad de texto predictivo, que funciona bastante bien, y la posibilidad de escribir arrastrando el dedo sobre las teclas, puntuar automáticamente, poner en mayúsculas automáticamente la primera letra de cada frase, modificar la anchura y altura del teclado, etc. Samsung incorpora algunos accesos directos a emojis y stickers.

Si eres de los que no les gusta que otra persona utilice su smartphone por si se pone a curiosear, te alegrará saber que Samsung incluye una funcionalidad llamada Carpeta Segura que permite proteger el acceso a imágenes, notas, correos electrónicos y aplicaciones de forma sencilla.

El acceso a la carpeta segura se puede proteger mediante patrón, PIN, contraseña o huella dactilar. Podemos configurar una huella dactilar diferente para desbloquear la carpeta segura, lo cual puede resultar útil si queremos dar acceso a nuestro teléfono mediante huella a un ser cercano, por ejemplo un hijo, pero no queremos que pueda acceder a la carpeta segura. Otra opción disponible es cambiar el icono de la carpeta segura por algo que sea menos reconocible.

El Samsung Galaxy A54 5G incluye una función llamada Mensajería Dual que permite utilizar dos cuentas independientes para la misma aplicación.

Aquellas apps que son compatibles con Mensajería Dual, por ejemplo WhatsApp, Facebook o Telegram, permiten configurar dos cuentas independientes. Incluso es posible limitar los contactos que serán visibles para la segunda instancia de la app.

El Samsung Galaxy A54 5G incorpora control mediante movimientos y gestos:

Levantar para activar , que enciende la pantalla cuando levantas el teléfono de la mesa.

, que enciende la pantalla cuando levantas el teléfono de la mesa. Doble pulsación enciende la pantalla, que enciende la pantalla cuando la pulsas dos veces.

que enciende la pantalla cuando la pulsas dos veces. Doble pulsación apaga la pantalla, que apaga la pantalla si pulsas dos veces en un espacio vacío en las pantallas Inicio o Bloqueo

que apaga la pantalla si pulsas dos veces en un espacio vacío en las pantallas Inicio o Bloqueo Mantener la pantalla encendida , que detecta si estás mirando la pantalla y la mantiene encendida mientras la miras.

, que detecta si estás mirando la pantalla y la mantiene encendida mientras la miras. Alertar al levantar el teléfono, que hace vibrar al dispositivo cuando lo cojas después de recibir una llamada o mensaje perdidos

que hace vibrar al dispositivo cuando lo cojas después de recibir una llamada o mensaje perdidos Silenciar con gestos , que permite silenciar las llamadas entrantes y alarmas cubriendo la pantalla con la mano o dando la vuelta al dispositivo.

, que permite silenciar las llamadas entrantes y alarmas cubriendo la pantalla con la mano o dando la vuelta al dispositivo. Deslizar palma para capturar, que permite realizar una captura de pantalla deslizando el lateral de la mano de un lado a otro de la pantalla.

Samsung permite personalizar la acción que se produce al pulsar dos veces el botón de inicio: inicio rápido de la cámara, abrir Bixby o abrir una aplicación. También es posible personalizar qué ocurre al mantener pulsado el botón: activar Bixby o mostrar el menú de apagado.

Tras realizar una captura de pantalla, Samsung puede mostrar una barra de herramientas con opciones adicionales para desplazarte para capturar más contenido de la pantalla, recortar o dibujar en la captura de pantalla, añadir etiquetas a la captura de pantalla o compartir la captura. Una opción interesante es la de eliminar las capturas después de ser compartidas a través de la barra de herramientas.

Otra funcionalidad que incorpora Samsung es la posibilidad de enviar un mensaje de SOS a los contactos de emergencia al pulsar el botón Encendido cinco veces rápidamente. El mensaje puede incluir imágenes captadas por las cámaras y una grabación de audio.

El Galaxy A54 5G cuenta con el sistema de pago móvil Samsung Pay, que combina el uso de NFC con el lector de huella dactilar para poder pagar en comercios utilizando el móvil como una tarjeta de crédito.

Ya hay un gran número de entidades financieras adscritas a este sistema como Abanca, Bankia, Bankinter, BBVA, Caixabank, Caja Rural, Cajasur, Carrefour, Cecabank, Cetelem, Deutsche Bank, El Corte Inglés, Ibercaja, Openbank, Orangebank, Banc Sabadell, Santander, Unicaja, Wizink y otros.

La función No Molestar permite desactivar avisos — llamadas entrantes, contenidos multimedia, alertas o notificaciones — a determinadas horas, pudiendo establecer algunos contactos como permitidos para que sus llamadas y mensajes sí que lleguen. Lamentablemente no permite escoger diferentes horarios según el día de la semana, algo que parece básico y fácil de implementar.

Samsung incluye una funcionalidad llamada Recordatorios de notificaciones para recibir recordatorios sobre notificaciones de ciertas aplicaciones y llamadas perdidas o mensajes. Podemos escoger la frecuencia de los recordatorios (3, 5, 10 o 15 minutos), si queremos que vibre y para qué aplicaciones se producirán.

Por supuesto, el Galaxy A54 5G también soporta Smart Lock, una funcionalidad que permite no tener que desbloquear el dispositivo con huella dactilar, PIN o contraseña si un dispositivo Bluetooth en el que confías está cerca (por ejemplo, una pulsera inteligente, un auricular Bluetooth, etc.), si llevas el dispositivo encima o si estás en una ubicación en la que confías.

