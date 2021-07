🎉💻 ¡Ahorra! Consigue Windows 10 Pro por 14€ y Office 2019 Pro Plus por 39€ para siempre [ Ofertas ]

¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del Samsung Galaxy Tab S7 FE.

Samsung es uno de los pocos fabricantes que posee un buen número de tablets en su catálogo. El año pasado, la compañía introdujo los Galaxy Tab S7 y S7+ con especificaciones de gama alta, y este año ha lanzado un modelo más asequible y modesto llamado Galaxy Tab S7 FE.

El Samsung Galaxy Tab S7 FE cuenta con una pantalla LCD de 12.4″ con ratio 16:10, procesador Snapdragon 750G, 4/6 GB de RAM, 128/256 GB de almacenamiento, cámara trasera de 8MP, cámara frontal de 5MP y batería de 10.090 mAh con carga rápida a 45W.

El precio de venta recomendado del Galaxy Tab S7 FE es 649€ (5G, 4GB/64GB) / 699€ (5G, 6GB/128GB), aunque podemos encontrarlo a precios más económicos en tiendas online como Amazon.

He tenido oportunidad de probar el Galaxy Tab S7 FE durante varias semanas y, a continuación, os traigo mis conclusiones tras un análisis detallado.

Apartados del análisis

Diseño y construcción

El Samsung Galaxy Tab S7 FE es un dispositivo bastante ligero y delgado, ya que cuenta con un grosor de 6,3 mm y un peso de 608 gramos. Aunque debido a sus dimensiones es necesario manejarlo con las dos manos, no resulta incómodo de sostener o transportar bajo el brazo.

El tablet de Samsung está construido enteramente en metal con bordes laterales planos y esquinas redondeadas.

Está disponible en acabados en colores Mystic Black (negro), Mystic Silver (plata), Mystic Green (verde) y Mystic Pink (rosa), aunque en España parece estar solo disponible en colores negro y plata.

En mi opinión, el Galaxy Tab S7 FE es uno de los tablets más atractivos que podemos encontrar en el mercado. Su superficie metálica con acabado mate se mantiene bastante limpia y no atrae apenas las huellas.

Una diferencia importante en comparación con los Galaxy Tab S7 / S7+ es la ausencia de una tira magnética en la parte posterior de la tablet para sujetar y cargar el S Pen. En realidad, con el Galaxy Tab S7 FE no es necesario cargar el S Pen ya que es un puntero pasivo sin conectividad Bluetooth.

En el lado derecho del tablet, encontramos el botón de encendido y justo debajo está el botón alargado de volumen. Algo más abajo se encuentra la ranura para la tarjeta de memoria micro-SD y la tarjeta nano-SIM si has optado por el modelo con conectividad celular.

En el lado izquierdo, encontramos unos conectores tipo POGO pins que permiten acoplar la funda con teclado Book Cover que se vende por separado. También es compatible con la funda con teclado y trackpad del tablet Samsung Galaxy Tab S7+.

En el lado superior hay un altavoz y, en lado inferior, otro altavoz, por lo que en total tenemos dos altavoces para un sonido estéreo.

En la parte inferior encontramos también un conector USB Tipo-C, pero no hay rastro del conector de auriculares, que no está presente.

El frontal del Samsung Galaxy Tab S7 FE está dominado por su gran pantalla rodeada por unos marcos bastante estrechos, en torno a 9 mm. de anchura, que permiten sujetar el tablet con comodidad. El tablet ofrece un buen aprovechamiento del espacio, con un ratio de pantalla a cuerpo de un 85% según GSM Arena.

El Galaxy Tab S7 FE es compatible con el puntero S Pen y, de hecho, en la parte trasera hay una zona magnética donde podemos colocarlo y se sujeta automáticamente.

En la parte trasera encontramos el módulo de cámara en la esquina, que sobresale ligeramente de la superficie, así como el logotipo de SAMSUNG grabado en la esquina inferior.

El Samsung Galaxy Tab S7 FE no cuenta con resistencia al polvo y al agua, por lo que debemos tener cuidado para que no se moje. Un tablet no es un dispositivo que tenga tanto peligro de caer al agua como un smartphone pero sería una protección interesante para poder usar el dispositivo en la piscina o en la bañera para ver vídeos, leer o navegador por Internet.

Pantalla

El Samsung Galaxy Tab S7 FE cuenta con una pantalla LCD de 12.4″ con resolución WQXGA (2560 x 1600 píxeles), lo que supone una densidad de píxeles de 243 ppp, un poco por debajo de los 264 ppp de la pantalla Retina de los iPad aunque no vas a notar la diferencia.

Aunque en un móvil solemos exigir una densidad de píxeles algo superior, un tablet se ve a una distancia mayor, así que esta densidad es más que suficiente.

El ratio de pantalla 16:10 es más alargado de lo que solemos encontrar en otros tablets. Este ratio permite disfrutar mejor de películas y vídeos pero resulta menos práctico para tareas de productividad, navegar por Internet, etc.

Mientras que otros tablets de Samsung más caros cuentan con paneles Super AMOLED, el Galaxy Tab S7 FE se conforma con un panel LCD que no ofrece un negro tan profundo y, por tanto, su contraste no es tan elevado. Tampoco encontramos una alta tasa de refresco en este panel, sino que debemos conformarnos con los 60 Hz habituales.

