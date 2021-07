Análisis del televisor Xiaomi Mi TV P1 de 55″ y opinión

A principios de mayo, Xiaomi presentó en Europa su nueva familia de televisores asequibles, formada por cuatro modelos de 32, 43, 50 y 55 pulgadas.

Los nuevos televisores tienen pantallas LED con una frecuencia de refresco máxima de 60 Hz. Todos los modelos tienen pantallas 4K, excepto el modelo de 32″, que está limitado a 768p.

Además, todos corren Android TV 10, lo que les aporta una gran cantidad de funcionalidades inteligentes, incluyendo Google Assistant.

He tenido oportunidad de probar el Xiaomi Mi TV P1 de 55″ (🛒 597€) durante varias semanas y, a continuación, os traigo mis impresiones.

Diseño

El Xioami Mi TV P1 presenta un diseño bastante estándar, con un frontal dominado por una gran pantalla de 55″ rodeada por unos marcos razonablemente estrechos, en torno a 1 cm.

En su parte más gruesa, el televisor presenta un espesor de 8,9 mm, que está en línea con otros televisores de gama media del mercado. No obstante, algunos televisores de gama alta, como los LG OLED, tienen un grosor de poco más de 2 mm.

El televisor cuenta con dos patas, situadas a izquierda y derecha, que están ligeramente giradas hacia el centro y le otorgan una buena estabilidad. Tienes que empujar el televisor con fuerza para que vuelque.

Xiaomi hace un uso bastante extenso de plástico a lo largo de la construcción del televisor. El marco de la pantalla es de plástico gris oscuro, así como la parte trasera y las patas que soportan el televisor. Me habría gustado ver algún elemento de metal, pero sin duda eso habría incrementado el precio.

El botón de encendido del televisor está escondido en la parte inferior del televisor, bajo el logotipo «Mi», por lo que pasa desapercibido. Lo mismo ocurre con el botón para silenciar el micrófono e impedir que Google Assistant escuche nuestras conversaciones.

En la parte trasera, encontramos el conector Ethernet, la salida óptica de audio, la entrada vídeo compuesto, la entrada coaxial y la antena de televisión, todo ellos mirando hacia abajo. Por otro lado, los 3 conectores HDMI, los 2 puertos USB, la salida de audio de 3.5 mm y el slot para tarjetas SMART apuntan hacia a un lado.

Calidad de la imagen

El Xiaomi Mi TV P1 de 55″ cuenta con un panel LCD VA fabricado por TCL con retroiluminación LED periférica, mientras que los modelos de 43″ y 50″ poseen un panel fabricado de TPV. El modelo de 43″ cuenta con un panel IPS, en lugar de un panel VA.

Se trata de un televisor con resolución Ultra HD, por lo que podrás disfrutar de contenidos en 4K (3840×2160 píxeles) con una alta densidad de píxeles.

A día de hoy, ninguna cadena de televisión generalista de TDT emite en 4K, aunque sí que puedes disfrutar de estos contenidos en servicios de streaming (Netflix, Amazon Prime TV, Disney+, HBO, etc.), YouTube o discos Blu-ray 4K Ultra HD. También podemos aprovechar esta resolución en consolas de última generación.

El televisor no cuenta con profundidad de color de 10 bits, sino que tenemos que conformarnos con 8 bits + FRC, que viene a ser equivalente. El «truco» consiste en generar un espacio de color más amplio utilizando píxeles adyacentes de diferentes colores, dando la sensación de que estamos viendo un tercer color que realmente no está presente en el espacio de color de 8 bits del panel.

La tecnología funciona bastante bien ya que, según Xiaomi, el televisor cubre el 88% del espacio de color NTSC, el 94% del espacio DCI-P3 y el 99,5% del espacio Rec. 709 / sRGB. Además, el panel del Mi TV P1 es compatible con HDR10+ y Dolby Vision.



Si no estás familiarizado con los espacios de color, todos los smartphones de gama alta cubren de sobra el espacio de color estándar de Android: Rec. 709 / sRGB.