En el apartado Mantenimiento del Dispositivo podemos gestionar desde un único punto diversos aspectos del rendimiento del teléfono: la batería, el almacenamiento, la memoria RAM y la protección del dispositivo.

Las principales funciones que ofrece son:

Batería : Permite conocer datos sobre el uso de la batería, activar los diferentes modos de ahorro, administrar el uso de energía de las aplicaciones, activar la carga rápida por cable / inalámbrica, compartir carga sin cables y proteger la salud de la batería para que no cargue por encima del 85%.

: Permite conocer datos sobre el uso de la batería, activar los diferentes modos de ahorro, administrar el uso de energía de las aplicaciones, activar la carga rápida por cable / inalámbrica, compartir carga sin cables y proteger la salud de la batería para que no cargue por encima del 85%. Almacenamiento : Permite conocer el uso del almacenamiento, eliminar datos innecesarios y averiguar cuáles son los archivos más grandes.

: Permite conocer el uso del almacenamiento, eliminar datos innecesarios y averiguar cuáles son los archivos más grandes. Memoria : Permite conocer el uso de la memoria y detener aplicaciones con alto consumo.

: Permite conocer el uso de la memoria y detener aplicaciones con alto consumo. Protección del dispositivo: Permite realizar análisis del dispositivo en busca de amenazas utilizando un anti-malware de McAfee.

Mantenimiento y batería

Samsung incluye la funcionalidad de Salud digital de Google que muestra estadísticas sobre el uso del smartphone — número de notificaciones recibidas, número de desbloqueo, tiempo dedicado a cada app, etc. — y permite establecer controles.

También añade Controles parentales para añadir restricciones de contenido y establecer otros límites para ayudar a los más pequeños a regular su tiempo de uso de pantalla.

Samsung incorpora Game Launcher, que organiza todos los juegos en un solo lugar de forma automática. Permite activar el modo Prioridad para bloquear todas las notificaciones, excepto las alarmas, y cierra las aplicaciones para dedicar a los juegos una mayor parte de la conexión de la red y de la potencia del procesador.

Otra opción útil es bloquear el brillo automático, Bixby, el contenido Edge o los gestos de navegación para que no interfieran con nuestras partidas. Y también es posible añadir un acceso flotante a la protección táctil, el bloqueo del botón de navegación, la captura de pantalla, el panel emergente o la grabación.

Asimismo, permite silenciar el sonido juego, pero mantener el volumen del teléfono. También es posible establecer uno de tres modos de rendimiento: alto rendimiento, ahorro de energía y equilibrado.

Para cada juego podemos ver estadísticas de tiempo de juego total y diario, así como estadísticas sobre cuántos usuarios de Galaxy están jugando a cada título diariamente. Si vinculas una cuenta de Discord, puedes ver a qué están jugando tus amigos y chatear / hablar con ellos.

Game Launcher

Durante el propio juego, las Game Tools ofrecen funcionalidades interesantes como: bloquear los botones de navegación, el táctil de pantalla, las notificaciones y llamadas, los gestos a pantalla completa, el brillo automático, Bixby o el contenido Edge.

Game Booster aprende los patrones de uso de cada juego y los optimiza para lograr el mejor equilibrio entre la duración de la batería, el rendimiento y la temperatura. Otra opción interesante es la monitorización de rendimiento. Game Tools limita el brillo y el volumen si el teléfono se calienta, y supervisa el uso de la memoria.

Game Tools añade funcionalidades útiles a la hora de disfrutar de juegos

Samsung ha integrado un gestor de temas que permite cambiar la apariencia de nuestro teléfono. Además de descargar temas completos, es posible descargar fondos de pantalla, packs de iconos y diseños de la pantalla Always On Display.

Algunos temas son gratuitos, pero otros son de pago. El buscador de temas permite buscar por tonos de color, en caso de que andemos buscando un tema con un tono de color en particular.

Galaxy Themes

Samsung también incorpora la funcionalidad Samsung Pass, que permite recordar los usuarios y contraseñas en aplicaciones, y proteger su acceso mediante autenticación biométrica. También es posible guardar datos personales para rellenar formularios automáticamente.

El Samsung Galaxy A54 5G Ultra ofrece la pantalla Edge, que muestra un panel con accesos directos a apps de uso frecuente, que pueden ser personalizados.

En mi opinión, la pantalla Edge es más una curiosidad que una funcionalidad útil. Al menos yo no lo he encontrado gran utilidad y rara vez me he acordado de que podía acceder a cierta información o app a través del panel correspondiente.

Pantalla Edge

Samsung ha incluido su asistente Bixby a bordo del Samsung Galaxy A54 5G. Además de poder responder a nuestras consultas y peticiones a través de la voz, incorpora una funcionalidad llamada Rutinas que permite automatizar ciertas acciones si se dan determinadas condiciones (hora, lugar, conexión de dispositivo, evento o botón apretado), así como Modos que activan una serie de ajustes en función de lo que estés haciendo o dónde te encuentres (por ejemplo, Sueño, Cine, Conduciendo, Ejercicio, Relajación o Trabajo).

Samsung incorpora Google Discover a la izquierda de la pantalla de inicio, con noticias y artículos personalizados de acuerdo a nuestros intereses.

Por último, el Samsung Galaxy A54 5G no cuenta con la funcionalidad DeX, que está presente en modelos más caros y permite conectar el teléfono a un monitor, teclado y ratón para utilizarlo como si fuera un ordenador.