La matriz de sub-píxeles del Samsung Galaxy Tab S7 FE es de tipo RGB, como es habitual en los paneles LCD. En este tipo de pantallas los sub-píxeles rojo, verde y azul se disponen en hileras, ofreciendo una resolución efectiva superior a la de los paneles OLED con matrices Pentile.

Matriz Pentile de la pantalla del Samsung Galaxy Tab S7 FE



A continuación, vamos a ver los resultados de un conjunto de pruebas de pantalla realizados con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

En primer lugar, conviene saber que Samsung ofrece un único modo de color, que cubre el 100% del gamut sRGB y un 94% del gamut más amplio DCI P3. Otros tablets de Samsung permiten escoger distintos modos de color en función del uso que le vayamos a dar.

El panel presenta una excelente fidelidad de color ya que el error medio al mostrar contenidos sRGB resulta ser 3,9 dE (un valor por debajo de 4 dE se considera excelente y por encima de 9 se considera inaceptable), y el error máximo resulta ser 7,1 dE, un valor que no es demasiado alto.

La temperatura de color de la pantalla es 6.990ºK, algo por encima del nivel de referencia de 6.500ºK, lo que implica un color blanco con cierto tono azulado.

Resultado de pruebas de pantalla



El brillo máximo, tanto con el brillo automático desactivado como activado, es de unos 494 nits. Este valor está en línea con los 492 nits que medimos en el Galaxy Tab S6, aunque este tenía una pantalla OLED. Se trata de un brillo adecuado para ver la pantalla cómodamente bajo el sol.

El brillo mínimo está en torno a 0,19 nits, lo que resulta en un contraste moderado de aproximadamente 2.500:1.

Los ángulos de visión son amplios y los colores no se ven alterados al observar la pantalla desde un ángulo muy extremo. Ahora bien, el brillo sí que se ve bastante reducido al observar desde un ángulo extremo.

Una característica que no está presente en la pantalla del Samsung Galaxy Tab S7 FE es la función Always On Display (Pantalla Siempre Activa). Esta funcionalidad está presente en otros tablets de gama alta de Samsung con pantalla OLED y muestra permanentemente información relevante en la pantalla.

Lo que sí que está presente es la funcionalidad de filtro de luz azul que reduce la fatiga ocular limitando la cantidad de luz azul que emite la pantalla. Es posible establecer un horario para cuando quieras utilizar el filtro o configurar que se active del anochecer al amanecer.

Hardware y rendimiento

El Samsung Galaxy Tab S7 FE llega con un procesador Snapdragon 750G 5G, que fue anunciado en septiembre del año pasado y está fabricado en un proceso de 8 nm.

Se trata de un procesador de gama media que encontramos en smartphones como el OnePlus Nord CE 5G. Es un chip adecuado para cargas de trabajo ligeras y para consumo de multimedia, pero se puede quedar un poco corto para cargas más exigentes o juegos 3D complejos.

ℹ️ Info: Así es el chip Qualcomm Snapdragon 750G

El chip Qualcomm Snapdragon 750G cuenta con ocho núcleos divididos en dos clusters: El cluster de alto rendimiento contiene 2 núcleos ARM Cortex-A77 a 2.2 GHz y el cluster de alta eficiencia posee 6 núcleos Cortex-A55 a 18 GHz. Dependiendo de la carga, puede funcionar un solo cluster o ambos a diferentes velocidades de reloj.

El chip incluye distintas funcionalidades como un modem X52 5G que alcanza descargas a 3.7 Gbps incluyendo las bandas Sub-6 y mmWave, radio Wi-Fi 6 (802.11ax), posicionamiento por satélite (GPS, QZSS, GLONASS, SBAS, Beidou, Galileo), USB-C 3.1, ISP Spectra 355L, DSP Hexagon 694, codificación y decodificación de vídeo H.265 4K30, y una GPU Adreno 619.

La «G» en el nombre del modelo indica que es un chip optimizado para juegos y, por ejemplo, Qualcomm ofrece actualizaciones del chip gráfico.

El Samsung Galaxy Tab S7 FE viene con 4 o 6 GB de RAM en función de su configuración de almacenamiento: 64 o 128 GB.

En ambos casos se trata de una cantidad de RAM más bien justita para realizar multitarea aunque, con la versión de 6 GB que he probado, no he tenido problemas.

Si nos fijamos en los principales benchmarks, en AnTuTu v8 ha dado un resultado de 365.717 puntos, en Geekbench 5 ha obtenido 648/1.887 puntos y en PCMark ha conseguido 8.510 puntos. En los tres casos se trata de puntuaciones en la franja media-alta.

Dejando a un lado los benchmarks, en el tiempo que he utilizado el Galaxy Tab S7 FE no he sufrido ningún problema de rendimiento al ejecutar apps habituales. La interfaz se mueve con soltura, aunque el cambio entre orientación vertical y horizontal es algo lento y, en alguna ocasión, he sufrido un pequeño parón al cambiar de tarea.

A la hora de hacer multitarea, no he experimentado ningún problema, siendo posible tener a la vez dos apps abiertas en pantalla dividida y una tercera app en una ventana emergente, sin que el rendimiento se degrade.

