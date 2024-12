Aclarada la confusión sobre el significado del logo Qi2 en la carga inalámbrica

En las últimas semanas, se ha generado cierta confusión en torno a la carga inalámbrica Qi2, específicamente sobre el uso del logotipo oficial y su relación con el Magnetic Power Profile, una de las principales innovaciones de este estándar.

Ahora podemos despejar dudas: cualquier dispositivo que lleve el logotipo Qi2 incluye imanes y es compatible con esta función clave.

¿Qué significa el logotipo Qi2?

El Magnetic Power Profile, introducido con Qi2, garantiza una alineación precisa entre los dispositivos de carga y las bobinas. Esto no solo mejora la eficiencia de carga, sino que también reduce la generación de calor. Por lo tanto, un producto que no cuente con imanes integrados puede cumplir con las especificaciones de Qi2, pero no tiene derecho a utilizar el logotipo oficial en su caja o materiales promocionales.

Informes iniciales afirmaban que era posible usar el logotipo Qi2 sin necesidad de soporte magnético, basándose en un documento obsoleto del Wireless Power Consortium (WPC). Sin embargo, las directrices actuales del WPC son claras: el logotipo Qi2 solo puede aparecer si el dispositivo es compatible con el Magnetic Power Profile.

Importancia del Magnetic Power Profile

El perfil magnético es esencial para garantizar que los usuarios experimenten todos los beneficios de Qi2. Sin esta tecnología, la carga inalámbrica carece de la precisión y eficiencia que definen el nuevo estándar.

En resumen, el logotipo Qi2 asegura al consumidor que está obteniendo un producto con imanes que optimizan la experiencia de carga.

¿Qué dispositivos lideran el camino?

Hasta ahora, los iPhones con MagSafe son los principales referentes en el uso completo de Qi2, mientras que en el ecosistema Android, el HMD Skyline se destaca como el único dispositivo que ha cumplido con todos los requisitos de certificación.

Por otro lado, se espera que la próxima serie Samsung Galaxy S25, programada para su lanzamiento a inicios del próximo año, no sea totalmente compatible con Qi2 debido a la falta de imanes integrados. Aunque estos teléfonos podrían ofrecer carga inalámbrica mejorada y funcionar con estándares Qi2 si se utilizan fundas magnéticas, no podrán lucir el logotipo Qi2.

Lo que se puede esperar sobre Qi2 en 2025

Con el crecimiento de este estándar, es probable que veamos el logotipo Qi2 en un número creciente de dispositivos en 2025. Esto facilitará a los consumidores identificar productos que ofrecen carga inalámbrica de alta eficiencia y menos generación de calor gracias al perfil magnético. A medida que más fabricantes adopten Qi2, los usuarios podrán disfrutar de una experiencia de carga inalámbrica más confiable y conveniente.

En resumen, el logotipo Qi2 no es solo un elemento visual; es un indicador de calidad y funcionalidad que garantiza que los dispositivos cumplen con los más altos estándares de la tecnología inalámbrica moderna.