Samsung incorpora algunas aplicaciones propias pre-instaladas, pero ofrece más a través de su propia tienda Galaxy Apps y, por supuesto, la tienda Play Store de Google.

En cuanto a apps de terceros, el Samsung Galaxy A54 5G llega con bastante bloatware pre-instalado, ya que vienen en el teléfono apps como Disney+, Snapchat, Spotify, Netflix, TikTok, Microsoft 365, OneDrive, LinkedIn y Outlook.

Multimedia

El Samsung Galaxy A54 5G cuenta con dos altavoces que ofrecen sonido estéreo. Uno de los altavoces está situado en la parte inferior del dispositivo, junto al conector USB-C, mientras que el segundo altavoz está en el borde superior.

El sonido de los altavoces del Galaxy A54 5G resulta agradable, con una buena reproducción de tonos medios y agudos.

Al máximo volumen, el sonido se escucha sin distorsión y la potencia de sonido es más que suficiente para ver vídeos o escuchar podcasts en un entorno que no sea demasiado ruidoso.

El Samsung Galaxy A54 5G es compatible con sonido surround Dolby Atmos, que puedes disfrutar tanto con auriculares como con los altavoces del propio teléfono. Es compatible con audio UHQ de 24 bits, y también soporta PCM hasta 24 bits.

Además, cuenta con la funcionalidad Bluetooth Dual Audio que permite reproducir música en dos dispositivos Bluetooth al mismo tiempo, lo cual puede ser útil si tenemos más de un altavoz o de unos auriculares Bluetooth.

Ahora bien, los altavoces no suenan necesariamente en perfecta sincronía, por lo que está más pensado para situaciones en las que los altavoces están separados — por ejemplo, uno en cada habitación — o se usan auriculares.

Samsung ha incorporado algunas funciones interesantes de sonido como Adapt Sound para calibrar el sonido emitido a través de los auriculares a la respuesta frecuencial de nuestro oído. Samsung incorpora un ecualizador y una función llamada Optimizador UHQ que mejora la resolución del sonido de la música y vídeos.

Otra opción interesante es sonido de aplicación independiente, que permite reproducir el sonido de una aplicación en otro dispositivo de audio. De esta forma podemos hacer que una app como Spotify reproduzca el sonido por un altavoz Bluetooth mientras que el resto de sonidos siguen sonando en el teléfono.

Samsung ha añadido una funcionalidad llamada Compartir Música que permite a tus amigos reproducir música en tu altavoz Bluetooth con solo conectarse a tu smartphone por Bluetooth. De esta forma, no es necesario que tú te desconectes del altavoz para que pueda conectarse tu amigo.

Samsung no ha incluido un conector de auriculares de 3.5 mm. Esto significa que tendrás que recurrir a auriculares Bluetooth o USB-C para disfrutar de la música.

No encontramos preinstalado el reproductor de música de Samsung, pero puedes descargar Samsung Music desde la tienda Galaxy Apps. También puedes optar por utilizar YT Music, el reproductor de Google, que viene preinstalado.

La app Galería se utiliza para visualizar las fotos y vídeos almacenados en el teléfono, así como para editar las imágenes mediante diversas funcionalidades integradas. La app cuenta con tres pestañas en la parte inferior: Imágenes, Álbumes e Historias.

Galería

El reconocimiento óptico de caracteres (OCR) es una de las novedades de One UI 5. Permite extraer texto de las imágenes y copiarlo en el portapapeles. Tu teléfono Galaxy también te recomendará acciones contextuales para el contenido copiado. Por ejemplo, si una foto tiene un número de teléfono, puedes copiar el número y realizar una llamada directamente. Del mismo modo, puedes visitar un sitio web o escribir un correo electrónico.

Reconocimiento óptico de caracteres

Otra novedad es que tu teléfono te avisa si compartes accidentalmente fotos que contengan información potencialmente sensible con otras personas o en las redes sociales. El teléfono puede detectar imágenes de tarjetas de crédito y débito, documentos de identidad y otros que contengan información personal.

La aplicación Galería añade un Álbum Familiar Compartido que permite compartir fotos con la familia fácilmente. Puedes añadir hasta seis miembros de la familia a un álbum compartido, y todos ellos dispondrán de 5 GB de espacio de almacenamiento para compartir fotos y vídeos.

Samsung incluye una herramienta de Borrado de objetos/personas que puede llegar a ser bastante útil. Al editar una fotografía, es posible pulsar sobre una persona u objeto para que esta sea eliminada de la fotografía. En esta prueba, por ejemplo, podemos ver cómo es posible eliminar unas personas que se habían colado en la fotografía.

Borrador mágico

La reproducción de vídeos almacenados en el teléfono es buena gracias a su excelente pantalla que, como hemos comentado, ofrece negros profundos y un brillo alto. He probado a reproducir vídeos codificados tanto con H.264 como con el codec HEVC más moderno, y el teléfono ha podido reproducirlos sin problema.

Por supuesto, también podemos disfrutar de vídeo de servicios de streaming como Netflix, HBO o Amazon Prime Video. Además, el Samsung Galaxy A54 5G cuenta con la biblioteca Widevine L1, por lo que es posible ver contenidos de estos servicios de streaming en HD sin problemas.