En cuanto al rendimiento gráfico, en 3DMark obtiene 285 puntos en Wild Life Extreme y 820 puntos en Wild Life, y en GFXBench consigue 450 puntos en Aztec Ruins OpenGL y 471 puntos en 1440p Aztec Ruins OpenGL (High Tier) Offscreen.

En los juegos 3D exigentes que he probado — Asphalt 9, Real Racing 3 y Call of Duty Mobile — el rendimiento del Galaxy Tab S7 FE ha sido razonablemente bueno, aunque claramente por debajo de otros tablets con hardware superior.

Con el software GameBench Pro, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos y, en los tres casos, se consiguen tasas de FPS adecuadas, aunque con algunas caídas puntuales de FPS que, en una partida, se traducen en parones ocasionales.

👉 ¿Conoces GameBench Pro? GameBench Pro es la herramienta líder de la industria para medir el rendimiento de juegos en smartphones Android e iOS. Si quieres saber más, puedes visitar su página web.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS FPS Min.-Máx.

%CPU

Asphalt 9 30 98% 23-31 10% Real Racing

49 100% 42-55 7% Call of Duty 45 94% 33-59 14%

Configuración de calidad de los juegos:



Asphalt 9: Calidad gráfica configurada a «predeterminado»

Real Racing 3: Calidad gráfica por defecto

Call of Duty Mobile: Calidad gráfica «muy alta» y cuadros por segundo a velocidad «alta» por defecto

Los dispositivos tienden a calentarse al ser sometidos a una carga elevada de trabajo, especialmente en juegos 3D. Sin embargo, en el caso del Galaxy Tab S7 FE he medido temperaturas de solo 30ºC en su superficie, por lo que no resulta molesto para nada.

El Samsung Galaxy Tab S7 FE se comercializa con 64 o 128 GB de almacenamiento interno. Si necesitas más capacidad, este almacenamiento es ampliable mediante micro-SD hasta 1TB.

No he encontrado información oficial sobre el tipo de almacenamiento que incorpora, pero los resultados de las pruebas de rendimiento que he realizado con AndroBench muestra valores bastante altos de 920 MB/s en lectura secuencial y 504 MB/s en escritura secuencial.

En el aspecto de conectividad, el Samsung Galaxy Tab S7 FE soporta Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac en las bandas de 2.4 y 5 GHz (pero no WiFi 6), Bluetooth 5.0 y WiFi Direct. No incorpora radio FM ni tampoco chip NFC, pero posee hardware de localización compatible con BeiDou, Galileo, GLONASS y, por supuesto, GPS.

El Samsung Galaxy Tab S7 FE cuenta con un conector USB Tipo-C que ofrece velocidades teóricas de hasta 20 Gbps (USB 3.2) y soporte OTG, pero no cuenta con soporte MHL.

En las pruebas que he realizado, la velocidad por Wi-Fi ha sido excelente ya que ha alcanzado los 302 Mbps de bajada y 312 Mbps de subida en Wi-Fi con una conexión de fibra óptica de 300 Mbps.

La variante del Galaxy Tab S7 FE que he probado cuenta también con conectividad celular 5G, lo que permite conectarse a través de redes móviles sin depender de una red WiFi. En mis pruebas, he conseguido velocidades de bajada de unos 99 Mbps y de velocidades de subida de alrededor de 35 Mbps con una conexión 5G de Movistar.

Biometría

Samsung no ha incluido un lector de huella dactilar, lo cual es una pena ya que podría haber sido integrado bajo la pantalla o en el botón de encendido.

Lo que sí que ha incluido Samsung es reconocimiento facial, que no es tan seguro como la huella ya que utiliza la cámara frontal 2D.

El reconocimiento bastante tanto en vertical como en horizontal, aunque debes tener cuidado de no colocar el tablet demasiado cerca de la cara para que te capte bien y de no tapar la cámara con la mano al sostenerlo en horizontal.

Lamentablemente, el reconocimiento facial no funciona bien en condiciones de poca luz, por lo que en más de una ocasión me he visto obligado a introducir el PIN.

Batería

El Samsung Galaxy Tab S7 FE llega con una batería de 10.090 mAh, que según Samsung ofrece 13 horas de reproducción de vídeo y 12 horas de navegación por WiFi o 4G.

En la prueba de batería de PCMark Work 2.0, con la pantalla calibrada a 200 nits, el tablet ha obtenido un resultado muy bueno de 11 horas y 10 minutos.

En la práctica, la autonomía del Galaxy Tab S7 FE es muy buena. En mi experiencia, aguanta sin problemas una jornada de trabajo completa. De hecho, si únicamente utilizas el tablet para navegar por Internet, tendrás batería para un par de días.

Si quieres mejorar la autonomía, puedes hacer uso de alguno de los dos modos de ahorro de energía que incorpora Samsung: medio y máximo.

El modo de ahorro permite activar algunas opciones como reducir el rendimiento máximo de la CPU al 70%, reducir el brillo máximo a un 90% o desactivar 5G.

Además, hay una opción para ahorrar al máximo la batería que limita la ejecución de apps a solo las seleccionadas, limita las actividades en segundo plano, desactiva los contenidos Edge y cambia a un tema oscuro.

Por defecto, está activada una opción llamada Batería adataptable que limita el uso de la batería por parte de apps que no usas con frecuencia. La tablet va aprendiendo con el tiempo cuáles son tus patrones de uso de las aplicaciones.