Los más avanzados tratan de cumplir con el espacio DCI-P3 utilizado en la industria cinematográfica, y unos pocos apuntan hacia el espacio de color aún más amplio Rec. 2020, que cubre un 76 por ciento del espectro visible

Ningún panel actual es capaz de mostrar el espacio de color completo Rec. 2020, pero muchos paneles sí que llegan a cubrir el espacio DCI-P3.

Por otro lado, la tecnología HDR incrementa el rango dinámico de tonos de color que se muestran en la pantalla. Los estándares HDR10+ y Dolby Vision son los más avanzados ya que adaptan el rango dinámico por cada frame, en lugar de hacerlo para toda la película.

Para analizar la calidad de la pantalla he realizado diversas pruebas con el software profesional CalMAN Ultimate y un colorímetro X-Rite i1Display Pro.

Xiaomi no aporta datos de brillo máximo, pero según mis mediciones, resulta ser de 362 nits. No es un valor demasiado alto, por lo que no puedes esperar una reproducción de contenido HDR tan espectacular como la que se obtiene con los paneles de Samsung o LG.

Matriz RGB del panel

Una de las ventajas de los paneles VA es que ofrecen un mejor contraste que los paneles IPS. De hecho, he medido un valor de brillo para el color negro bastante bajo, de tan solo 0,054 nits, lo que implica un contraste de 6.700:1.

En mis pruebas, la fidelidad de color ha sido mejorable, especialmente porque la pantalla presenta un tono demasiado frío. En todo caso, es posible ajustar la temperatura de color a nuestro gusto a través de las opciones del televisor.

El televisor ofrece la funcionalidad MEMC, que interpola frames para lograr una imagen más suave cuando el vídeo original ha sido grabado a una tasa inferior a 60 fps. Es un punto a favor de este televisor si te gusta ver películas de acción o deportes.

Los ángulos de visión de la pantalla son bastante amplios, pero se producen bastantes reflejos en la pantalla, así que deberías evitar colocarlo delante de una ventana.

En cuanto a los ajustes de imagen, permite ajustar el modo de imagen (estándar, vívido, deporte o película), el brillo, otra vez el brillo (es un error, el primer brillo es una mala traducció ya que, en inglés, dice backlight), el contraste, la saturación, la calidez, la nitidez, la temperatura de color (estándar, frío, cálido, usuario)el suavizado de vídeo (desactivado, claro, estándar, suave) y detección de luz ambiental.

También ofrece algunas opciones avanzadas como el espacio de color (automático, nativo, DCI-P3, BT.2020, Adobe RGB, sRGB/BT.709), gamma (oscura, media, brillo), tono de color, reducción de ruido (desactivado, baja, media o alta), control luma adaptativo, control de costraste local.

Calidad del sonido

El Xiaomi Mi TV P1 de 55″ tiene dos altavoces para tonos agudos y dos woofers, en una configuración de 2 canales de 10W.

El sonido suele ser un punto débil de la mayoría de los televisores de gama media, y el Xiaomi Mi TV P1 no es la excepción. La calidad del sonido es aceptable a un volumen moderado, pero si aumentas el volumen al máximo, se produce distorsión.

Por otro lado, el televisor es compatible con sonido Dolby Audio e incluso con DTS-HD, que es un punto a favor ya que este estándar ya no es soportado por todas las marcas.

Entre las opciones de ajuste de sonido, encontramos el modo de sonido (estándar, película, noticias, juego y personalizado), salida de audio (altavoces del TV o S/PDIF) y retardo del audio.

Conexiones

El Xiaomi Mi TV P1 llega con WiFi integrado y un puerto Ethernet para conectar el televisor a Internet y a la red de tu hogar. Tambien ofrece conetividad Bluetooth para el mando a distancia y, llegado el caso, unos altavoces o auriculares.

Además, cuenta con tres conectores HDMI, uno de ellos compatible con eARC. Todos los puertos soportan el modo automático de baja latencia ALLM, pero ninguno ofrece frecuencia de actualización variable VRR ni soporte para una tasa de 120 Hz. Se trata, por tanto, de una implementación parcial de HDMI 2.1.

📺 ¿Qué es ALLM y VRR?

ALLM permite al televisor cambiar automáticamente a un modo de juego cuando detecta un juego. Los modos de juego generalmente desactivan ciertas funcionalidades, como el procesamiento de movimiento para reducir la latencia.

