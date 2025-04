¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado del Xiaomi Watch S4.

Xiaomi anunció a principios de marzo es Xiaomi Watch S4, que combina un diseño sofisticado, avanzadas funciones de salud y una integración fluida con el ecosistema Xiaomi..

El Xiaomi Watch S4 posee una pantalla AMOLED de 1.43″, multitud de funciones de salud (ritmo cardíaco, SpO2, sueño, estrés), monitorización de ejercicios y batería con una autonomía de hasta 15 días. Está disponible a un precio de 159,99 € (Negro & Plateado) / 169,99 € (Arcoiris).

Diseño

El Xiaomi Watch S4 cuenta con un marco de aleación de aluminio con recubrimiento PVD que nos recuerda al acabado del acero inoxidable. Xiaomi ha adoptado una forma circular para la caja del reloj, con un acabado brillante.

La pantalla no está protegida por cristal de zafiro, por lo que no es tan resistente como la que ofrecen otros relojes.

El reloj no solamente no cuenta con correas intercambiables, sino que el propio bisel del reloj puede ser ter cambiado por otro. En el modelo que he probado, el bisel que viene por defecto cuenta con ocho puntos de colores uniformemente espaciados que, personalmente, no me acaban de convencer.

Una característica interesante de este reloj es que utiliza correas de reloj estándar de 22 mm con pasadores de liberación rápida. Esto significa que puedes utilizar la correa que prefieras y personalizar el Xiaomi Watch S4 como más te guste.

El reloj tiene un grosor de 12 mm (excluyendo el área del sensor trasero), por lo que no es excesivamente grueso, pero tampoco delgado. De igual forma, su peso (sin correa) es de 45 gramos, en línea con otros relojes inteligentes.

A modo de referencia, el Apple Watch Ultra 2, que es uno de los relojes más voluminosos, tiene un grosor de 14,4 mm y un peso de 61 gramos. El Samsung Galaxy Watch6 Classic se queda en 10,9 mm de grosor y un peso de 59 gramos.

Por tanto, el reloj no se siente excesivamente grande en la muñeca, aunque obviamente no pasa desapercibido.

En la parte derecha, encontramos una corona giratoria que permite desplazarnos por los menús, así como volver a la pantalla principal al ser pulsada. La corona vibra ligeramente al girarla para dar la sensación de que se trata de una corona mecánica.

También encontramos el botón de encendido, que ofrece acceso a centro de control con una pulsación simple, al menú del sistema con una pulsación larga (3 segundos) y llamada a tus contactos favoritos (3 pulsaciones seguida). En el lado derecho, también se encuentra el altavoz.

La parte trasera del reloj utiliza cerámica negra, que es el estándar en los relojes inteligentes de hoy en día, ya que es hipoalergénica, resistente y tiene buen aspecto. Allí encontramos el sensor de frecuencia cardíaca, así como los orificios del altavoz, situados en el borde derecho, donde la parte trasera de cerámica se une al cuerpo de aluminio.

Por último, el Xiaomi Watch S4 ofrece resistencia al agua de 5 ATM, por lo que aguanta inmersiones en agua de 50 metros.

Pantalla

El Xiaomi Watch S4 cuenta con una pantalla AMOLED circular con un diámetro de 1.43″ y una resolución de 466 × 466 píxeles, lo que implica una densidad de píxeles de 326 ppp. Posee una tasa de refresco de 60 Hz.

La pantalla se ve muy nítida, como era de esperar gracias a su densidad de píxeles. Los píxeles individuales son indistinguibles y los ángulos de visión son lo suficientemente amplios para poder ver el reloj desde ángulos extremos, algo fundamental en un reloj.

La calidad de la pantalla es buena y está en línea con lo que cabe esperar en las pantallas AMOLED: color negro profundo, contraste elevado y unos colores vibrantes.

Según Xiaomi, ofrece un brillo pico de unos 2.200 nits y un brillo típico con la pantalla totalmente iluminada en blanco de 1.500 nits. Este nivel de brillo es más que suficiente para que la pantalla resulte fácilmente visible en exteriores.

La pantalla posee un sensor de luz ambiental que ajusta el brillo automáticamente a las condiciones de iluminación del entorno.

