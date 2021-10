Análisis de los Samsung Galaxy Buds2 a fondo y opinión

Samsung presentó a mediados de agosto los Galaxy Buds2, la segunda generación de sus auriculares inalámbricos Galaxy Buds, aunque por el camino ha lanzado otros auriculares inalámbricos.

La nueva generación se ha diseñado partiendo de todas las características de los Galaxy Buds originales, y ofrecen una buena calidad de sonido, un diseño compacto y ergonómico, y cancelación activa de ruido.

Los Samsung Galaxy Buds2 están a la venta por 🛒 149,90€ , aunque puedes encontrarlos a un precio inferior en sitios como Amazon España.

He tenido oportunidad de probar a fondo los nuevos Galaxy Buds2 durante varias semanas y, a continuación, os presento mi análisis.

Diseño y construcción

Los Galaxy Buds2 son unos auriculares muy ligeros ya que cada unidad está fabricada en plástico y pesa tan solo 5 gramos.

Además de las almohadillas de tamaño mediano que vienen puestas, Samsung ha incluido almohadillas de silicona de tamaño pequeño y grande en la caja para que escojas las que mejor se adaptan a tu oído.

Esto no solo es importante para tu comodidad sino también para mejorar el aislamiento frente al ruido. Samsung ofrece una prueba de ajuste de los auriculares que indica si están bien colocados. En caso de que la prueba salga negativa, debes probar a mover los auriculares o cambiar las almohadillas por otro tamaño.

En mi experiencia, los Galaxy Buds2 resultan cómodos incluso después de largas sesiones con ellos escuchando música o manteniendo llamadas telefónicas. Como buenos auriculares que se precien, se mantienen en su sitio aunque hagas movimientos bruscos, por lo que puedes utilizarlos en el gimnasio.

Los Galaxy Buds2 tienen un tamaño muy compacto, por lo que resultan bastante más discretos en el oído que otros modelos que tienen un palito que sobresale. Resulta sorprendente el trabajo de miniaturización que ha hecho Samsung con estos auriculares.

Los auriculares cuentan con una superficie exterior táctil que permiten manejar la reproducción de música y controlar las llamadas, como veremos más adelante.

Los Galaxy Buds2 se guardan en un estuche cuadrado con esquinas redondeadas. Presenta un tacto muy suave y un peso ligero de 41 gramos. El estuche es tan resbaladizo que me resulta prácticamente imposible abrirlo con una sola mano.

El estuche cuenta con unos imanes que hacen que los auriculares no se salgan ni siquiera al colocar el estuche boca abajo. La tapa se cierra con firmeza, por lo que no hay peligro de que se salgan.

Por último, en la parte trasera encontramos un conector USB Tipo-C que nos permite cargar el estuche (y los auriculares si están dentro) mediante un cable estándar.

Los auriculares están disponibles en cuatro colores: violeta, blanco, negro y oliva. El estuche es de color blanco pero el interior es del mismo color que los auriculares. En mi caso, he tenido oportunidad de probar los auriculares en color negro, que son muy elegantes y discretos.

Los Galaxy Buds2 cuentan únicamente con resistencia a salpicaduras IPX2. Esto significa que los auriculares son perfectos para hacer ejercicio (si no sudas mucho), pero deberías evitar llevarlos bajo una lluvia intensa. Por cierto, esta resistencia no se aplica al estuche de carga.

Configuración

La configuración inicial de los Galaxy Buds2 es realmente sencilla. He enlazado los Galaxy Buds2 con el Samsung Galaxy S21 Ultra y, nada más abrir el estuche, el teléfono los ha reconocido instantáneamente.

Desde la sección Bluetooth del smartphone es posible controlar los ajustes de los auriculares, pero si quieres un control total, deberías descargar la app Galaxy Wearable.

También he enlazado los auriculares con smartphones Android de otras marcas sin ningún problema aunque, en este caso, es necesario poner los auriculares en modo emparejamiento tocando ambos durante unos segundos cuando están colocados en el estuche.

Una vez emparejados, es necesario descargar la app Galaxy Wear de Samsung para acceder a todas las opciones de configuración.

