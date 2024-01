¿Alguna vez has viajado a un país donde hablan otro idioma y has tenido problemas para entenderte? ¿Tienes que hablar a menudo con personas que no entienden tu idioma por motivos de trabajo?

El nuevo Fluentalk T1 Mini (🛒 149,99€) es un traductor portátil que cabe en un bolsillo y ofrece traducción de voz en 36 idiomas, traducción de imágenes en 39 idiomas, traducción offline en 13 pares de idiomas y datos móviles globales gratuitos durante 1 año.

Tras un tiempo utilizando el Fluentalk T1 Mini, a continuación os presento mi análisis a fondo de este interesante dispositivo inteligente.

Diseño y construcción

El Fluentalk T1 Mini es un traductor portátil del tamaño aproximado de una tarjeta de crédito (9,1 × 5,5 cm), aunque bastante más grueso ya que tiene un grosor de 1,3 cm. Su peso de 86 gramos también es muy ligero. En la práctica, esto significa que puedes llevarlo cómodamente en el bolsillo del pantalón o la chaqueta, así como en el bolso, sin que apenas ocupe espacio.

El dispositivo está construido en plástico de color blanco o azul, según el modelo que elijas, con un frontal de color negro donde se ubica la pantalla HD de 2,8″. La pantalla está rodeada por unos marcos bastante generosos por encima o por debajo, aunque, dado el uso que tiene, tampoco se echa de menos una pantalla más grande.

En la parte superior, encontramos un botón para encender o apagar el dispositivo, el altavoz y el micrófono. En el lado izquierdo, hay dos botones de volumen y, en el lado derecho, un botón para acceso rápido a la traducción de voz. En la parte de abajo, encontramos otro micrófono, el puerto USB-C de carga y unos orificios para un cordel que viene incluido en la caja. Por último, en la parte de atrás, encontramos una cámara que permite traducir texto de fotografías — por ejemplo, la carta de un restaurante o un cartel por la calle.



Funcionalidad

El proceso de configuración es realmente sencillo, ya que basta con encender el dispositivo, escoger el idioma del sistema y conectarlo a la red WiFi para que empiece a funcionar.

El Fluentalk T1 Mini ofrece tres funciones a las que se puede acceder con solo arrastrar la pantalla a izquierda o derecha:

Traducción de fotos

Traducción de voz con un clic

Traducción de voz sin conexión

La traducción de fotos permite tomar una fotografía con la cámara trasera y traducir el texto que vemos en pantalla. La calidad de la imagen no es muy buena, pero resulta suficiente para captar el texto de un cartel en la calle, una carta en un restaurante o un documento impreso. El texto traducido aparece sobre la propia imagen.

La traducción de voz con un clic permite traducir una conversación con otra persona haciendo uso de los servicios en la nube, tanto a través de WiFi como mediante la conexión de datos gratuita por un año que incorpora.

📶 ¿Cómo funciona el plan de conectividad de datos?

Los datos gratuitos están disponibles en Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Armenia , Australia y Nueva Zelanda, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Camboya, Canadá, Chile, China, Chipre, Colombia, Corea del Sur, Dinamarca , Egipto, Eslovaquia , Eslovenia, España, Estados Unidos, Estonia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Ghana, Grecia, Hong Kong, Hungría, India , Indonesia, Irán, Irlanda, Islandia, Israel, Italia, Japón, Jordania, Kazajstán, Kenia, Kuwait, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Macao, Malasia, Marruecos, México, Mónaco, Mongolia, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Omán, Países Bajos, Pakistán, Perú, Polonia, Portugal, Qatar, Reino Unido, República Checa, República de Croacia, República de Malta, Rumania, Rusia, Singapur, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Taiwán, Tanzania, Turquía, Ucrania, Uzbekistán, Vietnam y Yemen.

El plan de datos móviles gratuito por un año comienza desde la primera activación del dispositivo. Permite usar los datos gratis durante 1 año y el contenido del servicio de tráfico se limita a funciones relacionadas con la traducción;

Después de que caduque el servicio de datos, puedes usar la conexión WIFI o usar el punto de acceso de tu teléfono. También es posible contratar datos móviles por $14,90/mes o $44,90/año.

