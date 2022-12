¿No tienes tiempo de leer el análisis completo? Dirígete directamente a la sección de Conclusiones para conocer lo que más y lo que menos me ha gustado de la Yale Smart Cabinet Lock.

¿Te gustaría instalar una cerradura inteligente en un armario o cajón de tu casa? ¿Quieres controlar dicha cerradura desde el móvil o, incluso, con un asistente virtual como Siri, Google Assistant o Alexa?

Si es así, la nueva cerradura Smart Cabinet Lock de Yale es lo que necesitas para restringir al acceso a ese armario o cajón donde guardas medicinas, bebidas alcohólicas, productos de limpieza, pertenencias privadas o cualquier otro artículo que no quieres que esté al alcance de cualquiera.

También puede resultar útil si compartes o alquilas tu casa, ya que puedes mantener a salvo cualquier artículo privado que guardes en un cajón y armario.

En las últimas semanas, he instalado la cerradura Yale Smart Cabinet Lock en uno de los armarios de mi casa y, a continuación, os traigo mis impresiones.

Instalación

Smart Cabinet Lock puede instalarse en cualquier lugar con una puerta o cajón. Lo habitual es instalarlo en armarios de cocina o baño, así como en cajones de escritorio, pero nada te impide instalarlo en cualquier otro lugar.

Es posible realizar la instalación del Smart Cabinet Lock con cinta adhesiva 3M suministrada o, si buscas una instalación más permanente, mediante tornillos. En este último caso, debes medir la longitud del tornillo en función del grosor del armario para asegurarte de que los tornillos no perforen el armario.

En mi caso, he optado instalar Smart Cabinet Lock en un armario utilizando la cinta adhesiva 3M. Esta cinta se debe colocar tanto en la base de la cerradura, que va colocada en el interior del armario, como en el soporte con gancho que va adherido a la puerta que se abre y se cierra.

Según Yale, la cerradura puede aguantar hasta cerca de 40 kg de fuerza. No está pensado, por tanto, como una herramienta para impedir que un ladrón acceda a un armario o cajón, sino como un elemento disuasorio y de control, ya que puedes ser avisado cada vez que alguien abre y cierra el armario.

Es importante seguir con atención las instrucciones de montaje y utilizar el papel con el patrón de montaje (un papel que se dobla), ya que la base de la cerradura debe quedar colocada a la distancia precisa de borde para que, al cerrarse la puerta, el gancho encaje bien en la cerradura. De lo contrario, puede ocurrir que no puedas cerrar el armario o que, al cerrarlo, el gancho no entre en la cerradura y, por tanto no quede sujeto.

Yale proporciona ganchos de dos tamaños, aunque deberías utilizar el corto si es posible. El gancho largo solo está pensado para armarios que tiene un marco en la zona interior de la puerta y, por tanto, es necesario que el gancho sea más largo de lo normal para que llegue a engancharse en la cerradura.

La cerradura Smart Lock Cabinet es bastante pequeña, ya que mide 47.6 x 41.3 x 50.8 mm. Su peso es de 60 gramos incluyendo la pila CR2 de 3V, que ofrece una autonomía de un año.

Es posible colocar la cerradura pegada de lado, boca abajo o boca arriba. Tú eliges la posición que te resulte más cómoda y donde interfiera menos con los objetos que guardas. Yo la he colocado en la parte de arriba del armario, cerca del techo, como se puede apreciar en esta imagen.

Funcionamiento

Una vez instalada la cerradura Smart Cabinet Lock, todo se controla a través de la app Yale Access del smartphone (o del smartwatch), que puede controlar varias cerraduras instaladas en varias casas. La app está disponible tanto para Android como para iOS.

La configuración inicial es sencilla y, en pocos minutos, tendrás la cerradura lista para utilizar.

La app permite conocer el estado de cerradura (bloqueada/desbloqueada) en cualquier momento, así como operar sobre ella para desbloquearla (liberar el gancho que sujeta la puerta) o bloquearla (agarrar el gancho para que no se pueda abrir la puerta).

La comunicación entre el smartphone y la cerradura se realiza a través de Bluetooth 4.2, aunque Yale comercializa un bridge llamado Connect Wi-Fi Bridge que permite controlar la cerradura a través de Internet, aunque no estés en casa.

El proceso de bloqueo y desbloqueo es silencioso, y solo se escucha unas notas musicales cuando se bloquea y desbloquea, para que tengas confirmación auditiva de la operación.

En este vídeo se puede ver cómo se bloquea y desbloquea la puerta del armario desde el propio teléfono.

