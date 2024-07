¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Mi opinión para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del Sony Xperia 10 VI.

Sony presentó a mediados de mayo su nuevo smartphone de gama media Xperia 10 VI, que presume de tamaño compacto y gran autonomía.

El Sony Xperia 10 VI posee una pantalla OLED de 6.1″ a 60 Hz, procesador Snapdragon 6 Gen 1, 8 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento, cámara trasera gran angular (48MP, f/1.8) + ultra gran angular (8MP, f/2.2), cámara frontal (8MP, f/2.0), lector de huella en un lateral y batería de 5.000 mAh con carga rápida.

En España, el Sony Xperia 10 VI está a la venta por 🛒 399 € (ver ofertas en Amazon), por lo que compite frente a muchos smartphones de gama media en ese rango de precios.

He tenido la oportunidad de probar y utilizar el Sony Xperia 10 VI durante varias semanas y, a continuación, os traigo mi análisis en profundidad.

Apartados del análisis

Diseño y construcción

El Sony Xperia 10 VI no presenta apenas cambios visuales respecto a las generaciones anteriores. Mantiene un diseño con superficies planas y líneas rectas, así como su distintiva forma de tableta de chocolate, solo alterada por las cuatro esquinas redondeadas.

Un aspecto que llama la atención del diseño del Sony Xperia 10 VI es su frontal inusualmente alargado.

A su pantalla con ratio 21:9, más alargada de lo habitual, se suman unos marcos superior e inferior considerablemente más amplios que los que encontramos en otros smartphones.

Como resultado, nos encontramos ante un smartphone más estrecho pero, a la vez, más alto de lo habitual.

A pesar de que la mayoría de los fabricantes optan por pantallas con muesca u orificios en el panel para aumentar la superficie de pantalla, Sony sigue añadiendo un marco encima de la pantalla que cubre toda la franja superior.

Sobre esto, hay diversidad de opiniones. Hay quienes prefieren marcos tradicionales a muescas, orificios o incluso «islas» en la pantalla pero, personalmente, prefiero un mayor aprovechamiento del frontal, aunque esto suponga una pequeña interrupción en la pantalla.

La barbilla que encontramos debajo de la pantalla tiene una altura casi igual a la del marco superior y considerablemente más amplia que otros smartphones. En mi opinión, los marcos se ven algo anticuados para los estándares de hoy en día, pero, como comentaba antes, es cuestión de gustos.

Los abultados marcos del Sony Xperia 10 VI hacen que nos encontremos ante un smartphone con un ratio de pantalla-a-cuerpo de un 83% según GSMArena, que es un valor bastante bajo.

El grosor del cuerpo del Sony Xperia 10 VI es de 8,3 mm, mientras que su peso ha aumentado unos pocos gramos en comparación con su predecesor hasta 164 gramos. El cuerpo de policarbonato (plástico) es, sin duda, un factor importante para conseguir un peso tan ligero.

Medidas (mm.) Peso (gr.) Pantalla Ratio pantalla a cuerpo (*) Samsung Galaxy S24 Ultra

162 × 79 × 8,6 232 6,8″ 89% Samsung Galaxy S23 Ultra 163 × 78 × 8,9 234 6,8″ 90% HONOR Magic6 Pro

163 × 76 × 8,9 225 6,8″ 92% HONOR Magic6 Lite

164 × 76 × 8,0 185 6,8″ 91% OnePlus 12R

163 × 75 × 8,8 207 6,8″ 91% HONOR 200 Pro 163 × 75 × 8,2 199 6,8″ 91% realme GT 6

163 × 75 × 8,6 199 6,8″ 92% HUAWEI Pura 70 Ultra

163 × 75 × 8,4 226 6,8″ 89% HUAWEI Pura 70 Pro

163 × 75 × 8,4 220 6,8″ 89% OnePlus 12

164 × 76 × 9,2 220 6,8″ 91% HONOR 90

162 × 74 × 7,8 183 6,7″ 91% POCO X6 5G

161 × 74 × 8,0 181 6,7″ 90% HUAWEI P60 Pro

161 × 75 × 8,3 200 6,7″ 90% Pixel 8 Pro 163 × 77 × 8,8 213 6,7″ 87% iPhone 15 Pro Max 160 × 77 × 8,2 221 6,7″ 90% iPhone 15 Plus

161 × 78 × 7,8 201 6,7″ 88% HONOR 200 Lite

161 × 75 × 6,8 166 6,7″ 90% Xiaomi 13T / 13T Pro

163 × 76 × 8,5 200 6,7″ 88% HUAWEI Pura 70

158 × 74 × 8,0 207 6,6″ 90% Sony Xperia 1 VI

162 × 74 × 8,2 192 6,5″ 87% Sony Xperia 1 V

165 × 71 × 8,3 187 6,5″ 84% Pixel 8

151 × 71 × 8,9 187 6,2″ 86% iPhone 15 Pro 147 × 71 × 8,2 187 6,1″ 88% iPhone 15

148 × 72 × 7,8 172 6,1″ 86% ➡️ Sony Xperia 10 VI

155 × 68 × 8,3 164 6,1″ 83% Sony Xperia 10 V 155 × 68 × 8,3 159 6,1″ 83%

(*) Datos de ratio pantalla-a-cuerpo obtenidos de GSMArena

El cuerpo del Sony Xperia 10 VI está hecho de policarbonato y resulta algo resbaladizo en la mano. A pesar de no tener un acabado brillante, las huellas dactilares quedan algo marcadas en su superficie.

El módulo de cámara está situado en la esquina superior izquierda y tiene un aspecto alargado clásico, casi retro. Sobresale muy ligeramente de la superficie del teléfono, pero el teléfono apenas baila al teclear sobre la pantalla estando apoyado sobre una mesa. Al menos, si lo comparamos con los teléfonos de otras marcas.

Sony ha reforzado tanto el cristal de la parte frontal con Gorilla Glass Victus, una cristal resistente de Corning. Pocos smartphones de su gama de precio pueden presumir de contar una versión tan reciente de Gorilla Glass, por lo que es un punto a favor de Sony que no haya escatimado costes en este aspecto.