Samsung también permite seleccionar individualmente aquellas aplicaciones que no queremos que consuman batería en segundo plano, así como la posibilidad de poner en inactivo apps cuando llevan un tiempo sin usarse.

El Galaxy Tab S7 FE cuenta con carga rápida a 45W, que supuestamente es capaz de cargar por completo el tablet en 90 minutos. Lamentablemente, Samsung ha incorporado un cargador de solo 15W en la caja, que en mis pruebas ha tardado un total de 3 horas y 5 minutos con el cargador incluido.

Como podemos apreciar en la gráfica, la carga con el cargador de 15W incluido es lineal.

Proceso de carga con el cargador de 15W incluido en la caja

Software y funcionalidades

El Samsung Galaxy Tab S7 FE llega con Android 11 y, por encima del sistema operativo, incorpora la capa de personalización Samsung One UI 3.1. Cabe esperar que este tablet reciba tres actualizaciones importantes de Android a lo largo de su vida según el compromiso de Samsung.

La capa de personalización Samsung One UI ofrece un aspecto colorido, aunque habrá quienes consideren que los iconos tienen un diseño algo infantil.

El cajón de aplicaciones está activo por defecto, pero Samsung ofrece la opción de desactivarlo si preferimos tener todos los iconos en el escritorio.

Para acceder al cajón, basta con arrastrar ligeramente la pantalla hacia arriba estando en el escritorio. También es posible activar un botón que dé acceso al cajón de aplicaciones.

En los Ajustes podemos configurar que, al arrastrar la pantalla hacia abajo, no se abra el cajón sino el panel de notificaciones, algo que resulta útil ya que la zona de notificaciones y accesos rápidos queda algo lejos del dedo por la longitud de la pantalla.

Por defecto, la cuadrícula de iconos es 6×5, pero se puede ajustar a 5×5 o 8×5 según tus preferencias. De igual forma también podemos cambiar el tamaño de la cuadrícula del cajón de aplicaciones.

Por defecto, encontramos tres botones de navegación en la parte inferior, pero es posible activar gestos de deslizamiento si preferimos movernos por la interfaz mediante getsos. Si optamos por los botones, es posible ajustar el orden.

La pantalla principal muestra un gran widget con la hora y la temperatura y la barra de búsqueda de Google. Los iconos muestran el número de notificaciones pendientes por leer en un pequeño círculo, lo cual resulta bastante útil.

Si mantenemos pulsado un icono, podemos acceder a diversas opciones como Elegir elementos, Eliminar de inicio y Desinstalar, así como opciones específicas de esa aplicación. Por ejemplo, en Twitter podemos elegir Buscar, Nuevo tweet, Mensaje nuevo y Escanear código QR; y en la app de Cámara podemos escoger entre Foto o Vídeo.

Interfaz Samsung One UI

El panel de notificaciones muestra una primera fila de botones que nos dan acceso rápido a siete ajustes, sin ningún texto. Algunos de estos iconos — como WiFi, Sonido, Bluetooth, etc. — abren diversas opciones al mantenerlos pulsados.

Debajo de esta primera hilera de botones aparecen las notificaciones, aunque es posible desplegar muchos más botones y acceder al control de brillo arrastrando de nuevo la primera hilera hacia abajo o utilizando el gesto de arrastrar el panel de notificaciones con dos dedos.

Samsung permite personalizar la cuadrícula de botones y, si pulsamos en una flecha que hay junto al control de brillo, podemos (des)activar el brillo automático y situar el control de brillo encima del panel de notificaciones.

En la barra de estado podemos elegir si sólo deben mostrarse las 3 últimas notificaciones o todas las que quepan. De igual forma, podemos activar que se muestre el porcentaje de batería con un número.

Panel de notificaciones y accesos rápidos

Samsung permite girar la interfaz para poder utilizarla en modo horizontal, lo cual resulta útil ya que con frecuencia los tablets se sostienen de esta forma, por ejemplo si estamos viendo vídeos.

Modo horizontal de la interfaz del Samsung Galaxy Tab S7 FE



La sección de Ajustes muestra un listado de grupos de opciones — Conexiones, Sonido, Notificaciones, Pantalla, Pantalla, Fondos, Pantalla Inicio, Pantalla Bloqueo, Datos biométricos y seguridad, Privacidad, Ubicación, Google, Nube y cuentas, Funciones avanzadas, Salud digital y controles parentales, Mantenimiento y batería y Aplicaciones — y al entrar en cada grupo accedemos a los ajustes individuales.

Desde la pantalla de bloqueo propiamente dicha podemos acceder rápidamente a dos aplicaciones configurables a través de unos iconos de acceso directo que se sitúan en las esquinas de la parte inferior de la pantalla. Por defecto, tenemos acceso a la app de Notas y a la Cámara.

El Samsung Galaxy Tab S7 FE incorpora la función Multi Window para ejecutar dos aplicaciones a la vez en pantalla dividida o en ventanas emergentes, y esta funcionalidad resulta especialmente útil tratándose de un tablet con una pantalla de gran tamaño.

El teclado del Galaxy Tab S7 FE resulta algo incómodo de utilizar a pantalla completa debido al gran tamaño de la pantalla, pero es posible activar un modo de teclado dividido en el que cada mitad del teclado está pegada a un borde.

