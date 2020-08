LEGO es una de las compañías que mejor han sabido reinventarse a lo largo de los años.

Recientemente, la compañía de los ladrillos se ha asociado con Nintendo para traernos una nueva familia de sets inspirados en el popular personaje Super Mario.

Esta semana he tenido oportunidad de montar el Pack Inicial de LEGO Super Mario (normalmente cuesta 59,99€, pero ahora está en oferta por 50,60€), que se conecta con tu smartphone o tablet a través de Bluetooth para una experiencia más interactiva.

A continuación, os cuento mi experiencia con este pack inicial de LEGO Super Mario.

Un pack inicial con múltiples opciones de expansión

Antes de nada, conviene saber que el Pack inicial de LEGO Super Mario es el set que debes comprar en primer lugar si quieres sumergirte en el universo Mario de LEGO.

Este set está formado por 231 piezas, una figura de LEGO Mario con Bluetooth, una figura de Bowsy y una figura de Goomba.

Posteriormente, podrás ampliarlo con 10 sets de expansión y 4 packs potenciadores que ya están a la venta para añadir nuevos obstáculos y pruebas a tus niveles:

Expansión Fortaleza Acorazada — 49,99€

Expansión Pokey del Desierto — 19,95€

Expansión Laval Letal de Roco — 19,95€

Expansión Super Derrape de la Planta Piraña — 29,99€

Expansión Avalancha de Bill Balazos — 29,99€

Expansión Casa y Yoshi — 29,99€

Expansión Caza del Tesoro de Toad — 69,99€

Expansión Batalla Final en Castillo de Bowser — 99,85€

Potenciador Traje de Mario Constructor — 9,99€

Potenciador Traje de Mario Aviador —9,99€

Potenciador Traje de Mario Felino — 9,99€

Potenciador Traje de Mario de Fuego — 9,95€

La idea de los sets LEGO Super Mario es que puedes montar tus propios «niveles» de juego combinando obstáculos y enemigos que Mario tendrá que esquivar hasta llegar a la meta. Cada partida que juegues y tus logros quedarán registrados en la app de LEGO gracias a la conexión Bluetooth de Mario.

Nos disponemos a montarlo

Lo primero que llama la atención cuando abres la caja y encuentras las 231 piezas organizadas en bolsitas, es que no hay unas instrucciones en papel.

Esto se debe a que las instrucciones están accesibles a través de la app LEGO Super Mario que puedes descargar en tu smartphone o tablet, siempre que corra, al menos, Android 6, iOS 13 o FireOS 5.3. Lo bueno de tener las instrucciones en la app es que puedes girar las piezas en la pantalla para estar seguro de que lo estás montando bien.

Las instrucciones son bastante sencillas de seguir, como cabe esperar de un set que está dirigido a niños a partir de 6 años, así que en unos minutos tendrás listo tu primer nivel

La app no solamente proporciona las guías de montaje sino que también registra tus «partidas» a cada nivel gracias a la conexión Bluetooth que ofrece el propio LEGO Mario, como veremos más adelante.

LEGO Mario, el protagonista del set

El muñeco LEGO Mario funciona con 2 pilas AAA que alimentan a dos pequeñas pantallas LCD a modo de ojos que se animan de formas muy variadas en función de lo que está ocurriendo.

También hay una pantalla en la boca y una pantalla más grande en su barriga para que puedas ver información útil (tiempo que te queda, acción que realiza Mario, etc.).

LEGO Mario cuenta con un altavoz para emitir efectos de sonido, pronunciar algunas de sus frases más famosas (See you laterrrr) o incluso ponerse a roncar si lo tumbas sobre la mesa.

LEGO Mario viene con su habitual traje rojo y azul, pero puedes cambiarle la ropa y la gorra por otros atuendos si te haces con los packs potenciadores Mario Constructor (9,99€), Mario Aviador (9,99€), Mario Felino (9,99€) o Mario de Fuego (9,95€), que además añaden nuevas habilidades.

En la parte inferior de LEGO Mario se encuentran unos sensores que detectan el elemento o el tipo de superficie que hay debajo. Estos sensores pueden reconocer terrenos por sus colores — por ejemplo, verde es hierba, azul es agua y rojo es fuego — para mostrarlos en la pantalla de la barriga y emitir sonidos acordes con el lugar donde está.

Mario «nada» sobre terrenos de color azul

Si colocas a Mario sobre el agua, verás que aparece el mar en su pantalla y hace ruidos como si estuviera nadando. Sin embargo, si lo colocas en fuego, los ojos de Mario se volverán aspas y le oirás chillar hasta morir si no lo quitas a tiempo.

Lo bueno de que detecte colores es que puedes ampliar tus niveles del juego con piezas normales de LEGO a un coste muy bajo.

Los sensores también pueden detectar los bricks sobre los que se coloca LEGO Mario. Esto es así porque los bricks tienen una pequeña pegatina con un patrón en su parte superior. Por ejemplo, si colocas a LEGO Mario encima de la cabeza del Goomba, recibes un montón de monedas.

Por último, LEGO Mario cuenta con un sensor de movimiento que le permite saber si estás haciendo un pequeño salto o uno grande para obtener más monedas, aplastando a un enemigo, deslizándose de lado a lado, parado, recostado o dando vueltas en círculo.

3…2…1… ¡empezamos!

Como no podía ser de otra forma, cada nivel empieza con Mario situado en su tubería de color verde y termina cuando llega a la bandera (si no muere por el camino o se acaba el tiempo).

En cuanto Mario salta desde la tubería, tienes 60 segundos para llegar hasta la bandera, aunque por el camino puede coger algún potenciador que le dé tiempo extra. Si no llegas a la bandera a tiempo, la partida se acaba, por lo que harás bien en colocarte encima de algún bloque de extensor de tiempo que te dé 30 segundos adicionales.

Como si de una partida real se tratara, puedes saltar encima de tus enemigos varias veces y, si compras alguno de los packs de expansión, puedes incluir obstáculos adicionales.

Una de las expansiones que he probado es el Superderrape de la Planta Piraña (29,99€) que te permite colocar a Mario en una vagoneta sobre un raíl entre dos plantas piraña. Si balanceas a Mario hacia los lados puedes ganar monedas, pero si tocas una piraña, pierdes monedas.

Otra expansión que probado la Avalancha de Bill Balazos (29,99€), en el que tienes que esquivar dos balas para avanzar en el nivel.

Cada partida se registra en la app del smartphone o del tablet, de manera que se guardan cuántas monedas has ganado, cuántos potenciadores has cogido, cuántos enemigos has vencido y qué retos has completado cada vez.

También es posible hacer una fotografía del nivel que has creado para asociar los resultados a ese nivel en particular. Si te creas una cuenta de LEGO, estos niveles pueden incluso ser compartidos online con otros usuarios de LEGO Super Mario.

Conclusiones

LEGO ha hecho un magnífico trabajo a la hora de llevar al popular personaje de los videojuegos a su universo de bloques. El muñeco de LEGO Mario es una monada con sus expresivos ojos y boca, su pantalla en la barriga y su repertorio de sonidos, además de su capacidad de detectar por dónde pisa y cómo se mueve.

Obviamente LEGO Super Mario tiene más de pieza de exposición que de juego interactivo, pero eso no quita para que te eches alguna que otra partida. Y si además te haces con alguna de las expansiones, puedes llegar a crear niveles bastante ambiciosos.

En definitiva, si eres amante del juego Super Mario y además te gusta LEGO, no tienes más remedio que hacerte con este set por 50,60€… ow, ow, ow, ow, wow!.