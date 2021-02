A día de hoy, la mayoría de nuestros dispositivos se conectan a Internet a través de WiFi, por lo que contar con una buena cobertura de red inalámbrica en casa se ha convertido en algo fundamental.

A finales del año pasado, me mudé a una vivienda de tres plantas con jardín. Los antiguos propietarios solo tenían ADSL en casa (!), así que nunca se habían preocupado de llevar WiFi más allá del salón.

Tan pronto como conseguí instalar la fibra óptica (no fue fácil, la canalización que venía de la calle estaba obstruida y hubo que picar en la rampa del garaje hasta dar con el problema), el reto era llevar WiFi a toda las plantas de la casa y el jardín, y así es cómo lo hice.

Cableando toda la casa: Categoría 6A para velocidades hasta 10 Gbps

Aunque podía haber optado por colocar equipos Mesh en toda la casa, es una casa demasiado grande (varias plantas) para que el resultado fuera bueno.

Por esta razón, me dispuse a cablear la casa para llevar conectividad Ethernet a las habitaciones. Además, tenía interés en conectar vía cable ciertos equipos de algunas habitaciones — por ejemplo, una consola PS5 para no tener problemas de lag.

Para ello, lo primero que he hecho ha sido tirar cable Cat. 6A desde el garaje, donde terminan todas las canalizaciones de la casa para los cables de antena y televisión, hasta todas las habitaciones principales: salón, dos despachos, dos dormitorios y bodega.

Para este trabajo, he contratado a una empresa especializada que, tras mucho trabajo, consiguieron llevar cables Ethernet a cada habitación.

La razón por la que he elegido cableado categoría 6A es porque ofrece velocidades de hasta 10 Gbps. Aunque a día de hoy esa velocidad parece absurda, he preferido instalar cableado superior a mis necesidades actuales de cara al futuro.

Si tienes curiosidad, he necesitado 156 metros de cableado Cat. 6A para llegar desde el garaje hasta cada las 6 habitaciones, que me ha costado unos 90€.

Como concentrador de todos los cables Ethernet, he instalado un switch TP-Link TL-SG1008MP (105€) con 8 puertos a 1000 Mbps, que además soporta PoE en todos los puertos. A este switch también va conectado el router de acceso a Internet de mi operador.

👉 Más información: TP-Link TL-SG1008MPD en la web de TP-Link

La elección de los puntos de acceso WiFi

Mi siguiente objetivo era instalar un punto de acceso en cada habitación que no solamente me diera conectividad WiFi sino que también me permitiera conectar algún equipo por cable. Además, buscaba un equipo discreto que pasara más bien desapercibido.

Tras investigar distintas opciones, me decidí por varios puntos de acceso de la marca TP-Link que además tienen uno o varios conectores Ethernet.

TP-Link EAP230-Wall (🛒 69€)



Este equipo tiene un diseño de roseta empotrable en la pared. Además de actuar como punto de acceso WiFi, posee un conector Ethernet a 1000 Mbps.

En la parte oculta que queda dentro de la pared tiene otro conector Ethernet a 1000 Mbps que hace de uplink hacia el switch TP-Link TL-SG1008MP del garaje y le transmite energía vía PoE.

👉 Más información: TP-Link EAP230-Wall en la web de TP-Link

Si no estás familiarizado con PoE, es una tecnología que incorpora alimentación eléctrica a un cable de red Ethernet. De esta forma, con solo conectarlo al switch, el EAP230-Wall transmite datos y recibe energía.

Dada su apariencia discreta, he optado por este equipo en la mayor parte de las habitaciones de mi casa.

TP-Link EAP225-Wall (🛒 64€)

Se trata de equipo algo más grande que el EAP230-Wall. Además de ser un punto de acceso WiFi a 2.4/5 GHz, cuenta con 3 puertos Ethernet a 100 Mbps en la parte inferior (uno de ellos con PoE).

En la parte oculta que queda dentro de la pared también tiene un conector Ethernet a 100 Mbps que hace de uplink hacia el switch/router de acceso a Internet y que soporta PoE para recibir alimentación.

