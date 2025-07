Análisis de la estación de energía BLUETTI Elite 200 V2 2600W

Ahora que estamos en pleno verano, apetece salir a disfrutar de la naturaleza alejado de la red eléctrica. O quizás quieras ahorrar en tu factura de electricidad aprovechando las horas valle. O estar prevenido frente a un nuevo apagón. En cualquier caso, las estaciones de energía portátiles son tu mejor aliado.

Bluetti es uno de los fabricantes que más variedad de equipos ofrece. Recientemente, ha lanzado su impresionante estación de energía portátil BLUETTI Elite 200 V2, que ofrece una enorme capacidad de batería de 2 kWh.

BLUETTI Elite 200 V2 posee una capacidad de 2.073 Wh y una potencia de salida hasta 2.600 W. Cuenta con 2 puertos USB-C (100W), 2 puertos USB-A (15W por cada pareja), 1 salida de mechero de coche (120 W) y 2 salidas de corriente alterna con enchufe europeo (2.600W). Además, admite la carga mediante paneles solares, corriente alterna y coche.

La estación de energía tienen un precio de 1.499€. La buena noticia es que, actualmente, está rebajado a 1.099€.

He tenido oportunidad de probar esta estación de carga portátil y, a continuación, os traigo mis impresiones.

👉 Índice

Construcción

La estación BLUETTI Elite 200 V2 posee unas dimensiones de 350 × 250 × 324 mm y un peso de 24 kg, por lo que es un dispositivo que puede ser transportando en la mano, pero con cierta dificultad, ya que su peso y tamaño son considerables.

La estación incorpora un par de asas a los lados para que sea fácil agarrarla, incluso entre dos personas. Las asas se notan robustas y no hay riesgo de que se rompan por el uso.

Su rango de funcionamiento durante la carga es entre -10ºC y 40ºC, por lo que no deberías tener problema en utilizarla en cualquier situación.

Como es habitual en estos dispositivos, BLUETTI Elite 200 V2 no cuenta con protección frente al agua. De hecho, tiene ranuras en los laterales por las que puede entrar muy fácilmente agua y polvo, así que debes tener cuidado a la hora de elegir el lugar donde la colocas.

La estación de energía está fabricada en un cuerpo de una sola pieza de plástico gris oscuro y la construcción da sensación de seguridad y calidad.

En el frontal, encontramos una pantalla LCD con una gran cantidad de información útil, como la capacidad de la batería, la potencia de entrada, la potencia de salida, la frecuencia de CA, el tiempo restante de autonomía, avisos de problemas (temperatura anómala, cortocircuito, sobrecarga) e indicadores de estado (WiFi, Bluetooth, ventilador, modo ECO, carga Turbo).

La pantalla se ve bien incluso desde arriba, por lo que no tendrás que tirarte al suelo para ver lo que pone, como ocurre con otras estaciones de carga. Tener tanta información en la pantalla resulta muy útil para poder controlar el equipo sin tener que echar mano del smartphone.

En cuanto a los puertos de entrada, se encuentran en el frontal y en el lateral:

Puerto de entrada de corriente continua (en el frontal) 1 puerto XT60PM-M (12-60V, 20A, 1.000W)

Puerto de entrada de corriente alterna (en el lateral) 1 puerto (230V, 2.300W)



Es posible combinar ambos para una carga a un máximo de 2.400 W.

Todos los puertos de salida se encuentran en el frontal:

Puerto de salida de corriente continua 1 puerto para la toma de mechero (120W)

Puertos USB-A y USB-C 2 puertos USB-A (15W) 2 puertos USB-C (100W por puerto, 5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 3A, 15V / 3A, 20V / 3A, 20V / 5A)

Puertos de salida de corriente alterna 2 enchufes europeos (230V, 11.3A, 2.600W)



A diferencia del conector para coche o el puerto de entrada de corriente alterna, los enchufes de salida de energía no tienen una tapa o solapa de goma para evitar que entre suciedad, polvo o agua cuando están a la intemperie.

A diferencia de algunos modelos de la marca, en la parte superior no encontramos una zona para carga inalámbrica mediante el estándar Qi.