A continuación, vamos a revisar los cuatro lados del smartphone para ver qué elementos se encuentran.

En el lateral derecho encontramos el botón de encendido, que integra el lector de huella dactilar y está ligeramente hundido por debajo del marco. Justo encima, el botón de volumen, que es de una sola pieza. Sony no ha incluido un botón dedicado para la cámara.

En el lateral izquierdo encontramos el compartimento que oculta la bandeja para la tarjeta nano-SIM y la tarjeta micro-SD, que puede extraerse fácilmente sin necesidad de usar un objeto puntiagudo.

La parte superior del teléfono incorpora un conector de auriculares (sí, has leído bien, Sony es de los pocos fabricantes que siguen manteniendo un conector de auriculares).

La parte inferior del teléfono posee un conector USB-C 2.0. A diferencia de otros smartphones, no posee una rejilla de altavoz ya que el segundo altavoz se encuentra en la parte inferior de la pantalla.

Los bordes laterales del teléfono son ligeramente redondeados, por lo que no se clavan en la mano cuando sostenemos el teléfono con fuerza.

El Sony Xperia 10 VI está disponible únicamente en color negro en España. Me hubiera gustado ver alguna alternativa un poco más alegre.

Por último, como ya es habitual en los dispositivos de Sony, el Xperia 10 VI posee protección frente al agua y el polvo IP68. La garantía no cubre daños por agua y, por tanto, no deberíamos utilizar el teléfono para tomar fotografías subacuáticas ni nada parecido.

Pantalla

El Sony Xperia 10 VI posee un panel OLED de tamaño 6.1″. El panel posee una resolución Full HD+ (1.080 × 2.520 píxeles) con un ratio alargado 21:9, que está especialmente pensado para ver películas en formato cinematográfico sin grandes barras arriba y abajo.

La densidad de píxeles de la pantalla es de 440 ppp, un valor alto que hace que la pantalla se vea muy nítida. Lamentablemente, el Sony Xperia 10 VI no ofrece soporte para la reproducción de contenidos HDR10, lo que significa que no podrás disfrutar de contenidos con un gran rango dinámico en servicios de streaming como Netflix o YouTube.

En los ajustes de pantalla, Sony ofrece un modo de color Original y un modo Estándar. Este último amplía la gama de colores para producir imágenes más vibrantes, aunque menos fieles a la realidad, y es el que está activo por defecto.

El Sony Xperia 10 VI ofrece una tasa de refresco de 60 Hz, por lo que la pantalla no se percibe tan fluida como otros rivales que, por un precio similar, ya ofrecen 90 o 120 Hz.

Para analizar la calidad de la pantalla he realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro sobre los dos modos de pantalla que ofrece el Sony Xperia 10 VI: estándar y creador.

En el modo estándar, que es el que viene activado por defecto, los colores se ven algo sobresaturados. La fidelidad de los colores frente al espacio DCI-P3 es buena, pero no espectacular, ya que el error medio Δ med es 3,6 (un valor por debajo de 4 se considera excelente y por encima de 9 dE se considera inaceptable) y el error máximo Δ max es 6,2. Otros smartphones obtienen mejores valores de fidelidad de color.

En este modo, el smartphone cubre el 100% del espacio de color sRGB y el 95% del espacio DCI-P3, este último utilizado habitualmente en la industria cinematográfica.

El color blanco presenta una temperatura de color de 6.882ºK, lo que indica que la pantalla solo posee un tinte ligeramente azulado.

Resultados de las pruebas con el modo Estándar (Portrait Displays)



En el modo Original, la fidelidad de los colores al reproducir contenidos mejora significativamente ya que el valor medio del error Δ med es de 2.1 y el error máximo Δ max se da con un valor de 6.4.

Este modo cubre el 100% del espacio de color sRGB, pero solo un 72% del espacio de color DCI P3. El color blanco presenta una temperatura de color de 6.857ºK, que de nuevo indica un ligero tinte azulado, apenas perceptible.

Resultados de las pruebas con el modo Estándar (Portrait Displays)



El brillo máximo de la pantalla en modo manual es de 637 nits, pero he conseguido medir un brillo de 963 nits en modo de brillo automático bajo un entorno fuertemente iluminado. Estas medidas se han tomado mostrando un patrón uniforme de color blanco que ocupa el 100% de la pantalla (lo que se conoce como 100% APL, average picture level).

Este valor de brillo es bastante alto, por lo que no tendrás problemas para ver la pantalla en entornos iluminados.

La pantalla del Sony Xperia 10 VI muestra un color negro totalmente puro, ya que los paneles OLED son capaces de no encender sub-píxeles a nivel individual. De hecho, el colorímetro no ha medido ningún nivel de brillo al mostrar el color negro, lo que significa que el contraste es, teóricamente, infinito.

El Sony Xperia 10 VI ofrece unos ángulos de visión muy amplios, tanto en cuanto al brillo, que apenas se ve afectado, como en cuanto a los colores, que no cambian ni siquiera al observar la pantalla desde un ángulo extremo.

Sony ha incorporado una funcionalidad llamada Retroiluminación inteligente, que detecta automáticamente si estás sujetando el teléfono en la mano y, en ese caso, mantiene la pantalla encendida aunque no toques la pantalla por un largo período de tiempo.

El Sony Xperia 10 VI también ofrece un modo Luz nocturna que cambia el balance de blancos de la pantalla para reducir la emisión de luz azul, ya que según ciertos estudios afecta negativamente al sueño. El teléfono permite ajustar el nivel de luz azul emitido por la pantalla, así como programar el encendido y apagado de este modo de pantalla.

Lamentablemente, Sony no ha incorporado un modo de pantalla siempre activa para mostrar permanentemente el reloj, el nivel de batería, las notificaciones y los controles para la música.

Hardware y rendimiento

El Sony Xperia 10 VI posee la plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, que fue anunciado en septiembre de 2022 como un chip en el segmento alto de la gama media.