👉 Más información: TP-Link EAP225-Wall en la web de TP-Link

He utilizado este equipo en la pared de uno de los despachos por el puerto PoE. Al otro lado de la pared donde va este equipo, en la fachada frontal, tengo el punto de acceso para exteriores EAP225-Outdoor (ver siguiente apartado), que requiere alimentación PoE. Dado que este equipo tiene un puerto PoE, tengo un cable entre ambos equipos — EAP225-Outdoor y EAP225-Wall — que atraviesa la pared.

Existe otro modelo EAP-235-Wall, que es algo mejor que este ya que tiene 3 puertos a 1000 Mbps, pero todavía no estaba disponible en España en el momento de la instalación. Por suerte, si un día quiero cambiarlo, es extremadamente sencillo.

TP-Link EAP225-Outdoor (🛒 92€)

Este punto de acceso WiFi para exteriores está preparado para resistir la lluvia (y, por experiencia, también la nieve). Posee un puerto Ethernet por detrás que le permite además recibir energía vía PoE. Además, es compatible con mesh en caso de que no puedas conectarlo por cable.

👉 Más información: TP-Link EAP225-Outdoor en la web de TP-Link

He utilizado este punto de acceso para dar cobertura WiFi en el jardín, tanto para aquellas ocasiones en las que salgo a descansar como para ciertos gadgets que tengo en el exterior: cámaras de vigilancia, control de riego inteligente y sensores de puertas.

TP-Link EAP265 HD (🛒 157€)



Este punto de acceso WiFi a 2.4/5 GHz está pensado para ser instalado en la pared o en el techo, y es compatible con mesh.

👉 Más información: TP-Link EAP265-HD en la web de TP-Link

He optado por colocar este equipo en el salón ya que es bastante grande (50 m²) y, además, tiene al lado la cocina donde también quiero tener WiFi, por lo que quería un equipo potente. En mi caso, lo he colocado encima de un mueble del salón ya que su diseño es bastante bonito y pega con el color blanco.

Distribución de los puntos de acceso WiFi por toda la casa

El reparto de equipos por habitaciones es el siguiente:

Planta / lugar Zona Dispositivo Precio

Alcance previsto Exterior Fachada frontal TP-Link EAP225-Outdoor 🛒 92€ WiFi a la parte frontal del jardín Exterior Fachada trasera TP-Link EAP225-Outdoor 🛒 92€ WiFi a la parte de atrás del jardín Planta calle Salón TP-Link EAP265 HD 🛒 157€ WiFi al salón y a la cocina Planta calle Despacho 1 TP-Link EAP225-Wall 🛒 64€ WiFi al despacho 1 y, mediante la toma Ethernet PoE, conexión a la antena EAP225-Outdoor de la fachada Planta superior Dormitorio 1 TP-Link EAP230-Wall 🛒 69€ WiFi al dormitorio 1 y Ethernet a una televisión Planta superior Dormitorio 2 TP-Link EAP230-Wall 🛒 69€ WiFi al dormitorio 2 y Ethernet a una PS5 Planta superior Despacho 2 TP-Link EAP230-Wall 🛒 69€ WiFi al despacho 2 y Ethernet a un ordenador Planta sótano Bodega TP-Link EAP230-Wall 🛒 69€ WiFi a la bodega y, en general, a toda la planta sótano

Todos los dispositivos EAP reciben alimentación mediante PoE, por lo que el propio cable Ethernet que los conecta con el switch TL-SG1008MP les aporta la alimentación que necesitan.

En la siguiente imagen se puede apreciar mejor la distribución de puntos de acceso por la casa.

Con esta distribución, tengo excelente cobertura y velocidad WiFi en todas las habitaciones y en todo el jardín, ya que todos los puntos de acceso EAP230-Wall, EAP225-Wall, EAP265 HD y EAP225-Outdoor emiten redes WiFi.

Gestión centralizada en un único punto

A la hora de conigurar y gestionar todos estos dispositivos, TP-Link ofrece el software gratuito Omada Software Controller, que puedes instalar en un PC con Windows y Linux. Una vez instalado, puedes acceder a esta herramienta desde el PC o desde la app Omada del móvil.

Si no quieres tener un PC dedicado a gestión, también es posible adquirir un pequeño equipo llamado TP-Link OC200 (🛒 73€) que integra el software Omada Software Controller y se conecta tu red por Ethernet.

👉 Más información: TP-Link OC200 en la web de TP-Link

Yo he conectado el OC200 al switch TL-SG1008MP, como se puede ver en la fotografía mostrada anteriormente. Con este equipo, puedo gestionar la red incluso cuando no estoy en casa.

El software Omada Controller me permite gestionar todos los puntos de acceso WiFi instalados en casa y me da visibilidad sobre todos los dispositivos cliente conectados a la red.

En mi caso, he creado una red WiFi llamada TKCasa que emiten todos puntos de acceso a 2.4 y 5 GHz. En los dispositivos cliente (ordenadores, móviles, tablets, etc.) solo he tenido que configurar una única red Teknocasa y cada dispositivo se conecta al punto de acceso más cercano.

También he creado una red WiFi adicional por cada habitación — por ejemplo, TKDespacho. El objetivo es poder forzar que ciertos dispositivos que no se mueven — como interruptores inteligentes, televisores o cámaras de seguridad — se conecten a la red WiFi de la habitación en la que están para evitar que, por error, se conecten a un punto de acceso WiFi más alejado.

Además, también he creado una red WiFi de invitados que emiten todos los puntos de acceso y que me permite dar acceso a Internet a gente que viene a mi casa sin tener que compartir con ellos la clave WiFi de mi red principal.

Como podéis imaginar por mi actividad en el blog, en casa tengo una gran cantidad de dispositivos conectados. En el momento de escribir este artículo, hay 47 clientes conectados vía WiFi, y he llegado a tener picos de 65 equipos.

La razón de tener tantos equipos por WiFi es que tengo un gran número de interruptores inteligentes (9), altavoces inteligentes con Alexa / Siri / Google Assistant (11), cámaras y sensores de seguridad (9), y una infinidad de smartphones, tablets y gadgets conectados (aspiradora, cerradura, termostato, lavadora, portero automático, etc.).

La mayoría de estos equipos no generan apenas tráfico de red por lo que, a pesar de tener muchos equipos, mi conexión de fibra de 300 Mbps simétrica está poco utilizada.

A través de la página web o de la app Omada Controller, puedo ver estadísticas de tráfico y errores de asociación a los puntos de acceso, el listado de clientes conectados a cada punto de acceso, informacion de cada dispositivo cliente (por ejemplo, a qué punto de acceso está conectado y cuál es la intensidad de la señal), y mucho más.

Es posible asignar un nombre a cada dispositivo cliente de forma que puedas identificar fácilmente de qué se trata.

Conclusiones

La combinación de un buen número de puntos de acceso repartidos por toda la casa conectados a un switch central mediante Ethernet con PoE me ha permitido disfrutar de una conexión WiFi de alta velocidad en una vivienda con tres plantas y jardín.

Además, el hecho de que los puntos de acceso WiFi que he elegido de TP-Link tengan uno o varios puertos Ethernet, me da la flexibilidad de conectar algunos equipos por cable, como la consola PS5 que requiere una conexión estable y con poco retardo, o un televisor que consume bastante ancho de banda al reproducir Netflix en 4K HDR.

Un punto a favor de la solución que he elegido de TP-Link es el software Omada Controller, que permite monitorizar el estado de la red y realizar cambios que afectan a todos los puntos de acceso — por ejemplo, crear o modificar las redes WiFi que emiten todos los puntos de acceso o ver qué dispositivos cliente están conectados a cada punto de acceso.

En cuanto a mi experiencia en el día a día, llevo ya un par de meses con estos equipos instalados y, hasta el momento, no he tenido ningún problema. Todos los puntos de acceso están funcionando perfectamente y consigo excelentes velocidades en todas las habitaciones e incluso en el jardín.