El teclado incorpora la funcionalidad de texto predictivo, que funciona bastante bien, y la posibilidad de escribir arrastrando el dedo sobre las teclas, puntuar automáticamente, poner en mayúsculas automáticamente la primera letra de cada frase, modificar la anchura y altura del teclado, etc.

Si eres de los que no les gusta que otra persona utilice su tablet por si se pone a curiosear, te alegrará saber que Samsung incluye en One UI una funcionalidad llamada Carpeta Segura que permite proteger el acceso a imágenes, notas, correos electrónicos y aplicaciones de forma sencilla.

El acceso a la carpeta segura se puede proteger mediante patrón, PIN o contraseña. También es posible cambiar el icono de la carpeta segura por algo que sea menos reconocible.

El Samsung Galaxy Tab S7 FE incorpora control mediante movimientos y gestos:

Mantener la pantalla encendida , que detecta si estás mirando la pantalla y la mantiene encendida mientras la miras

, que detecta si estás mirando la pantalla y la mantiene encendida mientras la miras Cubrir pantalla para silenciar , que permite silenciar las llamadas entrantes y alarmas cubriendo la pantalla con la mano.

, que permite silenciar las llamadas entrantes y alarmas cubriendo la pantalla con la mano. Deslizar palma para capturar , que permite realizar una captura de pantalla deslizando el lateral de la mano de un lado a otro de la pantalla.

, que permite realizar una captura de pantalla deslizando el lateral de la mano de un lado a otro de la pantalla. Doble pulsación para encender/apagar pantalla, que enciende o apaga la pantalla cuando la pulsas dos veces.

Samsung también ofrece una opción llamada Notificaciones flotantes para que las aplicaciones que elijas envíen notificaciones que se pueden pulsar para ampliarlas en una ventana emergente. También es posible elegir Bocadillos, para que las notificaciones de conversaciones compatibles incluyan un icono que puedes pulsar para cambiar la conversación a la vista de bocadillo.

La función No Molestar permite desactivar avisos — llamadas y alertas — a determinadas horas, pudiendo establecer algunos contactos como permitidos para que sus llamadas y mensajes sí que lleguen. Lamentablemente no permite escoger diferentes horarios según el día de la semana, algo que parece básico y fácil de implementar.

Samsung ha añadido una funcionalidad llamada Recordatorios de notificaciones para recibir recordatorios periódicos sobre notificaciones de aplicaciones y llamadas perdidas. Podemos escoger la frecuencia de los recordatorios, así como para qué aplicaciones se producirán.

Por supuesto el Galaxy Tab S7 FE también soporta Smart Lock, una funcionalidad que permite no tener que desbloquear el dispositivo con huella dactilar, cara, PIN o contraseña si un dispositivo Bluetooth en el que confías está cerca (por ejemplo, una pulsera inteligente, un auricular Bluetooth, etc.), si llevas el dispositivo encima o si estás en una ubicación en la que confías.

En el apartado Mantenimiento del Dispositivo podemos gestionar desde un único punto diversos aspectos del rendimiento del tablet: la batería, el almacenamiento, la memoria RAM y la seguridad. Las principales funciones que ofrece son:

Batería : Permite conocer datos sobre el uso de la batería, activar los diferentes modos de ahorro, y conocer aplicaciones con un consumo anormal de batería.

: Permite conocer datos sobre el uso de la batería, activar los diferentes modos de ahorro, y conocer aplicaciones con un consumo anormal de batería. Almacenamiento : Permite conocer el uso del almacenamiento, eliminar datos innecesarios, y eliminar datos de usuario no utilizados.

: Permite conocer el uso del almacenamiento, eliminar datos innecesarios, y eliminar datos de usuario no utilizados. Memoria : Permite conocer el uso de la memoria y detener aplicaciones con alto consumo.

: Permite conocer el uso de la memoria y detener aplicaciones con alto consumo. Protección del dispositivo: Permite realizar análisis del dispositivo en busca de amenazas utilizando un anti-malware de McAfee.

Samsung ha incorporado Game Launcher, que organiza todos los juegos en un solo lugar de forma automática, y permite silenciar el juego (pero no el dispositivo) y seleccionar tres modos de rendimiento: priorizar rendimiento, equilibrado y priorizar ahorro de energía. Game Launcher incluye Discord, una app que permite hablar y chatear con amigos mientras juegas, así como ver a qué están jugando.

Durante el propio juego, las Game Booster ofrece funcionalidades interesantes como bloquear notificaciones y llamadas, bloquear botones de navegación o bloquear el táctil de la pantalla. También es posible capturar una pantalla o incluso grabar un vídeo. La fuente del sonido puede ser el micrófono del tablet o el audio del juego.

Game Booster añade funcionalidades útiles a la hora de disfrutar de juegos

El Samsung Galaxy Tab S7 FE cuenta con la funcionalidad DeX que convierte la pantalla del tablet en un escritorio para manejarlo como si fuera un ordenador si conectamos un teclado y ratón (por ejemplo, con la funda BookCover).

Opcionalmente, podemos conectar también un monitor o televisor a través de de un adaptador de USB-C a HDMI o incluso de forma inalámbrica.

