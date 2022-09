馃憠馃徎 Nota: Este art铆culo es un extracto del an谩lisis a fondo del iPhone 14 Pro que publicaremos en breve.

Las principales novedades que trae el iPhone 14 Pro en cuanto a hardware se centran en sus c谩maras, ya que incorpora mejoras en los sensores y las 贸pticas.

En este art铆culo analizamos a fondo las capacidades fotogr谩ficas del iPhone 14 Pro y lo ponemos a prueba con los mejores smartphones del momento: Samsung Galaxy S22 Ultra, Xiaomi Mi 11 Ultra, Pixel 6, Huawei P50 Pro, Vivo X80 Pro, OPPO Find X5 Pro y iPhone 14.聽

鈿狅笍 Nota: Si te preguntas por qu茅 no hemos incluido el Sony Xperia 1 IV en la comparativa, la raz贸n es que, aunque lo hemos solicitado, Sony no nos ha enviado el dispositivo para esta comparativa 馃し馃徎鈥嶁檪锔

Caracter铆sticas de la c谩mara

El iPhone 14 Pro cuenta con tres c谩maras traseras:

C谩mara gran angular (24 mm) de 48MP (1/1.28″, tama帽o de p铆xel combinado 4-en-1 de 2,44 碌m), lente 7P con apertura f/1.78, enfoque autom谩tico con 100% Focus Pixels y estabilizaci贸n 贸ptica por desplazamiento del sensor de segunda generaci贸n.

C谩mara ultra gran angular (13 mm, 120潞) de 12MP (1/2.55″, tama帽o de p铆xel de 1,4 碌m), lente 6P con apertura f/2.2 y enfoque autom谩tico con 100% Focus Pixels. Funci贸n de c谩mara macro.

C谩mara teleobjetivo con factor de ampliaci贸n 3x (77 mm) de 12MP (1/3.5″), lente 6P con apertura f/2.8 y estabilizaci贸n 贸ptica.

Adem谩s de estas tres c谩maras, incorpora un sensor LiDAR que mejora el enfoque en condiciones de poca luz y se utiliza en aplicaciones de Realidad Aumentada.

El iPhone 14 Pro cuenta con una c谩mara frontal:

C谩mara gran angular (23 mm) con sensor de 12MP (1/3.6″), lente 6P con apertura f/1.9 y enfoque autom谩tico con Focus Pixels.

La app de C谩mara hace uso de Photonic Engine, que mejora las fotos tomadas con luz media o baja, como en interiores.

馃摳 As铆 funciona Photonic Engine

Photonic Engine es una t茅cnica de fotograf铆a computacional que modifica la pila de procesamiento de im谩genes del iPhone para mejorar las fotos tomadas en condiciones de iluminaci贸n media o baja. Ayuda a que el iPhone ofrezca una mayor fidelidad del color, m谩s detalle y un mayor brillo en las fotos.

Seg煤n Apple, se puede esperar hasta dos veces m谩s rendimiento en condiciones de luz media y baja en las fotos tomadas con las distintas c谩maras del iPhone.

Apple afirma que Photonic Engine mejora dr谩sticamente la calidad de las fotos tomadas con todas las c谩maras del iPhone al emplear su tecnolog铆a Deep Fusion en una fase m谩s temprana del procesado de im谩genes respecto a la generaci贸n anterior de iPhones, y se aplica a las im谩genes sin comprimir.

Deep Fusion es tambi茅n una t茅cnica de fotograf铆a computacional que Apple introdujo en iOS 13.2 para la serie iPhone 11. Desde entonces ha aparecido en todos los iPhones m谩s nuevos, excepto en el iPhone SE de segunda generaci贸n.

Deep Fusion utiliza nueve fotos tomadas con diferentes niveles de exposici贸n y las combina para producir una sola foto lo mejor posible. Durante el procesado, la tecnolog铆a recorre p铆xel a p铆xel todos los millones de p铆xeles para seleccionar los mejores elementos de cada una de las nueve fotos para utilizarlos en la foto final. Esto ayuda al iPhone a reducir el ruido y mejorar los detalles.

Ahora, al aplicar Deep Fusion en una fase anterior del proceso de captura de im谩genes, Apple afirma que puede preservar las texturas, ofrecer un mejor color y mantener a煤n m谩s detalles. Por lo tanto, se obtiene esencialmente todo lo que Deep Fusion permit铆a en la generaci贸n anterior de iPhones y m谩s.