Yale ofrece funcionalidades de automatización realmente interesantes como bloqueo automático, desbloqueo con batería baja y notificación de puerta abierta.

Bloqueo automático hace que la cerradura se bloquee automáticamente una vez que se cierra la puerta del armario y pasa un tiempo (desde 0 hasta 30 minutos). Esto permite que el armario esté siempre bloqueado, para una mayor seguridad.

hace que la cerradura se bloquee automáticamente una vez que se cierra la puerta del armario y pasa un tiempo (desde 0 hasta 30 minutos). Esto permite que el armario esté siempre bloqueado, para una mayor seguridad. Desbloqueo con batería baja hace que la cerradura se desbloquee automáticamente cuando el nivel de batería es bajo. Si no quieres que la puerta se desbloquee bajo ningún concepto, es posible desactivar esta opción, pero, si olvidas reemplazar la batería, podrías encontrarte con que la puerta del armario se ha quedado cerrada y no puedes desbloquearla usando la app porque no tiene batería. En ese caso, deberías abrir la puerta haciendo fuerza hasta romper el enganche. Yale ha incluido un segundo enganche por si eso ocurriera.

hace que la cerradura se desbloquee automáticamente cuando el nivel de batería es bajo. Si no quieres que la puerta se desbloquee bajo ningún concepto, es posible desactivar esta opción, pero, si olvidas reemplazar la batería, podrías encontrarte con que la puerta del armario se ha quedado cerrada y no puedes desbloquearla usando la app porque no tiene batería. En ese caso, deberías abrir la puerta haciendo fuerza hasta romper el enganche. Yale ha incluido un segundo enganche por si eso ocurriera. Notificación de puerta abierta te avisa si tu puerta se ha quedado abierta durante un período de tiempo configurable entre 1 y 30 minutos.

También es posible crear alertas inteligentes (Smart Alert) cuando ocurre un evento (cerradura bloqueada o desbloqueada manualmente, cerradura bloqueada o desbloqueada por un usuario específico, la puerta se ha dejado abierta o la cerradura se ha bloqueado automáticamente) dentro de un rango de tiempo o cada vez que ocurra.

La aplicación Yale Access permite invitar a otras personas a unirse a tu casa a través de su número de teléfono, siendo posible otorgar 2 niveles de acceso: propietario e invitado. Como dueño de la cerradura, tu acceso es de Propietario y puedes otorgar también este nivel a otras personas de mucha confianza.

Por otro lado, Invitado es un nivel de acceso más restringido ya que únicamente permite bloquear y desbloquear la cerradura, a través de la aplicación Yale Access, pero no puede hacer nada más.

Es posible dar acceso a un invitado durante todo el tiempo, de manera recurrente (ciertos días y horas de la semana) o de manera temporal (desde una fecha/hora hasta otra fecha/hora), y que necesita tener acceso a dicho armario.

Esto es especialmente útil para personas que van a tu casa a determinadas horas del día (por ejemplo, alguien que cuida a tus hijos, te ayuda con la limpieza del hogar o está haciendo una obra en tu casa) pero que no quieres que puedan acceder a tu armario en ningún otro momento. Además, darles de baja es muy sencillo, por lo que en cualquier momento puedes quitarle el acceso a tu casa.

Como propietario, tienes acceso a un registro detallado de actividad de la cerradura. Dado que cada persona tiene su propia llave virtual, queda registrado quién ha desbloqueado/bloqueado la cerradura en cada momento y a qué hora lo ha hecho.

También se registra si alguien abre o cierra la puerta mientras está desbloqueado aunque, obviamente, en ese caso, no queda registrado quién ha sido.

Conexión vía Internet

La cerradura Yale Smart Cabinet Lock se conecta con el smartphone a través de Bluetooth 4.2, por lo que es necesario que te encuentres cerca de la puerta para poder operar.

Si quieres poder actuar sobre Yale Smart Cabinet Lock cuando estás fuera de casa (o en una habitación alejada donde no haya conexión por Bluetooth), necesitas el accesorio Yale Connect Wi-Fi Bridge (79,99€), que se conecta por Bluetooth a la cerradura y por WiFi al router de tu casa para que puedas operar desde Internet.

Este accesorio se conecta directamente a un enchufe de la casa que debe estar más o menos cerca de la cerradura (a distancia Bluetooth) y en un lugar con cobertura WiFi.

Yale Connect Wi-Fi Bridge permite operar sobre la cerradura con la app Yale Access desde tu smartphone aunque estés a kilómetros de distancia, siempre que tengas conexión a Internet.