Cámaras

Samsung ha incorporado tres cámaras en la parte trasera del Galaxy A54 5G:

Cámara gran angular de 50 MP (1/1.56″, 1.0µm) con enfoque automático, apertura f/1.8 y estabilización óptica (OIS)

de 50 MP (1/1.56″, 1.0µm) con enfoque automático, apertura f/1.8 y estabilización óptica (OIS) Cámara ultra gran angular (123º) de 12MP (1.12µm) con apertura f/2.2

de 12MP (1.12µm) con apertura f/2.2 Cámara macro de 5MP con apertura f/2.4

En el frontal, incorpora una cámara selfie:

Cámara gran angular de 32 MP (1/2.8″, 0.8µm) con apertura f/2.2.

La cámara gran angular es diferente respecto al modelo anterior, mientras que las cámaras gran angular y macro son aparentemente las mismas que en el Samsung Galaxy A53. La cámara de profundidad que incorporaba ese terminal ya no está presente.

Probablemente eches de menos una cámara teleobjetivo, pero es una ausencia bastante habitual en este rango de precios, ya que este tipo de cámaras suelen ser bastante costosas. La app de Cámara permite tomar capturas con un nivel de zoom 2X, que resulta ser un recorte de la zona central del sensor de 50 MP.

El Samsung Galaxy A54 5G posee tres cámaras en la parte de atrás

La app de Cámara no se limita a hacer fotografías sino que te sugiere modificar el encuadre en ciertas capturas. No obstante, si eres un fotógrafo con cierta experiencia, probablemente querrás desactivar estos consejos ya que pueden resultar algo molestos.

En otras ocasiones, la app de Cámara sugiere que utilices una cámara en particular. Esto ocurre, por ejemplo, al fotografiar paisajes, ya que suele aparecer un mensaje que anima a utilizar la cámara ultra gran angular.

La app de Cámara muestra cuatro modos principales de disparo — Diversión, Retrato, Foto y Vídeo — pero ofrece modos adicionales: Pro, Vídeo profesional, Captura Única, Noche, Comida, Panorámica, Macro, Superlenta, Cámara lenta y Cámara rápida.



Si eres un usuario experto, te alegrará saber que Samsung incluye un modo Pro que permite ajustar a mano parámetros como la sensibilidad ISO, el punto de enfoque, el balance de blancos, el tiempo de exposición y más.

Cámara gran angular

La cámara principal (gran angular) utiliza un sensor de 50 MP que, por defecto, toma fotografías a 12.5MP haciendo uso de la funcionalidad pixel binning que combina 4 píxeles en 1 para reducir el ruido. Además, cuenta con una lente f/1.8 con estabilización óptica.

Samsung ofrece la posibilidad de capturar fotografías a la resolución original de 50 MP si deseas obtener una captura con mayor nitidez.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con la cámara principal gran angular a la resolución estándar de 12.5 MP.

En general, la cámara hace un excelente trabajo a la hora de preservar los detalles y ofrecer colores vivos. El tratamiento HDR de las imágenes con alto contraste es algo mejorable, ya que el rango dinámico se ve algo limitado, con zonas muy oscuras o muy brillantes carentes de detalle.

Fotografías tomadas con la cámara principal con luz abundante



Samsung ofrece un modo Noche tanto en la cámara principal como en la ultra gran angular que incrementa la luz en escenas oscuras mediante la captura y posterior fusión de varias imágenes con distintas exposiciones.

Este modo tarda un poco más de tiempo en registrar la imagen, pero el resultado es bastante bueno ya que reduce el ruido y mejora la nitidez en escenas oscuras, además de aumentar la luminosidad para hacer visibles elementos que, de otra manera, serían manchas negras.

Con la cámara principal, el modo Noche se activa automáticamente cuando es necesario, y no se percibe mucha diferencia respecto a activarlo manualmente.

En la práctica, los resultados que obtenemos con poca luz son buenos y perfectamente utilizables, por encima de lo que solemos encontrar en los teléfonos de gama media. A continuación, se pueden ver algunas capturas tomadas por la noche.

Fotografías tomadas con la cámara principal con luz escasa

Samsung también ha añadido un modo Comida que tiende a saturar los colores (demasiado para mi gusto) y desenfocar el alimento para que se vea más atractivo.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas con el modo Comida desactivado y activado.

Cámara ultra gran angular

La cámara ultra gran angular permite tomar fotografías muy espectaculares gracias a que capta muchos más elementos de los que normalmente caben en una fotografía.

Aunque las cámaras ultra gran angular distorsionan en los extremos, Samsung ha hecho un buen trabajo para reducir dicha distorsión y que las líneas rectas no se vean curvadas. En condiciones de buena luz, esta cámara es capaz de capturar buenas instantáneas, aunque se echa de menos un mayor rango dinámico en capturas con luces y sombras.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular por el día



La principal limitación de esta cámara es que no posee estabilización óptica y su apertura es algo limitada, por lo que no está indicada para tomar fotografías por la noche o incluso en interiores poco iluminados.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas por la noche con la cámara ultra angular, y el resultado no es muy bueno. Las imágenes presentan ruido y ofrecen un tratamiento muy mejorable de las luces altas.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular por la noche

Por suerte, Samsung también incorpora el modo Noche en la cámara ultra gran angular aunque, a diferencia de la cámara principal, la app de Cámara no activa este modo automáticamente, sino que debemos elegirlo manualmente.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos de fotografías tomadas sin / con el modo Noche. El cambio es visible, ya que mejora la luminosidad, pero no hace mucho por reducir el ruido de la captura.

Cámara ultra gran angular sin / con modo Noche

Cámara Macro

Samsung ha incorporado una cámara Macro que permite tomar imágenes a pocos centímetros de distancia, en caso de que quieras capturar detalles. No es una cámara que vea especialmente útil, pero puedes llegar a sacarle cierta utilidad.

El principal inconveniente que tiene esta cámara es que su resolución es baja (5 MP), por lo que el nivel de detalle que se consigue no es tan alto como nos gustaría, y el enfoque es fijo, por lo que solo puedes sacar detalles a cierta distancia.

A continuación, podemos ver algunas fotografías de ejemplo tomadas con la cámara macro.

Fotografías tomadas con la cámara Macro

El Samsung Galaxy A54 5G no incorpora cámara de profundidad, pero esto no le impide tomar fotografías en modo Retrato desenfocado el fondo mediante software.

Dado que no cuenta con una cámara teleobjetivo, los retratos se toman con la cámara principal, que no es la ideal para tomar un retrato debido a que su lente es gran angular. Esto significa que, si queremos tomar un primer plano de la cara, tenemos que acercarnos mucho y la cara se ve deformada.

Me hubiera gustado que Samsung ofreciera la posibilida de tomar retratos con zoom 2X, haciendo un recorte de la imagen de 50MP captada por la cámara principal, como hace cuando no está activo el modo Retrato.

Un aspecto que me gusta del modo Retrato de Samsung es que permite ajustar la profundidad de campo tanto durante la captura como a posteriori en la Galería, lo que da la posibilidad ajustar el desenfoque a nuestro gusto o, incluso, descartar el desenfoque si la detección del contorno no se ha realizado correctamente.

Los retratos tienen una buena calidad de imagen y, en general, el teléfono hace un buen trabajo a la hora de distinguir el contorno de la persona. En algunas ocasiones el pelo se confunde con el fondo de la imagen, pero esto ocurre incluso en los dispositivos más caros.

A continuación, podemos ver algunas imágenes tomadas con el modo Retrato, todas a una cierta distancia para minimizar la distorsión de la cámara gran angular a corta distancia.

Fotografías tomadas en modo Retrato

El Samsung A54 5G permite como aplicar efectos artísticos al segundo plano, como se puede apreciar en este ejemplo, donde he dejado en blanco y negro el fondo:

Effecto artístico que se puede aplicar a los Retratos

Grabación de vídeo

El Samsung Galaxy A54 5G es capaz de grabar vídeo hasta 4K (3840×2160) a 30 fps con las cámaras traseras gran angular y ultra gran angular, así como también en 1080p (1920×1080) a 60 fps con la cámara principal. Es posible conmutar entre las distintas cámaras sin parar la grabación.

Ahora bien, debes tener en cuenta que la estabilización electrónica de vídeo solo está disponible al grabar hasta 1080p a 30 fps.

En la interfaz, encontramos un modo de grabación llamado Vídeo Profesional que ofrece controles manuales para escoger el nivel de ISO, la velocidad de obturación, el punto de enfoque, la temperatura de color y exposición.

Con objeto de reducir el espacio ocupado por los vídeos, Samsung permite utilizar el formato HEVC (H.265) de alta eficiencia que reduce el espacio ocupado por el vídeo pero puedes tener problemas de compatibilidad al reproducirlo en otro dispositivo.

A continuación, podemos ver unos ejemplos de vídeos grabados en resolución [email protected] y [email protected] En todos los casos, la calidad de la imagen es muy buena.

Vídeos grabados por el día en [email protected] y [email protected]

Aquí podemos ver algunos vídeos grabados por la noche, en condiciones de poca iluminación, a resoluciones [email protected] y [email protected]

En los dos casos, la calidad de la imagen es correcta, pero no excelente, con colores más apagados y un tratamiento de las luces mejorable.

Vídeos grabados por el día en [email protected] y [email protected]

A la hora de grabar vídeo, el Samsung Galaxy A54 5G ofrece un modo Super Estabilización que está disponible en resolución 1080p a 30 fps. Este modo produce una imagen muy estable a costa de utilizar la cámara ultra gran angular, que ofrece una calidad inferior a la cámara principal.

Una funcionalidad curiosa es 4K Snap, que permite extraer una imagen de alta calidad (3840 x 2160 píxeles, 8MP) de un vídeo capturado con resolución 4K. En mis pruebas, el resultado es bastante bueno, como se puede apreciar en este ejemplo.

Captura tomada de un vídeo 4K

Samsung incluye Captura Única con funciones de IA. Con esta funcionalidad, sólo tienes que apuntar con el teléfono a un sujeto, apretar el obturador y esperar entre 5 y 15 segundos. La cámara capturará una pequeña película, algunos GIF y varias fotos con todas las cámaras. Luego los presenta todos en un collage donde puedes elegir tus favoritos. En mi opinión, es más una curiosidad que algo útil.

Cámara frontal

La cámara frontal del Samsung Galaxy A54 5G consta de una cámara de 32 MP y apertura f/2.2. No posee enfoque automático, por lo que enfoca solo a una distancia fija.

Samsung ha incluido una cámara frontal tipo gran angular que, por defecto, toma selfies individuales a 8 MP, pero ofrece un modo de disparo de grupo en el que toma una captura de 12 MP con un ángulo de visión más amplio.

xxx

A continuación, incluyo algunos selfies captados con la cámara del Galaxy A54 5G, que ofrecen una buena calidad de imagen sin sobreexponer en exceso el fondo incluso en situaciones de alto contraste.

Selfies tomados con la cámara frontal



La cámara frontal ofrece un modo Retrato que puede difuminar el fondo para producir el efecto bokeh.