El flash ha sido completamente redise帽ado, utilizando una nueva matriz de nueve LEDs con un nuevo comportamiento adaptativo que controla el patr贸n y la intensidad de la luz para adaptarse a la distancia focal de la foto.

Cuando se utiliza el teleobjetivo, el flash env铆a una luz estrecha y brillante para iluminar s贸lo el sujeto. Al usar la c谩mara principal, el cono de luz se ampl铆a, creando un efecto m谩s suave y disperso, y para la c谩mara ultra gran angular, crea una iluminaci贸n uniforme con un campo de visi贸n muy amplio. Seg煤n Apple, el resultado es hasta 2 veces m谩s brillante y hasta 3 veces m谩s uniforme en comparaci贸n con la generaci贸n anterior.

El iPhone 14 Pro puede guardar im谩genes en un formato RAW llamado Apple ProRAW. Los archivos RAW son archivos de imagen en bruto que no han sido alteradas por el procesado de imagen de la c谩mara. Contienen toda la informaci贸n que ha captado el sensor y est谩n pensadas para ser tratadas con un software de edici贸n de imagen

El formato ProRAW no es estrictamente un fichero RAW sino lo que conocemos como un 芦RAW cocinado禄. Esto tiene la ventaja de que el fichero resultante se beneficiar谩 de las tecnolog铆as de captura de imagen de Apple como Smart HDR, Deep Fusion o el modo Noche. En el caso de la c谩mara principal, la fotograf铆a se guarda a la resoluci贸n completa de 48 MP.

C谩mara gran angular (principal)

La c谩mara principal del iPhone 14 Pro posee un sensor que es un 65 por ciento m谩s grande que el del iPhone 13 Pro y ofrece una resoluci贸n de 48 megap铆xeles, con un 100% de Focus Pixel para un mejor enfoque.

Adem谩s, la lente cuenta con estabilizaci贸n por desplazamiento del sensor de segunda generaci贸n para mejorar el rendimiento con poca luz.

Por defecto, el sensor agrupa cada cuatro p铆xeles en un quad-pixel para mejorar la calidad de imagen con poca luz. Es posible tomar una captura a la resoluci贸n nativa de 48MP para conseguir el mayor detalle al disparar en ProRAW.

A continuaci贸n, podemos ver una fotograf铆a tomada a 12MP y otra a 48MP (ProRAW). Es obvio que la imagen capturada a 48MP mantiene una mayor cantidad de detalle, pero el procesamiento de estos ficheros es inferior y, como se puede apreciar, las zonas oscuras se ven con menos detalle.

Comparativa entre fotograf铆a a 12MP y a 48MP (ProRAW)

Aqu铆 tenemos otro ejemplo donde, en la captura a 48MP, podemos ampliar hasta ver los rascacielos y aviones con bastante detalle, aunque ser铆a necesario ajustar la exposici贸n manualmente, ya que la imagen en ProRAW tiene bajo procesamiento.

Comparativa entre fotograf铆a a 12MP y a 48MP (ProRAW)

A continuaci贸n, podemos ver algunas fotograf铆as tomadas con la c谩mara gran angular durante el d铆a, que ofrece una excelente calidad de imagen.

Fotograf铆as tomadas con la c谩mara principal (gran angular) por el d铆a



Apple introdujo con el iPhone 11 el modo Noche, que utiliza procesado de software para tomar fotograf铆as con poca luz. Al tomar la fotograf铆a, la c谩mara hace varias fotos que despu茅s se alinean y se combinan para producir una imagen m谩s limpia y luminosas.

El modo Noche se activa de manera autom谩tica cuando es necesario, y aparece indicado mediante el icono de una luna llena junto al icono del flash. Al pulsar sobre icono podemos desactivar el efecto, ver el tiempo de disparo seleccionado autom谩ticamente y, en algunos casos, incrementarlo.

El disparo puede llevar un poco m谩s de tiempo, pero los resultados merecen la pena, como podemos apreciar en los casos m谩s extremos.

A continuaci贸n, podemos ver algunas fotograf铆as tomadas en condiciones de poca luz con la c谩mara gran angular, que se ven realmente bien.