El reloj cuenta con una opción de Pantalla Siempre Activa (AOD), que mantiene la esfera visible en todo momento, con un brillo atenuado y una interfaz simplificada sin widgets, mientras llevas el reloj puesto. La pantalla no se limita a mostrar imágenes en blanco y negro, sino que hace uso de color.

Aunque esta funcionalidad reduce la autonomía, las pantallas AMOLED tienen la ventaja de que los píxeles de color negro no se encienden, por lo que solo los píxeles iluminados consumen energía.

El reloj reconoce automáticamente el gesto de girar la muñeca para encender la pantalla. El gesto funciona bien aunque, de vez en cuando, la pantalla se enciende accidentalmente.

Hardware

Xiaomi no ha desvelado el tipo de procesador o la cantidad de memoria RAM, pero sí que sabemos que tiene 2,2 GB libres.

El reloj responde fácilmente a las pulsaciones, la navegación por las opciones del menú es suave y las apps se abren con rapidez. Ahora bien, Xiaomi Watch S4 no puede dejar apps en segundo plano sino que, nada más salir de una app, esta se cierra — salvo excepciones como la app Música que sigue sonando o la app Entreno que sigue funcionando.

Como comentaba, no sabemos de cuánto almacenamiento dispone, pero no hay apps de terceros para descargar, así que este almacenamiento está destinado casi por completo a almacenar música.

En el aspecto de conectividad, es compatible con Bluetooth 5.3, pero no permite conexión por WiFi ni celular, lo que significa que el reloj debe estar siempre cerca del teléfono para recibir notificaciones o utilizar funciones que requieren de acceso a Internet.

Para un posicionamiento preciso e independiente del teléfono, el reloj es compatible con posicionamiento GNSS (GPS, Galileo, GLONASS, BDS). Además, cuenta con doble banda L1 + L5, lo que mejora la precisión en entornos complicados, como al movernos entre edificios altos.

El reloj viene acompañado por un buen número de sensores: sensor de ritmo cardíaco con medición de oxígeno en sangre, acelerómetro, giroscopio, sensor de luz ambiental, brújula electrónica, barómetro y sensor Hall.

Cuenta con altavoz y dos micrófonos, por lo que es posible realizar y contestar llamadas desde el propio reloj.

El Xiaomi Watch S4 posee una batería típica de 486 mAh, que ofrece un tiempo de uso normal de 15 días bajo las siguientes condiciones:

Monitorización del sueño de alta precisión, m onitorización de la calidad de la respiración durante el sueño, m onitorización permanente del estrés y monitorización permanente del oxígeno en sangre desactivadas

Detección de ritmo cardíaco diaria cada 10 minutos

Notificaciones de mensajes (100 mensajes, 2 llamadas y 3 alarmas al día) activadas

Elevación de muñeca para activar la pantalla 200 veces al día

Inicio manual de la aplicación para sincronizar datos una vez al día;

15 minutos de llamadas Bluetooth a la semana

Registro de ejercicio durante 90 minutos a la semana.

En la práctica, he obtenido alrededor de cinco días de autonomía utilizando el reloj intensamente con monitorización continua de la frecuencia cardiaca, la opción de pantalla siempre encendida, seguimiento del sueño, seguimiento de SpO2 y un par de horas de actividad física al día.

La carga del reloj se realiza a través de un cargador magnético con dos pines en aproximadamente 50 minutos, siendo capaz de ofrecer dos días de autonomía con solo cinco minutos de carga. El proceso de carga puede ser un poco frustrante, ya que es necesario alinear el reloj correctamente para que empiece a cargarse.

Conexión

El Xiaomi Watch S4 es compatible con smartphones con Android 8.0 y superiores o iOS 14.0 y superiores.

El emparejamiento es bastante sencillo, ya que basta con instalar la app Mi Fitness y seguir los pasos que se muestran en pantalla para enlezar el reloj por Bluetooth,

Configuración del reloj con la app Mi Fitness

el código QR que aparece en la pantalla con la cámara del teléfono para sincronizarlo.

En mi caso, lo he probado con un Xiaomi 15 sin problemas, aunque debes configurar la app para que no se aplican restricciones al uso de la batería.