👉 Así es el chip Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

El Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 es un chipset de 8 núcleos. Se fabrica utilizando una tecnología de proceso de 4 nanómetros y está compuesto por 4 núcleos Cortex-A78 a 2200 MHz y 4 núcleos Cortex-A55 a 1800 MHz.

La GPU es Adreno 710, y admite memoria LPDDR5 con una frecuencia de 2750 MHz y un máximo de 8 GB. La resolución máxima de pantalla es de 2520 x 1080, y la resolución máxima de la cámara es de 200 MP. Puede capturar video en 4K a 30 FPS.

En términos de conectividad, es compatible con redes 5G, Wi-Fi 6E y Bluetooth 5.2. Además, admite navegación GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS y NAVIC.

Cuenta con 8 GB de RAM LPDDR5, que deberían ser suficientes para poder tener varias aplicaciones abiertas a la vez, aunque está en la franja baja para lo que vemos últimamente.

Cuenta con 128 GB de almacenamiento interno. Sony no especifica qué tipo de almacenamiento es, aunque por los resultados de los benchmarks (y el hecho de que Sony no lo publicite), me inclino a pensar que es UFS 3.1.

A continuación, vamos a ver los resultados del Sony Xperia 10 VI en diversos benchmarks, lo que nos dará una idea de la potencia de este terminal en comparación con otros smartphones.

En el benchmark AnTuTu v10, ha conseguido un resultado de 430.781 puntos, una puntuación más bien modesta.

En el benchmark Geekbench 6 centrado en el rendimiento del procesador, ha conseguido 952/2.646 puntos en las pruebas mono/multi-núcleo, que de nuevo son unos resultados en la zona media.

En el test de rendimiento general PCMark 3.0, que mide el rendimiento al realizar tareas cotidianas, ha obtenido una puntuación de 9.611 puntos, un valor intermedio.

En el test de velocidad de almacenamiento Disk Speed, el teléfono ha obtenido velocidades de lectura de 1.360 MB/s y de escritura de 385 MB/s.

A continuación, vamos a ver los resultados en diversos benchmarks gráficos para comprobar el rendimiento esperable en juegos.

En las pruebas de GFXBench basadas en las APIs modernas de bajo nivel y alta eficiencia (Metal en iOS y Vulkan en Android), el teléfono consigue unos resultados medios en comparación con otros teléfonos.

En la prueba 3DMark Wild Life Unlimited, el teléfono también ha producido un resultado en la franja baja.

La prueba Solar Bay Unlimited de 3DMark mide el rendimiento en ray tracing, pero no está disponible para este smartphone ya que no soporta todas las funcionalidades requeridas para ejecutar este test.

Para comprobar el rendimiento gráfico en el día a día, he probado varios juegos 3D exigentes: Real Racing 3, Asphalt 9 y Call of Duty Mobile.

Utilizando el software GameBench, he podido medir diversos parámetros de rendimiento en estos juegos en partidas reales.

Los juegos obtienen una tasa estable alrededor de 30 FPS en Asphalt 9, 40 FPS en Call of Duty y 54 FPS en Real Racing 3. Se trata de valores no muy elevados, ya que otros smartphones alcanzan los 60 FPS en estos juegos sin problemas.

Juego FPS (mediana) Estabilidad FPS FPS Min.-Máx. %CPU / %GPU

Asphalt 9

30 100% 29-30 7% / 57% Real Racing 3 54 82% 40-60 6% / 73% Call of Duty 40 100% 24-43 10% / 78%

(*) Configuración de calidad de los juegos:



Asphalt 9: Calidad gráfica configurada a «alta»

Real Racing 3: Calidad gráfica por defecto

Call of Duty Mobile: Calidad gráfica «alta» y cuadros por segundo a velocidad «máxima»



Además del rendimiento puntual, es importante conocer si el teléfono es capaz de sostener este rendimiento a lo largo del tiempo o si se ve reducido por el aumento de temperatura del procesador.

En la prueba CPU Throttling que mide la caída de rendimiento de CPU al cabo de 15 minutos de carga sostenida, el teléfono ha obtenido un resultado mejorable, ya que el rendimiento ha caído hasta un 53%. Puedes ver la gráfica de rendimiento aquí.

La prueba 3DMark Wild Life Stress Test mide la variación en el rendimiento gráfico tras 20 minutos de ejecución del test.

El teléfono ha obtenido un resultado excelente de 99.8%, lo que significa que el rendimiento gráfico no empeora tras un largo período de tiempo de uso.

Dejando los benchmarks aparte, en el día a día, el Sony Xperia 10 VI no se mueve con tanta fluidez como otros smartphones con chips más potentes. En ocasiones, se nota una ciertos saltitos al movernos por las apps o la interfaz.

Si hablamos de multitarea, no he tenido problemas, ya que los 8 GB de RAM son capaces de mantener varias aplicaciones abiertas en memoria sin que se cierren.

El Sony Xperia 10 VI solo se comercializa en España en su variante de 128GB, que podría resultar un tanto escasa si eres una persona a la que le gusta tomar muchas fotos/vídeos o jugar a títulos pesados.

Por suerte, Sony ha incorporado soporte de tarjetas micro-SD hasta 1 TB, por lo que podrás ampliar la capacidad de almacenamiento.

El puerto USB-C es de tipo USB 2.0, lo cual resulta insuficiente si quieres transferir grandes cantidades de datos, y no soporta salida de vídeo.

Otros smartphones incorporan puertos tipo USB 3.x mucho más rápidos a la hora de mover o copiar vídeos u otros contenidos entre el smartphone y un PC o un disco externo. Para hacernos una idea, USB 2.0 está limitado a 480 Mb/s, mientras que USB 3.2 Gen2x2 puede alcanzar 20 Gb/s.

El puerto USB soporta OTG, por lo que puedes conectar una memoria externa, pero no ofrece salida de vídeo.

En el aspecto de conectividad, es compatible con Wi-Fi 5 a 2.4GHz y a 5GHz, Bluetooth 5.2 y NFC. El teléfono no es compatible con el estándar WiFi 6/6E. En cuanto al posicionamiento, es compatible con GPS, GLONASS, GALILEO, BDS y QZSS. No incorpora emisor de infrarrojos ni radio FM.