Fotograf铆as tomadas con la c谩mara principal (gran angular) con poca luz

Si te preguntas c贸mo se compara la c谩mara gran angular del iPhone 14 Pro con otros buques insignia, a continuaci贸n, puedes ver la misma imagen capturada por los Samsung Galaxy S22 Ultra, Xiaomi Mi 11 Ultra, Pixel 6, Huawei P50 Pro, Vivo X80 Pro, OPPO Find X5 Pro y iPhone 14.

Capturas con lente gran angular

A continuaci贸n, podemos ver un detalle de la zona de la imagen para apreciar mejor las diferencias.

En general, todos los smartphones hacen un buen trabajo, aunque algunos dispositivos, como el Xiaomi Mi 11 Ultra y, en menor medida, el Samsung Galaxy S22 Ultra optan por una reducci贸n de ruido algo agresiva que elimina las texturas en ciertas zonas.

El iPhone 14 Pro, junto con el iPhone 14, dejan pasar algo m谩s de ruido que otros dispositivos, pero esto tambi茅n significa que las texturas se ven mejor que en otros dispositivos. Por ejemplo, aunque los Pixel 6 y el Huawei P50 Pro hacen un trabajo magn铆fico, algunas l铆neas de las baldosas del edificio de la izquierda se ven desdibujadas.

Me ha sorprendido gratamente el rendimiento del Vivo X80 Pro y OPPO Find X5 Pro, que no tiene mucho que envidiar a los mejores dispositivos de gama alta en cuanto a reducci贸n de ruido. Ahora bien, el balance de blancos de OPPO, como el de Xiaomi, erra el tiro con un tono anaranjado que no es real.

Comparativa de capturas con lente gran angular

Gracias a la elevada resoluci贸n del sensor de la c谩mara principal, Apple ofrece un modo de zoom 2x utilizando un recorte de 12 MP de la parte central del sensor. Aunque este zoom no se beneficia de la reducci贸n de ruido que se consigue combinando 4 p铆xeles en 1, es ideal en situaciones de luz abundante.



Modo Retrato

En fotograf铆a, se considera que los mejores objetivos para tomar retratos se encuentran entre 50 y 135 mm, en funci贸n de lo que cerca que quieras sacar al sujeto. Esto significa que las c谩maras adecuadas en un smartphone son las teleobjetivo, ya que las c谩maras principales (gran angular) tienden a deformar el rostro cuando te acercas para tomar un primer plano.

En el caso del iPhone 14 Pro, su teleobjetivo 3x (77 mm) hace que sea necesario alejarse bastante del sujeto para tomar un retrato. Adem谩s, al tener un factor de ampliaci贸n alto, la lente no es muy luminosa, por lo que los retratos en interiores con la lente 3x presentan bastante ruido.

Por suerte como hemos comentado en el apartado de la c谩mara gran angular, Apple ofrece un zoom 2x (alrededor de 50 mm) mediante un recorte de la zona central del sensor de 48 MP, que es mucho m谩s apropiado para tomar retratos.

Por ello, por defecto, al activar el modo Retrato, se establece un factor de ampliaci贸n 2x, aunque puedes cambiarlo a 3x (o 1x) si lo prefieres. En mi opini贸n, har谩s bien en dejarlo en 2x, ya que, al utilizar la c谩mara gran angular, te beneficias de la mayor calidad de este sensor (mayor nitidez), un mejor rendimiento con poca luz (la lente es m谩s luminosa) y, adem谩s, como he comentado, no tienes que acercarte tanto.

A continuaci贸n, podemos ver el mismo retrato tomado con zooms 2x (es decir, con la c谩mara gran angular con recorte) y 3x (c谩mara teleobjetivo), manteniendo en ambos casos el mismo encuadre (al tomar la foto en 3x me he movido varios pasos hacia atr谩s). Es obvio que la c谩mara gran angular retiene m谩s detalle.

Comparativa de retratos tomados con zoom 2x y 3x

En general, los resultados que ofrece el iPhone 14 Pro al tomar retratos en 2x son muy buenos, como podemos apreciar en estos ejemplos. En ocasiones, el pelo supone una dificultad a la hora de separar el sujeto del fondo, pero, en general, hace un buen trabajo.

