Análisis de los auriculares Tronsmart Onyx Ace Pro

Tronsmart es un fabricante que inició su andadura en 2013. La compañía tiene su sede en Shenzhen, en la zona conocida como el Silicon Valley chino, lo que le permite estar en contacto con las compañías más vanguardistas.

Recientemente, la compañía ha lanzado sus nuevos auriculares inalámbricos Tronsmart Onyx Ace Pro True, que llegan con chip de Qualcomm, soporte de codec aptX Adaptive, capacidad de reproducción de hasta 27 horas con el estuche y un modo especial de baja latencia para juegos.

Lo más interesante es que los auriculares tienen un precio de solo 🛒 41,70€ en AliExpress, por lo que son muy asequibles. He tenido oportunidad de probar los auriculares Onyx Ace Pro durante algunos días y, a continuación, os traigo mis impresiones.

Diseño y empaquetado de los auriculares

Al abrir la caja, lo primero que aparece es el estuche donde se guardan y cargan los auriculares, así como los dos auriculares derecho e izquierdo.

En el interior de la caja, también podemos encontrar las instrucciones de uso y un pequeño cable USB Tipo-C para cargarlos.

El primer paso para utilizar los auriculares es colocarlos dentro del estuche de carga para, por un lado, llenar sus baterías y, por otro, que se active el modo emparejamiento de los auriculares automáticamente cuando los saquemos del estuche.

El estuche es de plástico blanco y contiene una batería en su interior, que permite cargar ambos auriculares cuando se encuentran «descansando» en su interior. Su peso es extremadamente ligero, 37 gramos, por lo que podemos llevarlo encima cómodamente.

En el interior del estuche, encontramos dos huecos donde se colocan los auriculares para guardarlos. Cada uno tiene su sitio y debemos insertarlos correctamente. Por suerte, Tronsmart ha incluido unos imanes que hacen que, cuando estás cerca de colocar el auricular en su sitio, este se vea atraído.

En el exterior, encontramos cuatro LEDs en la parte delantera que nos informan del estado de carga de los auriculares y el estuche.

Cuando los auriculares están dentro, si giramos el estuche 90 grados, el LED de la izquierda se enciende cuando está cargando el auricular izquierdo, el de la derecha cuando se está cargando el auricular derecho, y ambos LEDs cuando están cargando los dos. Una vez que ambos auriculares están totalmente cargados, todos los LEDs se apagan.

Cuando el estuche está vacío, el número de LEDs encendidos indica la cantidad de carga de la batería interna: menos de un 25% (1 LED encendido), entre 25% y 50% (2 LEDs), entre 50% y 75% (3 LEDs) y entre 75% y 100% (4 LEDs).

En la parte inferior, encontramos el botón de reinicio de los auriculares y un conector USB Tipo-C para conectar un cable de carga, que también viene incluido en la caja, aunque es totalmente estándar. Me alegra ver que Tronsmart ha incluido un puerto USB-C.

El tamaño de los auriculares es muy compacto, por lo que no resultan molestos en la oreja. También son aptos para practicar deporte ya que, una vez que los colocas en tus oídos, se mantienen firmes en su lugar.

Los auriculares están hechos de plástico de color blanco, muy suave al tacto y, con un peso de solo 4 gramos por auricular, resultan muy ligeros. Su aspecto es similar al de los AirPods, con un palito alargado que sobresale del oído.

En el exterior del auricular, una zona táctil sensible a la presión evita echar mano del teléfono cada vez que quieres contestar una llamada, subir/bajar el volumen o pasar a otra canción.

Por último, los auriculares cuentan con resistencia al agua IPX5, lo que significa que puedes utilizarlos mientras hacer ejercicio y no se dañarán con el sudor o la lluvia, pero no deberías sumergirlos en agua porque probablemente no sobrevivirán el chapuzón.

Manejo

Los auriculares se encienden automáticamente al extraerlos del estuche de carga, y se apagan cuando los vuelves a introducir. En todo caso, es posible encenderlos manualmente pulsando el área táctil durante 2 segundos, y apagarlos pulsando durante 5 segundos.

Los auriculares entran en modo de conexión cuando se sacan de la funda, y tan pronto como se conectan podemos escuchar un sonido que así lo confirma.

Para emparejar un dispositivo (smartphone, ordenador, televisor, etc.), basta con que actives el Bluetooth y busques «Tronsmart Onyx Ace PBo» en la lista de dispositivos cercanos (sí, has leído bien, en lugar de poner Pro, aparecen como PBo)

Una vez que los auriculares están emparejados con un dispositivo, puedes utilizar solo uno de ellos en modo Mono si dejas el otro dentro del estuche. Ahora bien, debes tener en cuenta que entonces no podrás acceder a ciertas funciones, como subir/bajar el volumen.

Como he comentado, en la parte exterior de cada auricular hay una zona táctil que permite controlar la reproducción de música, las llamadas y el asistente virtual:

Pulsar dos veces rápidamente: Reproducir / pausar

Tocar y mantener pulsado el auricular derecho durante 2 segundos: Siguiente pista

Tocar y mantener pulsado el auricular izquierdo durante 2 segundos: Anterior pista

Tocar una vez el auricular derecho: Subir volumen

Tocar una vez el auricular izquierdo: Bajar volumen

Tocar tres veces rápidamente el auricular derecho: Activar el asistente de voz

Tocar tres veces el auricular izquierdo: Activar el modo juego

En caso de recibir una llamada, los toques tienen distinto efecto;

Pulsar dos veces rápidamente: Contestar / finalizar una llamada

Tocar y mantener pulsado derecho durante 2 segundos: Rechazar llamada

Tocar y mantener pulsado el auricular izquierdo durante 2 segundos: Bajar volumen

Tocar y mantener pulsado el auricular derecho durante 2 segundos: Subir volumen

Con tantas funciones, es fácil que olvides alguna de ellas, por lo que al final acabarás aprendiéndote aquellas que más usas. Como consejo, te recomiendo que toques suavemente el botón multifunción ya que el efecto es el mismo que si lo golpeas con fuerza pero evitas el molesto ruido por impacto en tu oído.