DeX en el Samsung Galaxy Tab S7 FE



Samsung ha incluido su asistente virtual Bixby Voice para que puedas dar órdenes al tablet mediante la voz. Puedes pedirle, por ejemplo, que comience a reproducir música o abrir una aplicación.

Otra app incluida es Samsung Flow, que permite conectar tu smartphone con tu tablet o PC. Esta app permite mover documentos, ver las notificaciones del smartphone en tu Galaxy Tab S7 FE y acceder al contenido de tu smartphone desde una pantalla más grande.

También está presente la app Samsung TV Plus, que da acceso a más de 50 canales gratuitos de televisión

en directo o bajo demanda. Entre los canales disponibles se encuentran Euronews, MTV Originals, Bloomberg TV+, Acción Rakuten TV, etc. La lista completa está aquí.

Puntero S Pen

El Samsung Galaxy Tab S7 FE viene con un puntero S Pen en la caja que es diferente al que encontramos en los tablets más avanzados Galaxy Tab S7 y S7+.

Como otros punteros, permite escribir y dibujar sobre la pantalla, pero se trata de un puntero pasivo, sin conectividad Bluetooth, por lo que no permite realizar gestos en el aire ni manejar el tablet a distancia. A cambio, no es necesario cargarlo ya que no tiene una batería integrada.

Dado que el panel no ofrece una alta tasa de refresco, la experiencia al escribir o dibujar sobre la pantalla no es tan suave como en otros tablets que sí que actualizan la imagen más rápidamente. Se percibe un cierto retardo entre lo que dibujas y lo que aparece en la pantalla (inferior a 30 ms según Samsung), aunque no es demasiado acusado.

Samsung ha incluido una funcionalidad para convertir automáticamente tu texto manuscrito. Puedes escribir en la barra de búsqueda o en la barra de títulos de Samsung Notes con S Pen, así como tomar notas y convertirlas en texto con solo un toque. La conversión funciona bastante bien.

Samsung también ha incluido otras apps como Clip Studio, Canva, y Noteshelf para dibujar y tomar notas. Y si te gusta dibujar, la app PENUP es una red social para aficionados al dibujo que quieren interactuar con gente igual de creativa.

Multimedia

El Samsung Galaxy Tab S7 FE llega con dos altavoces estéreo que han sido diseñados juntamente con AKG y Harman, por lo que el sonido es mejor de lo que solemos encontrar en otros tablet — no obstante, los Galaxy Tab S7 / S7+ poseen cuatro altavoces.

La calidad del altavoz es bastante buena, y el sonido que emite puede ser muy potente. Además, cuenta con Dolby Atmos para ofrecer sonido envolvente 3D.

Un aspecto que merece la pena destacar es la ausencia de conector de auriculares, algo que no será del agrado de muchos usuarios. Teniendo en cuenta que el espacio ocupado por el conector de auriculares es mínimo en un tablet, me hubiera gustado que estuviera presente.

Samsung ha optado por no incorporar su propio reproductor de música, sino que ha recurrido a YT Music, el reproductor de Google.

Samsung ha incorporado algunas funciones interesantes de sonido Adapt Sound para calibrar el sonido emitido a través de los auriculares a la respuesta frecuencial de nuestro oído. Samsung incorpora una función llamada Optimizador UHQ que mejora la resolución del sonido de la música y vídeos, así como un ecualizador de sonido.

Samsung ha incluido una aplicación propia llamada Galería para visualizar y reproducir las fotos y vídeos almacenados en el tablet. La aplicación también permite editar las imágenes mediante diversas funcionalidades integradas.

La reproducción de vídeo con esta app es excelente y el tablet es capaz de reproducir sin problemas ficheros de vídeo compatibles con suavidad gracias a su potente procesador.

Para comprobar la compatibilidad con diversos formatos de audio y vídeo, hemos reproducido cuatro ficheros con resolución Full HD y con resolución 4K, codificados con el formato H.264 y con el más moderno HEVC. Los cuatro se reproducen perfectamente con total suavidad.

Por supuesto, los vídeos de servicios de streaming como Netflix, HBO, Disney+ y Amazon Prime Video se reproducen sin ningún problema. El dispositivo cuenta con la certificación Widevine L1, por lo que podemos reproducir vídeos HD de servicios protegidos por DRM como Netflix sin problemas. Sin embargo, no es compatible con la reproducción de contenidos HDR.

Cámaras de fotos

Aunque un tablet no suele ser el dispositivo elegido por los usuarios a la hora de capturar fotografías o vídeos, Samsung ha incorporado una cámara gran angular de 8MP.

Esta cámara no viene acompañada por un flash, que puede resultar útil a la hora de escanear documentos — una tarea bastante más común que hacer fotografías de paisajes.

Con la cámara trasera gran angular, la calidad de las fotografías es buena en condiciones de luz abundante. Las imágenes ofrecen un alto nivel de detalle y una correcta reproducción de los colores.

Sin embargo, la ausencia de estabilización óptica y una lente con una apertura no demasiado amplia hacen que la imagen presente mucho ruido en condiciones de poca luz.

Fotografías tomadas con la cámara trasera



El Samsung Galaxy Tab S7 FE es capaz de capturar fotografías en modo Retrato desenfocando el fondo, como la que podemos ver a continuación. El resultado es bastante bueno con luz abundante.