Fotograf铆as tomadas en modo Retrato

El iPhone 14 Pro ofrece, adem谩s del modo habitual de Retrato, la posibilidad de aplicar efectos de iluminaci贸n sobre el rostro, siendo posible ajustar la intensidad de la luz a nuestro gusto.

Efectos de iluminaci贸n sobre el rostro en retratos

C谩mara ultra gran angular

La c谩mara ultra gran angular permite tomar fotograf铆as muy espectaculares que captan cuatro veces m谩s elementos de los que normalmente caben en una fotograf铆a gran angular. Por tanto, es ideal para fotografiar espacios cerrados o captar paisajes amplios.

La c谩mara ultra gran angular del iPhone 14 Pro incluye un nuevo sensor que es casi el doble de grande que el del iPhone 13 Pro y tiene un 100% de Focus Pixels para un mejor enfoque en situaciones de poca luz. Seg煤n Apple, esta c谩mara consigue fotograf铆as en entornos poco iluminados que son hasta 3 veces mejores.

Una de las cosas que m谩s me gusta de los iPhone es que todas las c谩maras est谩n calibradas para ofrecer el mismo tono de color, por lo que no notar谩s diferencias al capturar fotos con la c谩mara ultra gran angular frente a las que tomes con gran angular o teleobjetivo.

A continuaci贸n, podemos ver algunos ejemplos de fotograf铆as tomadas con la c谩mara ultra gran angular por el d铆a, que produce im谩genes espectaculares y corrige perfectamente la distorsi贸n de las l铆neas para que se vean rectas.

Fotograf铆as tomadas con la c谩mara ultra angular por el d铆a

A continuaci贸n, podemos ver varias fotograf铆as tomadas con la c谩mara ultra gran angular del iPhone 14 Pro por la Noche, que ofrecen una calidad muy superior a lo que conseguimos con otros smartphones gracias a su sensor de gran tama帽o y al uso del modo Noche.

Fotograf铆as tomadas con la c谩mara ultra angular por la noche

Si te preguntas c贸mo se compara la c谩mara ultra gran angular del iPhone 14 Pro con otros buques insignia, a continuaci贸n, puedes ver la misma imagen capturada por los Samsung Galaxy S22 Ultra, Xiaomi Mi 11 Ultra, Pixel 6, Huawei P50 Pro, Vivo X80 Pro, OPPO Find X5 Pro y iPhone 14.

Capturas con lente ultra gran angular

A continuaci贸n, podemos ver un detalle de la zona de la imagen para apreciar mejor las diferencias.

El iPhone 14 Pro, junto al Pixel 6, deja pasar m谩s ruido en comparaci贸n con otros smartphones para mantener un mayor nivel de detalle. En el caso del Pixel 6, es necesario comentar que juega con ventana ya que su ultra gran angular es m谩s reducido (114潞) y, por tanto, el recorte realizado para esta comparativa contiene muchos m谩s p铆xeles que sus competidores.

Algunos fabricantes que optan por un procesamiento demasiado agresivo, como el Xiaomi Mi 11 Ultra o el Huawei P50 Pro, que eliminan el ruido a costa de perder las texturas.

Por otro lado, el OPPO Find X5 Pro y el Vivo X80 Pro hacen un trabajo especialmente bueno en estas capturas si nos fijamos, por ejemplo, en las ventanas del edificio de la izquierda, que est谩n muy definidas. Esta misma sensaci贸n me queda al observar la imagen completa, ya que son de los pocos smartphones que permiten leer el letrero luminoso del restaurante.

Comparativa de capturas con lente ultra gran angular

C谩mara macro

El iPhone 14 Pro no tiene una c谩mara macro dedicada, sino que su c谩mara ultra gran angular es capaz de tomar fotograf铆as macro a una distancia de unos 2 cent铆metros, y es posible incluso grabar v铆deo normal o a c谩mara lenta y time-lapse.

Para tomar una captura en modo macro, no es necesario activar ning煤n modo especial. Basta con acercarte al elemento que quieres fotografiar para que el tel茅fono conmute autom谩ticamente de la c谩mara principal a la c谩mara ultra gran angular.

El cambio se aprecia en la pantalla ya que cambia ligeramente el punto de vista al cambiar la c谩mara que se utiliza. Si este cambio autom谩tico te resulta molesto, es posible desactivarlo en los Ajustes.