Un inconveniente de los controles táctiles es que, en ocasiones, se activa sin querer alguna opción al introducir/sacar los auriculares del oído o apretarlos para que ajusten mejor.

Los auriculares no tienen un sensor para detectar si están dentro del oído, así que la reproducción no se interrumpe automáticamente cuando los extraes del oído ni tampoco se reanuda al volver a insertarlos.

Calidad de sonido

Los auriculares cuentan con el chip Qualcomm QCC3040, que es un chip de audio que consume muy poca energía y se utiliza en auriculares inalámbricos de gama media o de gama de entrada.

Este chip integra Cancelación Activa de Ruido (aunque no está implementado en estos auriculares), soporte de Asistente de Voz y la tecnología Qualcomm TrueWireless Mirroring.

Con la tecnología de mirroring, sólo un auricular mantiene la conexión Bluetooth con el smartphone, mientras que el secundario refleja el auricular conectado. La tecnología TrueWireless Mirroring de Qualcomm permite un intercambio de papeles rápido y sin problemas.

Si te quitas el auricular conectado, el auricular secundario asume la conexión sin ninguna interrupción. O si la conexión entre el smartphone y el auricular secundario es más fuerte que con el auricular conectado, la conexión cambiará de forma invisible para garantizar la mejor conexión posible.

Los auriculares son compatibles con Bluetooth 5.2, que fue presentado a principios de 2020 y mejora la calidad de sonido, reduce la latencia y alarga la autonomía de todos los dispositivos que se conectan. Además, soporta los códecs aptX y aptX Adaptative, así como AAC y SBC.

El codec aptX requiere un chip de Qualcomm y es ideal para aplicaciones de sonido de alta calidad ya que codifica el audio de forma más eficiente y con una tasa de bits superior a SBC.

El codec aptX Adaptative va un paso más allá ya que es capaz de adaptar el bitrate de forma dinámica entre 280 y 420 Kbps en función del contenido de audio con objeto de mejorar la calidad de audio. Aún con todo, no alcanza los 576 Kbps de aptX HD.

Por otro lado, el codec AAC es similar a SBC pero ofrece una mejor calidad de sonido. Este codec es utilizado principalmente por dispositivos de Apple como el iPhone o el iPad.

Según Tronsmart, el alcance de la conexión es de 10 metros. En mis pruebas, he utilizado los auriculares con un smartphone OPPO Find X5 Pro y un iPhone 13 Pro. En ambos casos, he podido dejar el teléfono en mi despacho y moverme por los alrededores sin que se perdiera la conexión.

Centrándonos en la calidad del sonido, los auriculares Onyx Ace Pro cuentan con un driver de 13 mm y ofrece una calidad de sonido suficientemente buena. Los tonos medios y suenan de forma clara, incluso a volúmenes altos, y las voces se distinguen claramente.

En general, la música se escucha agradable a través de estos auriculares, aunque la riqueza del sonido no es comparable con otros auriculares más caros, que ofrecen bajos más contundentes y sonidos con más matices.

Los auriculares ofrecen un modo Gaming que reduce la latencia para mejorar la sincronización entre vídeo y audio, y que puedas disfrutar al máximo de tus partidas.

La calidad de las llamadas es buena y, cuando he hablado con otras personas, estas han indicado que mi voz suena de forma clara y es perfectamente comprensible. Esto es así gracias a que cada auricular tiene dos micrófonos con la tecnología cVc (Clear Voice Capture) de Qualcomm que detecta y elimina el ruido de fondo.

A diferencia de otros modelos de auriculares Tronsmart que he probado, estos no aparecen en la app Tronsmart (Android | iOS), así que no es posible aplicar un efecto de ecualización, ver el nivel de batería con más detalle o personalizar los controles, como en otros modelos de la marca.

Batería

Según Tronsmart, cada auricular tiene una batería de 35 mAh y ofrece 6,5 horas de reproducción con una sola carga, aunque la compañía no indica bajo qué condiciones de volumen se obtiene ese valor — normalmente, Tronsmart indica los valores de autonomía con el volumen al 50 por ciento.

El estuche, con su batería de 400 mAh, ofrece hasta 27 horas de autonomía (o sea, unas cuatro cargas completas adicionales). La carga completa de los auriculares en el estuche lleva alrededor de 1 hora y 30 minutos, y la del estuche lleva unas 2 horas.

El estuche no ofrece carga inalámbrica, por lo que es necesario utilizar siempre un cable USB-C.

Precio

Los auriculares Tronsmart Onyx Ace Pro tienen un precio de 🛒 41,70€ en AliExpress.

Se trata de un precio muy asequible para unos auriculares que se sienten cómodos, soportan Bluetooth 5.2 junto al codec aptX Adaptive, y poseen una autonomía respetable.

Nota: Este artículo está patrocinado por Tronsmart, quien nos ha cedido los auriculares para la prueba.