Fotografía tomada en modo Retrato

A la hora de grabar vídeo, es capaz de grabar a resolución Full HD (1920 x 1080 píxeles a 30 fps). Los vídeos presentan una buena calidad de imagen por el día, como se puede apreciar en el primer vídeo, pero empeora por la noche.

La cámara frontal posee un sensor de 5MP y una lente con enfoque fijo. Estas características son suficientes para realizar videollamadas o tomar selfies en condiciones de buena luz, pero no cabe esperar una gran calidad en otras condiciones.

El vídeo capturado con la cámara frontal tiene una resolución máxima de Full HD (1920 x 1080 píxeles a 30 fps).

A continuación, podemos ver algunas imágenes captadas con la cámara frontal.

Precio

El Samsung Galaxy Tab S7 FE posee un precio de venta recomendado de 649€ (5G, 4GB/64GB) / 699€ (5G, 6GB/128GB), aunque podemos encontrarlo a precios más económicos en tiendas online como Amazon.

Dentro de la serie Galaxy Tab S7, encontramos dos tablets de gama superior: Samsung Galaxy Tab S7 y S7+.

El Samsung Galaxy Tab S7+ (🛒 747€) posee una pantalla Super AMOLED de 12.4″ a 120 Hz, procesador Snapdragon 865, 6/8GB de RAM, 128/256/512GB de almacenamiento, cámara trasera de 13MP (gran angular) + 5MP (ultra gran angular), cámara frontal de 8MP y batería de 10.090 mAh con carga rápida a 45W.

El Samsung Galaxy Tab S7 (🛒 649€) posee una pantalla LCD de 11″ a 120 Hz, procesador Snapdragon 865, 6/8GB de RAM, 128/256/512GB de almacenamiento, cámara trasera de 13MP (gran angular) + 5MP (ultra gran angular), cámara frontal de 8MP y batería de 8.000 mAh con carga rápida a 45W.

Por supuesto, estas no son las únicas alternativas en el mercado sino que también tenemos otros tablets de fabricantes como Apple, Huawei o Lenovo.

Conclusiones

Samsung lanza nuevos tablets cada pocos meses con características y precios adaptados a diferentes bolsillos. La serie Galaxy Tab S7 es la más avanzada de la compañía y el reciente Samsung Galaxy Tab S7 FE es el modelo más asequible de esta familia.



Comenzando por su diseño, el Galaxy Tab S7 FE cuenta con un cuerpo de aluminio con un grosor de solo 6,3 mm y un peso de 608 gramos, por lo que resulta cómodo de transportar y sujetar en la mano. La pantalla está rodeada por marcos estrechos, por lo que consigue un gran aprovechamiento del frontal (alrededor del 85%), y la parte trasera tiene un acabado satinado que no atrae demasiado las huellas.

El panel LCD del Galaxy Tab S7 FE no es tan espectacular como los paneles Super AMOLED que encontramos en otros tablet de Samsung más avanzados. Echo de menos el contraste «infinito» de los paneles OLED, así como contar con una alta tasa de refresco superior a 60 Hz o compatibilidad con contenidos HDR.

En cualquier caso, la pantalla ofrece una gran calidad de imagen gracias a su elevada resolución, amplio gamut de color, excelente fidelidad de color, alto brillo máximo y amplios ángulos de visión.

El Samsung Galaxy Tab S7 FE llega con el procesador de gama media Snapdragon 750G, que ofrece un rendimiento adecuado para las apps más habituales, aunque sufre un poco al ejecutar juegos 3D avanzados, que experimentan parones momentáneos.

Este tablet viene acompañado por 4 o 6 GB de RAM en función de la variante de almacenamiento que escojamos, 64 o 128 GB. No es una cantidad de RAM generosa, pero el modelo de 6GB que he probado se desenvuelve bien incluso en multitarea. El almacenamiento es ampliable mediante micro-SD hasta 1 TB de capacidad.

Cuenta con una batería de 10.090 mAh, una capacidad bastante generosa. La autonomía es muy buena y no tendrás problema para aguantar una jornada de trabajo con un uso normal.

Aunque el tablet soporta carga rápida a 45W capaz de cargar la batería en 90 minutos, Samsung ha incluido un cargador convencional de solo 15W que tarda alrededor de 3 horas en cargar el tablet por completo.

En el aspecto de conectividad, el Galaxy Tab S7 FE soporta Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac en las bandas de 2.4 y 5 GHz (pero no WiFi 6), Bluetooth 5.0, WiFi Direct y, además, conectividad celular 5G.

En cuanto a las velocidades de conexión, he obtenido buenos valores tanto en las pruebas de velocidad WiFi como 5G.

Samsung no ha incluido un lector de huella dactilar en este tablet, pero sí que ha incluido reconocimiento facial.

A la hora de desbloquear el tablet con la cara resulta fácil tapar la cámara con la mano y, además, el reconocimiento no funciona en condiciones de poca luz, por lo que hubiera preferido un lector de huella integrado en el botón de encendido.

Samsung ha incluido un puntero S Pen que permite dibujar y escribir sobre la pantalla. También incorpora reconocimiento de escritura, que funciona bastante bien.

Este puntero no incluye batería ni, por tanto, conectividad Bluetooth, por lo que no ofrece ninguna de las funcionalidades de manejo a distancia que encontramos en otros tablets de Samsung más potentes. A cambio, no es necesario cargarlo.