Aplicación Mi Fitness

La app presenta varias pestañas en la parte inferior — Salud, Entrenamiento, Dispositivo y Perfil — desde las que podemos acceder a la información de actividad física y salud, iniciar entrenos o configurar las opciones del reloj.

App Mi Fitness

La pestaña Salud muestra, en primer lugar, información sobre nuestra actividad física como las calorías activas, los pasos caminados, las horas en las que nos hemos levantado y el tiempo que hemos estado en movimiento.

También se muestra las horas de sueño, el ritmo cardíaco, el oxígeno en sangre, el estrés y la puntuación de vitalidad. Otros elementos, como la presión sanguínea o la temperatura, se muestran en la app pero no pueden medirse con este reloj.

Si pulsamos en los distintos apartados, accedemos a información detallada de cada elemento.

Pestaña Salud

La pestaña Entrenamiento permite seleccionar un ejercicio como correr al aire libre, caminar, ciclismo al airea libre o correr en cinta. También es posible ver el historial de entrenamiento, así como información sobre la carga de entrenamiento y el VO2 máximo.

Pestaña Entrenamiento

La pestaña Dispositivos permite configurar diversos aspectos del reloj como:

Esferas: Puedes elegir entre más de 200 esferas gratuitas, algunas de las cuales pueden ser personalizadas. Entre las esferas destacadas, se encuentran: clearheaded, que mide el nivel de estrés en tiempo real a través de una representación con emojis, y Wild Walker, ideal para actividades al aire libre, ya que muestra datos como orientación y altitud para mejorar la experiencia en entornos naturales.

Puedes elegir entre más de 200 esferas gratuitas, algunas de las cuales pueden ser personalizadas. Entre las esferas destacadas, se encuentran: clearheaded, que mide el nivel de estrés en tiempo real a través de una representación con emojis, y Wild Walker, ideal para actividades al aire libre, ya que muestra datos como orientación y altitud para mejorar la experiencia en entornos naturales. Notificaciones y llamadas: Permite seleccionar de qué apps queremos recibir notificaciones en el reloj, cuando se reciben notificaciones, qué información de llamadas entrantes se muestra, etc.

Permite seleccionar de qué apps queremos recibir notificaciones en el reloj, cuando se reciben notificaciones, qué información de llamadas entrantes se muestra, etc. Fitness y salud: Permite escoger opciones para las diferentes funciones: Ritmo cardíaco: Modo de monitorización (desactivado, inteligente, 1 / 10 / 30 min) y si queremos recibir alertas de ritmo cardíaco alto / bajo. Sueño: Monitorización avanzada y frecuencia de respiración Oxígeno en sangre: Seguimiento permanente y alerta de oxígeno en sangre. Estrés: Monitorización permanente, recordatorio de relajación Levantado: Recordatorio para levantarte Estadísticas: Calorías, pasos, levantado y recordatorios de logros Puntuación de vitalidad: Notificaciones de objetivos.

Permite escoger opciones para las diferentes funciones: Aplicaciones: Permite configurar Xiaomi Pay, Música, Alarma, Tiempo y Reloj Mundial. También es posible configurar la sincronización de eventos y tareas, y establecer los contactos favoritos.

Permite configurar Xiaomi Pay, Música, Alarma, Tiempo y Reloj Mundial. También es posible configurar la sincronización de eventos y tareas, y establecer los contactos favoritos. Seguridad: Permite configurar SOS de emergencia, establecer contraseña y desbloquear el teléfono.

Permite configurar SOS de emergencia, establecer contraseña y desbloquear el teléfono. Más: Permite actualizar el software del reloj, acceder a la ayuda, obtener información del dispositivo y conectar un teléfono nuevo.

Pestaña Entrenamiento

Por último, la pestaña Perfil permite consultar tu perfil, configurar ajustes de la aplicación, establecer permisos de dispositivos y aplicaciones, etc.

Software

El Xiaomi Watch S4 corre HyperOS 2.0, y su manejo se realiza a través de la pantalla táctil y los botones laterales. Es una forma bastante cómoda de interactuar con el reloj.

Por defecto, al encender el reloj, muestra la esfera seleccionada, y, si pulsamos sobre ella durante unos segundos, podemos seleccionar cualquier otra esfera almacenada en el propio reloj.