Sony incluye una ranura para tarjeta nanoSIM, pero ofrece soporte para eSIM, por lo que puedes hacer uso de la funcionalidad Dual SIM mediante nanoSIM + eSIM.

El Sony Xperia 10 VI es compatible con redes 5G en la banda por debajo de 6 GHz (Sub-6), pero no en la banda mmWave.

En las pruebas que he realizado, la velocidad de red tanto por Wi-Fi como por conexión celular ha sido buena. El teléfono ha alcanzado los 600 Mbps de bajada y de subida en Wi-Fi 6 con una conexión de fibra óptica de 600 Mbps. En la prueba de conectividad celular, se alcanzaron los 452 Mbps de bajada y 28 Mbps de subida con una conexión de Orange en mi casa.

Biometría

A diferencia de otros smartphones que optan por integrar el lector de huella bajo la pantalla, Sony ha optado por incorporar el lector de huella dactilar en el botón de encendido situado en el lado derecho del smartphone. Esta posición es poco habitual entre los smartphones, aunque Sony ya la ha utilizado en el pasado.

El reconocimiento funciona de manera rápida y fiable siempre que coloquemos bien el dedo sobre el lector. Su posición en un lateral resulta cómoda ya que queda a una buena altura del dedo pulgar o índice al sostener el teléfono en la mano, aunque no es tan conveniente si está apoyado sobre una mesa. Me hubiera gustado que Sony incorporase el lector debajo de la pantalla, como muchos otros fabricantes.

El lector de huella está en funcionamiento todo el tiempo, por lo que basta con colocar el dedo encima del lector para iniciar el reconocimiento. El inconveniente es que, dada su posición, no es raro que se pulse por error al llevarlo en la mano y, tras varios intentos fallidos, pide el PIN.

De igual forma, es posible que, al introducir el teléfono en el bolsillo, toques el sensor por error y el teléfono se guarde desbloqueado.

Por alguna razón que se me escapa, Sony no ha incluido reconocimiento facial 2D mediante la cámara frontal, aunque otros modelos anteriores sí que ofrecían esta opción y es algo que casi todos los fabricantes añaden para una mayor facilidad de desbloqueo.

Batería

La batería del Sony Xperia 10 VI posee una capacidad de 5.000 mAh, una cantidad más que suficiente para un smartphone de este tamaño de pantalla.

Como otros modelos de smartphones Xperia, el Sony Xperia 10 VI llega con la funcionalidad Cuidado de la Batería, que aumenta la vida de la batería al reducir el tiempo durante el cual se carga el dispositivo por encima de 90% en períodos el tiempo prolongados.

Esta funcionalidad carga tu teléfono a velocidad normal hasta el 90%, espera, y después lo carga hasta el 100%, alcanzando esta cifra justo antes de la hora a la que te despiertas normalmente. Es posible dejar que el propio dispositivo detecte cuándo sueles dejar tu smartphone cargando y calcule la hora a la que debería estar completamente cargado, o bien establecer manualmente cuál debe ser la hora a la que esté completamente cargado.

Para comprobar la autonomía, he llevado a cabo la prueba de batería del conocido test PCMark: Work 3.0.

ℹ️ Info: Una reflexión sobre las pruebas de autonomía



Dada la importancia que tiene la pantalla en el consumo de la batería, es importante calibrar con un colorímetro (o un instrumento similar) las pantallas al mismo nivel absoluto de brillo (no es válido ponerlo al 50%) si quieres obtener resultados de autonomía comparables entre dispositivos.

De lo contrario, los resultados pueden verse muy afectados por el nivel de brillo de la pantalla de cada smartphone y, por tanto, no son comparables. Comento esto aquí porque no todos los análisis tienen esto en cuenta y, en esta prueba, se ven a veces valores absurdos.

En el caso de PCMark: Work 3.0, el propio test indica que la prueba debe realizarse con la pantalla calibrada a 200 nits para que los resultados sean comparables. Así es como nosotros realizamos las pruebas de autonomía los smartphones.

PCMark Work 3.0 pone a prueba la autonomía del terminal al realizar una mezcla de tareas cotidianas y exigentes ya que la prueba simula la navegación por páginas web, la escritura de textos e inserción de imágenes, la aplicación de filtros a fotografías, la edición de vídeos y la manipulación de datos.

En la prueba, he obtenido un resultado de 16 horas y 37 minutos, que es un valor bastante alto.

Si necesitas alargar la autonomía de la batería, una funcionalidad interesante que ya hemos visto en otros móviles Sony es el modo Stamina.

Este modo desactiva o restringe la actividad en segundo plano, así como algunos efectos visuales y otras funciones que consumen mucha batería para prolongar su duración. Podemos escoger entre dos niveles de Stamina: equilibrado o duración de batería, siendo este último más restrictivo.

Podemos seleccionar si este modo está siempre activado, si se activa automáticamente cuando la batería alcanza un porcentaje en concreto o nunca. También podemos configurar que se desactive cuando la batería alcanza el 90 por ciento.

El Sony Xperia 10 VI es compatible con la tecnología de carga rápida USB Power Delivery (USB PD). Aunque Sony no indica la potencia máxima de carga, todo indica que está limitada a 21 vatios, que no es especialmente rápido. No hay ningún cargador incluido en la caja.

En mis pruebas con un cargador USB-PD estándar de 65W (🛒 29,99€), el proceso de carga completo ha llevado alrededor de 1 hora y 56 minutos, por lo que no es tan rápida como otros smartphones.

Como se puede apreciar en la gráfica, el proceso de carga no es completamente lineal sino que hasta el 80 por ciento la carga es más rápida y luego el ritmo disminuye. El teléfono alcanza el 50 por ciento de carga en unos 45 minutos.

Proceso de carga del Sony Xperia 10 VI

Sony no ha incorporado carga inalámbrica en el Xperia 10 VI, por lo que no podemos hacer uso de esta facilidad para cargar el teléfono.