BLUETTI ha incorporado dos botones DC y AC en el frontal que permiten activar las salidas de corriente continua (toma de mechero y puertos USB) y alterna (enchufes europeos).

Con la pantalla encendida y la salida de corriente alterna desactivada, puedes pulsar y mantener los botones DC y AC durante 2 segundos para entrar en el modo Ajustes. En este modo, es posible cambiar la frecuencia de salida (50 o 60 Hz), activar el modo elevador de potencia, activar el modo ECO, configurar Wifi o configurar Bluetooth.

BLUETTI ha incluido dos cables en la caja: cable de carga mediante corriente alterna (1,5m) y un cable de carga para paneles solares (1,5m)

Opcionalmente, puedes hacerte en la web de Bluetti con un cable de carga USB-C 5A/100W (2m), un cable de conector de mechero a conector 5521, un cable de conector de mechero a pinza o un cable de conector de mechero a conector XT60(F).

Carga de la estación

Como he comentado en la sección anterior, es posible cargar la batería de la estación de energía mediante corriente alterna o corriente continua (paneles solares o un vehículo).

Elite 200 V2 ofrece tres modos de carga: Estándar, Turbo y Silencioso. Puedes configurar los modos Estándar y Silencioso directamente en la pantalla, y utilizar la aplicación para activar el modo Turbo. Por defecto, la unidad carga en modo Estándar.

Modo Entrada CA Entrada solar Entrada CA + solar Tiempo de carga CA (estimada) Nota Estándar 1.200W (máx.) 1.000W (máx.) 1.200W (máx.) 2 horas Amigable para la batería Turbo 2.300W (máx.) 1.000W (máx.) 2.400W (máx.) 1,5 horas

(80% en 1 hora) Recarga rápida Silencioso 800W (máx.) 800W (máx.) 800W (máx.) 3 horas Sonido de 16 a 30 dB

El tiempo de carga utilizando corriente continua de los paneles solares es muy variable, ya que depende de la potencia máxima y cantidad de paneles y, por supuesto, de la incidencia del sol. No dispongo de paneles solares, por lo que no he podido probarlo.

Alimentación de dispositivos

La estación de energía puede entregar una potencia total de 2.600 vatios a través de sus distintos puertos de salida. Se trata de una cantidad muy elevada que permite alimentar dispositivos muy variados.

Además del modo de funcionamiento normal, BLUETTI Elite 200 V2 admite otros modos de funcionamiento:

Modo ECO que apaga la salida de CA/CC automáticamente para ahorrar energía tras estar de 1 a 4 horas a baja carga (≤15-30W para CA, ≤5-10W para CC) o sin carga.

que apaga la salida de CA/CC automáticamente para ahorrar energía tras estar de 1 a 4 horas a baja carga (≤15-30W para CA, ≤5-10W para CC) o sin carga. Modo Elevador de potencia (3.900 vatios) desde la app BLUETTI o los Ajustes que ajusta tanto el voltaje como la corriente de salida para hacer funcionar aparatos de calor de alta potencia, como calefactores y planchas eléctricas. Solo está pensando para cargas resistivas, por lo que no se deben conectar neveras, aires acondicionados o dispositivos de calentamiento con inductor o motor.

desde la app BLUETTI o los Ajustes que ajusta tanto el voltaje como la corriente de salida para hacer funcionar aparatos de calor de alta potencia, como calefactores y planchas eléctricas. Solo está pensando para cargas resistivas, por lo que no se deben conectar neveras, aires acondicionados o dispositivos de calentamiento con inductor o motor. Modo Mejora de la Red Eléctrica , que asegura que tiene una corriente alterna estable y continua, ya que puede adaptarse a fluctuaciones de voltaje y distorsión en la forma de onda de una fuente de corriente alterna. Este modo no debe activarse al utilizarse como SAI, ya que podría fallar a la hora de proporcionar energía de emergencia a los dispositivos conectados.