A continuaci贸n, podemos ver algunas fotograf铆as tomadas con el modo Macro de la lente ultra gran angular, que son bastante mejores que las que obtienen las c谩maras Macro dedicadas de otros smartphones.

Fotograf铆as tomadas con la c谩mara ultra angular en modo Macro

C谩mara teleobjetivo 3x

Apple ha mantenido el mismo factor de ampliaci贸n 3x de la lente teleobjetivo que tra铆a el iPhone 13 Pro pero, gracias al Photonic Engine, la compa帽铆a promete una mejora de hasta 2x en la calidad de imagen.

Se trata de un factor de ampliaci贸n suficientemente alto, que permite fotografiar elementos que est谩n alejados. Algunos fabricantes ofrecen lentes con niveles de zoom a煤n mayores, pero, en mi opini贸n, esto es un error salvo que est茅n acompa帽adas por otras lentes con factores de ampliaci贸n m谩s bajos.

De hecho, un factor 3x o superior es demasiado alto para tomar ciertos tipos de fotograf铆as, como retratos de medio cuerpo, ya que es necesario alejarse bastante del sujeto para conseguir el encuadre esperado y, adem谩s, en interiores, una lente con tanta ampliaci贸n suele captar porca luz. Por suerte, como veremos m谩s adelante, el iPhone 14 Pro puede tomar fotograf铆as con zoom 2x mediante un recorte de la c谩mara principal.

A continuaci贸n, podemos ver algunas fotograf铆as tomadas con la lente teleobjetivo en condiciones de buena luz.

Fotograf铆as tomadas con la c谩mara teleobjetivo por el d铆a

Apple tambi茅n ofrece el modo Noche en la c谩mara teleobjetivo, lo que mejora el rendimiento en condiciones de poca luz.

A continuaci贸n, podemos ver algunas fotograf铆as con la lente teleobjetivo en condiciones de poca luz.

Fotograf铆as tomadas con la c谩mara teleobjetivo con luz escasa

Si te preguntas c贸mo se compara la c谩mara teleobjetivo del iPhone 14 Pro con otros buques insignia, a continuaci贸n, puedes ver la misma imagen capturada por los Samsung Galaxy S22 Ultra (lentes 3x y 10x), Xiaomi Mi 11 Ultra (lente 5x), Huawei P50 Pro (lente 3.5x), Vivo X80 Pro (lentes 2x y 5x) y OPPO Find X5 Pro (lente 3x).

Como no todos los smartphones tienen una lente teleobetivo con el mismo factor de aumento, he llevado a cabo dos pruebas de zoom: ampliaci贸n 3x y ampliaci贸n 5x.

A continuaci贸n, puedes ver las fotograf铆as captadas con factor de ampliaci贸n 3x. En el iPhone 14 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra y OPPO Find X5 Pro, se consigue mediante su lente nativa 3x, mientras que el resto se obtiene mediante una ampliaci贸n software de la lente 1x (Xiaomi Mi 11 Ultra) o la lente 2x (Vivo X80 Pro).

Capturas con factor de ampliaci贸n 3x

A continuaci贸n, podemos ver un detalle de la zona de la imagen para apreciar mejor las diferencias. Como ya he comentado, los tel茅fonos que tienen una lente nativa 3x (iPhone 14 Pro, Samsung Galaxy S22 Ultra, OPPO Find X5 Pro) tienen ventaja en esta prueba.

En efecto, el iPhone 14 Pro y el OPPO Find X5 Pro producen una calidad de imagen superior al resto, si bien la imagen captada por el iPhone es ligeramente m谩s n铆tida. Sorprendentemente, la captura del Samsung Galaxy S22 Ultra presenta una nitidez considerablemente m谩s baja.

Menci贸n especial requiere el Xiaomi Mi 11 Ultra, que a pesar de no tener una lente teleobjetivo en el rango 1x a 3x, consigue una captura muy buena. En el lado contrario, el Huawei P50 Pro produce una imagen bastante pobre.

Comparativa de capturas con factor de ampliaci贸n 3x



A continuaci贸n, puedes ver las fotograf铆as captadas con factor de ampliaci贸n 5x. En el Xiaomi Mi 11 Ultra y Vivo X80 Pro, se consigue mediante su lente nativa 5x, mientras que el resto se obtiene mediante una ampliaci贸n software de la lente 3x (iPhone14 Pro, OPPO Find X5 Pro y Samsung Galaxy S22 Ultra) o la lente 3.5x (Huawei P50 Pro).