A continuación, podemos ver un par de ejemplos de selfies tomados con esta funcionalidad donde podemos apreciar que Samsung ha hecho un buen trabajo a la hora de implementar este procesado.

Selfies tomados en modo Retrato con la cámara frontal



Samsung ha incluido un modo Diversión que permite aplicar lentes de Snapchat de Realidad Aumentada a fotografías y vídeos a través de la app de cámara nativa. En mi opinión, no deja de ser más que una curiosidad que no creo que utilice nunca, pero quizás al público más joven le resulta interesante.

A continuación, podemos ver algunos ejemplos.

Fotografías tomadas en modo Diversión

La cámara frontal puede grabar vídeos en formatos UHD/4K a 30fps, Full HD/1080p a 30/60 fps y HD/720p a 30fps. No es muy habitual que la cámara frontal de un smartphone de gama media grabe vídeo en 4K, así que es una funcionalidad muy bienvenida.

Llamadas de voz

En las pruebas que he realizado la calidad de la voz es correcta y he podido mantener perfectamente conversaciones en entornos moderadamente ruidosos sin dificultades.

La aplicación de Contactos de Samsung y la de Teléfono cumplen adecuadamente con su cometido. Si abrimos los detalles de un contacto, se muestran todas las posibles formas de contactar con él, incluso mediante aplicaciones de terceros como WhatsApp.

Una funcionalidad interesante es que puedes realizar una llamada rápidamente arrastrando el dedo de izquierda a derecha sobre el nombre de un contacto. Si lo arrastras en dirección contraria le envías un mensaje de texto.

Como curiosidad, Samsung permite seleccionar una imagen o un vídeo para que se muestre cuando realices o recibas una llamada.

Precio

Conclusiones

El Samsung Galaxy A54 5G cuenta con una pantalla de 6,4″, que está rodeada por unos marcos que, sin ser excesivamente gruesos, son más anchos de lo que me gustaría. Así, el teléfono consigue un aprovechamiento del frontal de un 83% según GSMArena.

Samsung ha repetido la fórmula de la cámara perforada en el centro de la pantalla. En el día a día, el orificio no interfiere en el uso de teléfono salvo en algunos juegos que muestran elementos de la interfaz justo en la zona del orificio.

La pantalla del Galaxy A54 5G es completamente plana, y está protegida por Gorilla Glass 5. Sin ser la generación más reciente de este revestimiento, debería mantenerla a salvo de arañazos y daños por golpes.

Tanto los laterales como la cubierta trasera del Galaxy A54 5G están hechos de plástico, por lo que su aspecto y tacto no es tan premium como otros smartphones que utilizan metal y cristal.

La parte trasera presenta un acabado uniforme, con las tres lentes de la cámara emergiendo de la superficie trasera sin ningún módulo o protuberancia. Este diseño, heredado de la familia Galaxy S23, resulta muy elegante.

El Samsung Galaxy A54 5G está disponible en colores verde lima, gris oscuro, violeta y blanco. El modelo que he probado, verde lima, aguanta bastante bien las huellas dactilares, que no resultan apenas visibles gracias a que el tono es muy claro. Posiblemente no ocurra lo mismo con el gris oscuro.

Un aspecto interesante es que Samsung ha dotado al Galaxy A54 5G de protección IP67, por lo que no tendrás que preocuparte si dejas caer el teléfono accidentalmente en agua. Esta característica es poco habitual en la gama media, así que es un punto a favor.

Samsung ha incorporado un lector óptica de huella dactilar bajo la pantalla que funciona de manera fiable, aunque no es de los más rápidos. Un aspecto que me gusta es que el área de la huella permanece siempre visible con la pantalla siempre activa, por lo que resulta fácil acertar con el dedo en la zona de la huella.

También cuenta con un sistema de reconocimiento facial que, pese a no ser 3D, no he sido capaz de engañar.

Como es habitual en los smartphones de Samsung, la pantalla del Samsung Galaxy A54 5G ofrece una buena calidad de imagen con soporte HDR. Cuenta con un panel Super AMOLED con resolución Full HD+ y dos modos de color llamados Natural e Intenso que apuntan a los espacios de color sRGB y DCI P3 respectivamente.

En el modo de color Natural, la fidelidad del color es excelente, mientras que el modo Intenso produce colores sobresaturados en la mayoría de las apps, que están pensadas para el espacio de color sRGB. No obstante, muchos usuarios prefieren colores más vivos, aunque sean menos realistas.

La pantalla del Samsung Galaxy A54 5G ofrece negros puros y unos amplios ángulos de visión, y el brillo de la pantalla alcanza los 895 nits con un 100% de la pantalla blanca. Se trata de un valor alto, que no tiene mucho que envidiar a smartphones de precio superior.

Por supuesto, Samsung incorpora la funcionalidad Always On Display, que muestra la hora y los iconos de notificaciones pendientes de leer, y ha implementado el doble toque para encender la pantalla.

Otra característica de la pantalla del Galaxy A54 5G es que ofrece una tasa de refresco de 120 Hz para una mayor fluidez a la hora de hacer scroll o jugar, al igual que los smartphones más avanzados. Ahora bien, se trata de una tasa de refresco que solo conmuta entre 60 y 120 Hz, por lo que el ahorro de batería no es tan bueno como en aquellos teléfonos que pueden ajustar la tasa a más bajos como 30, 24 o incluso 1 Hz.

El Samsung Galaxy A54 5G incorpora un chip de la casa, Exynos 1380, que incorpora dos núcleos de rendimiento más en la CPU y un núcleo adicional en la GPU en comparación con su predecesor, Exynos 1280.