Otro aspecto reseñable del Samsung Galaxy Tab S7 FE es la calidad de sonido, ya que posee un par de altavoces desarrollados con AKG y soporte Dolby Atmos. Lo que no encontramos es un conector de auriculares de 3.5mm, aunque esto ya es algo habitual.

El tablet llega con Android 11 y, por encima, Samsung One UI 3.1 con una gran cantidad de funcionalidades software como los modos de ahorro de energía, la carpeta segura, Game Tools/Game Booster, Samsung Flow, etc. De acuerdo al compromiso de Samsung, este tablet debería recibir 3 actualizaciones de versiones principales de Android durante tres años.

Una de de las funcionalidades más interesantes para un tablet es Samsung DeX, que permite activar un modo «escritorio» para utilizar apps en ventanas mediante un teclado y ratón. El ratio 16:10 de la pantalla, sin embargo, no ayuda mucho a la hora de trabajar con ventanas. Si preferimos, podemos conectar el tablet a una pantalla externa mediante un cable USB-C a HDMI o incluso de manera inalámbrica.

Si te inclinas por este tablet para trabajar, te alegrará saber que existe una funda BookCover con teclado que se acopla al tablet y transfiere energía/datos a través de unos conectores Pogo pins de forma sencilla, por lo que no requiere conectividad Bluetooth ni batería. También puedes usar la funda BookCover el Galaxy Tab S7+ que añade trackpad.

Samsung ha incorporado una sola cámara trasera de 8MP. Esta cámara ofrece buena calidad en condiciones de abundante iluminación e incluso soporta el modo Retrato. Sin embargo, por la noche la calidad de imagen sufre mucho ya que carecen de estabilización óptica y la apertura de la lente no es muy amplia.

Lo mismo ocurre con la cámara frontal de 5MP, que ofrece una calidad suficiente para videollamadas pero a la que no se le puede pedir mucho más.

En conclusión, el Samsung Galaxy Tab S7 FE es un tablet adecuado si buscas un dispositivo con un buen rendimiento general y la posibilidad de escribir y dibujar sobre la pantalla con un puntero S Pen. Su precio de venta recomendado de 649€ (5G, 4GB/64GB) / 699€ (5G, 6GB/128GB) es algo elevado para sus caraterísticas, si bien podemos encontrarlo a precios más económicos en tiendas online como Amazon.

Lo mejor:



Diseño atractivo con un cuerpo ligero y delgado de aluminio. Buen aprovechamiento del frontal con marcos delgados rodeando la pantalla.

Diseño atractivo con un cuerpo ligero y delgado de aluminio. Buen aprovechamiento del frontal con marcos delgados rodeando la pantalla. Panel LCD con elevada resolución, alto brillo máximo, amplio gamut de color y excelente fidelidad de color.

Panel LCD con elevada resolución, alto brillo máximo, amplio gamut de color y excelente fidelidad de color. Fluidez en el manejo gracias al chip Snapdragon 750G.

Fluidez en el manejo gracias al chip Snapdragon 750G. Almacenamiento de 128 / 256 GB ampliable mediante tarjeta micro-SD de hasta 1TB.

Almacenamiento de 128 / 256 GB ampliable mediante tarjeta micro-SD de hasta 1TB. Mejoras interesantes de Samsung sobre Android como Game Tools/Game Booster, Multi-Window, Carpeta Segura, modos de Ahorro de Energía, Samsung Flow, etc.

Mejoras interesantes de Samsung sobre Android como Game Tools/Game Booster, Multi-Window, Carpeta Segura, modos de Ahorro de Energía, Samsung Flow, etc. Funcionalidad DeX para cambiar a una interfaz de escritorio con ventanas similar a la de un ordenador.

Funcionalidad DeX para cambiar a una interfaz de escritorio con ventanas similar a la de un ordenador. Sonido AKG que emite potente sonido por dos altavoces estéreo. Soporte de sonido espacial Dolby Atmos.

Sonido AKG que emite potente sonido por dos altavoces estéreo. Soporte de sonido espacial Dolby Atmos. Puntero S Pen incluido que se sujeta magnéticamente al tablet y permite escribir y dibujar sobre la pantalla.

Puntero S Pen incluido que se sujeta magnéticamente al tablet y permite escribir y dibujar sobre la pantalla. Batería de gran capacidad (10.090 mAh) que ofrece una buena autonomía y soporte para carga rápida a 45W.

Batería de gran capacidad (10.090 mAh) que ofrece una buena autonomía y soporte para carga rápida a 45W. Conectividad celular 5G.

Panel LCD (en lugar de los excelentes paneles Super AMOLED de Samsung) sin alta tasa de refresco ni soporte HDR.

Panel LCD (en lugar de los excelentes paneles Super AMOLED de Samsung) sin alta tasa de refresco ni soporte HDR. Potencia algo justa para juegos 3D exigentes.

Potencia algo justa para juegos 3D exigentes. Sin lector de huella dactilar.

Sin lector de huella dactilar. Cargador de solo 15W incluido en la caja.

Cargador de solo 15W incluido en la caja. Precio elevado.

Nota: El Samsung Galaxy Tab S7 FE ha sido cedido amablemente por Samsung España para la realización de este análisis.