Yale Connect Wi-Fi Bridge

La cerradura Smart Cabinet Lock se integra directamente en un sistema Apple HomeKit si, por ejemplo, tienes un altavoz HomePod en casa, sin necesidad del Yale Connect WiFi Bridge. También puedes integrarla con Amazon Alexa y Google Assistant, pero en ese caso necesitas el bridge.

En mi casa, tengo la cerradura conectada tanto con Apple HomeKit como con Amazon Alexa, de forma que puedo pedir a Siri (hablando a los altavoces HomePod o directamente a mi iPhone, iPad o Apple Watch) y a Alexa (en los altavoces Echo) que desbloqueen o bloqueen la puerta del armario.

A la hora de bloquear la puerta mediante la voz, puedes pedirles que lo hagan y lo harán de inmediato. Sin embargo, a la hora de desbloquear la puerta, Amazon y Google te obligan a configurar un código de 4 dígitos que te pedirán cada vez que quieras desbloquear la cerradura con la voz. En el caso de Apple, Siri te obliga a desbloquear tu iPhone para abrir la puerta.

Otra de las ventajas de integrar Smart Cabinet Lock con HomeKit, Alexa o Google Assistant es la posibilidad de crear rutinas.

La plataforma IFTTT también se integra con Yale Smart Cabinet Lock a través del servicio August Home, que ofrece varios disparadores de eventos pero ninguna acción. Una vez más, esto se hace por seguridad para evitar que la puerta se abra por culpa de un applet que no funciona bien, pero al menos me gustaría ver una acción que fuera «bloquear puerta».

En cuanto a los disparadores, el servicio ofrece los siguientes: cerradura bloqueada, cerradura bloqueada por una determinada persona, cerradura desbloqueada y cerradura desbloqueada por una determinada persona. El resto de disparadores de la siguiente imagen corresponden a otros productos.

Disparadores en IFTTT

Precio

La cerradura inteligente Yale Smart Cabinet Lock todavía no está a la venta en España, aunque si sirve como referencia, cuesta $79,99 en Estados Unidos.

El accesorio Yale Connect WiFi Bridge para operar la cerradura desde fuera de casa e integrarlo con asistentes de voz cuesta 74,99€.

Conclusiones

Lo mejor:

Diseño compacto que se instala fácilmente en la mayoría de armarios y cajones.

Diseño compacto que se instala fácilmente en la mayoría de armarios y cajones. App para Android e iOS fácil de manejar con soporte para múltiples casas y cerraduras inteligentes.

App para Android e iOS fácil de manejar con soporte para múltiples casas y cerraduras inteligentes. Funcionamiento silencioso al bloquear y desbloquear la puerta

Funcionamiento silencioso al bloquear y desbloquear la puerta Apertura a corta distancia (Bluetooth) o incluso desde otra ubicación por Internet con el accesorio Yale Connect Wi-Fi Bridge (🛒 74,99€) .

Apertura a corta distancia (Bluetooth) o incluso desde otra ubicación por Internet con el accesorio Yale Connect Wi-Fi Bridge (🛒 74,99€) . Información sobre si la puerta está abierta/cerrada y bloqueada/desbloqueada.

Información sobre si la puerta está abierta/cerrada y bloqueada/desbloqueada. Posibilidad de entregar llaves virtuales a invitados que solo tienen acceso a determinadas horas/días o entre ciertas fechas (útil para cuidadores, personal de limpieza, etc.)

Posibilidad de entregar llaves virtuales a invitados que solo tienen acceso a determinadas horas/días o entre ciertas fechas (útil para cuidadores, personal de limpieza, etc.) Registro de actividad para saber quién ha abierto/cerrado la puerta en cada momento.

Registro de actividad para saber quién ha abierto/cerrado la puerta en cada momento. Automatizaciones disponibles en la app: bloqueo automático al cabo de un tiempo, aviso de puerta que se ha quedado abierta, y desbloqueo si la batería está próxima a agotarse.

Automatizaciones disponibles en la app: bloqueo automático al cabo de un tiempo, aviso de puerta que se ha quedado abierta, y desbloqueo si la batería está próxima a agotarse. Integración con HomeKit, Alexa o Google Asssitant para apertura/cierre mediante la voz

Integración con HomeKit, Alexa o Google Asssitant para apertura/cierre mediante la voz Soporte para automatizaciones con la plataforma IFTTT.

Lo peor:

No está pensada para proteger objetos valiosos de ladrones, ya que es posible forzar la apertura con una fuerza moderada.

No está pensada para proteger objetos valiosos de ladrones, ya que es posible forzar la apertura con una fuerza moderada. No ofrece acciones en IFTTT (por ejemplo, bloquear cerradura), sino únicamente disparadores.