Desde esta app es posible acceder al nivel de carga de auriculares/estuche, establecer el modo de reducción de ruido, configurar los controles táctiles, acceder al ecualizador de sonido, establecer que lea en alto las notificaciones, activar el control por voz de Bixby (no puedes elegir Google Assistant), actualizar el firmware, etc.

Existe un apartado llamado Labs con algunas funciones experimentales como el modo Juego, que reduce la latencia, y tocar en el borde del auricular para controlar el volumen.

Si estás pensando en utilizar los Galaxy Buds2 con un iPhone, tengo malas noticias. Aunque la app Galaxy Buds está disponible para descarga, este modelo de auriculares no aparece listado.

Por tanto, puedes utilizarlos como unos auriculares convencionales, pero perderás algunas de sus funcionalidades y no podrás actualizar el firmware.

Uso de los Samsung Galaxy Buds2

Nada más introducir los Galaxy Buds2 en los oídos, se escucha un sonidito que indica que ya están listos para funcionar. La conexión con el smartphone se realiza mediante Bluetooth 5.2, y los auriculares soportan los codecs AAC, SBC y Scalable (propietario de Samsung).

Los Galaxy Buds2 incluyen un sensor de presión en la zona exterior que puede personalizarse con distintas acciones para una pulsación simple, doble, triple o larga:

Pulsación simple: Reproducir / pausar pista

Pulsación doble: Reproducir la pista siguiente o responder/finalizar una llamada

Pulsación triple: Reproduce la pista anterior

Pulsación larga: Rechazar una llamada o activar una función personalizada por el usuario

Por defecto, la acción personalizada es cambiar los controles de ruido, pero es posible escoger entre activar Bixby, bajar volumen, subir volumen o abrir Spotify. Cada auricular, izquierdo y derecho, es configurable por separado.

El inconveniente del gesto de pulsación simple es que resulta bastante fácil activarlo por error la introducir o extraer los auriculares en el oído. Por eso algunos fabricantes no ofrecen ninguna acción para una pulsación simple. Por suerte, Samsung permite deshabilitar este gesto.

Samsung ofrece la funcionalidad Auto Switch para cambiar automáticamente entre dispositivos Galaxy, de manera que puedes pasar de estar escuchando música en tu tablet a responder a una llamada en tu smartphone de manera transparente. Dado que no tengo un tablet Galaxy, no he podido probarlo.

Sonido y funcionalidades

Samsung se ha tomado interés en ofrecer una buena calidad de sonido incluyendo un altavoces dinámicos de dos vías, con un tweeter y un woofer.

Los Galaxy Buds2 producen un sonido de buena calidad, con bajos potentes sin eclipsar el resto de sonidos y agudos nítidos que ofrecen buenos matices. Los auriculares no distorsionan a volúmenes elevados y ofrecen un sonido con cuerpo a pesar de su minúsculo tamaño.

Si te gusta ajustar el perfil de sonido, Samsung ofrece varios modos de ecualización: normal, refuerzo de graves, suave, dinámico, nítido y refuerzo de agudos. Lo que no ofrece es un ecualizador como tal como ajustes individuales para cada banda de frecuencia.



Como aspecto interesante, incorporan cancelación activa de ruido, una característica que está reservada a auriculares de gama alta y que permite anular el ruido exterior para que podamos centrarnos en la música o el sonido que estamos escuchando. Ofrece tres modos: cancelación activa de ruido, desactivado o sonido ambiente.

Cada auricular tiene dos micrófonos que se utilizan para la cancelación del ruido ambiental. Samsung afirma que el ruido de fondo puede reducirse hasta en un 98% para mantenerte inmerso en tu música, juegos, películas, etc.

Los Galaxy Buds2 consiguen reducir el ruido ambiente del entorno, aunque en mi opinión, no tanto como modelos más caros como los AirPods Pro.

La reducción de ruido es especialmente efectiva en lugares con un ruido de fondo constante, como la cabina de un avión, el vagón de un tren o en casa con la lavadora funcionando, etc. Si el ruido de fondo es más errático — por ejemplo, una conversación justo al lado o la televisión — la cancelación apenas se nota.