Es necesario seleccionar los dos idiomas involucrados y pulsar el botón lateral derecho para empezar a hablar. Al momento, verás el texto traducido en pantalla y lo escucharás a través del altavoz del dispositivo.

Los idiomas soportados son los siguientes: árabe, búlgaro, cantonés, catalán, chino, croata, checo, danés, holandés, inglés, finlandés, francés, alemán, griego, hebreo, hindi, húngaro, indonesio, italiano, japonés, coreano, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, eslovaco, esloveno, español, sueco, tamil, telugu, tailandés, turco, ucraniano y vietnamita.

Si arrastras la pantalla de abajo a arriba, aparece el mensaje «Perdone, ¿podría hacerme un favor? Podemos hablar a través de este traductor» en el idioma que hayas escogido.

Un aspecto que me gusta es que no es necesario especificar en qué idioma se va a hablar, sino que al pulsar el Fluentalk T1 Mini identifica cuál de los dos idiomas se ha utilizado. Sobre la pantalla, aparece tanto la transcripción de lo que se ha dicho como la traducción al otro idioma. Es posible desplazarse verticalmente para ver el histórico de mensajes traducidos.

Otro punto que también resulta útil es que, incluso estando apagado, es posible pulsar sobre el botón lateral derecho para iniciar una conversación. En menos de un segundo, la pantalla se ilumina y el FT comienza a escuchar. Sin duda, esto resulta mucho más rápido que desbloquear el teléfono, abrir la app de traducción e iniciar la conversación.

En mis pruebas, la calidad de la traducción es buena, similar a la que puedes obtener utilizando servicios como Google Translate. La compañía afirma que utiliza el motor de traducción de Fluentalk, que «traduce con precisión varios idiomas con más del 95% de precisión».

Por último, la traducción de voz sin conexión permite traducir conversaciones cuando no tienes conexión a Internet. Es necesario elegir la pareja de idiomas que quieres traducir y descargar el paquete de traducción fuera de línea por adelantado. En este caso, no están disponibles todos los idiomas, sino únicamente estas 13 combinaciones:

Chino – Español

Chino – Inglés

Chino – Japonés

Chino – Francés

Chino – Ruso

Chino – Alemán

Chino – Coreano

Inglés – Español

Inglés – Japonés

Inglés – Francés

Inglés – Ruso

Inglés – Alemán

Inglés – Coreano

Para traducir, debes pulsar cada vez sobre el botón del idioma en el que vas a hablar y mantenerlo pulsado mientras dices la frase.

La calidad de la traducción de voz sin conexión está por debajo a la que se consigue con conexión. A continuación, incluyo un ejemplo:

Frase a traducir: «La habitación estaba oscura y no se veía nada»

Modo de traducción de voz con un clic: «The room was very dark and you couldn’t see anything», que es totalmente correcto.

Modo de traducción sin conexión: «The room was very dark and nothing looked like», que no es del todo correcto.

El Fluentalk T1 Mini posee una batería integrada que ofrece un tiempo de espera de 7 días, por lo que no tendrás que cargarlo a menudo. La carga se realiza mediante un puerto USB-C integrado.

Precio

El Fluentalk T1 Mini está a la venta por 🛒 $149,99 en la web de Fluentalk .Puedes realizar el pago con tarjeta de crédito o utilizando Paypal, que es una garantía de tranquilidad.

Otra opción interesante es el Fluentalk T1 (🛒 $299,99), que posee una pantalla más grande de 4″, datos globales gratuitos durante 2 años y funcionalidades adicionales (traducción de chat, modo escucha, nota de voz, conexión Bluetooth, tipo de cambio, reloj mundial y llamada de socorro).

Conclusiones

Si necesitas comunicarte en otro idioma para el trabajo o cuando estás de viaje, contar con un traductor portátil como Fluentalk T1 mini (🛒 $149,99) puede resultar muy útil.

Este compacto dispositivo puede traducir conversaciones de voz e imágenes con una gran precisión en cualquier lugar, gracias a su conectividad de datos mundial gratuita por un año. Y si no tienes conexión, puedes hacer uso de la funcionalidad de traducción fuera de línea que, sin ser tan precisa, te puede sacar de un apuro.

En definitiva, se trata de un dispositivo muy recomendable que, en mis pruebas, ha demostrado cumplir perfectamente con lo prometido.

∼ Artículo presentado por Fluentalk ∼