Software y aplicaciones

El Sony Xperia 10 VI llega con Android 14 y, por encima, su propia capa de personalización Xperia UI, que es una de las más elegantes en diseño que podemos encontrar. Sony ha aumentado el soporte de software para sus dispositivos y se espera que el Xperia 10 VI reciba tres actualizaciones importantes del sistema operativo y cuatro años de parches de seguridad.

La compañía añade algunas funcionalidades interesantes por encima de Android, como las de ahorro de energía que ya hemos mencionado.

La pantalla de inicio muestra la barra de búsquedas de Google en la parte inferior de la pantalla y, justo debajo, encontramos cuatro accesos directos permanentes a aplicaciones. El resto de la pantalla está libre para que podamos colocar apps o widgets en una cuadrícula de 6×4.

Si arrastramos la pantalla de abajo a arriba del todo se abre el cajón de aplicaciones, donde podemos ordenar los iconos por nombre o según nuestro propio orden. En la parte superior del cajón hay un buscador de aplicaciones.

Aunque algunos smartphones permiten ocultar el cajón de aplicaciones y que todas las apps se sitúen en el escritorio, en el Sony Xperia 10 VI no es posible librarse del cajón.

Si tenemos activados el control por gestos, al arrastrar la pantalla ligeramente de abajo a arriba accedemos a la vista con todas las apps abiertas, una al lado de otra. Este gesto no es demasiado intuitivo y, en muchas ocasiones, acabo abriendo el cajón de aplicaciones cuando quiero abrir la lista de apps abiertas.

Debajo de cada una de las apps abiertas, encontramos opciones para hacer captura, abrir en una ventana emergente o mostrar en pantalla dividida.

El ratio alargado 21:9 de la pantalla se presta mucho a tener dos apps abiertas en la pantalla a la vez. Ambas apps se ejecutan a la vez, por lo que, por ejemplo, podemos ver un vídeo en una de ellas mientras navegamos por Internet en la otra.

Sony ofrece algunas opciones de personalización de la interfaz ya que, por ejemplo, podemos configurar si queremos ver puntos de notificación, añadir iconos a la pantalla de inicio para aplicaciones nuevas, ocultar el cuadro de búsqueda rápida en la parte inferior de la pantalla de inicio o permitir rotación de la pantalla de inicio.

El panel de notificaciones del Sony Xperia 10 VI presenta pocas diferencias con respecto a Android estándar. Podemos ver todas las notificaciones que hemos recibido en el teléfono, ajustar el brillo de la pantalla, y acceder a Ajustes Rápidos para funciones como Wi-Fi, Bluetooth, Giro Automático, etc.

Sony ha incluido su funcionalidad llamada Sensor Lateral, que ofrece un acceso rápido a funciones útiles mediante gestos en una barra vertical que aparece en el borde derecho de la pantalla:

Deslizar el dedo hacia adentro, hacia la pantalla: Abre el Panel de control

Deslizar hacia arriba: Abre el menú del selector de aplicaciones, que permite abrir rápidamente aplicaciones, así como mostrar otra aplicación en una ventana emergente sobre la pantalla de inicio.

Deslizar hacia abajo: Pantalla anterior (atrás)

Desde esta función, podemos abrir el menú del modo multiventana que divide la pantalla y muestra dos aplicaciones a la vez.

Si estos gestos molestan en alguna app, podemos deshabilitar la funcionalidad de Sensor Lateral en dichas apps.

Apps y ajustes en la barra de Sensor Lateral

En el apartado software, echo de menos algunas funcionalidades que añaden otros smartphones como, por ejemplo, un segundo espacio privado, la protección de apps y fotografías privadas mediante contraseña/huella, clonado de apps para aquellas que no ofrecen multi-cuenta (por ejemplo, WhatsApp) o un modo escritorio para usar el teléfono conectado a una pantalla como si fuera en ordenador.

Tampoco hay funciones de IA generativa para traducir conversaciones, editar imágenes, realizar búsquedas por imagen, resumir páginas web, componer textos, etc.

Multimedia

El Sony Xperia 10 VI incorpora altavoces frontales estéreo, uno de ellos situado en el borde superior del teléfono y otro más alargado en el borde inferior. Los altavoces han sido mejorados respecto al modelo anterior con una mayor capacidad de volumen y un rango dinámico más amplio.

Contar con sonido estéreo es interesante cuando estás disfrutando de un juego o un vídeo, especialmente cuando ambos altavoces están mirando hacia el frente. Pocos smartphones a día de hoy pueden presumir de tener ambos altavoces en el frontal y es algo que me gustaría ver más a menudo.

Los dos altavoces del teléfono suenan con la misma calidad y potencia, por lo que obtienes un sonido equilibrado, a diferencia de otros smartphones donde uno de los altavoces suena con más potencia.

Un fallo de este teléfono es que el altavoz superior siempre reproduce el canal izquierdo y el inferior el canal derecho, por lo que debes sujetar el teléfono en horizontal dejando el puerto el puerto USB-C a tu derecha si quieres disfrutar de una separación correcta de los canales.

La calidad del sonido del Xperia 10 VI está por encima de lo que solemos encontrar en otros smartphones. El sonido suena sin distorsión, incluso a niveles de volumen elevados.

El Sony Xperia 10 VI incorpora un conector de auriculares de 3.5 mm, un elemento que muy pocos fabricantes incorporan en sus smartphones de gama alta. Sin duda es una muy buen noticia para aquellos usuarios que no han dado el salto a los auriculares Bluetooth o USB Tipo-C, sino que prefieren la comodidad de los auriculares tradicionales.

Sony ofrece una buena experiencia de sonido gracias al soporte de codecs de sonido de alta resolución y funcionalidades software como DSEE Ultimate, que mejora la calidad de los archivos de música comprimidos (como los que proceden de servicios de streaming tipo Spotify) para que tengan una calidad similar a la alta resolución restaurando el sonido de alto rango. Requiere el uso de auriculares por cable.

Si la música que escuchas procede de un estéreo de 2 canales, 360 Upmix procesa tus pistas estéreo favoritas y las convierte en una experiencia de sonido envolvente, en tiempo real.

