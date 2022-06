Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S: Análisis y opinión del aspirador más asequible

En los últimos años, se ha popularizado el uso de robots aspiradores, ya que hacen mucho más llevadera la tarea de la limpieza en casa.

Xiaomi tiene varios modelos de robot aspiradores en su catálogo, entre los que se encuentra el Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S (🛒 199€), que es el más asequible de todos ellos y, también, uno de los más baratos del mercado.

El robot Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S cuenta con navegación LDS por láser, capacidad de succión de 2.200 Pa, depósito dual para polvo y agua, y control remoto a través de la app Mi Home.

He tenido oportunidad de probar el robot aspirador Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S durante unos días y, a continuación, os traigo mis impresiones.

Diseño

Como otros robots aspiradores, el robot de Xiaomi tiene forma de cilindro achatado. Posee un diámetro de unos 35 cm. y una altura de alrededor de 9,5 cm, que entra dentro de lo habitual, pero es algo más ligero que otros ya que su peso es de solo 3,6 Kg.

Estas dimensiones hacen que robot no pueda colarse por debajo de la mayoría de los sofás ni pasar entre las patas de las sillas, pero sí que es capaz de subirse a alfombras o colarse por debajo de puertas de armario abiertas.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2SS tiene un diseño agradable, con un acabado en color blanco brillante. En mi opinión, el color blanco es el más adecuado para este tipo de dispositivos, ya que otros modelos que he tenido de color negro tienden a acumular mucha suciedad y polvo.

En su interior, posee un compartimento dual para polvo y agua, con una capacidad de 300 ml para polvo y 200 ml para agua. Otros robots aspiradores tienen compartimentos diferentes y, por tanto, más grandes, para el polvo y el agua.

En el caso de este robot, el menor tamaño de estos compartimentos obliga a vaciar el polvo o rellenar el agua con más frecuencia, lo que puede ser un inconveniente si te da pereza agacharte.

En la parte superior de robot, encontramos dos botones:

Encendido/Limpieza, para iniciar la limpieza (pulsación corta) o encender/apagar el robot (pulsación larga).

Base para enviar al robot a la base.

Además, también cuenta con un indicador de estado que se ilumina en distintos colores:

Blanco intermitente: Volviendo a la base o batería baja.

Blanco variando de intensidad: Cargando o iniciándose.

Blanco: Encendido, funcionando correctamente, totalmente cargado o WiFi conectado.

Amarillo: Red desconectada.

Amarillo intermitente: Error o esperando configuración de la red.

Botones de la parte superior

Cerca del extremo, hay un cilindro que sobresale unos centímetros donde está el radar láser para medición de distancias. También en la parte superior encontramos una tapa que nos da acceso al depósito de polvo y agua.

En el frontal, se encuentra el localizador de la estación de carga y el sensor de colisiones. Lo que no encontramos en este modelo es una cámara para identificación de objetos mediante IA.

El sistema de carga es por contacto frontal, a diferencia de muchos otros robot que tienen los contactos de carga en la parte inferior y se cargan al apoyarse sobre una base. Esto permite que la base de carga sea mucho más pequeña, aunque si le das un pequeño golpe mientras carga, es más fácil que pierda el alineamiento y deje de cargar.

Como comentaba, la estación de carga es bastante pequeña, si bien debes dejar 0,5 metros libres a cada lado, así como 1,5 metros delante delante. Es importante que esté en un lugar con cobertura WiFi para que pueda recibir órdenes desde la app.

Algunos robots llegan con una alfombrilla para proteger el suelo de la humedad de la mopa tras el fregado o son capaces de elevar la mopa para que no entren en contacto con el suelo. Sin embargo, este no es el caso del robot de Xiaomi, por lo que deberías retirar la mopa tras cada limpieza para no dañar el suelo.

Estación de carga

Si damos la vuelta al robot, tenemos acceso al cepillo principal y el cepillo lateral. Es importante vaciar el depósito de polvo cada pocos ciclos de limpieza y limpiar los cepillos con cierta frecuencia. El cepillo principal de este modelo utiliza cerdas tradicionales, donde el pelo tiende a enredarse más que en los cepillos con aletas de goma que encontramos en otros robots.

También encontramos los sensores de altura que evitan que el robot se caiga por las escaleras u otros desniveles, y la zona de montaje de la almohadilla de la mopa, necesaria para el fregado.