Durante el uso normal del reloj, cuando llega una notificación, el reloj vibra y la pantalla se enciende para mostrar información sobre la notificación. Si hacemos scroll sobre la pantalla podemos leer la notificación completa.

En caso de una notificación de una app de mensajería, es posible leer el mensaje, pero no existe la opción de contestar con respuestas rápidas ni, menos aún, con un teclado sobre la pantalla.

El Xiaomi Watch S4 ofrece soporte de tres gestos: girar la muñeca dos veces, agitar la muñeca y chasquear los dedos (o frotar el pulgar con el índice). A cada uno de estos gestos puedes asociado una acción: rechazar llamada, ignorar llamada, hacer una foto o abrir tiempo.

Durante el uso normal del reloj, si arrastramos la pantalla de inicio del reloj hacia abajo, accedemos a una vista con las notificaciones pendientes de leer.

Al arrastrar la pantalla principal hacia arriba accedemos a widgets de información. Podemos seleccionar entre las siguientes: Estadísticas, Entrenamientos, Historial, Sueño, Ritmo cardíaco, SpO2, Estrés, Ejercicios de respiración, Teléfono, Tiempo, Música, Alarma, Barómetro, Calendario, Eventos, Cronómetro yTemporizador.

Si pulsamos el botón de encendido, accedemos a los ajustes rápidos que permiten controlar el smartphone (capturar foto y hacerlo sonar), activar el modo vibración, encender la linterna, sacar el agua, acceder a ajustes, etc. Además, podemos ver el nivel de batería restante del reloj y el estado de la conectividad Bluetooth.

El Xiaomi Watch S4 resulta útil para no perder llamadas. Si recibimos una llamada, el reloj vibra y en la pantalla vemos el nombre de la persona que está llamando. Desde el propio reloj podemos aceptar la llamada, gracias a su altavoz y micrófono integrados.

También es posible iniciar una llamada pulsando sobre alguno de nuestros contactos favoritos o haciendo uso del marcador telefónico.

El reloj permite controlar la reproducción de música, bien sea la que se reproduce en el teléfono o la que está almacenada en el propio reloj.

Si pulsamos la corona giratoria, accedemos a todas las aplicaciones instaladas en el reloj: Estadísticas, Entrenamiento, Historial, Correr, Estado de entrenamiento, Chequeo, Sueño, Ritmo cardíaco, SpO2, Estrés, Ejercicios de respiración, Puntuación de vitalidad, Contactos, Teléfono, Cámara, Tiempo, Tarjetas, Música, Linterna, Encontrar teléfono, Alarma, Barómetro, Brújula, Calendario, Eventos, Tareas, Cronómetro, Grabadora, Reloj mundial y Temporizador.

El reloj soporta Xiaomi Pay y, en España, es posible realizar pagos utilizando la tarjeta Curve. Esta tarjeta, disponible gratuitamente, actúa como una metatarjeta, ya que realiza cargos en otras tarjetas de crédito que añadas a la aplicación.

Xiaomi no ofrece una tienda de aplicaciones para el reloj, por lo que estamos limitados a aquellas apps que vienen preinstaladas. No hay una app dedicada para WhatsApp o Spotify, por ejemplo.

Salud y deporte

El sensor de ritmo cardíaco integrado en la parte de atrás del reloj puede tomar medidas periódicas mientras llevamos puesto el reloj y enviarlas a la aplicación de Mi Fitness del teléfono para que puedas consultarlas más tarde.

A la hora de monitorizar el sueño, registra tus fases de sueño profundo, sueño ligero, REM y vigilia, así como el tiempo total de sueño. Tras un par de noches, serás catalogado como un animal por su sueño y, después de cada noche, recibirás una estimación general de tu calidad del sueño en forma de puntuación con sugerencias sobre cómo mejorarla.

El reloj también puede estimar los niveles de SpO2 (la concentración de oxígeno en tu torrente sanguíneo), que siempre debería estar por encima del 90%. Las mediciones se toman a lo largo de todo el día y no solo cuando duermes, lo que supone una mejora respecto a algunos relojes y pulseras de actividad.

En mis pruebas, las medidas del reloj han sido precisas. No he encontrado desviaciones relevantes en las lecturas de ritmo cardíaco o de oxígeno en sangre entre el Xiaomi Watch S4 y el Apple Watch Series 2.

Lamentablemente, el reloj no es capaz de capturar un electrocardiograma (ECG), como hacen algunos relojes, ni tampoco medir la temperatura o la composición del cuerpo.

Otra de las funcionalidades es la monitorización del estrés, que calcula cada cierto tiempo el nivel de estrés al que estás sometido. También puedes llevar a cabo ejercicios de respiración.

Por último, incorpora una función llamada Chequeo que, en 60 segundos, toma medidas de tu ritmo cardíaco, concentración de oxígeno en sangre y, estrés. Estas medidas se combinan con los datos de sueño para mostrarte aspectos de tu salud que requieran atención.

Si eres deportista, te alegrará saber que permite monitorizar más de 150 modos de deporte, incluyendo 17 deportes acuáticos, 11 actividades al aire libre, 40 tipos de entrenamiento, 14 rutinas de baile, 12 deportes de combate, 26 deportes de pelota, 11 actividades de invierno, y más.

Hay seguimiento automático para caminar, correr, saltar a la cuerda, remar, ciclismo y elíptica, y es razonablemente rápido, pero siempre es recomendable iniciar el seguimiento manualmente para obtener un mejor resultado.

Correr es una aplicación en sí misma, que incluye carrera/caminata, trote básico, carrera de quemado de grasa, carrera MIIT, carrera de resistencia, carrera por intervalos. El reloj identifica automáticamente métricas clave de postura de carrera como la relación vertical, la amplitud vertical y el tiempo de contacto con el suelo para ofrecer consejos para mejorar los entrenamientos.

Si te gusta esquiar, el modo de esquí profesional registra la distancia, el tiempo, la velocidad media de cada deslizamiento y giro, y más parámetros. Además, es compatible con la detección de caídas mientras se esquía. Si no se detecta respuesta en 60 segundos, el sistema llamará automáticamente a tu contacto de emergencia.

Cuando terminas los entrenamientos, se generan automáticamente las estadísticas de tiempo de ejercicio, calorías activas, ritmo cardíaco, cadencia, zancada, etc. En caso de deportes al aire libre, se guarda la ruta que has llevado a cabo gracias al chip GNSS de doble banda, que ofrece un posicionamiento preciso.

Precio

Xiaomi Watch S4 está disponible a través de los canales oficiales de Xiaomi y distribuidores autorizados a un precio de 159.99 € (Negro & Plateado) / 169,99 € (Arcoiris).

Conclusiones

Después de haber utilizado el Xiaomi Watch S4 durante varias semanas, puedo afirmar que Xiaomi ha logrado un producto equilibrado en casi todos los aspectos clave: diseño, funcionalidad, autonomía y experiencia de uso general.

Uno de los puntos que más me ha sorprendido es su diseño. El acabado del marco de aleación de aluminio con recubrimiento PVD le da una apariencia premium, más cercana a la de un reloj tradicional que a la de un gadget tecnológico. Permite cambiar tanto el bisel de la esfera como las correas.

En cuanto a ergonomía, el reloj me ha resultado cómodo en muñeca. No se siente pesado, ni molesto al dormir, algo fundamental para el seguimiento del sueño y la salud en general. Es resistente al agua y, a pesar de no incorporar cristal de zafiro, la pantalla ha aguantado bien el uso diario, aunque se echa en falta una protección más resistente para los usuarios más exigentes o descuidados.

La pantalla AMOLED de 1,43″ es excelente: nítida, vibrante y con un brillo sobresaliente, incluso bajo luz solar directa. El brillo automático funciona correctamente y no he tenido que ajustarlo manualmente. La función de Pantalla Siempre Activa (AOD) le añade ese toque de elegancia que se espera en relojes con esferas tradicionales. Aunque consume más batería, personalmente me compensa.

En términos de rendimiento, la experiencia ha sido más que fluida. La navegación por el sistema es ágil, sin retardos, y las apps responden con rapidez. Me hubiera gustado conocer el tipo de procesador o memoria RAM, pero lo cierto es que durante el uso no he notado carencias ni ralentizaciones. Todo se mueve con soltura.

El sistema de carga es rápido, pero algo exigente en cuanto a colocación. Más de una vez tuve que reajustar el reloj en la base porque no se cargaba correctamente.

En cuanto a autonomía, los datos de Xiaomi son optimistas, pero realistas si no usas funciones intensivas. En mi uso intensivo, he conseguido alrededor de cinco a siete días, lo cual sigue siendo muy competitivo.

Las opciones de salud son amplias: ritmo cardíaco, oxígeno en sangre, sueño y estrés. En mis pruebas, las mediciones han sido bastante precisas y consistentes. En el apartado de ausencias, se echa de menos la posibilidad de tomar electrocardiogramas, tomar la temperatura o medir la composición del cuerpo.

En el apartado deportivo, la variedad de modos es impresionante, y funciones avanzadas como el análisis de postura al correr o el modo de esquí profesional marcan la diferencia respecto a otros modelos de su gama. El chip GNSS de doble banda ha resultado ser preciso. Comparado con otros relojes que no tienen soporte de doble banda, presenta un mayor fiabilidad al registrar rutas en zonas urbanas con edificios altos.

El apartado de llamadas funciona correctamente. He contestado y realizado llamadas desde el reloj sin problemas, y tanto el altavoz como los micrófonos ofrecen un rendimiento más que aceptable. También soporta pagos móviles, aunque tendrás que recurrir a la app Curve.

Eso sí, el reloj se queda algo corto en cuanto a funciones de comunicación: no permite responder mensajes, ni tiene apps de terceros, lo que limita sus capacidades como “extensión del móvil”. En el terreno del software, HyperOS 2.0 me ha parecido estable y visualmente atractivo, aunque algo cerrado. La ausencia de una tienda de apps impide ampliar funciones, lo que reduce el potencial del reloj a medio plazo.

Por el precio que tiene —159,99 € para los modelos básicos—, el Xiaomi Watch S4 me parece una opción muy sólida. Tiene carencias, sí, pero compensa con una buena experiencia de usuario, una pantalla de primer nivel y una integración perfecta con el ecosistema Xiaomi.

Lo mejor:

Diseño elegante y personalizable : El acabado metálico y la posibilidad de cambiar el bisel y las correas estándar permiten adaptar el reloj a cualquier estilo.

: El acabado metálico y la posibilidad de cambiar el bisel y las correas estándar permiten adaptar el reloj a cualquier estilo. Pantalla AMOLED excelente : Brillante, nítida y con buenos ángulos de visión, incluso bajo luz solar intensa. La función AOD le da un toque sofisticado.

: Brillante, nítida y con buenos ángulos de visión, incluso bajo luz solar intensa. La función AOD le da un toque sofisticado. Buena precisión en salud y deporte : Las métricas de ritmo cardíaco, SpO2, sueño y seguimiento deportivo han mostrado resultados consistentes y fiables.

: Las métricas de ritmo cardíaco, SpO2, sueño y seguimiento deportivo han mostrado resultados consistentes y fiables. Rendimiento fluido : La experiencia es ágil, sin lag ni problemas de navegación.

: La experiencia es ágil, sin lag ni problemas de navegación. Autonomía competitiva : Entre cinco y siete días reales con uso intensivo, más que suficiente para un smartwatch de este nivel.

: Entre cinco y siete días reales con uso intensivo, más que suficiente para un smartwatch de este nivel. Gran variedad de modos deportivos : Más de 150 deportes, con seguimiento avanzado en actividades como running o esquí.

: Más de 150 deportes, con seguimiento avanzado en actividades como running o esquí. Pagos móviles: Permite pagar con tarjeta Curve, que a su vez es compatible con numerosas tarjetas.

Lo peor:

Sin soporte para apps de terceros : No se pueden instalar nuevas aplicaciones ni usar apps de WhatsApp o Spotify.

: No se pueden instalar nuevas aplicaciones ni usar apps de WhatsApp o Spotify. Funciones de comunicación limitadas : No permite responder a mensajes ni ofrece teclado o respuestas rápidas desde el reloj.

: No permite responder a mensajes ni ofrece teclado o respuestas rápidas desde el reloj. Carga algo delicada : El cargador necesita una colocación precisa para comenzar la carga.

: El cargador necesita una colocación precisa para comenzar la carga. Sin sensores avanzados: No incluye ECG, temperatura corporal ni análisis de composición corporal, presentes en otros relojes de gama alta.