Funciona con archivos de audio locales y servicios de streaming. 360 Reality Audio permite disfrutar de sonido inmersivo al colocar el smartphone en horizontal y reproducir pistas de apps compatibles como Tidal o 360 by Deezer.

El Sony Xperia 10 VI ofrece soporte de la tecnología aptX Adaptive de Qualcomm y LDAC de Sony para transmitir sonido inalámbrico de alta calidad a través de Bluetooth 5.

Para reproducir música contamos con la aplicación Música, que permite reproducir canciones almacenadas en el teléfono y en nuestra nube personal de Google Drive.

La app permite establecer un temporizador de sueño, para que la reproducción se desactive automáticamente cuando finaliza el tiempo.

Antiguamente, la app Música de Sony se conectaba al servicio Gracenote para descargar portadas de álbumes e información adicional de las canciones almacenadas en nuestro smartphone. Sin embargo, esta funcionalidad ya no está disponible en el Sony Xperia 10 VI, al igual que tampoco está presente la posibilidad de conectarse a servidores de tu red local.

La aplicación Música permite editar directamente la información del fichero de sonido (título, intérprete, álbum, año y número de pista).

En cuanto a la visualización de fotografías, Sony ya no incorpora la app Álbum que encontrábamos antiguamente en los smartphones de Sony. Como otros fabricantes, Sony ha optado por relegar la tarea de ver fotografías y vídeos a la app Fotos de Google.

La aplicación Fotos muestra todas las imágenes almacenadas en el teléfono organizadas por álbumes, así como por personas, sitios y cosas identificadas en las fotografías. También podemos acceder a imágenes por categorías como capturas de pantalla, selfies, vídeos, fotos y vídeos en 360º, fotoscan y fotos con movimiento.

Otra posibilidad es crear animaciones, collages o películas a partir de nuestras fotos directamente desde la app de Fotos. La propia app es capaz de sugerir algunos retoques a fotografías o incluso la creación de fotos panorámicas a partir de varias fotografías tomadas desde el mismo punto.

La aplicación permite editar una imagen y aplicarle distintos efectos, recortarla, ajustar el contraste, etc.

Sony ha incluido una app Video Creator, que permite crear vídeos con las fotografías y vídeos que tienes en tu teléfono. Basta con elegir los archivos que desees y ajustar el tiempo de reproducción para generar un vídeo en menos de un minuto.

Por último, a la hora de disfrutar de vídeos, podemos hacerlo tanto desde la app de Fotos como desde apps de streaming. Las películas pensadas para cine con aspecto 21:9 se ven sin barras negras, pero las series o películas pensadas para televisión (como las de Netflix) con aspecto 16:9 muestran unas barras a los lados.

El Sony Xperia 10 VI cuenta con la certificación Widevine L1, por lo que puede reproducir contenido HD de servicios de streaming como Netflix o Amazon Prime Video.

Cámara

Sorprendentemente, Sonny ha decidido prescindir de la cámara teleobjetivo, por lo que solo ha dejado dos cámaras en la parte posterior:

Cámara gran angular (26 mm) de 48MP (1/2″, 0.8µm) con apertura f/1.8, enfoque PDAF y estabilización óptica (OIS).

(26 mm) de 48MP (1/2″, 0.8µm) con apertura f/1.8, enfoque PDAF y estabilización óptica (OIS). Cámara ultra gran angular (16 mm, 120º) de 8MP (1/4.0″, 1.12µm) con apertura f/2.2

Una posible explicación para haber prescindido de la cámara teleobjetivo 2x del modelo anterior es que este factor de ampliación puede conseguirse con bastante buena calidad mediante un recorte de la imagen captada por el sensor de alta resolución (48 MP) de la cámara principal.

La aplicación de Cámara cuenta con un carrusel de modos en la parte inferior, un botón de disparo, un selector de lente y un acceso directo a los filtros. En la parte superior hay accesos directos para el flash de la cámara y Google Lens en modo Foto y ajustes de resolución y velocidad de fotogramas para video.

La app carece de un modo «Pro», aunque hay opciones para habilitar el enfoque manual y ajustes manuales de la velocidad de obturación en los Ajustes.

Cámara gran angular (principal)

Esta cámara utiliza un sensor Sony IMX 582 con una resolución nativa de 48 MP que captura imágenes de 12 MP por defecto. Se trata del mismo sensor que encontrábamos en el Sony Xperia 10 V y es un sensor bastante antiguo, ya que fue anunciado hace más de cinco años.

Esta cámara viene acompañada por una lente con apertura f/1.8, que no es especialmente amplia, y cuenta con enfoque automático (PDAF) y estabilización óptica (OIS).

En general, la cámara hace un buen trabajo a la hora de preservar los detalles, ajustar la exposición y captar los colores en condiciones de buena luz, como podemos apreciar en estos ejemplos. Ahora bien, las imágenes presentan un contraste algo elevado para mi gusto, con zonas demasiado oscuras, y, en ocasiones, los colores tienden a verse algo sobresaturados.

Fotografías tomadas con la cámara principal en situaciones de abundante luz

Es en situaciones de poca luz cuando realmente se pone a prueba la cámara de un smartphone, por lo que he tomado también algunas fotografías por la noche.

La cámara principal toma capturas aceptables por la noche, con un nivel de ruido contenido y colores vivos, aunque tienden a ser algo oscuras. Las luces se ven bien contenidas a sus límites, sin destellos ni artefactos extraños. Sin embargo, al ampliar las imágenes, no se ven muy nítidas, ya que el procesamiento para reducir el ruido acaba con los detalles y las texturas.

Fotografías tomadas con la cámara principal en situaciones de poca luz

Sony hace un procesamiento especial de la imagen tipo «modo Noche» en condiciones de muy poca luz, ya que al capturar una escena por la noche aparece un icono de una vela y se muestra un indicador de progreso en la pantalla («Foto en curso. Espere.») durante unos instantes mientras se toma la foto.

