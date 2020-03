A este nuevo tipo de batería le gusta el calor y no explota nunca

La Universidad Deakin de Australia creó un centro de investigación y desarrollo de baterías en 2016, dedicado totalmente al avance de la tecnología de almacenamiento de energía. Esta semana, este centro ha anunciado que ha construido un prototipo de batería de metal de litio con algunas propiedades muy interesantes.

La celda en cuestión – una celda de bolsa plana de 1.000 mAh – utiliza un ánodo de metal de litio, apreciado por su capacidad de proporcionar hasta un 50 por ciento más de almacenamiento de energía que las celdas actuales. Pero también utiliza un electrolito líquido iónico — una sal que tiene forma líquida a temperatura ambiente y ofrece varias ventajas sobre la tecnología actual.

«Los líquidos iónicos no son volátiles y son resistentes al fuego», dice el profesor Patrick Howlett, director del centro de investigación, «lo que significa que, a diferencia de los electrolitos que se utilizan actualmente en las células de iones de litio, como las de Samsung y Tesla, no explotan. No sólo eso, sino que en realidad funcionan mejor cuando se calientan, por lo que no hay necesidad de costosos y engorrosos sistemas de refrigeración para evitar que las baterías se sobrecalienten».

Eso podría llevar, en teoría, a una batería que prefiera ser cargada y descargada a altas velocidades, lo contrario de lo que se nos dice que hagamos con las baterías de litio de hoy en día.

Una batería que se calienta podría ser menos útil para dispositivos de mano o portátiles que podrían sentirse habría que entender cómo le afectan las bajas temperaturas que se viven en muchos lugares en invierno.

«El uso de electrodos de metal de litio en baterías de metal de litio no es común en la industria de las baterías, por lo que se sabe poco sobre la mejor manera de fabricar estas células a niveles prácticos para su demostración», dice el investigador Dr. Robert Kerr, líder de este proyecto.

«Después de años de meticulosa atención a los procesos de fabricación y a los detalles, el equipo ha logrado un nivel de referencia que seguramente hará que todos en la industria se sienten y se den cuenta».