VRR es una tecnología que permite al televisor ajustar la frecuencia de actualización de forma automática y en tiempo real, para que coincida con la frecuencia emitida por una consola de juegos o PC compatible. Esto asegura un movimiento suave, incluso cuando las velocidades de fotogramas varían en una partida.

El televisor posee dos puertos USB, ambos USB 2.0, además de por supuesto de los conectores tradicionales de audio y vídeo (vídeo compuesto, antena de televisión, cable coaxial, salida óptica de audio y salida de 3.5 mm.).

Aunque el número de puertos que incorpora debería ser suficiente para la mayoría de los usuarios, no me hubiera importado ver alguna entrada HDMI adicional. A fin de cuentas, muchos usuarios tenemos más de tres dispositivos conectados al televisor y usar un multiplicador de puertos HDMI es engorroso.

Smart TV

La serie Xiaomi Mi TV P1 llega con Android TV 10, que personalmente no me parece tan atractiva como las últimas versiones de Tizen (Samsung) o webOS (LG). A favor de Android TV, sin embargo, tenemos el amplio catálogo de aplicaciones disponible en Play Store.

El televisor incorpora un chip MediaTek MT9611 de cuatro núcleos Cortex-A55 a 1.5GHz, una GPU Mali G52 MP2 GPU, 2 GB of RAM y 16GB de almacenamiento. Aunque este hardware no parece muy potente, es más que suficiente para mover la interfaz del televisor con soltura.

El televisor incluye soporte para Google Assistant, y podemos dirigirnos al asistente pulsando el botón del mando dedicado a este fin. El micrófono no está situado en el mando a distancia sino en el propio televisor, lo cual es un poco raro.

Me hubiera gustado que fuera posible configurar el televisor para que estuviera todo el tiempo escuchando a la espera de la palabra de activación «OK Google» en lugar de tener que apretar el botón en el mando a distancia.

No es posible invocar otro asistente virtual como Alexa ya que, aunque al encender el televisor por primera vez me saltó una actualización con soporte para Alexa, en realidad es para manejar el televisor usando un altavoz Echo con Alexa.

Al contar con Android TV, el televisor incluye soporte para Chromecast, lo que significa que podemos enviar contenidos de audio y vídeo desde nuestro teléfono cómodamente.

La novedad que añade Xiaomi sobre Android TV es una capa de software llamada PatchWall que permite acceder a tus aplicaciones y contenido favorito. Utiliza un sistema de recomendaciones personalizadas basado en el análisis del contenido que reproduces.

Android TV y PatchWall son redudantes, por lo que lo normal es que optes por una de estas dos interfaces. Un aspecto que me gusta de PatchWall es que muestra las entradas en la página principal.

Mando a distancia

El mando a distancia Bluetooth que llega con el Xiaomi Mi TV P1 es similar al de otros televisores de la marca.

Contiene una buena cantidad de botones que permiten acceder fácilmente a las funciones más importantes del televisor, incluyendo dos botones para abrir Netflix y Prime Video que no pueden reprogramarse para otros servicios, y un botón para activar Google Assistant.

Precio

Xiaomi comercializa la serie Mi TV P1 en varios tamaños a precios muy asequibles:

Conclusiones

La gama media es, posiblemente, el segmento más competitivo del mercado de los televisores, y ahí es donde Xiaomi ha querido hacerse un hueco con la serie Mi TV P1.

La principal ventaja del Xiaomi Mi TV P1 de 55″ es su atractivo precio (🛒 597€ en Amazon), ya que no es fácil encontrar un televisor de 55″ con soporte Dolby Vision y HDR10+ en este rango de precios. Además, incorpora Android TV 10 y su propia alternativa PatchWall, por lo que la compatibilidad con apps está asegurada.

Obviamente, Xiaomi ha hecho algunos sacrificios para lograr este precio. En la construcción del televisor predomina el plástico, la calidad de la imagen presenta algunas limitaciones y el sonido del propio televisor es mejorable.



Aún con estas limitaciones, el Xiaomi Mi TV P1 de 55″ es una opción más que recomendable si tienes un presupuesto ajustado pero no quieres renunciar a un televisor moderno de gran tamaño.