Mientras que en mi análisis del Galaxy A53 5G puse de manifiesto que el rendimiento del teléfono era claramente mejorable, el nuevo chip cambia las cosas.

Este chip consigue unos resultados correctos en los benchmarks y, en mi experiencia de uso diario, ofrece un rendimiento bueno, sin lentitud al reaccionar a las pulsaciones, volver a la pantalla de inicio al pulsar el botón, cambiar entre apps, mostrar el teclado en pantalla al pulsar sobre un campo de texto, realizar una búsqueda de una app, etc. Donde sí que he notado cierta lentitud es a la hora de cambiar entre lentes en la app Cámara, por ejemplo.



En juegos 3D exigentes, también ha tenido un buen desempeño, con valores estables y, en algunos casos, altos, de FPS. Por ejemplo, en Real Racing 3, he conseguido unos 100 FPS de media con picos de 120 FPS. Tampoco ha ido mal con Call of Duty Mobile, que ha mantenido una media estable de 60 FPS.

El Samsung Galaxy A54 5G llega 8 GB de RAM LPDDR4x, que aseguran una buena experiencia multitarea, así como 128 o 256 GB de almacenamiento (probablemente UFS 2.2, aunque Samsung no lo indica). El espacio de almacenamiento puede ser ampliado mediante una tarjeta micro-SD hasta 1 TB si estamos dispuestos a prescindir de la segunda tarjeta SIM.

En cuanto a conectividad, el Samsung Galaxy A54 5G soporta WiFi 6, pero no es compatible con WiFi 6E o WiFi 7. También incorpora Bluetooth 5.3 y NFC, pero no radio FM. Es compatible con varios sistemas de posicionamiento por satélite, pero no soporta GPS Dual.

Como su propio nombre indica, es compatible con redes 5G (en la banda sub-6 por debajo de 6 GHz), por lo que podrás disfrutar de la conectividad más avanzada si tu operador te lo permite.

Samsung ha dotado al Galaxy A54 5G de una batería de 5.000 mAh, una capacidad bastante generosa. En mis pruebas, ha obtenido unos resultados buenos de autonomía, incluso con la tasa configurada en modo adaptativo hasta 120 Hz.

Samsung ha incorporado carga rápida de 25W por cable, pero no cuenta con carga inalámbrica. Con un cargador USB-PD estándar de 65W, el teléfono ha tardado casi 2 horas en cargar. Samsung no ha incluido un cargador en la caja, pero esposible que con un cargador oficial de Samsung estos tiempos se reduzcan.

El Samsung Galaxy A54 5G cuenta con altavoces estéreo, uno de ellos situado en el borde superior de la pantalla y el otro junto al conector USB-C.

Estos altavoces emiten un sonido con suficiente potencia y buena calidad. Ofrecen sonido envolvente Dolby Atmos, que puede disfrutarse tanto con auriculares como con los altavoces del propio teléfono.

También incorpora Bluetooth dual para enviar sonido a dos altavoces a la vez. Sin embargo, no cuenta con conector de auriculares de 3.5 mm.

El Samsung Galaxy A54 5G llega con Android 13 y, por encima, la capa de personalización Samsung One UI 5.1.

Esta capa ofrece una gran cantidad de funcionalidades software por encima de Android como el control por gestos, los modos de ahorro de energía, la carpeta segura, la mensajería dual, las Game Tools, los paneles Edge, Samsung Pass, Samsung Pay, Quick Share, Music Share o el asistente virtual Bixby.



Una buena noticia es que Samsung garantiza actualizaciones de software durante cinco años, que incluyen cuatro años para el sistema operativo y uno adicional para parches.

Samsung ha incorporado tres cámaras en la parte trasera del Galaxy A54 5G que permiten tomar capturas en ultra gran angular (12MP, f/2.2), gran angular (50MP, f/1.8) y macro (5MP, f/2.4).

La cámara principal (gran angular) hace uso de la funcionalidad pixel binning para agrupar 4 píxeles en un superpíxel y capturar imágenes a 12.5MP, aunque también es posible tomar capturas a 50 MP.

En mis pruebas, la cámara principal ha sido capaz de tomar buenas fotografías tanto en condiciones de buena luz como cuando esta escasea, ya que el modo Noche se activa automáticamente, mejorando la luminosidad y nitidez. En mi opinión, está por encima de lo que encontramos en otros dispositivos de gama media

La cámara ultra gran angular ofrece una buena calidad de imagen en condiciones de buena luz, pero flaquea bastante por la noche. El modo Noche no hace mucho más que aumentar la luminosidad de la imagen manteniendo el ruido casi inalterado, por lo que no es de gran ayuda.

Samsung ha añadido una cámara Macro que permite tomar fotografías a pocos centímetros de distancia y ofrece un buen resultado, aunque limitado por el enfoque fijo y la resolución de 5MP de esta cámara.

También está presente el modo Retrato que permite desenfocar el fondo de una fotografía (incluso a posteriori). El resultado es bastante bueno, aunque la ausencia de cámara teleobjetivo (y la ausencia de una opción de disparo 2x haciendo un recorte de la captura) hace que sea necesario acercarse bastante al sujeto para tomar primeros planos y el rostro se deforma.

La cámara frontal del Samsung Galaxy A54 5G cuenta con un sensor de 32MP y apertura f/2.2, y permite tomar selfies individuales o selfies de grupo con un ángulo de visión más amplio. La calidad de la imagen es buena y es posible tomar selfies con fondo desenfocado.