Capturas con factor de ampliaci贸n 5x

A continuaci贸n, podemos ver un detalle de la zona de la imagen para apreciar mejor las diferencias. Como ya he comentado, los tel茅fonos que tienen una lente nativa 5x (Xiaomi Mi 11 Ultra y Vivo X80 Pro) tienen ventaja en esta prueba.

El l Xiaomi 11 Ultra ofrece una imagen muy n铆tida, como era de esperar gracias a su lente 5x, aunque algo sobreprocesada para mi gusto. El Vivo X80 Pro, que tambi茅n posee una lente 5x, produce una imagen bastante n铆tida, aunque por debajo de Xiaomi.

El Huawei P50 Pro es otro smartphone que produce una imagen muy n铆tida, a pesar de ampliar desde una lente 3.5x. El iPhone 14 Pro tampoco sale nada mal parado, y consigue una imagen con bastante detalle.

Los OPPO Find X5 Pro y el Samsung Galaxy S22 Ultra producen una imagen bastante menos n铆tida que el resto.

Comparativa de capturas con factor de ampliaci贸n 5x

Grabaci贸n de v铆deo

A la hora de grabar v铆deo, las c谩maras del iPhone 14 Pro pueden grabar v铆deo a 720p a 30fps, 1080p a 25/30/60 fps y 4K a 24/25/30/60 fps. Tambi茅n es posible grabar v铆deo a c谩mara lenta a 1080p a 120/240 fps.

Algunos usuarios pueden echar de menos la grabaci贸n en 8K, aunque, a decir verdad, pocas personas tienen pantallas compatibles con esta resoluci贸n y el tama帽o de los ficheros aumenta considerablemente respecto a 4K.

El iPhone 14 Pro ofrece grabaci贸n de v铆deo HDR en 10 bits, lo que significa que puedes capturar 60 veces m谩s colores que el v铆deo est谩ndar. Adem谩s, el iPhone 14 Pro puede grabar v铆deo en formato Dolby Vision a [email protected] con la c谩mara trasera y a [email protected] con la c谩mara frontal.

Otra funcionalidad que ofrece Apple es Zoom de Audio, que consiste en que la grabaci贸n de sonido se centra en el objeto al que estamos apuntando con la c谩mara al hacer zoom. Esto funciona mejor con fuentes de sonido est谩ticas y sin demasiado ruido alrededor.

Durante una grabaci贸n de v铆deo, es posible cambiar entre distintas c谩maras traseras y se produce una transici贸n suave, tipo zoom, al movernos de una c谩mara a otra. Lo que no es posible es conmutar entre las c谩maras traseras y la c谩mara frontal durante una grabaci贸n.

A continuaci贸n podemos ver algunos grabados con el iPhone 14 Pro por el d铆a聽a resoluciones [email protected] y [email protected], que ofrecen una excelente calidad de imagen y una estabilizaci贸n impresionante.

A la hora de grabar con luz escasa, el iPhone 14 Pro ofrece un rendimiento excepcional, como se puede apreciar en estos videos grabados con poca luz (los dos primeros) y por la noche (los dos 煤ltimos).

En cuanto a la grabaci贸n de audio, me gustar铆a hacer notar que, en los dos primeros v铆deos, el micr贸fono del cantante estaba ajustado demasiado bajo, por lo que, aunque pueda parecer extra帽o, era as铆 como se o铆a en la realidad.

El a帽o pasado, Apple a帽adi贸 un modo Cine que permite desenfocar el fondo (efecto bokeh como el modo Retrato) cuando se graba a personas o mascotas en v铆deo 1080p a 30 fps. Este a帽o Apple ha a帽adido el soporte para grabaci贸n en 4K a 24fps o 30 fps.

La c谩mara enfoca a la persona que est谩 en primer plano, pero si esta gira la cabeza para mirar a otra persona o bien entra otra persona en el plano (el tel茅fono le 芦ve禄 acercarse gracias a la lente ultra gran angular), el enfoque pasa progresivamente a la nueva persona.

Junto con el v铆deo, se guarda informaci贸n de profundidad, por lo que es posible editar el v铆deo y seleccionar qu茅 elemento debe aparecer enfocado en cada momento a posteriori.