, que asegura que tiene una corriente alterna estable y continua, ya que puede adaptarse a fluctuaciones de voltaje y distorsión en la forma de onda de una fuente de corriente alterna. Este modo no debe activarse al utilizarse como SAI, ya que podría fallar a la hora de proporcionar energía de emergencia a los dispositivos conectados. Modo SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) que hace que la alimentación de corriente alterna pase directamente a la toma de salida de corriente alterna, proporcionando energía de reserva a los dispositivos en menos de 15 milisegundos en caso de interrupción. Ofrece cuatro modos: Estándar, Control de tiempo (puede cargar en horas de electricidad barata), Prioridad PV (carga al principio de la electricidad y luego de placa solar) y Personalizado.

La capacidad de la batería de 2.074 Wh permite cargar 64 veces un iPhone, cargar 23 veces un portátil, cargar 22 veces un dron, usar 32 horas un ventilador o usar 26 horas una nevera portátil de 50W.

El equipo viene con batería LiFePO4 (hasta 80% de capacidad tras 6.000 ciclos) y un sistema patentado de gestión de la batería (BMS) para garantizar que pueda cargarse y descargarse a la vez. No es posible cargar la estación mediante los puertos USB que encontramos en el frontal, ya que estos puertos son solo de descarga.

La estación de carga no es solo útil si vas a hacer una excursión, sino también para reducir la factura de electricidad. Es posible cargar la estación por la noche o en fines de semana, cuando la electricidad es más barata, o incluso a plena luz del día si te haces con unos paneles solares y utilizarla para alimentar dispositivos en horas en las que la electricidad es más cara.

Para que te hagas una idea, estas son algunas duraciones esperadas de uso según el dispositivo:

Aire acondicionado (8100BTU): 0,7 horas

Secador de pelo (1.300W): 1,2 horas

Microondas (600W): 2,6 horas

Martillo eléctrico (800W): 2 horas

Calentador (1.800W): 0,9 horas

Lavavajillas (1.300W): 1,2 horas

Parrilla eléctrica (1.560W): 1 hora

En mis pruebas, he cargado la estación en horas valle y la he utilizado para alimentar el ordenador portátil con el que trabajo durante muchas horas. También he podido usar un taladro en un lugar de mi jardín donde no hay un enchufe cerca.

La estación de energía funciona de forma bastante silenciosa, aunque, en algunas ocasiones, se activa el ventilador. En todo caso, incluso cuando el ventilador funciona, no hace demasiado ruido.

App BLUETTI

BLUETTI ofrece una app (iOS | Android) que permite gestionar algunos aspectos de la estación de carga desde el móvil.

El emparejamiento entre la app y la estación se realiza mediante Bluetooth, por lo que para poder utilizar la app es necesario que estés a una distancia de unos pocos metros. Durante el proceso de configuración, puedes conectar tu estación de carga a la red WiFi, lo que permite controlar la estación a distancia.

Desde la página principal de la app, podemos consultar rápidamente el nivel de carga restante, la potencia de entrada de cada fuente de energía (corriente continua o alterna) y la potencia de salida de cada puerto (corriente alterna, corriente continua). También es posible activar las salidas de corriente continua o alterna.

En los Ajustes de la estación, podemos establecer el modo de funcionamiento (estándar, prioritario PV, con control de tiempo o personalizado), activar el modo ECO (ajustando la potencia y el tiempo de apagado para DC y AC), activar el modo elevador de potencia, actualizar el firmware, configurar la suspensión automática, activar el modo de refuerzo de red eléctrica para tensión inestable, mejora de red eléctrica, ajustar el tiempo de apagado o dar acceso dispositivo a otra persona.

Precio

La estación de energía BLUETTI Elite 200 V2 tienen un precio de 1.499€, que es un precio acorde con la gran potencia, capacidad y posibilidades de conexión de este equipo.



La buena noticia es que, actualmente, está rebajado a 🛒 1.099€, por lo que puedes hacerte con ella a un precio muy reducido. Y durante el Prime Day de Amazon, BLUETTI ofrecerá hasta un 72% de descuento.

Además, usando los siguientes códigos promocionales, se puede obtener un 5% de descuento adicional: