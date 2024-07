Soundcore, marca de sonido Anker, ha lanzado recientemente los auriculares Soundcore Space Q45, que destacan por ser unos auriculares inalámbricos tipo diadema con sonido Hi-Res, cancelación de ruido adaptativa y una gran autonomía.

Los auriculares Soundcore Space Q45 están a la venta por 149,99 €, con ofertas y descuento disponibles en 🛒 Amazon.

He tenido oportunidad de probar durante algunas semanas los auriculares Space Q45 y, a continuación, os cuento mis impresiones al respecto.

Diseño

Los auriculares Space Q45 son similares a otros auriculares de la línea Q de Soundcore, como los Soundcore Life Q35 Wireless. El diseño es bastante simple, con el logotipo de Soundcore en el centro de cada una de las orejeras como aspecto destacado.

Para adaptarse a orejas de distintos tamaños, las orejeras tienen un gran diámetro, además de un acolchado suave para que resulten cómodos incluso si los llevas puestos varias horas. El borde exterior de las orejeras es más brillante que el resto del marco, que tiene un acabado mate.

Las bisagras de aleación de aluminio pueden rotar y se pliegan para un almacenamiento cómodo. Las horquillas son de plástico grueso, asegurando así que los Space Q45 no se rompan si se caen al suelo.

La diadema tiene un diseño de deslizamiento para una fácil extensión y cuenta con un acolchado suave en la parte inferior para no ejercer mucha presión sobre la cabeza.

Los auriculares están disponibles en colores negro, blanco y azul. El estuche de transporte posee un molde de plástico en el interior para guardar fácilmente los auriculares y el cable de carga.

Anker no ofrece controles táctiles en los propios auriculares, ni tampoco hay pausa automática al quitarte los auriculares. Sin embargo, incorpora botones físicos fáciles de localizar:

Botón de reproducir/pausar, que también puede activar el asistente digital (con una doble pulsación).

Botones de volumen, que también permiten saltar hacia adelante/atrás.

Botón de encendido/emparejamiento.

Botón de cancelación de ruido, que permite cambiar entre los modos de cancelación, transparencia o normal con una pulsación y activar el modo BassUp con una doble pulsación.

En el exterior, también encontramos un indicador LED que se ilumina de color rojo cuando la batería está baja y de color azul cuando se conecta por por Bluetooth.

Por último, encontramos un conector USB-C en los auriculares, que permite cargar su batería, así como un conector de 3.5 mm para utilizar los auriculares con un cable tradicional.

Conexión y calidad de sonido

Los auriculares cuentan con controladores de diafragma de doble capa de 40 mm que realzan los bajos y producen tonos medios y agudos nítidos. En mis pruebas, he disfrutado de graves potentes, pero no exagerados, una buena nitidez de instrumentos y voces, y una excelente separación de canales.

Si quieres personalizar tu experiencia auditiva, puedes instalar la app Soundcore para iOS o Android. Esta app permite activar el modo BassUp, que añade más intensidad a la música, personalizar el sonido con un ecualizador de ocho bandas y seleccionar ajustes de sonido predefinidos para diversos géneros musicales: acústico, reductor de bajos, clásica, podcast, dance, deep. electrónica, plano, hip-hop, jazz, latina, lounge, piano, pop, R&B, rock, altavoces pequeños, texto oral, potenciador de agudos y reductor de agudos.

La app también muestra el nivel de batería, permite configurar la función de apagado automático, ofrece actualizaciones de firmware y muestra con qué dispositivos están emparejados los auriculares. También hay un widget que se puede colocar en la pantalla de inicio del smartphone para activar modos de escucha sin tener que entrar en la aplicación.

Soundcore ofrece HearID Sound, que permite crear tu propio perfil de sonido único probando tu sensibilidad auditiva y tus preferencias de reproducción.

Los auriculares utilizan conexión Bluetooth 5.3 de baja energía. Aunque carecen de soporte para el códec aptX de Qualcomm, los Space Q45 cuentan con soporte para SBC, AAC y, como aspecto destacado, LDAC de alta definición, permitiendo flujos inalámbricos a 990 Kbps desde dispositivos de reproducción compatibles. Esto sitúa a los Space Q45 en línea con otros modelos de gama alta.