Estos auriculares cuentan con un modo de sonido ambiente que permite escuchar los sonidos del entorno sin tener que quitarnos los auriculares, aunque el sonido se escucha algo artificial. Este modo es más apropiado que el modo desactivado si quieres hablar con alguien, ya que en este último todo se escucha amortiguado por el aislamiento que producen las almohadillas en el oído.

A diferencia de otros auriculares, cuando te quitas uno de ellos, la música no se interrumpe sino que sigue sonando. Lo que sí que hace es cambiar el control de ruido a desactivado y, cuando vuelves a introducir el auricular, se establece de nuevo en cancelación activa de ruido.

A la hora de realizar llamadas, su tres micrófonos y una unidad de captación de voz permiten llevar a cabo conversaciones donde tu voz se escucha de forma clara. Samsung afirma que aplica aprendizaje automático para filtrar el sonido no deseado durante las llamadas y que el diseño de baja protuberancia del auricular minimiza el ruido producido por el viento.

Los Samsung Galaxy Buds2 permanecen todo el tiempo emparejados con el smartphone, incluso si te alejas a varios metros de distancia. Yo los encuentro especialmente prácticos para poder hablar por teléfono mientras me muevo por casa con las manos ocupadas.

Autonomía y carga de batería

Los Samsung Galaxy Buds2 cuentan con una batería de alta densidad de 61 mAh en cada auricular y 472 mAh en el estuche de carga.

Con una carga completa, es posible escuchar hasta 5 horas de música con la cancelación de ruido activada, y 7,5 horas si está desactivada. En cuanto a tiempo de conversación, es posible estar hasta 3,5 horas en una llamada, tanto con la cancelación de ruido activa como desactivada.

Se trata de una valor de autonomía bueno, pero se ve superado por algunos rivales como los Huawei Freebuds 4i o incluso los Samsung Galaxy Buds+. En todo caso, parece poco probable que vayas a estar tantas horas seguidas con los auriculares puestos, así que tampoco es algo para preocuparse.

Si añadimos la autonomía que proporciona el estuche de carga, podemos llegar a 29 / 20 horas de reproducción de música sin / con cancelación de ruido.

Los auriculares tardan unos 60 minutos en cargarse al 100% dentro del estuche y, con solo 5 minutos de carga, se consigue 1 hora de reproducción.

La carga del estuche se realiza mediante el cable USB Tipo-C o, si lo prefieres, a través de carga inalámbrica.

Precio

Los Samsung Galaxy Buds2 están a la venta por 🛒 149,90€ , aunque puedes encontrarlo a un precio inferior en sitios como Amazon España.

Conclusiones

Los Galaxy Buds2 son unos auriculares muy ligeros (5 gramos), y resultan cómodos incluso tras muchas horas de uso continuado. Con almohadillas disponibles en tres tamaños, los auriculares se adaptan al oído y soportan movimientos bruscos de la cabeza sin caerse.

El proceso inicial de configuración de los Galaxy Buds2 es muy sencillo: Basta con abrir el estuche y tocar ambos auriculares a la vez para que se pongan en modo emparejamiento.

En caso de que los enlaces con un smartphone Samsung, no tendrás que hacer nada más, pero con otras marcas de smartphones Android tendrás que descargar la app Galaxy Wear para tener acceso a todas las funciones. Esta app no está disponible para iPhone, así que no podrás acceder a la mayoría de funciones ni actualizar su firmware.

Los auriculares cuentan con un sensor de presión en los laterales de cada auricular que admite pulsaciones simples, dobles, triples o prolongadas para iniciar/parar música, avanzar/retroceder pistas, modificar el modo de cancelación de ruido o subir/bajar el volumen. El único inconveniente es que la pulsación simple se activa muy fácilmente al introducir/extraer los auriculares en el oído o al tocarlos para colocarlos mejor.