También está presente un modo Diversión que aplica filtros de Realidad Aumentada sobre nuestras fotos y vídeos sin salir de la app nativa de cámara. En mi opinión, no es más que una curiosidad, pero puede que algunos usuarios le saquen partido.

La cámara principal es capaz de grabar vídeo en UHD/4K (3840×2160) a 30fps y Full HD/1080p (1920×1080) a 30/60fp. La estabilización electrónica de vídeo solo está disponible hasta [email protected]

En los vídeos que he grabado, la calidad de imagen ha sido buena en todos los modos, aunque en condiciones de poca luz, el teléfono flaquea un poco más.

En cuanto a la cámara frontal, puede grabar vídeo en formatos UHD/4K a 30fps, Full HD/1080p a 30/60 fps y HD/720p a 30fps. No es muy habitual que la cámara frontal de un gama media grabe vídeo en 4K, así que es una funcionalidad muy bienvenida.

Samsung ofrece un modo Super Estabilización que utiliza la cámara ultra gran angular y que está disponible a 1080p a 30 fps.

En conclusión, el Samsung Galaxy A54 5G es una buena opción si andas detrás de un dispositivo de gama media-alta con una excelente pantalla, u buen rendimiento, una elevada autonomía y una cámara más que capaz. Aunque su precio de partida puede ser algo elevado, es previsible que se reduzca pronto.

Lo mejor:



Pantalla de 6.4″ con panel Super AMOLED que ofrece buena nitidez, elevado contraste, elevado brillo, gran fidelidad de color y amplios ángulos de visión. Pantalla Always On Display y refresco a 60 o 120 Hz.

Pantalla de 6.4″ con panel Super AMOLED que ofrece buena nitidez, elevado contraste, elevado brillo, gran fidelidad de color y amplios ángulos de visión. Pantalla Always On Display y refresco a 60 o 120 Hz. Lector de huella integrado en pantalla con buen rendimiento.

Lector de huella integrado en pantalla con buen rendimiento. Buen rendimiento en la interfaz, aplicaciones y juegos gracias al chip Exynos 1380, que viene acompañado por 8 GB de RAM y 128/256 GB de almacenamiento.

Buen rendimiento en la interfaz, aplicaciones y juegos gracias al chip Exynos 1380, que viene acompañado por 8 GB de RAM y 128/256 GB de almacenamiento. Cámaras traseras con buena calidad de imagen en condiciones de luz abundante y escasa, especialmente al utilizar el modo Noche disponible para las cámaras ultra gran angular y gran angular.

Cámaras traseras con buena calidad de imagen en condiciones de luz abundante y escasa, especialmente al utilizar el modo Noche disponible para las cámaras ultra gran angular y gran angular. Buen efecto Retrato con bokeh natural tanto en la cámara frontal como trasera

Buen efecto Retrato con bokeh natural tanto en la cámara frontal como trasera Cámara frontal con modos selfie individual / grupo y una buena calidad de imagen.

Cámara frontal con modos selfie individual / grupo y una buena calidad de imagen. Interfaz Samsung One UI con mejoras interesantes sobre Android como Game Tools, Carpeta Segura, Mensajería Dual, modos de Ahorro de Energía, Samsung Pass, Samsung Pay, control por gestos, Quick Share, Music Share, etc.

Interfaz Samsung One UI con mejoras interesantes sobre Android como Game Tools, Carpeta Segura, Mensajería Dual, modos de Ahorro de Energía, Samsung Pass, Samsung Pay, control por gestos, Quick Share, Music Share, etc. Actualizaciones de software garantizadas durante cinco años (cuatro años de sistema operativo y uno adicional de parches de seguridad)

Actualizaciones de software garantizadas durante cinco años (cuatro años de sistema operativo y uno adicional de parches de seguridad) Conectividad 5G en la banda por debajo de 6 GHz (sub-6). Compatibilidad con Dual SIM si estás dispuesto a renunciar a la ampliación de almacenamiento mediante tarjeta micro-SD.

Conectividad 5G en la banda por debajo de 6 GHz (sub-6). Compatibilidad con Dual SIM si estás dispuesto a renunciar a la ampliación de almacenamiento mediante tarjeta micro-SD. Excelente autonomía gracias a su gran batería de 5.000 mAh. Carga rápida por cable a 25W (aunque ya no viene cargador en la caja).

Excelente autonomía gracias a su gran batería de 5.000 mAh. Carga rápida por cable a 25W (aunque ya no viene cargador en la caja). Altavoces estéreo que ofrecen una buena calidad de sonido. Soporte Dolby Atmos y envío de sonido a dos dispositivos a la vez (Dual Bluetooth).

Altavoces estéreo que ofrecen una buena calidad de sonido. Soporte Dolby Atmos y envío de sonido a dos dispositivos a la vez (Dual Bluetooth). Resistencia frente al polvo y el agua IP67

Cuerpo de plástico que se percibe menos premium que otros smartphones de cristal y metal.

Cuerpo de plástico que se percibe menos premium que otros smartphones de cristal y metal. Ausencia de cámara teleobjetivo, que sería más útil que la cámara macro (aunque subiría el precio). Grabación de vídeo con estabilización solo disponible hasta [email protected]

Ausencia de cámara teleobjetivo, que sería más útil que la cámara macro (aunque subiría el precio). Grabación de vídeo con estabilización solo disponible hasta [email protected] Ausencia de conector de auriculares.

Ausencia de conector de auriculares. Ausencia de carga inalámbrica.