Los Space Q45 tienen es una configuración de Volumen Seguro, que detecta el volumen que se emite desde los auriculares en tiempo real, cada 10 segundos o cada minuto para determinar si puede ser perjudicial para tus oídos. Además, es posible reducir automáticamente el nivel de audio de los auriculares si es demasiado elevado.

Uno de los aspectos destacados de estos auriculares son su capacidad de cancelación de ruido, que puede configurarse desde la app con dos opciones:

Cancelación de ruido adaptativa , que se ajusta automáticamente al modo de cancelación de ruido más adecuado según el nivel de ruido del entorno. Por ejemplo, cambia al nivel máximo en vuelos o trenes, reduce el ruido del viento cuando está en el exterior y cambia a un nivel más alto y cómodo en el interior.

, que se ajusta automáticamente al modo de cancelación de ruido más adecuado según el nivel de ruido del entorno. Por ejemplo, cambia al nivel máximo en vuelos o trenes, reduce el ruido del viento cuando está en el exterior y cambia a un nivel más alto y cómodo en el interior. Cancelación de ruido personalizada, que permite escoger un valor entre 1 y 5. Cuando mayor es el valor, mayor es el efecto de reducción de ruido en las frecuencias bajas y, por tanto, la presión intraaural es mayor.

La compañía afirma que estos auriculares bloquean el 85% del ruido ambiental. En mis pruebas, los auriculares ofrecen un buen aislamiento acústico, pero buena parte del mérito se lo lleva el aislamiento de las almohadillas. Si bien los sonidos de baja y media frecuencia (ruido acondicionado, motor del avión, tráfico rodado, etc.) se reducen en cierta medida, los sonidos de alta frecuencia (llantos de bebé, gritos, música, etc.) no son tan amortiguados y llegan al oído.

Si escoges el nivel más alto de cancelación, al cabo de un rato puedes sentir la presión en tu oído a la que hace referencia Anker. Por este motivo, recomiendo escoger un valor intermedio o, como he hecho yo, dejarlo en el modo adaptativo.

También encontramos un modo transparencia que permite pasar sonidos del exterior y, de nuevo, ofrece dos opciones:

Conversación , que reduce el volumen de la música para potenciar las voces.

, que reduce el volumen de la música para potenciar las voces. Personalizado, que permite escoger un valor entre 1 y 5. Cuando mayor es el valor, mayor es el efecto de transferencia del sonido ambiente.

Este modo ha funcionado muy bien en mis pruebas, dejando pasar los sonidos del entorno para esos momentos en los que no quieres estar completamente aislado del exterior.

Los auriculares se pueden conectar a dos dispositivos al mismo tiempo (multipunto). Cuando ya se han conectado a un dispositivo, basta con pulsar dos veces el botón de encendido para emparejarlos con otro dispositivo, ir a la aplicación y seleccionar Conexiones duales > Conectar nuevo dispositivo.

Batería

Los auriculares se cargan con un cable USB que se conecta al puerto USB-C de los auriculares. El proceso de carga de su batería de 750 mAh dura aproximadamente 2 horas. Lamentablemente, no es posible utilizar los auriculares mientras se están cargando.

La tecnología de carga rápida de Anker permite conseguir 4 horas de tiempo de escucha en 5 minutos de carga, que es realmente impresionante.

Estos auriculares ofrecen una autonomía de hasta 65 horas con cancelación de ruido desactivada y hasta 50 horas con cancelación de ruido activada. Estas medidas se han tomado con un nivel de volumen del 60%.

Precio

Los auriculares Soundcore Space Q45 están a la venta por 149,99 €, con ofertas y descuento disponibles en 🛒 Amazon.

En mi opinión, el Soundcore Space Q45 es una compra muy acertada, ya que ofrece una gran duración de la batería, cancelación de ruido avanzada y un sonido de alta calidad con soporte de codecs avanzados.