Samsung ha lanzado un nuevo S Pen Creator Edition (­čŤĺ 89ÔéČ en Amazon) especialmente dise├▒ado para los dibujantes y artistas, ya que ofrece una mejor sensibilidad ante la inclinaci├│n de la punta y una agarre m├ís c├│modo que el S Pen convencional.

El S Pen Creator Edition es compatible con el Samsung Galaxy S21 Ultra y posterior, Galaxy Note10 y posterior, la serie Galaxy Tab S, y los PCs que soportan S Pen. No es compatible con la serie Galaxy Z de smartphones plegables.

Dise├▒o

El S Pen Creator Edition tiene mayor di├ímetro (8,7 vs. 7,7 mm) y longitud (15,3 vs. 14,5 mm) que el S Pen convencional, por lo que resulta m├ís c├│modo de sujetar en la mano. Tambi├ęn es ligeramente m├ís pesado (10,6 vs.9 gramos), aunque es poco probable que eso lo notes en la mano.

Otra diferencia clave es que su cuerpo es de color blanco (en lugar de negro), con una zona de color plateado en la parte superior, donde se encuentra el logotipo de Samsung. El bot├│n lateral tambi├ęn es de color plateado. Cuenta con certificaci├│n IPX4 (resistencia ante chorros de agua), que est├í por debajo de la certificaci├│n IP68 del S Pen est├índar.

Una zona del contorno del S Pen Creator Edition es totalmente plana y est├í imantada, lo que permite acoplar el l├ípiz a la parte trasera del tablet para transportarlo m├ís c├│modamente y no perderlo. Este es el ├║nico uso de la zona imantada, ya que, dado que no tiene bater├şa, no se utiliza para carga inal├ímbrica.

La punta del S Pen Creator Edition es m├ís gruesa y dura que la del S Pen convencional, por lo que desliza mejor sobre el cristal de las pantallas que el S Pen convencional. Samsung incluye un par de puntas adicionales en la caja, aunque no resulta sencillo extraer la punta con el ┬źsacapuntas┬╗ integrado.

El mejor consejo es hundir la punta con fuerza y sacarla rápidamente, aunque en el peor de los casos, si no lo consigues, siempre puedes acudir a unos alicates o pinzas para extraer la punta.

­čŤĹ Aviso: Nada m├ís sacarlo de la caja, mi S Pen Creator Edition dejaba un trazo sobre la pantalla antes incluso de que la punta tocase el cristal, lo que imped├şa utilizarlo con normalidad. La soluci├│n fue extraer la punta y volver a colocarla. Dejo aqu├ş este consejo porque, seg├║n he le├şdo, hay m├ís gente a la que le ha pasado.

Configuraci├│n inicial

El S Pen Creator Edition es un dispositivo pasivo, sin bater├şa, por lo que no ofrece conectividad Bluetooth. Esto significa que no es necesario emparejarlo con tu dispositivo.

Por tanto, no hagas como yo, que perd├ş mucho tiempo intentando enlazarlo, ya que pensaba que s├ş que contaba con conectividad Bluetooth como el S Pen convencional ­čĄ».

Funcionalidad

Como he comentado, el S Pen Creator Edition no cuenta con Bluetooth, por lo que no soporta ┬źgestos en el aire┬╗ como el S Pen convencional. Da la impresi├│n de que el S Pen Creator Edition est├í concebido ├║nicamente como un l├ípiz para dibujar.

El l├ípiz utiliza la tecnolog├şa EMR de Wacom. Soporta inclinaci├│n y admite 4096 niveles de sensibilidad a la presi├│n. Hay un bot├│n lateral que puede ser personalizable dependiendo de la aplicaci├│n utilizada, aunque por defecto act├║a como goma de borrar — no incorpora una en el extremo superior como otros l├ípices.

La punta del l├ípiz es m├ís grande que la punta de goma del S Pen, y tiene un dise├▒o m├ís c├│nico que permite inclinar el l├ípiz m├ís hacia abajo cuando se dibuja. En este aspecto mejora al S Pen est├índar, que no es incapaz de dibujar l├şneas cuando el l├ípiz est├í demasiado inclinado porque la punta del l├ípiz no est├í en contacto con la superficie de cristal.

La calidad del trazo es similar en el S Pen Creator Edition y en el S Pen estándar. La principal diferencia es que es más fácil utilizar los pinceles de inclinación con el S Pen Creator Edition, lo que es un punto a favor si pretendes dibujar o colorear. La sensibilidad a la presión es buena y, en general, el rendimiento de dibujo del lápiz es excelente

La latencia depende m├ís de la aplicaci├│n y de la tablet que del l├ípiz en s├ş. Con la app Samsung Notes y el Galaxy Tab S9 Ultra, casi no hay retardo entre el trazo en la pantalla y la punta del l├ípiz. Si utilizas una tablet con una frecuencia de refresco de s├│lo 60 Hz, notar├ís m├ís latencia.

Precio y otras opciones

El Spen Creator Edition est├í a la venta por 89ÔéČ en sitios web como Amazon.

Existen otras alternativas al S Pen que tambi├ęn pueden inclinarse a la hora de dibujar, como el Staedtler Noris Digital (­čŤĺ 27ÔéČ) , el Staedtler Noris Digital Jumbo (­čŤĺ 44ÔéČ) y el Wacom ONE (­čŤĺ 21ÔéČ). Ahora bien, ninguno de ellos se puede fijar magn├ęticamente a la tableta.