A continuaci贸n, podemos ver un video grabado con el modo Cine, donde podemos apreciar c贸mo el enfoque va cambiando entre los dos miembros del grupo musical. El cambio de enfoque a lo largo del v铆deo lo he ajustado yo manualmente, a posteriori, ya que, por defecto, casi todo el tiempo estaba enfocando el cantante en primera posici贸n.

Este otro v铆deo tambi茅n est谩 grabado con el modo Cine, aunque en este caso toda la atenci贸n se centra sobre una sola persona y se desenfoca el fondo.

Apple ha a帽adido un nuevo modo de grabaci贸n de v铆deo llamado Acci贸n que est谩 especialmente pensado para grabaciones en movimiento — por ejemplo, si est谩s corriendo, vas montado en un coche atravesando baches, etc.

Admite una resoluci贸n de hasta 2.8K y 60 fps y es posible combinarlo con la grabaci贸n en Dolby Vision o ProRes. A continuaci贸n, podemos ver una comparativa corriendo con dos tel茅fonos, uno en cada mano: un iPhone 14 Pro Max grabando en modo normal (mitad superior del v铆deo) y un iPhone 14 Pro grabando en modo Acci贸n (mitad inferior del v铆deo).

El iPhone 14 Pro tambi茅n tiene la capacidad de grabar v铆deo ProRes, un formato utilizado por profesionales que ofrece una fidelidad de color excepcional, pero tambi茅n ocupa una enorme cantidad de espacio debido a la alta tasa de bits que emplea: 1,7 GB/minuto en 1080p y 6 GB/minuto en 4K.

Es posible grabar v铆deo ProRes con una resoluci贸n 4K a 30 fps con las variantes de 256 GB, 512 GB y 1 TB de almacenamiento. Sin embargo, solo es posible grabar con una resoluci贸n 1080p a 30 fps en la variante de 128 GB ya que el espacio se agotar铆a r谩pidamente al grabar en 4K.

Apple ha incorporado un editor de v铆deo bastante potente que facilita mucho las cosas a la hora de girar v铆deos, aplicar filtros, retocar la imagen, etc. Esto es muy interesante ya que a d铆a de hoy hay pocos editores de v铆deo preparados para trabajar con formatos avanzados como Dolby Vision.

Incluso puedes editar v铆deo grabado en Dolby Vision y aplicar filtros a los v铆deos grabados sin la necesidad de un potente ordenador. Cuando compartes un v铆deo con otra persona o aplicaci贸n (por ejemplo, WhatsApp), el iPhone convierte autom谩ticamente el v铆deo a un formato compatible. Si quieres compartir v铆deos en Dolby Vision, puedes subirlos a Vimeo.

C谩mara frontal

La c谩mara frontal del iPhone 14 Pro posee un sensor de 12 MP, una lente con apertura f/1.9 que deja pasar un 38% m谩s de luz y, por primera vez, es compatible con el enfoque autom谩tico, lo que permite obtener selfies n铆tidos a diferentes distancias.

Es posible conmutar entre selfies de grupo e individuales pulsando un bot贸n sobre la pantalla. Por defecto, al utilizar el smartphone en vertical, se toman selfies individuales, pero al cambiar a horizontal se toman selfies de grupo.

La pantalla del iPhone 14 Pro puede actuar como flash frontal e iluminar la cara si estamos tomando selfies en condiciones de muy poca luz. Adem谩s, es posible tomar selfies en modo Noche, lo que mejora de forma importante la calidad de imagen.

A continuaci贸n, podemos ver algunos selfies captados por la c谩mara frontal. A diferencia de otros smartphones, el iPhone 14 Pro no ofrece un control para retocar la cara y aplicar efecto belleza, sino que Apple apuesta m谩s por la belleza natural.

Selfies tomados con la c谩mara frontal



Gracias al sensor True Depth, la c谩mara frontal capaz de tomar fotograf铆as en modo Retrato difuminando el fondo.

Aqu铆 podemos ver algunos de ejemplos de selfies tomados en modo Retrato.

Selfies tomados en modo Retrato con la c谩mara frontal

La c谩mara frontal del iPhone 14 Pro puede grabar v铆deo hasta 4K a 60 fps, algo que no es habitual en los smartphones. Adem谩s, tambi茅n es posible aplicar el modo Cine a los selfies.