Parte de abajo del robot

Configuración inicial

La configuración de Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S es muy sencilla, ya que la app de Xiaomi, disponible para iOS y Android, te va guiando en el proceso.

Durante el proceso, es necesario introducir la contraseña de tu red WiFi y, a partir de entonces, todo se controla desde la app — desde crear el mapa de la planta hasta dar órdenes de limpieza o actualizar el firmware. Si te da pereza usar la app, puedes pulsar el botón de Limpieza del propio robot para que inicie la limpieza.

La primera vez que utilizas el robot crea un mapa de la planta y la divide en habitaciones con bastante acierto. Si vives en un casa con varias plantas, es posible crear un mapa de cada planta.

Mapa de la planta en la app



Un aspecto curioso es que, cuando mapea la casa, podemos distinguir perfectamente las patas de las mesas, el contorno del sofá y cualquier otro objeto que tengamos sobre el suelo. Incluso es capaz de ver a través de cristales y mapear zonas que no ha pisado.

Es posible dividir / unir habitaciones para corregir pequeños fallos, así como poner nombre a las habitaciones para pedir después al robot que limpie una habitación en concreto. Aquí he encontrado un fallo, ya que, aunque se indica que el nombre no puede superar los 24 caracteres, no admite más de 12 caracteres, al menos la versión de la app de iOS.

Es posible definir zonas donde el robot no debe fregar, así como crear paredes invisibles y zonas en las que no debe fregar o en las que no debe ni aspirar ni fregar. En mi caso, por ejemplo, he creado un zona prohibida junto a la mesa donde tengo colocada la PlayStation 5 para que no la golpee.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S puede aspirar y, opcionalmente, fregar. En caso de que quieras que friegue, es necesario que llenes el depósito de agua que, como ya he comentado, tiene una capacidad bastante escasa, y que acoples un soporte de paño de fregado y el paño el dicho soporte. El paño se ensucia bastante, por lo que conviene meterlo en la lavadora de vez en cuando.

Desde la app es posible configurar cuatro niveles de aspiración — Silencioso, Normal, Fuerte y Turbo — así como tres niveles de intensidad de fregado — Bajo, Mediano y Alto. Es posible seleccionar la ruta de fregado: Eficiente o Minucioso. En este último, el robot friega de izquierda a derecha en forma de Y.

Es posible personalizar el orden de limpieza de las habitaciones, así como los niveles de aspiración y fregado de cada habitación. En mi caso, por ejemplo, he configurado los niveles máximos de aspiración y fregado para los baños, cuyo suelo se ensucia más.

Otra funcionalidad interesante es que puedes enlazar el robot con Alexa y, supuestamente, también con Google Assistant, aunque no lo he probado.

En mi caso, lo he enlazado con Alexa a través de su skill para poder iniciar o parar la limpieza mediante instrucciones de voz («Alexa, activa robot Xiaomi» para que empiece a limpiar o «Alexa, desactiva robot Xiaomi» para que vuelva la base si, como yo, has nombrado al robot como «robot Xiaomi» en la app Alexa)

Lo que no he averiguado es cómo dar órdenes de voz vía Alexa para que limpie una habitación en concreto.

Funcionamiento

Para iniciar una limpieza, puedes dirigirte a la app de Xiaomi y pedirle que limpie toda la planta, varias habitaciones, una única habitación o una zona concreta que marques con un rectángulo.

También puedes programar limpiezas para que comiencen a una hora determinada todos los días o los días de la semana que elijas. Es posible configurar que limpie toda la planta o algunas habitaciones en concreto, así como el nivel de aspiración y fregado.

Durante la limpieza, puedes ver en todo momento el recorrido que ha hecho el robot y cómo se mueve por la casa.



Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S no es una aspiradora demasiado ruidosa. En mis pruebas, el ruido va desde el nivel de un secador de pelo bastante silencioso hasta un secador de pelo ruidoso al nivel máximo de aspiración.

Si te molesta que el robot haga ruido por la noche, es posible configurar una franja horaria en la que el robot no dará mensajes de voz, no llevará a cabo limpiezas programas ni reanudará la limpieza.

La ausencia de una cámara de reconocimiento de obstáculos hace que este robot no sea tan «listo» a la hora de reconocer y esquivar obstáculos, como otros que utilizan un motor de IA para identificar objetos.