Sin embargo, no ofrece un modo Noche que se pueda activar o desactivar a voluntad, como incluyen otros smartphones. Esto hace que las capturas no sean tan luminosas como las que ofrecen otros teléfonos con modo Noche.

Cámara ultra gran angular

La cámara ultra gran angular utiliza un extraño sensor SK hyinx Hi-846 de 8MP con píxeles de 1.12µm emparejado con una lente con apertura f/2.2 sin enfoque automático. Se trata del mismo sensor que encontramos en sus dos últimos antecesores, el Sony Xperia 10 V y Sony Xperia 10 IV.

La cámara ultra gran angular produce fotos con buen colorido, pero con una nitidez claramente mejorable. Al ampliar la imagen, las texturas se ven borrosas y ciertos detalles, como los ladrillos o las hojas de algunas imágenes, no están bien delimitados. El balance de blancos, el contraste y el rango dinámico son buenos.

A continuación, podemos ver algunas fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular durante el día.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular por el día



Esta cámara no posee estabilización óptica y su apertura es algo limitada, por lo que no está indicada para tomar fotografías en situaciones de muy poca luz, como se puede apreciar en estos ejemplos.

Fotografías tomadas con la cámara ultra gran angular por la noche

Modo Bokeh (efecto «retrato»)

El Sony Xperia 10 VI permite tomar fotografías con las cámaras en modo Bokeh, en las que el fondo se desenfoca de manera artificial para dar lugar al efecto bokeh. El icono para activar este modo es un poco extraño ya que es una persona con un fondo de unos ¿árboles?.

Es posible elegir el grado de desenfoque cuando realizas la captura, y también es posible modificarlo a posteriori en la app Fotos en Editar > Herramientas > Desenfoque.

El principal inconveniente que veo al modo Bokeh es que las capturas se toman con la cámara gran angular sin opción de zoom 2x y, como es bien sabido, la lente gran angular no es la más indicada para tomar primeros planos por la deformación que produce a cortas distancias.

La separación entre el sujeto y el fondo no siempre es natural y, en algunas capturas, parece que la persona fotografiada hubiera sido pegada en la imagen.

Fotografías tomadas en modo Bokeh

Grabacion de vídeo

El Sony Xperia 10 VI permite grabar vídeo hasta 4K@30fps o 1080p@60fps con la cámara gran angular y hasta 1080p@30fps con la cámara ultra gran angular.

El sony Xperia 10 VI carece de la capacidad de grabar en HEVC/h.265. En su lugar, graba vídeo AVC/h.264 estándar con un flujo de audio AAC estéreo dentro de un contenedor MP4.

A continuación podemos ver un par de vídeos capturados por el Sony Xperia 10 VI, que ofrece una calidad correcta por el día, pero no muy buena en lo que se refiere al detalle y el rango dinámico, y una calidad bastante mejorable por la noche.

Vídeos grabados con la cámara principal

Cámara frontal

La cámara frontal posee un sensor SK hynix Hi-846 (1/40″) de 8MP (tamaño de píxel 1.12µm) con una lente con apertura f/2.0 y enfoque fijo. Se trata de la misma configuración de cámara frontal que en el Sony Xperia 10 V, que su vez ya era la misma que la del Sony Xperia IV.

A la hora de tomar selfies, el Sony Xperia 10 VI ofrece algunas facilidades como la captura automática cuando colocas la palma de la mano hacia la cámara con los dedos extendidos.

Aquí dejamos algunos selfies capturados con la cámara frontal, que ofrece una buena calidad de imagen, sin ser tampoco algo destacable.

Fotografías tomadas con la cámara frontal

También ofrece un modo Retrato con buen resultado de separación, como se puede apreciar en estos ejemplos.

Fotografías tomadas con la cámara frontal en modo Retrato

Llamadas de voz

En las pruebas que he realizado la calidad de la voz es correcta y he podido mantener perfectamente conversaciones en entornos con cierto ruido sin dificultades.

Precio y competidores

El Sony Xperia 10 VI está a la venta por 399 € (ver ofertas en 🛒 Amazon), por lo que compite frente a otros smartphones de gama media.

Por este precio, tienes algunas alternativas interesantes en el mercado, como el Oneplus Nord 3 (🛒 350€) con pantalla AMOLED de 6.7″ a 120 Hz, procesador Mediatek Dimensity 9000, 8/16 GB de RAM, 128/256 GB de almacenamiento, cámaras gran angular (50MP, f/1.8) + ultra gran angular (8MP, f/2.2) y macro (2MP, f/2.4), cámara frontal (16MP, f/2.4) y batería de 5.000 mAh con carga rápida a 80 W.

Otra opción es el Redmi Note 13 Pro+ (🛒 399€) con pantalla AMOLED de 6,7″ a 120 Hz, procesador Mediatek Dimensity 7200 Ultra, 8/12/16 GB de RAM, 256/512 GB de almacenamiento, cámaras gran angular (200MP, f/1.7) + ultra gran angular (8MP, f/2.2) + macro (2MP, f/2.4), cámara frontal (16MP, f/2.4) y batería de 5.000 mAh con carga rápida a 120 W.

También te puede interesar el Poco X6 Pro (🛒 399€) con pantalla AMOLED de 6.7″ a 120 Hz, procesador Mediatek Dimensity 8300 Ultra, 8/12 GB de RAM, 256/512 GB de almacenamiento, cámaras gran angular (64MP, f/1.7) + ultra gran angular (8MP, f/2.2) + macro (2MP, f/2.4), cámara frontal (16MP, f/2.4) y batería de 5.000 mAh con carga rápida a 67W.

Por último, puedes considerar el Nothing Phone 2a (🛒 352€) con pantalla AMOLED de 6.7″ a 120 Hz, procesador Mediatek Dimensity 7200 Pro, 8/12 GB de RAM, 128/256 GB de almacenamiento, cámaras gran angular (50MP, f/1.9) + ultra gran angular (50MP, f/2.2), cámara frontal (32MP, f/2.2) y batería de 5.000 mAh con carga rápida a 45W.

Mi opinión

El Sony Xperia 10 VI mantiene la esencia Xperia con su estilo propio: cuerpo de policarbonato negro alargado, predominio de superficies planas con pocas curvas, y marcos generosos flanqueando la pantalla por arriba y por abajo. Personalmente, me gustaría ver una renovación de este diseño a algo más moderno, aunque los fans de las pantallas sin orificios seguro que no opinan igual.

Al menos, Sony no ha escatimado en resistencia, y ha protegido la pantalla con Gorilla Glass Victus y le ha dotado de protección IP68 frente al agua y el polvo.

Sony ha incluido el escáner de huella dactilar en el botón de encendido, situado en el lado derecho, que no un lugar tan cómodo como en la propia pantalla. Lamentablemente, Sony no ha incluido reconocimiento facial.

La pantalla del Sony Xperia 10 VI posee un panel OLED de 6.1″ con buena nitidez (resolución FullHD+), brillo máximo elevado (960 nits) y cobertura del gamut DCI-P3.

Sin embargo, la tasa de refresco se queda en 60 Hz, que a día de hoy es escaso, y no es compatible con contenidos HDR.

A nivel de hardware, cuenta con un procesador Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 8 GB de RAM LPDDR5 y 128 GB delmacenamiento, por lo que no es especialmente potente.

Aunque en el día a día se mueve bien, en ocasiones se percibe cierta lentitud, con animaciones menos fluidas en transiciones o al cambiar de app que lo que encontramos en otros smartphones. Si eres aficionado a los juegos, he medido tasas razonables de FPS en títulos 3D exigentes como Asphalt 9, Real Racing 3 y Call of Duty, pero no logran alcanzar los 60 FPS.

El teléfono ofrece conectividad WiFi 5, Bluetooth 5.2, NFC y conectividad 5G, aunque solo incluye una ranura para tarjeta SIM (puedes utilizar Dual SIM mediante eSIM).

La capacidad de 5.000 mAh de la batería del Sony Xperia 10 VI es elevada para su tamaño de pantalla y, en la prueba de autonomía, el resultado ha sido bueno. Es compatible con carga rápida USB Power Delivery, pero no es muy rápida, ya que tarda cerca de 2 horas en alcanzar el 100% de la carga.

En el apartado fotográfico, el Sony Xperia 10 VI ha presincidido este año de la cámara teleobjetivo y, en lugar de mejorar las otras dos cámaras, ha mantenido el mismo hardware: gran angular (48MP, f/1.8, OIS) y ultra gran angular (8MP, f/2.2).

La cámara principal es capaz de tomar fotografías con buena nitidez y colores vivos, aunque el contraste tiende a ser demasiado alto y, a veces, los colores se ven algo sobresaturados. Por la noche, las imágenes suelen verse algo oscuras y, en muchos casos, más bien borrosas al ampliar los detalles.

La cámara ultra gran angular captura imágenes con buena calidad por el día, pero sufre bastante en condiciones de poca luz. Sony ha incorporado un modo Retrato, pero no permite escoger un modo de disparo con zoom 2x, por lo que no es la más apropiada para tomar primeros planos.

La cámara frontal cuenta con un sensor de 8MP y una apertura f/2.0 y produce buenos selfies en condiciones de buena luz. También ofrece un modo Retrato que viene acompañado de otros retoques.

Sony ha puesto atención al sonido, incorporando altavoces estéreo frontales, que suenan de manera simétrica y con buena potencia, así como un buen número de ajustes de sonido para mejorar la reproducción. Además, Sony ha mantenido del conector de auriculares de 3.5 mm. y eso es algo que no se ve todos los días.

El teléfono llega con Android 14 y, por encima, la capa de personalización de Sony, que ofrece algunas funcionalidades interesantes como los modos de ahorro de energía, los ajustes avanzados de sonido o la función Sensor Lateral para acceso rápido a aplicaciones y funciones del teléfono.

Echo de menos funcionalidades presentes en otros teléfonos como un segundo espacio privado, la protección de acceso mediante PIN/huella a apps y ciertas carpetas de fotografías, el clonado de apps para aquellas que no ofrecen multi-cuenta (como WhatsApp), un modo escritorio al conectar el teléfono a una pantalla, funciones específicas para juegos, etc.

En mi opinión, el Sony Xperia 10 VI (399 €, ver ofertas en 🛒 Amazon) es un smartphone para fans de Sony que valoran su peculiar diseño, las opciones de audio y la elegancia de su interfaz. Sin embargo, los cambios respecto a su antecesor son escasos y me dejan con ganas de más novedades.

Lo mejor y lo peor

Lo mejor:

Cuerpo ligero y compacto de policarbonato, que cuenta con protección Gorilla Glass Victus en el cristal frontal y resistencia IP68 al agua y el polvo.

Cuerpo ligero y compacto de policarbonato, que cuenta con protección Gorilla Glass Victus en el cristal frontal y resistencia IP68 al agua y el polvo. Pantalla con alta nitidez, elevado contraste, buen nivel de brillo máximo y amplio gamut de color.

Pantalla con alta nitidez, elevado contraste, buen nivel de brillo máximo y amplio gamut de color. Funcionalidades software interesantes como modo de ahorro de energía, codecs y ajustes avanzados de sonido, función Sensor Lateral, etc. Compromiso de 3 actualizaciones principales de Android.

Funcionalidades software interesantes como modo de ahorro de energía, codecs y ajustes avanzados de sonido, función Sensor Lateral, etc. Compromiso de 3 actualizaciones principales de Android. Altavoces estéreo frontales. Conector de auriculares de 3.5 mm.

Altavoces estéreo frontales. Conector de auriculares de 3.5 mm. Autonomía elevada.

Escaso aprovechamiento del frontal debido a unos marcos superior e inferior bastante amplios.

Escaso aprovechamiento del frontal debido a unos marcos superior e inferior bastante amplios. Pantalla con tasa de refresco a 60 Hz.

Pantalla con tasa de refresco a 60 Hz. Lector de huella en un lateral (en lugar de bajo la pantalla) y sin reconocimiento facial.