En el día a día, el manejo de los auriculares resulta muy cómodo, aunque echo de menos la funcionalidad de que la música se pause cuando te quitas un auricular del oído y luego se reanude al insertarlo de nuevo. En su lugar, Samsung ha preferido desactivar la cancelación de ruido y después volver a activarla.

Los Galaxy Buds2 ofrecen una buena calidad de sonido con un tweeter (para frecuencias altas) y un woofer (para frecuencias medias-graves) separados. Además, dispone de varios modos de ecualización para personalizar el sonido, si bien no dispone de un ecualizador de bandas como tal.

Una característica interesante de los Galaxy Buds2 es la presencia de cancelación activa de ruido. Los micrófonos externos captan el ruido ambiente e inyectan una señal anti-ruido en nuestro oído que lo anula.

Con objeto de que no tengas que quitarte los auriculares si quieres hablar con otra persona, Samsung ha añadido un modo de sonido ambiente que reproduce en tu oído el sonido que captan los micrófonos. De esta forma, puedes mantener perfectamente una conversación a pesar de llevar puestos unos auriculares con almohadilla, que aíslan en gran medida del sonido externo.

En mi experiencia, la cancelación de ruido funciona bastante bien, sobre todo con ruidos monótonos, aunque algunos auriculares más caros que he probado cancelan el ruido en mayor medida. En cuanto al modo ambiente, ayuda a que se escuche mejor el sonido externo y que tu voz no suene tan amortiguada, pero se escucha algo artificial.

Su batería ofrece 5 horas de reproducción de música con cancelación de ruido o 7,5 horas sin cancelación de ruido. No es tan elevada como la que obtenemos con otros auriculares, pero es suficiente para una larga sesión de escuchar música o incluso un viaje.

Además, su estuche alberga batería para un total de 20 / 29 horas de reproducción con / sin cancelación de ruido y los mantiene cargados cuando están dentro. Este estuche puede cargarse mediante un cable USB Tipo-C convencional, así como con carga inalámbrica.

Los Samsung Galaxy Buds2 tienen un precio oficial de 🛒 149,90€ , pero puedes encontrarlo a un precio algo más asequible en sitios como Amazon España.

Lo mejor:



Auriculares muy ergonómicos y ligeros, que resultan cómodos en el oído aún tras varias horas de uso.

Auriculares muy ergonómicos y ligeros, que resultan cómodos en el oído aún tras varias horas de uso. Disponibilidad de almohadillas de silicona en tres tamaños para un mejor ajuste, así como una prueba con la app.

Disponibilidad de almohadillas de silicona en tres tamaños para un mejor ajuste, así como una prueba con la app. Excelente sujeción al oído incluso al realizar movimientos bruscos con la cabeza.

Excelente sujeción al oído incluso al realizar movimientos bruscos con la cabeza. Estuche con tamaño compacto y batería integrada para almacenar y cargar los auriculares.

Estuche con tamaño compacto y batería integrada para almacenar y cargar los auriculares. Configuración simple con smartphones Android (requiere descarga de la app Galaxy Wear en caso de smartphones que no sean Samsung).

Configuración simple con smartphones Android (requiere descarga de la app Galaxy Wear en caso de smartphones que no sean Samsung). Manejo cómodo mediante pulsaciones simple, dobles, triples o largas en la superficie del auricular.

Manejo cómodo mediante pulsaciones simple, dobles, triples o largas en la superficie del auricular. Buena calidad de sonido en todo el rango de frecuencias con posibilidad de elegir modos de ecualización.

Buena calidad de sonido en todo el rango de frecuencias con posibilidad de elegir modos de ecualización. Cancelación activa de ruido con un modo ambiente que permite poder mantener conversaciones sin tener que retirar los auriculares.

Cancelación activa de ruido con un modo ambiente que permite poder mantener conversaciones sin tener que retirar los auriculares. Buena autonomía, que se ve mejorada con la carga rápida que incorpora el estuche (1 hora de reproducción con solo 5 minutos)

Buena autonomía, que se ve mejorada con la carga rápida que incorpora el estuche (1 hora de reproducción con solo 5 minutos) Estuche de carga con carga por USB-C y carga inalámbrica