Por ejemplo, este robot se intenta subir al pedestal de una lámpara de pie que tengo en mi despacho, mientras que otros robot con cámara IA reconocen que es un pedestal y lo esquivan.

Aunque normalmente el robot evita los obstáculos y no los golpea, en alguna ocasión me he encontrado con que ha movido un objeto.

Robot en funcionamiento

Su potencia de succión de 2.200 Pa no es de las más potentes del mercado, pero, en mi experiencia, hace un excelente trabajo a la hora de aspirar migas, suciedad, polvo y pelo del suelo.

Tras una limpieza, el suelo se ve mucho más limpio y basta con abrir el depósito de polvo para comprobar la gran cantidad de suciedad que ha capturado. Donde tiene más dificultades es a la hora de limpiar los rincones ya que su forma redonda le impide acercarse lo suficiente para limpiarlas.

Como la mayoría de los robots que friegan, solo utiliza agua. Además, no deberías utilizar productos de limpieza o desinfectantes, ya que pueden obstruir los conductos.

Aunque los suelos quedan más limpios cuando utilizas la función de fregado, el uso de agua no es comparable a lo que puedes hacer con una fregona y productos de limpieza ya que no es capaz de sacar manchas.

Si tienes alfombras en casa, este robot no detecta automáticamente alfombras, por lo que deberías excluirlas manualmente del área de fregado para evitar que las moje.

Cuando la limpieza termina, el robot vuelve a la estación de carga automáticamente. Si la batería comienza a agotarse antes de terminar de limpiar, vuelve a la estación a recargarse antes de continuar limpiando, así que no tienes que preocuparte porque el robot se quede tirado en medio de una limpieza.

Durante todo el proceso, el robot emite mensajes de voz que te indican cuándo empieza a limpiar, cuándo vuelve a la base a cargar o si tiene algún problema. Por defecto, viene configurado en inglés, pero es posible seleccionar idioma español (suena con acento latinoamericano).

El robot tiene una batería de 2.600 mAh que, según Xiaomi, proporciona hasta 90 minutos de limpieza continua, que es suficiente para una planta de unos 100 metros cuadrados.

Precio

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S está ya a la venta en España a un precio 🛒 199€ en Amazon. Es, por tanto, uno de los robots aspiradores más económicos que puedes comprar.

Otra opción interesante del catálogo si buscas algo más potente es el Mi Robot Vacuum-Mop 2 Pro (🛒 357,90€), que ofrece una mayor potencia de aspiración de 3.000 Pa, el doble de autonomía gracias a una batería de 5.200 mAh, depósitos de polvo y agua de mayor capacidad, y una mopa con vibración sónica de alta frecuencia.

Conclusiones

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S es uno de los robots aspiradores más asequibles del mercado, pero eso no quita para que sea una buena opción para el aspirado y fregado del hogar.

A diferencia de otros robots de bajo coste, Xiaomi ha incorporado un sistema LDS que, mediante el uso de un láser, puede crear mapas precisos de la planta con identificación automática de habitaciones (incluso en casas con varias plantas).

Los mapas permiten marcar zonas prohibidas y barreras virtuales para evitar que el robot acceda a ciertos lugares, y permite programar limpieza periódicas. El robot carece de una cámara IA para identificar y evitar ciertos obstáculos, pero esto no supone un problema grave.

Si bien su potencia de aspiración de 2.200 Pa no es de las mayores, los suelos quedan limpios y solo se resisten los rincones, donde tiene complicado llegar.

Cuando se trata de fregar, no utiliza ningún producto de limpieza, sino únicamente agua, por lo que es más un apoyo a limpieza que un fregado completo. Lamentablemente, no incorpora un sistema de detección de alfombras para interrumpir el fregado e incrementar la potencia de succión al pasar sobre una de ellas.

Utiliza un depósito dos-en-uno para polvo y agua, por lo que la capacidad de ambos es algo limitada: 300 ml para polvo y 200 ml para agua. Esto significa que tendrás que vaciar el polvo y rellenar el agua más a menudo que en otros modelos.

El robot puede ser controlado mediante la app Mi Home o a través de la voz mediante un altavoz inteligente con Alexa o Google Assistant.

En conclusión, si buscas un robot aspirador, Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S (🛒 199€) es un robot que cumple con su cometido y, además, resulta muy asequible.

Lo mejor:

Control mediante una app para iOS / Android y mediante los asistentes virtuales Alexa y Google Assistant.

Lo peor: