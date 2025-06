Análisis a fondo del robot limpiapiscinas Dreame Z1

Si tienes piscina en casa, seguro que te toca utilizar un limpiafondos para retirar la suciedad que se acumula en las paredes y el suelo de la piscina. Por suerte, desde hace tiempo, existen limpiafondos automáticos de piscina que son capaces de limpiar de forma autónoma.

Hasta no hace mucho, los robots limpiafondos requerían estar conectados por un cable a la fuente de alimentación y, en general, no admitían muchos modos de limpieza ni eran muy inteligentes. Ahora, existe una generación de robots limpiafondos que simplifican todavía más esta tarea.

He tenido la oportunidad de probar el robot limpiafondos Dreame Z1, que destaca por su avanzada tecnología PoolSense para mapear la piscina, gran capacidad de succión de 30 m³/h, elevada autonomía (4 horas) y modos de limpieza.

Dreame Z1 está ahora a la venta por 🛒 799€, un precio muy rebajado respecto a su precio habitual de 999€.

Dreame Z1 Pro PRECIO: 1.299€

Diseño y construcción

El diseño del robot limpiafondos Dreame Z1 recuerda al de un carro de combate futurístico o, al menos, eso es lo que me viene a la cabeza cuando lo veo arrastrándose por la piscina con su cuerpo compacto y sus ruedas tipo oruga.

El robot tiene unas dimensiones de 47 × 42 × 28 cm (largo × ancho × alto) y un peso de 11,8 Kg, por lo que no es precisamente un robot pequeño. En este tipo de robots, cuanto más grande, mejor, ya que normalmente significa más capacidad de succión y almacenaje de suciedad.

Este robot es apto para piscinas de cualquier forma (redonda, de riñón, rectangular o de formas únicas), material (vinilo, hormigón, azulejos o fibra de vidrio) y tipo de agua (dulce o salada). Puede sumergirse hasta una profundidad hasta 2,5 metros.

Cuenta con ruedas tipo oruga, que permiten desplazarse por el suelo y trepar paredes irregulares con inclinaciones de hasta 90º. En mi piscina, las paredes no son lisas, sino que tienen un escalón, y no ha tenido problema en treparlas hasta arriba. Sin embargo, el robot no es capaz de subir los escalones que tengo para entrar y salir de la piscina (algún otro robot sí que ha sido capaz).

A diferencia de otros dispositivos, el Dreame Z1 permite la limpieza de varios centímetros por encima de la línea de flotación y, así, es capaz de limpiar eficazmente los depósitos de aceite, calcio y algas de la línea de flotación de la piscina.

Dreame Z1 cuenta con dos motores sin escobillas que ofrecen una succión de 30 m³/h o, si lo prefieres, 500 LPM (litros por minuto). Este valor está por encima de muchos otros robots de precio similar.

Además de su sistema de motor, cuenta con un sistema de doble cepillado que frota enérgicamente adelante y atrás, eliminando la suciedad y los restos de todas las superficies de la pisicna.

En el interior, encontramos el filtro primario de 180 μm, que se encarga de las partículas más grandes (hojas, cabello, ramas, grava o arena). Ahora bien, otros robots incorporan un filtro secundario de 3 μm para algas y microorganismos.

La suciedad se recoge en una cesta de una enorme capacidad de 4,5 litros de muy fácil limpieza, ya que basta con abrir la tapa, retirar el filtro y enjuagarlo.

Una de las ventajas de este robot es que no requiere estar conectado con un cable para funcionar, sino que incorpora una batería de 9.600 mAh que le otorga una autonomía de 3-4 horas, suficiente para cubrir una piscina de hasta 180 m². Mi piscina es mucho más pequeña, así que no tiene ningún problema en completar la limpieza.

El proceso de carga se realiza mediante un puerto que tiene en la parte superior utilizando un sencillo cargador suministrado por Aiper que se acopla magnéticamente. La carga completa lleva unas 4-5 horas.

El robot incorpora una tira de luz LED en la parte superior que informa sobre el estado de la batería durante el proceso de carga. Una vez que está en el agua, la luz azul naranja indica un nivel de batería bajo. De esta manera, es posible conocer la carga de la batería en tiempo real cuando está cargando o limpiando.

Funcionamiento

Dreame Z1 puede ser manejado desde el propio robot o a través de la app de Dreame. Si optamos por la app, basta con instalarla en nuestro móvil Android o iOS y enlazar el robot a través de Bluetooth. A continuación, debes indicar la contraseña de tu red WiFi (solo es compatible con redes a 2.4 GHz) para que el robot se conecte a Internet.

La primera vez es posible que debas instalar una actualización de firmware. El proceso puede ser más o menos rápido en función de la velocidad de la red WiFi que tengas en el jardín.

Una vez configurada la app, podemos consultar el nivel de batería del robot (siempre que esté fuera del agua), la conectividad WiFi / Bluetooth, el registro de limpiezas y seleccionar el tipo de limpieza que queremos que realice.

Es importante tener en cuenta que la app pierde la conexión WiFi o Bluetooth con el robot tan pronto como este se sumerge en el agua (por la mala conductividad de las ondas electromagnéticas bajo el agua), por lo que una vez que empiece a limpiar, no podrás conocer el estado de la batería, modificar el tipo de limpieza ni ninguna otra acción.

El modelo superior Dreame Z1 Pro incluye un mando a distancia con tecnología LiFi que permite dirigir manualmente el robot. Esto es ideal para limpiezas puntuales o zonas difíciles, dando al usuario un control absoluto sobre el proceso.

En caso de que optemos por el manejo desde el propio robot, basta con mantener el botón de encendido pulsado un par de segundos y, a continuación, usar el botón de selección para ir pasando por los distintos modos de limpieza, que se iluminan.

Los modos de limpieza disponibles son los siguientes:

Estándar: Limpia primero el suelo de la piscina, seguido por las paredes y la cota de agua.

Paredes únicamente: Limpia una vez las paredes de la piscina.

Limpia una vez las paredes de la piscina. Suelo únicamente: Limpia una vez el suelo de la piscina.

Limpia una vez el suelo de la piscina. Cota de agua únicamente: Limpia una vez la cota de agua.

El robot cuenta con infrarrojos, por lo que es capaz de maniobrar alrededor de obstáculos que pueda encontrar en tu piscina, como el skimmer, el sumidero, etc.

A la hora de limpiar, el robot sigue una ruta en «S» para limpiar el suelo y una ruta en «N» para limpiar las paredes. En caso de una piscina grande, el robot puede dividir la superficie de la piscina en zonas.

A continuación, podemos ver un vídeo acelerado 20x sobre el proceso de limpieza, donde podemos apreciar perfectamente la ruta que sigue el robot.

Dentro de las funcionalidades de Laboratorio, me ha llamado la atención una que permite registrar el mapa de la piscina y seleccionar la zona de estacionamiento.

En mi experiencia, el robot hace un gran trabajo a la hora de limpiar la piscina, retirando la suciedad que se acumula en el fondo de la piscina. Mi piscina está rodeada de arbustos y, por ello, es bastante habitual encontrar restos.

Lo que más se resiste a la limpieza es la suciedad que se acumula en la unión entre el suelo y la pared de la piscina, así como en el desnivel de la pared. La solución es utilizar un cepillo para mover la suciedad a un lugar accesible por el robot.

En mi piscina, el robot no tiene problema en trepar por las paredes y limpiar por encima del nivel de agua, que es algo que se agradece, ya que es habitual que esa zona también se ensucie.

Una vez que el robot termina su trabajo, el robot trepa por la pared para asomar por encima del nivel del agua y enviar una notificación por WiFi para que sepamos que ha terminado el trabajo. El robot se mantiene a flote durante unos minutos para que puedas recuperarlo fácilmente y, si no llegas, será necesario utilizar un gancho (incluido en la caja) acoplado a un palo para recuperar el robot.

Precio

Dreame Z1 está ahora a la venta por 🛒 799€, un precio muy rebajado respecto a su precio habitual de 999€.

Dreame también comercializa el modelo Z1 Pro, a la venta por 🛒 1.299€, que añade un control remoto Li-Fi para poder manejar el robot cuando está bajo el agua.

Conclusiones

Tras haber utilizado el Dreame Z1 durante varias semanas, puedo decir que es uno de los robots limpiafondos más completos y eficientes que he probado.

Su diseño robusto y futurista no solo resulta atractivo, sino que también es altamente funcional gracias a sus ruedas tipo oruga y su capacidad para trepar paredes incluso con relieves complejos. En mi piscina, con formas irregulares, se ha comportado con una agilidad sorprendente.

La potencia de succión es uno de sus grandes puntos fuertes. Con 30 m³/h de capacidad y un sistema de doble cepillado, el Z1 consigue retirar una gran cantidad de suciedad incluso en piscinas que suelen llenarse de hojas, arena y restos vegetales, como la mía. La cesta de 4,5 litros ofrece una autonomía considerable antes de tener que vaciarla, y además, su limpieza es tan sencilla que no da pereza hacerlo tras cada uso.

El sistema de navegación PoolSense y los modos de limpieza disponibles permiten adaptar el robot a las necesidades reales de cada jornada. En mi caso, suelo alternar el modo estándar con limpiezas centradas en el suelo o las paredes. El hecho de que también limpie la cota de agua y parte del borde superior es un plus que muchos modelos no ofrecen, y que ayuda a mantener la piscina con un aspecto impecable.

El uso de la app es útil sobre todo antes de sumergir el robot, para comprobar la batería, configurar los modos o ver el historial de limpiezas. Aunque se pierde la conexión al sumergirse, eso es algo común en este tipo de dispositivos. Además, agradezco que el robot envíe una notificación cuando finaliza su trabajo y se eleve para facilitar la recogida, algo muy práctico.

Echo en falta, eso sí, un filtro más fino adicional para capturar partículas más pequeñas como algas y microorganismos. También sería interesante que existiera una base que evitara tener que sacar el robot del agua para cargarlo.

En resumen, el Dreame Z1 me ha dejado una excelente impresión. Es potente, autónomo, versátil y está diseñado para facilitar la vida del usuario. Por 799€, me parece una compra muy recomendable si buscas un robot de limpieza de piscina fiable y sin complicaciones. Para quienes tenemos una piscina en casa, se convierte fácilmente en un aliado indispensable.